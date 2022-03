Inicio » Top News Los 30 mejores Cable Tipo C Carga Rápida de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Cable Tipo C Carga Rápida de 2022 – Revisión y guía 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Cable Tipo C Carga Rápida veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Cable Tipo C Carga Rápida disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Cable Tipo C Carga Rápida ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Cable Tipo C Carga Rápida pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



NIBIKIA Cable USB Tipo C, 2Pack [ 2M+2M ] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung S10/S9/S8/Note 10/Note 9, Huawei P30/P20/Mate 20, Sony Xperia € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0/2.0

Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

Conector USB Tipo C Reversible : Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

Durabilidad: más larga que los cables originales; cable de nailon de alta calidad, al menos 9000 veces 90 grados de inclinación

Fiable: si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con nosotros a tiempo. Te daremos una respuesta satisfactoria lo antes posible.

RAVIAD Cable USB Tipo C, [2Pack 2M] Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S20/S10/S9/S8/M51/M31/M21/Note 10/Note 9, Huawei P40/P30/P20, Redmi Note 9 Pro/9/8 - Plata € 8.99

€ 6.79 in stock 2 new from €6.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡【Carga Rápida y Sincronización】El RAVIAD Cable USB C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

✅【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S20+/S20/S10+/S10/S9+/S9/S8+/S8, M31/M21/A70/A71/A50/A51/A41/A40/A21s/A20s, Note 10/ 9/ 8, Huawei P40 Lite/P40/P30/P30 pro/P30 lite/P20 Pro/P10/Mate 20/Mate10, Redmi Note 9 Pro/9/8 Pro/8, LG G5/G6/G7/V20/V30, HTC U11/U12+, OnePlus, Googl y más. (✘✘✘NOTA: No es Compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus DASH Charge.)

【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 10,000+ curvas y más de 10,000+ enchufes y desenchufando la vida útil.

【Garantía de por Vida】Cable USB C a USB duraderos. RAVIAD Garantía de por Vida. Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

INIU Cable USB C, [3 Pack 0.5m+1m+3m] Cargador Tipo C Carga Rápida 3.1A y QC3.0, Sincronización de Datos Nylon Carga Cable USB C para Samsung S20 S10 Note 20 10 Xiaomi Redmi Huawei P30 P20 LG Google € 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【INIU: La Carga Rápida SEGURA Pro】Experimente la carga más segura con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo.

✅【Carga Rápida】Los cables incorporados de cobre de Super Conductividad garantiza una salida segura y real de 3.1A para cargar sus dispositivos a una velocidad rápida. Increíblemente carga su teléfono de 1 a 90% dentro de 1 hora.

✅【Sincronización Rápida】Soporta la sincronización de datos rápida hasta 480Mbps, transfiriendo toneladas de películas, archivos, canciones en un instante.

✅【Una Construcción Más Fuerte】La capa trenzada de FLYWEAVE exclusiva & la conexión cónica flexible, combinan un núcleo de fibra a prueba de balas de 250d para crear un cable duradero que durará más que su teléfono.

✅【Un paquete, 3 cables de carga rápida】la verdadera solución de cable integral, con uno de 1.6 pies, uno de 3.3 pies y uno de 10 pies, se preguntará por qué necesita comprar cables adicionales. Compártelos con tu familia o amigos o simplemente colócalos donde quieras para cargar tus dispositivos. Satisfacerán todas tus necesidades.

Cable USB Tipo C, RAVIAD Cable USB C a USB 3.0 Cable Tipo C Carga Rápida y Sincronización Compatible con Galaxy S10/S9/S8/Note 10, Huawei P30/P20, Mi A1/Mi A2 y más - 1M, Gris € 10.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Carga Rápida y Sincronización】Soporte Qualcomm Quick Charge 3.0 y soporta hasta 3.6V~20V/3A de carga segura, lo que le permite cargar completamente sus dispositivos más rápido que nunca! Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed) con dispositivos compatibles con USB 3.0, que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

✅【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

✅【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S10/ S9/ S8/ Note10/ Note9/ Note8, Huawei P40/ P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20 Lite/ Mate 20/ P10/ P9/ Mate10, Mi A1/ A2/ Mi8, Redmi Note 7 / 7, Honor View 10/ 9, LG G7/V30, OnePlus 6T, HTC U11/U12 y cargar rápidamente teléfonos y tablets equipados con puerto USB Tipo C.

✅【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 8,000 curvas y más de 10,000 enchufes y desenchufando la vida útil.

✅【Garantía de por Vida】Cable USB C a USB 3.0 duraderos. RAVIAD Garantía de por Vida. Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

GIANAC Cable USB Tipo C, 5Pack [0.25M 0.5M 1M 2M 3M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S10/S9/S8 Note9, Xiaomi Mi A2/A1, Huawei P30/P20/Mate20, Xperia XZ € 11.99

€ 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud flexible: 5 unidades de 0,25 m, 0,5 m 1 m 2 m 3 m cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; no tendrás que preocuparte más de distancias largas de tu cable de carga; un pedido contiene 5 cables

Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

Durabilidad: más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 9.000 veces 90 grados de inclinación.

Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

[Embalaje nuevo] : Utilizamos una nueva bolsa de embalaje de malla independiente. La bolsa de embalaje de tres compartimentos puede acomodar cables de 5 tamaños. Los cables de 0.25M y 0.5M y 1M, los cables de 2M y 3M se empaquetan por separado. Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con nosotros a tiempo. Te daremos una respuesta satisfactoria lo antes posible. READ Los 30 mejores Bombilla Led Wifi de 2022 - Revisión y guía

RAVIAD Cable USB Tipo C, [4Pack 0.5M 1M 2M 3M] Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy A02s/A03s/S10/S9/M12, Huawei, Redmi 9A/10, Realme 8, OnePlus 8T, Poco X3 Pro € 9.99 in stock 4 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización】La tasa de carga de este cable cargador tipo c carga rápida es de hasta 5V / 2.4A, hasta un 10% más rápido que los cables usb tipo c estándar; Transferencia de datos de hasta 480 mbits a través de USB 2.0.

