Los 30 mejores Cable Cargador Samsung S6 de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Cable Cargador Samsung S6 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Cable Cargador Samsung S6 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Cable Cargador Samsung S6 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Cable Cargador Samsung S6 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



SUCESO Cable Micro USB [3Pack,1M 2M 2M] Cargador Micro USB Carga Rápida Cable USB Trenzado de Nylon Compatible con Android,Samsung Galaxy S7 S6,Huawei,Kindle,LG,Sony,Nexus,Xiaomi y más-Gris € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad Universal: Funciona con la mayoría de los teléfonos con Android y Windows, tabletas y más. Satisfaga sus necesidades diarias en casa, en su lugar de trabajo, en el automóvil o en su maleta. Compatible con Samsung Galaxy S7 / S7 edge / S6 / S5 / S4 / S3 / Note 5 / Note 4 / Note 3, Huawei P8 / P8 lite / Y3 /, Sony Xperia X / XA / Z1 / Z2 / Z3, Xiaomi Redmi Note 4X / Redmi 5, LG G4 / G3, Nokia 5 y más.

Durabilidad Nylon Cable USB Micro: el conector de aluminio es lo suficientemente robusto para mantenerlo en buenas condiciones durante mucho tiempo y promete conexiones perfectas. El cable de nylon de Android se ha puesto a prueba hasta más de 15000 pliegues. Tiene una buena calidad.

Cable Micro USB Carga Rapida: Cable Android son ideales para una variedad de necesidades diarias de conexión y son muy portátiles. SUCESO Cable móvil se carga más rápido que la mayoría de los cables de cargador micro usb estándar y transfiere datos hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

3 PACK Cargador Android: 1 * 1M + 2 * 2M, este conjunto de cables micro usb puede satisfacer sus necesidades en gran medida. El cable largo de 1 M es corto y fácil de almacenar y transportar. Es adecuado para viajar. El cable de 2M de largo es suficiente para que disfrute de un mayor rango de acción y la comodidad de usar la carga. Se puede colocar cómodamente en una cama, sofá, automóvil u oficina para permitir una transferencia, sincronización y carga de datos más rápida que nunca.

Lo que obtiene: puede obtener un Cable Micro USB 3Pack,1M 2M 2M.Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos.

HAKUSHA Cable Micro USB, [2M] 5V/3A Carga Rápida Cable Android Duradero Nylon Cable Cargador Movil para Samsung S7/S6/S5/J5/J7 Huawei Nokia Nexus Sony Tablet PS4 Kindle € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Carga y sincronización de alta velocidad]: La velocidad de transmisión del cable micro USB es de hasta 480 Mbps, carga de 2.4A, transmisión de datos y carga de alta velocidad 2 en 1.

[Lista de compatibilidad]: Este cable micro USB puede cargar y sincronizar a alta velocidad,Compatible con Samsung Galaxy S7 / S6 Edge / S5 / S4, Tablets / Tab Samsung, Echo Dot (2da generación), Kindle Fire, Fire TV Stick, Fire Tablet , Controlador Xbox One, controlador PS4, teléfonos con Windows, Huawei Honor 7X / 6X, Motorola, LG, Google, Nexus, Blackberry, Sony, HTC, Nokia, ZTE, Blackberry, teclados inalámbricos y más

[Súper durabilidad]: La fuerte fibra,el material más suave, fuerte y duradero, puede aumentar la fuerza de tracción en un 200%. Puede soportar más de 10,000 pruebas de flexión. La carcasa de aluminio de alta calidad hace que el cable sea más duradero y el cable trenzado de nailon tipo C añade durabilidad adicional y no se enreda.

[Duración perfecta]: Puede cargar mientras está acostado en el sofá y usar el dispositivo al mismo tiempo, puede moverse libremente en el dormitorio, la oficina e incluso en el asiento trasero del automóvil.

[Lo que obtiene]: Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros - OFICINA DE HAKUSHA, resolveremos su problema lo antes posible.

Aioneus Cable Micro USB Carga Rápida Cargador Android 3Pack 2M Largo Cable Android Nylon Movil Cables Cargador para Samsung J4 Plus J5 J6 J7 S7 S6 Edge A10 A6 Tablet, Huawei, Lenovo, Moto, LG, PS4 € 8.99

€ 7.64 in stock 1 new from €7.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable Micro USB Carga Rapida】Los alambres de cobre estañado en el interior y el valor de resistencia más bajo aseguran una corriente máxima de 2.4A y transfieren datos de hasta 480Mb/s, valores superiores a los que ofrecen el resto de cargador android

【Durabilidad Nylon Cable USB Micro】: la funda de tela de fibra de nylon encierra el cable usb cargador movil de forma robusta, lo que lo hace más duradero y resistente que los cable usb android normales, pero también flexible y sin enredos

【3Pack Cargador Android Carga Rapida】❤El cable cargador micro usb es cómodo de usar mientras está en la casa, sofá, automóvil u oficina. Puede conectar dispositivos más que nunca, el tiempo suficiente para que pueda alcanzar la larga distancia de la toma de carga cuando está en la cama o en el asiento trasero del automóvil.

