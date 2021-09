Inicio » Top News Los 30 mejores Botella Helio Para Globos de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Botella Helio Para Globos de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Bombona de Helio para Globos 0,25m3(hasta 20-30 Globos de Latex no incluidos) The Helium Company € 37.90 in stock 1 new from €37.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -GLOBOS DE LÁTEX: hasta 30 globos a 20 cm de diámetro o hasta 25 globos a 23cm de diámetro o 20 globos a 25 cm

-GLOBOS DE LÁTEX : duración de los globos de látex de 4 a 12 horas según tamaño de hinchado

-GLOBOS DE FOIL O METÁLICOS: consultar al fabricante del globo el helio que necesita el globo

-DURACIÓN DE LOS GLOBOS DE FOIL O METÁLICOS: depende de la calidad del globo, algunos duran semanas.

Bombona de Helio para Globos 0,42lt (hasta 50 globos de latex 23 cm no incluidos) € 48.90 in stock 1 new from €48.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -GLOBOS DE LÁTEX: hasta 50 globos a 23 cm de diámetro

-GLOBOS DE LÁTEX : duración de los globos de látex de 4 a 12 horas según tamaño de hinchado

-GLOBOS DE FOIL O METÁLICOS: consultar al fabricante del globo el helio que necesita el globo

-DURACIÓN DE LOS GLOBOS DE FOIL O METÁLICOS: depende de la calidad del globo, algunos duran semanas

Bombona de Helio Desechable Mister Helio(0,25m3) + 25 Globos de Latex. La Botella de Helio más molona € 41.90

€ 37.90 in stock 1 new from €37.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -GLOBOS DE LÁTEX: para 25 globos a 23 cm de diámetro

-GLOBOS DE LÁTEX: duración de los globos de látex de 4 a 12 horas según tamaño de hinchado

-GLOBOS FOIL O METÁLICOS: los globos de foil deben medir más de 45cm para que puedan volar con helio

Bombona de Helio Mister Helio (0,42m3) hasta 50 globos (globos no incluidos) € 47.90 in stock 1 new from €47.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -GLOBOS DE LÁTEX: con esta bombona puedes hinchar hasta unos 50 globos de látex a 23 cm

-DURACIÓN: los globos de látex pueden durar de 4 a 12 horas según el tamaño de hinchado

-GLOBOS FOIL O METÁLICOS: sólo pueden volar si miden más de 45 cm, de lo contrario no vuelan con helio

- Los globos metálicos o foil pueden durar días incluso semanas volando con helio

- Si vas a usar globos de látex lo mejor es que los hinches justo antes del evento

Bombona de Helio para Globos 0,25M3 € 35.90 in stock 1 new from €35.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para 25 globos de látex hinchados a 23cm de diámetro

Duración globos látex de 6 a 8 horas.

We Are Party Bombona de Helio Maxi 0,42m3 para 50 Globos. € 38.00 in stock 1 new from €38.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad: 0,42m3. Consulta debajo en detalles del producto cuántos globos puedes inflar, cuanto duran flotando e información importante.

Incluye 50m de cinta ribbon blanca para atar los globos.

Incluye boquilla flexible para fácil inflado y válvula de seguridad. Debidamente precintada como garantía de calidad.

No incluye los globos ¡Mira nuestros packs con globos!

Apto para inflar los llamados “airswimmers”, "airwalkers" y otros artículos. Envasado y comercializado en la UE.

Bombona de Helio para Globos (hasta 10-15 globos de látex no incluidos) € 34.90 in stock 1 new from €34.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -GLOBOS DE LÁTEX: hasta 15 globos a 20 cm de diámetro o hasta 10 globos a 23cm de diámetro

-GLOBOS DE LÁTEX : duración de los globos de látex de 4 a 12 horas según tamaño de hinchado

-GLOBOS DE FOIL O METÁLICOS: consultar al fabricante del globo el helio que necesita el globo

-DURACIÓN DE LOS GLOBOS DE FOIL O METÁLICOS: depende de la calidad del globo, algunos duran semanas.

Party Fiesta Botella de Helio Mediana de 20-30 Globos de 22 cm € 38.49 in stock 1 new from €38.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si quieres rellenar los globos de helio tu mismo, aprovecha y compra ésta botella de helio desechable. Botella de helio desechable de tamaño grande, con capacidad de 0,25 metros cúbicos. Con ella podrás inflar aproximadamente 20-30 globos de 22cm, o bien 12 globos de 28cm, o bien 12 globos mylar de 45cm.

