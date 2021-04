Inicio » Juguete Los 30 mejores Bombas De Baño de 2021 – Revisión y guía Juguete Los 30 mejores Bombas De Baño de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Coquimbo Bombas de Baño, 6 piezas Sales de Baño con Aceites Esenciales, Spa Baño de Burbujas para Hidratar la Piel Seca, Regalo de cumpleaños y Navidad para mujeres, niñas, niños (60g/ piezas) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Hecho a mano con amor: las bombas de baño naturales hechas a mano pesan solo 60 g, solo coloque toda la bomba de burbujas directamente en la bañera con agua tibia, espere a que la bomba de burbujas se derrita lentamente y comience a bañarse. Ideal para niños ¡Los adultos disfrutan de la bañera!

6 fragancias distintas: las bombas de baño tienen 6 aromas y colores. Cada aroma es único. Rosa, lavanda, arándano, naranja, limón y té verde son los 6 aromas de esta bomba. Cada uno de ellos puede ayudarte a mejorar tu experiencia de ducha.

Alivie el estrés: formulado con ingredientes de sal marina y aceites esenciales, puede ayudarlo a relajarse después de un día largo y agotador. La bondad de ingredientes como la menta y la lavanda es lo que hace que estas bombas de baño sean tan únicas y terapéuticas.

Regalos perfectos: hechos de materia prima orgánica natural, los ingredientes cumplen con los estándares. Las bombas de baño combinan diferentes aromas. Empaquetado en una elegante caja, no solo es un buen regalo para ti, sino también un regalo perfecto para tus amigos y familiares en el cumpleaños, la boda, el día de la madre y muchas otras ocasiones.

Libre de productos químicos tóxicos: disfrute del baño humectante con ingredientes naturales no tóxicos. Nuestras bombas de baño son aptas para todas las edades. Nunca experimentamos con animales (Sin pruebas con animales). No necesitamos hacer eso porque ninguna sustancia tóxica o dañina entrará en nuestras bombas de baño.

Bombas de Baño,8 Piezas Bolas de Baño con Aceites Esenciales, Baño de Burbujas Sales de Baño Relajantes y Divertidos, SPA Cuerpo de Relajante,Regalo Cumpleaños Valentin Navidad € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features 【8 PIEZAS REGALO DE BOMBAS DE BAÑO】 el ShinePick set de regalo de bombas de baño viene con 8 esencias diferentes, que incluyen Oceano, Limón, vainilla, menta, fresa, naranja, Árbol de té y lavanda. Elija uno para bañarse según sus necesidades.

【HIDRATANDO TU PIEL】 La manteca de karité, la manteca de cacao y los aceites esenciales añadidos en las bombas de baño te dejan absolutamente radiante y disfrutas de una terapia de spa natural y libre de químicos. Funciona bien no solo para limpiar tu piel, sino también para renovar tu piel suave, flexible y sedosa.

【QUIMICOS LIBRES DE TOXICOS】 Disfrute de los baños hidratantes y edificantes con ingredientes naturales y no tóxicos. Nuestras bombas de baño son amigables para mujeres, hombres, niños y niñas. Nunca experimentamos con animales (luchando contra las pruebas con animales) porque nada de químicos tóxicos o dañinos entrará en nuestro set de bombas de baño.

【EXPERIENCIA DE SPA EN EL HOGAR】¿por qué no darle un set de regalo relajante y relajante después de un día agotado? Estos regalos que inducen la serenidad lo ayudarán a crear una zona libre de estrés para relajarse.Guía de operación: Arranque el empaque de la bola de baño, llene su bañera con agua tibia, arroje las bombas de baño de aceite esencial, recuéstese y disfrute del baño.

【 BUEN REGALP】 envuelto individualmente y presentado en una exquisita caja de regalo,el set de Bomba de baño es una opción de regalo perfecta para personas de todas las edades. Ideal para sorprende a tu familia, amante y amigos con un exquisito set de regalo de bombas de baño en el Día de San Valentín, Cumpleaños, Navidad, Aniversario y otras ocasiones.

12 Bombas de Baño, Juego de Regalo de Bombas de Baño con Diferentes Aceites Esenciales Orgánicos, Sales de Baño de Burbujas Ideales para Niños, Amigos, Novia, Familia € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features 100% Natural, Seguro y Orgánico: el juego de regalo de bomba de baño es un ingrediente natural puro hecho a mano que no dañará la piel. Cada bomba de baño está empaquetada individualmente para mantener la frescura y la calidad para la mejor experiencia. Bombas de baño de 2,5 oz cada una de 2 pulgadas de diámetro.

12 Aromas únicos: las bombas de baño están envueltas individualmente. Jazmín, lavanda, aloe, miel y crisantemo, cereza japonesa, menta, leche, melocotón, rosa, naranja, océano, tienen un aroma duradero. No importa cuál sea su estado de ánimo, se puede utilizar como fragancia relajante.

Humecta la Piel: bomba de baño de sal de baño de aguas profundas natural, que contiene una variedad de oligoelementos para suavizar la cutícula y limpiar, el gel de ducha es rico en aceites esenciales de plantas naturales puros y otros ingredientes para el cuidado de la piel, que no solo pueden limpiar profundamente e hidratan la piel, pero también ayudan al cuerpo a desintoxicarse y relajarse.

Disfrute de la Aromaterapia de Aguas Termales: lleve las sales de baño de burbujas a su bañera, flotarán y girarán, rodarán y se disolverán (en 2 a 5 minutos), liberarán deliciosos aromas e ingredientes beneficiosos para la piel de su piel, y entonces el agua se volverá colorida, lo cual es realmente interesante.

Regalos Ideales: Día de San Valentín, Día de la Madre, Navidad, cumpleaños, boda, regalo de año nuevo o cualquier aniversario, hermoso y lujoso regalo de bomba de bañera. que sorprenderá a tu familia, parientes y amigos. Solo demuéstrales que son personas especiales en tu vida.