【Compatibilidad Universal】Aioneus cable largo cargadores moviles compatible Samsung Galaxy S7/S7 edge/S6/S5/S4/S3/S2/J7V/j3v/J7 J3 Crown/Star/Prime/Sky Pro/Refine/j5/ j4/j2/note 3 4 5, Samsung Tab A 8.0/Tab A 10.1/Tab A 7.0/Tab E 9.6/Tab S2 8.0/Tab S2 9.7/tab 4, LG k50, k40, k30, k20, k20 plus,G4, G3,Stylo 2, 3, Stylus 3, Stylus 2 Plus, Motorola Moto G4, G4 Play, G5, G5 Plus, G3, E4, E5, PS4, Kindle Nokia, LG, Huawei, Sony and more devices with micro usb connectors

【Garantía de por vida】Aioneus Cable Micro USB 2M 3Pack(Azul,Naranja,Verde) Garantía de por vida de reemplazo y 30 dias reembolso gratis, y un servicio de atención al cliente amistoso a tiempo para responder tu pregunta

New Phoone Cargador Compatible EP-TA20EWE con Cable USB C Carga Rápida 2A para Samsung Tab A 10.1, Tab A 10.5, Tab S3 9.7, Tab S4, Tab S5e, S6 Lite Tab, Tab S6, Tab S7, Tab S7 Plus € 8.95 in stock 1 new from €8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Cable de carga intercambiable tipo USB-C, se puede utilizar individualmente. Cuenta con 1 metro de longitud, lo que da autonomía para seguir usando el teléfono aunque esté cargando

✔ Carga rápida, la tecnología Quick Charge, también llamada Adaptive Fast Charging de Samsung, permite la carga de dispositivos hasta 2000 mAh, protegiendo de sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos

✔ Tamaño compacto y ajuste perfecto al dispositivo. Recambio indispensable para reemplazar tu cargador original

✔ Compatible con los siguientes dispositivos: Tab A 10.1, Tab A 10.5, Tab S3 9.7, Tab S4, Tab S5e, S6 Lite Tab, Tab S6, Tab S7, Tab S7 Plus

NIBIKIA Cable Micro USB [4Pack 0.5M 1M 2M 3M] Carga Rápida Android Cable Android Nylon Movil Cables Cargador Compatible con Samsung S7 S6 S5 j7 j5 j3 Tablet Huawei Sony HTC Motorola Nexus LG PS4 € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [ Length Longitud flexible ]: 0.5M+1M+2M+3M Los cables del cargador de Android son adecuados para cualquier ocasión, hogar, oficina, automóvil y diversas necesidades de conexión diaria.

✅[ Carga Rápida y Sincronización de Datos ] : NIBIKIA Android cable admite cargas de hasta 5V/ 3A, Carga hasta un30% más rápido que los cables Micro USB estándar y transmite hasta 480Mbps a través de USB 2.0.

✅[ Compatibilidad Perfecta ]: cable Micro USB compatible con la mayoría de los teléfonos Android, tabletas y otros dispositivos con puerto micro USB, como Samsung S7/ S6/ S5/ J5/ J7/ A8, Huawei P9 Lite/ P10 Lite, Honor 8X, Nokia, HTC, Nexus, LG, Blackberry, Alexa, PS4, Kindle, Echo Huawei Honor 7X / 6X, Motorola, LG, Google, Nexus, Blackberry, Sony, HTC, Nokia, ZTE, Blackberry, teclados inalámbricos y más

✅[ Mayor durabilidad ] : cable micro usb han pasado más de 10000 pruebas plegable del cable, el exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible. El conector de aluminio es lo suficientemente robusto como para que se mantenga en buena condición por mucho tiempo y promete conexiones perfectas.

NIBIKIA Cable Micro USB,2 Pack[2m+2m] Carga Rápida Android Cable Android Nylon Movil Cables Cargador Compatible con Samsung S7 S6 S5 j7 j5 j3 Tablet Huawei Sony HTC Motorola Nexus LG PS4 € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [ Length Longitud flexible ]: 2M+2M Los cables del cargador de Android son adecuados para cualquier ocasión, hogar, oficina, automóvil y diversas necesidades de conexión diaria.

✅[ Carga Rápida y Sincronización de Datos ] : NIBIKIA Android cable admite cargas de hasta 5V/ 3A, Carga hasta un30% más rápido que los cables Micro USB estándar y transmite hasta 480Mbps a través de USB 2.0.

✅[ Compatibilidad Perfecta ]: cable Micro USB compatible con la mayoría de los teléfonos Android, tabletas y otros dispositivos con puerto micro USB, como Samsung S7/ S6/ S5/ J5/ J7/ A8, Huawei P9 Lite/ P10 Lite, Honor 8X, Nokia, HTC, Nexus, LG, Blackberry, Alexa, PS4, Kindle, Echo Huawei Honor 7X / 6X, Motorola, LG, Google, Nexus, Blackberry, Sony, HTC, Nokia, ZTE, Blackberry, teclados inalámbricos y más

✅[ Mayor durabilidad ] : cable micro usb han pasado más de 10000 pruebas plegable del cable, el exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible. El conector de aluminio es lo suficientemente robusto como para que se mantenga en buena condición por mucho tiempo y promete conexiones perfectas.

✅[servicio]: NIBIKIA le ofrece una de el servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

AINOPE Cable Micro USB, [2Pack 2M] Trenzado de Nylon Cable Carga Rápida y Sincronizació Compatible con Android, Samsung Galaxy S6 S7 J5 J7, Kindle, Sony, Nexus € 10.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [Conector de aleación de aluminio 3D] Con conector de aluminio 3D mejorado y tecnología de soldadura láser exclusiva, que garantiza que la parte metálica de este cable micro usb no se rompa y también tenga una conexión más fuerte, que se adapta bien incluso con una cubierta protectora y nunca Una conexión floja.

✅ [Junta reforzada SR y trenzado de nylon] El diseño especial de junta SR de este cargador de Android nunca se rasgará y ofrece protección múltiple para su cable. La carcasa de aluminio premium ofrece una carga más segura y confiable. La chaqueta trenzada de nylon ultraligera con más de 12,000 curvas garantiza años de uso sin problemas. La función flexible evita enredos y facilita la organización adecuada del cargador micro usb.

✅ [Carga y sincronización de alta velocidad] La velocidad de transferencia de estos cables de carga Samsung acelera hasta 480Mbps, 3A admite carga QC carga rápida y sincronización de datos de alta velocidad 2 en 1. El diseño de seguridad del cable del cargador micro usb y el chip inteligente superior garantizan seguridad y carga estable de transferencia de datos de carga.

