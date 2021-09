Inicio » Top News Los 30 mejores Bombilla Halogena Led de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Bombilla Halogena Led de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Bombilla Halogena Led veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Bombilla Halogena Led disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Bombilla Halogena Led ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Bombilla Halogena Led pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



LOHAS® 5 x 6W Gu10 Bombilla Led, Lámparas Halógenas Equivalentes a 50W, Blanco Calído, 3000K, 500lm, Angulo de haz de 120°, 110-240V, No regulable € 16.99

€ 15.49 in stock 1 new from €15.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecto Led Bombillas - Hermoso color blanco cálido 3000K, 500LM, viga ángulo 120, 6W Led sustituir 50W GU10 halógenos. Paquete de 5 piezas.

Bajo Consumo - Alta energía eficiencia muy baja generación de calor, alto brillo, representación de buen color de objetos iluminados.

Extremadamente Larga Vida ÚtiL - Reducir los costos de mantenimiento reduciendola frecuencia. Trabajo de vida de hasta 30.000 horas, clase de eficiencia energética A +.

Increíble Colors - La bombilla led LOHAS 3000K ilumina cada habitación con la luz del día blanco.

Servicio Postventa Buen - Si tiene alguna pregunta o algún producto defectuoso, no dude en contactarnos directamente.

Bombillas LED GU5.3, Bomcosy MR16 LED 5W Lámparas Halógenas Equivalentes a 50W, LED 12v MR16, Blanco Frio 6000K, Bombillas led 420LM, LED GU5.3 36°Luz, 6 Pack € 19.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Energía efficient-new elegante diseño focos LED 5 W MR16 GU5.3 se puede reemplazar el viejo bombillas halógenas de 50 W con salida de luz sin reflejos y comodidad, 90% de ahorro de energía, de alto brillo de 420 lúmenes y fuente de luz de alta índice de reproducción cromática fácilmente puede iluminar el color natural de todo

Largo lifespan-30,000 horas de tiempo de larga duración, reducir la frecuencia de cambio de bombillas LED y ahorrar dinero. buena disipación de calor con materiales de aluminio, controlador de corriente constante que hacen que las bombillas bombillas de luz funciona de forma estable, la vida va a ser más duradero.

Fácil installation-standard MR16 GU5.3 base, fácil de instalar con 12V transformador, solo plug and play, repuesto perfecto para bombilla Halógena MR16 GU5.3 tradicionales

Eco-friendly-no mercurio. no UV, no radiación IR o sustancias peligrosas, respetuoso con el medio ambiente a su hogar y la protección del medio ambiente

Perfecto para utilizar en: iluminación del hogar, iluminación del paisaje, iluminación empotrable, pista de iluminación, iluminación de acento, iluminación armario, galerías de arte, hoteles, museos, oficinas, restaurantes, tiendas, shop-windows y cualquier lugar necesita un excelente iluminación

Vicloon GU10 Bombillas LED, 6W, 450LM, 6500K Blanco Frío Lámpara LED GU10, Lámparas Halógenas Equivalentes a 50W, No Regulable, Angulo de haz de 120°, AC 220-240V - Paquete de 5 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Ahorro de Energía] - La bombilla LED GU10 de 6W que ahorra hasta un 90% en la factura de electricidad, es un reemplazo ideal de la bombilla halógena de 50W, proporciona una salida de luz de 450 lúmenes y un color blanco frío de 6500K. A+ eficiencia energética.

[Calidad Confiable] - CE y RoHS aprobados. Promedio de 30,000 horas de vida útil. La vida extremadamente larga reduce la frecuencia de cambio de las bombillas. Las bombillas LED GU10 son ecológicas, sin plomo ni mercurio, sin radiación UV o IR.

[Encendido Instantáneo] - ¡Sin tiempo de espera para calentarse a pleno brillo cuando está encendido! El tiempo de precalentamiento es inferior a 0,5 segundos. La luz que no parpadea y el brillo deslumbrante evita la fatiga ocular y proporciona una atmósfera cómoda y sin estrés.

[Iluminación Suave] - Alto índice de reproducción cromática CRI> 80, foco de ángulo de haz de 130°, crea un ambiente acogedor y cálido, proporciona el color real de los objetos. No regulable, no lo use con el interruptor de atenuación.

[Aplicación Amplia] - Base GU10 estándar, fácil de instalar en todas las lámparas de base GU10. Adecuado para iluminación interior, como lámparas de araña, luces colgantes, luces de ventilador de techo, iluminación de ventanas, aplique de pared, lámparas de escritorio, etc.

Bombilla R7S LED 118mm Blanco Frio 6000K, No Regulable, 10W para Sustitución de Halógeno de 100W, AC 230V, 360 Grados Luz, LED R7S COB 118mm para Lámpara de Pared en el Baño, Plafones, pack de 2 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Brillo de 360°】: Bombilla LED R7S 118mm 10W blanco frio 6000K, con 1*COB LED, 1000 lúmenes, el ángulo de haz de 360 grados asegura una dispersión uniforme de la luz. La carcasa de vidrio asegura una buena transmisión de la luz. El brillo de 1000LM es suficiente para un dormitorio.

★【Ahorro de Energía】: Bombilla LED R7S 118mm 10W equivalente a un halógeno R7S J118 80-100 Watios, para reducir el consumo de energía en más del 85%. En comparación con las lámparas halógenas/fluorescentes, se calientan muy poco, y no desprende casi nada de calor. Para remplazar un tubo R7S 118 mm halogeno en un proyector viejo.

★【Fácil de Instalar】: Bombilla LED de casquillo R7S, tamaño pequeño (Ø16*118mm), fácil de instalar. Iluminación instantánea, no es necesario esperar a que la bombilla se caliente. 30,000 horas de vida útil. Lampara R7S LED 118mm para del aplique de un espejo.

