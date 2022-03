Inicio » Varios Los 30 mejores Bravecto Pastillas Para Perros Pulgas Y Garrapatas de 2022 – Revisión y guía Varios Los 30 mejores Bravecto Pastillas Para Perros Pulgas Y Garrapatas de 2022 – Revisión y guía 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

GimCat Multi-Vitamin, pasta multivitaminas - Saludable snack para gatos que activa las defensas y fortalece el sistema inmunológico - 1 tubo (1 x 200 g) € 11.29

€ 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IMMUN-BOOSTER COMPLEX - Vitaminas, beta-glucano y aceites de alta calidad que refuerzan el sistema inmunológico y las defensas propias del organismo

EVERY DAY - Recomendado por los veterinarios para la alimentación diaria de todos los gatos

RECETA - Con ingredientes de alta calidad y sin colorantes, conservantes ni aromatizantes artificiales, así como sin azúcar añadido

COMPOSICIÓN - Subproductos de origen vegetal, aceites y grasas (30%), levaduras (contiene de 1% beta-glucano)

VOLUMEN DE ENTREGA - 1 tubo 200g GimCat Multi-Vitamin, pasta multivitaminas, snack para gatos que refuerza el sistema inmunológico y las defensas - Made in Germany

Presslingas antigarrapatas HelloAnimal® para perros y gatos con efecto inmediato, tratamiento natural para su mascota, protección muy eficaz € 19.95 in stock 2 new from €19.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad prémium. Las garrapatas son maestros del escondite, a menudo se quedan desapercibidos. Si su mascota está mucho fuera de casa, debe buscar regularmente las garrapatas.

Fácil de usar: mezclar 2 presslinge bajo el alimento diario o como golosina. Se recomienda tratar de forma preventiva a los animales desde el principio hasta el final de la temporada de garrapatas.

Desarrollado por expertos: producto natural puro para perros y gatos en caso de parásitos. Las medidas matadoras de parásitos son muy importantes. Señal protectora natural. Apto para todo tipo de animales.

Gran alternativa a los medios convencionales como espray para garrapatas, aerosol, collar para pulgas, collar de garrapatas, champú para perros, banda para garrapatas, peine para pulgas, pinzas para garrapatas. También adecuado para cachorros.

No confundir con: mata insectos, gusanos, gusanos, ácaros, gotas de oído, aceite de comino negro, antiempañamiento, combatir el vaho, alivio, caballo, tabletas, personas, lavanda, antipulgas, antipulgas, higiene, antiparasitario, antiparasitario, antiparasitario, antipulgas, antipulgas, picor, plagas, peine, collares, botella, botella de 100 ml. Bandeja para garrapatas. Agradable olor

Zotal Parasital Collar para Perros, 60 cm, BLANCO € 8.08

€ 5.79 in stock 15 new from €5.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collar antiparasitario

Para perros medianos y pequeños a base de aceites esenciales repelentes sin insecticidas

Su eficacia ha sido testada como repelente del mosquito perteneciente al género Phlebotomus, transmisor de la Leishmaniasis

Eficacia hasta tres meses

LAPONO Collar de Pulgas y Garrapatas para Perro,Acción Prolongada 10 Meses de Protección y Prevención contra Pulgas Garrapatas,Piojos,Talla Única para Todos,Ajustable, Impermeable € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ S'ADAPTE À TOUS LES CHIENS: Le collier est fait d'un matériau imperméable de haute qualité, souple, lisse et attrayant. Il ne s'étire pas avec l'usure ni ne tombe avec l'activité. Ce collier robuste présente un design de taille unique avec un verrou sécurisé et plusieurs pointes pour un ajustement pratique, d'un petit chiot à une grande race de chien adulte. Économisez du temps, de l'énergie et de l'argent grâce à l'achat mensuel de médicaments contre les tiques et les puces avec le collier!

✅GARDEZ LES RAVAGEURS À L'ÉCART: La libération contrôlée d'ingrédients actifs de ce collier anti-puces et tiques à l'odeur agréable recouvrera tout le corps de votre animal en seulement 24 heures, empêchant et éliminant efficacement les tiques, les poux, les larves et les moustiques. Facile à appliquer sur votre chien et à surveiller ses effets.

