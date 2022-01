Inicio » Top News Los 30 mejores Cabeza Movil Led de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Cabeza Movil Led de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Cabeza Movil Led veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Cabeza Movil Led disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Cabeza Movil Led ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Cabeza Movil Led pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Cabeza Movil LED,UKing 7 LED RGBW Luz de Escenario DMX512 con Control Remoto,4 Colores con 5 Modos para Partido Disco DJ Show del club Bar Boda € 95.99 in stock 1 new from €95.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cabeza móvil】 El efecto de iluminación de 7 LED crea la atmósfera maravillosa. Ángulo de exploración horizontal: 520 °, Ángulo de exploración vertical: 270 °, la velocidad de movimiento de la cabeza es fácil de controlar.

【5 modos de luz de fiesta】 1. control remoto modo 2.automatic; 3. Modo controlado por música (micrófono incorporado, el estilo de iluminación cambia automáticamente con la música); Modo 4.DMX512; 5. Modo maestro-esclavo.

【7 LED RGBW 4 en 1 mixing mezcla de colores ilimitada: la luz tiene colores brillantes, los colores RGBW pueden cambiar según su opinión. Se puede ajustar el color monocromo o mixto (R / G / B / W / RG / RB / GB / RGB). La vida del LED es de más de 100.000 horas.

【Aplicación amplia】 Adecuada para actuaciones, bares, discoteca, KTV, clubes de baile, clubes nocturnos, clubes, fiestas, espectáculos de DJ y salones de baile. Flexible para uso en interiores: coloque la luz de fiesta en el suelo o móntela en una pared.

【Soporte】 Usted obtiene: Moving Head Light, manual del usuario, cable de alimentación, accesorios de montaje. Si tiene alguna pregunta no dude en contactarnos, resolveremos todos los problemas. Devolución de 30 días y reembolso.

UKing Cabezas Moviles LED 50W Luz de Escenario DMX 512 RGBW Iluminacion DJ Moving Head Foco Luces de la Etapa 9/11 Canales Luces discoteca para KTV, Bar, Club, Fiesta, Boda € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Iluminación de escenario: los cabeza móvil led pueden crear efectos de luz con 8 patrones, 7 colores más blanco, efecto de medio color y ruedas de color independientes. La velocidad de la luz de DJ puede ser controlada.

6 modos de iluminación: luz de disco fácilmente controlable con sonido activado (se puede ajustar la sensibilidad), automóvil, DMX y maestro / esclavo, luz de salto y luz estroboscópica.

Velocidad ajustable: ángulo de barrido horizontal: 540°, vertical: 270°. La velocidad de escaneo de la cabeza móvil se puede controlar fácilmente. Los ángulos de montaje flexibles le permiten fijar el soporte para DJ en cualquier lugar.

Las cabezas de movimiento de luz para dj funcionan bien con el equipo de DJ, luces de cabeza de movimiento ideales para discoteca, club, iglesia, bares, eventos de banquetes e iluminación de escenario de DJ.

El efecto de luz: https://youtu.be/IQukgvbtsI. Garantizamos 30 días de devolución y reembolso. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos, le responderemos dentro de 12 horas.

Audibax Iowa 70 Cabeza Móvil Disco Wash 7 Led 8W. 4 en 1 RGBW, DMX Master/Esclavo € 99.30

€ 59.90 in stock 4 new from €59.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POTENCIA QUE IMPRESIONA: esta luz LED Audibax es una cabeza móvil potente y compacta con potencia de 100w que proporciona el suficiente poder para impresionar al público. Sus 7 focos LED multicolor RGBW permiten proyectar una amplia gama de colores.

VARIOS MODOS DE OPERACIÓN: esta luz de discoteca LED profesional posee varios modos de control: auto, que permite cambiar el parpadeo de los focos LED al ritmo de la música o el sonido; y los modos DMX, Master / Esclavo para tu total satisfacción.

FÁCIL DE MONTAR Y POSICIONAR: el foco LED Iowa 70 de Audibax destaca por ser muy fácil de montar y colocar. Su estructura en poliuretano robusto es resistente a golpes e incorpora un indicador de temperatura y de tiempo inteligente.

FABRICACIÓN IMPECABLE: este foco LED es fabricado por Audibax, empresa española especializada en soluciones para el mundo del sonido profesional y doméstico que resalta por sus excelentes procesos de manufactura y exhaustivo control de calidad.

CALIDAD AUDIBAX: Todos los componentes de nuestra marca están diseñados para ofrecerte los mejores beneficios. Están fabricados con materiales de la más alta calidad para que tus equipos de sonido destaquen por su fiabilidad y excelencia.

UKing 50W Cabeza Movil LED Foco de Escenario DMX 512 Luces Discoteca con Control Remoto 9/11 Canales 8 Patrones 8 Colores Efecto para Discoteca DJ Iluminación Fiesta € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Función Remota】Las cabeza movil se pueden controlar fácilmente a través del control remoto de diseño mini e inteligente con muchas funciones de velocidad de movimiento, gobos y colores.

【Modo de funcionamiento】6 modos de funcionamiento como DMX 512 / Remoto / Esclavo maestro / Sonido activado / Auto / Strobe, seleccionable libremente, el ritmo de la música es sensible.

【Diseño en movimiento】El ángulo de escaneo de la luces controlador dmx es de 630°, la velocidad se puede controlar; El ángulo vertical es de 210°, la velocidad también se puede controlar.

【Fácil instalación】Fácil de instalar con el soporte ajustable, la luz de fiesta se puede montar en el piso o con los soportes y tornillos en el T-Traverse.