★【Seguridad y Ecología】: Este R7S 10W LED 118mm luz fria no es regulable y no es compatible con reguladores. Sin plomo y sin mercurio. Sin ruido ni parpadeo. Ideal para cambiar a led las viejas lámparas de pie, plafones de techo lineales o lámparas de muebles de baño.

★【Aplicación】: R7S 118mm LED es muy adecuado para iluminación interior (lámpara de pared, lámpara de pie, lámpara de techo lineale, lámpara de muebles de baño, proyector, etc.), iluminación de escaparates, iluminación de seguridad nocturna. Se utiliza iluminación decorativa para el camino del jardín / patio.

Hepside Bombilla Led GU10, 6W (Equivalente a 40W) Bombillas Bajo Consumo 550LM Lámparas Halógenas Led GU10, Luz Blanco Cálido 3000K LED GU10 Angulo de Apertura 120º, CRI> 85, No Regulable - 6 Unidades € 18.99 in stock 4 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Energía-alta eficiencia energética] La bombilla LED GU10 de 6W es una alternativa ideal a las bombillas halógenas de 40W, de baja consumo y ahorro de energía, puede proporcionar 550 lúmenes de salida de luz y 3000K blanco cálido.

[Ahorra Energía] La vida útil es de hasta 30.000 horas, el ángulo del haz es de 120 ° y el índice de reproducción cromática de la bombilla es superior a 85, lo que puede reproducir colores en gran medida. La fuente de luz es más saludable y segura, lo que puede ahorrarle el 90% de la factura de la luz.

[Fácil de instalar] Estas bombillas LED GU10 son alternativas ideales y duraderas a las lámparas halógenas, y se pueden instalar fácilmente en su lámpara a través del soporte GU10. La luz suave, sin parpadeo, puede crear una atmósfera cómoda y cálida

[Uso de múltiples escenas] LED GU10 blanco cálido de alta calidad adecuado para para salón, comedor, despacho y comedor, por ejemplo para iluminación interior, como candelabros, luces de ventiladores de techo, luces de ventanas, lámparas de pared, lámparas de mesa, etc.

[Qué obtendrá] 6 packs de bombillas led gu10, ofrecemos garantía de devolución de dinero de 60 días, garantía de 1 año sin preocupaciones y servicio al cliente amigable las 24 horas.Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos, estaremos encantados de ayudarle. READ Los 30 mejores Calcetines Pinkis Hombre de 2021 - Revisión y guía

Bombillas LED GU10 de 7 W, Blanco día 6000K, 55W Equivalente de Lámpara Halógena, 550 Lúmenes, AC 180-240V Ajuste Ancho, Ángulo de haz de 36 Grados Bombilla de Luz Puntual (Paquete de 10) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Vida extremadamente larga】 Dura hasta 30000 horas de vida laboral, reduce la frecuencia de re-lámpara. La bombilla durará más de 20 años (según 4 horas de uso por día).

【El ahorro de energía】 La lámpara LED de 7W para reemplazar las bombillas incandescentes y las bombillas halógenas, solo necesita un 12% de electricidad para proporcionar hasta 550 lúmenes, luz de color blanco cálido de 6000K.

【Bajo calor y sin parpadeo】 Encendido instantáneo, alto rendimiento de color (CRI> 80) proporciona colores vivos y naturales, ángulo de haz de 36 grados para un haz brillante enfocado. Muy baja generación de calor, alto brillo, sin parpadeo que protege los ojos.

【Aplicación amplia】 180-240V es un ajuste amplio, asegúrese de que pueda funcionar normalmente en un entorno diferente. Base GU10 estándar fácil de instalar en todas las lámparas de base GU10. Adecuado para iluminación interior, como candelabros, luces colgantes, luz de ventilador de techo, aplique de pared, lámparas de escritorio, etc. Excelente blanco cálido para sala de estar, comedor, oficina y restaurante.

【Lo que obtienes】 10 piezas de bombillas LED GU10 y 24 meses de garantía. Si recibe las bombillas defectuosas, no dude en contactarnos y le prometemos un reemplazo o reembolso de 24 meses después de confirmar la situación.

Vicloon G4 LED Bombillas, 2W Capsule LED Equivalente a 20W Bombillas Halógenas,Blanco cálido DC/AC 12V 3000K 130lm,No Regulable - Pack de 5 € 8.99

€ 8.09 in stock 1 new from €8.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Instrucciones de compra】- El tamaño estándar es de 12 mm * 37 mm. Las bombillas g4 LED son un poco más grandes que las bombillas halógenas g4 normales. Verifique cuidadosamente las dimensiones de este producto antes de comprarlo para ver si se ajustan a su dispositivo

【Ahorrar energía】- Usar en AC 12 V AC y DC. Bombillas halógenas de 20W G4 equivalentes Bombillas LED de bajo consumo que pueden ahorrar hasta un 90% de ahorro de energía en los costos operativos

【Materails de alta calidad】- Lámparas LED g4 blancas cálidas, 3000K / 130 LM, ángulo de haz de 360 ​​°, material de silicona recubierto, ignífugo, resistente al calor y los impactos. Nota: Se recomienda a los clientes que conserven una lámpara halógena al reemplazar la lámpara halógena con una lámpara LED para prolongar la vida útil de la lámpara LED.

【Vida ultra larga】- Las bombillas LED G4 duran más que las cápsulas halógenas convencionales. Respetuoso con el medio ambiente y extremadamente eficiente: consume solo una décima parte de la energía de las lámparas halógenas de 20 W

【Aplicación amplia】- Ideal para candelabros, accesorios G4, apliques de pared G4 y la mayoría de los semáforos G4 con luces de 12 VCA y CC para iluminación de jardines, patio, jardín, luces de césped, luces de puck, iluminación de gabinetes, etc.

