Los 30 mejores Bolsa Termica Comida de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Bolsa Termica Comida veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Bolsa Termica Comida disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Bolsa Termica Comida ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Bolsa Termica Comida pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Tatay Urban Food Casual - Bolsa Térmica Porta Alimentos, 3 L de Capacidad, con 4 Tuppers Herméticas, 2 x 0.5 L, 2 x 0.2 L, Color Negro,Medidas 22.5 x 10 x 22 cm € 19.90 in stock 12 new from €16.36

1 used from €19.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 22.5 x 10 x 22 cm

Impermeable: Hecho con triple capa de material: una primera capa de textil resistente 100% polyester, una segunda capa esponjosa térmica y una tercera capa de Aluminium foil

Tuppers incluidos: Incluye 2 fiambreras ovaladas de 0.5 L y 2 redondas de 0.2 L de plastico libre de BPA, de -40º en congelador a 100º en microondas; aptos para lavavajillas

Práctico: Cuenta con una práctica rejilla interior para guardar los cubiertos

FABRICADO EN ESPAÑA: Por la marca TATAY

Bolsa Térmica Comida Bolsas de Almuerzo caja porta con Aislamiento Bolso de Mano para Mujeres Impermeable Fiambrera Isotermica Aislado Térmico Organizador del Almuerzo para Hombres niñas niños € 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad: 20*11*22cm/7.8*4.4*8.6inch, podría adaptarse perfectamente a su lonchera, bocadillos, frutas o vegetales. Función práctica e independiente para enriquecer su comida para el trabajo, actividades al aire libre o la vida escolar.

Material de alta calidad: el papel de aluminio ecológico hace que los alimentos se mantengan frescos durante horas. Hecho de materiales libres de BPA, no es tóxico y es seguro para su comida.

Ligero y portátil: esta bolsa de almuerzo es simple y moderna, esta bolsa de almuerzo puede usarse como bolsa de almuerzo, bolsa de picnic, bolsa de mano, adecuada para mujeres y estudiantes.

Bolsa impermeable para el almuerzo a prueba de humedad: Equipada con una lámina de aluminio impermeable y ecológica que es a prueba de fugas y aislada. Adecuada para almacenar una variedad de alimentos con la capacidad de transportar más alimentos fácilmente para mejorar su vida diaria.

Más características: Peso ligero, asa acolchada, cremallera lisa duradera mejorada, fácil de limpiar, más fresca, conveniente. Diseño de moda, gran idea para regalar, cumpleaños, Navidad y Acción de Gracias.

PuTwo Térmica Porta Alimentos 8L Hermética Bolsa Térmica Plegable Bolso Nevera Térmica Tela Bolsas Térmicas para Llevar Comida Nevera Almuerzo para Adulto Mujer Niños Trabajo Oficina Playa Viaje -Gris € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL 100% FLEXIBLE E ISOTÉRMICO: el exterior de PuTwo Térmica Porta Alimentos Hermética Bolsa Térmica Plegable Bolso Nevera Térmica Bolsas Térmicas para Llevar Comida Nevera Almuerzo bolsa para fiambrera con correa está hecha de tejido oxford 600D resistente al agua para mayor durabilidad y fácil limpieza; La espuma EPE de 10 mm (Polietileno expansible) acolchada en el interior de la Bolsa de Almuerzo PuTwo proporciona 8 horas de resistencia térmica, que es un 20% más larga que antes

CERTIFICACIÓN DE LA FDA: El forro interior de PuTwo Bolsa Porta Alimentos Bolso Térmico con cremallera Porta Alimentos Bolsa Almuerzo Impermeable Térmico Bolsas portatil Térmicas Bolsa Bolsa Térmica Comida plegable Térmica Comida bandolera almuerzo está fabricado con papel de aluminio de primera calidad aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) certificado por SGS (Société Génerale de Surveillance Holding S.A.), la Bolsa aislante PuTwo es 100% segura