【Conector Reversible】Cable usb c 2m con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz usb. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos usb tipo c sin preocuparse por la orientación.

【Compatibilidad Perfecta】Cargador usb c carga rapida compatible con POCO X3 Pro/POCO F3 5G, Samsung Galaxy-A03s/A02s/Note 20 5G/S20+/S20/S10+/S10/S9+/S9, Note 10/ 9/ 8, Realme 8/8i/G, Huawei P40/P30/P20 Lite/P20 Pro/P20/P10/P10+/P9/Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 Lite/Mate 20 X, Redmi 10/9A/Note 9 Pro/9, LG G5/G6/G7, HTC U11/U12+, OPPO A74, OnePlus Nord 2 , Googl y más.

【Duradero Adicional】Usb c cable extra durable construc fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, al menos 10000+ veces 90 grados de inclinación.

【Servicio de Calidad】RAVIAD 4Pack 0.5M 1M 2M 3M cables usb tipo c perfecto para cualquier ocasión, frecemos 24 meses de garantía. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos.

AINOPE Cable USB Tipo C [3 Pack 0.5M+1.2M+2M] Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung S10/S9/S8/Note 10/Note 9, Huawei P30/P20/Mate 20, Xiaomi Redmi Note 7 € 10.99

€ 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡[Carga rápida y transferencia de datos]: este Cable USB Tipo C admite carga rápida QC 3.0 y AFC para su teléfono móvil, que puede cargarse al 80% en una hora. Y este Cargador Tipo C Carga tiene una velocidad de transferencia de datos de 480Mbps, puede transferir un archivo de 1Gb en solo 20 segundos.

[Durabilidad de calidad militar]: para una larga vida útil, utilizamos este 123465 con nylon de calidad militar robusto que es suave, sin enredos y resistente a la rotura. También utilizamos una aleación de aluminio reforzado como carcasa y para alivio. La carcasa de aleación de aluminio asegura que el cable usb tipo c carga no se caliente, y el alivio de tensión puede soportar 20,000 pruebas de flexión para que el 123465 no se rompa.

✅[0.5M + 1.2M + 2M]: 3 piezas e incluyendo diferentes longitudes, puede usar cable usb c en diferentes longitudes de manera flexible para diferentes ocasiones. El portátil 0.5M puede, p. Para viajes de negocios, el 1.2M para carga y transmisión de datos del teléfono móvil en la oficina y el 2M cable tipo c samsung se pueden usar en el sofá o en el dormitorio sin estar atados al cargador.

[Amplia compatibilidad] Este cable tipo c samsung s8 puede cargar rápidamente para Galaxy S10/S9/S8/Plus, Samsung Note 10/9/8 A5 A3 2017, LG G5 / G6/V20/V30, Sony Xperia XZ Xa1 Z5, HTC 10/U11 con QC 3.0 y la carga rápida AFC de Samsung. Los dispositivos Huawei, One Plus, Google Pixel Nexus tienen su propio protocolo de carga para que la carga de alta velocidad no sea compatible.

[12 meses de garantía]: Usted obtiene 3 cable tipo c samsung s9 con longitudes de 0.5M, 1.2M, 2M, hebillas adhesivas * 3, manual de usuario y embalaje, garantía de 12 meses y servicio al cliente de por vida. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, comuníquese con nuestro servicio al cliente las 24 horas y resolveremos el problema por usted.

nonda Cable USB C a USB C 20V/3A 60W [2 Pack/2M+2M], Cable de Carga rápida USB Tipo C PD, Cable de Nailon Trenzado Compatible con MacBook Pro 2020, iPad Pro 2020, Samsung Galaxy S20/S21 Plus, Switch € 11.79

€ 9.99 in stock 3 new from €9.99

3 used from €8.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Carga rápida 20V/3A 60W ] Hasta 3A de corriente de salida, PD de carga rápida USB tipo C a cable USB tipo C.

[Transferencia de datos rápida] Velocidad de transferencia de datos estándar USB 2.0, transferencia de datos de hasta 480 Mbps, tan rápido como el cable USB-C original, TENGA EN CUENTA LA LIMITACIÓN: no admite la transmisión de señales de video.

[Compatibilidad universal] Compatible con computadora portátil/tableta/teléfono inteligente con un puerto USB tipo C que incluye Samsung Galaxy S20/S10/S9/S8, Note8/9, MacBook Pro 16 ''/15 ''/13 '', iPad Pro 2020/2018, MacBook Air (nuevo) MacBook, Surface Go/Book 2, Dell XPS 15/13, HP Spectre/Pavilion, Nintendo Switch.

[5 veces más duradero] Cubierto por material de nailon trenzado y el conector USB C Premium , Con una vida útil de más de 20,353 inserciones, el elaborado conector admite tu uso diario repetido y nunca se soltará, la carcasa de aleación de aluminio y el chip certificado USB-IF evitan el sobrecalentamiento.

Cable USB Tipo C, [2Pack 2M] 3A Cargador Tipo C Nylon Trenzado Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung S10/S9/S8/Note 10/Note 9, Huawei P30/P20/Mate 20,Xperia XZ € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad estándar】Cable USB tipo C. El robusto conector de aluminio ofrece una larga vida útil y garantiza una conexión perfecta. Los cables están trenzados de nailon de alta calidad, que son antitorsión y resistencia a la abrasión. Después de la prueba, doblados a 90 grados y doblados a 9000 veces.

【Sincronización y carga】nuestros cables cumplen con las especificaciones USB de acuerdo con la versión tipo C 1.1, 56 kilohomos y 22 AWG.

【Perfecto 2M+2M】2 unidades de (2 m+ 2 m) cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; un pedido contiene 2 cables. 【Durabilidad】 Más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación.