✅ [Ajuste extra largo y perfecto: paquete de 2M / 2] Con la longitud perfecta de 2M, puede usar su teléfono libremente con este cable de cargador Samsung s7 de carga rápida en el dormitorio, en la oficina e incluso en su automóvil mientras se carga. La hebilla adhesiva incluida ayuda a acortar la longitud y a mantener organizado el cable de carga de Android.

✅ [Compatibilidad universal y garantía de un año] Este cable de carga de Android es compatible con todos los dispositivos, incluido el puerto micro USB de marca, pero Samsung Galaxy S7 / S6 Edge / S5 / S4 Note 5 / tabletas / pestaña Samsung, Kindle Fire, Fire Tablet no limitado a, XBox One Controller, teléfonos celulares, Motorola, LG, Google, Nexus, Blackberry, Sony y más. ★★ Garantía ★★ Obtenga un año de garantía y servicio al cliente de POR VIDA en AINOPE

AVIWIS Cable Micro USB [3Pack 2M] 3A Carga Rápida Cable Android Nylon Movil Cables Cargador Micro USB Compatible con Samsung Galaxy S7 S6 Edge S5 J7 J5 J3 A10 A6, Huawei, HTC, Kindle -Rojo € 15.99

€ 7.49 in stock 2 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Carga Rápida y Sincronización de Datos] AVIWIS Android cable admite cargas de hasta 5V/ 3A, Carga hasta un 10% más rápido que los cables Micro USB estándar y transmite hasta 480Mbps a través de USB 2.0.

[Compatibilidad Perfecta] AVIWIS cable Micro USB compatible con la mayoría de los teléfonos Android, tabletas y otros dispositivos con puerto micro USB, como Samsung S7/ S6/ S5/ J5/ J7/ A8, Huawei P9 Lite/ P10 Lite, Honor 8X, Nokia, HTC, Nexus, LG, Blackberry, Alexa, PS4, Kindle, Echo Dot.

[Mayor durabilidad] AVIWIS cable micro usb han pasado más de 8.000 pruebas plegable del cable, el exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible. El conector de aluminio es lo suficientemente robusto como para que se mantenga en buena condición por mucho tiempo y promete conexiones perfectas.

[Cargador Micro USB de 2 Metros] La longitud de 2M cables usb micro usb es la más perfecta para usar en la sala de estar y en la oficina, no se preocupe más por la corta longitud de los cables de Android.

[Lo que Obtendrá] 3Pack × 2 M cable usb micro nylon, AVIWIS proporciona garantía de reemplazo de 24 meses y garantía de satisfacción del 100%.

Aioneus Cable Micro USB 2Pack[2M+2M] 3A Carga Rápida Cargador Android Nylon Movil Cables Cargador para Samsung Galaxy S7 S6 J5 J7 J5 J3, Xiaomi, Huawei, Sony, Kindle, Nexus € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Carga y Sincronización Rápidas]: El cable de carga de Android admite una carga rápida y segura, que es más rápida que la mayoría de los cables estándar. La carga máxima es de 5 V / 3 A y la velocidad de transmisión es de hasta 480 Mbit / s.

[Compatibilidad Perfecta]: Este cable de carga micro USB es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes Android. Adecuado para tabletas Samsung Galaxy S7 / S6 Edge / S5 / J3 / J4 Plus / J5 / J6 / J7 / Note 5, Motorola, Nexus, Nokia, LG, Huawei, Sony, Kindle, etc.

[Excelente durabilidad]: El cable micro USB asegura una larga vida útil y garantiza una conexión perfecta. El alambre de nailon trenzado proporciona durabilidad adicional y no se enreda y resiste más de 7000 pruebas de flexión.

[2Pack 2M]: 2 cables de carga micro USB satisfacen una variedad de necesidades diarias. Puede conectar de forma remota sus dispositivos en el dormitorio, la oficina o en la parte trasera del automóvil.

[Lo que obtienes]: 2 cables micro USB rosados ​​de 2 M + 2 M con una garantía de reemplazo de 24 meses y una garantía de satisfacción del 100%.

Samsung ECB-DU4EWE OEM 5-Pies Micro USB Datos de sincronización de los cables de carga para Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge + / S7 / S7 Edge / Note 4/5 / Edge, Paquete de 2 € 8.95 in stock 1 new from €8.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de 2 ECBDU4EWE OEM Samsung Micro Micro USB Cables

Capaz de manejar la carga rápida adaptativa Si tiene el adaptador requerido

¡es solo para los cables! No se incluye ningún adaptador. Compatible con Samsung Galaxy S6 Edge + S7 Edge Note 4 5 Edge

OEM Samsung Número de pieza ECBDU4EWE

3 en 1 Multi Cable de Carga, Multi USB Cargador Cable Múltiples Micro USB Tipo C Compatible con Samsung Galaxy S10/S9/S8/S7/S6, Huawei P30/P20, Xiaomi Redmi Note 7/Mi A3/A2/A1 € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cable USB Múltiple 3 en 1 --- Cable USB de carga múltiple Incluyendo puertos de conector, Micro USB y USB tipo C, no es necesario transportar cables diferentes para cargar diferentes dispositivos de puerto. Haga que su vida digital sea más simple y conveniente.

Carga de Alta Velocidad --- Admite una carga máxima de 5V/ 3A para cargar tus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. Este cable de carga múltiple está diseñado para CARGAR.NO PARA TRANSFERENCIA DE DATOS.

Perfecto Compatible --- Cable Multi USB compatible con Note 10 8, A3 A5(2017), Huawei P40/ P30/ P20/ P10/ Mate10, Honor View10/ 9, LG G6, Sony Xperia, HTC, Nokia, Xiaomi y más.

Excelente Durabilidad --- El conector de cables está hecho de material estable con aleación de zinc, antioxidante, antioxidante. El cable compuesto por nylon trenzado tiene una excelente propiedad anti-torsión y a prueba de abrasión, después de 10000 veces el rendimiento probado y probado de flexión de flexión.