Bombas de Baño, Aofmee Bomba de Baño Set de Regalo, Sales de Baño Relajantes y Espuma, Bolas Baño Efervescentes, Regalo Cumpleaños Valentin dia de la Madre Navidad para Mujer Amigas Niños Esposas € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features Set de Regalo Dulce y Romántico para Todas las Ocasiones - sorprende a tu familia, amante y amigos con un exquisito set de regalo de bombas de baño en el Día de San Valentín, Cumpleaños, Navidad, Aniversario y otras ocasiones. Solo para mostrarles que son una persona especial en tu vida, bombas de baño para niños,regalos para niñas.

Intoxicante y Divertido - 6 bombas de baño hechas a mano con amor, todas con efectos de perfume de mayor duración, le brindan una explosión especial de múltiples capas de color y aroma. Cada bomba de baño es única, pero finalmente perfecta a su manera.

Hidrate, Repare y Recargue su Piel - nuestras bombas de baño son ricas en vitaminas A, E y F, envolverán su cuerpo en una manta de aceites esenciales naturales, cacao y manteca de karité. Hidratan y nutren profundamente la piel desgastada por el clima, ayudándole a florecer durante todo el día.

Sin crueldad y amigable con los veganos: disfrute de los baños hidratantes y edificantes con ingredientes naturales y no tóxicos. Nuestras bombas de baño son amigables para todas las edades. Nunca experimentamos con animales, no tenemos que hacerlo porque nada tóxico o dañino entrará en nuestras bombas de baño.

Disfrutar de la Aromaterapia SPA en Casa - ¿por qué no darle un set de regalo relajante y relajante después de un día agotado? Estos regalos que inducen la serenidad lo ayudarán a crear una zona libre de estrés para relajarse. ¡Así que adelante y date un capricho o amado hoy!

Bombas de Baño, 12 Sales de Baño Relajantes de Spa, Bolas de Baño Efervescentes con Aceites Esenciales Naturales, Regalos Originales de Navidad, Cumpleaños para Mujer, Hombre, Niños, Novia, Amigas € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features 12 Colores Cada bomba de baño hecha a mano pesa 3 OZ (2.2 pulgadas de diámetro, más grande que una pelota de golf), todas con efectos de más duraderos, le brindan una experiencia de nivel de spa con un baño colorido natural

Soñador y Divertido 9 de ellos crean burbujas de colores como nadar en una pintura, 3 de ellos efervescentes con colores como el jabón en una fantasía, todos flotan y giran juntos con fragancia para que la hora del baño sea más agradable

Set de Regalo Perfecto Envuelto individualmente para mantenerse fresco y garantizar sus aromas únicos. Ideas de regalos dulces para favores de fiesta, bodas, día de San Valentín, Navidad, cumpleaños, aniversarios, acción de gracias para deleitar a mamá, esposa, novia, mujeres, hombres y adolescentes

Moisurzing y Relajante Limpia e hidrata tu piel, promoviendo una piel suave, equilibrada y brillante. Disfrute de un baño caleidoscópico saludable para absorber el estrés de la vida, explotando con aceites esenciales y toneladas de diversión con gas

Químicos Libres de Tóxicos Disfrute de los baños humectantes libres de productos químicos y aditivos agresivos. PABA gratis. Con una infusión de aceites esenciales y fragancias aprobadas por la FDA para una piel fresca y relajante, ningún colorante manchará su piel ni su bañera READ Los 30 mejores Carcassone Juego De Mesa de 2021 - Revisión y guía

Bombas de Baño para Niños, Bomba de Baño Set de Regalo con Juguetes Sorpresa, Bombas Baño, Sales de Baño Relajantes y Divertidos, Regalo Cumpleaños Valentin Navidad para Niñas Niño Amigas Mujer € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features TENTACIÓN Y EXCITANTE - la hora del baño nunca ha sido tan divertida y emocionante. Haga que la hora del baño sea aún más tentadora con nuestras bombas de baño sorpresa para animales. Cada bomba de baño viene con un juguete para atraer aún más a los niños a meterse en la bañera. Los colores y la efervescencia, sin mencionar los aromas, transforman un baño ordinario en un evento. Los niños se volverán locos por ellos. Y así, las batallas a la hora del baño han terminado.

DIVERTIDO Y RELAJANTE - relájate en un baño cálido lleno de diversión efervescente, colores brillantes y aromas afrutados. Con ingredientes relajantes como los aceites esenciales, la manteca de karité y la manteca de cacao, la piel de su hijo se sentirá suave pero no pegajosa después del baño. A los niños les encantará la forma en que los ayuda a divertirse y relajarse en el baño y a dormir mejor en la cama. Estas bombas de baño son un buen regalo para los niños.

SIN CRUELDAD Y HUMANO - nunca experimentaremos con animales, no tenemos que hacerlo porque nada tóxico o dañino entrará en nuestros productos. Creemos en la fabricación de productos efectivos a partir de frutas orgánicas frescas, los mejores aceites esenciales e ingredientes seguros y no tóxicos.

HECHO A MANO Y ÚNICO - todas nuestras bombas de baño están hechas a mano con amor. Sin residuos y fácil de enjuagar, sin brillos, su bañera no se manchará.

GIF REGALOS PERFECTOS PARA NIÑOS - regalos sorpresa para cumpleaños, Navidad y otras ocasiones, bombas de baño para niños , los niños gritarán por ellos. Nuestras bombas de baño sorpresa para animales harán que bañarse sea una verdadera diversión para sus hijos.

Homasy Puurvsas Bombas de Baño & Pétalos de Rosa Secos, Set de Regalo de Bomba de Baño de Piezas con Aceites Esenciales Naturales, Manteca de Karité, Sal Marina, Efervescentes, Colorful, 6 Unidades € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Amazon.es Features Homasy conjunto de regalo de bombas de baño cuenta con 6 aromas florales diferentes, que incluyen rosa, jazmín, manzanilla, lavanda, lirio, nomeolvides. Cada una con 2,5 oz (71 g) es más pequeña que una pelota de tenis, pero más grande que una pelota de golf. ¡Experimentar libremente el fragancia floral y frescura del jardín en casa!

♥PÉTALOS DE ROSA SECA NATURAL♥: A diferencia de otras marcas, nuestro Homasy conjunto de regalo de bombas de baño te ofrece una botella extra de pétalos de rosa seca. Cuando los pétalos de rosa natural funcionen con nuestra bomba de baño, el increíble efecto será doble para iluminar y rejuvenecer tu piel. Puedes disfrutar más con nuestro set de regalo de bombas de baño que otros.