Yuusei Bombillas LED GU10 5W, 2700K 600LM Blanco Cálido LED Spot Luz Lámpara Foco, Equivalente 60W Luz Halógena, Ángulo Haz 120º, No Regulable, 6 Piezas € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bombillas LED de bajo consumo】 Las bombillas LED Yuusei 5W GU10 pueden reemplazar las bombillas incandescentes y halógenas de 50W, ahorrando un 90% de energía. NOTA: no es regulable.

【Luz suave y sin parpadeo】 La luz blanca cálida de 2700 kelvin de 500 lúmenes le brinda una vista acogedora y cómoda. Ángulo de haz de 36 grados para un brillo enfocado perfecto para iluminación puntual.

【Reproducción de color alta】 Estas bombillas GU10 tienen un índice de reproducción de color de 80+, lo que significa que la luz de la bombilla está cerca de la luz natural, por lo que el color de los objetos será más vivo y cercano a su color original.

【Seguridad y larga vida útil fuse El fusible de seguridad incorporado evita la explosión de la bombilla y el daño del circuito, no necesita preocuparse de que otros aparatos eléctricos se dañen cuando la bombilla se rompe. Puede trabajar 3000 horas, más que la mayoría de las bombillas.

【Amplia aplicación】 Ideal para iluminación general y decoración de interiores Perfecto para dormitorio, sala de estar, comedor, cocina, baño, sala de estudio, para iluminación de paisaje, iluminación empotrada, iluminación de riel, etc. etcétera.

G4 LED Bulbo 1.5W AC/DC 12V, Capsule LED Equivalente a 20W Bombillas Halógenas, Blanco Cálido 3000K 180LM No Regulable, Ángulo de haz de 360°, Paquete de 10 € 13.69 in stock 1 new from €13.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Luz cálida y sin parpadeo: la luz blanca cálida de 3000 K crea un ambiente cálido y confortable; el índice de reproducción cromática (CRI>80) hace que los objetos sean más vivos; los condensadores actualizados tienen una potencia de luz estable y no parpadean, lo que puede proteger tus ojos.

90 % de ahorro de energía: bombilla LED G4 de 1,5 W que ahorra el 90 % en las facturas de electricidad, una vida útil superior de hasta 20.000 horas. Reemplazo ideal para las bombillas halógenas G4 de 20 W.

Larga vida útil y seguridad: lámparas con casquillo de patillas G4 LED con 24 x 3014, con funda de silicona de alta calidad, no frágiles y buena disipación del calor.

Consejos: las bombillas LED G4 no son regulables. No utilices estas bombillas con interruptor regulador. Tamaño (9 mm x 36 mm). Comprueba las dimensiones de la bombilla antes de comprar.

Fácil instalación: base estándar G4, fácil y rápida de instalar, perfecta para la iluminación de salón, dormitorio, cocina, comedor, oficina, tienda, horno, etc.

Bombillas LED, GU10 7w Equivalente 60W Halógena, 3000K Blanco Cálido, 600Lm, 120 Degree ángulo AC 220-240V, Pack de 10 € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Energía Efficient-New diseño elegante 7 W GU10 LED Focos se puede reemplazar el viejo 60 W bombillas halógenas con sin brillos índice de rendimiento y comodidad, 90% de ahorro de energía, alto brillo de 600 lúmenes de salida de luz y color de alta fuente de luz puede iluminar el color natural de todo lo

Largo Lifespan-30,000 horas de tiempo de larga duración, reducir la frecuencia de cambio de bombillas LED. Buena disipación de calor con materiales de aluminio, controlador de corriente constante que hacen que la luz bombillas bombillas funciona de forma estable, la vida será más larga duración

Fácil Installation-standard GU10 Base, Fácil de instalar, repuesto perfecto para bombilla halógena tradicional GU10, Sin transformador

Eco Friendly-no Mercurio. No UV, no radiación IR o sustancias peligrosas

Ampliamente Utilizado en: El hogar de iluminación, iluminación de paisajes, de focos, pista de iluminación, iluminación de acento, galerías de arte, hoteles, museos, oficinas, restaurantes, tiendas, shop-Windows, etc.

LEDGLE MR16 12V Bombilla LED, GU5.3 Socket, 50W Luz halógena Equivalente, Blanco Cálido 3000K, 300 Lumen, 6 Piezas A+ € 24.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LED de gama alta – traen 21 luces con 300 lúmenes que crearán un ambiente acogedor.

Temperatura de color: blanco cálido, 3000K. 6 unidades en una caja.

Cubierta de cristal - La bombilla está cubierta por cristal lo que garantiza luz suave, anti deslumbramiento y disipan major el calor.

Toma de corriente estándar GU5.3 que cumple con las normas internacionales de calidad óptima para instalarlas. Reemplazará las bombillas tradicionales con una vida útil muy larga.

Muy utilizadas – Ideal para la iluminación de casa, restaurantes, supermercados, hoteles y colegios.

Uplight MR16 LED Bombillas Gu5.3 Destacar,5.5W Blanco Natural 4000K Equivalente 60W Luz Halógena,Ra85 600LM DC12V,6 Piezas. € 19.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Pack de 6 Unidades, 5.5W Cubierta transparente Mr16 Bombillas led Gu5.3 Spotlight,Reemplace la bombilla halógena de 60W, No Regulable.Ahorro de energía del 85%,600 Lúmenes 120°Ángulo de haz,Blanco natural 4000K.

2.8 años de experiencia en investigación y desarrollo de producción de reflectores LED,El riesgo de problemas con el producto es inferior a 2‰,y actualizamos constantemente nuestros productos y servicios.

3.Alto índice de reproducción cromática (CRI): 85 Ra,la luz cercana a la luz natural ilumina el objeto y el color del objeto parece más natural. A menudo lo uso especialmente para museos, inspección de artículos, tiendas.

4.Aislamiento de plástico con carcasa interior de aluminio para una instalación segura.Protección del medio ambiente, sin mercurio y otras sustancias peligrosas.

5.2 años de garantia,30,000 horas de vida útil, certificado CE RoHS. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por correo electrónico, proporcionamos 24 horas de servicio postventa.

