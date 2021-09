Inicio » Top News Los 30 mejores Cable Usb Sata de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Cable Usb Sata de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Cable Usb Sata veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Cable Usb Sata disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Cable Usb Sata ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Cable Usb Sata pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



YiYunTE Cable Adaptador USB 3.0 a SATA 2.5 para Disco Duro 2.5 SSD HDD Cable Conversor USB a SATA Convertidor Externo SATA III Convertidor con UASP Hard Drive Adapter USB SATA III de 22 Pines € 9.58 in stock 1 new from €9.58

Free shipping

Amazon.es Features ACCEDE RÁPIDAMENTE A UN SSD O HDD SATA: agregue espacio en el disco de su computadora portátil conectándose a un SSD o HDD SATA de 2.5 "con este cable SATA a USB. Puede conectarse a un disco externo t0: agregue almacenamiento, realice copias de seguridad, cree imágenes de disco , implemente recuperaciones de datos y transfiera contenido a su computadora portátil.

VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA RÁPIDA CON UASP: el adaptador SATA a USB admite velocidades de transferencia de datos USB 3.0 de 5 Gbps. Pero puede experimentar velocidades de transferencia hasta un 70% más rápidas que el USB 3.0 convencional, cuando está conectado a una computadora que también admite UASP

CONECTE DESDE CUALQUIER LUGAR: el adaptador USB del disco duro es una solución portátil que se guarda bien en una bolsa para computadora portátil sin necesidad de alimentación externa (solo SSD / HDD de 2.5 ")

AHORRE TIEMPO: El cable de transferencia del disco duro le permite cambiar fácilmente entre unidades sin necesidad de instalar la unidad dentro de un gabinete. Es plug-and-play y no requiere controladores.

MEJOR ATENCION: No dude en contactar con nosotros en cualquier momento si tiene alguna duda!!

iitrust USB 3.0 a SATA Cable del Adaptador para 2.5"SSD/HDD Drives - SATA a USB 3.0 Convertidor y Cable Externos, USB 3.0 - SATA III Converter,color negro (Negro) € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Free shipping

Amazon.es Features Compatible con USB2.0 / USB1.1, chip SATA III. Admite intercambio en caliente y tecnología S.M.A.R.T y TRIM, mejora la eficacia de lectura y escritura del SSD y le ayuda a monitorizar su disco duro en busca de posibles errores de diferente tipo.

Cable de datos USB3.0 a SATA, soporte para transmisión de alta velocidad, reposo automática, versión SATA-III. Plug and play, sin tener que instalar ningún driver adicional.

Admite USB 3.0 5Gbps, súper velocidad con UASP, mejora en gran medida la velocidad de transmisión, menos uso de CPU, latencia de datos y tiempo de espera, resulta hasta 70% más rápido que las convencionales conexiones USB 3.0.

No es compatible con 3.5 ". Compatible con Win Vista,Win7,Win8,Win10,Mac OS 8.4 o superior sistema operativo.

Este adaptador de conversión SATA a USB se puede conectar a todas las unidades de disco duro SATA I / II / III de 2,5 "(SSD y HDD), y se puede usar en un entorno de sistema operativo de propósito general.

UGREEN Adaptador de USB 3.0 a SATA III con UASP, Cable SATA USB para 3,5" 2,5" HDD SDD, Lector Discos Duros, Comaptible con PC, Macbook, PS5, Xbox X/S, PS4, 16 TB MAX, con 12V Adaptador de Corriente € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping

Amazon.es Features GRAN COMPATIBILIDAD: este adaptador SATA USB 3.0 es ideal para conectar su disco duro SATA I/II/II de 2,5 pulgadas ó 3,5 pulgadas a ordenador, Macbook, Smart TV, PS5, PS4, PS4 Pro, Xbox Series X / S, Xbox 360, Xbox One, ect. Funciona con todos sistemas operativos de Windows, Linux, Mac OS. Plug and Play sin tener que instalar ningún driver adicional. Nota: no ademite unidades de Blu-ray ni CD ROM.

SÚPER VELOCIDAD CON UASP: este lector disco duro admite USB 3.0 5Gbps conexión con UASP soportado, resulta 10 veces más rápida que el USB 2.0, y 70% más rápido y 80% menos uso de CPU que USB 3.0 convencional al conectar a equipos anfitrión disponibles de UASP.

ADMITE GRAN CAPACIDAD: este convertidor SATA USB soporte 2,5" y 3,5" HDD o SSD de la capacidad máxima hasta 16 TB, tales como Samsung SATA 3 860 EVO, 850 EVO, Seagate Barracuda, WD blue SATA de 2,5", Toshiba X300. El indicador LED indica estado de funcionamiento y conexión.

MÁS SEGURO: este cable SATA USB 3.0 soporta la tecnología S.M.A.R.T. y TRIM, mejora la eficacia de lectura y escritura del SSD y le ayuda a monitorizar su disco duro en busca de posibles errores de diferente tipo. Ademite la función de reposo automática, el producto entrará automáticamente en el modo de suspensión después de 3 minutos de inactividad para ahorrar energía.