Para los globos de látex la duración es aproximadamente entre 4 a 7 horas y para los de foil más de 24 horas. Con esta bombona grande podrás inflar globos tanto de látex como de foil de una manera rápida, sencilla y segura.

No se incluyen los globos ni la cinta.

Los globos inflados con helio flotarán aproximadamente el tiempo indicado en la tabla siguiente, pero la duración de los globos en buen estado puede variar en función de la humedad, calor, focos de luz....

Te aconsejamos que, si vas a inflar globos de látex, lo hagas como máximo 3 horas antes del evento.

PartyMagix Bombona de gas helio prémium, pequeña, para 20 globos, envasada en Alemania, botella de helio, bombona de helio, para globos, gas, cumpleaños, fiestas, bodas, globos desechables € 26.99 in stock 2 new from €26.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad superior: Helio profesional para hasta 20 globos (con 23 cm de diámetro). Envasado en Alemania, gran calidad

Paquete completo: Cilindro de helio desechable + válvula de llenado. El llenado puede empezar de inmediato. Rápido y fácil de usar. No se necesitan conocimientos previos

Innovador, fácil y rápido de usar. Incluye instrucciones detalladas directamente en la caja de cartón (idioma español no garantizado)

Ideal para inflar rápidamente con helio en cualquier lugar. Por ejemplo, para bodas, cumpleaños, fiestas de Navidad, eventos corporativos o fiestas en la ciudad

Somos una empresa familiar alemana: envasado en bombona de gas de helio de Alemania

Pack 2 Bombonas de Helio para Globos (hasta 100 globos de latex no incluidos) € 87.90 in stock 1 new from €87.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -GLOBOS DE LÁTEX: hasta 100 globos a 20 cm de diámetro

-GLOBOS DE LÁTEX : duración de los globos de látex de 4 a 12 horas según tamaño de hinchado

-GLOBOS DE FOIL O METÁLICOS: consultar al fabricante del globo el helio que necesita el globo

-DURACIÓN DE LOS GLOBOS DE FOIL O METÁLICOS: depende de la calidad del globo, algunos duran semanas

Helio para Globos con Globos Incluidos [1 Bombona Helio para 30 globos Aprox + 12 globos de látex de 28 cm en Colores] € 39.90 in stock 1 new from €39.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Incluye 1 bombona helio para globos de Balloon Time + 12 globos látex de Xoko Party by Partilandia】La botella de acero mide 20,5 x 42 x 20,5 cm, pesa 3,5 kg con capacidad de 8,4 litros/0,25m3, con 250 l aprox de helio comprimido. Los globos son de 3,2 gr y un diámetro de 28 cm aprox, en colores surtidos y látex biodegradable.

【Número de globos que se pueden inflar】El número de globos aproximados que se pueden inflar con una bombona de helio dependen del tipo de globo【30 globos de látex de contorno 23 cm】ó【15 globos de látex de 28 cm】ó【15 globos de foil o polimida, de efecto metalizado, de tamaño 45 cm】

【Globos de látex】Este pack incluye 12 unidades de globos de látex biodegradables. Los colores son surtidos y aleatorios. Con el inflador de globos con helio, podrás inflar otros tipos de globos como globos de letras, de números, con formas.

【Instrucciones inflado】Es muy fácil. Consulta las imágenes para orientarte. Solo debes abrir la álvula de la botella de helio, introduce los globos, mueve hacia abajo la boquilla y una vez inflado, ata el globo. No conviene el uso por menores de 10 años, se debe utilizar bajo vigilancia de un adulto. Desecha ela bombona en contenedor amarillo o punto limpio una vez vacía.

【Ocasiones para decorar con globos de helio】Decora tus fiestas de cumpleaños, aniversarios, centenarios, comuniones, bodas o fechas señaladas como Nochevieja o Navidad. 【Envios desde España】

Botella de helio 0.25 M3 para 30 globos € 33.90 in stock 1 new from €33.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 195430

Globos Cumpleaños 1 año, Decoraciones de Cumpleaños de Mickey Mouse, 1er Cumpleaños Bebe Azul Globos Decoraciones de Fiesta Temática Azul de Mickey Globos de Confeti de Latex Boy € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】 Hecho de material de látex de alta calidad, lo suficientemente grueso y duradero, no es fácil de romper y fácil de inflar, seguro para la decoración de interiores y exteriores, también se puede llenar con helio

【Suministros para fiestas de Mickey Mouse】 Las decoraciones de Mickey Mouse brindan todo lo que necesitas para preparar tu fiesta. Puede colgar los globos de aluminio, la pancarta de feliz cumpleaños en la pared, sobre los pasillos y hacer flotar los globos en la mesa de postres.

