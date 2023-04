Inicio » Top News Los 30 mejores Cable Usb Tipo C Xiaomi de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Cable Usb Tipo C Xiaomi de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Cable Usb Tipo C Xiaomi veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Cable Usb Tipo C Xiaomi disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Cable Usb Tipo C Xiaomi ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Cable Usb Tipo C Xiaomi pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Cable USB C para Xiaomi Pad 5 12 Pro, 120W 6A Cable USB C Carga Rápida Cable USB a USB C 1M, Cable Tipo C Carga Turbo para Xiaomi Mi 11 Lite 11T 10 Pro POCO M4 X4 Pro Redmi Note 11 11S, Mejora 2Pack € 15.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Cable USB C Xiaomi Compatibilidad】USB cable c especialmente diseñado para 120W HyperCharge Xiaomi Redmi Note 11 Pro+/12 Pro+/Xiaomi 13 Pro/12T/12T Pro/12 Pro/11T Pro/POCO F4 GT/Xiaomi Black Shark 5/5 Pro/4/4 Pro/3,para 67W Carga Turbo Xiaomi 13/13 Lite/12/12S Ultra/12 Lite/12X/Mi 11 Ultra/Xiaomi 11T/Redmi Note 11 Pro 5G/12 Pro/POCO F4/X4 Pro/X3 GT,para 33W Carga Rápida Xiaomi Redmi Note 11S/11/12/Xiaomi Pad 5/Mi 11i/11 Lite 5G NE/Mi 11 Lite/Redmi Note 10 Pro/10S/POCO M4 Pro/X3 Pro/F3

✅【Cable USB C de Carga Rápida Xiaomi de 120W 6A Actualizado】Puede proporcionar una carga rápida turbo de 6A para teléfonos móviles Xiaomi de carga rápida de 120W. Se puede cargar completamente al 100% en 20 minutos. Debe usarse con el cargador de pared original Xiaomi 6A. (sin cargador). Además, también admite carga rápida Xiaomi/Redmi 67W/55W/33W/18W. Se tarda más de 20 minutos en cargar otros móviles cuya potencia no es de 120w.

✅【Función de Transferencia de Datos】Este para Xiaomi cable de carga rápida USB C admite una tasa de transferencia de datos de hasta 480Mbps, transfiriendo películas, dramas de TV, canciones, etc. en segundos. (Por favor, limpie el polvo en el puerto de carga del teléfono en el tiempo para evitar un mal contacto en el puerto del teléfono y hacer que el cable de carga no se puede cargar.)

✅【Cable Tipo c USB Duradero】Fabricado con material TPE de alta calidad para una durabilidad y flexibilidad excepcionales, más de 5000 curvas y pruebas exhaustivas de vida útil para una durabilidad duradera. El cable de 1 m es perfecto para usar en la oficina, el dormitorio, los viajes, el automóvil y tiene la longitud perfecta para su vida cotidiana.

✅【para Xiaomi Cable USB C a USB de Alto Factor de Seguridad】el cable tiene una resistencia pull-up de 56 KΩ incorporada, un núcleo de cobre estañado grueso, una capa protectora de papel de aluminio y múltiples cables de drenaje blindados para garantizar una carga segura y rápida sin dañar la máquina, y para garantizar un voltaje de carga estable durante la carga rápida y la corriente.

Cable Usb Tipo C 0,3M+1M+2M,Cable Cargador Usb C para Xiaomi Redmi Note 11/11 Pro/10/10 Pro/10S 9 Pro/9T/9S/8 Pro/8 2021/8T 7 11S,Mi 12 A3/11T Lite 5G/10T 10 Pro/11 Ultra,Carga Rapida 0,3+1+2 Metros € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Xiaomi 11T/11T Lite 5G NE/12/Mi 11 5G/10T 5G/10T Lite/10T Pro/10/10 Pro/10 Lite,MI 9/9 Pro/9 Lite/9 SE/9T Pro/8 8Pro,Xiaomi Redmi Note 11/11 Pro/10/10 Pro/9/9 Pro/8 8pro/8t 9t/7/7 Pro 11S 10 S 9S,Mi Note 10/10 y otros dispositivos con puerto USB C.

Soporta la carga rápida de 3A y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480mbps.Para lograr la velocidad de carga rápida,utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0/2.0.

Ultra Durabilidad: Cable tipo c trenzado de Nylon añade durabilidad y que hace que sobreviva fácilmente al uso diario.Aluminio conectores con resistencia de 56 K garantiza una carga segura.

Longitud adecuada: Longitud de cable usb c 0,3M+1M+2M Se aplica a una variedad de escenarios diarios.Además, no necesita preocuparse por la seguridad de usar su dispositivo mientras se está cargando.

12 meses de garantía: Garantía de 12 meses y servicio al cliente de por vida. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, comuníquese con nuestro servicio al cliente las 24 horas y resolveremos el problema por usted.

Cable Usb Tipo C 2M+3M,Cable Cargador Usb C para Xiaomi Redmi Note 10/10 Pro/10S 9 Pro/9T/9S/8 Pro/8 8T 7,Movil Mi Note 10 Lite,Mi A2 A3/11 5G/10T Lite/10T Pro/9T 9 10 8 Pro,Carga Rapida 3+2 Metros € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud adecuada: longitud del cable USB C 2M3M Se aplica a una variedad de escenarios diarios. Además, no necesita preocuparse por la seguridad de usar su dispositivo mientras se carga. El cable tiene un velcro para un fácil almacenamiento.

Ultra durabilidad: el cable trenzado de nailon tipo C agrega durabilidad y hace que sobreviva fácilmente al uso diario. Los conectores de aluminio con resistencia de 56 K garantizan una carga segura.

Cable USB C [2Pack 2M] para Xiaomi 11T Pro 12 Pro,120W 6A Cable USB C Carga Rápida Cable USB a USB C Cable Tipo C Carga Turbo para Xiaomi 11 Lite 11T 10 Pro POCO M4 Pro X4 Pro Redmi Note 11 11S 11 Pro € 16.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable USB C Xiaomi Original Compatibilidad】Cable usb c está especialmente diseñado para Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G/11s/Redmi 10 2022/10S/10c/Note 10 5G/10 Pro/Note 9T 5G/9T/9/Note 9 Pro/9 Pro Max/Note 9s/Note 8/8T/8 Pro,para Xiaomi Pad 5/12 Lite/12 Pro/12/12X/11T Pro/11T/11 Lite 5G NE/Mi 11 Ultra/Mi 11i/Mi 11 Lite/11/10T Pro/10T/10T Lite/10 Pro/10/10 Lite/10 Lite/9T/9 Lite,para Xiaomi Black Shark 5 Pro/5/4 Pro/4/3,POCO F4/X4 GT/C40/F4 GT/M4 Pro/X4 Pro/M4 Pro/X3 GT/X3 Pro/F3/M3 Pro 5G/F2 Pro

【Cable USB C de Carga Rápida Xiaomi de 120W 6A Actualizado】Puede proporcionar una carga rápida turbo de 6A para teléfonos móviles Xiaomi de carga rápida de 120W. Se puede cargar completamente al 100% en 20 minutos. Debe usarse con el cargador de pared original Xiaomi 6A. (sin cargador). Además, también admite carga rápida Xiaomi/Redmi 67W/65W/50W/40W/33W/30W/22.5W/20W/18W. Se tarda más de 20 minutos en cargar otros móviles cuya potencia no es de 120w.

【Función de Transferencia de Datos】Este Xiaomi original cable de carga rápida USB C admite una tasa de transferencia de datos de hasta 480Mbps, transfiriendo películas, dramas de TV, canciones, etc. en segundos.