Garantía y Servicio --- Proporciona garantía de reemplazo de 24 meses y garantía de satisfacción del 100%. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos.

Cargador para Samsung Original para Galaxy Tab A 10.1 Tab A 10.5 Tab S3 9.7 Tab S4 Tab S5e Tab S6 Lite Tab S6 Fast Charge 15W 2A con paño de Limpieza de Pantalla mungoo € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplazo perfecto: el cargador desarrollado exactamente para el Samsung Galaxy Tab A 10.1 Tab A 10.5 Tab S3 9.7 Tab S4 Tab S5e Tab S6 Lite Tab S6 Lite Tab S6, modelo EP-TA20, garantiza una compatibilidad sin problemas.

Cable de carga: el cargador es pequeño, ligero y versátil gracias a su cable intercambiable. 150 cm de cable ofrecen suficiente espacio durante la carga. El cable también se puede utilizar individualmente entre el teléfono móvil y el PC.

Carga rápida: gracias a la tecnología Adaptive Fast Charge, este cargador de smartphone te ahorra un valioso tiempo en la carga. Hasta 2 A/15 W son posibles en los modelos compatibles. La carga electrónica inteligente protege tu smartphone contra sobretensiones, sobrecarga y cortocircuitos.

Ajuste perfecto: este cargador de smartphone de calidad impresiona por sus dimensiones compactas y mucha potencia. El conector USB tipo C se ajusta de forma fácil y segura en el dispositivo.

Versátil: el cable de carga también es compatible con los siguientes modelos: Samsung Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab A 10.5, Galaxy Tab S3 9.7, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S6

Cargador rápido modular Samsung – 2 amperios con cable de datos micro USB/cable de carga para modelos Samsung Modelos con puerto de carga micro USB € 11.85 in stock 1 new from €11.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El artículo se envía en bolsa de plástico/a granel.

Contenido: cable de alimentación EP-TA20EWE + cable de datos ECB-DU4EWE.

Color blanco.

Aioneus Cable USB Tipo C,2Pack[2M+2M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida Cable USB C para Samsung Galaxy A51 A50 A41 A40 A71 A70 S10 S9 S8 S20 FE,Huawei P30 P20 Lite P30 P20 Pro,Redmi note 9 8 7 € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】:Cable Cargador Compatible con Samsung Galaxy S10/S9/S8/S20 FE/S20 Ultra/A52/A51/A70/A71/A90/A80/A41/A40/A40S/A8s/A9s/A5/A7 Note 20/10/9/8,Huawei p30/p20 lite mate30/mate20 pro Honor 10/9/8,Xiaomi Mi 10/9/8/A1/A2 Redmi Note 9/8/7,LG G5/G6/V20/V30,Sony Xperia XZ/Xa1/Z5,HTC 10/U11,Oneplus 2/3/3T,Google pixel 2/XL,Lumia y amplia compatibilidad con teléfonos inteligentes y tabletas USB C.

【Carga Rápida y Sincronización】:Aioneus Cable USB Tipo C Admite carga rápida 3A,la velocidad máxima de carga puede alcanzar 5V / 3A,con una velocidad de transmisión de datos de 480 M/bps,los archivos 1G se pueden transferir en 16 s.PS:Para maximizar la velocidad de carga,cargue con el cabezal de carga original o QC 2.0/3.0.

【Durabilidad y Flexibilidad】:El puerto se agrega con un material especial resistente a la flexión,por lo que no hay necesidad de preocuparse por que la cabeza del cable de datos se doble y se rompa.El exterior está hecho de nylon trenzado para ser más suave y duradero.

【Perfecto 2Pack Carga Cable】:Puede cargar su teléfono Samsung s10 en cualquier situación. Cuando estás en el sofá, en la cama, en el asiento trasero del coche, puedes cargar el huawei p30 desde la distancia y mantener el cable tipo C como un cable de respaldo en casa o en la oficina.

【Garantía y Servicio】:Obtendrá 2 cables perfectos de 2m,una garantía de 12 meses y servicio al cliente de por vida.Si tiene alguna pregunta o sugerencia,póngase en contacto con nosotros y resolveremos el problema por usted en un plazo de 24 horas.

3 en 1 Multi Cable de Carga, [1.2M] Multi USB Cargador Cable Nylon Múltiples Micro USB Tipo C para Android Samsung Galaxy S9/ S8/ S7/ A5, Huawei P20, Honor, Kindle, LG, Son-Green € 5.99

€ 5.09 in stock 2 new from €5.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multi Cable de Carga】Utilice el 3 en 1 Multi Cable de Carga para facilitarle la vida. Un cable satisface sus tres demandas diferentes: cable de carga múltiple con puertos iP, Micro USB y tipo C. No es necesario llevar más cables.

【Carga de alta velocidad】 El cable de carga rápida Multi-USB Cargador Cable admite hasta un máximo de 3 A, lo que puede cargar sus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. (NOTE: Este cable de carga múltiple solo está diseñado para cargar, no admite transferencia de datos)

【Fortalece el diseño de durabilidad】 Revestido con fibra de nailon trenzado fuerte, que lo hace tener una excelente propiedad anti-torsión y a prueba de abrasión. Este cable cargador múltiple puede soportar al menos 9,000 ciclos de prueba de flexión de 90 grados. Muy adecuado para su uso diario.

【Alta compatibilidad】 Cable USB múltiple 3 en 1 con iPhone Micro USB Tipo C Compatible con Phone Xr / Xs / X / 8/8 Plus / 7 Plus / 7 / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / SE / 5s / 5c / 5; Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / S7 / S6, Nota 8, A3, Huawei P30 / P20 / P10 / Mate10; Mate10, Honor View 10, Nexus; HTC; Motorola; Nokia, LG; Sony; PS4 y más.