CREMALLERA YKK DURADERA: la cremallera YKK, la mejor cremallera, más fluida y duradera, proporciona una durabilidad de Nevera Térmica Bolsa Almuerzo Bolsa de Almuerzo Térmica Almuerzo Aislante; PuTwo Bolso refrigerador Bolso enfriador térmico Bolsas Termo Bolsa aislamiento térmico Bolsa isotérmica de Almuerzo Nevera portatil Bolsas refrigeradas Bolsa Térmica enchufable es ideal para usar con PuTwo fiambrera tuppers cristal lunch box almuerzo caja almuerzo fiambrera trabajo loncheras de trabajo

CAPACIDAD DE 8 L & DISEÑO INTELIGENTE: se puede contener aproximadamente 10 latas de coca y el espacio en la parte superior también contiene 2 latas de bebida; bolsillo frontal ideal para sostener condimentos, servilletas o teléfonos, bolsillo de malla posterior para cuchillos, tenedores y cucharas; La correa de hombro desmontable / ajustable 3 formas de transporte; Dimensión y peso: 24 * 22 * 16 cm / 9.5 * 8.6 * 6.3 pulgadas; 24 * 22 *4 cm / 9.5 * 8.6 * 1.6 pulgadas (doblado); 320g

VERSATILIDAD: PuTwo Bolso de Almuerzo aislado Bolsas térmicas de Comida hombres nevera bebe isotermica porta alimentos niños bolsa comida bebe térmicas para niños térmicas mujer bolsa termica bebe nevera bebe isotermica térmicas hombre nevera niña es adecuado para todas las personas como empresarios, profesores, estudiantes, mujeres, hombres, niños, bebé, adultos y también es ideal para trabajo, escuela, oficina, viajes, camping, barbacoa, playa, vacaciones, vacaciones, parque y picnic

E-MANIS Térmica Bolsa Portatil Almuerzo 12L Hombre y Mujer Trabajo Hermética Comida Nevera Porta Alimentos Oficina Escuela Acampar Picnic Playa Viaje para Adultos y Niños, Negro € 24.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales de Alta Calidad: E-MANIS La bolsa de almuerzo usa tela Oxford 1680D y forro de PEVA, Protección del medio ambiente y seguridad, puede mantener los alimentos calientes y fríos en la bolsa, y es fácil de limpiar.

Doble Función: Asa superior blanda, y no sólo eso, sino que también tiene una correa de hombro ajustable y desmontable para facilitar el acarreo. Dos vías de la cremallera protege contra los olores y las manchas bacterianas.

Diseño de Separación: La bolsa tiene dos partes que separan los alimentos fríos y calientes. La parte de arriba es adecuada para patatas fritas, fruta, aperitivos, galletas...La de abajo es para el almuerzo, sándwiches, ensaladas etc.

Capacidad de Tamaño: Tamaño de la bolsa de almuerzo 27 x 19 x 25 cm (10.6 x 7.5 x 9.8 pulgadas), la capacidad es de aproximadamente 12L. Es fácil de limpiar, pero solo se puede lavar con agua fría, no con agua caliente o lavar a máquina. Puede mantener la temperatura de los alimentos durante 4 a 8 horas.

Servicio Postventa: siempre brindamos un servicio al cliente profesional antes y después de su compra. Si el producto se daña durante el transporte o tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

Leyendas Bolsa Térmica Porta Alimentos Comida Almuerzo Oferta Color Liso o con Dibujo 6 litros (Negro) € 12.90 in stock 1 new from €12.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIALES: El exterior de bolsa está fabricado con tejido resistente a la suciedad, resistente al agua, de alta densidad, para una mayor durabilidad y una fácil limpieza. El forro interior está hecho de lámina de PEVA ecológica y acolchada con espuma para una gran resistencia térmica.

GRAN CAPACIDAD: La bolsa más mejor es lo suficientemente grande como para contener los elementos esenciales que una familia necesita para un picnic, sin ser engorrosa. Es ideal para acampar, caminar, barbacoas, etc.

PORTABILIDAD: Diseñado con un mango acolchado y una correa de hombro desmontable que ofrece múltiples estilos de transporte y permite un transporte sin esfuerzo. También se puede doblar para un fácil almacenamiento.

