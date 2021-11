Inicio » Electrónica Los 30 mejores Cable Dvi Hdmi de 2021 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Cable Dvi Hdmi de 2021 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Cable Dvi Hdmi veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Cable Dvi Hdmi disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Cable Dvi Hdmi ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Cable Dvi Hdmi pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Cable HDMI a DVI 1.8m, Snowkids Bidireccional Adaptador HDMI DVI Macho, Alta Velocidad Trenza de Nylon Cable HDMI DVI, Soporte 1080P, 3D para Xb 360,PS5, PS4/3,HDTV a DVI-D 24+1 Pin € 8.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features ⚡【Adaptador HDMI DVI 】 El cable HDMI a DVI Snowkids macho a macho funciona en ambas direcciones, independientemente de cuál de los dispositivos conectados posee el puerto DVI, conecta dispositivos de tarjeta gráfica equipados con DVI, como Laptop, Desktop, a su HDTV, pantalla, monitor o proyector equipado con HDMI o conecte un dispositivo fuente HDMI. Perfecto para todos los dispositivos habilitados para HDMI, como televisores, monitores, computadoras, PS3, PS4, Box OneX e, X

⚡【1080P de Alta Resolución】 El cable DVI HDMI de alta velocidad es totalmente compatible con todos los formatos de HDTV y admite resolución a 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1200 y 1080P. Soporte multitarea: por ejemplo, le permite jugar juegos en su computadora y ver películas en la televisión al mismo tiempo

⚡【Fuerte Anti-interferencia】 El cable HDMI DVI adopta conectores de metal completo chapado en oro de 24K (resistente a la corrosión) y líneas de cobre sin oxígeno, lo que garantiza una calidad de señal máxima. La trenza de nylon reforzada y el papel de aluminio aseguran una transmisión de señal estable entre dispositivos; Proteger contra interferencias electromagnéticas (EMI) e interferencias de radiofrecuencia (RFI)

⚡【Conexión Segura y Confiable】 Conectores chapados en oro y alivio de tensión moldeado para mayor durabilidad, soportan múltiples tiempos de enchufar y desenchufar; Tornillos apretados con los dedos para una conexión DVI segura y confiable. Conecte computadoras con un puerto DVI o HDMI con monitores o HDTV con puertos DVI o HDMI. (⚡Note: Pasar por la conexión de puertos auxiliares SCART o VGA)

⚡【Service Client de LIFE TIME】 Adaptador de cable HDMI mâle vers DVI mâle 2.0 rétrocompatibilité avec les signaux DVI-D y DVI-I, ofrece una señal de calidad superior. (Si se trata de preguntas o preocupaciones, contacte con un contactor. Notre service clientèle fiable vous répondra dans les 24 heures.)

Cable adaptador de Amazon Basics 2.0 HDMI a DVI negro - 1.83m (no para conectar a puertos SCART o VGA) € 8.30 in stock 1 new from €8.30

Free shipping

Amazon.es Features El cable flexible adapta una salida HDMI a una entrada DVI

Conectores dorados para una conductividad óptima

Ideal para jugar a videojuegos desde el dispositivo al televisor HD, sistemas de cine en casa, etc

Longitud del cable: 1,83 m. Garantía ilimitada de Amazon Basics

NO es para conectar a puertos SCART o VGA

KabelDirekt – Cable Adaptador HDMI-DVI – 2m (bidireccional, DVI-D 24+1/Cable HDMI High Speed, 1080p/Full HD, Cable de Video Digital, Conecta Dispositivos HDMI a monitores DVI o viceversa, Negro) € 8.12 in stock 2 new from €8.12

Free shipping

Amazon.es Features Puede usarse de dos maneras: El cable HDMI-DVI (conector/conector) conecta la salida HDMI de un PC con monitores DVI, televisores, proyectores (DVI-D/24+1 o DVI-I/25+5) o viceversa, una salida DVI con una pantalla HDMI

Calidad de imagen digital: Gracias a la tecnología puramente digital, las señales de video se transmiten sin pérdida, para una calidad perfecta con resoluciones Full HD como 1080p. Adecuado para conexiones DVI de enlace único o de enlace doble