【Compatibilidad perfecta】 perfectamente compatible con todos los dispositivos USB-C disponibles actualmente – Nuevo MacBook, ChromeBook Google Pixel 2xl, Pixel C, Nexus 5X / 6P, OnePlus 2 / 3T, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / S8 + / Note 8 / A5 2017 / A7 2017, Huawei P30 / P9. / P10. / P20, HTC 10 / U11, Sony Xperia XZ, LG G5 / G6, Lenovo Zuk Z1, HP Pavilion X2 (no es compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus Dash Charge y Moto TurboPower)

【Lo que recibirás】 si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor póngase en contacto con nosotros, resolveremos su problema tan pronto como sea posible.

OcioDual Cable USB Tipo C 1m 4.2A 120BA Blanco de Carga y Datos Cargador Rápido Quick Charge para Huawei P40 P30 P20 Pro Lite € 2.50 in stock 2 new from €2.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este cable permite cargar sus teléfonos inteligentes, smartphones y tablets mucho más rápido que los cables de generaciones más antiguas.

Funciones: Cargador, transferencia y sincronización de datos.

Capacidad de carga: Hasta 4.2A.

Compatible con protocolo Huawei SCP.

Conector: USB tipo A (estándar), macho.

HAKUSHA Cable USB C, [2Pack 2M] USB Tipo C Cable de carga rápida de nailon para Android Samsung Galaxy S21 Ultra,Note 20,Z Fold 3,Huawei P50,Mate 40,MateBook,Xiaomi 11,OnePlus,Google Pixel 5,Realme € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Sync charge] nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0/2.0

[Amplia compatibilidad] El cable USB tipo C es compatible con Samsung Galaxy Z Flip3 5G/S21 Ultra/S20 FE/S10+/Note20/Note10/A52/A72/M52/M32/Tab S6 Lite/Tab A7 LTE/Galaxy Book Pro 360 , Huawei P50/P40 Pro +/P30/P Smart 2020/ Mate 40 Pro +/Mate XS/Mate 30 5G/Mate 20 lite/nova 8/nova 7/nova Y60/nova 5T/MateBook X/MatePad 11, Xiaomi 11T Pro/Mi 10 Lite/Mi 9/Redmi 10/Google Pixel 3a/4XL/5/6 Pro, OnePlus 9 Pro/7T/Nord N200/Nord 10, Microsoft Surface Pro 8/Pro X/Duo 2, Realme y más USB Dispositivos C.

[Conector USB Tipo C Reversible] Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

[Durabilidad] más larga que los cables originales; cable de nailon de alta calidad, al menos 9000 veces 90 grados de inclinación

[Fiable] si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con nosotros a tiempo. Te daremos una respuesta satisfactoria lo antes posible.

ZKAPOR USB C a USB C Cable 3M, Cable Tipo C de Carga Rápida 60W 20V/3A PD Cable Carga Rápida y Sincronización para Galaxy S20/S10/S9/S8, Huawei P40/P30 € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización】ZKAPOR USB C a USB C Cable admite carga rápida PD de hasta 20V/3A(máx), 15V/3A, 12V/3A, 9V/3A and 5V/3A a 60W con Adaptadores de suministro de energía USB-C como PD 18W/30W/45W/60W.Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

【Seguro y Confiable】Aluminio conectores con resistencia de 56 K garantiza una carga segura.Combinado con resistencias pull-up de 56KΩ, garantiza la estabilidad del voltaje y la corriente de carga durante la carga rápida.

【Compatibilidad Perfecta】Cable Tipo C a Tipo C compatible con Galaxy S20+/S20/S10+/S10/S9+/S9/S8+/S8, M31/M21/A70/A71/A50 Note 10/ 9/ 8, Google Pixel 2/2XL/3/3XL/3a/Nexus 6P/5X, Huawei P40/P30/P30 pro/P30 lite/P20 Pro/P10/Mate 20/Mate10, HTC U11/U12+, LG, Redmi, OnePlus y más. (✘✘✘NOTA: No es Compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus DASH Charge.)

【Duradero Adicional】Cargador Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 10,000+ curvas y más de 10,000+ enchufes y desenchufando la vida útil.

【Garantía de por Vida】Esto flexible cargador usb tipo c de 2M/6.6FT duraderos. ZKAPOR Garantía de por Vida. Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

Rampow Cable USB Tipo C 3.0 Cable USB C Carga Rápida [USB C 3.1 Gen 1] Nylon Duradero Compatible con Samsung Galaxy S9/S8/Note 9, Huawei P9/P10/P20, LG G5/G6 - Gris Espacial 1M € 7.99

€ 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga Rápida y Sincronización: ¡Soporte Qualcomm Quick Charge 3.0 y soporta hasta 3.6V~20V/3A de carga segura, lo que le permite cargar completamente sus dispositivos más rápido que nunca! Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed+)con dispositivos compatibles con USB 3.0,que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

Amplia Compatibilidad: Compatible con Samsung S8/S8+/Note 8/Note 9,Chromebook Pixel, LG G5/G6, HTC 10/U11/U12+ y cargar rápidamente teléfonos y tablets equipados con puerto USB tipo C.

Conector USB Tipo C Reversible: Con el conector reversible podrá mantenerse al día con la última tendencia en interfaces USB. Con este diseño fácil de usar, puede conectarlo a sus dispositivos USB tipo C libremente sin preocuparse por la orientación.

Ultra Durabilidad: Cable tipo c trenzado de Nylon añade durabilidad y que hace que sobreviva fácilmente al uso diario.Aluminio conectores con resistencia de 56 K garantiza una carga segura.