Bonlux 15W No Regulable Bombilla LED R7S Lineal Slim 118MM J118 Blanco Neutro 4000K con 1300LM, 360 Grados (2-Unidades) € 16.69 in stock 1 new from €16.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Buen Diseño】La bombilla LED R7S Slim 118mm 15W es el reemplazo de los antiguos halógenos lineales que podemos encontrar, por ejemplo, en focos o lámparas de pie. Con un diámetro de tan sólo 18mm, que le permitirá encajar en la gran mayoría de luminarias.

【Alto Brillo】Su eficiente fuente lumínica SMD 2835 nos brinda una luminosidad de 1300lm en un ángulo de 360 grados, el equivalente a 130W de una bombilla tradicional. Se caracteriza por su amplio ángulo de proyección y potencia lumínica combinados con un consumo muy bajo.

【Alto Calidad】La cubierta de cerámica aislante tiene una gran disipación del calor, para evitar quemaduras, y no se preocupe que acortará la vida útil de la bombilla por el sobrecalentamiento.

【Uso Amplio】Estas bombillas R7S se adaptan a la iluminación interior en dormitorio, sala de estar, estudio, garaje, pasillo, oficinas, tiendas, ect... También se instalan ampliamente al aire libre, por ejemplo, jardín, calle, parque, pasillo, cafeterías, etc.

【Buen Servicio】Servicio al cliente amistoso y rápido dentro de las 24 horas. Si el artículo se daña durante el transporte o si hay problemas con la calidad del producto, no dude en contactarnos.

Bombilla LED G9 de 5W Equivalente a 40W Lampara Halógena, 6000k, 400LM, No regulable, Sin parpadeo, Sin Estroboscópico, 360 Grados, lámpara g9 para iluminación del hogar, paquete de 6 € 14.39 in stock 1 new from €14.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombilla g9 índice de rendimiento de color alto (CRI 80), No estroboscópico, protege los ojos. Lámpara G9 led casi lo mismo que una bombilla halógena g9, pero se ajusta mejor. Fácil de instalar, es adecuado para diferentes luces.

Bombilla LED G9 6000K, 400 LM equivalente a las lámparas halógenas de 40W, para un ambiente relajante, cómodo y brillante.

Bombilla g9 led está hecho de material cerámico, que tiene el mejor efecto de disipación de calor, g9 led 5w blanco frio largo lifespan 30,000 horas de tiempo de larga duración, reduce así los costes de mantenimiento.

Luces g9 led 360 grados ángulo de haz Omni Directional, ideal para uso en el hogar.

Lampara led g9 adecuado para lámparas de mesa, lámparas de sala, lámparas de cocina, lámparas de araña, etc. Le ofrecemos una garantía ilimitada de 2 años, por favor, siéntase libre de contactarnos.

Aiwode Bombillas MR16 LED Gu5.3 Reflector,Blanco Frío 6000K,5W Equivalente 50W,600LM RA85,No Regulable DC 12V,5 Piezas. € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Paquete de 5,No Regulable 5W Blanco frío 6000K Equivalente 50W 600LM Mr16 bombillas LED Gu5.3 SMD proyector,85% Ahorro de energía,120°Ángulo de haz,DC12V.

2.6 años de proceso LED Reflector experiencia en investigación y desarrollo de producción,la tasa de rechazo es inferior a 1.5‰,y actualizamos constantemente nuestros productos y servicios.

3.Alto CRI: 85 Ra,La luz cercana a la luz natural ilumina el objeto,Y el color del objeto aparece más natural.A menudo lo usamos especialmente para museos,Inspección de artículos, tiendas, etc.

4.CE RoHS Certificado,2 años de garantía,25,000 horas de vida útil,Envíenos un correo electrónico para cualquier consulta y estaremos en contacto dentro de las 12 horas.El reemplazo o el reembolso será proporcionado para sus opciones.

5.Plástico aislado con carcasa de aluminio en el interior del material para una instalación segura.Protección del medio ambiente,no mercurio y otras sustancias peligrosas.

Philips Lighting GU10 Cristal Bombillas, 4.6 W equivalentes a 50 W en incandescencia, 355 Lúmenes, Blanco Cálido, 6, 6 Pack € 19.62

€ 15.99 in stock 4 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación adecuada hasta 15 años

Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el óptimo en tu hogar

Diseñadas para tu confort visual, con la tecnología Eye Comfort, los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes

Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, acogedora, son adecuadas para actividades de relajación o para terminar el día con luz tenue

Adecuado para una iluminación de acento, este foco LED proporciona iluminación moderna con un amplio flujo luminoso. Se puede utilizar en una lámpara o foco empotrado y focos de carril READ FHI tergiversa información secreta sobre vacunas - VG

EACLL Bombillas LED GU10 2700K Blanco Cálido 5W Fuente de Luz 425 Lúmenes Equivalente 50W Halógena. AC 230V Sin Parpadeo Focos, 120 ° Spotlight, Blanca Cálida Lámpara Reflectoras, 6 Pack € 14.96 in stock 1 new from €14.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Características prácticas: lámpara direccional LED cálida, cómoda y brillante, muy baja pérdida de luz. 2700K luz blanca cálida de 425 lúmenes, Alto brillo, luz estable, sin luz estroboscópica de alta frecuencia, no regulable. Solo apto para interruptores normales. Inmediatamente encendido, brillo total instantáneo, sin demora. Sin parpadeo, sin ruido, sin olor, sin mercurio.

2. Fácil de instalar y usar: Plug and play, no es necesario instalar transformadores. Enchufe estándar GU10. Tamaño: (ØxL) 50 x 53 mm, Voltaje de entrada: AC 220-240V (230V), Fuentes de luz LED muy versátiles. Puede reemplazar todas las bombillas halógenas GU10 convencionales y bombillas LED.