【Satisfaga sus necesidades】 Obtendrá 1 paquete de 1.2 metros green de cable de carga múltiple 3 en 1, garantía de 18 meses y un servicio al cliente amigable. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte cuando haya algún problema. READ Presupuesto: Sorpresa en el Congreso por la decisión de Máximo Kirschner

Aioneus Cable USB Tipo C,[2Pack 2M+2M] 3A Cargador Tipo C Carga Rápida Cable USB C para Samsung Galaxy S9 S10 S8 S21 S20 A50 A71 A40 A51,Huawei P30 P20 Pro P20 P30 Lite,Mi A2,Redmi note 7 8 9-Champaña € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Excelente compatibilidad】: Cable cargador Perfecto para modelos Samsung,compatible con samsung galaxy S10/S9/S8/S20 FE/S21/A52/A51/A70/A71/A90/A80/A41/A40/A40S/A8s/A9s/A5/A7 Note 20/10/9/8,Huawei p20 pro p30 lite mate30/mate20 Honor 10/9/8,Xiaomi Mi A2/10/9/8 Redmi Note 9/8/7,LG G6,Sony Xperia XZ,HTC 10,Google pixel XL,amplia compatibilidad con teléfonos inteligentes y tabletas USB C.

⚡【Carga y transmisión eficientes】: Tecnología de carga rápida 3A, Samsung S9 se puede cargar al 63% en 35 minutos, la velocidad de transmisión de datos puede llegar a 480mbps, subir videos o imágenes solo toma 2 minutos.PS:Para maximizar la velocidad de carga,cargue con el cabezal de carga original o QC 2.0/3.0.

✅【2M+2M Mejor Combinación】: Ambos puertos de cable USB tipo c están hechos de materiales especiales anti-flexión, uno para uso doméstico y otro para llevar en una mochila, lo que los convierte en una necesidad para las personas que usan sus teléfonos regularmente.

✅【Nueva construcción duradera】: Tipo c cargadores puerto 10000 + pruebas enchufables para garantizar una inserción perfecta para evitar aflojamientos, alambre de nylon con diseño desenredado, sin problemas de uso.

★★★★★【Garantía y Servicio】: Obtendrá 2 cables usb c de 2m,una garantía de 12 meses y servicio al cliente de por vida.Cualquier pregunta que tenga será respondida profesionalmente dentro de las 24 horas.

UNBREAKcable Cable Micro USB con Carga Rápida 1M Cargador Micro USB de Alta Velocidad para Dispositivos Android, Samsung Galaxy S7/S7 Edge/S6, Huawei, Sony, HTC etc € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lasts 20X Longer: Exceptional tensile strength is provided by a high-performance and ultra-strong aramid fiber core. With a 20,000+ bend lifespan, UNBREAKcable is many times more durable than most micro USB cables in the market.

Universal Compatibility: Compatible with all devices with a micro USB port, including Samsung S7/S7+/S6/S6+, HTC, Motorola, Nexus, Nokia, LG, Huawei, Sony, Blackberry, Kindle, Android smartphones and others.

Safer and Faster Charging: Compliant with CE and FCC safety requirements, the power cord comes with a 20 AWG core and a special insulation layer which reduces the risk of short circuits and allow charging speeds up to 2.4A. In addition, its double shielding ensures reliable and stable data transmission.

Reinforced Connector: The micro-tip iron shell has been seamlessly laser-welded, making the product ultra-durable and not easily twisted or deformed. The plug remains functional even after completing more than 10,000 plug-in tests, hence allowing you to meet your daily needs without having to worry about loose connections.

Duración perfecta: Puede cargar mientras está acostado en el sofá y usar el dispositivo al mismo tiempo, puede moverse libremente en el dormitorio.

RAMPOW Cable Micro USB Cable USB, [1M, 2 Pack] Micro USB 2.4A Carga Rápida QC 3.0 Compatible con Android, Samsung Galaxy S7, Xiaomi, Kindle, Sony, Nexus, Motorola y más - Gris Espacial € 8.39 in stock 3 new from €8.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Carga y Sincronización Rápida - Alta velocidad para Cargar y Actualizar-2.4A carga más rápida. Carga hasta siete veces más rápido que los cables estándar y transmite hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

✔ Compatibilidad Universal - Compatible con la mayoría de las tabletas y móviles Android y Windows Phone, con puerto Micro-USB. Compatible con Samsung Note 3 / 4 / 5, Galaxy S3 / S4 / S5 / S6 / S6 Edge / S7 / S7 Edge, Nokia Lumia, LG y otros. Encaja en casi todos los casos.

✔ Mayor Durabilidad - El conector de aluminio es lo suficientemente robusto como para que se mantenga en buena condición por mucho tiempo y promete conexiones perfectas. El cable de nilón sin enredo ha sido puesto a prueba de 7000+ bend. La envoltura de nylon trenzado es flexible y libre de enredos haciéndole la vida más fácil.

✔ Paquete de Dos - Estos cables flexibles de 1m / 3,3 ft son ideales para una variedad de necesidades diarias de conexión y son muy portables.

✔ Profesional Servicio Postventa - El servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

ZLONXUN Cargador rapido for S7/S7 Edge/S6 Edge/A10/A7(2018)/A9/A8/Note 5, con Cable Micro-USB € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este es un cargador rápido, Admite carga rápida de 15 W.Cargue rápidamente teléfonos móviles que admitan carga rápida, Compatible con teléfonos móviles que no admiten carga rápida.

Compatible con Samsung galaxy S7/S7 Edge/S6/S6 Edge/A8/A9/A7(2016/2018)/Note 5/A10/A6(2015)/J8

Utilizando la tecnología de carga rápida más avanzada. Chip de gestión incorporado, Hay función de protección contra sobrecorriente y sobretensión. Se puede cargar de forma segura.

Diseño liviano, fácil de transportar y se puede cargar en cualquier momento.

Certificado CE.