Profesional Servicio Postventa: El servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

RAVIAD 3 en 1 Multi Cable de Carga, Multi USB Cargador Cable Múltiples Carga Rápida Cable Micro USB Tipo C para Android Samsung Galaxy S10 S9 S8, Huawei P30 P20, Honor, Redmi, Kindle, LG -1.2M Gris € 5.99

€ 5.09 in stock 2 new from €5.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Cable USB 3 en 1] RAVIAD Cable USB Múltiple incluyendo puertos de conector, Micro USB y USB tipo C.( Nota: Solo el conector USB tipo C admite la transmisión de datos, otros conectores NO admiten la transmisión de datos. )

[Carga Rápida] RAVIAD 3 en 1 multi cable de carga admite carga máxima de 5A(en total) para 3 dispositivos simultáneamente. Por favor úsalo con el adaptador SuperCharge original de Huawei. ( Nota: Solo el conector USB tipo C admite carga rápida de 5A, otros conectores NO admiten la función de carga rápida. )

[Perfecto Compatible] Cable Multi USB compatible con Samsung galaxy S21/S20/S10/ S9/ S8/ Note 8, A3 A5(2017), Huawei P20/ P10/ Mate30/Mate20/Mate10, Honor View10/ 9, Redmi Note 8/Mi 9 / Mi A2 / Mi A1/Mi 8, LG G6, HTC, Nokia y más.

[Excelente Durabilidad] El Cargador 3 en 1 está hecho de material estable con aleación de zinc, antioxidante. El Cable Nylon trenzado es resistente al desgaste hasta más de 10,000+ pruebas de flexión.

[Garantía y Servicio] RAVIAD Cable Triple Carga Movil proporciona garantía de reemplazo de 24 meses y garantía de satisfacción del 100%. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos.

2 Pack 2M Cable Tipo C, AINOPE 3.1A Cable USB C Carga Rapida y Sincronización de Datos, Nylon Trenzado Cable USB C para Samsung S10/S9/S8/Note 10 9, Huawei P30/P20/Mate 20, Xiaomi Redmi Note 7 € 14.60 in stock 1 new from €14.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Este cable de carga tipo c en ángulo recto se carga rápidamente con un innovador diseño en "L" de 90 grados. Es el diseño fácil de usar más conveniente y cómodo para jugar juegos, ver videos, leer libros electrónicos cuando se carga. 【 NOTA: El grosor del puerto de carga de la caja del teléfono móvil compatible es de 5,5mm.】

[Carga rápida certificada de 3,1A y velocidad de sincronización] El cable USB tipo C de AINOPE admite una carga rápida de hasta 9V/3,1A (40% más rápida) en comparación con otros cables que proporcionan una salida de 5V/2,4A. Y velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps. *Por favor, tenga en cuenta: 1.Este cable puede cargar Google pixel 2/3/3XL normalmente, pero puede no ofrecer una velocidad de carga rápida. 2. Utilizar un adaptador de al menos 5V/2A si se carga para el iPad.

[Durabilidad del cable mejorada] El cable USB a USB C tiene certificaciones de seguridad electrónica que cumplen con los estándares apropiados, incorpora tecnología de soldadura láser, que asegura que la parte metálica no se rompa. El diseño SR anti-rotura más largo mejora la durabilidad del cable. Con más de 40.000 veces de prueba de flexión, el flexible y duradero cable de nylon de doble trenzado tipo C más larga vida útil y nunca se romperá.

[Important Note Before Purchase] *Reminder* This cord alone WILL NOT provide you with fast charging alone, you will need a power block rated for fast charging and a phone capable of the same together. 2x Premium Nylon-Braided USB C Charging Cable (6.6ft) for you.

[Compatibilidad universal] El cable cargador USB puede cargar rápidamente y sincronizar bien compatible con Galaxy S20/S20+ Ultra S10 S10E S9 S8 Note 10 9 8, Moto Z/Z2, LG G5/G6/V20/V30 y otros dispositivos USB-C. READ Los 30 mejores Darme De Baja En Amazon Prime de 2022 - Revisión y guía

UGREEN Cable USB C a USB C 60W, Cable USB Tipo C, Cable USB C Carga Rápida Nylon Trenzado y Sincronización Compatible con iMac, iPad Pro 2020, Galaxy S20 S10, Huawei P40 P30, Xiaomi Mi 10(3 Metros) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 60W Carga Rápido: Cable USB Tipo C soporta la mayoría de los protocolos de carga rápida como Power Delivery, Qualcomm QC 4.0 + / 3.0 y Huawei FCP, que se proporcionar el corriente 20V / 3A (máx.), 15V / 3A, 12V / 3A, 9V / 3A, 5V / 3A cuando se combina con un adaptador de corriente de 96W / 87W / 60W / 45W / 30W / 18W. Con este cable 60 W solo tarda 1,5 h en recargar completamente el MacBook Air de 13 ", 1 hora para Galaxy Note 10. Es el cable ideal portátiles / Chromebooks / teléfonos.

Transferencia de Datos de 480 Mbps: EL cable USB C a USB C no solo es un cable de carga rápido sino también funciona como un cable de transferencia de datos con alta velocidad que admite velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, los archivos 1G se transferirán en 30 segundos. Es conveniente transferir archivos, videos, videoclips, fotos y películas desde sus teléfonos Tipo C a su portátil. La excelente opción para mejorar la eficiencia del trabajo y ahorrar su tiempo.

Compatibilidad Amplia: El cable USB C Se adapta a dispositivos USB C/Thunderbolt 3, como iPad Pro 12.9/11 2020/2018, iPad Air 4, MacBook Pro, MacBook Air, Galaxy S21 Ultra / S21 +/S20 FE/S10/S10 Lite/A12/S9/Note20/Note10/A90/A21s/A71/A70/A51/A50, Dell XPS 13/15/17, Dell Latitude 7400, Huawei P30/P20/Matebook 14, Lenovo ThinkPad X1/Yoga 910/Yoga C940/ IdeaPad S340, Surface Laptop 3, Pixelbook/Pixel 4a 5, HP Spectre X360/Envy, Acer Chromebook, Asus Zenbook, Mi 11/ Mi 10/Redmi Note 9/Notebook.