【El paquete contiene】 1 pancarta de feliz cumpleaños, 1 globo de papel de aluminio de 32 pulgadas con número '1', globo de papel de Minnie Mouse de 2 x 18 pulgadas, globo de papel de aluminio con forma de corazón de 2 x 18 pulgadas, globo de látex de 5 x 12 pulgadas y 1 año, globo de látex de 5 x 12 pulgadas, confeti de 5 x 12 pulgadas -Globo, 1 * cinta

【Fácil de usar】 Puedes inflar todos los globos con bomba de aire o botella de helio y hacer que la decoración sea fácil y rápida. Nota: Si desea que el globo flote, debe inflarlo con hidrógeno.

【Regalo perfecto】 Puede ser la gran decoración para el primer cumpleaños de su bebé. Puede usarlo para mostrar los recuerdos valiosos y significativos de su bebé durante una fiesta de cumpleaños o en otras situaciones futuras.

Bombona de Helio Desechable 0.25m3 para inflar 30 Globos de Latex de 25cm (Globos No Incluidos) € 37.90 in stock 1 new from €37.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombona de Helio para Globos 0.25m3 sin Globos. Venta de Bombona Helio Desechables para Globos. Tenemos los mejores precios de Helio para Globos. CAPACIDAD DE INFLADO Y TIEMPOS DE FLOTACION: * Globos de Foil Letras y Números entre 86-100cm: 4-5 Globos --> Estos globos tendrán un Tiempo de Flotación de 4 Días

* Globos de Látex Redondos y Corazones 25cm: 30 Globos --> Estos globos tendrán un Tiempo de Flotación de 8 Horas

* Globos de Látex Redondos y Corazones 30cm: 17 Globos --> Estos globos tendrán un Tiempo de Flotación de 15 Horas

* Globos de Foil Redondos, Corazones y Estrellas 45cm: 17 Globos --> Estos globos tendrán un Tiempo de Flotación de 4 Días

*Globos de Foil Super Formas entre 60-90cm: 6-7 Globos --> Estos globos tendrán un Tiempo de Flotación de 4 Días

FENRIR 41 globos de botella de champán, globo de helio de látex de confeti dorado con papel de aluminio, guirnalda de globos para cumpleaños, graduación, compromiso y celebración de bodas € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Globos de helio de alta calidad: cada globo está hecho de buen látex que no es tóxico e inofensivo. El globo es fuerte y duradero, admite helio o aire, por lo que el color no se desvanece fácilmente. No tiene que preocuparse por romperse o estallar después de la inflación.

Perfecto y adecuado para todas las ocasiones: nuestro juego de globos de fiesta de champán no solo se adapta a la fiesta de cumpleaños de hombres y mujeres, sino también a la despedida de soltera, despedida de soltero, celebración de aniversario, fiesta de graduación, decoración navideña de bodas y otras actividades.

Los juegos de globos de botella de champán incluyen: 1 globo de botella de champán (39 "* 19,6") + globos de confeti dorado de 20 * 12 "+ globos de látex dorado de 10 * 12" + globos de látex blanco perla de 10 * 12 "+ cinta dorada de 10 m adjunta + 1 atado herramienta + 1 rollo de punto de pegamento Fácil y suficiente para cualquier decoración de fiesta grande.

Decoración de fiesta encantadora: nuestros globos de látex vienen con una superficie brillante y brillante que es bueno para animar el ambiente de tu fiesta y alegrar tu espacio. También puede servir como utilería fotográfica para hacer fotografías y dejarte un recuerdo inolvidable.

100% de satisfacción garantizada: si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le prometemos que le proporcionaremos una solución satisfactoria. READ Los 30 mejores Silla Escritorio Ergonómica de 2021 - Revisión y guía

Comius Globos de Helio, 5 Pcs Globos de Papel de Aluminio, Inflado Gigante Globo de la Hoja para Decoración de la Fiesta de Bodas de Cumpleaños Vacaciones (Botella de Vino) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 。◕‿◕。 Fabricado en papel de aluminio de alta calidad, con válvula autosellante y reutilizable