3. Eficiencia energética, esta bombilla LED GU10 de 5W equivale a halógeno de 50W, Ahorre hasta un 90% en costos de electricidad. Alta salida de luz, bajo consumo, bajo calor, Adecuado para accesorios de iluminación interior.

4. Excelente reproducción y consistencia del color: el índice de reproducción del color es de hasta CRI 83 Ra. La luz es muy clara. Sin radiación UV e IR, el objeto iluminado no se desvanecerá. Adecuado para focos empotrables, downlight, focos de techo, barras de focos, focos de pared, etc.

5. Relación calidad-precio: Estas bombillas GU10 han pasado pruebas profesionales y han obtenido certificados de seguridad RoHS / CE. 100% ambientalmente y seguro. Longevidad y durabilidad, más de 30,000 horas de vida útil. 3 años de garantía, si tiene alguna pregunta o mal funcionamiento, contáctenos por correo electrónico. Siempre estamos a su disposición. Si hay un mal funcionamiento, no necesita devolverlo. Le reembolsaremos directamente o un reemplazo gratuito del nuevo producto.

Yafido 4 piezas R7s LED bombillas, 118 mm 20 W 230 V, LED bombillas COB de luz regulable, Blanco Frío 6000K, 1600LM, ángulo de emisión de 360 ​​°, equivalente a lámpara halógena de 160 W € 26.77 in stock 1 new from €26.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombilla LED R7S 118mm 20W 220-240V 1600LM, Blanco Frío 6000K, puede emitir luz de 360 ​​grados y el material de vidrio asegura una buena transmisión de luz. Puede reemplazar perfectamente una bombilla halógena de 160W. Reduce el consumo de energía en más del 85%.

ALTA CALIDAD: Esta lámpara R7S está certificada por CE, sin plomo ni mercurio, sin radiación, sin parpadeo y sin ruido. Los materiales cerámicos son más resistentes al desgaste y a las altas temperaturas, y tienen una vida útil más larga.

Con una temperatura de color de 3000 Kelvin, esta bombilla proporciona una luz blanca cálida para crear una atmósfera cálida en cualquier habitación.

Fácil de instalar: base R7S estándar para la mayoría de las lámparas LED con base R7S estándar, no se requieren cables complicados ni pasos de instalación.

Amplia gama de aplicaciones: adecuada para el hogar, el comercio, la oficina, la sala de exposiciones, la iluminación de escenarios y estudios, la iluminación de suelos, la iluminación de jardines, también se puede utilizar en subsuelos, garajes y trasteros.

Bombilla LED G9 de 4W Equivalente a 40W Lampara Halógena, Blanco Frío (6000k), 400LM, No regulable, Sin parpadeo, Sin Estroboscópico, 360 Grados, lámpara g9 para iluminación del hogar, paquete de 5 € 11.49 in stock 1 new from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombilla g9 índice de rendimiento de color alto (CRI 80), No estroboscópico, protege los ojos. Lámpara G9 led casi lo mismo que una bombilla halógena g9, pero se ajusta mejor. Fácil de instalar, es adecuado para diferentes luces.

Bombilla LED G9 blanco frío de 6000K, 400 LM equivalente a las lámparas halógenas de 40W. Produce luz brillante para un ambiente relajante, cómodo y brillante.

Bombilla g9 led está hecho de material cerámico, que tiene el mejor efecto de disipación de calor, g9 led 4w blanco frio largo lifespan 30,000 horas de tiempo de larga duración, reduce así los costes de mantenimiento.

Luces g9 led 360 grados ángulo de haz Omni Directional, Sin plomo o nocivo mercurio, ninguna radiación, ninguna radiación ultravioleta o del IR, Ideal para uso en el hogar.

Lampara led g9 adecuado para lámparas de mesa, lámparas de sala, lámparas de cocina, lámparas de araña, etc. Le ofrecemos una garantía ilimitada de 2 años, por favor, siéntase libre de contactarnos.

Aigostar - Bombilla LED 8W GU10, Luz calida 3000K, 560lm, Esmerilada, no regulable - Caja de 5 unidades € 16.19 in stock 1 new from €16.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ESPECIFICACIONES】Bombillas LED GU10 8W. Temperatura de color Luz calida 3000K, 560 lúmenes. Ángulo 120°-160°. Eficiencia energética A+.

【Encendido Instantáneo/IRC Alto】 No tendrá que esperar a que se calienten.El CRI de las bombillas led de Aigostar siempre es superior a 80, cerca del valor del sol, así reflejan los colores de manera real y natural.

【FÁCILMENTE INSTALABLES】Perfectas para todo tipo de estilos tanto en hogares, como en oficinas y comercios.Fáciles de instalar, compatibles con todo tipo de lámparas (de mesa, de pie y de techo).

【AHORRO DE ENERGÍA】Luz de la vela del LED consume un 80% menos energía que las bombillas incandescentes de 45 vatios. 25 000 horas de vida.

【Embalaje mejorado】Siempre buscamos formas de transporte más seguras, especialmente para evitar que las bombillas puedan dañarse durante el transporte, nuestra nueva caja de envío cumple estos requisitos asegurándo de que reciba sus bombillas en perfectas condiciones.

EACLL Bombillas LED GU10 4000K Blanco Neutro 5W Fuente de Luz 495 Lúmenes Equivalente 50W Halógena. AC 230V Sin Parpadeo Focos, 120 ° Spotlight, Blanca Neutra natural Lámpara Reflectoras, 6 Pack € 14.96 in stock 1 new from €14.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Características prácticas: lámpara direccional LED natural, cómoda y brillante. Muy baja pérdida de luz. 4000K luz blanca neutra natural de 495 lúmenes, Alto brillo, luz estable, sin luz estroboscópica de alta frecuencia, no regulable. Solo apto para interruptores normales. Inmediatamente encendido, brillo total instantáneo, sin demora. Sin parpadeo, sin ruido, sin olor, sin mercurio.