El mejor acabado: Cables de cobre de alta pureza, enchufes chapados en oro contra la corrosión, blindaje metálico seguro contra señales de interferencia y un estricto control de calidad de varios niveles: todo para una calidad de señal genuina

36 meses de garantía del fabricante

Adecuado para PC y portátiles, consolas de juegos, reproductores de DVD/Blu-ray, monitores, televisores, proyectores. Se requiere un cable separado para la transmisión de sonido. Más accesorios en amazon.es/kabeldirekt READ Los 30 mejores Tv 60 Pulgadas Smart Tv Wifi 4K de 2021 - Revisión y guía

BENFEI HDMI a DVI, 0,9M HDMI a DVI Cable bidireccional DVI-D 24 + 1 Macho a HDMI Macho Cable Adaptador de Alta Velocidad Soporte 1080P Full HD Compatible para Raspberry Pi, Roku, Xbox One, PS4 PS3 € 8.99

€ 5.09 in stock 1 new from €5.09

Free shipping

Amazon.es Features El cable HDMI bidireccional a DVI permite conectar dispositivos fuente equipados con HDMI como portátil, escritorio, Blu-Ray, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Roku, Wii, DVD y Establecer la caja superior a tu televisor de alta definición equipado con DVI, pantalla, monitor, proyector, o conectar dispositivos fuente equipados con DVI a dispositivos habilitados para HDMI;

Soporta resolución de vídeo 1080p: el cable HDMI DVI-D es totalmente compatible con todos los formatos HDTV, con resolución de 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1200 y 1080P.

Doble blindaje: la lámina de aluminio y la trenza garantizan una transmisión estable de señal entre dispositivos; protege contra interferencias electromagnéticas (EMI) e interferencias de radiofrecuencia.

Excelente construcción: conectores chapados en oro y alivio de tensión moldeado para mayor durabilidad, soporta múltiples veces de enchufe y desenchufe; tornillos ajustados con los dedos para una conexión DVI segura.

Compatibilidad universal: compatible con todos los dispositivos equipados con HDMI o DVI-D 24+1 y también compatible con dispositivos equipados con DVI-I 24+5. Garantía de por vida y soporte de servicio al cliente de fácil acceso.

Rankie Cable Adaptador HDMI a DVI, 1,8m, Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features Bidireccional HDMI a DVI cable conecta desde ordenadores con DVI a HDTV o monitores con entrada HDMI; o desde dispositivos de fuente HDMI como un reproductor Blu-ray, ordenador, Apple TV, Roku reproductor multimedia streaming, Play Station 3 cuartos, Xbox One / 360 para monitores con entrada DVI

Soporta resoluciones de 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1200 y 1080p para alta resolución LCD y LED monitores

DVI a HDMI premium diseñado con conectores moldeados de alivio de tensión para la durabilidad, bandas de rodadura de agarre para una fácil conexión y desconexión, y tornillos de dedos apretados para una conexión segura

La combinación de conectores enchapados en oro y conductores de cobre desnudo ofrece transmisión de video estática funcionamiento sin cable superior y

Papel de aluminio y trenza de blindaje a minimizar la diafonía, suprimir el ruido y protege contra las interferencias electromagnéticas (EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (RFI)

Premium Cord - Cable HDMI A 3 m € 4.50 in stock 1 new from €4.50

Free shipping

Amazon.es Features Cable de alta calidad para conectar un dispositivo de audio/vídeo con un puerto DVI a una pantalla HDMI.