MUY ADECUADO PARA DISCOS DUROS 3,5": Viene incluido un 12V/2A adaptador de corriente que está diseñado para los discos duros 3.5", así que no hay necesidad de preocuparse por la transmisión inestable. Para los 2.5" el USB es suficiente para hacerlos andar, aun así es mejor alimentarlos si tiene un enchufe cerca.

Adaptador SATA a USB, BENFEI Cable USB 3.0 a SATA,Compatible con discos duros (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2.5" € 7.95 in stock 1 new from €7.95

Free shipping

Amazon.es Features Accede rápidamente a tu unidad de estado sólido (SSD) o disco duro (HDD) con conector SATA: añade espacio en tu portátil conectando una unidad de estado sólido (SSD) o disco duro (HDD) de 6,4 cm (2,5") con conector SATA con este cable SATA a USB. Puede conectarse a una unidad externa para: añadir espacio de almacenamiento, realizar copias de seguridad, crear imágenes de disco, implementar recuperaciones de datos y transferir contenido a tu portátil.

Conecta desde cualquier lugar: el adaptador USB para disco duro es una solución portátil que se guarda bien en una bolsa para ordenador portátil sin necesidad de alimentación externa.

Velocidad de transferencia rápida: el adaptador SATA a USB admite velocidades de transferencia de datos USB 3.0 de 5 Gbps.

Ahorra tiempo: el cable de transferencia de datos para disco duro te permite cambiar fácilmente entre unidades sin necesidad de instalar la unidad dentro de una carcasa. Solo hay que conectar el cable y listo. No se requieren controladores.

GARANTÍA DE 18 MESES: la garantía exclusiva incondicional de 18 meses de BENFEI garantiza la satisfacción de su compra a largo plazo; Servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver sus problemas a tiempo READ Los 30 mejores Porta Movil Para Coche de 2021 - Revisión y guía

UGREEN Cable SATA a USB 3.0, Adaptador SATA III a USB con UASP para 2,5" Disco Duro SDD HDD SATA, Cable SATA 3 soporta S.M.A.R.T, Trim, Compatible con PC, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PS4, PS3, 10TB MAX € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features GRAN COMPATIBILIDAD: este adaptador sata USB es ideal para conectar su disco duro SATA I/II/II de 2,5 pulgadas a ordenador, Smart TV, PS5, PS4, PS4 Pro, Xbox Series X / S, Xbox 360, Xbox One, ect. Funciona con todos sistemas operativos de Windows, Linux, Mac OS. Plug and Play sin tener que instalar ningún driver adicional.

ADMITE GRAN CAPACIDAD: este conversor sata USB acepta 2,5" HDD o SSD de la capacidad máxima hasta 10 TB, tales como Samsung SATA 3 860 EVO/850 EVO, Crucial BX500 / MX500 / MX300, Seagate Barracuda 2,5", WD blue sata de 2,5. El indicador LED indica estado de funcionamiento y conexión.

SÚPER VELOCIDAD CON UASP: este lector disco duro admite USB 3.0 5Gbps conexión con UASP soportado, resulta 10 veces más rápida que el USB 2.0, y 70% más rápido y 80% menos uso de CPU que USB 3.0 convencional al conectar a equipos anfitrión disponibles de UASP.

MÁS SEGURO: este adaptador sata to USB 3.0 soporta la tecnología S.M.A.R.T. y TRIM, mejora la eficacia de lectura y escritura del SSD y le ayuda a monitorizar su disco duro en busca de posibles errores de diferente tipo. Ademite la función de reposo automática, el producto entrará automáticamente en el modo de suspensión después de 3 minutos de inactividad para ahorrar energía.

COMPACTO Y PORTÁTIL: gracias al tamaño pequeño (7 * 1,9 * 0,9 cm), este cable sata USB es fácil de llevarse a cualquier lugar, es el accesorio ideal para transferir los datos.

EasyULT USB 3.0 a SATA Cable del Adaptador, Cable Adaptador para Discos Duro USB 3.0 to SATA 2.5" SSD/HDD Drives, Soporte UASP SATA III € 8.95 in stock 5 new from €8.95

Free shipping

Amazon.es Features Máxima portabilidad, con adaptador estilo cable y que no requiere de un adaptador externo de alimentación., Soporte UASP SATA III

velocidad de transferencia de datos de tecnología de interfaz USB 3.0 de supervelocidad, puede ir hasta 5 Gb / s (máximo)

Compatible con el sistema de WIN98/ME/2000/XP/VISTA/WIN7/8/MAC OS 9.X/10.X/LINUX

Soporta 2.5" Mass Storage Class Drive.longitud:23 CM. Puerto: SATA3 / USB3.0. Peso: 30 g; Material principal: ABS;

Cable corto fácil para llevar

Inateck USB 3.0 a SATA Adaptador Convertidor para 2.5/3.5 Pulgadas Disco Duro HDD SSD con 12V/2A Fuente de Alimentación, Negro € 21.99

€ 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping

Amazon.es Features Plug and play, intercambiables en caliente, la especificacin USB 3.0 de alta velocidad y compatible con USB 2.0

Soportet cnico de Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Win 7 / Win 8 / Mac OSX 10.X o superior

Conecte el dispositivo SATA mediante la interfaz USB

Apoyo 2.5 "/3.5" SATA HDD / SSD, BLU-RAY DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, dispositivos DVD + RW Combo