2. Fácil de instalar y usar: Plug and play, no es necesario instalar transformadores. Enchufe estándar GU10. Tamaño: (ØxL) 50 x 53 mm, Voltaje de entrada: AC 220-240V (230V), Fuentes de luz LED muy versátiles. Puede reemplazar todas las bombillas halógenas GU10 convencionales y bombillas LED.

3. Eficiencia energética, esta bombilla LED GU10 de 5W equivale a halógeno de 50W, Ahorre hasta un 90% en costos de electricidad. Alta salida de luz, bajo consumo, bajo calor, Adecuado para accesorios de iluminación interior.

4. Excelente reproducción y consistencia del color: el índice de reproducción del color es de hasta CRI 83 Ra. La luz es muy clara. Sin radiación UV e IR, el objeto iluminado no se desvanecerá. Adecuado para focos empotrables, downlight, focos de techo, barras de focos, focos de pared, etc.

5. Relación calidad-precio: Estas bombillas GU10 han pasado pruebas profesionales y han obtenido certificados de seguridad RoHS / CE. 100% ambientalmente y seguro. Longevidad y durabilidad, más de 30,000 horas de vida útil. 3 años de garantía, si tiene alguna pregunta o mal funcionamiento, contáctenos por correo electrónico. Siempre estamos a su disposición. Si hay un mal funcionamiento, no necesita devolverlo. Le reembolsaremos directamente o un reemplazo gratuito del nuevo producto.

Sanlumia Bombillas LED GU10, 5W = 50W Halógena, 450Lm, Blanco Neutro (4000K), 120 ° ángulo de haz, Iluminación de Techo para Cocina, Oficina, o Baño, Paquete de 10 € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La bombilla GU10 de 5W de Sanlumia incluye LED SMD de gran calidad y tiene un flujo luminoso de hasta 450 lúmenes, con un índice de eficiencia A+. Esta bombilla puede reducir el gasto global de electricidad en más de un 90 %.

Todas nuestras bombillas LED están diseñadas para funcionar con los accesorios actuales y para ser utilizadas como recambios directos.

Esta bombilla tiene un ángulo del haz de 120 grados y puede utilizarse en salas grandes con fines de iluminación general, lo que permite instalar menos luces y mantener un buen nivel de cobertura.

Tenga en cuenta que estas bombillas son focos no regulables y no pueden utilizarse con un regulador de intensidad. Ofrecemos tanto la opción regulable como no regulable de focos; consulte nuestra tienda para saber más sobre los productos.

Nos enorgullece respaldar nuestros productos con garantías sólidas para todos ellos. Con nuestra garantía ilimitada de doce meses Sanlumia puede estar tranquilo. Gracias por confiar en nosotros. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto con el vendedor que encontrará en la página de pedidos.

Yuusei Bombillas LED MR16, GU5.3 5000K 500LM Blanco Frío LED Spot Luz, 12V 5W Lámpara Foco Equivalente 50W Luz Halógena, Ángulo Haz 36º, No Regulable, 6 Piezas € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bombillas LED de bajo consumo】 Las bombillas LED Yuusei 5W MR16 pueden reemplazar las bombillas incandescentes y halógenas de 50W, ahorrando un 90% de energía. NOTA: no es regulable.

【Luz súper brillante sin parpadeo】 La luz blanca fría de 5000 kelvin de 420 lúmenes le brinda una vista clara y brillante. Ángulo de haz de 35 grados para un brillo enfocado perfecto para iluminación puntual.

【Reproducción de color alta】 Estas bombillas MR16 tienen un índice de reproducción de color de 80+, lo que significa que la luz de la bombilla está cerca de la luz natural, por lo que el color de los objetos será más vivo y cercano a su color original.

【Seguridad y larga vida útil fuse El fusible de seguridad incorporado evita la explosión de la bombilla y el daño del circuito, no necesita preocuparse de que otros aparatos eléctricos se dañen cuando la bombilla se rompe. Puede trabajar 3000 horas, más que la mayoría de las bombillas.

【Amplia aplicación】 Ideal para iluminación general y decoración de interiores Perfecto para dormitorio, sala de estar, comedor, cocina, baño, sala de estudio, para iluminación de paisaje, iluminación empotrada, iluminación de riel, etc. etcétera.

Aogled Bombilla Led E27 12W 6000K,Equivalente Lámpara Halógena De 100W,Blanco Frio 6000K,1200lm,ángulo 360,Tornillo Edison E27,No Regulable,Sin Parpadeo,AC 85-265V,E27 Iluminación Led,4 Unidades € 16.99

€ 12.74 in stock 2 new from €12.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥【Bombilla LED E27 energéticamente eficiente】Ahorre 85% en sus costos de electricidad. Las bombillas de maíz LED E27 de 12W de Aogled le brindan un reemplazo ideal de las bombillas halógenas de 60W 75W, 100W con solo 12W de iluminación LED. Lo que obtienes: bombilla led de 12W, casquillo E27, CA 220-240V, 2835SMD, 1200 lm, Blanco Frío de 6000K,no regulable, ángulo de haz de 360°,CRI> 82. Encendido instantáneo.

♥【Instalación rápida y fácil Bombilla LED】Enchufe E27 estándar, ampliamente utilizado en dormitorios, salas de estar, cocinas, lámparas de araña, techos, etc. 82 + CRI, renderice el color del objeto de forma vívida y natural, lo ayudará a transformar su casa en un lugar acogedor y encantador. Ideal para decoración de interiores.

♥【Ampliamente aplicaciones Bombilla LED】screw Tornillo edison E27 estándar, ángulo de haz de 360°.Color Blanco Frío, alto CRI, luz perfecta para cafeterías, bares, clubes, restaurantes, exposiciones, dormitorios, comedores, salas, escaparates, centros comerciales, arte, museos. Cree un ambiente Blanco Frío cálido y acogedor similar al halógeno.