【Cable Tipo c USB Duradero】Fabricado con material TPE de alta calidad para una durabilidad y flexibilidad excepcionales, más de 10000 curvas y pruebas exhaustivas de vida útil para una durabilidad duradera. El cable de 2 m es perfecto para usar en la oficina, el dormitorio, los viajes, el automóvil y tiene la longitud perfecta para su vida cotidiana.

【Xiaomi Original Cable USB C a USB de Alto Factor de Seguridad】el cable tiene una resistencia pull-up de 56 KΩ incorporada, un núcleo de cobre estañado grueso, una capa protectora de papel de aluminio y múltiples cables de drenaje blindados para garantizar una carga segura y rápida sin dañar la máquina, y para garantizar un voltaje de carga estable durante la carga rápida y la corriente.

[2Pack]USB Cable C para Xiaomi Redmi Note 11 Pro 11S 12, 120W 6A USB a USB C Cable 1.8M Largo Carga Turbo Cable Tipo C USB Carga Rápida para Xiaomi Pad 5 Xiaomi POCO X4 M4 Pro Xiaomi 11 Lite 5G Mi 11T € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Compatibilidad Xiaomi Cable USB C】Especialmente diseñado Usb cable c para 120W HyperCharge Xiaomi 12T/12 Pro/12T Pro/11T Pro/POCO F4 GT/Xiaomi Black Shark 5/5 Pro/4/4 Pro/3,Redmi Note 11 Pro+/12 pro+,para 67W Carga Turbo Xiaomi 12/12S Ultra/12 Lite/12X/Mi 11 Ultra/Xiaomi 11T/Redmi Note 11 Pro 5G/12 Pro/POCO F4/X4 Pro 5G/X3 GT,para 33W Carga Rápida Xiaomi Pad 5/11 Lite 5G NE/Mi 11i/Mi 11 Lite/Redmi Note 12/10/Note 10S/Note 10 Pro/POCO M4 Pro/X3 Pro/F3/F2 Pro/X3 NFC/Mi 10T Pro/Mi 10T/Mi 10T Lite

✅【Actualizado para Xiaomi Cable USB C 120W 6A Carga Rápida】Puede proporcionar una carga rápida turbo de 6A para teléfonos móviles Xiaomi de carga rápida de 120W. Se puede cargar completamente al 100% en 20 minutos. Debe usarse con el cargador de pared original Xiaomi 6A. (sin cargador). Además, también admite carga rápida Xiaomi/Redmi 67W/55W/33W/18W. Se tarda más de 20 minutos en cargar otros móviles cuya potencia no es de 120w.

✅【90 Grados Diseño de Codo】Este conector de cable USB C de ASKUBSKU es fácil de insertar, así como de extraer, el diseño de cable USB C de 90 grados evita dañar el cable cuando se dobla.El diseño en forma de L no requiere que el cable se doble, lo que facilita la conexión y desconexión, protege completamente la interfaz del dispositivo electrónico y prolonga la vida útil del cable, proporcionando una mejor comodidad al jugar o ver películas mientras el teléfono se está cargando.

✅【Características Transferencia de Datos】Este para xiaomi cable de carga rápida USB C admite una tasa de transferencia de datos de hasta 480Mbps, transfiriendo películas, canciones, dramas de TV, etc. en segundos.

✅【2 Paquetes Duradero Cable Tipo c USB】Fabricado con material TPE de alta calidad para una durabilidad y flexibilidad excepcionales, más de 5000 curvas y pruebas exhaustivas de vida útil para una durabilidad duradera. El paquete de 2 cables de 1,8 metros es perfecto para usar en la oficina, de viaje, en el dormitorio, en el coche y tiene la longitud perfecta para tu vida diaria. READ El Cádiz tuvo una emocionante victoria sobre el Barcelona: derrota al catalán por primera vez en 29 años en el "Submarino Amarillo"

Cable USB Tipo C 2M,Cable Cargador USB C a USB A para Móvil Samsung Galaxy A53 A52 5G A51 A13 A14 A12 A23 A22 A33 A32 A31 A41 A21S,Xiaomi Redmi Note 10 11 9 Pro 8,Nylon Trenzado,90 Grados,Carga Rápida € 5.95 in stock 1 new from €5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Sincronización y carga: nuestros cables cumplen con la especificación USB-TYPE-C versión 1.1, resistencias de identificación estándar de 56kilohom y 22awg, admiten la carga rápida máxima de 3A y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 Mbps.

2.Diseño del Ángulo de 90 Grados: Este cable USB C Acodado está diseñado específicamente para eliminar el riesgo de que el cable se rompa y dañe la toma USB. También debido a este diseño de ángulo de 90 grados, cuando se carga, puedes jugar el móvil cómodamente sin bloquear tus manos.

3.Amplia compatibilidad: Este cable tipo C encaja perfectamente con el Samsung A53 5G/A13 /A33 5G /A23 5G/A52S 5G/A72 /A72 5G /A52 5G /A51/A71 /A71 5G/A70/A22/A22 5G/A33/A33 5G/A32 5G/A32/A31 A41 A21S,XIaomi Redmi Note 10/ 10 Pro/7/ 8 Pro/8T /9 9Pro/11/11 Pro,Mi 11 5G/10T/10T Lite/10T Pro/10 10 Pro/9/9 SE/ 9T,Mi9 y otros teléfonos, tablets y dispositivos que admiten Tipo C.

4.Diseño actualizado: La técnica de cuerpo de una sola pieza consigue una conexión perfecta entre el cable y la carcasa de aluminio, haciendo innecesario preocuparse por la rotura de la carcasa. El curvado especial de la carcasa también hace más fácil enchufar o desenchufar el dispositivo.

5.Usb tipo c cable 2M: La longitud de 2 metros es suficiente para que disfrute de mayor rango de acción y la comodidad de usar mientras cargas. El cable de 2 m se puede colocar cómodamente en una cama, sofá, automóvil u oficina para permitir una transferencia de datos, sincronización y carga más rápidas que nunca.

Xiaomi Cable Original Carga rápida y transferencia de datos simultánea, para dispositivos XIAOMI u otros dispositivos compatibles, bulk (Tipo C a Tipo C) € 10.99

€ 10.20 in stock 19 new from €7.95

2 used from €8.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Sobre el producto ] Cable original de carga y datos Tipo C a Tipo C para Xiaomi, transferencia de datos a 480 Mbps, se precisa cargador con puerto Tipo C

[ Datos técnicos ] Salida 5V-3A (Carga rápida y eficiente), 150 cm de longitud, USB a Tipo C con conectores de aluminio de alta calidad

[ Compatibilidad ] Mi A1, Mi A2, Mi 5X, Mi Max 2, Mi 6, Mi 5c, Redmi Pro, Mi 5, Mi 4s, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Max 3, Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Mi Note, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 4c, Mi Pad 2, Mi Pad 3 y otros dispositivos con puerto TIPO C

ACOCOBUY 6A Cable USB C 2m, 120W Turbo Carga para Xiaomi 13/12 Pro/11T Pro, Cable USB tipo C Carga Rápida Cable para Mi 12 Lite/Mi 11/Redmi Note 11 Pro/Note 11S/Note 10/Redmi 10/Mi Pad 5/POCO M4 Pro € 13.99 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable Turbo Carga USB C】El cable Turbo Charge 6A USB C ACOCOBUY está diseñado para xiaomi, soporta 120 W Turbo Charge para Mi 11T Pro/Mi 12 Pro/Black Shark 5 Pro/4 (90% en 15 min), soporta carga Turbo para Mi 12/Mi 12 Lite/Mi 11T/Mi 11/Mi 10 Pro, soporta Carga rápida Para Mi 11 Lite/Mi 10 Pro/Mi 10T Pro/Mi 10 Lite/Redmi Note 11 Pro/Note 11s/Note 11/Note 10 Pro/Note10S/Note10/Redmi 10/Redmi Note 9T/Note 9 Pro/Redmi 9/Note 9S/Note 9T/Note 8(2021)/Poco M4 Pro/POCO F3/Poco X3 Pro/Mi Pad 5 etc.