Cifrado de alta velocidad y el procesamiento de descifrado ofrece rendimiento sin perjudicar el rendimiento de la velocidad del est¨¢ndar HDD

actecom® Cable USB 3.0 A SATA Adaptador Disco Duro Lector DVD PORTATIL PC € 5.49

€ 4.69 in stock 2 new from €4.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se trata de un cable muy simple que permite la conexión de discos duros de 2,5" y lectores de dvd al puerto USB

Conector SATA de tipo compacto 7-pin (datos SATA) y 15-pin (alimentación SATA)

SI NO SE CONECTA A UN PUERTO USB 3.0 NO SUMINISTRARÁ SUFICIENTE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONAR CORRECTAMENTE

Los discos duros de 3.5" requieren 12VDC, por lo que si que requieren fuente de alimentación adicional, por lo que este adaptador no es valido para este tipo de discos duros.

Los discos duros de 2.5" y 1.8" se alimentan del propio conector SATA-USB, por lo que no requieren fuente de alimentación adicional.

EasyULT USB 3.0 a SATA Cable del Adaptador para 2.5" SSD/HDD Drives, Convertidor Cable USB3.0/Type-C a SATA para Discos Duro, Soporte UASP SATA III - 50cm € 8.29 in stock 2 new from €8.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con USB3.0 / USB2.0 / USB1.0, admite discos duros / unidades de estado sólido SATA de 2.5 ", las velocidades de transferencia de USB 3.0 Super-Speed pueden ser de hasta 5 Gbps (máx.). [Soporte UASP SATA III]

Adaptador para disco duro Sata es compatible con el protocolo UASP, la velocidad de transferencia se acelera hasta un 70%, con el puerto USB 3.0 de 5 Gbps, más rápido y más estable que el adaptador tradicional.

Fácil de usar, instalación de HDD sin herramientas, plug & play, con una interfaz simple, puede realizar la transferencia de datos rápidamente, no necesita controlador, admite intercambio en caliente, alimenta directamente desde el puerto USB

El indicador LED muestra el estado de la conexión. Con una estructura elegante y estable, bastante duradera y cómoda.

Ligero y compacto, siempre puede llevarlo consigo; Material principal: ABS; Longitud del cable USB: 50 cm (adaptador USB C a USB 3.0 + USB 3.0 SATA)

AISOO Cable USB 3.0 a SATA, Adaptador SATA III con UASP para Discos Duro 2.5" Convertidor Externos para SSD HDD Cable Hard Drive Adapter USB to SATA Soporta Windows,Mac OS € 8.79 in stock 1 new from €8.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Velocidades de transferencia rápidas con UASP】 El adaptador SATA a USB admite velocidades de transferencia de datos USB 3.0 de 5 Gbps, también puede experimentar velocidades de transferencia hasta un 70% más rápidas cuando se conecta a una computadora UASP.

【Plug and Play】 El cable de transferencia de disco duro le permite cambiar fácilmente entre unidades sin la necesidad de instalar la unidad dentro de un contenedor. Plug and play, no requiere controladores.

【Alta compatibilidad】 Compatible con USB 3.0 / USB2.0, chip SATA III; admite disco duro SATA HDD 2.5 o SSD. Compatible con el sistema operativo Win Vista, Win7, Win8, Win10, Mac OS8, 4.

【Acceda rápidamente a un SATA SSD o HDD】 Agregue espacio en disco a su computadora portátil conectándose a un SATA SSD o HDD SATA o HDD de 2.5 "usando este cable SATA a USB. Puede conectarse a una unidad externa para: agregar espacio para archivar, hacer copias de seguridad , creando imágenes de disco, implementando la recuperación de datos y transfiriendo contenido a la computadora portátil.

【Notas】 Conecte un disco duro SATA I / II / III o SSD de 2.5 "a su computadora con UASP (1. ¡No es compatible con SSD y HDD de 3.5 ''! 2. ¡Cable de alimentación no incluido! 3. ¡No es compatible con la interfaz IDE!

POSUGEAR Cable USB 3.0 a SATA I/II/III para SSD HDD de 2.5/3.5 Pulgadas, Soporta UASP Adaptador de Disco Duro, con Adaptador de Corriente Externo 12V 2A € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dispositivos de soporte】 NO SOPORTE BLU-RAY DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, COMBO. Compatible con SSD ATA HDD de 2,5 '' y 3,5 '' hasta 12 TB máx. Compatible con Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS, PS4, Xbox One.

【SuperSpeed USB 3.0】El conector USB 3.0 con UASP admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbit / s, compatible con versiones anteriores de USB 2.0(Nota: la tasa real dependerá de la capacidad de su dispositivo.)

【Fácil de Usar】Instalación fácil y sin herramientas, conecte el disco duro e identifique de inmediato; Plug & Play; Soporte de intercambio en caliente.

【Soporta Múltiples Sistemas】Precio un par de carga Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / 7/8/10; Mac OS; Linux.

【Lo Que Obtienes】1 x POSUGEAR Adaptador USB 3.0 a SATA y 1 x Adaptador de Corriente 12V / 2A, garantía de 18 meses y servicio al cliente amigable de por vida.