。◕‿◕。 Diseño de doble cara, más atractivo, puede llenarse con aire o helio

。◕‿◕。 El color brillante y el diseño dulce pueden alegrar el ambiente alegre

。◕‿◕。 Incluyendo piña, rosquillas, flamenco, sol, champán, globo rosado de la botella, globo verde de la botella, globo de la botella de whisky, globo dorado de la copa de vino, globo de la taza de cerveza de Cheers

。◕‿◕。 Acompañamiento perfecto para cualquier tipo de fiesta, cumpleaños, eventos de baile

Dsaren LED Lámpara Globo, 30 Piezas Mini Flash Luces LED de Decoración Globo Linterna para Cumpleaños, Boda, Navidad, Halloween, Fiesta (Vistoso) € 11.59 in stock 1 new from €11.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DOS MODOS DE ILUMINACIÓN: La luz de globo LED de color es un modo de luz intermitente, y la luz de globo monocromática es un modo de luz constante. Puedes hacer tu fiesta más carnaval.

DECORACIONES CARNAVALES: luz blanca única, luz colorida, luz azul ilumina tus globos y linternas de papel que proporcionan decoraciones más interesantes. ¡Deja que tú y tus amigos disfruten de la fiesta rave aún más!

DE USO GENERAL: estas mini luces LED son adecuadas para bodas, fiestas de cumpleaños, carnavales, Navidad, Halloween, salones de baile, campamentos y más. Inmediatamente crea una fiesta diferente.

FÁCIL DE USAR: Los pasos simples le permiten ahorrar mucho tiempo para disfrazar su fiesta. Solo necesita sacar la hoja de aislamiento blanca y colocarla directamente en el globo o linterna para usarla.

SERVICIOS DE SATISFACCIÓN: Le brindamos los mejores productos de calidad. Si no está satisfecho con nuestros productos, no dude en contactarnos. Le proporcionaremos el servicio más satisfactorio.

Bombona de helio + 50 Globos € 42.00 in stock 1 new from €42.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El número de globos que se pueden llenar varía según el tamaño que les demos.

Kit que incluye 50 globos y cinta

Fabricado en la Unión Europea.

Party Fiesta Botella de Helio Grande 40-50 Globos de 22 cm € 51.19 in stock 1 new from €51.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si quieres rellenar los globos de helio tu mismo, aprovecha y compra esta botella de helio desechable. Botella de helio desechable de tamaño grande, con capacidad de 0,42 metros cúbicos.

Aproximadamente, en el caso del látex, podrás inflar entre 40 y 50 globos de 22 cm y unos 20 globos de 28 cm. En cuanto al foil, sería aproximadamente de 20 globos de 45 cm.

Para los globos de látex la duración es aproximadamente entre 4 a 7 horas y para los de foil más de 24 horas. Con esta bombona grande podrás inflar globos tanto de látex como de foil de una manera rápida, sencilla y segura.

No se incluyen los globos ni la cinta.

Los globos inflados con helio flotarán aproximadamente el tiempo indicado en la tabla siguiente, pero la duración de los globos en buen estado puede variar en función de la humedad, calor, focos de luz....

We Are Party Bombona de Helio Mini 0,25m3 + 30 Globos de Colores Calidad Helio 28cm Made In Spain € 31.90 in stock 4 new from €31.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombona de helio Mini con capacidad 0,25m3, consulta debajo en detalles del producto cuántos globos puedes inflar, cuánto duran flotando e información importante

Más 30 globos de látex de 25cmØ en colores surtidos de calidad helio

Incluye 30m de cinta blanca para atar los globos

Incluye boquilla para fácil inflado y llave de seguridad. Debidamente precintado como garantía de calidad

Apto para inflar los llamados “airswimmers”, "airwalkers" y otros artículos. Envasado y comercializado en la UE

Globos de Cumpleaños,Helio para Globos,60 Piezas Blancos Plateados Globo de Confeti latex Dorado para Mujeres Hombres Cumpleaños Decoración Graduación Fiesta de Halloween € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta Calidad Material: hecho de excelente látex,no tóxico,duradero y seguro, te encantarán estos globos.

60 Piezas Globo:20 globos de oro+20 globos blancos+10 Plateados globos+10 Plateados globos de confeti+4 Cintas rollo,Aproximadamente 12 pulgadas / 30 cm de diámetro después del soplado.

Perfecto para fiestas y adornos globos, para añadir un ambiente romántico y festivo a bodas, compromisos, fiestas de cumpleaños, despedidas de soltera,día de la madre, graduación, rendimiento, ceremonia,fiestas de Año Nuevo,lo que hará que tu fiesta sea más divertida y romántica.