✅ SÉCURITÉ ANIMALE ET HUMAINE: La formule du collier Vienapoli est recommandée par les vétérinaires comme répulsif puissant qui éloigne tous les parasites jusqu'à 8 mois, avec tous les ingrédients naturels non dangereux et antiallergéniques. Peu importe où votre chien réside, dans votre maison ou dans la cour, vous n'avez pas à vous soucier de vous garder, vous et vos enfants, loin de votre compagnon bien-aimé.

✅ Ajustez la longueur en un rien de temps: un collier anti-puces pour chien de taille unique, coupé à la taille, vous pouvez facilement couper l'excédent. Le collier anti-puces pour chiens convient aux chiens de taille allant des petits chiots de 7 semaines aux grandes races de chiens. Idéal pour les animaux de compagnie en croissance, il vous suffit de vérifier périodiquement le collier anti-puces du chiot et d'ajuster l'ajustement.

✅8 MOIS DE PROTECTION 24/7 CONTRE LES NUISIBLES: Facile à appliquer, le collier anti-puces 8 mois pour chiens repoussera et tuera les puces, tiques et autres insectes au contact. Assez efficace et astucieusement conçu, le collier anti-tique anti-puces libère en permanence ses principes actifs. Résistant à l'eau, votre animal peut profiter en toute sécurité de son jeu de l'heure du bain. READ Los 30 mejores Desparasitacion Interna Perros de 2022 - Revisión y guía

Johnsons Vet 4fleas Tablets for Dogs 3 Treatment Pack - D092 € 13.76 in stock 1 new from €13.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 14D092 Model 14D092 Release Date 2016-05-28T00:00:01.000Z Size 3 Unidad (Paquete de 1)

Biofood Dulces Antipulgas de Algas para Perro e Gato, 55 Unidades € 10.52

€ 9.33 in stock 1 new from €9.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En forma de comprimidos

Saludables y sabrosos

Actúan sobre las defensas inmunitarias, la piel y la flora intestinal

Sin gluten.

toldi Tratamiento contra Las pulgas en Perros - Collar antiparasitario Perros Regulable - 8 Meses de protección contra pulgas y garrapatas - Collar Perro pequeño, Mediano y Grande - Morado € 26.84

€ 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REPELENTE PARA PERROS: este efectivo collar antipulgas perros fue desarrollado para proteger a los caninos de pulgas, piojos, garrapatas, mosquitos y larvas. El collar perro le permite a tu amigo de cuatro patas disfrutar una vida libre de parásitos

8 MESES DE PROTECCIÓN: nuestro collar perros te garantiza protección total para tu perro y no tendrás que preocuparte por la propagación de ningún parásito potencialmente peligroso en tu hogar por hasta 8 meses

INGREDIENTES NATURALES: el collar perros contiene principios activos naturales almacenados que son liberados en concentraciones bajas y seguras en el pelaje y piel de tu perro y actúan como repelente natural de pulgas y garrapatas

REGULABLE Y CÓMODO: no importa si tu perro es tamaño pequeño, grande o cachorro, el collar antipulgas es flexible y se ajusta hasta 58 centímetros para adaptarse a todas las razas y tamaños

DURADERO Y RESISTENTE AL AGUA: el collar perro está fabricado con materiales flexibles y 100 % resistentes al agua para que tu perro pueda usarlo cuando juega, bajo la lluvia y a la hora del baño

Zotal Parasital Blíster con 4 Pipetas de 5 ml para Perros Grandes - Total: 20 ml, Blanco € 23.32

€ 14.43 in stock 12 new from €14.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARASITAL Pipeta Repelenta Perros Grandes gracias a su composición con ingredientes activos de origen natural, actúa con eficacia contra los parásitos externos

Es eficaz para la prevención de infestaciones de pulgas, garrapatas y actúa como repelente del mosquito transmisor de la Leishmaniosis

Las pipetas antiparásitos para perros grandes PARASITAL están indicadas para evitar las molestias causadas por insectos y ácaros, parásitos comunes de nuestras mascotas. Puede ser utilizado para repeler los ataques de pulgas, garrapatas, moscas y mosquitos

Posee una alta repelencia y persistencia, cuidando a nuestros perros sin ingredientes químicos. Laboratorios independientes homologados garantizan la eficacia y persistencia de los ingredientes empleados

