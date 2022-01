Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Cable Red Cat6 de 2022 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Cable Red Cat6 de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Cable Red Cat6 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Cable Red Cat6 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Cable Red Cat6 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Cable Red Cat6 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



NanoCable 10.20.0403 - Cable de red Ethernet RJ45 Cat.6 UTP AWG24, 100% cobre, Gris, latiguillo de 3mts € 2.38

Amazon.es Features Cable de red Cat.6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

Cumple las normas ANSI/TIA/EIA 568-B-1, Cat.6, ISO/IEC 11801 Clase E (2da edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99.9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

El producto está 100% testado

Normativas: RoHS

Mr. Tronic 5m Cable de Red Ethernet Trenzado | CAT6, CCA, UTP | Conectores RJ45 | LAN Gigabit de Alta Velocidad | Conexión a Internet | Ideal para PC, Router, Modem, Switch, TV (5 Metros, Blanco) € 20.00

Amazon.es Features Longitud: 5 Metros | Color: Blanco | Categoria 6 UTP | Compatible con cualquier dispositivo con un puerto RJ45: Router, Modem, Switch, Smart TV, Tarjetas de Red, Mac, PC, Laptop Portatiles, Hubs, Teléfonos, HDTV 4K, Consolas de Video Juego (Xbox 360, X-box One, PS3, PS4, PS5), Concentradores, PC, Impresoras, Televisores Inteligentes, Camaras IP, Enrrutadores Wifi, Divisores, Servidores, Ordenadores, Tarjeta Madre, Repetidor Wifi, Servidores, Disco Duro

LISTO PARA ENCHUFAR - Con conectores RJ45 en ambos extremos, el cable MR. TRONIC conectará universalmente ordenadores, portátiles, servidores a un router o a una red de área local (LAN) cableada. Cualquier dispositivo electrónico puede utilizar este cable, siempre y cuando tenga un puerto RJ45. Esto incluye Xbox, PS4, HDTV, interruptores, impresoras.

DELGADO Y LIGERO - Con los cables CCA, los cables MR TRONIC son más ligeros que los que contienen cobre sólido. En tamaño AWG24 (alrededor de 51 mm de diámetro), nuestros cables encajan fácilmente en puntos estrechos. Ideal para estanterías de alambre, ya que dejan mucho espacio para la ventilación.

NO INTERFERENCIA - Los cables de par trenzado no apantallados (UTP) se utilizan comúnmente debido a su propiedad de cancelación de ruido. Los cables UTP MR. TRONIC minimizan las interferencias que afectan negativamente la calidad de la señal. Sin necesidad de conexión a tierra, es fácil instalar nuestros cables para uso doméstico o de oficina.

TRANSMISIÓN DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD - Adecuado para redes cableadas domésticas y de oficina para conexión de internet a traves de modem, router, switch, dispositivo wifi, amplificador de señal o conmutador. Nuestro cable ofrece conexiones estables en todos sus dispositivos como computer, cámara de seguridad, ordenador, pc, consola de videojuego o cualquier conexión dentro de una red lan. READ Los 30 mejores Telefono Movil Samsung de 2022 - Revisión y guía

Amazon.es Features Cable de red Cat.6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

Cumple las normas ANSI/TIA/EIA 568-B-1, Cat.6, ISO/IEC 11801 Clase E (2da edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99.9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

El producto está 100% testado

Normativas: RoHS

Cable de red CAT.6 100m ; S/FTP PIMF ; cable de instalación CAT6 ethernet € 58.97 in stock 2 new from €58.97

Amazon.es Features Network cable Laying cables CAT6 with metre marking

Length: 100m, Construction of inner conductor: 4x 2x AWG24/1 (stranded) Copper, Diameter: 6mm

Twisted pair cable, Suitable for fixed installations

Double shielded: S/FTP PIMF ({Folie um die Adernpaare}) + Gesamtschirm (Geflecht)