Bolsa ligera.Con asa superior y bandolera extensible para mayor comodidad en el transporte

DIMENSIONES: La capacidad máxima de la bolsa de almuerzo es de 6L. Sus dimensiones totales son 20 x 17 x 19 cm. READ "Se cometió un crimen": Pruebas y detenciones tras filtrarse fotos del cuerpo de Maradona

Lifewit 15L Bolsa Isotermica de Almuerzo Nevera Portatil para Alimentos Frutas,Porta de Comida con Forro Plástico Aislamiento Térmico,Genial para Playa,Picnic,Camping,Barbacoa, Negro € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales Premium: El exterior de bolsa está fabricado con tejido Oxford resistente a la suciedad, resistente al agua, de alta densidad, para una mayor durabilidad y una fácil limpieza. El forro interior está hecho de lámina de PEVA ecológica y acolchada con espuma EPE de 6 mm para una gran resistencia térmica.

Gran Capacidad: La bolsa más mejor es lo suficientemente grande como para contener los elementos esenciales que una familia necesita para un picnic, sin ser engorrosa. Es ideal para acampar, caminar, barbacoas, etc.

Bolsillos Externos: La bolsa presenta una amplia abertura para una fácil carga y descarga. Hay 2 bolsillos laterales de malla para guardar bebidas, botellas e incluso sombrillas. La bolsa también tiene un bolsillo frontal profundo para poner dulces, servilletas, llaves y otras cosas pequeñas.

Portabilidad: Diseñado con un mango acolchado y una correa de hombro desmontable que ofrece múltiples estilos de transporte y permite un transporte sin esfuerzo. También se puede doblar para un fácil almacenamiento.

Dimensiones: La capacidad máxima de la bolsa de almuerzo es de 15L. Sus dimensiones totales son 30 x 23 x 23 cm.

ZoneYan Bolsa Térmica Comida, Bolsa de Almuerzo Térmica Impermeable, Bolsa de Almuerzo Pequeña, Impermeable Comida Bolsas de Almuerzo, Bolsa Nevera Portatil Pequeña, Escuela, Picnic (Black) € 10.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ① DISEÑO PRÁCTICO: Bolsa del almuerzo tamaño: 9.1 "* 5.5" * 8 ". El tamaño ampliado es suficiente para satisfacer sus necesidades y hay suficiente espacio para vajillas, refrigerios, etc. El paño suave hace que esta bolsa de almuerzo sea fácil de doblar y guardar en una bolsa normal. Portátil, muy adecuado para viajes, picnic, escuela u oficina.

② RESISTENTE Y DURADERO: Bolsa de almuerzo impermeable hecho de tela catiónica de material de alta calidad y papel de aluminio grueso ecológico, resistente al desgarro, al desgaste, suave, impermeable y resistente a las manchas. El forro a prueba de fugas, fácil de limpiar, se puede usar como bolsa de almuerzo, bolsa de picnic, bolsa de artículos diversos, adecuado para todas las personas.

③ MÁS FUNCIONES: Bolsa térmica comida asa liviana con acolchado, cremallera lisa duradera mejorada, fácil de limpiar, impermeable, con aislamiento, más fresco y más conveniente. El bolsillo frontal está diseñado para organizar servilletas y artículos personales, como teléfonos, tarjetas de autobús, toallas de papel, etc. También es una gran idea de regalo para cumpleaños, navidad, año nuevo u otros regalos navideños.

④ A PRUEBA DE FUGAS Y FÁCIL DE LIMPIAR: Fiambrera plegable bag con un diseño suave, a prueba de fugas y aislante del calor, es perfecto para mantener las bebidas frías o el almuerzo caliente, y ya no te preocupes por los derrames y fugas. La salsa salpicará dentro, solo límpiala con un paño húmedo.

⑤ PORTABILIDAD: Impermeable comida bolsas de almuerzo el papel de aluminio no tóxico es seguro, puede mantener los alimentos calientes o comerlos frescos, el forro es a prueba de fugas, fácil de limpiar, la bolsa de almuerzo liviana es fácil de transportar, fuerte y gruesa y se siente cómoda, y es fácil de almacenar y usar después de doblar.