Aplicar el contenido de la pipeta en la zona de unión entre cuello y espalda, así como en la base de la cola, levantando el pelo del perro para que el líquido contacte con la piel

Zotal Pipetas Perros pequenos y Gatos hasta 10 kg. 3 pipetas antiparasitos 100% componetes Naturales PARASITAL Especial Leishmaniasis pulgas y garrapatas 1 Mes de protección Garantizada € 13.50 in stock 4 new from €13.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DOSIFICACIÓN: Aplicar 1 pipeta, una vez al mes, a perros o gatos con peso inferior a 10 kg

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños,evite el contacto con los ojos y mucosas, lávese las manos con agua y jabón después de su aplicación

RESISTENTE AL AGUA:esta pipeta para perros y gatos despues de su aplicación sigue protegiendo si su perro se moja con agua.

CONTENIDO: 3 Pipetas x 1,25 ml.

Parasital Pipetas Repelentes protegerá a su animal de nuevas pulgas, garrapatas o mosquitos, pero no eliminará una infestación existente. Si su animal tiene pulgas o garrapatas o si están en su casa, antes de utilizar Parasital pipetas repelentes debe aplicar previamente un tratamiento adecuado para el entorno del animal.

DEWEL Collar Antiparasitos Perro Gato, contra Pulgas Garrapatas y Mosquitos, Tamaño Ajustable e Impermeable Mascota Pequeño Mediano Grandes Gato, Versión Mejorada de Aceites Esenciales Naturales € 11.59 in stock 1 new from €11.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Versión Mejorada 】Se produce con aceites esenciales naturales.La duración de cada collar contra pulgas y garrapatas es 8 meses.

【Tamaño】La longitud del collar es 63.5cm/25in. Cuando lo utiliza, puede cortarlo hasta la longitud adecuada.

【Impermeable】No tiene que quitarlo cuando lavar su mascota o nadar por que el collar es impermeable.

【Nota】Si su mascota aparece síntomas de alergia, deja de utilizarlo y quitarlo, por favor. Porque cada mascota tiene diferente sensibilidad de piel.

【Garantía】 :Si tiene cualquier problema sobre el producto, puede conectarnos de inmediato. Estamos a su disposición en todo momento.

Beaphar - Tabletas antiparasitarias Naturales Perro Grande, 50 ud € 16.82 in stock 6 new from €15.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elimina las parásitas inteligentes: los perros albergan parásitos que dañan su salud. Gracias a sus ingredientes naturales, las pastillas Vermipure favorece la eliminación de estas plagas.

Mejor higiene digestiva: a base de extractos naturales de plantas utilizados por sus propiedades digestivas, las pastillas Vermipure de Beaphar proporcionan una mejor higiene digestiva.

Consejos de uso: administrar el comprimido Vermipure en la boca del animal o mezclarlo con su alimentación. La cura se debe renovar 4 veces al año con cada cambio de temporada.

Composición: contiene manzanilla (virtudes digestivas), tomillo (propiedades antioxidantes), hojas de armosis (mejor higiene digestiva), ajo que facilita la digestión y la eliminación.

Nuestros animales son nuestra familia: para preservar el bienestar de nuestros compañeros, Beaphar da acceso a productos de calidad a todos los propietarios de animales.

Vetoquinol Lega Phyton 50 - 24 pastillas € 14.15 in stock 3 new from €14.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 11372 Size 24 Unidad (Paquete de 1)

DISANE Pipetas Antiparasitarias para Perros 100% Naturales | 4 Uds | 4 Meses de Protección contra Insectos y Parásitos: Pulgas, Garrapatas y Mosquitos | Antipulgas Sin Toxicidad para el Perro € 19.00 in stock 1 new from €19.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ PIPETAS ANTIPARASITARIAS NATURALES PARA PERRO

✅ EFECTO REPELENTE: Nuestras Pipetas antiparasitarias naturales para perros están libres de insecticidas químicos, por lo que pueden usarse en cachorros mayores de 3 meses, hembras gestantes y perros con alergias a los insecticidas tóxicos convencionales. Son un repelente concentrado de todo tipo de insectos y parásitos: pulgas, garrapatas, piojos y mosquitos (incluido el flebótomo que trasmite la leishmaniosis).