YingStar USB 3.0 a SATA Cable Adaptador para Disco Duro 2.5 SSD HDD Cable Conversor USB a SATA Convertidor Externo SATA III Convertidor con UASP Hard Drive Adapter USB a SATA III de 22 Pines € 8.58 in stock 1 new from €8.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA RÁPIDA CON UASP】: el adaptador SATA a USB admite velocidades de transferencia de datos USB 3.0 de 5 Gbps. Pero puede experimentar velocidades de transferencia hasta un 70% más rápidas que el USB 3.0 convencional, cuando está conectado a una computadora que también admite UASP

【ACCEDE RÁPIDAMENTE A UN SSD O HDD SATA】: agregue espacio en el disco de su computadora portátil conectándose a un SSD o HDD SATA de 2.5 "con este cable SATA a USB.

【CONECTE DESDE CUALQUIER LUGAR】: el adaptador USB del disco duro es una solución portátil que se guarda bien en una bolsa para computadora portátil sin necesidad de alimentación externa (solo SSD / HDD de 2.5 ")

【AHORRE TIEMPO】: El cable de transferencia del disco duro le permite cambiar fácilmente entre unidades sin necesidad de instalar la unidad dentro de un gabinete. Es plug-and-play y no requiere controladores.

【MEJOR ATENCION】: No dude en contactar con nosotros en cualquier momento si tiene alguna duda!!

YiYunTE Adaptador USB 3.0 a SATA IDE Conversor de USB a SATA IDE Convertidor de Disco Duro USB 3.0 para SATA HDD SSD e IDE 2.5 3.5 Pulgadas Transferencia 5 Gbps USB a SATA IDE para Win 10 8 7 Vista XP € 23.90 in stock 1 new from €23.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Acceso a 3 unidades simultáneamente】: Este adaptador USB a SATA permite el acceso a las tres unidades HDD simultáneamente o la transferencia de archivos entre las 3 unidades. Admite discos duros SATA y SSD de 2.5 "/3.5"; HDD IDE de 2.5 "/ 3.5".

【Excelente transferencia de 5 Gbps】: Este adaptador USB a IDE con interfaz USB 3.0, tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. El IDE Converter también es compatible con USB 2.0 / 1.1.

【Combo activo de todas sus unidades】: El convertidor USB 3.0 a Disco Duro HDD SSD 2.5/ 3.5 Pulgadas, le permite conectar discos duros IDE / SATA de 2.5 "/3.5" a través del puerto USB a la computadora. Esta es una herramienta perfecta para duplicar, copiar, hacer copias de seguridad o transferir grandes cantidades de datos de una unidad a otra. Tiene un conector SATA II y dos conectores IDE (40 pines y 44 pines).

【Gran capacidad de soporte】: Capacidad de hasta 4 TB de las unidades compatibles. El indicador LED del adaptador usb a sata sdd puede monitorear el estado de trabajo. Plug and Play, fácil de usar. Y es universalmente compatible con Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP.

【ATENCIÓN】Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en cualquier momento, Le brindaremos soluciones satisfactorias DENDRO 12 HORAS.

Ewent Cable adaptador convertidor USB 3.0/3,1/(Gen.1) a SATA I/II/III para SSD, disco duro SATA de 2,5", negro, 70 x 18.2 x 12.5mm € 14.17 in stock 13 new from €10.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Free shipping

soporta uasp para una transferencia de datos 70% más rápida que usb 3.0 convencional

indicador led de alimentación y transmisión. compatible con usb 3.0, usb 2.0 y usb 1.1. sata i/ii/iii de 2,5 pulgadas

perfecto para la migración de datos, la clonación de discos y la copia de seguridad de datos. práctico y portátil, el conversor se alimenta a través de usb y no requiere adaptador de alimentación

tamaño: 70 x 18,2 x 12,5 mm. peso: 16 g. READ Implicaciones matemáticas para el alumno

Salcar - 13Pin SATA Cable Adaptadores USB 2.0 para Interna DVD Grabadora Lector € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features Conecte 7 + 6 pines unidad óptica Slimline SATA al ordenador a través del puerto USB para la transferencia de datos de prueba y fácil

Apoyar cualquier CD Slimline SATA / unidad óptica de DVD

Interfaz USB 2.0, plug and play apoyo y Hot-empantanamiento

Soporte USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps y 12 Mbps de velocidad completa

Compatibilidad Excelente: Es compatible con Windows XP/Vista/Win 7/8/10; Mac OsX 10.X y versiones superiores; Linux

Sabrent Adaptador de Disco Duro USB 3.0 a SSD / 2,5 Pulgadas SATA I/II/III (EC-SSHD) € 9.99 in stock 4 new from €9.99

1 used from €8.44

Free shipping

Amazon.es Features Conecte un disco duro SATA I / II / III de 2.5 "o SSD a su computadora con soporte UASP.

Velocidades de hasta 5 Gbps con 3.0.

Intercambiable en caliente, plug and play, no se necesitan controladores.

Una luz LED indica el estado de energía y actividad. Inversa compatible con USB 2.0 y USB 3.0.

Este adaptador viene con una descarga gratuita de Acronis True Image para el software Sabrent para una fácil clonación.