JSAUX Cable Micro USB 2Pack[2M+2M] 3A Duradero Cable USB Micro USB Nylon Trenzado Carga Rápida y Sincronizació Compatible con Android,Samsung Galaxy S7 S6 J5 J7,Xiaomi,Huawei,Sony,Nexus-Rojo € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga y sincronización de alta velocidad】: Velocidad de transferencia del cable micro USB de hasta 480 Mbps, carga de 2,4 A. Transferencia de datos y carga de alta velocidad 2 en 1.

【Garantía de calidad ultra alta】: Conector de aluminio 3D mejorado y tecnología de soldadura láser exclusiva, que garantiza que la pieza metálica no se rompa.

【Durabilidad mejorada】: El cable trenzado de nailon de primera calidad agrega durabilidad adicional y no se enreda. Diseño especial de alivio de tensión, puede soportar más de 20000 pruebas de flexión.

【Longitud perfecta】: las hebillas adhesivas incluidas ayudan a acortar la longitud y mantienen el cable del cargador de Android de manera organizada, sin preocupaciones de enredos. Con la longitud perfecta, puede usar libremente su teléfono a través de este cargador micro USB en el dormitorio, la oficina e incluso en el asiento trasero de su automóvil.

【Lista de compatibilidad】: este cable micro USB puede cargarse y sincronizarse a alta velocidad y es compatible con Samsung Galaxy S7 / S7 + / S6 / S6 + Edge / Note 5 / tableta, controlador, Kindle, teléfonos inteligentes Android, MP3 y todos los dispositivos con conector Micro USB.

3 en 1 Multi Cable de Carga, [1.2M] Multi USB Cargador Cable Nylon Múltiples Micro USB Tipo C para Android Samsung Galaxy S9/ S8/ S7/ A5, Huawei P20, Honor, Kindle, LG, Son-Gris € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multi Cable de Carga】Utilice el 3 en 1 Multi Cable de Carga para facilitarle la vida. Un cable satisface sus tres demandas diferentes: cable de carga múltiple con puertos iP, Micro USB y tipo C. No es necesario llevar más cables.

【Carga de alta velocidad】 El cable de carga rápida Multi-USB Cargador Cable admite hasta un máximo de 3 A, lo que puede cargar sus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. (NOTE: Este cable de carga múltiple solo está diseñado para cargar, no admite transferencia de datos)

【Fortalece el diseño de durabilidad】 Revestido con fibra de nailon trenzado fuerte, que lo hace tener una excelente propiedad anti-torsión y a prueba de abrasión. Este cable cargador múltiple puede soportar al menos 9,000 ciclos de prueba de flexión de 90 grados. Muy adecuado para su uso diario.

【Alta compatibilidad】 Cable USB múltiple 3 en 1 con iPhone Micro USB Tipo C Compatible con Phone Xr / Xs / X / 8/8 Plus / 7 Plus / 7 / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / SE / 5s / 5c / 5; Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / S7 / S6, Nota 8, A3, Huawei P30 / P20 / P10 / Mate10; Mate10, Honor View 10, Nexus; HTC; Motorola; Nokia, LG; Sony; PS4 y más.

【Satisfaga sus necesidades】 Obtendrá 1 paquete de 1.2 metros Gris de cable de carga múltiple 3 en 1, garantía de 18 meses y un servicio al cliente amigable. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte cuando haya algún problema.

Cable Micro USB,4 Pack [0.5m+1m+2m+3m] Trenzado de Nylon Cable Carga Rápida y Sincronizació Compatible con Android, Samsung Galaxy S6 S7 J5 J7, Kindle, Sony, Nexus-Rojo € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Durabilidad y flexibilidad: exterior trenzado de nylon de primera calidad con alambres de cobre puro en el interior y conector de aluminio soldado con láser. Este cable de cargador tipo c pasó perfectamente la prueba de vida útil de 8,000+ dobleces y 10,000+ de enchufar y desconectar.

Carga de alta velocidad y sincronización de datos: los cables de gran diámetro y la resistencia reducida del cable permiten una velocidad de carga de hasta 3A, se carga más rápido que la mayoría de los cables estándar y funcionan mejor para tabletas y dispositivos de carga rápida. Velocidad de transmisión de 480 Mbps.

Length Longitud flexible: 4Pack 0.5m 1m 2m 3m Los cables del cargador de Android son adecuados para cualquier ocasión, hogar, oficina, automóvil y diversas necesidades de conexión diaria.

Compatibilidad universal: el cable micro USB es compatible con la mayoría de los teléfonos celulares Android y dispositivos Android. Compatible con Samsung Galaxy S7 / S6 Edge / S5 / S4, Tablets / Tab Samsung, Echo Dot (2da generación), Kindle Fire, Fire TV Stick, Fire Tablet , Controlador Xbox One, controlador PS4, teléfonos con Windows, Huawei Honor 7X / 6X, Motorola, LG, Google, Nexus, Blackberry, Sony, HTC, Nokia, ZTE, Blackberry, teclados inalámbricos y más

Lo que obtienes: paquete de 4 microcables (0.5M 1M 2M 3M), el precio más bajo y el mejor servicio al cliente.

UGREEN Cable Micro USB Carga Rápida, Cable USB a Micro USB de Nylon, Cable Cargador QC3.0/2.0 para Samsung S7 S6 J7 A7 A6 A5, Xiaomi Redmi Note 5, Huawei P10 Lite P9 Lite Mate 10 Lite PS4 (0.5 Metro) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga y Sincronización Rápida: Cable micro usb es de 2.4A y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Samsung móvil tan rápido como el cable original de Samsung, carga hasta siete veces más rápido que los cables estándar. Le permite cargar sus dispositivos de micro usb y sincronizar fotos, música y datos con un ordenador portátil a velocidades de 480 Mbps.