Alta Seguridad: Esta resistencia pull-up de 56Ω incorporada en el cable Tipo C puede ajustar automáticamente el voltaje y la salida de corriente para satisfacer las necesidades de su dispositivo, también lo que evita en gran medida problemas de sobrecorriente y sobrevoltaje, por otra parte, tiene protección contra sobrecorriente / sobretemperatura / cortocircuito para sus dispositivos está protegidos contra daños. (Nota: No se recomienda utilizar este cable USB C en Android Auto)

Alta Calidad: El cable USB C carga rápida 60W construido con nylon trenzado en el exterior, con alambres de cobre puro en el interior y aluminio soldado con láser colocado en la caja de conexiones para una máxima confiabilidad y durabilidad. El cable de carga USB-C soporta hasta 15,000 dobleces y más de 10,000 enchufes / desenchufes en la prueba. (Este USB Tipo C solo admite carga y transmisión de datos, No soporte la salida de video)

RAVIAD Cable USB Tipo C, [2Pack 2M] Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy A02s/A03s/S10/S9/M12, Huawei, Redmi 9A/10, Realme 8, OnePlus 8T, POCO X3 Pro- Gris € 7.99

€ 6.79 in stock 1 new from €6.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización】La tasa de carga de este cable tipo c carga rápida es de hasta 5V / 2.4A, hasta un 15% más rápido que los cables usb tipo c estándar; Transferencia de datos de hasta 480 mbits a través de USB 2.0.

【Conector Reversible】Cable usb c 2m con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz usb. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos usb tipo c sin preocuparse por la orientación.

【Compatibilidad Perfecta】Cargador usb c carga rapida compatible con POCO X3 Pro/POCO F3 5G, Samsung Galaxy-A03s/A02s/Note 20 5G/S20+/S20/S10+/S10/S9+/S9, Note 10/ 9/ 8, Realme 8/8i/G, Huawei P40/P30/P20 Lite/P20 Pro/P20/P10/P10+/P9/Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 Lite/Mate 20 X, Redmi 10/9A/Note 9 Pro/9, LG G5/G6/G7, HTC U11/U12+, OPPO A74, OnePlus Nord 2 , Googl y más.

【Duradero Adicional】Usb c cable extra durable construc fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, al menos 10000+ veces 90 grados de inclinación.

【Servicio de Calidad】RAVIAD cable usb c carga rapida 2m frecemos 24 meses de garantía . Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos.

GIANAC Cable USB Tipo C, 2Pack[2M+2M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S10/S9/S8 Note9, Xiaomi Mi A2/A1, Huawei P30/P20/Mate20, Xperia XZ € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sync charge】Nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

【Perfecto 2M+2M】2 unidades de (2 m+ 2 m) cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; un pedido contiene 2 cables.

【Durabilidad】 Más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación.

【Perfecta compatibilidad】Perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más.

【Guía de bienvenida】Si tiene algún problema durante el uso, comuníquese con nosotros a tiempo. Te daremos una respuesta satisfactoria lo antes posible.

RAVIAD Cable USB Tipo C, [2Pack 2M] Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy A02s/A03s/S10/S9/M12, Huawei, Redmi 9A/10, Realme 8, OnePlus 8T, POCO X3 Pro- Azul € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización】La tasa de carga de este cable tipo c es de hasta 5V / 2.4A, solo toma 60 minutos cargar sus dispositivos del 0% al 70%; Transferencia de datos de hasta 480 mbits a través de USB 2.0.

【Conector Reversible】Cable usb c 2m con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz usb. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos usb tipo c sin preocuparse por la orientación.

【Compatibilidad Perfecta】Cargador usb c carga rapida compatible con POCO X3 Pro/POCO F3 5G, Samsung Galaxy-A03s/A02s/Note 20 5G/S20+/S20/S10+/S10/S9+/S9, Note 10/ 9/ 8, Realme 8/8i/G, Huawei P40/P30/P20 Lite/P20 Pro/P20/P10/P10+/P9/Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 Lite/Mate 20 X, Redmi 10/9A/Note 9 Pro/9, LG G5/G6/G7, HTC U11/U12+, OPPO A74, OnePlus Nord 2 , Googl y más.

【Duradero Adicional】Usb c cable extra durable construc fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, al menos 10000+ veces 90 grados de inclinación.

【Servicio de Calidad】RAVIAD Cable cargador tipo c frecemos 24 meses de garantía . Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos.Estamos para proporcionarle productos de alta calidad y una buena experiencia de compra.

RAVIAD Cable USB C a USB C [2M], Cable PD 20V/5A 100W Carga Rápida Cable USB Tipo C para Macbook Pro, Macbook Air, Samsung Galaxy S21 S20 S10 S9, Huawei P40 P30, Mi 11 10, Xperia, Google Pixel € 8.99

€ 7.64 in stock 1 new from €7.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【USB PD 100W Carga Rápida y Sincronización】El RAVIAD Cable USB C a USB C apoya el USB Power Delivery y QC 3.0, y está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 20V/5A (100W), 20V/3A, 15V/3A, 12V/3A, 9V/3A, 5V/3A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

【Carga Segura】 Fabricado con un chip inteligente, este Cable Cargador USB C, evitan el sobrecalentamiento, asegura corriente de carga estable para mantener sus dispositivos seguros.

【Compatibilidad Perfecta】Cable USB C pd compatible con Pad Pro 11"/12.9", Pad Air, Galaxy S21/S20/S10/ S9/ S8/A12/A52/A21s/A71, Huawei P40/P30 Pro/P20/P10, Mi 11/10, Redmi Note 10/9/8, Google Pixel, Xperia, OnePlus y más.

【Duradero Adicional】Cargador Cable Tipo C a Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 10,000+ curvas y más de 10,000+ enchufes y desenchufando la vida útil.