【Carga Turbo y transferencia de datos】Resistencia de recordatorio de 56 KΩ integrada para una carga de seguridad, el cable de carga USB C garantiza una velocidad de carga de hasta 11 V/6 A máx. y soporta transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps, más rápido y estable que la mayoría de los cables estándar. Nota: para obtener una carga turbo, el propio teléfono debe soportar la carga turbo y el cable USB C debe usarse con el cargador Xiaomi original de 120 W / 67 W / 55 W / 50 W.

【Carga rápida y estable】El alambre de cobre grueso y ampliado y el chip inteligente en el interior pueden identificar de forma inteligente la corriente, proteger su teléfono contra daños, garantizar que la carga y la transferencia de datos son más seguros y más estables. El cable USB C está equipado con tecnología de moldeado por inyección TPE, ha pasado más de 5.000 pruebas de curvatura y más de 5.000 pruebas de vida útil de conexión y desconexión, duradero para el uso.

【Cable cargador USB C 2M】Con una longitud de 2 m / 6,6 pies, puedes tumbarte en el sofá o el sofá y utilizar tus dispositivos mientras se carga al mismo tiempo. Y puedes usarlo libremente en tu dormitorio, oficina e incluso en el asiento trasero de tu coche.

【Lo que obtienes】1 x Cable USB tipo C para Xiaomi (6.6 ft). Nuevo reemplazo sin preocupaciones de 90 días a partir de la fecha de compra para todos los productos ACOBUY. Si hay algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento a través de Amazon correo electrónico, haremos todo lo posible para satisfacer.(si no está seguro de si su dispositivo es compatible con este cable usb c, contáctenos antes de realizar el pedido, lo ayudará a tomar una mejor decisión)

Cable USB C para Xiaomi Pad 5 12 Lite Pro 12X, Cable USB Tipo C Carga Rápida 120W 6A USB a USB C Cable 1.8M, Cable USB C Carga Turbo para Xiaomi POCO M4 F4 GT Mi 11 Lite Mi 11T Redmi Note 11 Pro 11S € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Cable USB C Xiaomi Compatibilidad】Usb cable c está especialmente diseñado para 120W HyperCharge Redmi Note 11 Pro+/12 Pro+/Xiaomi 13 Pro/12 Pro/12T/12T Pro/11T Pro/POCO F4 GT/Xiaomi Black Shark 5/5 Pro/4/4 Pro/3,para 67W Carga Turbo Xiaomi 13 Lite/13/12/12S Ultra/12 Lite/12X/Mi 11 Ultra/Xiaomi 11T/Redmi Note 12 Pro/11 Pro 5G/POCO F4/X4 Pro 5G/X3 GT,para 33W Carga Rápida Xiaomi Pad 5/Mi 11i/11 Lite 5G NE/Mi 11 Lite 5G/Redmi Note 11S/12/10S/10 Pro/POCO M4 Pro/X3 Pro/F3/F2 Pro/X3 NFC/Mi 10T Pro

✅【Diseño de codo de 90 grados】Este puerto de conexión de cable USB C de ASKUBSKU es fácil de enchufar, el cable USB C de 90 grados está diseñado para evitar cortar el cable al tener que doblarlo. El diseño en forma de "L" reduce la flexión, facilita la conexión y desconexión, protege la interfaz del dispositivo, prolonga la vida útil del cable y brinda una mejor protección al jugar o mirar películas mientras el teléfono se está cargando.

✅【para Cable USB C de Carga Rápida Xiaomi de 120W 6A Actualizado】Puede proporcionar una carga rápida turbo de 6A para teléfonos móviles Xiaomi de carga rápida de 120W. Se puede cargar completamente al 100% en 20 minutos. Debe usarse con el cargador de pared original Xiaomi 6A. (sin cargador). Además, también admite carga rápida Xiaomi/Redmi 67W/55W/33W/18W. Se tarda más de 20 minutos en cargar otros móviles cuya potencia no es de 120w.

✅【Función de Transferencia de Datos】Este para xiaomi cable de carga rápida USB C admite una tasa de transferencia de datos de hasta 480Mbps, transfiriendo películas, dramas de TV, canciones, etc. en segundos.

✅【Cable Tipo c USB Duradero】Fabricado con material TPE de alta calidad para una durabilidad y flexibilidad excepcionales, más de 5000 curvas y pruebas exhaustivas de vida útil para una durabilidad duradera. El cable de 1.8 metro es perfecto para usar en la oficina, el dormitorio, los viajes, el automóvil y tiene la longitud perfecta para su vida cotidiana.

Cable Usb Tipo C 2 Metros,Cable Cargador USB C para Xiaomi Redmi Note 11/11 Pro/10 9 Pro/10S 11S 9S/8 8T 7,Mi Note 10,12 11T 12X,Mi A3 11/10T Lite Pro,Poco X3 X4 Pro/F2 F3 F4/M3 M4 Pro,3A Carga Rápida € 5.39 in stock 1 new from €5.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga rápida Cable USB C】Estos cables USB C ofrecen hasta una corriente de carga 3A para reducir considerablemente el tiempo de carga, soporta PD y QC2.0 /3.0 protocolo de carga rápida, 480 Mbps (40-60/s) de transferencia de datos ultrarrápida, lo que resulta en una sincronización de datos más rápida. (Nota: este cable es compatible con la carga rápida y recomendamos usar el cargador original para tu teléfono. Admite la carga rápida de su dispositivo con un cargador de protocolo QC/AFC.)

【Comp Compatibilidad perfecta】: Compatibilidad perfecta con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: Xiaomi 12/12 Pro/11T/11T Pro/11 Lite 5G NE, Mi 10S, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 11 Ultra/11 Lite/11/11i/10T/10T Lite,Mi A2 A3 A1,Redmi Note 8/Note 7/8 Pro 8T/ 9 Pro/10/10 Pro/10S/10 5G/11/11S/11 Pro, Poco: X4 Pro 5G/M4 Pro/M4 Pro 5G/X3 NFC/X3 Pro/F3/F2 Pro/F4 GT (✘✘✘ no es compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus Dash Charge y Moto TurboPower)

【Ultra Durabilidad】: El material de nylon es más fuerte y más flexible y protege contra el desgaste día tras día. El conector de aluminio es lo suficientemente fuerte y permanece en buenas condiciones durante mucho tiempo.

【Segura y fiable】: la resistencia incorporada de 56 k ohmios protege el cable de carga rápida USB C sus dispositivos contra daños como sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito, para asegurar una carga segura y reducir la pérdida de señal. Núcleo de cobre estañado y triple blindaje asegura una conductividad y estabilidad confiables.

【Longitud perfecta:】 2m de cable de carga USB C son ideales para cualquier ocasión, puedes tumbarte en el sofá o en el sofá y utilizar el dispositivo durante la carga. Y puedes usarlo libremente en tu dormitorio, oficina o incluso en el asiento trasero de tu coche.