Conectores: HDMI macho/DVI-D (18 + 1) macho

Resoluciones soportadas: hasta 1920 x 1080 (estándar HDTV 1080i Full HD) o inferior 720p/ 720i

La transmisión de la señal se realiza 100% digital y sin pérdida de calidad

Máx. Transferencia de datos: 4,95 Gbit/s. Profundidad de color: 24 bits (16,7 millones de colores)

AISENS A118-0091 - Adaptador DVI a HDMI para Pantalla Full HD, Color Negro € 4.00 in stock 17 new from €2.44

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador dvi a hdmi con conector dvi tipo 24+1 macho en un extremo y hdmi tipo a hembra en el otro

Conector hdmi de alta calidad blindado en oro de 24k

Este adaptador es para convertir un puerto dvi a puerto hdmi hembra para poder conectar un cable hdmi con conector macho, dvi tipo 24+1 pin ofrece la doble banda ancha que el dvi tipo 18+1 pin

Normativas: rohs

Test de funcionamiento: 100% testado

Cable adaptador de LinkinPerk bidireccional de HDMI HDTV a DVI chapado en oro de alta velocidad(1M) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features 【HDMI a DVI】El cable HDMI HDTV a DVI le permite conectar computadoras portátiles, de escritorio, decodificadores y otros dispositivos fuente equipados con HDMI a televisores, monitores y proyectores de alta definición equipados con DVI.

【Nota】La interfaz DVI del cable no tiene función de audio, por lo que el audio debe transmitirse a través de un cable óptico o de audio independiente. HDMI al DVI de un solo enlace

【Alta resolución】El cable HDMI DVI de alta velocidad es totalmente compatible con todos los formatos de HDTV, admite una resolución de hasta 1080P y tiene una calidad de imagen clara, lo que le permite disfrutar de una alta claridad de video y una excelente experiencia de visualización.

【Excelente calidad】 Los conectores chapados en oro y los dispositivos de alivio de tensión moldeados son duraderos y pueden soportar múltiples inserciones y extracciones; tornillos de mariposa para conexiones DVI seguras; papel de aluminio y trenza para garantizar una transmisión de señal estable entre dispositivos; evitar interferencias electromagnéticas.

Proporcionar 18 meses de garantía. Si encuentra algún problema durante el uso, el servicio postventa estará a su servicio en cualquier momento."

HDSupply HC020-015 Cable de enlace simple HDMI / DVI-D de alta velocidad HDMI-A macho (19 pines) a DVI-D macho (18 + 1 pines) 2 veces blindado contactos chapados en oro, 1,50m, negro € 4.55 in stock 1 new from €4.55

Free shipping

Amazon.es Features Tipo de genero: macho/macho

Cables de cobre estañado, doble blindaje y 24kt

Conexiones: conector HDMI-A al conector DVI-D de un solo enlace (18 + 1)

Los conectores enchapados garantizan una transmisión de señal sin pérdidas

Para resoluciones hasta Full HD/1080p

AISENS A117-0090 - Cable DVI a HDMI DE 1.8 m para Pantalla o televisor Full HD, Color Negro € 5.80

€ 5.45 in stock 19 new from €3.63

Free shipping

Amazon.es Features Cable dvi a hdmi con conector tipo dvi 18+1 macho en un extremo y hdmi tipo a macho en el otro

Conector hdmi de alta calidad blindado en oro de 24k

Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias

Fabricado con conductores de cobre (cobre ofc-oxygen copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad

Velocidades de transferencias de datos de hasta 5,1 gb/s

Twozoh Cable HDMI a DVI 1,5M Bidireccional Adaptador HDMI a DVI de Alta Velocidad Cable DVI a HDMI DVI-D 24+1 Pin, 1080P, 3D Full HD para PS3/ps4, HDTV, PC € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features Cable HDMI a DVI conecta ordenadores con televisores HD o monitores por entrada HDMI; o desde dispositivos de fuente como reproductores Blu-ray, ordenadores, TV, Roku streaming media player, PS3/4, Xbox One, 360, o Wii a monitores con entrada DVI.

Variety Length Selection: Adaptador bidireccional HDMI a DVI de 1 m, 1,5 m, 1,8 m, 3 m, puedes elegir el mejor en función de tus necesidades.

Cable DVI a HDMI, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1200 y 1080p para pantalla LCD y LED.

HDMI a DVI de alta velocidad, rejilla y trenzado de blindaje que minimiza la diafonía, elimina el ruido y protege contra interferencias electromagnéticas (EMI) y interferencias de frecuencia de radio (RFI).