【Uso adecuado】Funciona bien con el equipo de dj, cabeza movil ideales para fiestas de discoteca DJ, foco escenario, iglesia, bares, eventos de banquetes e iluminación de escenarios.

Cabeza móvil 7 LED luz de escenario DMX 512 RGBW iluminación DJ luz de cabeza móvil foco luz de escenario, adecuada para DJ, discoteca, bar, fiesta de club (con control remoto) € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♬【Cinco modos de control 】Admite DMX512, control remoto, maestro / esclavo, luz estroboscópica independiente, automática, para que pueda crear actividades de escenario profesionales para satisfacer las necesidades de diferentes escenas

♬【Efectos de iluminación brillantes】Control profesional 9/14 5, LED RGBW de 4 colores, diseño de haz de luz de nuevo diseño, luces de colores crean un ambiente de fiesta feliz

♬【Simple y práctico】Pan: X-540 °, Inclinación: Y-180 °, pantalla LED, el control remoto se puede controlar de forma remota en lugar del control DMX, fácil y conveniente

♬【7 luces LED】7 × 10W RGBW 4 en 1 LED mezcla de colores infinitos, el color de la luz es brillante, el color cambia con su corazón. Puede configurar monocromo o color mixto (R / G / B / W / RG / RB / GB / RGB). La vida útil del LED es de más de 100.000 horas

♬【Amplia gama de aplicaciones】Fiestas, bodas, representaciones teatrales, bares, fiestas disco, representaciones escolares y otras ocasiones READ Los 30 mejores Mini Camara Espia de 2022 - Revisión y guía

UKing Cabezas Moviles LED,10W Luces Escenario RGBW(4 en 1) Color Control de Sonido,11/13CH Luz Móvil LED para Party Disco DJ Club Show Bar Boda (1 pieza) € 93.99 in stock 1 new from €93.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Foco LED para Discoteca】 Variedad de luces estroboscópicas para elegir, velocidad de flash de 10 veces por segundo, atenuador lineal de 0 a 100%, negro a claro, modo de luz de flash y cambio automático de color RGBW.

【4 Modo de Control】 El cabezal móvil tiene una variedad de modos de control: Auto / Sonido activado (micrófono incorporado, el estilo de iluminación cambia automáticamente con la música) / DMX512 / Maestro-Esclavo.

【Cabezas Moviles LED】 Ángulo de escaneo horizontal: 520 °, ángulo de escaneo vertical: 270 °, velocidad controlable. Puede controlar el cabezal móvil LED con el controlador DMX.

【Fácil de Instalar】 Luz de escenario LED con soporte de montaje. Fácil de instalar en el techo o la pared o en cualquier lugar que desee, modo de control intuitivo de un vistazo.

【Amplia Aplicación】 Adecuado para bar, fiesta, festival, fiesta de cumpleaños. También se usa para discoteca, escenario, Halloween, Navidad, etc.

UKing Cabeza Movil LED,Luz de Fiesta 7x10 Vatios RGBW LED con Los Modos de Control Coche/Control Remoto/ DMX512 para DJ Disco Bar Salón de baile Halloween Navidad (con control remoto) € 93.99 in stock 1 new from €93.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Mezcla Ilimitada de Colores RGBW: la luz tiene colores brillantes, el color RGBW continuo puede cambiar de opinión, el cambiador de combinación de colores de la última tecnología híbrida y un excelente programa incorporado, las macros de colores pueden llamarse a través del controlador DMX, crean la atmósfera que desea

★ Operación Flexible: contiene 5 modos de control: DMX512, control remoto, maestro / esclavo, luz estroboscópica independiente, automática. El movimiento con el tempo musical, el cambio automático de colores y el control remoto por infrarrojos con una distancia de control de 5 M garantiza que sea sensible y conveniente de usar. Elige un color estático o cambia los colores a tu gusto.

★ Diseño Más Profesional: 540 ° Pan y 190 ° Tilt. Corrección automática de errores. Atenuación electrónica suave de 0 a 100% (cuando se usa con DMX), peso ligero y fácil instalación, aplicación agradable y amplia, bajo consumo, rendimiento estable y alta seguridad

★ Fácil Instalación y Uso: fácil de instalar y fácil de configurar el ángulo brillante, efecto especial de larga distancia: con 3 modos automático, 2 de sonido y de luz estroboscópica, color único o color mixto GB / RGB) Puede ser fijo, obtener muchos tipos de efectos de color y corregir X e Y

★ Crear Ambiente: el modo múltiple y el movimiento de la cabeza ayudan a crear un ambiente cálido o romántico, perfecto para representaciones teatrales, espectáculos de luces, discoteca, discoteca, salón de baile, KTV, bar, pub, fiesta, etc.

FiorHOCc LED Downlight Mini LED Spot Beam 10W Iluminación Luces de Cabeza móvil 4in1 RGBW Luces de Escenario Profesional 11/13 DMX Canales DJ Lights para DJ Disco Club Party Dance Bander Bar Navidad € 84.33 in stock 1 new from €84.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features □ 540 ° Pan y 270 ° inclinación □ Luz de cabeza móvil DJ con pan de 540 ° y inclinación de 270 ° que se alimenta con un solo LED.Las luces del escenario de Shedhs son muy sensibles a la voz, puede reaccionar al ritmo incluso en un volumen bajo.

□ Conveniente para usar □ Diseño compacto y liviano para facilitar la transportación y monte en el truss.Esta luz de la etapa tiene efectos de haz más diferentes para el disfrute de visualización mágica y hacerlo perfecto para el club, espectáculo de DJ, fiesta en casa, salón de baile, bandas, etc. Más placentero e interesante.