Bobeite Cable USB C 1M para Xiaomi Mi 11T 11 Lite Pro 10 10T 9 9T SE,Mi 12 A3 A2,Mi Note 10,Xiaomi Redmi Note 11 10 10S 9 Pro 9T 9S 8T 8 7,Poco X4 M4 X3 M3,Cable Cargador USB Tipo C 3A Carga Rápida € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable USB C Carga Rápida y Sincronización】:Estos cables USB C ofrecen hasta una corriente de carga 3A para reducir considerablemente el tiempo de carga. 480 Mbps (40-60/s) de transferencia de datos ultrarrápida, lo que resulta en una sincronización de datos más rápida. Nota: este cable solo no te proporcionará una carga rápida sola, necesitarás un adaptador de corriente nominal para una carga rápida y un teléfono capaz de lo mismo.

【Diseño duradero y seguro】:El cable USB C cumple totalmente con el protocolo de carga rápida USB-C y una resistencia de tracción integrada de 56 KΩ, chip inteligente mejorado con múltiples protecciones en el interior. Este cargador tipo C proporciona una conductividad fiable y una corriente de carga estable, protegiendo tus teléfonos inteligentes de daños debido a sobrecorriente o sobretensión.

【Alta calidad estándar】: El cable Tipo C cuenta con múltiple blindaje y carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario, y puede soportar más de 10000 pruebas de flexión. Además, el Nylon trenzado exterior es bastante robusto y flexible, haciendo cable libre de enredos y durable.

【Compatibilidad perfecta】: El Cable USB C compatible con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: Xiaomi Mi 11 5G/11T/11 Lite/11 Pro/10/10T/10 Pro/10T Pro/10T lite/9/9T/9T Pro/9 Lite/9 Pro/8/8 Pro,Xiaomi Redmi Note 11/10/10S/10 Pro/9/9 Pro/9T/9S/8/8 Pro/8T/7,Poco X4 M4 X3 M3 y otros dispositivos con puerto USB C.

【Lo que obtienes】: El paquete incluye 1 Cable USB-C de 1m, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestro equipo de servicio te responderá con una solución satisfactoria en 24 horas.

Cable Usb Tipo C 1M,Cable Cargador Movil USB C para Samsung A12 A13 A53 A52 A72 A32 A42 5G A23 A33 A71 A51 A31 A21S A41 S10,Xiaomi Redmi Note 11 10 9 Pro 8 8T 7,Mi 11T 10T Lite,3A Carga Rápida 1 Metro € 4.39 in stock 1 new from €4.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3A Sincronización y carga :Nuestros cables cumplen con la especificación de USB a TYPE-C versión 1.1, resistencias de identificación de núcleo estándar de 56 kilohom y 22awg, Soporta los protocolos de carga rápida QC 3.0 / 2.0, FCP y AFC para tener la salida máxima de 18W (5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A) como si cargara sus móviles y tabletas con la velocidad del cable original.Este cable USB C transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

Amplia Compatibilidad: Este cable tipo C encaja perfectamente con el Samsung A52 4G/5G, A72 4G/5G,A32 4G/5G,A42 5G ,A71 4G/5G,A51 4G/5G,A31 4G/5G,A21S A20e,A13 4G/5G,A53 4G/5G, A43 4G/5G,Xiaomi 12/12 Pro/11T/11T Pro/11 Lite 5G NE,Mi A1/A2/A3,Mi 11 Ultra/11 Lite/11/11i/10T/10T Lite, Mi 5 6 8/8 SE/8 Pro/8 Lite/ 9/9 SE/9 Pro/9T/9T Pro/9 Lite,Redmi Note 7/7 Pro, 8/8 Pro/8T, 9T/9/9 Pro/10/10 Pro/10S/10 5G/11/11S/11 Pro 9S 8T,8 2021/8/8 Pro y otros teléfonos, tablets y dispositivos que admiten Tipo C.

Ultra Durabilidad: El material de nylon es más fuerte y más flexible y protege contra el desgaste día tras día. El conector de aluminio es lo suficientemente fuerte y permanece en buenas condiciones durante mucho tiempo.

Conector USB Tipo C Reversible : Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación

Qué Puedes Esperar de Nosotros: Una Cable USB Tipo C de calidad buena y el servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas. ¡Estamos aquí para ayudarte!

[2M 2Pack]Cable USB C para Xiaomi Redmi Note 11 11S 12 Pro 5G, Carga Rápida Cable Tipo C, 120W 6A Cable USB a USB C, Carga Turbo Cable USB C para Xiaomi Pad 5 Xiaomi Mi 11 Lite 10 Pro POCO X4 M4 Pro € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Compatibilidad Cable USB C Xiaomi】El cable USB C 2 metros está especialmente diseñado para 120W HyperCharge Xiaomi 12 Pro/11T Pro/Redmi Note 12 Pro+/POCO F4 GT/Black Shark 5/5 Pro/4/4 Pro/3, para 67W Carga Turbo Xiaomi 12 Lite/12S Ultra/12X/Redmi Note 11 Pro 5G/12 Pro/Xiaomi Mi 11 Ultra/Xiaomi 11T/POCO X4 Pro/F4/X3 GT, para 33W Carga Rápida Xiaomi Pad 5/Xiaomi 11 Lite 5G NE/Mi 11i/Mi 11 Lite/Redmi Note 11/11S/Redmi Note 10/10S/10 Pro/POCO M4 Pro/X3 Pro/F3/F2 Pro/X3 NFC/Mi 10T Pro/Lite/Mi 10T

✅【Mejora Carga Rápida 120W USB C Cable Xiaomi】Proporcionar HyperCharge carga rápida para 120W Xiaomi teléfonos. ¡Se puede cargar completamente al 100% en 20 minutos! Debe ser utilizado con Xiaomi original 6A cargador de pared (cargador no incluido) y la batería del teléfono en sí soporta 120W turbo carga. Además, soporta Xiaomi/Redmi 67W/55W/36W/33W/18W carga rápida. Se tarda más de 20 minutos o más para cargar completamente el 100% de otros teléfonos cuya potencia no es 120W.

✅【2 Metros USB A a Tipo C Cable Durable Performance】Hecho de material TPE de alta calidad con excelente durabilidad y súper flexibilidad, más de 5000 veces prueba de flexión, 10,000 veces prueba de desenchufe y prueba de vida extensa para una durabilidad duradera.El cable de 2 metros de largo es perfecto para usar en la oficina, dormitorio, automóvil, viaje de negocios sobre la marcha. Fácil de usar escenarios en la vida cotidiana.

✅【Excelente Función de Transferencia Datos】Este cable USB C de 2 metros para Xiaomi soporta una velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps, transfiriendo archivos, películas, programas de televisión, canciones, etc. en segundos a la velocidad más rápida. (Por favor, limpie las impurezas de polvo del puerto de carga del teléfono a tiempo para evitar que el cable de carga no cargue debido al mal contacto con el puerto del teléfono).

✅【Para Xiaomi USB C a USB Cable con Alto Factor de Seguridad】El cable de datos tiene una resistencia de pull-up de 56KΩ incorporada, núcleo de cobre estañado grueso, capa de protección de papel de aluminio y múltiples líneas de fuga de blindaje para garantizar una carga segura y rápida sin dañar los dispositivos electrónicos del teléfono y garantizar la estabilidad del voltaje y la corriente de carga cuando se carga rápidamente.