Twozoh El cable HDMI a DVI está diseñado para soportar más de 10.000 inserciones y 10.000 flexiones.

ROLINE Cable de Monitor DVI - HDMI, ST-ST, Doble Enlace, Negro / Plata, 1 m € 17.51 in stock 1 new from €17.51

Free shipping

Amazon.es Features Amplia aplicación: el cable transmite señales de vídeo de forma fiable desde ordenadores, reproductores Blu-Ray y dispositivos similares a monitores y televisores.

Visualización de alta resolución: con el cable HDMI a DVI, la transmisión de la pantalla es de calidad sin problemas con una resolución de hasta 3840 x 2160 (4K UHD) a 30 Hz.

Construcción sólida: el robusto trenzado de nailon protector y los contactos chapados en oro garantizan una vida útil más larga y una mejor transmisión de la señal.

Transmisión óptima: gracias a que el cable HDMI está doblemente blindado gracias a la lámina y al trenzado se garantiza una conexión sin pérdidas entre el dispositivo de visualización y el reproducción.

Excelente calidad: los productos de la marca Roline están estrictamente fabricados según las normas europeas y están diseñados para un uso profesional.

DVI a HDMI, Benfei bidireccional DVI (DVI-D) a HDMI Adaptador Macho a Hembra con Cable Chapado en Oro Paquete de 2 € 8.59

€ 5.82 in stock 3 new from €5.82

Free shipping

Amazon.es Features El adaptador bidireccional HDMI-DVI es una gran solución para conectar desde un ordenador con puerto DVI a un monitor, HDTV, o proyector con puerto HDMI, o desde un ordenador, reproductor de Blu-ray, caja de TV o consola de juegos con puerto HDMI a un monitor con puerto DVI. Se requiere un cable HDMI (se vende por separado).

Conveniente 2 adaptadores HDMI a DVI para uso en casa y llevar en la carretera para monitor de oficina o conexiones de proyectores.

El adaptador DVI a HDMI soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920 x 1200 y 1080p (Full HD). El audio debe transmitirse por separado.

Resistente adaptador DVI-D a HDMI con conectores chapados en oro, resiste la corrosión y aumenta la durabilidad.

Adaptador de HDMI a DVI-D con peldaños de agarre ayuda a conectar y desconectar; tornillos apretados a mano proporcionan una conexión segura.

deleyCON 1,5m Cable HDMI a DVI - Conector HDMI para Enchufe DVI 24+1 HDTV Full HD 1080p 1920x1080 - Contactos Chapados en Oro - TV Beamer PC - Negro € 8.69

€ 6.75 in stock 1 new from €6.75

Free shipping

Amazon.es Features Cable adaptador HDMI a DVI de deleyCON // conector HDMI (19 pines) a DVI (24+1) // Cable adaptador que puede ir en ambas direcciones // Resoluciones de hasta 1920 x 1200 (WUXGA)

Contacto de 24k especialmente conductivo // para una transmisión de imagen excepcional y sin pérdida // El cable adaptador tiene un acabado de calidad y apantallamiento que evita casi todas las distorsiones de sonido y e imagen.

Máx. Resolución de 1920 x 1200 (WUXGA) // FULL HD 1080p (1920 x 1080) // perfecto para transmitir HD // señal de audio de primera clase

Conector normalizado // El conector y el cable son una unidad fija y estable, por lo que los contactos débiles son cosa del pasado.

El cable adaptador HDMI a DVI de deleyCON es compatible con todos dispositivos con HDMI o DVI // Tarjetas gráficas, portátiles, notebooks, proyectores, monitores y televisiones etc. // Por ejemplo puede conectar una tarjeta gráfica con HDMI a un monitor, tv o proyector con DVI // Ambas señales son posibles! HDMI a DVI // DVI a HDMI READ Los 30 mejores Reloj Acuatico Hombre de 2021 - Revisión y guía

HDMI a DVI Cables, Bidireccional DVI-D 24+1 a HDMI 1080P HDTV Monitor Display Adaptador Convertidor de Pantalla Macho a Macho Chapado en Oro de Alta Velocidad para Escritorio,Ordenador portátil,PC-2M € 9.79 in stock 1 new from €9.79

Free shipping

Amazon.es Features [Diseño bidireccional]: Solo admite DVI-Dual link 24 + 1 y no admite DVI-I ni otras interfaces. Este cable adaptador HDMI a DVI D de alta velocidad admite la conexión de dispositivos de salida HDMI a DVI D o la conexión de dispositivos de salida DVI D a HDMI.