Frequencies up to 250 MHz

Amazon.es Features Cable de red de 5m (metros) Cat.6 (compatible con versiones anteriores y posteriores) | Cable de conexión a red | 2 conectores RJ-45 | Conectores con cubierta de goma | Color: negro

Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 250 MHz (comparado con cables de Cat.5/Cat.5e con ancho de banda de 100 MHz)

Conductores interiores de cobre de alta calidad / Aislamiento libre de halógenos / Conforme a ROHS / Descarga de tracción sellada al 100 % | Cubierta de goma (muy sólida debido a su forma puntiaguda)

Asignación según EIA/TIA 568B | Compatibilidad garantizada con versiones anteriores y posteriores: Cat.5e/Cat.5/Cat.7 / UTP conforme a estándar EIA/TIA 568B

Apto para redes Gigabit de 10/100/1000 MBit | Para la conexión de ordenadores, consolas de videojuegos, módem DSL, conmutadores, router, tomas de enchufe de red o paneles de conexiones dentro de una red de 10/100/1000 Mbit

Mr. Tronic 100m Cable de Instalación Red Ethernet Bobina | CAT6, AWG24, CCA, UTP | LAN Gigabit de Alta Velocidad | Conexión a Internet | Ideal para PC, Router, Modem, Switch, TV (100 Metros, Gris) € 46.99

Amazon.es Features Longitud: 100 Metros | Color: Gris | Categoria 6 UTP | Compatible con cualquier dispositivo con un puerto RJ45: Router, Modem, Switch, Smart TV, Tarjetas de Red, Mac, PC, Laptop Portatiles, Hubs, Teléfonos, HDTV 4K, Consolas de Video Juego (Xbox 360, X-box One, PS3, PS4, PS5), Concentradores, PC, Impresoras, Televisores Inteligentes, Camaras IP, Enrrutadores Wifi, Divisores, Servidores, Ordenadores, Tarjeta Madre, Repetidor Wifi, Servidores, Disco Duro

DELGADO Y LIGERO - Con los cables CCA, los cables MR TRONIC son más ligeros que los que contienen cobre sólido. En tamaño AWG24 (alrededor de 51 mm de diámetro), nuestros cables encajan fácilmente en puntos estrechos. Ideal para estanterías de alambre, ya que dejan mucho espacio para la ventilación.

NO INTERFERENCIA - Los cables de par trenzado no apantallados (UTP) se utilizan comúnmente debido a su propiedad de cancelación de ruido. Los cables UTP MR. TRONIC minimizan las interferencias que afectan negativamente la calidad de la señal. Sin necesidad de conexión a tierra, es fácil instalar nuestros cables para uso doméstico o de oficina.

TRANSMISIÓN DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD - Adecuado para redes cableadas domésticas y de oficina para conexión de internet a traves de modem, router, switch, dispositivo wifi, amplificador de señal o conmutador. Nuestro cable ofrece conexiones estables en todos sus dispositivos como computer, cámara de seguridad, ordenador, pc, consola de videojuego o cualquier conexión dentro de una red lan.

SOLO AGREGAR CONECTORES - Con conectores RJ45 en ambos extremos, el cable MR. TRONIC conectará universalmente ordenadores, portátiles, servidores a un router o a una red de área local (LAN) cableada. Cualquier dispositivo electrónico puede utilizar este cable, siempre y cuando tenga un puerto RJ45. Esto incluye Xbox, PS4, HDTV, interruptores, impresoras.

Amazon.es Features 【Alta velocidad】: el cable Ethernet Cat7 proporciona un rendimiento perfecto de ancho de banda de 600 MHz y transmisión de datos de alta velocidad de 10 Gbps, que es más rápido que Cat5 y Cat6. No te preocupes por el retraso de la red al jugar juegos, transmitir videos 4K y descargar.

【Estabilidad superior】El cable de aluminio y el núcleo de alambre Ethernet Folishine se ajustan estrechamente para reducir las interferencias de varios entornos. La velocidad de la red es más estable, por lo que la velocidad de Internet rápida es la única cosa que tiene sentido.