♥BURBUJAS RICAS & COLORES VIVOS♥: Simplemente tirarlas en la bañera, las bombas de baño comienzan a burbujear y liberar burbujas coloridas e ingredientes adecuados para la piel. Todo esto hace que el baño sea más cómodo y divertido para ti y los niños. Los bonitos colores no mancharán la bañera ni teñirán la piel.

♥PIELHIDRATANTE&REJUVENECIDA♥:¿Quieres que tu piel esté más suave y tersa? Prueba nuestras bombas de baño. Confiamos en que las amarás. ¡Estas bombas de baño con burbujas podrían hidratar tu piel profundamente, dejándote aromas suaves! Es importante destacar que todos los ingredientes son naturales. Mima tu piel sensible con una experiencia similar a un SPA en casa.

♥SET DE REGALO EXQUISITO HECHO A MANO ♥- ¡Nuestra bomba de baño es el regalo que a cualquier chica le encantará! Cada una está envuelta individualmente en un hermoso paquete de regalo. Perfecto para Navidad, cumpleaños, día de San Valentín, día de la madre, fiesta, boda, aniversarios. Traer una sorpresa a mamá, esposa, novia, niños o tus seres queridos.

So Bomb DIY Fábrica de Bombas de baño de Cristal, color fucsia y verde (Canal Toys BBD020) € 34.95

€ 20.30 in stock 13 new from €20.30

Amazon.es Features Con la nueva fábrica de bombas de baño de cristal tienes todo lo necesario para realizar fantásticas bombas de baño gaseosas

Con su nuevo diseño moderno podrás realizarlas fácilmente

Agrega cristales de colores (sales) para añadir un toque relajante a tu baño

La hora del baño nunca ha sido tan divertida

Homasy 12 Piezas Bombas de Baño, Set de Regalo de Bomba de Baño de con Aceites Esenciales Naturales, Manteca de Karité, Sal Marina, Efervescentes de Burbujas SPA para Niños, Mujeres, Mamá, Novia € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

♥Baño Exuberante y Gaseoso♥ : a diferencia de otras bombas de baño, las Homasy bombas de baño crean burbujas ricas, lo que te brinda un baño gracioso y divertido. Las bombas de baño de 12 piezas, cada una con diferentes colores y fragancias más duraderas, hacen que la hora del baño sea divertida y emocionante para los niños. La fragancia huele agradable y suave. Lo más importante es que el color no mancha la piel o la bañera después de su uso.

♥Experiencia de Spa en El Hogar♥ : ahora no necesita liberar su tiempo y pagar una fortuna por un baño de lujo. Guía de operación: corte la envoltura de plástico con la herramienta incluida, llene su bañera con agua tibia, arroje las bombas de baño de aceite esencial, recuéstese y disfrute del baño. Consejos: recomiende limpiar la bañera después de cada uso.

♥ Artesanales y Respetuoso con La Piel♥ : las Homasy bombas de baño están hechas a mano con ingredientes naturales y orgánicos como sal marina, aceite esencial natural, manteca de karité. Los ricos aceites esenciales que contienen hidratan y mantienen la elasticidad de tu piel. La sal marina rica en nutrientes suaviza la piel y mejora la tez tenue. El ácido cítrico purifica la piel, mientras que la manteca de karité tiene un fuerte efecto hidratante.

♥ Buen Regalp♥ : envuelto individualmente y presentado en una exquisita caja de regalo, el Homasy set de bomba de baño es una opción de regalo perfecta para personas de todas las edades. Ideal para cualquier ocasión como cumpleaños, bodas, Día de la Madre y San Valentín. Consejos para el almacenamiento: manténgalo bien cerrado y seco a temperatura ambiente; No exponer a la luz solar, altas temperaturas y humedad.

12 Piezas Bombas de Baño, Guiseapue Sales de Baño con Aceites Esenciales, Bomba de Baño Spa Baño de Burbujas,Regalo de cumpleaños y Navidad para mujeres, niñas, niños,día de la madre regalo € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Orgánico y natural: Disfrute de los baños humectantes y estimulantes con ingredientes naturales no tóxicos. Duradera, suave, sin ningún tipo de estimulación No causará ninguna lesión en la piel. Nuestras bombas de baño son amigables para todas las edades.

Bueno para tu piel: Manteca de karité, manteca de cacao y aceites esenciales naturales agregados, suaves, flexibles y sedosos. Se puede utilizar de forma continua para hacer la piel más suave y flexible. Hidrata, repara y repone tu piel.

6 maravillosas fragancias: Si te bañas por la mañana, querrás optar por una fragancia energizante como el limón, que despierta la piel cansada, la mente adormecida y te ayuda a enfrentar los desafíos del día. Si te bañas por la noche, considera aromas calmantes y relajantes como la lavanda. Te encantará la forma en que te ayuda a relajarte en el baño y quedarte dormido en la cama.

Disfrutando de la aromaterapia del spa en casa: ¿Por qué no regalarte un juego de regalo relajante y relajante después de un día agotado? Estos obsequios que inducen a la serenidad lo ayudarán a crear una zona libre de estrés para relajarse.

Homasy 12 Piezas Bombas de Baño, Set de Regalo de Bomba de Baño de con Aceites Esenciales Naturales, Manteca de Karité, Sal Marina, Efervescentes de Burbujas SPA para Niños, Mujeres, Mamá, Novia € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features Baño Exuberante y Gaseoso: a diferencia de otras bombas de baño, las Homasy bombas de baño crean burbujas ricas, lo que te brinda un baño gracioso y divertido. Las bombas de baño de 12 piezas, cada una con diferentes colores y fragancias más duraderas, hacen que la hora del baño sea divertida y emocionante para los niños. La fragancia huele agradable y suave. Lo más importante es que el color no mancha la piel o la bañera después de su uso.

12 Piezas Regalo de Bombas de Baño: el Homasy set de regalo de bombas de baño viene con 12 esencias diferentes, que incluyen fresia, vainilla, toronja, incienso forestal, rosa, manzanilla, fragancia de agua fría, naranja, coco, lavanda, uva, secreto de Victoria. Elija uno para bañarse según sus necesidades.