【Servicio al cliente satisfactorio】RAVIAD proporciona esto flexibles cable usb c to usb c de 2m/6.6ft duraderos con servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

UGREEN Cable USB Tipo C, Cargador Tipo C Carga Rápida, Cable USB C Acodado Nylon Trenzado para Móvil USB C Galaxy Note S20 A50 A70 A21 A51, Xiaomi 10 11, Redmi Note 9 8, Huawei P40 P30(1 Metro) € 10.49 in stock 1 new from €10.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga Rápida y Sincronización: El cable USB Tipo C Admite salida de hasta 3A de carga segura y es totalmente compatible con Galaxy Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Galaxy móvil tan rápido como el cable original de Galaxy; permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus móviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

Ángulo Recto: El Cable USB C Carga Rápida cuenta con la clavija USB C de ángulo 90 grados para evitar cortes en el cable por tener que doblar el cable. Y los conectores de 90 grados también son ideales para los jugadores, puedes jugar los juegos cómodamente mientras se carga.

Amplia Compatibilidad: El Cable USB C compatible con la mayoría de los dispositivos USB C, tales como Galaxy Note 20 / Galaxy S20 / S10 / S10 Plus / S9 / S9 Plus / A50 / A70 / S8 Plus / S8 / Note8, Huawei P20 Lite / P9 / Honor 9 / Honor8 / Nova 2 Plus, Xiaomi Mi 10 / MI 11/ Mi A2 / Mi A1 / Pocophone F1 / Redmi 9 / Redmi Note 7 / Mi5 / Mi Mix 2S / Mi Mix / Redmi Pro, LG V30 / G6 / G5 / V20, BQ Aquaris X, Sony Xperia XZ2 / XZ / XA2 / Xperia XZ Premium, HTC 10 / U11, Lenovo Zuk Z1.

Seguridad Confiable: UGREEN Cable USB C a USB A posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente.

Excelente Durabilidad: Cable USB C Acodado cuenta con múltiple blindaje, carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 10.000 enchufes y desenchufes. El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libres de enredos y eterna.

INIU Cable USB C, [5 Pack 3,1A] Cable Trenzado Nilón de Carga Rápida QC3.0 Cable USB Tipo C, (1+1+2+2+3m) Cable Sincronización de Datos para Samsung S20 S10 S9 Note 10 9 8 Huawei P30 P20 Xiaomi Redmi € 17.99

€ 13.59 in stock 4 new from €13.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【INIU: La Carga Rápida SEGURA Pro】Experimente la carga más segura con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo.

✅【Carga Rápida de 3.1A】Cableado interno de cobre con superconductividad que permite una verdadera y segura carga de 3.1A para cargar tu dispositivo a máxima velocidad. Increíblemente llevará tu teléfono de 0 a 90% en una hora.

✅【Sincronización Rápida】Soporta la sincronización de datos rápida hasta 480Mbps, transfiriendo toneladas de películas, archivos, canciones en un instante.

✅【Un Cable de Larga Duración】Revestimiento exclusivo de entretejido, además de articulaciones flexibles con 35.000 veces más tiempo de utilidad al doblarse y combinado con la precisión 3D de aleación de aluminio soldada a láser, conforman un cable más resistente que nunca.

✅【Un paquete, 5 Cables de Carga Rápida】Solución de cable integral, viene con todos los tamaños adecuados que más necesita: dos de 1,0m para uso diario, dos de 2,0m para cargar en la cocina o en el asiento trasero de su automóvil, uno de 3,0m para carga de larga distancia cómodamente acostado en su cama o sofá.

PUTOAHAO 2 cables USB C tipo C de 0,3 m 5 A, USB tipo C, cable cargador de carga rápida, cable tipo C de carga súper compatible para Samsung, Huawei, Xiaomi, Google, Sony, LG, OnePlus ect € 6.88

€ 5.88 in stock 1 new from €5.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♠♠♠ Cable de carga rápida USB tipo C 5A soporta corriente de 5A para Samsung, Huawei, Xiaomi, Google, Sony, LG, OnePlus etc. con Super Charge Protocol, incluido 4.5V/5A, 5V/4.5A. Al cambiar el cargador Super Charge 5A ahorra un 50-80% de tiempo de carga que el teléfono celular de carga convencional.

Utiliza el material más flexible, fuerte y duradero, núcleo de cobre grueso, blindaje múltiple, aceleración suave de la carga, transmisión de datos más rápida y estable. Juntas de aleación de aluminio mejoradas, se niegan a oxidarse y oxidarse.

♠♠♠ Una variedad de opciones de longitud, 0,25 m, 1 m, 1,5 m, 2 m USB tipo C 5A, cable de carga rápida, puedes acostarte en el sofá o en el sofá y utilizar tu dispositivo mientras se carga, puedes utilizar tu dispositivo libremente en el dormitorio, la oficina y el asiento trasero del coche, 0,25 m es adecuado para cargar el teléfono móvil, es el mejor compañero para tu viaje.

Compatibilidad: cable de carga USB tipo C para Samsung Galaxy S20, S10e, S10 Plus, S9 Plus, A51, A50, A30, Note 9, Note 8, Tab S6, Huawei P20 Lite/P30 Lite/Honor Note 10/Honor 9/Mate 20 Lite, P20, P20 Pro, P30 , P30 Pro, P40, Mate 20, Mate 20 Pro, 30 Pro, Mate 30, Honor View 10, Honor View 20, Sony Xperia, Xiaomi Mi 10S, Mi 9,9T, SE, Redmi Note 8 Pro, 9T, 9s, / Motorola / HTC / ZTE /Nokia / para MacBook / MacBook Pro, Google Chromebook, Huawei MateBook / LG, etc. Dispositivo de interfaz USB tipo C

♠♠♠ Recibirás 2 piezas de 0,3 m (regalo al azar, 1 cable de 0,25 m), cable de carga rápida USB tipo C PUTOAHAO 5A ♠♠♠ Este cable soporta una carga súper rápida de 5 A, pero se deben cumplir dos condiciones para realizar una carga súper rápida de 5 A: ♠♠♠♠1---1---Tu teléfono soporta 5A superrápida ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠2---Tu cargador soporta 5A ♠ Carga ♠♠♠Si no tienes un cabezal de carga rápida, o tu teléfono móvil no soporta carga rápida, pero este cable se carga mucho más rápido que otros cables

Cable USB C a USB C(1-Pack: 2m), Cable Tipo C Carga Rápida de Energía Nylon Duradero Trenzado para Macbook, MacBook Air, iPad Pro 2020, Xiaomi Mi10, Samsung S21 S20, Huawei P40 (Negro) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable Tipo C Carga Rápida de Energía】Cable usb tipo c admite carga rápida PD, la salida máxima es de 60W (20V/3A). Ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps o 100 canciones en segundos. Carga sus teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas a alta velocidad.