Soporta la Tecnología Quick Charge: Este cable de micro usb es compatible con QC 2,0 y QC 3,0, si sus dispositivos soporta QC 2,0 / 3,0, puede proporcionar una potencia de hasta 18W (12V / 1,5A 9V / 2a 5V / 2,4A); Si no, puede utilizarlo para cargar sus dispositivos como un cable normal de 5V / 2A.

Cable Flexibilidad y Durabilidad: Se trata de un cable USB 2.0 macho A a macho B, cuenta con múltiple blindaje, conectores dorados y cubierta de nylon trenzado para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 10.000 enchufes y desenchufes. Es bastante robusto y flexible, con magníficas cualidades mecánicas que aseguran una gran durabilidad.

Universal Compatible: Es un cable excelente para conexión con dispositivos portátiles disponibles de Micro-USB tipo B incluyendo cámaras digitales, tablets, reproductores MP3, PDA, lectores de libro electrónico y teléfonos móviles como Samsung Note 3 / 4 / 5, Galaxy S3 / S4 / S5 / S6 / S6 Edge / S7 / S7 Edge/ J3 / J5 / J7, Xiaomi Redmi Note 5 / 5 Pro / 5A / Redmi 4A, Samsung Galaxy Tab A, Lenovo TAB4 10, Huawei Mediapad T3 10,HTC, Sony, Nokia, Nexus, Motorola y mucho más.

Práctico Y Conveninte: El UGREEN micro USB cable carga es perfecto para cualquier ocasión, como: En casa, en la oficina, en el automóvil y en todas las actividades al aire libre. Esto ya no te preocupará por la batería baja y el desorden de cables. Puede reproducir su dispositivo de manera más conveniente en cualquier momento y en cualquier lugar.

Quick Charge 3.0 Cargador USB C, 33W 3.1A Cargador USB de Pared con 4 Puertos, Carga Rapida Multiple Enchufe Rápido para iPhone 11 Pro max/12/X/XS/XS MAX/XR,Samsung S21/S10/S8+/S9/S8,Huawei P30/P20 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad amplia】:cargador USB QC 3.0 del teléfono móvil es compatible con dispositivos compatibles con carga rápida iPhone12/11/Xs/Xs Max/XR/X/8/7/6/5s/SE iPad mini/pro,Samsung Galaxy S10/S9/S8/S20 FE/S20/A52/A51/A70/A71 Note 20/10/9/8,Huawei p30/p20 lite mate30/mate20 pro Honor 10/9/8,Xiaomi Mi 10/9/8/A1/A2 Redmi Note 9/8/7,LG,Sony Xperia,Tablet.

★★★★★【Cargador usb multiple 4 Puertos】:este cargador de pared inteligente Con 4 puertos(3 salidas de 3,1 A máx. y una Quick Charge 3.0), puede cargar 4 dispositivos simultáneamente. QC 3.0 ofrece la eficiencia de carga más rápida de hasta el 80%, 4 veces más rápido que los cargadores convencionales, puede cargar el dispositivo del 0% al 80% en 40 minutos.

✅【Ligero y Portátil】:Si vas cansado de tener en casa mp3, móviles, Tablet, etc. esparcidos por toda la casa y decidí comprarme un cargador USB. 4 Puertos cargador carga rapida, El diseño compacto y pequeño y ligero lo hace fácil de llevar.

【Carga y Rápida segura】: el cargador USB está hecho de material ignífugo y el sistema de seguridad integrado protege el dispositivo y el propio cargador USB contra sobrecargas, sobrecalentamientos, cortocircuitos, etc. garantizando la seguridad a suyo y su dispositivo.

【 Lo que obtienes】: 1 cargador usb c 33W, 1 manual , 1 asistencia al cliente 24/7, 1 garantía de tiempo real. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene algún problema con el producto. READ CHP pide a la OMS la vacuna corona

Samsung EP-TA20EWE - Cargador con cable de datos para Samsung Galaxy S6 Edge, color blanco € 11.85 in stock 1 new from €11.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Samsung Galaxy Note 4

Cable MicroUSB Samsung SAMLW5

Protección contra sobretensiones

Salida: 5V/2A

NIBIKIA Cable Micro USB [4Pack 0.5M 1M 2M 3M] Carga Rápida Android Cable Android Nylon Movil Cables Cargador Compatible con Samsung S7 S6 S5 j7 j5 j3 Tablet Huawei Sony HTC Motorola Nexus LG PS4 € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [ Length Longitud flexible ]: 0.5M+1M+2M+3M Los cables del cargador de Android son adecuados para cualquier ocasión, hogar, oficina, automóvil y diversas necesidades de conexión diaria.

✅[ Carga Rápida y Sincronización de Datos ] : NIBIKIA Android cable admite cargas de hasta 5V/ 3A, Carga hasta un30% más rápido que los cables Micro USB estándar y transmite hasta 480Mbps a través de USB 2.0.

✅[ Compatibilidad Perfecta ]: cable Micro USB compatible con la mayoría de los teléfonos Android, tabletas y otros dispositivos con puerto micro USB, como Samsung S7/ S6/ S5/ J5/ J7/ A8, Huawei P9 Lite/ P10 Lite, Honor 8X, Nokia, HTC, Nexus, LG, Blackberry, Alexa, PS4, Kindle, Echo Huawei Honor 7X / 6X, Motorola, LG, Google, Nexus, Blackberry, Sony, HTC, Nokia, ZTE, Blackberry, teclados inalámbricos y más

✅[ Mayor durabilidad ] : cable micro usb han pasado más de 10000 pruebas plegable del cable, el exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible. El conector de aluminio es lo suficientemente robusto como para que se mantenga en buena condición por mucho tiempo y promete conexiones perfectas.

✅[servicio]: NIBIKIA le ofrece una de el servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

NIBIKIA Cable USB Tipo C, 2Pack [ 2M+2M ] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung S10/S9/S8/Note 10/Note 9, Huawei P30/P20/Mate 20, Sony Xperia € 6.39 in stock 2 new from €6.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0/2.0

✅ Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

✅ Conector USB Tipo C Reversible : Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

✅ Durabilidad: más larga que los cables originales; cable de nailon de alta calidad, al menos 9000 veces 90 grados de inclinación

✅Fiable: si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con nosotros a tiempo. Te daremos una respuesta satisfactoria lo antes posible.