[Transmisión de datos de alta calidad]: El cable (24 + 1 pin) tiene la mejor conductividad. El cable tiene una capa exterior de PVC duradera, una capa protectora y un conector dorado resistente a la corrosión.

[Alta resolución]: Admite la resolución más alta de 1920x1080P, compatible con versiones anteriores de 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, etc. Admite la excelente resolución de video Full HD hasta 1080P, que es muy adecuado para juegos de TV HD, entretenimiento de videojuegos, cine en casa y otros equipos.

[Compatibilidad universal]: Este cable se utiliza para Apple TV, Sky Box, Sky HD, PS4, Xbox 360, computadora de escritorio, computadora portátil, Nintendo Switch, Raspberry Pi 3, LCD, DVD, decodificador, Roku, HDTV, monitor, vigilancia Proyectores, etc. Es una opción ideal para juegos de TV de alta definición, sistemas de cine en casa, entretenimiento, conferencias y otros equipos.

[Servicio de preventa y posventa 100% ]: Si no está seguro de si este producto es adecuado para su equipo, envíenos un correo electrónico por favor y le responderemos dentro de 24 horas.

DIGITUS HDMI ADAPTER CABL € 4.92 in stock 11 new from €4.10

Free shipping

Amazon.es Features Diseño elegante y creativo

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Producto útil y práctico

Amazon Basics - Adaptador HDMI a DVI-D, pack de 2 € 8.21 in stock 1 new from €8.21

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador bidireccional HDMI-DVI (pack de 2); salida DVI a entrada HDMI y entrada HDMI a salida DVI.

Ideal para conectar un aparato con DVI a un proyector, monitor o televisión de alta definición compatibles con HDMI.

Con conectores dorados para una conductividad y resistencia óptimas; los tornillos pequeños se pueden enroscar a mano.

En el caso de salida DVI a entrada HDMI, el audio se debe transmitir por separado; es necesario un cable HDMI (se vende por separado).

REDGO DVI a HDMI Cables Adaptador Monitor Display, Bidireccional Digital Cable HDMI Macho a DVI-D 24+1 Pin Macho soporta 1080P HDTV Alta Velocidad sin Retraso -2 Metros € 7.33 in stock 1 new from €7.33

Free shipping

Amazon.es Features DVI-D a HDMI Bidireccional Conecte un monitor o pantalla DVI D a un ordenador equipada con HDMI (o un monitor HDMI a un dispositivo DVI D) a una distancia de 2 metros, lo que ayuda a reducir el desorden de cables y mantener la instalación de cables ordenada.

Soporta Video Full HD Excelentes resoluciones hasta 1080P, perfecto para juegos de dispositivo a HDTV, entretenimiento video juegos, home cinema y más.

Conectores de Alta Calidad y Conductividad Superior Cable chapado en oro para una conductividad superior. El conector ofrece una señal superior gracias a su capa exterior de PVC duradero, blindaje y resistentes a la corrosión.

Alta Compatibilidad Compatible con dispositivos equipados con HDMI como Blu-Ray, PS, Xbox 360, Nintendo Switch, computadora, tableta a un monitor equipado con DVI, TV, HDTV, pantalla de proyector y más.

DVI Interfaz Viene con puerto DVI 24+1 y también está compatible con DVI 24+5.