Artesanales y Respetuoso con La Piel: las Homasy bombas de baño están hechas a mano con ingredientes naturales y orgánicos como sal marina, aceite esencial natural, manteca de karité. Los ricos aceites esenciales que contienen hidratan y mantienen la elasticidad de tu piel. La sal marina rica en nutrientes suaviza la piel y mejora la tez tenue. El ácido cítrico purifica la piel, mientras que la manteca de karité tiene un fuerte efecto hidratante.

Experiencia de Spa en El Hogar : ahora no necesita liberar su tiempo y pagar una fortuna por un baño de lujo. Guía de operación: corte la envoltura de plástico con la herramienta incluida, llene su bañera con agua tibia, arroje las bombas de baño de aceite esencial, recuéstese y disfrute del baño. Consejos: recomiende limpiar la bañera después de cada uso.

Buen Regalp : envuelto individualmente y presentado en una exquisita caja de regalo, el Homasy set de bomba de baño es una opción de regalo perfecta para personas de todas las edades. Ideal para cualquier ocasión como cumpleaños, bodas, Día de la Madre y San Valentín. Consejos para el almacenamiento: manténgalo bien cerrado y seco a temperatura ambiente; No exponer a la luz solar, altas temperaturas y humedad.

SCENTORINI 10 Bombas de Sal de Baño Naturales Orgánicas, Bomba de Nubes de Arco Iris Hecha a Mano, Aceites Esenciales, Spa Burbujeante para Set de Regalo para Niños € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features HERMOSA FORMA Y OLOR: el set de regalo con bolas de sal de baño viene en formas muy lindas, con tres budines en forma de corazón, tres pastelitos, tres macarons y una nube. 10 aromas diferentes, que incluyen vainilla, leche, crema, lima, coco, galleta, frambuesa, rosa, pomelo rosado, algodón de azúcar.

RAINBOW FUN & FIZZY BATH BOMB: agregar una bola de sal de baño en forma de nube al baño crea una burbuja que dura de 20 a 30 minutos y es tan colorida como un arco iris en su bañera. Al mismo tiempo, tiene el aroma de los malvaviscos, lo que te hace sentir como si estuvieras en un arco iris de ensueño y disfrutas de la hora del baño.

INGREDIENTES NATURALES: nuestras bombas de baño están hechas de aceites esenciales naturales, manteca de karité y cacao, aceite de coco orgánico, extracto de rosa, etc. Después del baño, la piel se vuelve suave, sedosa e hidratada. Estas bombas de baño son adecuadas para pieles secas y normales. El set de bomba de baño es apto para niños y apto para los que con piel sensible.

SET DE REGALO: envuelto individualmente y presentado en un empaque exquisito, la caja de bolas para el baño es un regalo perfecto para su familia y amigos. Es ideal para cumpleaños, San Valentín o cualquier otra ocasión para que sus seres queridos se sientan únicos.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 100%: SCENTORINI ofrece a cada cliente el mejor servicio al cliente. Si por alguna razón no está satisfecho, no dude en contactarnos. Le devolveremos su dinero o le entregará un nuevo producto.

Bombas de baño arcoíris, (1 paquete) bombas de baño hechas a mano de gran tamaño de 6.36 oz con ingredientes naturales, bomba de baño en la nube con burbujas de colores, regalo para ella y los niños € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Suave y seguro para niños: infundido con aceite esencial orgánico natural, hidratante suave y seguro para la piel sensible. Apto para personas de cualquier edad.

CREA EL EFECTO ARCO IRIS: con solo dejar caer una bomba de baño de arcoíris en el agua de la bañera, se disolverá y burbujeará y luego liberará un patrón de arcoíris de hermosas burbujas.

TAMAÑO GRANDE: cada 6.35 oz (180 g), el efecto arco iris de las bombas de baño puede durar 10 minutos. ¡Mímate a la hora del baño!

IN-Home SPA: libera colores brillantes y una fragancia fascinante, humecta tu piel y relaja tu cuerpo y tu mente. Disfruta de tu romántico baño.

JUEGO DE REGALO PERFECTO: cada uno envuelto individualmente y presentado en una hermosa caja de paquete de regalo. Ideal para cumpleaños, aniversario de bodas, día de San Valentín, día de la madre, Navidad. Regalo para niños, novia, esposa. Sorprende al que amas. READ Los 30 mejores Funko Capitan America de 2021 - Revisión y guía

Peradix 8Pcs Bombas de Baño, Set de Regalo Bomba de Ducha, Aceite Esencial de Aromaterapia Sal Marina Bombas de Baño, Bolas de Baño Cumpleaños/San Valentín/para Novia, Tabletas de Vapor de Ducha € 19.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 【Ambientador de Baño】Nuestras bombas de baño orgánicas tienen diferentes formas y texturas, se ve muy hermosa y tiene una fragancia relajante. Usamos únicamente fragancias y aromas naturales, así como auténticos pétalos de flores,considera exhibirse en un bonito platillo en tu baño,Se puede usar como una bonita decoración de baño. La fragancia que libere la bomba de baño será sutil y no abrumadora.

【Relajar el Cuerpo】Para usar una bomba de ducha, puede poner una (o algunas duchas) (si es necesario) en el piso de la ducha, lejos del flujo directo de agua, y luego girar el agua a la temperatura que desee. O póngalo en una bañera y úselo de muchas maneras. El vapor de la ducha pronto liberará el aceite fragante en el aire, respire profundamente y relájese.

【Juego de 8 Piezas】La bomba de ducha contiene 8 aromas como rosa, lavanda, manzanilla, abeto, océano, menta, pomelo y mango. Cada fragancia es única y sorprendente, le brinda más experiencias diferentes, satisface su frescura y lo ayuda a mejorar su experiencia de ducha.

【Material 100% Natural】Bombas de baño es 100% natural sin usar colores artificiales, productos químicos agresivos ni aditivos, seguro para niños y adultos. Elaborado con ingredientes naturales, disfrute de todos los beneficios que los aceites esenciales proporcionan para la relajación, la renovación y la revitalización. No se preocupe por manchar su bañera después de usarla. Sales de baño espuma se mantendrá limpio.Enjuagar con agua.