□ Servicio de satisfacción □ Shehds Stage Par luces dedicadas a proporcionar a todos los clientes productos de alta calidad y experiencia de compra satisfecha 2 años de reemplazo disponible.Los clientes son bienvenidos para contactarnos en cualquier momento para cualquier pregunta.

□ 4 en 1 □ La luz de la etapa de cabeza móvil tiene 4 efectos de iluminación fantásticos, que incluyen rojo, verde, azul y blanco, lo que puede ayudar a resaltar las atmósferas, iluminar todo el rendimiento.

□ Opciones de control múltiple □ La cabeza móvil LED ofrece opciones de control múltiple a través de DMX512, maestro / esclavo, activado de sonido, salto en color, estroboscopio independiente, ejecución automática.Admite un canal profesional 11 y 13 DMX con con un ajuste electrónico de 0-100% de atenuación electrónica lisa incorporada.

BETOPPER cabeza móvil luces dj luz escenario LED RGBW DMX512 luz discoteca luz de fiesta luz de control de sonido de alta energía apto para bares,discotecas, fiestas, navidad. € 88.99 in stock 1 new from €88.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【VIGAS MÁGICAS SÚPER FRESCAS】 : Cada luz LED que se mueve de forma independiente, con un motor giratorio de 60-150 grados, puede obtener 8 rayos mágicos, cada rayo puede crear un efecto de seguimiento, un efecto absolutamente genial, no comparable a una bola de discoteca de gama baja .

【8 luces LED de DJ súper brillantes con RGBW】 Esta luz de discoteca es compacta, brillante y muy silenciosa, puedes controlar 25 modos de efectos de luz diferentes con DMX, ¡tengamos un espectáculo de fiesta divertido!

【FÁCIL DE USAR GRACIAS A 4 MODOS】: modo automático / modo controlado por música / modo DMX512 / modo maestro-esclavo. Si eres un principiante o un DJ profesional, es fácil comenzar, ¡vamos a rockear en Halloween!

【FÁCIL INSTALACIÓN y relación calidad-precio】 Estas luces vienen con un soporte y se pueden colocar en el piso, barra en T o barra en T, techo y en cualquier lugar. Es increíble conseguir luces de DJ profesionales a ese precio

【ADECUADO PARA LA MAYORÍA DE OCASIONES】 Los focos móviles son adecuados para fiestas en casa, salas de discoteca, karaoke, bares, clubes, salones de baile, banquetes, espectáculos escolares, eventos de bodas. Utilice varias unidades para obtener mejores resultados para el efecto de escenario más hermoso. Consejos: El efecto es mejor cuando se combina con una máquina de humo.

Audibax Oregon 120 Cabeza Móvil Beam Alta Potencia 120W con Led Osram + Wash RGBw 4 in 1 (Unidad) € 159.00 in stock 2 new from €159.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LUZ LED PROFESIONAL: el Audibax Oregon 120 son focos LED con el que tu fiesta será recordada por todos; bien sea en un local comercial o en tu casa, la ambientación que producen los focos LED te permite ese toque especial para animar cualquier evento

POTENCIA QUE IMPRESIONA: esta luz LED consiste en una cabeza móvil Wash y una cabeza móvil Beam; su lámpara Osram, anillo LED SMD y focos LED multicolor RGBW 4 en 1, permiten proyectar una amplia gama de colores suaves y brillantes

VARIOS MODOS DE OPERACIÓN: esta luz de discoteca LED profesional posee varios modos de control: auto, que permite cambiar el parpadeo de los focos LED al ritmo de la música o el sonido; y los modos DMX, Master / Esclavo para tu total satisfacción

FOCO LED DE EFECTOS FABULOSOS: el foco LED Oregon 120 destaca por ser muy fácil de montar; esta luz LED perfecta para iluminar la pista de baile o la bola de discoteca es ultrarrápida y genera giros horizontales y verticales de gran precisión

FABRICACIÓN IMPECABLE: este foco LED es fabricado por Audibax, empresa española especializada en soluciones para el mundo del sonido profesional y doméstico que resalta por sus procesos de manufactura y exhaustivo control de calidad

UKing Luz de Escenario 7 LED Lámpara Mover Cabeza 7x10W de 4 Colores RGBW con 5 Modo de Control para Disco,Bar,Fiesta(con Control Remoto) (7LED+YK) € 95.99 in stock 1 new from €95.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2017 la última versión lámpara de escenario de luz con 7 RGBW LED de 4 colores, profesional 9/14 canales DMX-512, Ideal para el hogar, DJ, discoteca, salón de baile, KTV, bar, pub, escenario, club, fiesta, etc 5 Modo de control: DMX512, remoto, maestro / esclavo, estroboscópico independiente y automático

Mando a distancia: 2pcs o más pueden ser controlados por 1 control remoto con efecto de iluminación sincronizada, sin necesidad de controlador DMX

5 Modo de control: DMX512, remoto, maestro / esclavo, estroboscópico independiente y automático

Efecto Remoto Especial: con 3 Auto, 2 Modo de Sonido y Modo Estroboscópico, Color Individual o Color de Mezcla (R / G / B / W / RG / RB / GB / RGB) Puede ser Fijo, Tire de Numerosos Tipos de Efecto de Color y Fijar Las X y Y

Diseño de montaje: fácil de instalar y fácil de ajustar el ángulo de luz

Moving Head DMX-512 - Luces de escenario (10/12 canales, 50 W, luz LED con sonido, activada por sonido, RGBW, Gobos para DJ discoteca, Party Lights (negro) € 116.99 in stock 1 new from €116.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Moving DJ Lights nuevo diseño de mini tiras de luz LED multicolor con colores lisos y mezclados, aporta más variedad y diversión a tu fiesta.