Adaptador HDMI, Visualización Sincronizada 1080P HDMI a VGA DVI HDMI Audio Convertidor de Video 4 en 1 con Cable Micro USB Adaptador Multipuerto € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Visualización Sincronizada】Este adaptador multipuerto es el primero que puede alcanzar la función de visualización sincronizada. ①Si conecta los Puertos Macho HDMI a los Dispositivos de Entrada de Sistemas Windows, los Puertos Hembra HDMI, VGA y DVI pueden conectarse a 3 Monitores (HDMI, VGA, DVI) al mismo tiempo; ②Si conecta los Puertos Hembra HDMI a los Dispositivos Mac OS, solo HDMI y VGA o VGA y DVI pueden conectarse a los Monitores HDMI y VGA y los Monitores DVI juntos, no incluyendo HDMI

【Enchufar y Usar】No necesitan conductores. Este adaptador hdmi a vga cuenta con una operación fácil y uso conveniente. Conecte los dispositivos de entrada como computadoras, ordenadores portátiles y etc. con otros dispositivos de salida correspondientes, como HDTV, proyector, monitor. (Necesitan los cables HDMI, VGA o DVI por separado, pero no están incluidos)

【Salida de Audio】①Si conecta HDMI a HDMI, la audio se transmitirá directamente a sus monitores junto con su video, no necesita conectar el cable de audio. ② Si conecta HDMI a VGA o DVI por separado o conecta HDMI VGA y DVI, HDMI y VGA, VGA y DVI juntos, por favor conecte la interfaz de audio del adaptador a los altavoces externos para emitir sonido.

【Fuente de Alimentación USB】 Cuando conecta los dispositivos de alta potencia o el dispositivo es de batería baja, necesita cargar el adaptador con Micro USB de 5V. O cuando usa computadora de voltaje abajo, también necesita conectar a la fuente de alimentación para aumentar la señal de la computadora cuando se visualiza.

【Garantía Satisfecha】Proporcionamos una garantía de Reembolso de 30 días y garantía de reparación de por vida para nuestro hdmi adaptador. No dude en ponerse en contacto con nosotros si no está satisfecho con o tiene cualquier problema. Le ofrecemos una solución satisfecha.

deleyCON Cable Adaptador HDMI a DVI - HDMI Macho a DVI Hembra 24+5 - 1080p Full HD HDTV 1920x1080 para TV Proyector PC - Negro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features Cable adaptador deleyCON HDMI a DVI de alta calidad // Conector HDMI (19 pines) a toma DVI (24+5) // El cable adaptador se puede usar en ambas direcciones de señal

Contactos de conector chapados en oro 24k particularmente conductores // para una transmisión de imágenes sin pérdida y superior // protección de múltiples cables y clavijas // tomas estables de alta calidad que prácticamente eliminan la interferencia

Máx. resolución de 1920x1200 (WUXGA) // FULL HD 1080p (1920x1080) // perfecto para Transmisión de contenido HD // transmisión de audio a audio

Conectores estandarizados y de diseño personalizado / enchufes // Los enchufes y cables forman una unidad fuerte y muy estable // Los contactos de oscilación son casi imposibles

Compatible con todos los dispositivos con una conexión HDMI o DVI: monitores, televisores, proyectores, notebooks, portátiles, tarjetas gráficas para PC y mucho más. // p. ej., tarjeta gráfica con salida HDMI a un monitor / TV / proyector con entrada DVI conectar // Longitud: aproximadamente 15cm

deleyCON 0,5m Cable HDMI a DVI de Alta Velocidad - 1080p Full HD 3D - Cable Adaptador HDMI a DVI € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features HDMI para DVI 1080p cable de conexión con enchufes dorados

Apto para 480 / 720 / 1080i/p (FULL HD)

Compatible con todos lo monitores con entrada DVI-D/DVI-I

Blindaje doble con mayor grosor para evitar interferencias

Compatible con DDC (el sistema reconoce el monitor automáticamente)

Cable DisplayPort a DVI, BENFEI 1,8m Adaptador Macho a Macho Chapado en Oro para Lenovo, DELL, HP, ASUS y Otras Marcas € 9.79

€ 7.21 in stock 4 new from €7.21

Free shipping

Amazon.es Features Conexión de puerto DisplayPort compatible con PC a un televisor HD, monitor o proyector con puerto DVI.