【Regalo Exquisito】La bomba de ducha adopta un empaque de hermoso diseño y una fórmula única. Es la primera opción para los regalos de San Valentín. Lleva sorpresas a tus seres queridos, familiares y amigos en Navidad, cumpleaños, aniversarios, festivos, día de la madre, etc. Nuestro juego de bolas de sal de baño es muy portátil y muy adecuado para viajes y vacaciones. Nuestra caja está equipada con una bolsa de malla para evitar que la bomba de la ducha se resbale en la bañera o en la bañera.

McNory 14 Bombas de Baño,Set Bolas de Baño con Aceites Esenciales,Bath bombs Baño de Burbujas,Sales de Baño,Navidad Dia de san valentin Regalo femenino € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Natural y amigable con la piel: Mezclado con aceites esenciales naturales para mantener su piel hidratada y ayudar a aliviar el estrés; Hecho a mano,sin aditivos ni químicos irritantes. Le permite experimentar una experiencia de lujo en el baño ordinario.

Disfrute de la aromaterapia SPA: de tamaño pequeño y exquisito,fácil de transportar. Aceites esenciales mezclados con sal marina,el aroma fresco y elegante de los aceites te hace sentir relajado y cómodo. Puedes disfrutar de un baño tipo spa en cualquier momento con las bombas de baño.

Juego de regalo perfecto: 14 bombas de baño están bien presentadas en una elegante caja. Un regalo brillante para Navidad,San Valentín,cumpleaños,Día de la Madre,como un regalo para su familia,amigos,niños.

Care Cuidado hidratante: las bombas de baño están llenas de aceites esenciales naturales,sal marina,aceites de girasol y manteca de karité calmante. Ayuda a renovar tu piel y mejora la textura y elasticidad general de tu piel.

Bombas de Baño,Set de Regalo de Bomba de Baño de 12 Piezas,Sales de Baño Naturales Spa Relajantes, Espuma Bolas de Baño Efervescentes para Madre, Hombre, Niños, Novia € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Aromas y colores multicapa: Hay seis aromas y colores diferentes, que incluyen lavanda, cereza, rosa, pomelo, limoncillo y uva. Con efectos aromáticos de larga duración, estas lujosas bombas de baño transforman su baño en un spa. Todo lo que tienes que hacer es disfrutar de 6 explosiones de diferentes colores y aromas.

Sorpresa y regalo para los amantes: A los niños les encantará la forma en que conviertes su baño en tiempo de juego con estas coloridas set de baño. Idea de regalo perfecta para mujeres, niñas, niños para cumpleaños / día de la madre / día de San Valentín / Navidad / día del niño.

Hidrata tu piel: con ingredientes suavizantes de la piel como los aceites esenciales, la bomba de baño de spa puede prevenir eficazmente el envejecimiento de la piel, suavizar las arrugas y hacer que la piel esté llena de elasticidad y vitalidad. Deja la piel seca hidratada y sutilmente perfumada, y no deja tonos sucios en la bañera.

Experiencia de spa de lujo: siéntase cómodo para darse un buen baño con nuestras set de baño de burbujas después de un día de arduo trabajo, puede sentirse tan relajado y cómodo. Estas bombas de baño libres de crueldad hacen más de lo que esperas, crean vapores calmantes y brindan alivio cuando más lo necesitas.

Bombas de Baño, 7 Set de Baño Regalos Mujer, Sales de Baño Naturales Spa Relajantes, Espuma Bolas de Baño Efervescentes, Regalos Navidad, San Valentín, Cumpleaños para Madre, Hombre, Niños, Novia € 19.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Burbujas Ricas y Colores Vibrantes El set de bomba de baño te brinda una experiencia de spa de ensueño, relajando tu cuerpo con colores elegantes y agua fragante. Cuando los arrojas al agua, comienzan a burbujear y liberan burbujas coloridas e ingredientes beneficiosos para tu piel

7 Aromas Maravillosos Aromaterapia con 7 aromas diferentes, persiste en su piel. El baño de la mañana, un aroma energizante como la menta te abrirá un nuevo día y te ayudará a enfrentar un nuevo desafío. Mientras se baña por la noche, la lavanda relajará su cuerpo cansado en el baño y se dormirá en la cama

Idea de Aegalo Perfecta Regalo de mujer lujosa para un fanático de la bomba de baño en cumpleaños, día de la madre y festival. Está lleno de 7 piezas de formas lindas, como una linda bomba de baño de magdalenas, una bomba de baño de color blanco puro con corazón rosa, vibrantes bombas de baño redondas cúbicas y 3D, 2 bombas de baño en forma de rosquilla

Hidratando Tu Piel La manteca de karité, la manteca de cacao y los aceites esenciales añadidos en las bombas de baño te dejan absolutamente radiante y disfrutas de una terapia de spa natural y libre de químicos. Funciona bien no solo para limpiar tu piel, sino también para renovar tu piel suave, flexible y sedosa

Químicos Libres de Tóxicos Disfrute de los baños hidratantes y edificantes con ingredientes naturales y no tóxicos. Nuestras bombas de baño son amigables para mujeres, hombres, niños y niñas. Nunca experimentamos con animales (luchando contra las pruebas con animales) porque nada de químicos tóxicos o dañinos entrará en nuestro set de bombas de baño

Kit de Regalo Bombas de Baño € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 【Colores Soñadores】A diferencia de las bombas de baño tradicionales, estas bombas de baño en forma de nube se disolverán en color del arcoíris con sola una bomba de baño. No le preocupe por la mancha de la bañera, ya que no hay colores artificiales. Disfrute del lujoso rainbow Spa de sus sueños en casa.

【Divertido Efecto Burbujeante y Efervescente】Al soltar una bomba de baño en el agua de bañera, las burbujas ricas llenan instantáneamente en su bañera, haciendo del baño un paraíso divertido. Comience un divertido baño con su familia.

【Ingredientes Naturales y Orgánicos】Las Ribivaul bombas de baño de arcoíris están hechas a mano con ingredientes naturales y orgánicos tales como aceite de jojoba hidrogenado, aceite de semilla de uva hidrogenado, aceite de butyrospermum parkii (manteca de karité), aceite esencial natural. Sin estimulación, sin alergias. Vegano disponible y sin parabeno.