【Combinación Perfecta】Recibirá 1 paquetes (Negro) cable usb c a usb tipo c. La longitud perfecta del cable lo hace adecuado para ser utilizado en el sofá, la cama, la oficina o incluso el asiento trasero de su automóvil mientras su dispositivo se está cargando.

【Alta Durabilidad】La prueba de flexión 10.000 veces y la prueba de tapón 10.000 veces garantizan la durabilidad. Chaqueta de nylon trenzada para que no se enrede y no es fácil de romper. Construido con nylon trenzado en el exterior, con alambres de cobre puro en el interior y aluminio soldado con láser colocado en la caja de conexiones para una máxima confiabilidad y durabilidad.

【Amplia Compatibilidad】Cable Tipo C Carga para Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S20/S20+/S10/S10+HUAWEI P30/P30 Pro/Mate 20/Mate 20 Pro,Google Pixel 3/3XL,Nexus 6P/5X,Nintendo Switch,MacBook Pro 13"2019/2018/2017,MacBook 2017/2016,MackBook Air 2020/2018,iPad Pro 2021/2020/2018,Ipad Air (Air 4)Dell XPS 15/13,HUAWEI MateBook,Google Pixelbook,ZenBook 3 UX390UA, etc.

【Servicio perfecto】Tenga en cuenta que este Cable USB C a USB C viene con una garantía de 12 meses sin preocupaciones. Siempre nos esforzamos por ofrecer el mejor servicio al cliente y no dude en comunicarse con nosotros si hay algo en lo que podamos ayudarlo, lo tenemos cubierto. READ Los 30 mejores Bombillas Led Vintage de 2022 - Revisión y guía

AVIWIS Cable USB Tipo C, [2-Pack 3M] Cargador Tipo C Carga Rápida Cable USB C para Samsung Galaxy S21 S20 S10 S9 S8 A71 A51 Note 10 9 8, Huawei P40 P30 P20 P10 Mate 40 30 20, Redmi Note 9 8, Negro € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización】AVIWIS Cable USB C de menor valor de resistencia en el interior garantizan una velocidad de hasta 5V/3A(máxima) y transferencia de datos de hasta 480 Mbits.

【Longitud Perfecta】Este 2-pack 3M Cargador tipo c carga rapida con el conector reversible es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores.

【Perfecta Compatibilidad】El Cargador USB C compatible con Samsung S21 / S20 / S20+ / S10+ / S10 / S9+ / S9 / S8+ / S8, A71 / A70 / A51 / A50 / A7 / A5, Note10 / Note9 / Note 8, Huawei P40 / P40+ / P30 / P30+ / P20 / P20 + / P10 / Mate40 / Mate30 / Mate20, Mi 11 / Mi 10/ Mi 9 / Mi 8 / Mix 2, Honor, OnePlus, HTC y otros dispositivos con puerto USB-C. (✘✘✘NOTA: No es Compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus DASH Charge.)

【Construido para Durar】AVIWIS Cable USB Tipo C con exterior trenzado y de nylon de premium conectores de aluminio. Hasta 10,000+ dobleces y más de 10,000+ enchufes y vida útil de desenchufamiento.

【Garantía de 24 Meses】AVIWIS flexibles Cable Cargador Tipo C con Garantía de 24 meses. Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

Cable USB tipo C de 2 m, cable trenzado para cargador de carga rápida, compatible con Samsung S20 Plus, S10, S9, S8, A40, A50, A70, A20e, A51, A71, A90, Note 8, 9, 10, Huawei P30, P20, HTC, Google € 4.95

€ 3.99 in stock 1 new from €3.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡ Totalmente compatible: Cable de carga USB tipo C compatible con Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/Note 9/8/7/A20e/A10e/A50/A51/A70/A71/A40, HUAWEI P30 Pro/P30/P20 Pro/P20 Lite/P10/Mate 20/Mate10/Nova 2, Honor 10/9 /8/V10/V20, Xiaomi Redmi Note 8/note 8 Pro/5/5X/5S/5S plus/Note2/ Max 2/6, Google Nexus 5X/6P, Sony Xperia XZ/XZ1/X Compact, OnePlus 2/3/3T/6T, LG G5/G6/V20/V30, Moto Z/Z Play/X4/G6/G7, Lumia 950/950XL, ChromeBook Pixel, Google Nexus 5X/6P, HTC y otros.

⚡ Carga rápida y sincronización de datos de alta velocidad: Este cable USB-C con certificación de seguridad y carga rápida de alta calidad a 2,4 A como máximo, conexión rápida y tasas de transferencia de datos de alta velocidad de hasta 480 Mb/s te ayuda a trabajar con eficiencia.

⚡ Diseño de nailon antienredos: el tejido de nailon trenzado más flexible y potente con carcasa de aluminio superior hace que el cable de carga USB-C sea más resistente y no se enrede.

⚡ Cable de carga de 2 m tipo C: con el cable de carga de 2 m USB tipo C, puedes relajarte en el sofá y utilizar tus dispositivos durante el proceso de carga. Y puedes usar el cable del cargador libremente en tu dormitorio, oficina e incluso en el asiento trasero de tu coche.