Las luces LED para caminos tienen 8 patrones diferentes, 8 colores individuales, 6 colores dobles con efecto semicolor y rotaciones de color. La velocidad de cambio de luz se puede controlar.

La luz de cabeza móvil dispone de un modo de control de 4 modos de funcionamiento automático, voice, DMX512, maestro esclavo, ideal para espectáculos de DJ de discotecas, bodas, decoración del hogar y espectáculos de luz de escenario.

Ángulo de escaneo horizontal: 540°, ángulo de escaneo vertical: 270°, velocidad de escaneo de la cabeza que se mueve.

Las luces de DJ rotatorias se han mejorado con alta tecnología para obtener más efectos de luz. Haz clic aquí para ver el vídeo de efectos de luz: https://youtu.be/VXxtLow0gWs.

UKing Iluminación de Escenario con Remoto DMX 512 60W Cabeza Movil LED Luces del Prisma Efecto Foco de Discotecas para DJ Disco Party Ballroom € 159.99 in stock 2 new from €159.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Función de Remoto】Los cabeza movil led se pueden controlar fácilmente a través del control remoto de diseño mini y funcional. Puede cambiar fácilmente la velocidad, los gobos, los colores y los modos de las luces dmx.

【Efectos de foco discoteca】El nuevo diseño de las luces de fiesta LED DMX le permite crear 8 colores, 8 patrones y 6 tipos de efectos de semicolores. Los haces LED de cabeza móvil de 3 movimientos proporcionan efectos de iluminación más fuertes y más divertidos.

【Modo de funcionamiento】6 modos de funcionamiento como DMX / Remoto / Esclavo maestro / Sonido activado / Auto / Strobe, seleccionable libremente. Dos o más cabezales móviles conectados a cables dmx pueden funcionar con el mismo efecto sin la necesidad de ajustes adicionales.

【Diseño en movimiento】El ángulo de la etapa del led es de 540°, el ángulo vertical es de 270°. Ambas velocidades se pueden controlar. Puede enfocar fácilmente los gobos girando la lente de los cabezales móviles.

【Use Uso adecuado】 Fácilmente montado en el piso y en T-Truss, funciona bien con equipos de dj, luces de cabeza móvil dmx ideales para fiestas de discoteca DJ, discotecas, iglesias, bares, banquetes e iluminación de escenarios.

UKing 50W Cabezas Moviles LED,Foco LED para Discoteca con 8 Modelos 8 Colores,10/12 canales,Iluminación de Escenarios para Bar Club Show € 116.99 in stock 1 new from €116.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【8 patrones 8 colores】 Nuevo efecto de luz de escenario. 8 patrones diferentes, 8 colores individuales, 6 colores dobles con efecto de media tonalidad y cambio de color.

【Varios modos】 6 modos de funcionamiento como DMX 512 / Remote / Master esclavo, activado por sonido / Auto / estroboscópico, libremente seleccionable. Micrófono incorporado que reacciona muy sensible al ritmo de la música.

【Luz de cabeza de movimiento】50 W LED y un pequeño círculo de iluminación colorido producen los increíbles efectos de luz. La velocidad de movimiento de la cabeza es fácil de controlar.

【Fácil instalación】 Fácil de instalar con el soporte ajustable. Las luces de fiesta se pueden montar en el suelo o con los soportes y tornillos en el travesaño.

【Adecuado para usar】 Funciona bien con equipo de DJ, luces de cabeza de mano ideales para fiestas de DJ, discotecas, clubes de baile, iglesias, bares, eventos de banquete e iluminación de escenarios.

UKing 8x10W Iluminación de Cabeza Móvil, 8 LED LED Mini Araña Etapa, 4 Colores RGBW con 5 Modo de Control ,Mover Cabeza Iluminación para Disco Bar Fiesta (con Control Remoto) € 89.98 in stock 2 new from €89.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modo de control: control DMX512, control por voz, modo maestro-esclavo y modo automático. Al presionar el botón de menú en el lateral para seleccionar, soporte para la reproducción, muy sensible al ritmo de la música, puede elegir el modo que desee para controlar la luz.

Efectos de luz: oscurecimiento electrónico suave del 0-100%, cambio de color, color de degradado, luz estroboscópica. Puede proporcionar una variedad de efectos de color, solo sus efectos inesperados, brindarle una experiencia visual asombrosa y maravillosa.

Fácil de usar: 120 y 540 grados de cabezal giratorio, ángulo de iluminación de 120 grados, creando un escenario brillante y vibrante. Hay 8 cuentas de lámpara, 4 en cada lado. El lindo mini tamaño puede colgarse en un soporte ligero o colocarse en el suelo.

Escenario de uso: efectos de luz totalmente adecuados para satisfacer sus necesidades en cualquier ubicación. Especialmente adecuado para festivales, bares, discotecas, clubes, espectáculos de DJ, fiestas, salones de baile, KTV, conciertos, etc.

Servicio de garantía: nuestros productos están hechos de materiales de alta calidad y están garantizados para ser seguros y confiables. La vida útil es de hasta 5000 horas. Si tiene algún problema durante el uso, contáctenos por correo electrónico y lo solucionaremos inmediatamente. READ Los 30 mejores Reloj Mujer Swatch de 2022 - Revisión y guía

UKing DMX512 10W Etapa Luz Giratoria Móvil Cabeza RGBW(4 en 1) Color Control de Sonido Luz Móvil LED Iluminación de Escenarios para Discoteca DJ Club Fiesta Boda Bar Teatro Pub Navidad € 96.99 in stock 1 new from €96.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Magnífica Visual]:RGBW puede cambiar los colores automáticamente y 10W puede generar un alto brillo, por lo que la luz de la cabeza multicolor y brillante ayuda a crear un efecto visual romántico y de fantasía para su fiesta. Especialmente la noche.