Fácil de usar: globos de helio Después de inflar, si el Plateados confeti redondo no se pega dentro, puede frotar el globo con una toalla seca, la ropa para generar electricidad estática, luego agitarlo para mantener el confeti pegado dentro.

Látex de alta calidad lo suficientemente gruesos y fáciles de inflar. Son seguros para decoraciones interiores y exteriores y también se pueden llenar con helio.

Bombona de Helio Mr. Helio+ Globos látex Azul y Perla € 35.95 in stock 1 new from €35.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombona de helio Mr.helio

20 globos látex azul y perla (duración globo con helio 6 horas)

Cinta azul

Gxhong Globos Aluminio Fiestas, Globos Inflables Grandes, Globo de cumpleaños de champán, Fiesta temática Decoracion, Fiesta de CumpleañosCumpleaños, Champagne Botellas Vino Vasos Helio Balloons € 12.98 in stock 1 new from €12.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】El globos inflables grandes hecho de aluminio de alta calidad, no es tóxico y es reutilizable.

【Fácil de usar】Simplemente use una pajita o una bomba manual para inflar el globos champagne. Esta globos de papel de aluminio con globo de aluminio tiene una válvula autosellante.

【Juego de globos perfecto】El champán globos de papel de aluminio de aluminio tiene un diseño de doble cara, colores brillantes y un diseño lindo que hacen una decoración llamativa en tu fiesta. Globo de cumpleaños de champán Ideal para decoraciones de fiestas de cumpleaños, fiestas de compromiso, eventos de baile, bar, despedidas de soltera y bodas.

【Contenido del paquete】Globos de papel de aluminio de 8 piezas, que incluyen globo de botella de champán * 3 (rosa, dorado, azul), globo de botella de cerveza * 1, globo de botella de whisky * 1, globos de copa de vino * 3 (flamenco, rosa roja, copa de vino dorado ).

【Garantía de satisfacción】Si no está satisfecho con el globos aluminio fiestas, comuníquese con nosotros.

Globo de aluminio Botella de Champagne Globo de Helio 6 Piezas Globo de Boda Deco Globos de Fiesta Cumpleaños Autosellado Globo de Aluminio Globos de Vino de Champagne Globo de aluminio inflado € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño único】Globos de vino de champán Globo de cristal de vino brillante, color uniforme, bola hermosa. Varios globos de champán con textura se convertirán en una atractiva decoración en su fiesta. Estos globos gigantes de helio añaden mucha diversión y emoción a cualquier actividad, y también son perfectos como atrezzo o fondo fotográfico. Globos de foil para bodas Deco Se pueden rellenar con una variedad de delicias

️【Material】El globo de la botella de vino está hecho de papel de aluminio, que no es tóxico y seguro. Los globos de champán se inflan rápidamente y no es fácil que exploten, pudiendo mantener un estado totalmente inflado durante mucho tiempo. Los globos de botellas de vino pueden llenarse con helio, con aire, cuando se usa helio, el globo puede flotar alto con el globo. Nota cumpleaños globo de helio que la inflación es del 90%, lo mejor es el relleno es demasiado fácil de explotar

【Fácil de usar】Estos globos de papel de aluminio son a prueba de fugas y reutilizables. El globo de champán es fácil de desvanecer, ahorra su tiempo y esfuerzo. Estos globos están llenos de helio y pueden durar hasta 3 días. Cuando se llena de aire, puede mantenerse durante 3-6 horas.

【Size】El juego de globos de champán incluye 6 globos de papel de aluminio, incluyendo 3pcs globo de botella, 3 piezas de globo de copa. El tamaño del globo de champán es de 108 × 50 cm, el tamaño del globo de copa es de 100x40 cm. Diferentes tipos de globos de cumpleaños de papel de aluminio hacen una decoración principal en su fiesta, muy bueno para los lugares de la cámara o el fondo.