Transmite audio y vídeo de alta definición desde el ordenador a un televisor HD para transmisión de vídeo o juegos. Conecte y configure el monitor para ampliar su escritorio o tener pantallas duplicadas.

Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920 x 1200/1080p (Full HD) y paso de audio impecable para canales digitales sin comprimir de 7.1, 5.1 o 2.

Conectores chapados en oro, conductores de cobre sin revestimiento y blindaje de aluminio y trenzado combinados para proporcionar un rendimiento superior del cable y una conectividad fiable.

El conector DisplayPort con cierres proporciona una conexión segura con un botón de liberación que se debe presionar antes de desconectarse.

UGREEN Adaptador DVI a HDMI, DVI-D 24+1 a HDMI Dual Link Macho a Hembra 1080P Compatible con Chromecast, Android TV Box, Stick TV, Netflix, Receptor TDT HD a DVI Monitor, Pantalla € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features Permite conectar dispositivos de origen HDMI (como portátiles, ordenadores, Blu-Ray, Xbox 360, PS4, PS3, DVD y decodificadores) a proyectores, pantallas o HDTV DVI con un cable HDMI (no incluido)

Permite conectar de dispositivos de origen DVI (como portátiles u ordenadores) a receptores AV, HDTV y pantallas con interfaz HDMI en alta definición

Compatible con todos los formatos HDTV. Soporta una resolución máxima de 1080p

Conectores dorados con triple blindaje resistentes a la corrosión para una óptima transmisión de señal

Fabricado con OFC, diámetro exterior: 7,3mm; Soporta la transmisión de vídeo en alta definición sin comprimir

deleyCON Adaptador HDMI a DVI - HDMI Hembra a Conector DVI (24+1) Full HD 1080p para Monitores PC o Proyectores - Negro € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador deleyCON HDMI a DVI - HDMI // Conexión fácil y rápida a sus dispositivos HDMI // Adaptador DVI-HDMI bidireccional

Conectores: conector HDMI (19 pines) a conector DVI-D (24+1)

Adaptador Universal HDMI-DVI de alta calidad // Contactos chapados en oro para la transferencia de señal superior

Resoluciones compatiblespara monitores: hasta 1920x1200 // Resoluciones compatibles para TV, LCD, LED, Plasma o proyectores: 1080p FULL HD // Transferencia óptima de la señal HD

Compatible con todo tipo de Cable HDMI // Válido por ejemplo para la conexión de un PC o portátil con salida DVI a un televisor o proyector con entrada HDMI // Compatible con todos los dispositivos con conector DVI: por ejemplo, PC, ordenador, tarjeta gráfica, TV, proyector, monitor de PC y muchos más // 1 pieza READ Los 30 mejores Carcasa Iphone 6S Plus de 2021 - Revisión y guía

CableDeconn USB-C Multiport Adapter, USB-C Type C 3.1(Thunderbolt 3 Compatible) To HDMI DVI VGA 4K Cable Adapter Converter For New Macbook Pro € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping

Amazon.es Features Keep this CableDeconn's USB-C adapter with your laptop while you’re traveling to connect to virtually any monitor TV or projector

Multiport 3-in-1 USB C to VGA /DVI/HDMI Adapter Converter Cable, NOTE: This adapter can support to connect VGA and HDMI or VGA and DVI External Displays to work at the same time, If you connect VGA and HDMI Screens at the same time,the Display Resolution will depends on VGA Port,so it can max support to 1080P.But The HDMI and DVI can not display in a time.A separate HDMI/DVI/VGA cable is required, not included

Astonishing picture quality with support for UHD 4K,High Resolution Supported: Max. resolution of HDMI up to [email protected], DVI or VGA up to [email protected]

Compatible with Mac or Windows computers PCs & laptops equipped with a USB 3.1 Type C port such as the new 2017 2016 MacBook Pro, Google Chromebook Pixel, Lenovo Miix 510, Dell XPS 13" 9350, Dell XPS 15" 9550, and ASUS Zen AiO PC ,Smartphone Samsung Galaxy S8,Lenovo Miix 510