[Alta Calidad]:Se fabrica en aleación de aluminio aeroespacial y plástico que hace que la luz compacta, elegante y confiable. Maquinaria eléctrica importada, cojinete de metal, todo para garantizar la calidad. Todos los productos examinan estrictamente.

[Primera Elección]:Pantalla LED para una fácil operación. Bajo consumo de energía. Múltiples modos de control en medios DMX512, master-esclavo, sonido, automático. Variedad de estroboscópicos a elegir, la velocidad del flash 10 veces por segundo. Más conveniencia.

[Diseño flexible]:Tamaño modesto e instalación conveniente, gran estabilidad. Flexibilidad para ajustar el ángulo de iluminación, montado en la pared o el techo. Los colores y los gobos pueden cambiar al ritmo de la música para aumentar la atmósfera.

[Servicio Confiable]:Operamos en un servicio honesto y de principios para ofrecer a los clientes productos rentables. Es una buena opción para creernos. Brindamos el mejor servicio antes y después de la venta, garantizamos la calidad para usted.

Moving Head,UKingCabeza Movil LED RGBW Gobo Foco de Iluminación DMX512 Cabeza Luz Móvil LED para Disco DJ Club Party Bar Festival Theatre Wedding € 93.99 in stock 1 new from €93.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Efecto de Iluminación】Hay una variedad de luces estroboscópicas disponibles para la selección, parpadeo 10 veces por segundo, atenuación lineal 0-100%, atenuación de negro, modo de flash y cambio automático de color RGBW. Fácil de crear eventos simples, divertidos y profesionales.

【Modo de Control】DMX512, modo de control de sonido, modo automático, modo maestro-esclavo, equipado con plataforma giratoria automática de 540 ° y ángulo de inclinación de rotación automática de 270 °. Puede producir mejores resultados y satisfacer todas sus necesidades de iluminación del escenario.

【Fácil de Usar】El mango fijo se puede instalar fácilmente en la pared o el piso. Esto puede ayudarlo a estabilizar la bombilla. Relativamente pequeño y fácil de transportar.

【Servicio Postventa】Hay un ventilador, la disipación de calor es mejor y la vida útil de la luz de cabeza móvil se prolonga; el aseguramiento de la calidad a través de la certificación FCC.

【Escenario de Uso】 Adecuado para festivales y fiestas, proporcionando efectos visuales fantásticos para bares, KTV, salones de baile y música, clubes nocturnos, actuaciones, bodas, entretenimiento, etc.

Audibax Oregon 60 Cabeza Móvil Beam. Alta Potencia 60W RGBw + Anillo LED € 129.99 in stock 2 new from €129.99

1 used from €107.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LUZ LED PROFESIONAL: el Audibax Oregon 60 es un foco LED con el que tu fiesta será recordada por todos; bien sea en un local comercial o en tu casa, la ambientación que producen los focos LED te permite ese toque especial para animar cualquier evento

POTENCIA QUE IMPRESIONA: esta luz LED cabeza móvil ofrece 2 funciones profesionales en 1 ya que está equipada con un LED de 60W de alta eficacia que genera mezclas RGBW 4 en 1 y permite proyectar una amplia gama de colores

VARIOS MODOS DE OPERACIÓN: esta luz de discoteca LED profesional posee varios modos de control: auto, que permite cambiar el parpadeo de los focos LED al ritmo de la música o el sonido; y los modos DMX, Master / Esclavo para tu total satisfacción

FOCO LED DE EFECTOS FABULOSOS: el Oregon 60 destaca por ser muy fácil de montar; es perfecto para iluminar la pista de baile o la bola de discoteca por su potente motor de zoom que emite rayos de luz nítidos y enfocados

FABRICACIÓN IMPECABLE: este foco LED es fabricado por Audibax, empresa española especializada en soluciones para el mundo del sonido profesional y doméstico que resalta por sus procesos de manufactura y exhaustivo control de calidad

Kacsoo Mini Spider Moving Head Light LED Moving Beam Light, luces de discoteca 8 x 3 W DMX 512 Dual Sweeper Pulse Strobe Luces para Party Club DJ Disco Bar Sala KTV (1 unidad) € 145.99 in stock 1 new from €145.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modos de trabajo: la luz LED Spider Light proporciona un gran rango de proyecto, ángulo del eje XY: 540 grados, Y1: 120 grados, Y2: 120 grados, 8 rayos mágicos, y cada haz no solo puede producir el efecto de la caza de luz, sino que también puede convertir el columpio.

Funcionamiento: funcionan junto con la música y son un complemento genial para los efectos de fiesta. 8 RGBW 4 en una perla brillante de tres colores roja, verde, azul y blanco, el color se puede cambiar y combinar libremente, lo que aporta brillo visual. Tiene un chip de alta resistencia, flash Light Effect uniforme. Puede parpadear sobre el ritmo.

4 modos: funcionamiento automático, activado por sonido, maestro-esclavo, DMX 512. Si compras 2/4 piezas, puedes dejarlo en serie y utilizar el modo maestro-esclavo. Esto equivale a miles de manos.

Efecto dual dual: luz de araña LED con flash electrónico de alta velocidad / flash aleatorio (1-25 veces/segundo). ), compuesto por dos motores independientes que accionan y giran pueden trabajar solos. También puedes mover de 0 a 135 grados o crear un haz estrecho con una apertura de 45 grados. Los efectos de pulso y estroboscópico pueden parpadear 1 – 25 veces dos veces (rango ajustable: 0 – 100%).