【Amplia compatibilidad】: los cables de red se pueden utilizar para interruptores Gigabit Ethernet, reproductores multimedia de red, PS4 y otros dispositivos con conector RJ45. Este cable LAN es compatible con Cat5/Cat 5e/Cat6 y más rápido que otros cables Cat7 generales en el mercado.

【Diseño flexible】: el diseño plano y limpio del cable Ethernet Folishine ayuda a evitar enredos y ahorrar espacio. Al diseñar la decoración del hogar y el cableado de la pared, la apariencia blanca y el material de PVC suave son muy duraderos y se pueden cablear.

【Increíble durabilidad】: todos los cables Ethernet Cat 7 de Folishine pasan los analizadores profesionales probados. El cable Folishine utiliza un conector RJ45 chapado en oro de cobre puro grueso para proteger el núcleo interno y aumentar la resistencia a la oxidación, conectar y desconectar sin oxidarse.

Los puertos RJ45 aseguran conectividad universal; ancho de banda de 250 MHz. Transferencia de datos con velocidades de hasta 1000 Mbps (o hasta 1 Gigabit por segundo), garantiza la transferencia de datos de alta velocidad para aplicaciones de servidores, almacenamiento en la nube, chat de vídeo, streaming de vídeo en línea y juegos en línea

Cable de conexión Ethernet Cat 6 para redes cableadas en el hogar y la oficina. El cable de conexión Cat6 conecta todos los objetivos de hardware en una red local gigabit (LAN), como PC, servidores de ordenador, impresoras, routers, cajas de conmutación, reproductores multimedia de red, NAS, teléfonos VoIP, dispositivos PoE y más.

Con un cable de cinta plana, puedes colocar el cable de forma fácil y ahorra espacio y evitar que se enreden los cables. Puedes colocar el cable fácilmente y sin problemas en las paredes, siguiendo los bordes y las esquinas o incluso hacerlo totalmente invisible colocándolo bajo una alfombra.

Se suministra con un conector de red RJ45 LAN, adaptador LAN, por lo que no tendrás que comprar este por separado. El adaptador LAN se utiliza para conectar dos conectores Ethernet entre sí y extender la longitud del cable Ethernet. Para cable LAN, cable de red, cable de conexión, cable Ethernet, cable de internet RJ45 acoplador para cat. 8, cat. 7, cat. 6, cat. 5e

Amazon.es Features CABLE DE RED PARA USO EXTERIOR: Cable para exteriores de 20 metro UTP 24 AWG de altas prestaciones CAT6 impermeable para exteriores CCA (cobre con revestimiento de aluminio) cable Patch de diámetro externo transversal 6.8mm - con conector RJ45

CABLE DE ALTA VELOCIDAD: Prestaciones nominales Gigabit Ethernet de categoría 6, con una capacidad de ancho de banda de 550 MHz. Listo para llevar tu red al futuro para Ethernet 10-Gigabit 10GBASE-T y todas las aplicaciones diseñadas para CAT6 o para un cableado menor. (con compatibilidad para cableados inferiores Ethernet 10/100/1000.)

CONECTIVIDAD: El cable patch Cat 6 conecta todos los destinos de hardware a una Red de Área Local (LAN) Gigabit, como ordenadores, servidores, impresoras, router, switch box, lectores multimedia en red, NAS, videoteléfonos VoIP y IP, dispositivos PoE y mucho más. Transferencias de datos a alta velocidad garantizada para aplicaciones de servidor, almacenamiento en la nube, chat de vídeo, streaming de online de vídeo a alta definición y juegos en red.

CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Los conectores chapados en oro y el revestimiento antienredo son resistentes a la corrección, a los rayos UV por exposición a la luz solar directa y proporcionan la máxima duración, garantizando una conexión segura. Conforme a ROHS.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Apostamos todo en estas cables para asegurarnos de que usted nunca tendrá ni un solo problemas con ellas. Sin embargo, si encuentra CUALQUIER problema, estaremos encantados de ayudarle.