Cablecc Super Speed 5Gbps USB 3.0 a SATA 22 Pin Cable adaptador para 2.5 Disco Duro SSD € 7.44 in stock 1 new from €7.44

Free shipping

Amazon.es Features Cable adaptador USB 3.0 a SATA de 22 pines de alta velocidad de 5 Gbps para disco duro SSD de 2,5 pulgadas; la velocidad de transferencia de interfaz USB 3.0 de alta velocidad puede ser de hasta 5 Gb/s (máximo)

Soporta la función de intercambio en caliente y Plug and Play; cumple con la especificación Serial ATA 2.6

Compatible con versiones anteriores de puertos USB (1.0, 1.1 y 2.0) y discos duros SATA (1.5 Gb/s); soporta disco de clase de almacenamiento masivo de 2.5 pulgadas.

Color: negro. Longitud: 10 cm

YiYunTE Cable Adaptador SATA a USB C 3.1 Cable USB Tipo C a Disco Duro 2.5 SSD HDD Cable Conversor USB 3.0 Type C a SATA Convertidor Externo SATA III Convertidor con UASP 5Gbps Hard Drive Adapter € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping

Amazon.es Features AHORRE TIEMPO: El cable de transferencia del disco duro le permite cambiar fácilmente entre unidades sin necesidad de instalar la unidad dentro de un gabinete. Es plug-and-play y no requiere controladores.

CONECTE DESDE CUALQUIER LUGAR: el adaptador USB del disco duro es una solución portátil que se guarda bien en una bolsa para computadora portátil sin necesidad de alimentación externa (solo SSD / HDD de 2.5 ")

VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA RÁPIDA CON UASP: el adaptador SATA a USB admite velocidades de transferencia de datos USB 3.0 de 5 Gbps. Pero puede experimentar velocidades de transferencia hasta un 70% más rápidas que el USB 3.0 convencional, cuando está conectado a una computadora que también admite UASP

ACCEDE RÁPIDAMENTE A UN SSD O HDD SATA: agregue espacio en el disco de su computadora portátil conectándose a un SSD o HDD SATA de 2.5 "con este cable SATA a USB. Puede conectarse a un disco externo t0: agregue almacenamiento, realice copias de seguridad, cree imágenes de disco , implemente recuperaciones de datos y transfiera contenido a su computadora portátil.

MEJOR ATENCION: No dude en contactar con nosotros en cualquier momento si tiene alguna duda!!

Arichtop SATA 3 Cable Adaptador de SATA a 6Gbps USB Durante 2,5 Pulgadas SSD Externa de Disco Duro HDD 22 Pin Sata III por Cable, 2.0,20cm USB € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este 3 cable SATA está diseñado con el indicador de LED, que se puede visualizar el estado de uso claramente

Añadido USB2.0 interfaz de fuente de alimentación independiente, el soporte del controlador de memoria de alta capacidad de 2,5 pulgadas

Este USB 3.0 a SATA convertidor de cable se conecta ninguna de 2,5 pulgadas disco duro SATA estándar o unidad de estado sólido (SSD) a un ordenador a través de puertos USB 3.0. Es muy bueno para que los archivos de copia de seguridad o actualizar el controlador de disco portátil

El adaptador de SATA a USB es totalmente compatible con USB 3.0 y compatible con USB 1.1

SATA 3 especificación apoyo velocidad de hasta 6Gbps; Fácil y rápido acceso a almacenamiento externo

ELUTENG Cables USB a SATA para 2.5 SATA SSD/HDD SATA USB 3.0 Convertidor UASP 5Gbps Adaptador SATA USB con 0.16m de Cable Plug and Play Compatible para Mac OS Windows € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features ELUTENG USB 3.0 to SATA Adaptador, puede transferir disco duro SATA de 2.5 pulgadas a la interfaz USB 3.0, perfecto para la transferencia de datos y la copia de seguridad***No admite discos duros SATA de 3.5 pulgadas

Cables usb a sata soporte 2.5inch SATA SSD / HDD, SATA 3.0 retrocompatible con SATA 2.0 / 1.0

USB 3.0 a SATA 3.0 y soporte UASP, transmisión de alta velocidad de hasta 5 Gbps (teórico), compatible con Windows 10/8/7/XP y MAC OS

Cobre sin oxígeno de alta pureza y proceso de estañado, garantizar una transmisión de datos segura y estable

Plug and play, admite conexión en caliente; Tamaño compacto con 0.16 m de cable, portátil, perfecto para viajes de negocios

YiYunTE Adaptador Cable USB 3.0 a SATA III Cable Convertidor de USB 3.0 a SATA para 3.5 y 2.5 Discos Duros HDD SDD Soporte UASP SATA III Convensor Cable SATA a USB para Windows 2000 XP Vista 7 8 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features ▶ NOTA: El adaptador AC no está incluido. Cuando el cable hdd sata a usb de 3,5 pulgadas se conecta a un HDD / SDD de 3,5 pulgadas, asegúrese de alimentar el producto con un adaptador de AC para garantizar un funcionamiento estable.

▶ 【USB 3.0 superrápido y compatible con UASP】: el USB 3.0 admite una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, compatible con USB 2.0 / 1.1 y SATA II (3 Gbps), SATA I (1.5 Gbps), el UASP le proporciona una transferencia más rápida velocidad, lee un 70 por ciento más rápido que el USB 3.0 tradicional y escribe un 40 por ciento más rápido.