✅ MODO DE USO: Aplicar el contenido de las pipetas en la zona de unión entre el cuello y la espalda y delante de la cola, levantando el pelo del animal para que el líquido quede en contacto con la piel.

✅ DOSIS RECOMENDADAS: Perros de menos de 5 kg. 1 pipeta de 1,5 ml/mes Perros de entre 5 y 10 kg: 2 pipetas de 1,5 ml/mes Perros de entre 10 y 20 kg: 3 pipetas de 1,5 ml/mes Perros de más de 25 kg: 4 pipetas de 1,5 ml/mes. En perros que transiten o habiten en zonas de riesgo (chalets, entornos rurales), independientemente del peso, aplicar 1 pipeta cada 15 días o mantener la dosis y combinar con el uso del collar antiparasitario como se recomienda en la descripción.

✅ FORMULADO BAJO CONTROL VETERINARIO: Sin insecticidas químicos, sin toxicidad. Formulado bajo control veterinario y no testado en animales en cautividad. READ Los 30 mejores Cesta De Navidad de 2022 - Revisión y guía

Johnson's Vet - Antihelmíntico de una Sola dosis para Perros, tamaño 2 € 17.98 in stock 1 new from €17.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tratamiento de una sola dosis para eliminar nemátodos y céstodos.

Antihelmíntico de una sola dosis, tamaño 2.

Antihelmíntico de una sola dosis.

Número de modelo: B052.

DEWEL Collar Antiparasitos Perro Gato, Collar Antiparasitario Fluorescente contra Pulgas, Garrapatas y Mosquitos para Perros Grandes Medianos Pequeños € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DEWEL Collar Antiparasitos para perro y Gato proteja eficazmente a su mascota de pulgas, garrapatas, larvas, piojos y mosquitos 6-8 meses.

Longitud: 63.5cm/25in diseñar para todos los tamaños de perros y gatos. Si es demasiado largo, puede cortarlo.

Collar Fluorescente: Cuanto más larga sea la exposición al sol durante el día, más luminosa será la noche.

Fórmula de aceite esencial natural: Forma una capa protectora en el pelo de las mascotas y repele eficazmente los parásitos.

Nota: Si su mascota es alérgica, deje de usarlo inmediatamente.

AniForte Tick Shield para Perros (hasta 10 kg) 60 cápsulas. Producto 100% natural. Complejo de Vitamina B que Actúa como Escudo Anti-Garrapatas y Parásitos. € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ESCUDO NATURAL ANTI-GARRAPATAS: Los parásitos como las pulgas y las garrapatas no solo son molestos para su perro, sino que también pueden ser extremadamente peligrosos para la salud y el bienestar de su perro. La mejor manera es evitar que ataquen a tu perro o gato.

✔️SEGURO Y EFECTIVO PARA TODOS LOS PERROS: Las pastillas crean un ambiente hostil contra las garrapatas, pulgas y parásitos en la piel y el pelo de forma completamente natural - sin ningún tipo de químicos durante la temporada de garrapatas.

✔️DOSIS SIMPLE: Dele una cápsula entre 1 y 3 horas antes de la caminata como un premio. La alternativa al collar de garrapatas, polvo, polvos, manchas, ampollas, aerosoles, cápsulas, gotas, etc.

✔️DESARROLLADO POR EXPERTOS: Nuestros productos siempre son compatibles por veterinarios expertos y profesionales de la salud animal y se adaptan a las necesidades de su mascota

✔️FABRICADO EN ALEMANIA: Con los más altos estándares de calidad. Materias primas de alta calidad, estrictamente probadas.

Sugelary Collar Antiparasitos para Perros (8 Meses) Prevención de Pulgas y Garrapatas - con Extractos de Plantas de Aceites Esenciales - Hipoalergénico Talla única (1) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN LARGA DE 8 MESES: Nuestro collar de pulgas totalmente natural para perros puede proporcionar una protección completa para sus perros, manteniendo a las pulgas y los piojos alejados de su amigo peludo. La protección puede durar hasta 8 meses, ahorrándole una cantidad decente de dinero en comparación con otros tipos de tratamiento.