Cable Micro USB Aioneus 4Pack [0.5M 1M 1.5M 2M] Carga Rápida Cable Android Nylon Trenzado Cable Cargador Movil para Samsung S5/S6/S7/J6/J7 Huawei Nokia Nexus Sony Tablet PS4 Kindle € 9.99

€ 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Confiable】: El hilo de cobre puro de baja resistencia de 3,1 mm de espesor garantiza una corriente máxima de 2,4 A y una transmisión de datos de 480 Mbit. Ahorre tiempo de carga y sincronización de datos más que la mayoría de los cables carga USB estándar.

【Ultra Duradero】: El conector está hecho de aleación de aluminio de alta calidad, que es resistente a la oxidación y se puede conectar firmemente al puerto del dispositivo sin aflojarse. Cargador móvil de nailon de doble capa ha sido probado para soportar más de 12000 veces la flexión, sigue siendo hermoso después de un uso prolongado.

【Múltiples Medidas y Colores】: 4Pack cable Android 0,5m 1m 1,5m 2m: El cable de 0,5m es muy corto, por lo que es fácil de usar con la fuente de alimentación móvil. 1m se puede utilizar para viajar, 1,5m se puede utilizar para cargar teléfonos móviles y transmitir datos en la oficina. El cable de carga de 2 m se puede utilizar como cargador Samsung para sofás o dormitorios.

【Compatibilidad universal】: Adecuado para dispositivos con puerto Micro USB como Samsung Galaxy S7/S6 Edge/S5, Samsung Note 5/Note 4/Note 3/tabletas, Xiaomi Redmi Note 4X / Redmi 5, Huawei, HTC, Nexus, Nokia, LG, Sony, Kindle Fire, PS4 y más.

【Garantía y Servicio】: Obtendrá un cable Micro USB Aioneus [4-Pack, 0.5M 1M 1.5M 2M], así como 24 meses de garantía o reemplazo gratis. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, puede contactarnos en cualquier momento.

Hunletai Limxems Cargador Inalámbrico 10W Qi Wireless Carga Rápida Quick Charger para iPhone XS/XS MAX/XR/X / 8 / 8Plus Samsung Galaxy Note 9 /S9 /S8 /S8 Plus /S7 /S8 /S9 / Edge /S6 / Note 8 - Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador rápido: Hasta 5V-2A de entrada y 9V-1.2A de salida, este cargador inalámbrico tiene una salida máxima de 10W, es 2 veces más rápida que la plataforma de carga inalámbrica estándar de 5W, puede cargar sus dispositivos con alta eficiencia. (Si se conecta con el cargador de 5V / 2A (No incluye), funciona mejor en la carga de dispositivo)

Carga estándar para habilitado móviles como iPhone XS, XS MAX, XR, X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, Samsung Galaxy S9 /S8 /S7 /S6 /S6 Edge /Note 5 /Note 8, Google Nexus 4 /5 /6 /7, Nokia Lumia 920 /928 /1520, Sony Xperia Z4V/Z3V, etc.

También cargar de forma estándar los móviles que disponen de Qi y requieren una Qi carcasa o receptor, tales como iPhone 7 plus /7 /6s /6s Plus /6 /5C /5S, Sony Xperia Z3, Samsung Galaxy Note3 /Note4 /S3 /S4 /S5, Nokia 720 /925 /810 /820, LG G4 /V10 y etc.

Seguro: El CE, ROHS, FCC certificó, y al mismo tiempo tiene multiprotecciones contra la sobrecarga y sobretensión, preveniendo así los posibles daños a la batería o el mismo cargador.

Soporte de atención al cliente y Garantia : Usted dispone de un servicio de garantía de 12 meses sobre el producto. Por favor, no dude ponerse en contacto con nosotros si nuestro servicio no cumple con sus expectativas, ya que queremos darle una experiencia satisfactoria al 100% en su compra.

BERLS Cargador Micro USB 5V / 3A con Cable USB 3.0, Carga Rápida para Android Samsung Galaxy S7 S6 S5 J5 J7, Tablet, Kindle, Batería Externa, PS4, Huawei, Xiaomi, OPPO, Nexus, Móvil Smartphone € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤Cargador : Compatible USB 3.0 y USB 2.0, Velocidad de carga 3 veces más rápida que los cargadores convencionales

➤Cable 3A : 1,5 metros de longitud, la capacidad conductora es 3 veces mayor que la del cable estándar y la velocidad de transmisión es de hasta 600 Mbits por segundo

➤Compatibilidad : Adecuado para la mayoría de los dispositivos Android, Samsung Note 3/4 / 5, Galaxy S3 / S4 / S5 / S6 / S6 Edge / S7 / S7 Edge, Xiaomi Redmi 6 / 6A / 6 Pro / Note 5 / Note 5A / 5 / 5 Plus / Note 4 / Note 4X, Huawei Mate 8 / 8e / 8Plus / 9/9 Plus, Honor 8X / 8C / 7X / 7C / 7 / 7A / 6X / 6A / 6 / 5X / 5A / 5 / 5C, OPPO A5 / A7x / A7 / R15x / K1 / A3 / A1, Nokia Lumia, LG, Kindle, Sony, ASUS, Motorola, Blackberry, Tabletas, Bancos de Energía

➤Protección de seguridad: Con control de temperatura y características de seguridad avanzadas. La carcasa del cargador está hecha de material ignífugo ABS y el cable dispone de protección contra cortocircuitos, temperatura excesiva o sobretensión.

➤Garantía: 30 días de garantía de devolución de dinero / 12 meses de garantía del producto / Póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o inquietud. Estamos aquí para ayudarlo.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.