▶ 【Adaptador de unidad USB Sata con indicador LED】: El indicador LED muestra el estado de la energía y la actividad. Plug and play y soporte de conexión en caliente, interruptor de encendido / apagado para protección del disco duro, el cable adaptador de disco duro SATA III también admite HDD / SDD SATA de 2.5 "/3.5", pero el cable USB a sata no es compatible con el puerto IDE.

▶ 【Amplia compatibilidad】: El cable adaptador de disco duro USB 3.0 SATA III es ampliamente compatible con Tablet PC / Escritorio / Cámara / Computadora portátil / Escáneres / TV, etc. Además, el adaptador usb a sata es compatible con Windows, Mac y Linux.

▶ 【Servicio al cliente confiable】 : Nuestro servicio al cliente amigable y confiable ofrecerá cualquier ayuda sobre nuestros cables 3.5 sata. ¡Le proporcionará respuestas rápidas dentro de las 24 horas sobre el cable sata a usb!

ASSMANN Electronic AK-430405-003-M Cable de alimentación Interna 0,3 m - Cables de alimentación Interna (0,3 m, 2 x SATA de 15 Pines, SATA de 15 Pines, Macho/Hembra, Derecho, Derecho) € 7.22 in stock 4 new from €3.14

Free shipping

Amazon.es Features Cable de alimentación interna, m/f, 0,2.m, eps a 8.pin.–.eps a 8.pin, ul

Longitud: 0.2.m

Para alimentar 2.discos duros sata a través de un puerto sata a 15.pin de fuente de alimentación de un ordenador

Yizhet USB 3.0 a SATA Cable del Adaptador, 22 pines Cable Adaptador USB 3.0 a SATA 2.5 para Disco Duro 2.5 SSD HDD Adaptador Sata a USB Soporte UASP, USB 3.0, SATA III Convertidor y Cable Externos € 11.79 in stock 1 new from €11.79

Free shipping

Amazon.es Features 【USB 3.0 to SATA Cable Adaptador】 El puede transferir disco duro SATA de 2.5 pulgadas a la interfaz USB 3.0, perfecto para la transferencia de datos y la copia de seguridad.

【Soporte 2.5 inch SATA SSD/HDD】La Cable Adaptador USB 3.0 a SATA 2.5 con 22 pin compatible con USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, no admite discos duros SATA de 3.5 pulgadas.

【Grand compatibilidad】Velocidad de transferencia de USB 3.0 interfaz puede ser de hasta 5GbS (Max). Compatible con el sistema de WIN98/ME/2000/XP/VISTA/WIN7/8/MAC OS 9.X /10.X /LINUX

【Fácil de usar】Adaptador Sata a USB est instalación sin herramientas, conecte el disco duro e identifique de inmediato, plug and play.

【Fácil de transportar】 USB 3.0 a SATA Cable del Adaptador es muy compacto, perfecto para bolsas para laptop, puede llevarlo en su bolsillo y usarlo cuando lo desee.

UGREEN Cable SATA a USB C, Adaptador SATA III a USB Tipo C con UASP para 2,5" Discos Duros HDD SDD, Soporta S.M.A.R.T, Trim, Compatible con PC, PS5, TV, Macbook, DELL XPS 15, 10TB MAX, 0,5M Cable € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features GRAN COMPATIBILIDAD: este adaptador SATA USB C es ideal para conectar su disco duro SATA I/II/II de 2,5 pulgadas a ordenador, PS5, Smart TV, Macbook Pro, Macbook Air, Dell XPS 13, XPS 17, Yoga 910 ect. Funciona con todos sistemas operativos de Windows, Linux, Mac OS. Plug and Play sin tener que instalar ningún driver adicional.

ADMITE GRAN CAPACIDAD: este convertidor SATA USB soporte 2,5" HDD o SSD de la capacidad máxima hasta 10 TB, tales como Samsung SATA 3 860 EVO, 850 EVO, Crucial BX500 / MX500 / MX300, Seagate Barracuda 2,5", WD blue SATA de 2,5".El indicador LED indica estado de funcionamiento y conexión.

SÚPER VELOCIDAD CON UASP: este USB C lector disco duro admite USB 3.0 5Gbps conexión con UASP soportado, resulta 10 veces más rápida que el USB 2.0, y 70% más rápido y 80% menos uso de CPU que USB 3.0 convencional al conectar a equipos anfitrión disponibles de UASP.

MÁS SEGURO: este cable SATA USB tipo C soporta la tecnología S.M.A.R.T. y TRIM, mejora la eficacia de lectura y escritura del SSD y le ayuda a monitorizar su disco duro en busca de posibles errores de diferente tipo. Ademite la función de reposo automática, el producto entrará automáticamente en el modo de suspensión después de 3 minutos de inactividad para ahorrar energía.

COMPACTO Y PORTÁTIL: gracias al tamaño pequeño (7 x 1,9 x 0,9 cm), este cable SATA USB C es fácil de llevarse a cualquier lugar, es el accesorio ideal para transferir los datos.