HAKUSHA Cable USB C, [2Pack 2M] USB Tipo C Cable de carga rápida de nailon para Android Samsung Galaxy S22+, S21 Ultra, Huawei P50, Mate 40, Xiaomi 12, Google Pixel 6, OnePlus, Moto, Realme, tableta € 6.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Sync charge] nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0/2.0

[Amplia compatibilidad] El cable USB tipo C es compatible con Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip, S22 Ultra, S21+, Note20, W22, Galaxy Tab, Huawei P50 Pro+, P40, P30 Pro, Mate X2, Mate 40 RS, nova 9, MateBook, Xiaomi 12 Pro, 11T, Oneplus 9 Pro, 8T, 8 Pro, 7T, 6T, Nord 10 5G, Nord N100, Realme X50 5G, 6S, X3 SuperZoom, 6 Pro, X50 Pro, 5 Pro, 5i, X2 Pro, Google Pixel, Microsoft, Honor, LG , Motorola, Sony Xperia, Vivo, Redmi, Oppo y más dispositivos con puertos USB C.

[Conector USB Tipo C Reversible] Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

[Durabilidad] Más largo que los cables originales; Cable de nailon de alta calidad, más de 10,000+ curvas de 90 grados.

[Fiable] si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con nosotros a tiempo. Te daremos una respuesta satisfactoria lo antes posible. READ Los 30 mejores Cristal Templado Xiaomi Mi A1 de 2023 - Revisión y guía

NIBIKIA Cable USB Tipo C, 2Pack [ 2M+2M ] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung S10/S9/S8/Note 10/Note 9, Huawei P30/P20/Mate 20, Sony Xperia € 7.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0/2.0

Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

Conector USB Tipo C Reversible : Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

Durabilidad: más larga que los cables originales; cable de nailon de alta calidad, al menos 9000 veces 90 grados de inclinación

Fiable: si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con nosotros a tiempo. Te daremos una respuesta satisfactoria lo antes posible.

UGREEN Cable USB C 60W, Cable Tipo C Carga Rápida 3A Compatible con MacBook, iPad, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/A53/, Google Pixel 6a/7, Xiaomi Redmi Note 11/10, etc 0,5M € 8.49 in stock 1 new from €8.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Carga Rápida PD de 60 W] UGREEN cable USB tipo C admite el protocolo PD con potencia máxima es de hasta 20V/3A (60W), solo se necesitan 2,5 horas para cargar completamente su Macbook Pro 13".

[Compatibilidad amplia] El cable C de 100 W es compatible con dispositivos que tienen puerto USB C, es compatible con MacBook Pro 2023/ 2022/ 2021, MacBook Air 2022/ 2021/ 2020/ 2019/ 2018, iPad Pro 2022/ 2021/ 2020/ 2018, Galaxy S23/ S23+/ S23 Ultra/ S22/ S22+ /S21 Ultra/ S21/ S20 Ultra/ S20/ S10+/ S10/ S9/ S8/ Note 20/ 10/ A12/ A71/ A50/ A53, Redmi Note 11/ 10S/ 9A/ 8/ Mi 11, Píxel 7/ 6P/ 6/ 5a/ 5, etc.

[Transmisión Estable] El cable UGREEN USB-C C admite velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps. El archivo 1G se transferirá en 30 segundos, pero NO puede transferir vídeo.

[Seguro y confiable] Cable USB tipo c Adopta una resistencia integrada de 56 KΩ, protección múltiple contra sobrecorriente, sobrevoltaje, sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito.

[Duradero y estable] Con el blindaje de múltiples capas en el interior, el cable USB C evita efectivamente la interferencia de la señal externa, la transmisión de la señal es más estable y más rápida. Adopte el revestimiento de nailon, es más duradero.

Cable USB C a USB C(1-Pack: 1m), Cable Tipo C Carga Rápida de Energía Nylon Duradero Trenzado para Macbook, MacBook Air, iPad Pro 2020, Xiaomi Mi10, Samsung S21 S20, Huawei P40 (Negro) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable Tipo C Carga Rápida de Energía】Cable usb tipo c admite carga rápida PD, la salida máxima es de 60W (20V/3A). Ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps o 100 canciones en segundos. Carga sus teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas a alta velocidad.

【Combinación Perfecta】Recibirá 1 paquetes (Negro) cable usb c a usb tipo c. La longitud perfecta del cable lo hace adecuado para ser utilizado en el sofá, la cama, la oficina o incluso el asiento trasero de su automóvil mientras su dispositivo se está cargando.

【Alta Durabilidad】La prueba de flexión 10.000 veces y la prueba de tapón 10.000 veces garantizan la durabilidad. Chaqueta de nylon trenzada para que no se enrede y no es fácil de romper. Construido con nylon trenzado en el exterior, con alambres de cobre puro en el interior y aluminio soldado con láser colocado en la caja de conexiones para una máxima confiabilidad y durabilidad.

【Amplia Compatibilidad】Cable Tipo C Carga para Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S20/S20+/S10/S10+HUAWEI P30/P30 Pro/Mate 20/Mate 20 Pro,Google Pixel 3/3XL,Nexus 6P/5X,Nintendo Switch,MacBook Pro 13"2019/2018/2017,MacBook 2017/2016,MackBook Air 2020/2018,iPad Pro 2021/2020/2018,Ipad Air (Air 4)Dell XPS 15/13,HUAWEI MateBook,Google Pixelbook,ZenBook 3 UX390UA, etc.

【Servicio perfecto】Tenga en cuenta que este Cable USB C a USB C viene con una garantía de 12 meses sin preocupaciones. Siempre nos esforzamos por ofrecer el mejor servicio al cliente y no dude en comunicarse con nosotros si hay algo en lo que podamos ayudarlo, lo tenemos cubierto.

Cable USB C 1M para Xiaomi 11T Pro 12 Pro,120W 6A Cable USB C Carga Rápida Cable USB a USB C Cable Tipo C Carga Turbo para Xiaomi 11 Lite 11i 11T 12 10 Pro POCO M4 Pro X4 Pro Redmi Note 11 11S 11 Pro € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable USB C Xiaomi Original Compatibilidad】Cable usb c está especialmente diseñado para Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G/11s/Redmi 10 2022/10S/10c/Note 10 5G/10 Pro/Note 9T 5G/9T/9/Note 9 Pro/9 Pro Max/Note 9s/Note 8/8T/8 Pro,para Xiaomi Pad 5/12 Lite/12 Pro/12/12X/11T Pro/11T/11 Lite 5G NE/Mi 11 Ultra/Mi 11i/Mi 11 Lite/11/10T Pro/10T/10T Lite/10 Pro/10/10 Lite/10 Lite/9T/9 Lite,para Xiaomi Black Shark 5 Pro/5/4 Pro/4/3,POCO F4/X4 GT/C40/F4 GT/M4 Pro/X4 Pro/M4 Pro/X3 GT/X3 Pro/F3/M3 Pro 5G/F2 Pro

【Cable USB C de Carga Rápida Xiaomi de 120W 6A Actualizado】Puede proporcionar una carga rápida turbo de 6A para teléfonos móviles Xiaomi de carga rápida de 120W. Se puede cargar completamente al 100% en 20 minutos. Debe usarse con el cargador de pared original Xiaomi 6A. (sin cargador). Además, también admite carga rápida Xiaomi/Redmi 67W/65W/50W/40W/33W/30W/22.5W/20W/18W. Se tarda más de 20 minutos en cargar otros móviles cuya potencia no es de 120w.

【Función de Transferencia de Datos】Este Xiaomi original cable de carga rápida USB C admite una tasa de transferencia de datos de hasta 480Mbps, transfiriendo películas, dramas de TV, canciones, etc. en segundos.

