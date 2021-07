Los 30 mejores Bombilla Edison Led de 2021 – Revisión y guía

Bombillas de Filamento ST64 LED E27, LOHAS 15W Equivalente a 140W, 1500LM, Blanco Cálido 2700K, Ángulo de Haz de 330 Grados, 240V, Bombilla Retro Vintage, No Regulable, Paquete de 3 Unidades

€ 19.99 in stock