TRABAJO RENTABLE: Eficaces y directas matar pulgas, piojos, garrapatas, ácaros, mosquitos. Usar pulgas y garrapatas collar no solo es la manera más efectiva sino también la más económica de salvar a tu bebé peludo

DURADERO Y IMPERMEABLE: Nuestro collar para perros y pulgas para el control de las garrapatas es impermeable, por lo que sus mascotas estarán protegidas incluso después de bañarse, nadar o jugar bajo la lluvia. El collar también está hecho de caucho natural, que no causa alergias de ningún tipo, pero también es lo suficientemente resistente para durar 8 meses.

63.5CM AJUSTABLE: Pulgas y garrapatas Collar 63.5cm / 25in. La longitud ajustable del collar se puede cortar fácilmente, una correa ajustable en el mejor collar de garrapatas

SU SATISFACCIÓN ESTÁ GARANTIZADA: ofrecemos un 100% de garantía de devolución de dinero, ya que creemos en la eficiencia de nuestro collar de pulgas para perros. Si no está satisfecho con nuestro efecto de control de pulgas y garrapatas, tiene la garantía de recuperar su dinero o puede obtener un nuevo collar de garrapatas para pulgas de forma gratuita.

DEWEL 2pcs Collar Antiparasitos Perros/Gatos contra Pulgas,Garrapatas y Mosquitos,Tamaño Ajustable e Impermeable para Mascota Pequeño Mediano Grandes € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ayuda sus cutie luchar contra pulgas, garrapatas larvas piojos y mosquitos

De 8 Meses de protección contra pulgas y garrapatas

Hecho de material natural,proporcionar una prevención confiable para sus mascotas

Longitud:63.5cm/25” ,Diseñado para todos los tamaños de perros y gatos,Si es demasiado largo, puedes cortarlo

Impermeable y resistente al agua,después de la natación, el baño y la actividad al aire libre bajo la lluvia, el collar para pulgas y garrapatas sigue disponible.

DEWEL Collar Antiparasitos Perro/Gato contra Pulgas,Garrapatas y Mosquitos,Tamaño Ajustable e Impermeable para Mascota Pequeño Mediano Grandes € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El collar antiparasitos proteja eficazmente a su mascota de pulgas, garrapatas, larvas, piojos y mosquitos.

El collar antipulgas tiene 8 Meses de protección contra pulgas y garrapatas

Hecho de material natural, proporcionar una prevención confiable para sus mascotas

Longitud:63.5cm/25”diseñar para todos los tamaños de perros y gatos. Si es demasiado largo, puede cortarlo.

Impermeable: después de la natación, el baño y la actividad al aire libre bajo la lluvia, el collar contra pulgas y garrapatas sigue disponible. Si su mascota es alérgica, deje de usarlo inmediatamente.r para pulgas y garrapatas sigue disponible.Si su mascota es alérgica, deje de usarlo inmediatamente

Bob Martin pulgas Tabletas Perro Gato todos los tamaños Oral Tratamiento - Dogs over 11kg € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number K0291 Model K0291 Is Adult Product

Parasital Pipetas Antiparasitarias para Perros Medianos de 10 a 25 kg - 3x3ml de Zotal - Activo Contra Leishmaniasis y demás Mosquitos, Pulgas y Garrapatas € 12.99 in stock 7 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ PROTECCIÓN COMPLETA DE HASTA UN MES – Cada pipeta protege durante 1 mes a tu perro de pulgas, garrapatas y mosquitos, entre ellos del mosquito transmisor de leishmaniasis, reduciendo la cantidad de picaduras

✅ APLICAR PREFERIBLEMENTE ENTRE 3 Y 4 SEMANAS ANTES – Aplicar entre 3 y 4 semanas antes de la aparición de los insectos para garantizar su eficacia. Parasital Pipetas Repelentes protegerá a su animal de nuevas pulgas, garrapatas o mosquitos, pero no eliminará una infestación existente. Si su animal tiene pulgas o garrapatas o si están en su casa, antes de utilizar Parasital pipetas repelentes, debe aplicar previamente un tratamiento adecuado para el entorno del animal

✅ REPELENTES 100% NATURALES – Parasital pipetas repelentes proporciona un grado de confortabilidad y bienestar necesario que hace más fácil la vida diaria del animal y de su propietario. Fórmula tópica de fácil aplicación, segura y eficaz para una protección a largo plazo