- - - - -

RAVIAD Cable USB C, [2Pack 3M] USB Tipo C Cable de Carga Rápida de Nailon para Android Samsung Galaxy A02s/A03s/S21/S10/S9/M12, Huawei, Redmi 9A/10, Realme 8, OnePlus 8T, POCO X3 Pro- Gris € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización】La tasa de carga de este cable tipo c es de hasta 5V / 2.4A, solo toma 60 minutos cargar sus dispositivos del 0% al 70%; Transferencia de datos de hasta 480 mbits a través de USB 2.0.

【Conector Reversible】Cable usb c 3m con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz usb. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos usb tipo c sin preocuparse por la orientación.

【Compatibilidad Perfecta】Cargador usb c carga rapida compatible con POCO X3 Pro/POCO F3 5G, Samsung Galaxy-A03s/A02s/Note 20 5G/S20+/S20/S10+/S10/S9+/S9, Note 10/ 9/ 8, Realme 8/8i/G, Huawei P40/P30/P20 Lite/P20 Pro/P20/P10/P10+/P9/Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 Lite/Mate 20 X, Redmi 10/9A/Note 9 Pro/9, LG G5/G6/G7, HTC U11/U12+, OPPO A74, OnePlus Nord 2 , Googl y más.

【Duradero Adicional】Usb c cable extra durable construc fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, al menos 10000+ veces 90 grados de inclinación.

【Servicio de Calidad】RAVIAD Cable cargador tipo c frecemos 24 meses de garantía . Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos.Estamos para proporcionarle productos de alta calidad y una buena experiencia de compra!

HAKUSHA Cable USB C, [1M] USB Tipo C Cable de carga rápida de nailon para Android Samsung Galaxy S21 Ultra,Note 20,Z Fold 3,Huawei P50,Mate 40,MateBook,Xiaomi 11,OnePlus,Google Pixel 5,Realme € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización】El Cable USB C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Amplia compatibilidad】 El cable USB tipo C es compatible con Samsung Galaxy Z Flip3 5G/S21 Ultra/S20 FE/S10+/Note20/Note10/A52/A72/M52/M32/Tab S6 Lite/Tab A7 LTE/Galaxy Book Pro 360 , Huawei P50/P40 Pro +/P30/P Smart 2020/ Mate 40 Pro +/Mate XS/Mate 30 5G/Mate 20 lite/nova 8/nova 7/nova Y60/nova 5T/MateBook X/MatePad 11, Xiaomi 11T Pro/Mi 10 Lite/Mi 9/Redmi 10/Google Pixel 3a/4XL/5/6 Pro, OnePlus 9 Pro/7T/Nord N200/Nord 10, Microsoft Surface Pro 8/Pro X/Duo 2, Realme y más USB Dispositivos C.

【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 9,000+ curvas y más de 10,000+ enchufes y desenchufando la vida útil.

【Lo que obtiene】Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros - OFICINA DE HAKUSHA, resolveremos su problema lo antes posible.

etguuds Cable USB Tipo C Corto, [2Pack 0,3m/30cm] 3A Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung Galaxy S10/S20/S9/S8 Plus S10E, Note 10 9 8, A20E/A12/A32/A52 (Gris) € 6.99

€ 5.94 in stock 1 new from €5.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga rápida y sincronización de 3A】: Admite la carga rápida QC2.0/QC3.0 que garantiza una velocidad de carga rápida máxima de 3 A y una alta velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps. Aumenta la velocidad de carga en un 20% que otros cables USB estándar y puedes transferir una canción o película en poco tiempo.

【EXTRA CORTO Y CONVENIENTE】: El paquete corto de 2 cables USB C de 0.3M es adecuado para usar en el escritorio, en el dormitorio o en la oficina. Puede cumplir con sus requisitos diarios. Fácil y conveniente de llevar con su banco de energía cuando viaja.

【Durable y seguro de usar】: la chaqueta trenzada de nailon premium hace que el cable USB C sea robusto, libre de enredos, resistente, más flexible y duradero, que puede soportar más de 20000+ pruebas de flexión y tiene una vida útil de enchufar y desenchufar más de 120000+. La resistencia pull-up incorporada de 56KΩ hace que el cable USB C sea seguro de usar y prolonga su vida útil.

【Compatibilidad perfecta】: El cable USB C compatible con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: Samsung Galaxy S20/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+, Note10/Note9/Note8, A3 A5 A6 A7 2017/A8 A8+ A9 2018, A8s/A9s/A20s/A21s/A30s/A40s/A50s/A70s, A20E/A20/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A90, A11/A21/A31/A41/A51/A71/A81/A91, A12/A32/A42/A52/A72, M20/M30/M50/M21/M31/M51 Moto y otros dispositivos USB tipo C.

【Lo que obtienes】: El paquete incluye 2 paquetes de cable usb c gris de 0,3 m de longitud. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, nuestro miembro del equipo resolverá su problema dentro de las 24 horas.

Amazon Basics - Cable de USB 2.0 tipo C a USB tipo C, con certificación USB-IF, 0,91 m, color blanco € 5.81 in stock 1 new from €5.81

4 used from €5.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conecta dispositivos que admitan USB de tipo C (como un MacBook, Chromebook Pixel, Galaxy Note 7, etc.) a otros dispositivos y accesorios con USB de tipo C estándar como smartphones, cargadores de pared/coche o adaptadores multipuerto

Carga y sincronización rápida: compatible con velocidades de carga rápida de hasta 15 W (3 A y 5 V) y de transferencia de datos de hasta 5 Gbit/s

Mayor durabilidad: los cables han sido probados para doblarse 2000 veces 95 grados

Diseño reversible: es fácil introducir el conector tipo C en cualquier dispositivo compatible (no importa qué lado va hacia arriba)

Compatibilidad universal: Diseñado para funcionar sin ningún problema con cualquier dispositivo que use un puerto USB de tipo C

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Cable Tipo C Carga Rápida solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Cable Tipo C Carga Rápida antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Cable Tipo C Carga Rápida del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Cable Tipo C Carga Rápida Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Cable Tipo C Carga Rápida original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Cable Tipo C Carga Rápida, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Cable Tipo C Carga Rápida.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.