Fácil de instalar: las luces de escenario se pueden colgar en el estante o simplemente poner en el suelo. Perfectas para fiestas en casa, discotecas, karaokes, bares, banquetes, espectáculos escolares, ceremonias de bodas, etc. Solo o combinada para crear una luz nueva y elegante con una variedad de luces que crean fácilmente un hermoso efecto de escenario.

BeamZ Panther 80 Cabeza móvil con 6 Lentes rotativas,12W led CREE RGBW DMX función Mastrer/Esclavo, Shows preset, Activo al Ritmo de la música Ideal para DJ, conciertos y Eventos € 189.00 in stock 1 new from €189.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disco de lente giratorio: el Panther 80 cuenta con un disco con 6 lentes. Este disco puede rotar infinitamente tanto a la izquierda como a la derecha, creando efectos geniales.

Motores ultrarrápidos: los motores ultrarrápidos del cabezal móvil Panther 80 permiten movimientos rápidos y controlados.

Alta potencia lumínica: el cabezal móvil tiene 6 LED con una potencia de 12 W por LED. Esto asegura que el Panther 80 tenga una salida de luz alta sin precedentes.

Control remoto y DMX: el cabezal móvil viene con un práctico control remoto. Ideal para el usuario novato. Para el usuario avanzado existe la posibilidad de controlar el cabezal móvil mediante DMX (12 canales).

Cabezal móvil: el cabezal móvil del Panther 80 tiene un rango muy amplio de giro de 540 ° grados e inclinación de 180 °. Esto le da al Panther 80 un rango enorme.

Cabeza Móvil Led, RGB Etapa Iluminación Lámpara, 9x3w Luz de Partido,Disco Dj Luz de Fiesta para Navideña Halloween € 254.83 in stock 1 new from €254.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: AC90-240V 50-60Hz, POTENCIA: 60W, LED: 9x3W RGB CREE LED, Ángulo de haz: 8 grados, Barrido horizontal: rotación infinita.

Pan: 540 Inclinación: 270 °, temperatura MÁX .: 104 grados F (40 grados). Fecha de entrada / salida: conexión XLR de 3 pines, toma de ánodo.

13/9/17 canales DMX, pantalla LCD, fuente de luz LED RGB, la vida útil es de 50000-10000 horas.

Dimmer electrónico variable (0-100%), modo de control: automático, sonido, modo DMX512. Cada LED se puede controlar inpidualmente.

Tamaño de embalaje: 320x320x200mm, Peso: 3.5KG / pc.

Luz Principal Móvil, UKing Mini 9 Head Bird Disco de luz LED RGB de 60 W de Giratorio Luz de LED Roja con efecto y DMX de Sonido y activo para Mini Bird viga Principal Móvil € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【9 Luces LED Independientes】 Cada grupo de 3 LED está controlado por 3 motores independientes, cada cuenta de la lámpara se puede controlar de forma independiente y el efecto de iluminación se puede programar; puede rotar e iluminar luces de colores y cambiantes.

【Modos de Funcionamiento】 Con DMX, modo maestro-esclavo, activación de sonido y modo automático. 0-100% regulable. Ángulo de luz de 3 a 45 grados, el color y la velocidad de la luz se pueden ajustar. Fácil de crear eventos simples, divertidos y profesionales.

【Material de Calidad】 La luz está hecha de aluminio + PVC, lo que significa que es muy duradera y segura, resistente a altas temperaturas, larga vida y fácil de instalar.

【Efectos de Iluminación】 Las luces de discoteca tienen mezcla de colores RGB, luz estroboscópica, regular, alta definición y producen mejores efectos. Satisfaga todas sus necesidades de iluminación del escenario.

【Buen Servicio Postventa】 Este DJ de cabeza móvil es perfecto para clubes, espectáculos de DJ, ktv familiar, fiestas, Navidad, salones de baile, bandas, bodas, etc. Se incluyen accesorios útiles con el producto.

UKing Cabeza Móvil, 80W LED Luz del Partido la Iluminación del Escenario DMX512 DJ Disco para Bar Fiesta Navideña Halloween € 90.44 in stock

1 used from €90.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cuatro Modos de Control】 1. Modo automático (múltiples modos de luz automáticamente); Modo controlado por sonido (micrófono incorporado, el estilo de iluminación cambia automáticamente con la música); 3. Modo DMX (controlado por maestro y esclavo); 4. Modo de luz estroboscópica de alta velocidad (una luz estroboscópica de estilo de alta velocidad).

【Flash de alta Velocidad】 8 luces LED, producen un haz de rayos estrecho con una apertura de 45 °. Efectos de pulso y efecto estroboscópico de hasta 1-25 flashes por segundo. La luz del escenario de cabeza móvil fue controlada por 4 botones. LED regulable: 0-100%. Cuando las luces se mueven automáticamente, puedes disfrutar de tu tiempo de baile.

【Alta Calidad】 La luz de escenario de cabeza móvil es pequeña, liviana, multifuncional, fácil de usar y fácil de transportar. La vida útil del producto es de más de 100.000 horas.

【Aplicación Amplia】 Adecuada para bares, fiestas, festivales, celebraciones de cumpleaños. También se utiliza para disco, escenario, halloween, navidad, etc.