【Cable Tipo c USB Duradero】Fabricado con material TPE de alta calidad para una durabilidad y flexibilidad excepcionales, más de 10000 curvas y pruebas exhaustivas de vida útil para una durabilidad duradera. El cable de 2 m es perfecto para usar en la oficina, el dormitorio, los viajes, el automóvil y tiene la longitud perfecta para su vida cotidiana.

【Xiaomi Original Cable USB C a USB de Alto Factor de Seguridad】el cable tiene una resistencia pull-up de 56 KΩ incorporada, un núcleo de cobre estañado grueso, una capa protectora de papel de aluminio y múltiples cables de drenaje blindados para garantizar una carga segura y rápida sin dañar la máquina, y para garantizar un voltaje de carga estable durante la carga rápida y la corriente.

GIANAC Cable USB C a USB C [0.5M], PD 60W Cable USB Tipo C de Carga Rápida Cable USB C de Nylon para Samsung Galaxy S22 S21 S10 M20,Huawei P50 P40 Pro P30,MateBook,Xiaomi 11,OnePlus 9 € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Carga rápida PD 60W] Cable USB C a USB C utiliza la última tecnología de energía. Este cable tiene una potencia de salida de hasta 20 V 3 A y es capaz de cargar de forma segura PC, teléfonos y tabletas equipados con puertos USB C.

[Transferencia rápida de datos] PD 60W Carga Rápida Datos Cable es una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 estándar de hasta 480 Mbps. Pero la transmisión de señal de video no es compatible.

[Compatibilidad perfecta] GIANAC Cable USB C a USB C es compatible con Samsung Galaxy Z Flip3 5G/Z Fold2 5G/S21/S20+/S20/S10+/S10/S9+/S9/S8+/S8/, Note20/10/9/8/, A70/A71/A50/A51/A41/A40/A21s/A20/A20E/M52/M32/Tab S6 Lite/Tab A7 LTE/Galaxy Book Pro 360, Huawei P50/P40 Pro+/P30/P20/P10/P Smart 2020/Mate 40 Pro+/Mate XS/Mate 30 5G/Mate 20 lite/Mate10, Xiaomi 11T Pro/Mi 10 Lite/Mi 9/Redmi 10/Google Pixel 3a/4XL/5/6 Pro, OnePlus 9 Pro/7T/Nord N200/Nord 10,etc.

[Construcción reforzada] PD 60W Carga Rápida Datos Cable USB Tipo C está hecho de material de nailon, tejido elaboradamente para evitar enredos y daños. La carcasa de aluminio es más robusta y resistente al calor, lo que garantiza una larga vida útil. Puede soportar más de 9000 inserciones y flexiones.

[Lo que obtienes] GIANAC Cable USB C a USB C 0.5M de nailon de alta calidad. Si encuentra algún problema durante el uso, no dude en contactarnos, le daremos una respuesta satisfactoria a tiempo.

Cable USB C para Xiaomi Redmi Note 10 11 7 8 Pro 8T 9,Mi 10T 10 Lite Pro/9 SE 9T/Note 10 A3,Samsung A13 A12 S20 Plus Ultra 5G S10 S9 A20E A51 A71 M31S A42/S20 FE,A8 2018 A5 2017,Cargador Tipo C 2M 2M € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Sincronización y carga: nuestros cables cumplen con la especificación USB-TYPE-C versión 1.1, resistencias de identificación estándar de 56kilohom y 22awg, admiten la carga rápida máxima de 3A y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 Mbps.

2.Amplia compatibilidad: Este cable tipo C encaja perfectamente con el Redmi Note 10/ 10 Pro/7/ 8 Pro/ 8T /9 9Pro,Mi 11 5G/10T/10T Lite/10T Pro/10 10 Pro/9/9 SE/ 9T,Mi9,Samsung Galaxy S20 S20+ S20 U Ultra A20E A51 A71 A8 A9 2018 A3 A5 2017 A41 A31 A21S A12 A02S y otros teléfonos, tablets y dispositivos que admiten Tipo C.

3.Diseño actualizado: La técnica de cuerpo de una sola pieza consigue una conexión perfecta entre el cable y la carcasa de aluminio, haciendo innecesario preocuparse por la rotura de la carcasa. El curvado especial de la carcasa también hace más fácil enchufar o desenchufar el dispositivo.

4.Usb tipo c cable 2M: La longitud de 2 metros es suficiente para que disfrute de mayor rango de acción y la comodidad de usar mientras cargas. El cable de 2 m se puede colocar cómodamente en una cama, sofá, automóvil u oficina para permitir una transferencia de datos, sincronización y carga más rápidas que nunca.

5.Servicio: Si compra el cable de MZ, puede disfrutar de 12 meses garantía gratuita y de servicio amistoso por correo electrónico. MZ trata a cada cliente con sinceridad y cumple las expectativas de cada cliente, puede comprarlo con seguridad

TOPK Cable USB C, [2Pack 2M] 3A Cable USB Tipo C Carga Rápida Cable Sincronización de Datos Nylon Carga Cable USB C para Samsung S21 S20 S10 S9 S8 Note20 Xiaomi Huawei P30 P20 P10 € 6.99 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida 3A】El cable de cobre superconductor incorporado proporciona una salida segura y verdadera de 5V/3A y carga tu dispositivo a una velocidad muy alta [Consejos de carga rápida: 1. Es necesario utilizar un cargador de carga rápida QC3.0. 2. Tu móvil debe ser compatible con la carga rápida].

【Sincronización Rápida de Datos】La velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps (USB 2.0) te permite transferir 1 GB de contenido, como películas, música, documentos o toda tu biblioteca de fotos, en menos de 30 segundos.

【Mayor Vida Útil】La carcasa de aluminio, el trenzado de nailon y el núcleo de fibra de 250d evitan que el cable se deshilache o se parta, y además puede soportar más de 15.000 curvas de 90 grados. El robusto núcleo de cobre estañado de 22/28AWG tiene múltiples capas de apantallamiento para proporcionar una corriente de carga rápida suave y sin perturbaciones.

【Carga Segura y Estable】El chip de protección contra el sobrecalentamiento integrado y la resistencia de 56KΩ para evitar la sobrecorriente pueden adaptarse de forma inteligente a la corriente necesaria y así reducir en gran medida el calor. El extremo de goma dura del conector USB-C de doble cara no se romperá incluso después de una inserción frecuente y una conexión ajustada.

【Compatibilidad Universal】Se adapta perfectamente a cualquier dispositivo que tenga un puerto USB-C. Obtendrás 2 cables USB-A a USB-C 2.0 (2M) trenzados de nylon de alta calidad, una garantía de por vida y nuestro amable servicio de atención al cliente.

Cable USB C 2M para Samsung Galaxy S20 S21 S22 Plus S10 S9 S8 Note 20,A12 A13 A20E A51 A71 A52 A52S A53 A72 A73 A32,Xiaomi Redmi Note 11 10 10S 9 Pro 9T 9S,Cable Cargador USB Tipo C 3A Carga Rápida € 6.59 in stock 1 new from €6.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable USB C Carga Rápida y Sincronización】: Estos cables USB C ofrecen hasta una corriente de carga 3A para reducir considerablemente el tiempo de carga. 480 Mbps (40-60/s) de transferencia de datos ultrarrápida, lo que resulta en una sincronización de datos más rápida. Nota: este cable solo no te proporcionará una carga rápida sola, necesitarás un adaptador de corriente nominal para una carga rápida y un teléfono capaz de lo mismo.

【Diseño duradero y seguro】: El cable USB C cumple totalmente con el protocolo de carga rápida USB-C y una resistencia de tracción integrada de 56 KΩ, chip inteligente mejorado con múltiples protecciones en el interior. Este cargador tipo C proporciona una conductividad fiable y una corriente de carga estable, protegiendo tus teléfonos inteligentes de daños debido a sobrecorriente o sobretensión.