NanoCable 10.20.0401 - Cable de red Ethernet RJ45 Cat.6 UTP AWG24, 100% cobre, Gris, latiguillo de 1mts € 2.95

Amazon.es Features Cable de red Cat.6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

Cumple las normas ANSI/TIA/EIA 568-B-1, Cat.6, ISO/IEC 11801 Clase E (2da edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99.9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

El producto está 100% testado

Normativas: RoHS READ Los 30 mejores Pendrive 64 Gb Usb 3.0 Alta Velocidad de 2022 - Revisión y guía

Amazon.es Features Cable rígido de instalación de cobre CAT7 // S/FTP doble blindaje PiMF // LSZH libre de halógenos // 1000 MHz // 10 Gbit // AWG 4x2x23/1

ATENCIÓN: Cable rígido de instalación LAN CAT7 para conexiones LSA (no para engarzar a presión)

Cable de instalación rígido de cobre para conexiones LSA: cajas de red, paneles de conexión, módulos «keystone», etc.

Clase europea de reacción al fuego: Cca S1 d1 a1 // Cumple con el Reglamento Europeo de Productos de Construcción EN 50575:2014

Conductor interno: Cobre (Cu) // Clase de reacción al fuego: Cca del Reglamento Europeo de Productos de Construcción (no confundir con el conductor interno CCA) // Longitud: 30m

Amazon.es Features Cable de red con conectores RJ45

Compatible con todos dispositivos que tienen una conexión de red RJ45

Respeta los estándares: ISO / IEC 11801, EN 50173 y EIA / EIA 568B.2

Con longitud de 1 m

Amazon.es Features Cable de red Cat.6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

Cumple las normas ANSI/TIA/EIA 568-B-1, Cat.6, ISO/IEC 11801 Clase E (2da edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99.9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

El producto está 100% testado

Normativas: RoHS

Amazon.es Features DIGITUS CAT 6 U-UTP CABL

Amazon.es Features Marcas Cat6 - Cables de red | Patch Cord | 2 conectores RJ45 | Conecte con la manga de protección torcedura | contactos chapados en oro

Marcas Cat6 - Cables de red | Patch Cord | 2 conectores RJ45 | Conecte con la manga de protección torcedura | contactos chapados en oro

Marcas Cat6 - Cables de red | Patch Cord | 2 conectores RJ45 | Conecte con la manga de protección torcedura | contactos chapados en oro

alta velocidad de transmisión mediante la operación de frecuencias de hasta 250 MHz (en comparación con el ancho de banda del cable Cat.5 / Cat.5e de 100 MHz)

aislamiento libre de halógenos conductor interno calidad / ROHS / 100% de tensión moldeado de socorro | Boot (muy robusto afilado con Boot)

Amazon.es Features Cable de red patch deleyCON CAT6 // Gigabit LAN DSL // 2 contactos dorados con conector RJ45 // Conductores internos: 4x2xAWG 27/7

Apantallado: U/UTP // Transferencia de datos su problemas // Relación 1:1 para redes y hubs // Codificación por colores según // EIA/TIA568 // Conductor interior 4x2xAWG 27/7

Conexiones: 2 conectores RJ45 normalizados // Probado hasta 250 MHz // Gigabit LAN 10/100/1000 Mbit // Para altas velocidades de transferencia e intercambio de datos // Retro compatible con otras variantes CAT (z.B. CAT5,CAT5e, etc.).

Protección contra enclavamientos para una posición segura // Protección contra dobleces // Contactos dorados // De uso universal gracias a los conectores normalizados

Compatible con cualquier tipo de dispositivo con conectores RJ45 // Estos incluyen entre otros: PC, Ordenador, Portátil, Ordenador Portátil, Módem, Router ADSL, Interruptor, Cámaras de red, Impresoras de Red, Consolas de juego, Smart TV, Receptor de alta Fidelidad, Reproductor Multimedia, Radio por Internet y mucho más.