【Servicio al Cliente】Obtendrá: faros móviles, manual de usuario, cable, accesorios de montaje. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos. Hay un video de Araña Cabeza Móvil Ligero: https://youtu.be/-7MaBeytpto

beamZ MHL-74 Mini Wash Cabeza móvil LED (7X10W potencia, 12 canales, función DMX, sensible a la música) - blanco € 145.00 in stock 4 new from €145.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cabeza móvil con 7 LED RGBW de 10W. 7 o 12 canales de control por DMX. Varios modos de funcionamiento: DMX, automático, al ritmo de la música

Opción de conexión maestro-esclavo. Amplio radio de desplazamiento: 540º de paneo y 180º de inclinación

Conexiones: 1x entrada DMX-XLR, 1x salida DMX-XLR. Intensidad lumínica: 7200 Lux. Ángulo de proyección: 15º

La MHL-74 de beamZ es una cabeza móvil LED con base dinámica y 7 LED RGBW de 10W perfecta para animar la pista de baile.. Los técnicos de luces más experimentados podrán controlar los efectos sobre el escenario por medio de 7 o 12 canales de DMX, mientras que los principiantes pueden empezar con los modos automáticos y de control al ritmo de la música que ofrece la MHL-74 de beamZ .

Este efecto de luces LED destaca por un consumo relativamente reducido, una larga vida útil y un bajo calentamiento.

Abrazadera Gancho Aleación de Aluminio, Pinza de Gancho para luz, Abrazaderas O para Luz de Escenario, Accesorios de Iluminación de Escenario, para Conectar Cabeza Móvil LED Luz de Escenario DJ € 14.99 in stock 3 new from €14.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: el clip de luz de escenario está hecho de aleación de aluminio, con una gran capacidad de carga, superficie brillante, resistencia a la corrosión y durabilidad.

Seguro y duradero: clip de luz de escenario de aleación de aluminio resistente, completamente envuelto en el truss, mayor seguridad y estabilidad, muy práctico.

Fácil de usar: la abrazadera de armadura de medio acoplador simplifica la instalación de tiras LED y luces de trabajo sin taladrar agujeros. Puede instalar luces de escenario de forma rápida y segura.

Tamaño aplicable: la abrazadera de luz de escenario es adecuada para truss o tuberías con un diámetro de 48-51 mm / 1.89-2in, y la capacidad de carga puede alcanzar los 100 kg.

Amplias aplicaciones: la abrazadera de iluminación de escenario de aleación de aluminio es una opción ideal para la mayoría de escenarios, DJ, boxeo, bares, pubs, eventos, teatros, discotecas, etc. READ Los 30 mejores Coche Rc Drift de 2022 - Revisión y guía

BETOPPER luces dj luces discoteca 54 * 1.5w Luz escenario RGB Luz discoteca foco dmx 3 en 1 luz dmx adecuada para bodas, espectáculos, escenarios, bares, salas multifuncionales(1 piezas) € 46.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Luces Discoteca RGB a Todo Color: La luz LED Par BETOPPER adopta la última tecnología LED. Luces dj compuesta por 54 bombillas RGB a todo color de 1,5 W. Tiene efecto luminoso tres en uno. Cada cuenta de lámpara puede presentar tres colores diferentes: rojo, verde y azul. ¡La combinación de colores te presenta el efecto de iluminación perfecto!

Modos Múltiples, Operación Simple: modo automático / modo de sonido / modo DMX / modo maestro-esclavo, múltiples opciones de modo de operación, ya sea que sea un controlador de iluminación profesional o un novato, puede crear fácilmente los efectos de iluminación que desee con luz discoteca. La operación es simple y conveniente, ¡ilumina todas tus fiestas!

Diseño Liviano, Durabilidad Duradera: la par led BETOPPER adopta una carcasa de alta calidad, un ventilador de enfriamiento incorporado con una gran capacidad de disipación de calor y tiene una vida útil de hasta 5000 horas. Pequeño y práctico, el cuerpo de la lámpara tiene su propio soporte, que se puede colocar en un poste en forma de T o en un truss en forma de T, o directamente en el suelo. ¡Comienza tu fiesta en cualquier momento y en cualquier lugar y disfruta de tu noche perfecta!

Amplia Gama de Usos: la luz LED par tiene funciones y efectos de color ricos, que pueden satisfacer las necesidades de diferentes escenas. Como modo de color estático (rojo / verde / azul), combinación de colores, cambio de color, salto, luz estroboscópica, salto, atenuación. Adecuado para celebraciones familiares, discotecas, karaoke, bares, clubes, salones de baile, banquetes, actuaciones escolares y eventos de bodas, etc.

Luz Par de Alta Calidad y Servicio Postventa de Alta Calidad: BETOPPER es una marca de luces de escenario profesional, puede obtener la luz par profesional de la más alta calidad y, al mismo tiempo, también puede disfrutar del servicio postventa perfecto. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le responderemos en el menor tiempo posible.

BETOPPER Cabeza Móvil Luces Dj Luz Escenario LED RGBW 7x8W DMX512 4 en 1 Luz Discoteca Luz de Fiesta Luz de Control de Sonido de Alta Energía Apto para Bares,Discotecas, Fiestas, Navidad. € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mini Luces Discoteca Profesionales: luz de discoteca LED RGB profesional cuatro en uno BETOPPER, equipada con lente óptica de alta eficiencia, luz LED de color RGBW de 7 × 8 W, brillo regulable de 0 a 100%. Todo tipo de colores brillantes y efectos de iluminación trabajan juntos para crear una escena perfecta para ti.

Última Tecnología de Luz Estroboscópica:el motor de luces escenario funciona sin problemas y la iluminación de la discoteca responde de forma rápida y precisa. El eje X de 540 ° y el eje Y de 270 ° se pueden girar, ángulo de escaneo más amplio, mejor cobertura en todas las direcciones, muy adecuado para escenas de tamaño mediano. ¡Crea hermosas escenas para ti!