♥【Buen rendimiento, vida útil más larga】Con protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos y protección contra sobretemperatura, las luces de maíz de 12 vatios proporcionan un alto brillo y más de 35,000 horas de vida útil. Reemplace con menos frecuencia, reduzca los costos de mantenimiento.

♥【Calidad duradera Bombilla LED】Estas bombillas LED E27 tienen certificación CE y RoHS. Reduzca la frecuencia de reemplazo con una vida útil garantizada de 35000 horas. Respetuoso con el medio ambiente, sin plomo ni mercurio, sin radiación UV o IR, sin emisiones peligrosas. no dude en contactarnos si tiene algún problema.

Bombilla LED G9 5W, Blanco Calido 3000K, Sin Estroboscópico, LED Equivalente a la Bombilla Halógena de 50W, 500LM, AC220-240V, No Regulable, Ángulo de Luz de 360°, Paquete de 6 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Luz suave y sin parpadeo】Bombilla Led G9 de blanco cálido 3000K, un brillo constante 500lm y CRI> 80Ra, iluminación uniforme, sin demora, sin parpadeo, proteja sus ojos.

【Alta eficiencia energética y larga vida útil】Bombilla Led G9 equivalente a la bombilla halógena de 50w, puede ahorrar más de 90% de la energía, tiene una vida útil más de 20,000 horas.

【De pequeño tamaño, fácil de instalar】Led G9 Lampara, cerámica + plástico, el rendimiento térmico es muy bueno, pequeño, toma estándar G9, Instalación duradera y fácil.

【Amplia aplicación】Se utiliza ampliamente en candelabros, lámparas de mesa, lámparas de techo, vitrinas y en diferentes lugares, como en sala de estar, cocina, dormitorio, creando un ambiente cálido yluminoso.

【El uso de la atención】Antes de comprar nuestras bombillas Led G9, por favor verifique si el tamaño es adecuado, casquillo G9 estándar(50mm*15.5mm); No Regulable. READ Estos comunicados de prensa confirman su diseño

Bombillas LED GU5.3, Boxlood MR16 LED 5W Lámparas Halógenas Equivalentes a 50W, LED 12V MR16, Blanco Cálido 3000K, Bombillas led 500LM, LED GU5.3 40° Luz, 6 Pack € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 〖 AHORRO DE ENERGÍA 〗: Estas Boxlood bombillas LED MR16 de 5w son el reemplazo ideal para las bombillas halógenas de 50w. Reducirá el 90% de la factura de electricidad en comparación con la bombilla halógena de 50W

〖 LARGA VIDA ÚTIL 〗: 30,000 horas de larga duración, reducen la frecuencia de cambio de bombillas y ahorran dinero. Buena disipación de calor con materiales de aluminio, controlador de corriente constante que hace que las bombillas funcionen de manera estable, la vida útil de las bombillas será más larga

〖 FÁCIL INSTALACIÓN 〗: Base estándar MR16 GU5.3, fácil de instalar con transformador LED de 12V de bajo voltaje, simplemente enchufar y usar, perfecto para el reemplazo tradicional de la bombilla halógena MR16 GU5.3

〖 ECOLÓGICO 〗: Sin mercurio. Sin radiación UV, sin radiación IR ni sustancias peligrosas, bombillas no parpadeantes para una irritación ocular mínima. Eco amigable con su hogar y protección del medio ambiente

〖 APLICACIÓN AMPLIA 〗: Estas bombillas LED GU5.3 se pueden usar ampliamente en la iluminación del hogar, como la cocina, la sala de estar, el dormitorio, el pasillo y otros usos, como la iluminación del paisaje, la iluminación empotrada, la iluminación de riel, la iluminación de acento, la iluminación de gabinetes, galerías de arte, hoteles, museos. , oficinas, restaurantes, tiendas minoristas, escaparates y cualquier lugar que necesite una excelente iluminación

DiCUNO Bombilla LED GU10, 5W, 600LM, Blanco neutro 4000K, Equivalente de halógeno 50W, Bombilla para foco LED GU10, No regulable, 220-240V, Ángulo de haz 120 °, 6 Piezas € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐【Ahorro de energía】: DiCUNO bombilla LED GU10 equivale a bombillas incandescentes de 50 vatios, ahorrando hasta un 90% de energía y reduciendo la mayor parte de la factura de electricidad, con una vida útil de 25000 h, sin necesidad de cambiar las bombillas con frecuencia. ▲ Estas bombillas no son regulables, por favor no las use en un atenuador.

⭐【Excelente actuación】: ① Base GU10 estándar, fácil instalación atornillando el zócalo para reemplazar las bombillas de candelabro normales; ②Materiales de vidrio transparente y base de cerámica, con rápida disipación de calor y artesanía exquisita, más brillante y más estable. ③ Y sin parpadeo, sin plomo, mercurio y luz UV / IR contenida, bueno para el medio ambiente.

⭐【Luz brillante】: La bombilla LED GU10 5W emite 600LM, blanco neutro 4000K desde un ángulo de haz de 120 grados, que puede reemplazar perfectamente a las lámparas halógenas de 50W y proporciona un ambiente brillante y enérgico. CRI> 85 garantiza vivir el placer visual con colores originales. Se utiliza entre 220-240V.

⭐【Aplicación】: Se adapta a la base GU10 estándar, reemplaza las bombillas halógenas GU10 ordinarias y se puede usar ampliamente en iluminación de riel, campana superior, horno arriba, fregadero de cocina arriba del baño , iluminación de trabajo, iluminación suspendida, tienda, obra de arte, iluminación de puntos de fotografía.

⭐【Garantía】: DiCUNO ofrece reembolso de 3 meses y servicio de garantía de 12 meses, si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto o servicio, no dude en contactarnos.