【Kit de Regalo Delicado Hecho a Mano】Diseñado con una caja delicada y soñadora, este kit de bombas de baño arcoíris es una excelente opción de regalo para su familia, sus amigos y usted mismo en el Día de San Valentín, el Día de la Madre, Navidad, Cumpleaños y en la vida cotidiana.

【Piel Hidratante】 Hecho con aceites esenciales naturales, este kit de bombas de baño se adaptan a todo tipo de piel. Disfrute de un baño fragante para aliviar el estrés y la fatiga, y mantenga su piel hidratada y sedosa con un spa en casa.

LA BELLEFÉE Bombas de Baño Aromaterapia de Baño Bolas Productos de Baño Imprescindibles, Baño de Burbujas, Sales de Baño,Vela perfumada Juego Set de 6 (4 x Bombas de Baño 2 x Vela perfumada) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features [4 x BOMBAS DE BAÑO Y 2 x VELAS PERFUMADAS]: Hay 4 Bombas de Baño y 2 Vela de perfumada, que hacen que la hora del baño sea más agradable.

[BATH BOMBS]: La variedad de aceites de bombas cuatro baños cada uno hace que estas bombas de baño constituyan uno de los regalos de bombas de baño más deseables del mercado. Los aromas son rosa, lavanda, árbol de té y limón. El peso de cada bomba es de 112 g, 6 cm.

[Vela de perfumada]: Cada vela de soja perfumada es de 90 g, el peso neto es de 75 g. Tamaño: 6 cm (W) x 4 cm (H), 15 - 17 horas de tiempo de combustión. El aroma de las velas es: Lemongrass & Bergamot, Vanilla & Coconut. Estas velas están hechas con cera de soja 100% natural, no generará humo acre, inofensivo para los humanos y sin contaminación.

[Bath SPA Experience]: disfrute de la aromaterapia perfumada, disfrute de la lujosa experiencia de Spa, alivie la sequedad de la piel de manera efectiva, tan suave y nutritiva para su piel. Lo que ayudará a liberar el estrés de su día y disminuirá la fatiga mientras se sumerge en un baño tibio.

[GARANTIZAMOS EL 100% DE SATISFACCIÓN ]: Orden con confianza. Ofrecemos reembolsos completos y devoluciones si hay algún problema después de recibir los productos. Simplemente contáctanos y nosotros nos encargaremos de ello.

HBselect Bombas De Baño 10 piezas,Bolas De Baño Espuma Con Aceites Esenciales Aromaterapia Fragancias Relajantes Set De Regalo Para Mujeres Amigas € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Hermosa Experiencia De Baño - ¡Gran fragancia! Si está cansado, fatiga muscular o nervioso, ¡disfrute con nuestra bombas de ducha! cuando te bañes, puedes tener un día refrescante y fragante. Si te bañas por la noche, relajará tus músculos y nervios y alejará todo cansancio

Varias Fragancias Relajantes - Exquisita caja de regalo,perfecta para regalar a su novia, amigas, madre.Incluye 10 piezas Bombas Baño de diferente olor aromático, Lavandula,Rosa,limón,Manzanilla,romero ,canelo ,té verde, Naranja,Menta,Olíbano...un perfume trae una experiencia diferente.Las burbujas ricas pueden brindarte una experiencia de ensueño como spa natural

MATERIAL- Bombas de baño se fabrica a partir de aceites esenciales y sales marinas naturales y otros extractos naturales. Incluye material efervescente de alta calidad y perfume. Nuestra bomba de baño está hecha a mano con ingredientes naturales y orgánicos, sin productos químicos tóxicos, asegura que sean seguros y saludables, se puede usar con confianza

La última proporción de ingredientes garantiza un buen efecto de burbujeo y flotación. Le dará una impresión visual increíble mientras lo pone en el agua. Los materiales naturales tienen menor actividad y mayor tiempo de almacenamiento en ausencia de agua. Resuelve eficazmente los inconvenientes de que otras bombas de baño utilizan materias primas químicas para causar espuma interna después del almacenamiento durante un período de tiempo

NOTA - Disuelva las bolas de baño en agua de 5 a 10 minutos antes de bañarse. la temperatura del agua alrededor de 38 grados es la más adecuada. Cuando esté acostado en el baño, ajuste el nivel del agua al cofre para reducir la presión causada por la presión del agua. no se bañe después de comer para evitar desmayos

Aprilis 8 Bombas de Baño,Productos de Baño Imprescindibles, Baño de Burbujas, Sales de Baño € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features CALMANTE DE PIEL PARA UNA RELAJACIÓN PROFUNDA: Cada bomba de baño contiene aceite esencial puro de rosa, limón, jazmín, lavanda, pomelo, menta, incienso o naranja dulce; proporciona grandes beneficios de aromaterapia y calma el estrés acumulado en el cuerpo y la mente; nutre e hidrata suavemente tu piel, para conseguir una piel más suave y tersa; estimula la circulación sanguínea para tonificar la piel

CONSIGUE QUE EL BAÑO SEA DIVERTIDO: la fórmula exclusiva flota creando burbujas en la superficie y una rápida rotación que estimula sus sentidos; cada bomba de baño contiene varios colores y libera un patrón único de burbujas vibrantes que destellan en la superficie del agua; disfrute de una maravillosa experiencia en el baño observando el extravagante espectáculo visual

ENVOLTORIO IDEAL PARA REGALO: El elegante envoltorio de regalo está diseñado para regalos de cumpleaños, San Valentín o el Día de la Madre; regalos perfectos para fiestas y bodas; cada bomba de baño está envuelta individualmente con dos películas de plástico para mantenerla fresca; el relleno en la parte inferior de la caja evita que se produzcan daños durante el transporte; embalaje ecológico de cartón ondulado

NATURAL Y NO TÓXICO: las bombas de baño Aprilis están hechas 100% a mano con ingredientes naturales y orgánicos; vegano, no modificado genéticamente sin OGM, sin sulfatos, sin gluten, sin crueldad y sin parabenos; no mancha su piel o su bañera, ya que ambos se pueden enjuagar fácilmente.