Amazon.es Features Cable de red Cat.6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

Cumple las normas ANSI/TIA/EIA 568-B-1, Cat.6, ISO/IEC 11801 Clase E (2da edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99.9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

Normativas: RoHS

Amazon.es Features Cable de red patch deleyCON CAT6 // Gigabit LAN DSL // 2 contactos dorados con conector RJ45 // Conductores internos: 4x2xAWG 27/7

Apantallado: U/UTP // Transferencia de datos su problemas // Relación 1:1 para redes y hubs // Codificación por colores según // EIA/TIA568 // Conductor interior 4x2xAWG 27/7

Conexiones: 2 conectores RJ45 normalizados // Probado hasta 250 MHz // Gigabit LAN 10/100/1000 Mbit // Para altas velocidades de transferencia e intercambio de datos // Retro compatible con otras variantes CAT (z.B. CAT5,CAT5e, etc.).

Protección contra enclavamientos para una posición segura. // Protección contra dobleces // Contactos dorados // De uso universal gracias a los conectores normalizados

Estos incluyen entre otros: PC , ordenador , portátil , ordenador portátil , un módem , router ADSL , interruptor , cámaras de red , impresoras de red , consolas de juego , Smart TV , receptor de alta fidelidad , reproductor multimedia , radio por Internet y mucho más.

Amazon.es Features Part Number FG-ETH-CAT6-BOBINA Color Negro Size 25M

Amazon.es Features Cable de red cat.6e utawg24 100% cobre con conector tipo rj45 en ambos extremos

Cumple las normas ansi/tia/eia 568-b-1, cat.6, iso/iec 11801 clase e (2da edición), cenelec en 50173-1, iec 61156-5, cenelec en 50288-6-1, iec 61156-6, cenelec en 50288-6-2; resistencia a la propagación de las llamas según iec 60332

Libre de halógenos (lszh o lsoh o ls0h o lsfh), retardante al fuego y con baja emisión de humos según iec 60332-1

Conductor ofc (oxygen free copper), pureza 99.9% con diámetro awg24 que garantiza la transferencia de datos

Normativas: rohs

Amazon.es Features 5 unidades 1,5m 5-Color Combo. Cable de conexión de Cat6 Ethernet para redes cableadas domésticos y de oficina;

Conectores RJ45 garantizar la conexión universal; gran ancho de banda de hasta 550 MHz garantías de transferencia de datos de alta velocidad;

Cat6 rendimiento a un precio Cat5e pero con mayor ancho de banda; Preparado para el futuro de la red de 10 Gigabit Ethernet (compatible con cualquier existente Fast Ethernet y Gigabit Ethernet); Cumple o supera el rendimiento de Categoría 6, en cumplimiento con la norma 568-C.2 TIA / EIA;

Alto rendimiento Cat6, 24 AWG, Ethernet RJ45 Cable Patch proporciona conectividad universal para componentes de red LAN, tales como PCs, servidores, impresoras, routers, dispositivos de conmutación de la red, reproductores multimedia, NAS, teléfonos VoIP, dispositivos PoE, y más;

Transmite datos a velocidades de hasta 1.000 Mbps (o 1 Gigabit por segundo);

Amazon.es Features Cable de red Cat.6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

Cumple las normas ANSI/TIA/EIA 568-B-1, Cat.6, ISO/IEC 11801 Clase E (2da edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99.9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

El producto está 100% testado

Normativas: RoHS

Amazon.es Features Cable de red plano deleyCON CAT 6 // Cable de red Gigabit LAN DSL // 2 conectores de red // Normalizados RJ45 con conductor interior de cobre de calidad

Apantallado U/UTP // Transmisión de datos sin problemas // 1:1 entre red y hubs // Codificación de colores según EIA/TIA568 // Grosor de red de solo 1,5 mm // Óptimo para instalación bajo rodapiés o alfombra

Conexión: 2 conectores de red RJ45 (normalizado) // Comprobado con hasta 250 Mhz // Gigabit LAN 10/100/1000 Mbit // Para transmisión de datos de altas velocidades // Retrocompatible con otras variantes CAT (como CAT5,CAT5e, etc.)