Eofiti Bombilla R7s LED 118mm 10W, LED R7s Blanco Frio 6000K Equivalente a 80W Halógeno Luz R7s 118mm Slim 900lm Lampara LED J118, 360° Ángulo de Haz 230V AC R7s LED 96*2835 SMD 83Ra Pack de 2 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

1 used from €11.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【AHORRO DE ENERGÍA】 R7s LED 118 10W reemplazo perfecto para la lámpara halógena o incandescente de 80W, iluminación LED 96 x 2835 SMD, reducir el consumo de energía en un 90%. OJO: Para evitar los problemas de devolución, confirme que estas bombillas son R7s LED 118 mm, no 78 mm. Gracias.

【INSTALACIÓN SIMPLE】 Esta bombilla LED R7s de tamaño pequeño mide solo 20 mm de diámetro, muy fácil de instalar. Base estándar R7s, 118 mm de largo, se adapta a la mayoría de los portalámparas R7s.

✨【LUZ BRILLANTE】 Lámpara led R7s con amplio ángulo de haz 360 ° difusa luz blanca fría, iluminación de 900lm es lo suficientemente brillante como para brindarle un ambiente muy brillante. El alto índice de reproducción cromática (IRC> = 83) hace que el color sea más cómodo y protege mejor sus ojos. Precaución: no regulable.

【Gran Aplicación】 Uso en interiores y exteriores: estas bombillas R7S se adaptan a la iluminación de interiores en el dormitorio, sala de estar, estudio, garaje, pasillo, oficinas, tiendas, estudio fotográfico, están ampliamente instaladas en instalaciones de iluminación exterior para jardín, calle, parque, corredor , cafés también. Nota: utilice la bombilla en un entorno impermeable y a prueba de humedad si se encuentra en el exterior.

✨【100% Garantía】 Si por alguna razón no le gusta nuestra bombilla LED R7s, podemos ofrecerle el servicio de devolución y cambio de forma incondicional dentro de los 30 días. Vamos a devolver cada centavo o uno nuevo de forma gratuita.

EACLL Bombillas LED GU5.3 2700K Blanco Cálido MR16 12V 5W 460 Lúmenes Equivalente 50W Halógena. Sin Estroboscópica, 36 ° Luz Blanca Cálida Spotlight LED, Pack de 3 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Servicio y calidad sin preocupaciones: (99%) los transformadores de halógeno son compatibles con nuestras bombillas GU5.3, solo un número muy pequeño (1%) de transformadores de halógeno puede ser incompatible y causar parpadeo. Si están parpadeando, No necesita devolver productos viejos, comuníquese con nosotros, lo ayudaremos a completar la instalación dentro de las 24 horas para garantizar que el 100% no parpadee. Voltaje de entrada: DC/AC 12V. Se recomienda un transformador LED dedicado.

2. Funciones prácticas: lámpara direccional LED cálida, cómoda y brillante, muy poca pérdida de luz. 2700K luz blanca cálida de día 460 lúmenes, voltaje seguro de 12V. Alto brillo, luz estable, prueba de cámara del teléfono celular 100% sin luz estroboscópica, 100% sin parpadeo. Proteger los ojos, No Regulable, use interruptor ordinario, Encendido instantáneo, brillo completo sin demora, sin ruido, sin olor, sin plomo, sin mercurio.

3. Eficiencia energética, esta bombilla LED GU5.3 de 5W equivale a halógeno de 50W. Ahorre hasta un 90% en costos de electricidad. Integra 9 cuentas de lámpara LED de alto rendimiento, la luz está llena. Alta eficacia luminosa, bajo calor, fácil de instalar y usar, plug and play. Base de lámpara estándar GU5.3 y tamaño (ØxL) 50 x 45 mm. Adecuado para accesorios de iluminación interior. Puede reemplazar todas las bombillas halógenas GU5.3 convencionales y bombillas LED.

4. Excelente reproducción cromática: El índice de reproducción cromática es de hasta CRI 83Ra, La luz es muy clara, sin radiación UV o IR, el objeto iluminado no se desvanecerá. Adecuado para focos empotrados, lámparas de techo, lámparas de araña, lámparas de espejo, focos de pared, focos de techo, lámparas de escritorio, lámparas de pie, lámparas de lectura, lámparas de noche, vigas puntuales.

5. Relación calidad-precio, Más de 30,000 horas de vida útil, 100% ambientalmente y seguro. Longevidad y durabilidad, pueden reducir los costos de mantenimiento y uso. Garantía de 3 años, si tiene alguna pregunta o mal funcionamiento, contáctenos por correo electrónico. Siempre estamos a su disposición. Si hay un mal funcionamiento, no necesita devolverlo, Te reembolsamos directamente, o un reemplazo gratuito del nuevo producto, Tenga la seguridad de comprar nuestros productos.

Fulighture Bombilla halógena G9, 25 W, 3000 K, luz blanca cálida, regulable, 10 unidades € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rendimiento excelente: Esta bombilla halógena G9 de 25 W es respetuosa con el medio ambiente y no parpadea. La luz blanca cálida y brillante de 3000 K te ofrece una iluminación agradable y cálida. Con el ángulo de haz de luz de 360 °, ilumina el entorno en todas las direcciones y cubre mejor tus necesidades de iluminación.

Regulable: La bombilla G9 es regulable con un rango de atenuación del 5 % al 100 % y es compatible con la mayoría de los reguladores del mercado. Puedes atenuar la bombilla para obtener el brillo adecuado.

Fácil de instalar: El tamaño del foco halógeno es de aprox. 1,7 x 1,7 x 4,7 cm. Fácil de instalar y de cambiar. Sin parpadeo, sin plomo o mercurio, sin radiación UV ni infrarrojos. Fácil de usar, listo para usar.

Amplia variedad de usos: Perfecto para cocina, sala de estar, dormitorio, lámpara de mesa, mapas, lámpara de techo, etc. Esta lámpara halógena se puede utilizar en todas las lámparas con casquillo G9 y en lugares adecuados para bombillas G9.

Bombilla halógena G9 de 25 W.