GARANTÍA DE CALIDAD: 100% de reembolso si no está satisfecho con nuestro producto

Homasy 6 Piezas Bombas de Baño, Kit SPA de Aceite Esencial Hecho a Mano, Bombas de Baño de Burbujas Efervescentes, Manteca de Karité Hidrata, Cumpleaños, Regalos para Mujeres, Madres y Niños € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Amazon.es Features ♥Conjunto de 6 Bombas de Baño Coloridas♥ Las bombas de baño Homasy tienen forma de deliciosos artículos de panadería con diferentes colores, lo que agrega más diversión a la hora del baño. Aromas más suaves de lavanda, rosa, melocotón, hierba de limón, papaya y mango, Matcha te brindará una fragancia duradera.

♥La Mejor Opción de Regalo♥ Cada una de estas bombas de baño se envuelve individualmente y se empaca exquisitamente, por lo que es un regalo perfecto para cualquier persona como esposa, madre, hijos, amigos. Ideal para San Valentín, Día de la Madre, Cumpleaños, Navidad, Aniversario, Boda y otras ocasiones.

♥Cuidado Nutritivo de la Piel♥ Cada bomba de baño de Homasy está hecha a mano y contiene aceites esenciales puros, sal marina, manteca de karité y otros materiales beneficiosos, le brinda un lujoso tratamiento de SPA en casa. Obtendrá una piel suave, hidratada, fragante y suave después del uso.

♥Diversión Burbuja♥ ¿Tiene problemas para bañar a su hijo? Las bombas de baño con gas Homasy te ayudarán. Deje caer las lindas bombas de baño en la bañera, ya que esta fragante bomba de baño burbujea, el agua se volverá suave y cremosa. Hacer que la hora del baño sea más agradable que nunca para sus hijos.

♥Nunca Manche Su Bañera♥ Corte la envoltura de plástico con la herramienta incluida, llene su bañera con agua tibia, coloque las bombas de baño de aceite esencial, recuéstese y disfrute del baño. Las bombas de baño Homasy no dejan residuos en su bañera o piel después del baño. Consejos: recomiende limpiar la bañera después de cada uso. READ Los 30 mejores Jojos Bizarre Adventure de 2021 - Revisión y guía

Cozywind 12piezas Set de Regalo de Bomba Bombas de Baño Kit Regalo Compleaños, Fiestas y Festivales para Mujeres, Mamá, Novia € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features ♥Buen efecto de uso♥: la bola de sal de baño está hecha de sal mineral bien, que tiene el efecto de control de aceite y exfoliación, haciendo que su piel sea más delicada y suave.

♥ Exquisito regalo ♥: las bolas de sal de baño Cozywind están hermosamente empaquetadas, cada bola de burbujas tiene un color diferente y se puede dar a amigos o novias en cumpleaños, Navidad, San Valentín, es una muy buena opción.

♥Doce fragancias♥: la fragancia de cada bola de baño es diferente: romero, lavanda, menta, uva, limón, rosa, jazmín, canela, árbol de té, naranja, manzanilla, bergamota.

❤100% natural, ❤Este producto es 100% natural, sin aditivos ni productos químicos irritantes, hecho de ingredientes naturales, puede comprar y usar con confianza.

♥Relajación♥: cuando trabaje durante un día, use nuestras bolas de sal de baño para bañarse después de regresar a casa, lo que puede relajar efectivamente su cuerpo y mente y eliminar el cansancio del día.

CANAL TOYS Maletín de herramientas para crear tus propias Bombas de baño, color azul y verde, Talla Única (1) , color/modelo surtido € 26.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín de herramientas para crear tus propias bombas de bañoi

Mezcla los polvos de color y las decoraciones

Oculta un personaje sorpresa dentro

Utiliza el maletín para guardar tus creaciones

¡llévalo a todas partes

Laboratorio bombas de baño € 29.99 in stock 5 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manualidades

HBselect Bombas De Baño y Tabletas De Ducha Pack 10+6 con Aceites Esenciales Aromaterapia Fragancias Relajantes Set De Regalo para Mujeres Amigas € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Hermosa Experiencia De Baño - ¡Gran fragancia! Si está cansado, fatiga muscular o nervioso, ¡disfrute con nuestra bombas de ducha! cuando te bañes, puedes tener un día refrescante y fragante. Si te bañas por la noche, relajará tus músculos y nervios y alejará todo cansancio

Varias Fragancias Relajantes - Exquisita caja de regalo,perfecta para regalar a su novia, amigas, madre.Incluye 10 piezas Bombas Baño de diferente olor aromático:Fresa, arándano, uva, naranja, limón, lavanda, rosa, menta, árbol de té, vainilla,6 Tabletas De Ducha para ducharse, un perfume trae una experiencia diferente.Las burbujas ricas pueden brindarte una experiencia de ensueño como spa natural

MATERIAL- Bombas de baño se fabrica a partir de aceites esenciales y sales marinas naturales y otros extractos naturales. Incluye material efervescente de alta calidad y perfume. nuestra bomba de baño está hecha a mano con ingredientes naturales y orgánicos, sin productos químicos tóxicos, asegura que sean seguros y saludables, se puede usar con confianza

La última proporción de ingredientes garantiza un buen efecto de burbujeo y flotación. Le dará una impresión visual increíble mientras lo pone en el agua. Los materiales naturales tienen menor actividad y mayor tiempo de almacenamiento en ausencia de agua. Resuelve eficazmente los inconvenientes de que otras bombas de baño utilizan materias primas químicas para causar espuma interna después del almacenamiento durante un período de tiempo

NOTA - Disuelva las bolas de baño en agua de 5 a 10 minutos antes de bañarse. la temperatura del agua alrededor de 38 grados es la más adecuada. Cuando esté acostado en el baño, ajuste el nivel del agua al cofre para reducir la presión causada por la presión del agua. no se bañe después de comer para evitar desmayos

McNory 12 Bombas de Baño,Set Bolas de Baño con Aceites Esenciales,Bath bombs Baño de Burbujas,Sales de Baño,Navidad Dia de san valentin Regalo femenino € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features 12 sabores románticos: el kit de bomba de baño de spa contiene 12 colores y sabores diferentes que incluyen romero, lavanda, menta, uva, limón, rosa, jazmín, canela, árbol de té, naranja, manzanilla.