[Chip Avanzado] USB3.0 a SATA Cable Solo para 2.5 Pulgadas, Convertidor USB2.0 Alta Velocidad soporta UASP SSD, SATA III 7&15pin y HDD Drives apto para Win 10/7/XP/Mac OS (USB3.0&TYPE C) € 8.95 in stock 1 new from €8.95

Free shipping

Amazon.es Features ✔TRANSFERENCIAS RÁPIDAS LLAMATIVAS >>> USB3.0/ Type-C, Chip SATA III, admite Hot Swap y UASP aceleración, mejora la velocidad de lectura y escritura del SSD y le ayuda a monitorizar su disco duro en busca de posibles errores de diferente tipo.

✔Gran Compatibilidad >>> Este Adaptador de Conversión SATA a USB se puede conectar a todas las unidades de disco duro SATA I / II / III de 2,5 "(SSD y HDD), Compatible con Win Vista, Win7, Win8, Win10, Mac OS 8.4 o superior sistema operativo.

✔Conecta & Play >>> Conecte rápidamente un SATA de 2,5 pulgadas a un puerto USB a través de este cable sin necesidad de energía ni instalación adicional. Simplemente conéctelo al portátil ordenador y listo.

✔Cable Duradero >>> La construcción superior y los materiales de alta calidad permiten que este cable resista el uso repetido. Las pequeñas luces indicadoras LED parpadean cuando la unidad está en uso, por lo que no la desenchufa ni interrumpe ninguna transferencia importante.

✔Súper Función>>> Ampliar el almacenamiento en el disco de su ordenador conectado a un SSD o HDD SATA de 2.5 pulgadas con este cable SATA a USB. Podría realizar copias, crear imágenes de disco, implemente recuperaciones de datos y transferir contenido. Todo en seguridad.

deleyCON 50cm Cable SATA III Cable de Datos S-ATA 3 HDD SSD Cable de Conexión Pinza de Metal 6 GBit/s - 2 Conectores Rectos Tipo L - Rojo € 4.79 in stock 1 new from €4.79

Free shipping

Amazon.es Features Cable S-ATA 3 de alta calidad para una transmisión de datos rápida y sin interferencias y un ajuste preciso, conectores estables con bloqueo

Conexiones: de 2 conector SATA recto // Compatible con todos los dispositivos que tengan conexión S-ATA (discos duros, SSD, CD, DVD, Bluray, unidades de disco, grabadoras etc)

Proporciona una velocidad de transmisión de hasta 6 GBit/s = Transferencia de datos rápida y segura // Los cables son también compatibles con versiones anteriores de S-ATA

Especialmente adecuado para unir, por ejemplo, discos duros, SSD, CD / DVD / BluRay, unidades de disco / grabadoras etc.

El set contiene: 1 cables SATA con la longitud de 50 cm READ Los 30 mejores Pulseras Hombre Cuero de 2021 - Revisión y guía

ELUTENG USB 3.0 a SATA 2.5 Cable Adaptador USB Tipo C 50cm para 2.5"SSD/HDD Drives, USB a SATA Convertidor Externo SATA III Convertidor Plug and Play Soporte UASP Compatible con Mac OS Windows € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Cable USB 3.0 a SATA 2.5】 Equipado con interfaces USB 3.0 y SATA III, chip 1153E integrado, el adaptador de disco duro puede manejar su disco duro SATA a máxima velocidad con una tasa de transferencia de hasta. operar a 5 Gbit / s. Sistema operativo compatible: Windows10 / 8/7 / Vista / XP.

【Admite UASP】 Admite el protocolo de aceleración UASP, la velocidad de transferencia es un 70% más rápida que el USB3.0 convencional, lo que reduce efectivamente el uso de la CPU, el retraso de los datos y el tiempo de espera, y permite que los datos se transfieran sin problemas. Brindarte una experiencia más agradable.

【Con adaptador USB A a USB-C】 El cable adaptador USB3.0 a SATA3.0 también está equipado con un adaptador USB-A a USB-C que cumple con los diversos requisitos al conectar la interfaz USB y dispositivos de interfaz USB-C. Además, es pequeño y exquisito, fácil de transportar y puede satisfacer sus necesidades de entrenamiento.

【Amplia compatibilidad】 Cable adaptador de disco duro USB3 SATA de 2.5 "compatible con versiones anteriores de USB 2.0 / 1.0. El cable USB3.0 a SATA es totalmente compatible con SSD y HDD SATA de 2.5 pulgadas. Además de computadoras portátiles y de escritorio, Cable de datos USB-SATA también para PS4 / 3, Xbox One X, televisores inteligentes y enrutadores, etc.

【Fácil de usar】 Plug and play, admite intercambio en caliente. La longitud del cable de conexión de 50 cm le ofrece suficiente espacio para colocar el adaptador en la ubicación deseada. 2 luces indicadoras de encendido para ver el estado de funcionamiento en tiempo real. Suspensión automática sin operación durante 3 minutos para extender la vida útil del disco duro.

Ziyituod 6-Pack PCIe 6-Pin 16x to 1x Powered Riser Adapter Card w / 60cm USB 3.0 Extension Cable & 6-Pin PCI-E to SATA Power Cable - GPU Riser Adapter - Ethereum Mining Eth € 33.90 in stock 1 new from €33.90

Free shipping

Amazon.es Features ➤El elevador PCI Express de alto rendimiento Ziyituod V006C puede extender la ranura PCIE X1 de la placa madre a la ranura PCIE X16. Proporcionará una conectividad segura y confiable con más tarjetas gráficas PCIE X16. Este V006C está diseñado principalmente para plataformas de minería Ethereum o más plataformas de minería GPU.