4 Modos, Fácil de Usar: las luces del escenario se pueden controlar mediante auto / sonido / DMX / maestro-esclavo. Los modos DMX de 9 y 16 canales, múltiples modos, pueden crear efectos de iluminación brillantes y coloridos para satisfacer las necesidades de diferentes escenas y disfrutar de la noche perfecta.

Fácil de Usar y Versátil:material de PVC de alta calidad, pequeño y liviano, con soporte, se puede instalar en la pared o en el techo. Las luces de DJ son brillantes, están perfectamente integradas, el color cambia suavemente y la luz estroboscópica es potente. Adecuado para bares, discotecas, bodas, fiestas, escenarios, discotecas y otros lugares. Puede comenzar su noche de fiesta en cualquier momento y en cualquier lugar.

Productos de la Mejor Calidad y Excelente Servicio Postventa: BETOPPER se especializa en la producción de luces de escenario. Al elegirnos, no solo obtendrá productos de la mejor calidad, sino que también disfrutará de un servicio postventa perfecto. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y nos comunicaremos con usted lo antes posible.

KINBOM 2 Piezas Ganchos Abrazadera Luces Escenario Montaje Abrazadera C Armadura para Reflector de Luz de Escenario de Luz DJ Par LED Luz Cabeza Móvil Luz Escenario Accesorios (30-50 mm) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: recibirá 2 piezas de ganchos C-Abrazanes para la luz de la etapa, 30-50 mm en tamaño, que cumplirá con las necesidades de montaje de sus luces de escena.

Material premium: estos ganchos de sujeción están hechos de aleación de aluminio de primera calidad, caja fuerte, duradera, duradera y a prueba de óxido, que se pueden ajustar la perilla para adaptarse a la mayoría de las luces.

Sólido y confiable: estas luces de escenario, los ganchos de sujeción son sólidos y pesados, lo que aumenta la estabilidad y la seguridad de las luces del escenario.Su capacidad máxima de carga es de 40 kg, que proporciona un soporte confiable para las luces de escenario.

Fácil de instalar: estos ganchos de sujeción están diseñados con dientes a prueba de deslizamientos, que poseen una mayor firmeza. Puede ajustar las perillas de forma segura y fácil para adaptarse a las luces de su etapa.Los pernos roscados en los ganchos de la abrazadera son de 7.5 mm, muy fácil de instalar y eliminar.

Amplia aplicación: estos ganchos C-Abramperos tienen un uso amplio, como para el reflector, las luces del DJ par, los proyectores, la lámpara LED u otras luces escénicas.¡Venga a usarlos para colgar las luces del escenario, creando efectos de iluminación más fantásticos para su etapa!

Neewer 36cm Kit de Luz LED Anular Regulable, Incluidos: Compacta Luz LED Bicolor/Soporte Clip para Smartphone/Caballete/Tubo Flexible/Cabeza de Bola para Truccatura/Vídeo € 83.99 in stock 12 new from €83.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL KIT INCLUYE: (1) Luz de anillo LED, (1) Soporte de luz 155 centímetros, (1) Tubo suave, (1) Adaptador de zapata con cabeza de trípode, (1) Adaptador universal con enchufe de la UE, (1) Soporte para smartphone

LUZ DE ANILLO PROFESIONAL: 14 pulgadas Exterior con excelente disipación de calor; Ligero y portátil; Una luz de relleno perfecta cuando está en uso

AJUSTABLE: El brillo y la temperatura de color con un rango de 3200K a 5600K se pueden ajustar directamente girando el dial

SOPORTE DE ILUMINACIÓN: el soporte liviano de 155 centímetros está hecho de aleación de aluminio, dándole una resistencia excepcional; El tubo suave hace que la luz gire libremente para la mejor posición

Un adaptador de zapata es compatible con la mayoría de las cámaras DSLR y un soporte para teléfono inteligente para la mayoría de los teléfonos inteligentes (iPhone 8/7/6 plus / 6/5 / 5S, iPhone X, Samsung Galaxy S6 Edge / S6 / S5, etc.)

Uking 4 Pcs Luz de Escenario Par,36 LED Par RGB DMX512 Luces Discoteca con Sonido Activado Control Remoto Modo para L DJ Discoteca Bar € 104.99 in stock 1 new from €104.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【5 modos】 DJ Stage Light: ①DMX512 ②Sonido habilitado (se enciende con luz estroboscópica y alterna con el ritmo) ③ Control remoto ④Automático ⑤Master Slave (controla muchas luces simultáneamente)

【Control remoto】 Faro de efecto luminoso: Una luz de escenario viene con un control remoto. Cambia fácilmente los modos de iluminación. Soporte ajustable de 360 ​​° para un fácil posicionamiento en paredes y pisos.

【Stage Luz de escenario LED】 Última tecnología LED y cuentas de lámpara LED de alto brillo de 36 vatios, incluidas 12 x rojas, 12 x verdes, 12 x azules, que pueden mezclar múltiples efectos de color. La vida útil de las bolas LED es de entre 6000 y 10,000 horas.

【Amplia aplicación】 Ideal para bodas, fiestas de cumpleaños, bares, discotecas, conciertos, hogar, salones de baile, Navidad, Halloween, festivales.

【Lo que obtienes】 Focos LED, mandos a distancia, manuales en inglés, soportes, tornillos. Y 3 meses de garantía. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos de manera oportuna. No te preocupes, resolveremos el problema. Hay un video sobre el efecto de iluminación: https://youtu.be/AxdhB6h2gX8

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.