Natural y amigable con la piel: Mezclado con aceites esenciales naturales para mantener su piel hidratada y ayudar a aliviar el estrés; Hecho a mano, sin aditivos ni químicos irritantes. Le permite experimentar una experiencia de lujo en el baño ordinario.

Disfrute de la aromaterapia SPA: de tamaño pequeño y exquisito, fácil de transportar. Aceites esenciales mezclados con sal marina, el aroma fresco y elegante de los aceites te hace sentir relajado y cómodo. Puedes disfrutar de un baño tipo spa en cualquier momento con las bombas de baño.

Juego de regalo perfecto: 12 bombas de baño están bien presentadas en una elegante caja. Un regalo brillante para Navidad, San Valentín, cumpleaños, Día de la Madre, como un regalo para su familia, amigos, niños.

Care Cuidado hidratante: las bombas de baño están llenas de aceites esenciales naturales, sal marina, aceites de girasol y manteca de karité calmante. Ayuda a renovar tu piel y mejora la textura y elasticidad general de tu piel.

Supertrip Bombas de baño, 9PCS Set de regalo de bolas de baño hecho de aceites esenciales orgánicos naturales Regalos de San Valentín/Navidad/Cumpleaños para novias, madres, esposas, niñas € 18.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features ♥ Bombas de baño hechas a mano ♥- ingredientes orgánicos y naturales, libres de conservantes y aromas (por lo tanto, el aroma no es particularmente fuerte), no dañan la piel para que los niños puedan usarlos.

♥ 9 olores para elegir ♥- que le ofrecen una variedad de atmósferas. Los diversos componentes de aceites esenciales en las bombas de baño tienen diferentes gustos y efectos que hacen que la piel sea suave y flexible, limpie la piel y regule la piel seca.

♥ Bombas de baño de aceites esenciales ♥-adecuadas para el cuidado de la piel, ricas en aceites esenciales, sin burbujas (o una pequeña cantidad de burbujas), una gran cantidad de aceites esenciales puede aliviar la fatiga y el estrés y relajar los nervios tensos

♥ tamaños diferentes ♥-la bomba de baño grande es adecuada para bañarse y la bomba de baño pequeña es adecuada para el cuidado de la piel de manos y pies. El tamaño es diferente para que todo su cuerpo pueda ser atendido de manera efectiva.

♥ Regalos perfectos ♥ - Las bombas de baño pueden aliviar la fatiga de manera efectiva, ya que son adecuadas para todos. Puede regalarlo como regalo de San Valentín, Navidad, Día de Acción de Gracias o cumpleaños a familiares, amigos, niños, especialmente madres, novias, mujeres e hijas.

Bombas De Baño ORGÁNICAS con Aceites Esenciales 7 Piezas – Regalo para Mujer - Vegano de Alta Calidad - Hecho a Mano - Caja Premium con Envoltorio y Lazo de Satén - Hecho en Europa € 38.99

€ 29.74 in stock 1 new from €29.74

Amazon.es Features ✅ CALIDAD EXTRAORDINARIA / 100% ORGÁNICO Y NATURAL / Hecho a mano / Vegano y con ingredientes sin crueldad hacia los animales / Sin OGM / Sin colorantes artificiales: Nuestros aditivos para el baño contienen ingredientes naturales y orgánicos como manteca de karité, huelen divinamente y nutren la piel. Oasis de Sensaciones: conjunto de 7 piezas de bombas de baño con los siguientes aromas: flor de malva, canela naranja, lima-macadamia, fresa-higo, chocolate y rosa negra.

​✅ REGALOS DE LUJO ÚNICOS: los productos están colocados sobre tela de satén blanco en una caja de regalo negra. Un lazo de satén auténtico, alrededor de la caja premium, se encarga de envolver el regalo, haciendo de esta caja de regalo un regalo original. Las bombas de baño orgánicas tienen diferentes formas y texturas, haciéndolas atractivas a la vista y estimulantes al tacto. Usamos únicamente aromas naturales y auténticos pétalos de flores.​

✅ PARA UNA PIEL SUAVE, DE TERCIOPELO: Nuestros ingredientes naturales y orgánicos como LA MANTECA DE KARITÉ Y CACAO hidratante, extractos de frutas, aceites esenciales y pétalos de flores hidratan la piel, la suavizan y te ofrecen una agradable sensación de comodidad y cuidado. Podrás sentir la diferencia después del baño.

✅ NUEVO: COMPRA 1 PRODUCTO. PLANTA 1 ÁRBOL. OASIS DE AROMA DIVINO / Aromaterapia con CALIDAD DE SPA: los aditivos del baño se disuelven en la bañera y llenan la habitación con un aroma divino. Este producto combina las propiedades relajantes de los aceites esenciales de alta calidad con la manteca de karité y de cacao intensamente nutritivos, para brindarte los beneficios de un tratamiento de bienestar que transforma tu bañera en un spa.

✅ NUESTRAS NORMAS DE ALTA CALIDAD GARANTIZAN SATISFACCIÓN 100% ¡o te reembolsaremos el precio de la compra! En Satin Naturel, nos comprometemos a utilizar ingredientes sostenibles y de alta calidad porque nos sentimos motivados por tu satisfacción. Si no estás completamente satisfecho, te devolveremos el dinero, ¡sin problemas ni molestias! Elige Satin Naturel, por tu belleza y por amor a nuestro medio ambiente. Pide ahora los pralinés de baño orgánicos directamente en tu puerta.

Brubaker - Juego de cosmética de bombas de baño "Wild at Heart". Juego de 6 unidades hechas a mano y veganas. € 14.99 in stock 3 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceites aromáticos y cremosos que se desprenden con el calor del agua del baño y se esparcen por todo el espacio, transformándolo en un oasis de bienestar.

Mima tu piel con sustancias naturales y veganas.

Con un alto porcentaje de manteca de cacao y preciada manteca de karité.

Productos hechos a mano y fabricados a diario. No comestibles.

¿Experimentos en animales? Nosotros decimos ¡NO! Todos los productos de belleza de Brubaker están probados exclusivamente en nosotros mismos.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.