【Alta calidad estándar】: El cable Tipo C cuenta con múltiple blindaje y carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario, y puede soportar más de 10000 pruebas de flexión. Además, el Nylon trenzado exterior es bastante robusto y flexible, haciendo cable libre de enredos y durable.

【Compatibilidad perfecta】: El Cable USB Tipo C compatible con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: Samsung Galaxy S21/S21 Plus/S21 Ultra,S22/S22 Plus/S22 Ultra,S20/S20 Plus/S20 Ultra/S20 FE,A22 A02S A52 A72 A32 A42 5G,Huawei P50/P40 Lite/P40/P30/P30 pro/P30 lite/P20 Pro,Xiaomi Redmi Note 11/10/10S/10 Pro/9/9 Pro/9T/9S y otros dispositivos con puerto USB C.

【Lo que obtienes】: El paquete incluye 1 Cable USB-C de 2m, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestro equipo de servicio te responderá con una solución satisfactoria en 24 horas.

Cable USB Tipo C [3Pack,0.3M+1M+2M],Cable Cargador USB C para Xiaomi Redmi Note 11 10 7 8 Pro 8T 9,Mi 12 11T Lite 10T 10 Pro 9T A3,Samsung Galaxy A12 A13 S20 FE S21 Plus A20E A51 A71,A5 2017,A8 2018 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable USB C Carga Rápida y Sincronización】: Estos cables USB C ofrecen hasta una corriente de carga 3A para reducir considerablemente el tiempo de carga. 480 Mbps (40-60/s) de transferencia de datos ultrarrápida, lo que resulta en una sincronización de datos más rápida. Nota: este cable solo no te proporcionará una carga rápida sola, necesitarás un adaptador de corriente nominal para una carga rápida y un teléfono capaz de lo mismo.

【Diseño duradero y seguro】: El cable USB C cumple totalmente con el protocolo de carga rápida USB-C y una resistencia de tracción integrada de 56 KΩ, chip inteligente mejorado con múltiples protecciones en el interior. Este cargador tipo C proporciona una conductividad fiable y una corriente de carga estable, protegiendo tus teléfonos inteligentes de daños debido a sobrecorriente o sobretensión.

【Alta calidad estándar】: El cable Tipo C cuenta con múltiple blindaje y carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario, y puede soportar más de 10000 pruebas de flexión. Además, el Nylon trenzado exterior es bastante robusto y flexible, haciendo cable libre de enredos y durable.

【Compatibilidad perfecta】: El Cable USB Tipo C compatible con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: Xiaomi Redmi Note 11/10/10S/10 Pro/9/9 Pro/9T/9S/8/8 Pro/8T/7,Mi 11 5G/11T/11 Lite/11 Pro/10/10T/10 Pro/10T Pro/10T lite/9/9T/9T Pro/9 Lite/9 Pro/8/8 Pro,Samsung Galaxy A12/A13/S20 FE/S20/S20 Plus/S21/S21 Plus/A20E/A51/A71/A5 2017/A8 2018 y otros dispositivos con puerto USB C.

【Lo que obtienes】: El paquete incluye 3 cables USB-C con una longitud de 0.3 m/ 1 m / 2 m, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestro equipo de servicio te responderá con una solución satisfactoria en 24 horas.

APOKIN® Cable USB C [USB 3.0 y QC3.0] Cable USB Tipo C, Cable Carga Rapida Tipo C Duradero Compatible con Samsung Galaxy S21/S20/S10/S9/S8, Huawei P30/P20/P10/P9, Xiaomi y más - Blanco € 11.95 in stock 3 new from €11.95

1 used from €10.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡️Carga Ultra Rápida Extra largo con 2 metros, pudiendo estar en la cama o sofá cargando tu Móvil Libremente y Sincronización de Datos: ¡Cable Qualcomm Quick Charge 3.0 y soporta hasta 3.6V~20V/3A [5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A ] de carga rápida y segura, lo que le permite cargar completamente sus dispositivos más rápido que nunca! Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed+)con dispositivos compatibles con USB 3.0,que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

⚡ Conector USB Tipo C Dual: Con el conector dual de Tipo-C podrá mantenerse al día con la última tendencia en interfaces USB. Con este diseño fácil de usar, puede conectarlo a sus dispositivos USB tipo C libremente sin preocuparse por la orientación.

⚡ PRUEBA DE BALAS DE 0.8MM: Con certificaciones de seguridad y eficiencia,este cargador ultrarrápido tipo c de 0.8mm tiene la certificación ETL/CE/BS/PSE FCC ROHS. Protege contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito para su dispositivo. Nuestro cargador Apokin cargador c ofrece el tiempo de carga más corto sin dañar la batería, el CHIP inteligente de 18W proporciona la mayor duración posible de la batería, mientras que el cable elástico asegura una mayor resistencia y cargas más largas

⚡ SUPER COMPATIBILE: El Apokin cable movil tipo c es perfectamente compatible con todos los dispositivos con conector tipo C, para Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra 5G, S21, S21 Plus, S21 Ultra 5G, A32 5G / A32, A12, S10 S10 + S10E, S10 Lite, S9 / S9 Plus, S8 / S8 Plus, Note 10/10 Plus / 20 9 8, Note10 Lite, M21, A8 2018, A9 2018, A3 2017, A5 2017, LG G7 G8S Thinq G6, V40 V50 V60 V20 V30

⚡ GARANTÍA APOKIN: garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía del producto de 24 meses / Contáctenos con cualquier pregunta o inquietud. ¡Encantados de ayudar! READ Панська політикиня а на сідасідання у дридіадриді к кольорах українського прапора

UGREEN Cable USB C (2 Pack 1m+2m), Carga Rápida 3A Cable USB C a USB A Nylon Trenzado Compatible con Móvil Tipo C Galaxy A50 S23 S22 S21 S20, Xiaomi Redmi Note 11 Redmi Note 10 Mi 12 Mi 11, etc € 14.99 in stock 1 new from €14.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia Compatibilidad: El cable USB C compatible con la mayoría de los dispositivos USB C, tales como Galaxy S23 / S22 / S21 / S20 / Note 10 / Note 10 Plus / S9 / S9 Plus / A50 / A40 / A80 / A60 / A30 / S8 Plus / S8 / Note 8, Xiaomi Mi A3 / Redmi Note 11 / Redmi Note 10 / Mi 12 / Mi 11 / Mi 10 / Mi 8 / Pocophone F1 / Mi5 / Mi Mix / Redmi Pro, Huawei P50 / Honor 9 / Honor8 / Nova 2 Plus, LG V30 / G6 / G5 / V20, BQ Aquaris X, ZTE Axon 7, HTC 10 / U11, Lenovo Zuk Z1.

Sincronización y Carga Rápida: Admite salida de hasta 3A de carga segura y es totalmente compatible con Galaxy Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Galaxy móvil tan rápido como el cable original de Galaxy; Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus móviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

Seguridad Confiable: Este cable USB tipo c a USB A posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente.

Excelente Durabilidad: Cuenta con múltiple blindaje, conectores dorados y carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 10.000 enchufes y desenchufes. El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libres de enredos y eterna.

Longitud Diferente con 2 Pack: Son de dos packs para que tenga un repuesto que se puede hacer carga más dispositivos en el mismo tiempo y utilizar en distintos escenarios, y sus longitudes es conveniente para que pueda usarlo libremente en el dormitorio o coche, también puede tumbarse en el sofá o la cama usar su móvil mientras se carga.