✅ FÓRMULA ENRIQUECIDA CON ACEITE DE ALMENDRAS – La fórmula está enriquecida con aceite de almendras que nutre y protege la piel de su mascota

✅ PACK 3 PIPETAS – Pack de 3 pipetas x 2.5ml para una protección completa de hasta 3 meses

Pastillas antipulgas Bob Martin, para gatos y perros pequeños de menos de 11 kg € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number VIT-13186 Model K0290 Color Cats / Puppies & Small Dogs Under 11kg Is Adult Product Release Date 2012-03-09T00:00:01.000Z Size 3 Unidad (Paquete de 1)

Ceva - YOOS collar para perros € 22.90 in stock 4 new from €21.67 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collar natural para perros con dolor muscular y articular

Promueve la movilidad y la elasticidad articular en tan solo 30 días

Compuesto por ingredientes naturales, los aceites esenciales gaulteria y romero

Con propiedades analgésicas y antiinflamatorias

Permite que los perros puedan tener una vida más activa y feliz

DEWEL Collar Antiparasitos Perro Impermeable/Ajustable - 63cm € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Te ofrece la comodidad de cubrir un amplio espectro de protección: piojos, pulgas, garrapatas, mosquitos.

Collar antiparasitario perros: Este collar está indicado para la PREVENCIÓN antiparasitaria tanto en gatos como en perros de hasta 63 cm.

RESISTENCIA AL AGUA: Está diseñado a prueba de agua, no pierde eficacia aunque se moje.

SEGURO Y EFECTIVO: Este parasital collar contiene aceite esencial 30%, TPE 70%. Hecho de ingrediente natural de 100%.

El efecto repelente de un collar antiparasitario para perros suele ser de unos 6 meses para las garrapatas y de 4 meses para las pulgas.

Collar Antiparasitario para Perros Pequeños y Medianos de Parasital - Zotal, Repelente ante Mosquitos, Pulgas y Garrapatas. Activo Frente la Leishmaniasis € 7.00 in stock 8 new from €6.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ REPELENTE ANTE MOSQUITOS, PULGAS Y GARRAPATAS – Alta capacidad de repelencia y persistencia gracias a su composición a base de ingredientes activos naturales procedentes de la extracción de aceites esenciales de plantas aromáticas

✅ PROPORCIONA UN GRADO DE CONFORTABILIDAD Y BIENESTAR – Producto antiestrés para su perro. Estudios experimentales han demostrado también su eficacia repelente frente a mosquitos del género Phlebotomus, transmisores de la Leishmaniasis

✅ MODO DE APLICACIÓN – No abrir la bolsa protectora que contiene el collar hasta el momento de su uso. Colocar el collar alrededor del cuello del animal de forma que se puedan introducir dos dedos entre el collar y el cuello. Cortar el exceso de longitud del collar. El collar debe de ser sustituido cada 3 meses

✅ COMPOSICIÓN – El collar contiene geraniol, aceite de lavanda y excipientes c.s.p.

✅ COLLAR DE 58cm – El collar mide 50cm y pesa 24g READ Los 30 mejores Gel Aloe Vera Puro de 2022 - Revisión y guía

Vetipur Biotina 800µg - 90 Comprimidos para Perros - ¡Calidad Alemana Garantizada! € 10.95 in stock 1 new from €10.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ FAIRVITAL CALIDAD ALEMANA: Biotina para perros - 90 Comprimidos - 800µg de Biotina por comprimido - Vetipur - vitalidad para perros

✔ SIN: Gluten, fructosa, lactosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio, conservantes, soja, levadura, pesticidas, fungicidas, fertilizantes artificiales, colorantes, estabilizantes e ingeniería genética (NO OGM).

✔ Alta durabilidad debido al bote sellado herméticamente.

✔ ALTA PUREZA Fabricado en Alemania: Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad e higiene HACCP - Utilizamos materias primas procedentes de la UE y otros países

Mejillón de Labios Verdes de Nueva Zelanda para Perros y Gatos en Polvo (100gr.) | Condroprotector 100% Natural con Glucosamina | Indicado para Articulaciones y Movilidad en Perros y Gatos | GreenPet® € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Producto natural: polvo 100 % natural en calidad premium de la mejilla verde de Nueva Zelanda. Polvo de conchas de Perna Canaliculus sin aditivos innecesarios.