【Wide useful】el globo de la botella de vino es adecuado para cualquier fiesta, boda, verano Hawaii, aniversario, compromiso, cumpleaños, baby shower, Halloween o decoración de la fiesta de Navidad. Diferentes patrones de globos se convierten en una decoración convincente en su fiesta READ ¿Cuánto tiempo se tarda en ganar la historia, cuántas leyes se explican? • Eurogamer.net

Helo - Juego de 2 bombonas de helio para globos, bombonas de gas con dispositivo de bloqueo y válvula para facilitar el llenado, 2 botellas de gas de 7,1L o 13,4 L € 67.81 in stock 1 new from €67.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 2 botellas desechables de helio para globos de helio para aprox. 60 globos (2 botellas de 7,1 litros cada una con 0,25 m³ de gas). Bombona de gas con válvula de bloqueo y válvula de torsión para facilitar el inflado

La ligera botella de gas de metal es una "botella desechable". El recipiente se puede llevar en la ciudad. restos o residuos de basura. Botella desechable (no apta para rellenar)

Datos técnicos: contenido 2 x 7,1 litros (0,25 m³), gas suficiente para aprox. 60 globos. Contenido: 2 unidades de bombona de helio para 60 globos. 0,25 m³ de gas son suficientes para: aprox. 60 globos con aprox. 18 cm de diámetro, aprox. 15 globos con aprox. 26 cm de diámetro o aprox. 8 globos con aprox. 34 cm de diámetro

Tiempo de flotación: aprox. 5 – 7 horas; botella desechable (no apta para rellenar)

Indicaciones de seguridad: el helio es un gas noble no inflamable, explosivo y reacción. La inhalación de helio puede provocar oxígeno en el cerebro. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por un manejo incorrecto y adecuado. Por favor, ten en cuenta también las advertencias adicionales y de uso en la bombona de helio

We Are Party Pack Maxi Duo - 2 bombonas de Helio de 0.42m3 para 100 Globos € 77.90 in stock 2 new from €77.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad: 2 x 0,42 m3, Consulta debajo en detalles del producto cuántos globos puedes inflar, cuanto duran flotando e información importante.

Incluye 2 x 50m de cinta blanca para atar los globos.

Incluyen boquillas flexibles para fácil inflado y válvulas de seguridad. Debidamente precintadas como garantía de calidad.

No incluye los globos ¡Mira nuestros packs con globos!

Apto para inflar los llamados “airswimmers”, "airwalkers" y otros artículos. Envasado y comercializado en la UE.

SEELOK Peso Globos de Helio 24pcs Pesas para Globos Forma de Estrella Colgantes de Peso de Globo Accesorios Fijos para Globos para Hawaiana Fiestas de Cumpleaños Bodas Playa Verano € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LO QUE OBTENDRÁ: Obtendrá 24 piezas de colgantes de peso de globo (rojo, azul, amarillo, verde), utilizados con la cuerda del globo, puede controlar la altura de vuelo del globo. Las estrella pesas para globos son ideales para colocar en la mesa de la fiesta.

PESO GLOBOS DE HELIO: Estos pesos de globo están hechos de plástico duradero, resistente y reutilizable. La forma de estrella de cinco puntas, peso de cada una es 7g, tamaño aproxi 7 * 6 * 0.3 cm.

GUÍA DE SOPORTE DE PESO: Puede usar un peso para sostener un globo de helio pequeño, o usar dos o más pesas para sostener un globo de helio más grande, también puede cambiar la cantidad de pesos de globo utilizados de acuerdo con la flotabilidad requerida .

CÓMO USAR: Hay un anillo en la parte superior del peso globos de helio, y la cuerda del globo de helio está directamente atada al anillo para fijarlo. Estos pesos de globo sostendrán el globo de helio de varias maneras para evitar que flote.

USOS MÚLTIPLES: El peso del globo de helio es adecuado para cualquier evento como fiesta de cumpleaños, fiesta en la playa, fiesta familiar, fiesta hawaiana, ceremonia de graduación, arreglos de boda, etc. No importa dónde los uses, se ven geniales.

Bombona de Helio Mister Helio + Globos látex Perla € 35.95 in stock 1 new from €35.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombona de helio Mr.Helio de 0,25m3

20 globos metalizados perla

Cinta

Comius Sharp Globo Número Gigante, 32 Pulgadas Globo Número Cumpleaños para Fiesta de cumpleaños y Aniversarios (Pink Number 3) € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】: Hecho de material de papel de aluminio de alta calidad, seguro y duradero para usar

【El paquete incluye】: Incluye un globo con un número de 32 pulgadas, 11 piezas de globos de goma y un mini globo con corona

【Fácil de usar】: se puede usar repetidamente, es conveniente inflar y desinflar, adecuado para inflar con helio o aire

【Cálido y encantador】: el globo con un número enorme puede traer efectos visuales hermosos y únicos, agregar un ambiente divertido y festivo para la fiesta

【Gran elección】: este es un conjunto de decoración de cumpleaños exquisito y simple, sin ensamblaje complicado y puedes decorar la fiesta fácilmente