0.3m Cable USB C Corto [5Pack], Cable USB A a USB Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C Android Auto para Samsung Galaxy A12/A32/M12/S20/S21, Xiaomi Redmi 9A/9C/Poco X3, Note 10/9/8, Huawei € 8.99 in stock 1 new from €8.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅[Portátil y duradero]: Este cable tipo c tiene una longitud de 0,3 m y es a prueba de enredos, soporta la conexión de Android Auto en el coche, y se puede utilizar en bancos de energía o estaciones de energía para cargar teléfonos móviles. Con su diseño único de codo, soporta más de 10.000 pruebas de flexión.

✅[Carga rápida y sincronización de datos]: El cable cargador tipo c una alta corriente de 3A, ahorrando hasta un 40% de tiempo de carga. Con una tasa de transferencia de datos máxima de 480 Mbps, se carga más rápido que la mayoría de los cables estándar, lo que facilita la transferencia de archivos grandes entre dispositivos.

✅[Excelente seguridad]: El cable usb c carga rápida cuenta con una resistencia de 56kΩ para proteger su dispositivo de daños durante la carga de alta velocidad. Además, el Type-C está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido sometido a múltiples pruebas para garantizar su seguridad.

✅[Compatibilidad perfecta]:Este cable usb c corto es compatible con muchos modelos Android, Compatible con Samsung Galaxy S20/ S21/ A12/ A22/ A32/ A52/ M12, Note10, Xiaomi Redmi 9A/ 9C/ Poco X3, Note 8/9/10, Huawei P20/ P30/ P40.

✅[Lo que obtienes]: 5 x 0,3m de cable USB A a USB C con 12 meses de garantía. ¡Si tiene alguna pregunta o duda, por favor póngase en contacto con nosotros y resolveremos su problema en 24 horas!

UGREEN Cable USB Tipo C 3A, 60W Cable USB C 90 Grados Carga Rápida PD 3.0 Compatible con Macbook 2023, iPhone 14, Galaxy S23/S22/A53/, Google Pixel 6a/7, Xiaomi Redmi Note 11/10 0,5M € 9.99 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [60W Carga Rápida] UGREEN cable USB Tipo C admite una carga rápida PD 3.0 de hasta 20V / 3A (máx.), 15V / 3A, 12V / 3A, 9V / 3A, 5V / 3A a 60W. Solo se tarda 105 minutos en cargar completamente el 2018 MacBook Air 13".

[Diseño del Ángulo de 90 Grados] En comparación con la mayoría de los cables USB C del mercado, adoptamos el diseño de conector de 90°, más ergonómico y práctico, no le molestará los dedos cuando juegue en su teléfono inteligente.

[Transferencia de Datos 480 Mbps] Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps. Los archivos 1G se transferirán en 30 segundos.Nota: Este cable USB C NO SOPORTA LA TRANSMISION DE VIDEO.

[Amplia Compatibilidad] UGREEN cable USB C es compatible con la mayoría de los dispositivos USB C, tales como Macbook Pro 16" M2 Max 2023, Galaxy S23/S23+/S23 UltraS22/S21/S20/S10/A53, Redmi Note 11/11S/10/10 Pro/10 C, Google Pixel 6a/7, Huawei P50, etc.

[Calidad Confiable] UGREEN cable USB C acodado está hecho de una carcasa de aluminio y una funda de nylon tranzado, adopta un núcleo de cable de cobre estañado 21/30AWG, protecciones cuádruples (malla metálica, papel de aluminio, etc.), reduciendo la mayor pérdida de señal y asegurando una transmisión estable.

Cable USB C, INIU Cable USB C Carga Rápida [2m/3.1A], Nylon QC 3.0 Cable Tipo C para Samsung S23 S22 S21 S20 S10 S9 S8 Note 20 10 A72 Xiaomi Redmi Note 11 Huawei P30 20 Google Pixel 7 Pro Switch PS5 € 7.58

€ 5.99 in stock 2 new from €6.98

1 used from €11.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【INIU: La Carga Rápida SEGURA Pro】Experimente la carga más segura con más de 38 millones de usuarios globales. En INIU, solo usamos materiales de alto grado, entonces tenemos la confidencia de proporcionar la garantía líder en la industria de 3 años.

✅【Carga Rápida de 3.1A】Cableado interno de cobre con superconductividad que permite una verdadera y segura carga de 3.1A para cargar tu dispositivo a máxima velocidad. Increíblemente llevará tu teléfono de 0 a 93% en una hora.

✅【Sincronización Rápida】Soporta la sincronización de datos rápida hasta 480Mbps, transfiriendo toneladas de películas, archivos, canciones en un instante.

✅【Un Cable de Larga Duración】Revestimiento exclusivo de entretejido, además de articulaciones flexibles con 45.000 veces más tiempo de utilidad al doblarse y combinado con la precisión 3D de aleación de aluminio soldada a láser, conforman un cable más resistente que nunca.

✅ 【2m de Longitud Pular】Con la longitud más popular de 2m, puede satisfacer sus necesidades dondequiera que estés.

HAKUSHA Cable USB C, [1M] USB Tipo C Cable de carga rápida de nailon para Android Samsung Galaxy S21 Ultra,Note 20,Z Fold 3,Huawei P50,Mate 40,MateBook,Xiaomi 11,OnePlus,Google Pixel 5,Realme € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización】El Cable USB C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Amplia compatibilidad】 El cable USB tipo C es compatible con Samsung Galaxy Z Flip3 5G/S21 Ultra/S20 FE/S10+/Note20/Note10/A52/A72/M52/M32/Tab S6 Lite/Tab A7 LTE/Galaxy Book Pro 360 , Huawei P50/P40 Pro +/P30/P Smart 2020/ Mate 40 Pro +/Mate XS/Mate 30 5G/Mate 20 lite/nova 8/nova 7/nova Y60/nova 5T/MateBook X/MatePad 11, Xiaomi 11T Pro/Mi 10 Lite/Mi 9/Redmi 10/Google Pixel 3a/4XL/5/6 Pro, OnePlus 9 Pro/7T/Nord N200/Nord 10, Microsoft Surface Pro 8/Pro X/Duo 2, Realme y más USB Dispositivos C.

【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 9,000+ curvas y más de 10,000+ enchufes y desenchufando la vida útil.

【Lo que obtiene】Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros - OFICINA DE HAKUSHA, resolveremos su problema lo antes posible.

Cable USB Tipo C, 4Pack [0.3M 1M 2M 3M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S10/S9/S8 Note9, Xiaomi Mi A2/A1, Huawei P30/P20/Mate20, Xperia XZ € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Longitud flexible] 4 unidades de 0.3 m+1m+2m+3m cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; no tendrás que preocuparte más de distancias largas de tu cable de carga.

[Sync charge] Nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

[Durabilidad] Más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación.

[Perfecta compatibilidad] Perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente –chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

[Embalaje nuevo] Utilizamos una nueva bolsa de embalaje de malla independiente. La bolsa de embalaje de tres compartimentos puede acomodar cables de 4 tamaños. Los cables de 0.3M y 1M, los cables de 2M y 3M se empaquetan por separado. Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con nosotros a tiempo. Te daremos una respuesta satisfactoria lo antes posible.

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Cable Usb Tipo C Xiaomi solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Cable Usb Tipo C Xiaomi antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Cable Usb Tipo C Xiaomi del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Cable Usb Tipo C Xiaomi Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Cable Usb Tipo C Xiaomi original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Cable Usb Tipo C Xiaomi, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Cable Usb Tipo C Xiaomi.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.