✅ Pura diversión del juego: gracias al valioso glicosamaminoglicano en el mejillón de labios verdes, el polvo puede apoyar las funciones articulares, el desarrollo de movimiento y, por lo tanto, la alegría de tocar de tu animal.

✅ Sustancias nutricionales importantes: en la extracción del polvo de mejillón verde se presta atención al proceso de secado por congelador, lo que mantiene casi todos los minerales, oligoelementos, antioxidantes y glicosamaminogliccanos.

✅ Llenado en Alemania: gracias al suave proceso de fabricación se garantiza una alta biodisponibilidad y una larga durabilidad.

Spray Antiparasitario Perros y Gatos 500ml - para Piojos, Moscas, Mosquitos, Pulgas y Garrapatas e Insectos, Spray Antipulgas y Antigarrapatas, Control y Protección Antiparasitario Externo € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SPRAY NATURAL ANTIPARASITARIO PARA CONTROL DE PULGAS Y GARRAPATAS PERROS - ¿Has notado algún parásito que cause angustia a tu perro? ¡Prueba el Spray Mata Pulgas y Garrapatas de Animigo para ayudar a a controlar cualquier tipo de parasito o insecto! Nuestro spray antiparasitario está formulado sólo con ingredientes naturales para evitar cualquier tipo de reacción alérgica.

FÓRMULA NATURAL PARA GARRAPATAS, PULGAS, MOSQUITOS Y MOSCAS - Usa el spray premium natural para ayudar a matar las plagas en tu perro, ya sean moscas, mosquitos, pulgas o garrapatas. Nuestros combinación de ingredientes naturales es perfecto para pieles delicadas.

MEZCLA ÚNICA DE ACEITE ESENCIAL - Los aceites naturales como el aceite de menta o el aceite de limón es perfecto para el control de pulgas y garrapatas y otros parasitos en perros y gatos. Además también deja un aroma natural y fresco.

FÁCIL Y CÓMODO DE USAR - El spray antiparasitario de Animigo para pulgas, garrapatas, moscas y mosquitos es muy fácil de usar, simplemente rocía directamente sobre la piel. Además es apta para pieles sensibles y delicadas evitando picores y irritaciones.

NO TÓXICO, NO DEJA RESIDUOS Y SEGURO PARA LA PIEL DE TU PERRO - Gracias a la fórmula natural del spray antiparasitario para perros de Animigo lo hace completamente seguro para ti y tus mascotas ya que no contiene tóxicos y no deja residuos nocivos.

BIO-Spot On 4 pipetas I Remedio natural contra garrapatas y pulgas I Protección contra garrapatas para perros y gatos de base biológica para perros y gatos pequeños € 14.90 in stock 2 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bio Spot On con aceite de geranio y dimeticona para perros y gatos pequeños

Producto eficaz contra parásitos

Excelente efecto de cuidado y protección

Le da al animal un pelaje brillante y tiene propiedades de cuidado de la piel

DEWEL Collar Antiparasitos Perro Grande 2-in-1 35-53cm Ajustable, Nylon Collar Perro Grande Fluorescente contra Pulgas, Garrapatas y Mosquitos, Tamaño Ajustable € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para Mascota Grande: Se puede ajustar la longitud (35-53 cm (14-21 pulgadas)) del collar de acuerdo con la circunferencia del cuello de su mascota. Se puede conectar a la cuerda de remolque.(No apto para mascotas pequeñas)

Nailon collar antiparasitos 2 in 1:En el interior se puede colocar un collar antiparasitos para mantener a su mascota alejada de los parásitos como pulgas y piojos.

Alta Calidad: El exterior está hecho de material de nailon de alta calidad, que es fuerte y resistente al desgaste, y el material interior es suave para evitar rascar el cuello de su mascota.

Collar fluorescente: El exterior del collar está equipado con tiras reflectantes, y el collar antiparasitario incorporado también puede emitir fluorescencia por la noche, y puede encontrar su mascota fácilmente.

Garantía: Si recibe un producto dañado o tiene alguna pregunta sobre el pedido, comuníquese con nosotros.