What You Get: 1*CableDeconn Multiport USB C to HDMI/VGA/DVI Adapter Converter Cable, 18-Month Warranty & Friendly Customer Service

Adaptador HDMI a DVI Jsdoin 1,8 m HDMI a DVI Cable adaptador Bi Direccional DVI-D 24+1 macho a HDMI macho adaptador de alta velocidad Soporte 1080P Full HD Compatible para PS4, Roku, DVD, y más € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping

Amazon.es Features Transferencia bidireccional: es posible conectar dispositivos de fuente con puerto HDMI a dispositivos de salida con puerto DVI. O conecta dispositivos habilitados para DVI a dispositivos habilitados para HDMI, una línea es multiusos.

Excelente construcción: conectores chapados en oro y alivio de tensión moldeado para mayor durabilidad, soporta múltiples veces de enchufe y desenchufe; tornillos apretados con los dedos para una conexión DVI segura.

Calidad premium: el cable HDMI a DVI-D es una combinación de conectores chapados en oro y conductores de cobre desnudo que proporcionan un rendimiento superior del cable y una transmisión de vídeo sin estática.

【Compatibilidad universal】Este cable se utiliza para Apple TV, Sky Box, Sky HD, PS4, Xbox 360, computadora de escritorio, laptop, Nintendo Switch, Raspberry Pi 3, LCD, DVD, settop box, Roku, HDTV, pantalla, monitor, proyector y mucho más.

Multifuncionalidad: cable HDMI a DVI-D adecuado para monitor o desde una tarjeta gráfica de computadora salida DVI para mostrar en una segunda pantalla HDMI, conferencia, video, educación y juegos, funciona de forma más eficiente y fiable.

NANOCABLE 10.15.0502 - Cable DVI a HDMI, Macho-Macho, DVI18+1/M-HDMI A/M, Negro, 1.8mts € 5.80

€ 2.93 in stock 17 new from €2.93

Free shipping

Amazon.es Features Cable hdmi/dvi nano cable dvi18+1/m - HDMI a/m 1,8 m

Color: Negro

Diseño moderno y funcional

NanoCable 10.15.0700 - Adaptador DVI a HDMI, macho-hembra, 24+1/M-HDMI A/H, negro € 5.49

€ 4.75 in stock 20 new from €2.22

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador DVI a HDMI con conector DVI tipo 24+1 macho en un extremo y HDMI tipo A hembra en el otro

Conector HDMI de alta calidad blindado en oro de 24K

Este adaptador es para convertir un puerto DVI a puerto HDMI hembra para poder conectar un cable HDMI con conector macho

El DVI tipo 24+1 pin ofrece el doble banda ancha que el DVI tipo 18+1 pin

El producto está 100% testado

L-link LL-AD-HDMI-DVI - Adaptador para Cable (DVI, HDMI), Color Negro € 2.62 in stock 13 new from €2.62

Free shipping

Amazon.es Features L-Link ll-ad-hdmi-dvi. Conector 1: DVI

Conector 2: HDMI

Género: macho/hembra. Color: Negro.

1 m HDMI a DVI Cable DVI a HDMI Adaptador de cable 4K para TV Monitor de computadora proyector UHD Cable adaptador de dos vías (1 m 4 K) € 14.49 in stock 1 new from €14.49

Free shipping

Amazon.es Features [HDMI 1.4]: adopta material HDMI de alta velocidad, soporta 1080P y tiene un ancho de banda de hasta 10,2 Gbps, en línea con las especificaciones técnicas HDMI 1.4.

[Material premuim]: con núcleo de cobre de alta pureza, interfaz dorada, estructura de tecnología de trenzado precisa.

Rechazo de interferencia de señal: la tecnología de emparejamiento de impedancia de par trenzado minimiza la interferencia cruzada de señal y garantiza una transmisión de señal sin errores.

[Integra la transferencia de audio y video]: se rompe a través de las limitaciones de la transmisión independiente de señales de audio y vídeo tradicionales y realiza con éxito la transmisión sincronizada integrada de audio y vídeo.

Práctico: soporta audio digital de 7.1 canales en la misma línea.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.