➤ Condensadores sólidos de alto rendimiento diseñados 4X para asegurar que el voltaje y el suministro de corriente sean estables. El protector de circuito eléctrico 4X integrado mantiene el dispositivo alejado de sobrecorriente, sobrecalentamiento y sobrevoltaje.

➤ Cable de extensión USB 3.0 de 23,6 pulgadas empaquetado para una conectividad de tarjeta gráfica flexible. El cable de alimentación SATA de 15 pines a Molex de 6 pines equipado proporciona la corriente adecuada para las GPU de plataformas mineras.

➤ Simplemente extienda la ranura PCI Express X1 desde la placa base a la ranura PCI Express X16 para todo tipo de GPU pesadas. Agregue una hebilla fija en la ranura PCI Express X16 para garantizar una conexión GPU estable.

➤Excelente calidad para minería. Cable de extensión PCIE con poca pérdida de señal. Compre con garantía de 90. Si tiene alguna pregunta, visite "www.ziyituod.net" u obtenga soporte enviando un correo electrónico a [email protected]

YiYunTE Cable SATA a USB C 3.1 Adaptador SATA a USB Tipo C con UASP para 2,5" Discos Duros HDD SDD Cable Convertidor USB C a SATA 2.5 para PC Cable Convensor de Disco Duro USB Type C 3.1 a SATA III € 8.90 in stock 1 new from €8.90

Free shipping

Amazon.es Features 【USB Tipo C a SATA】: El cable adaptador de disco duro externo puede obtener acceso ultrarrápido a los datos conectando discos duros SATA SSD / HDD / Serial ATA I / II / III de 2.5 "al puerto USB-C de su computadora portátil en una computadora con Windows, Mac.

【Sin herramientas】: no se necesita un adaptador de corriente adicional al conectar el cable adaptador USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) con conector USB-C para unidades SATA de 2.5 ". El adaptador USB SATA alimentado por USB tipo C se conecta directamente a un SSD / HDD SATA de 2.5 pulgadas con no se requieren accesorios.

【Transferencia velocidad de 5 Gbps】: El adaptador HDD está equipado con un puerto USB C que admite transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps. El puerto USB tipo C Gen 1 admite enchufes ascendentes y descendentes. Admite varios tipos de HDD y SSD SATA de 2,5 pulgadas. ¡Sin herramientas, solo conéctelo y juegue!

【Plug y play】: El cable de transferencia del disco duro le permite cambiar fácilmente entre unidades sin necesidad de instalar la unidad dentro de un gabinete. Es plug-and-play y no requiere controladores.

【MEJOR ATENCION】: No dude en contactar con nosotros en cualquier momento si tiene alguna duda!!

YiYunTE Cable SATA a USB 3.0 Adaptador SATA III a USB con UASP para 2,5" Disco Duro Cable Convertidor de USB 3.0 a SATA para 3.5" y 2.5" Discos Duros HDD SDD Lector Discos Duros para PC Ordenador € 9.58 in stock 1 new from €9.58

Free shipping

Amazon.es Features 【Plug & Play】: El cable de disco duro SATA a USB le permite cambiar fácilmente entre unidades sin necesidad de instalar el SSD / HDD dentro de un gabinete. Plug-and-play y Hot-swap, Consejo cálido: Windows solo puede reconocer (y asignar una letra de unidad a) unidades que estén formateadas de manera compatible. Si se trata de una unidad nueva, es posible que deba acceder a la aplicación de administración de su PC, donde puede acceder a la inicialización manual de la unidad.

【Amplia compatibilidad】: Este adaptador SATA III a USB 3.0 es compatible con PS4, Xbox, Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS. Admite SSD SATA HDD de 2,5 / 3,5 '' hasta 12 TB como máximo, NOTA: no puede funcionar con unidad de DVD; para una nueva unidad, primero debe inicializarla y luego formatearla

【SuperSpeed ​​hasta 5 Gbps con UASP】: El cable HDD SSD a USB admite transferencia de datos de hasta 5 Gbps. AHORRE TIEMPO CON UASP: este adaptador sata a usb es compatible con la tecnología UASP, que es un 70% más rápida que el USB 3.0 tradicional y una reducción del 80% en los recursos de procesador necesarios, compatible con versiones anteriores de USB 2.0 / 1.1.

【Acceda rápidamente a HDD SATA SSD de 2.5 /3.5 pulgadas】: El cable adaptador USB 3.0 a SATA le permite conectar cualquier gabinete móvil SATA HDD estándar de 2.5 "o 3.5" a su computadora / computadora portátil a través del puerto USB 3.0 a una velocidad de hasta 5 Gbps. Es ideal para hacer copias de seguridad de archivos o actualizar el disco duro de su computadora portátil / PC

【ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN NO INCLUIDO】: Este cable conector USB 3.0 a SATA está equipado con un puerto DC-Jack para SATA de 3.5 ", PERO NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PAQUETE. Tenga en cuenta que la fuente de alimentación es necesaria si es SATA de 3.5" HDD está conectado.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.