Protección contra enclavamiento en ambos lados para una posición más segura // Protección contra dobleces // Instalación universal gracias a la conexión normalizada // Cable de red plano para instalación // Flexible // Radio de flexión mínimo

Compatible con todos dispositivos que tienen una conexión de red RJ45 // Estos incluyen entre otros: PC, ordenador, portátil, ordenador portátil, módem, router ADSL, interruptor, cámaras de red, impresoras de red, consolas de juego, Smart TV, Receptor de alta fidelidad, reproductor multimedia, radio por Internet y mucho más. READ Los 30 mejores Tableta Grafica Con Pantalla de 2022 - Revisión y guía

Amazon.es Features Instalación Rápida: El Conector RJ45 CAT6 UTP Pasante le facilita a hacer cables Ethernet fácilmente en longitudes preferidas.

Especificación de alambre: Adecuado para cables multihebray y de una sola cadena 23AWG, cable OD 0,93 a 1,04. AWG y OD DEBEN cumplir con los requisitos; también funciona con casi todos los estilos o modelos de herramientas de crimpado RJ45.

Diseño Pasante: PASS-THRU(Pasante) simplifica las terminaciones a medida que los cables se insertan a través del conector y hacia el otro lado.Es conveniente que observe el estado de cada alambre que pasa a través del conector y utilice alicates o herramientas profesionales para quitar los alambre excesoss.

Secuencia de alambre: Los Conectores RJ45 transparentes le permiten identificar la secuencia de alambres, eliminando la chatarra y los engarces inadecuados a tiempo.

Paquete y servicio postventa: Conector de 50 unidades. 12 meses de garantía. Proporcionamos la factura con IVA.

Amazon.es Features Cable de red montado con conectores RJ45 macho acodados (ángulo de 90 grados).

Cable UTP de 24 AWG de categoría 6 (Cat.6).

Longitud del cable: 1 m.

Color: gris.

Los conectores acodados permiten un más fácil acceso a conectores RJ45 con poco espacio de giro de cable.

Amazon.es Features Equip cable de red u/utp categoria 6 0.5m color azul

Producto de alta calidad de la marca Equip

Color del producto es azul

Amazon.es Features Cable Ethernet 4M Cat 7A ultra delgado, súper fuerte, fácil de ocultar, diseño exclusivo, velocidad rápida, hasta 40G / 1000MHz.

Diseñado para transmitir a alta velocidad hasta 40 Gbps, ancho de banda hasta 1000MHz. (Los conectores Cat 8 se utilizan para este cable)

Se utiliza para conmutadores de red, enrutadores, módems, paneles de parches, puntos de acceso, campos de parches, servidores de red, televisores inteligentes, etc.

Alto rendimiento en comparación con cat5, cat5e (100MHz) - cat6, cat6a (500MHz) - cat7 (600MHz).

Este Cat 7A Ultra Slim con una velocidad de cable de hasta 40G se puede usar para dispositivos de alta velocidad

Cumple las normas ANSI/TIA/EIA 568-B-1, Cat.6, ISO/IEC 11801 Clase E (2da edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99.9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

El producto está 100% testado

Normativas: RoHS

Amazon.es Features Cat6 / CAT5e Conector de red RJ45 Crimpadora para cable CAT6, CAT5E.

Diámetro del cable: hasta. 8 mm | Diámetro de los conductores: 0,95 mm-1,02 mm.

Conector RJ45 de metal blindado, compatible con STP y FTP.

50 µ contactos chapados en oro.

Paquete y servicio al cliente: 50 conectores, 50 protectores de torceduras en cristal. La factura del IVA puede ser proporcionada.