Valieno Bolsa Termica Porta Alimentos 11L Bolsa Comida Trabajo con Capa de Papel de Aluminio Aislante Fácil de Limpiar Adecuado para Picnics Trabajo Escuela 29*17*23CM € 12.49 in stock 1 new from €12.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【Lo mejor de bolsa termica porta alimentos】El interior del térmica está revestido con una capa de papel de aluminio de alta calidad que bloquea eficientemente la transferencia de temperatura al exterior, manteniendo los alimentos frescos en verano y aislados en invierno, asegurando una mejor conservación de los alimentos. No solo está comprando una bolsa, sino una mini nevera portátil

【Ultra Durable y Portátil】La costura apretada asegura que el bolsa comida trabajo puede soportar la gravedad pesada no se aflojará en las costuras, y las dos asas acolchadas son fuertes y cómodas. Con un peso de sólo 160g, el bolsa porta alimentos es fácil de llevar en el camino y es adecuado tanto para adultos como para niños

【Resistente a los impactos】 Bolsa termica porta alimentos tiene una capa de algodón suave de 5 mm cosida en el interior, que no solo protege el contenido de la bolsa de los impactos, sino que también refuerza el efecto de aislamiento, manteniendo el calor o el frío fuera durante horas

[Material de calidad] El exterior de bolsa almuerzo está hecho de tela Oxford 600D de alta densidad para mayor resistencia y durabilidad, el forro es resistente a las manchas para una fácil limpieza, simplemente límpielo con un trapo o toalla de papel. El diseño de doble cremallera de alta calidad es resistente y suave, fácil de abrir y cerrar

【Gran capacidad】Nuestra bolsa nevera de 11 litros mide 29x17x23cm y puede almacenar no sólo fruta, comidas de trabajo y bebidas frías, sino también biberones para mantenerlos frescos. Es perfecta para picnics, comidas de trabajo y viajes cortos. Si encuentra algún problema de calidad, siempre puede ponerse en contacto con nosotros

longzon Bolsa Térmica Porta Alimentos,10L Bolsa Térmica Comida Bolsa Porta Alimentos con Correa de Hombro Ajustable para Llevar Comida Almuerzo, Genial para Trabajo Playa Viaje,Gris € 15.99 in stock 3 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► PEVA de alta calidad: Como bolsa térmica comida,está hecha de tejido oxford 600D resistente al agua.¡Mantenga su comida caliente o fría durante aproximadamente 5 horas! Bolsa isotérmica porta alimentos está hecho un revestimiento de papel de aluminio premium no tóxico,fácil de limpiar y secar,no se preocupe por derramar bebidas.

► Bolso multifuncional: Las correas de hombro ajustables aportan más usos a esta bolsa de picnic. Se puede usar como una bolsa de bento normal; Cuando lleva más artículos, se puede usar como una bandolera estirando la correa para el hombro; Cuando vaya de compras, también puede acortar la correa para el hombro y se convierte en una bolsa de compras, una bolsa de bebé. El resistente tejido de nylon oxford con remaches dobles hace que el mango sea más sólido y duradero.

► Diseño multifuncional: Hay bolsillos en el frente y los lados de la bolsa térmica 10 litros para guardar sus cosas personales,no solo como longzon 10l bolsa térmica,sino también como una bolsa térmico trabajo.El bolsillo delantero es para guardar dinero en efectivo,teléfonos móviles y las tarjetas y bolsillos traseros son para guardar otros artículos pequeños.Es una bolsa térmica comida perfecta para el trabajo,la escuela,el picnic,como varias bolsas,excursiones de un día,deportes y más.

► Fácil de cargar: Portátil y liviano con asa, conveniente para transportar y sostener. El paño suave hace que este contenedor sea fácil de plegar y guardar en su bolsa normal. Tiene doble cremallera lisa,es más fluida y duradera, Como longzon bolsa térmica, es ideal para usar.Si sus bebidas se derraman dentro, simplemente limpie con un paño húmedo.

► Ampliamente aplicable: Debido a su apariencia es hermosa, longzon bolsa también es para bolsa comida trabajo. Nuestras bolsas vienen en una variedad de colores. Para todas las personas como empresarios, profesores, estudiantes, mujeres, hombres, adultos y también genial ideal para trabajo, escuela, oficina, viajes, camping, barbacoa, playa, vacaciones,parque y picnic.

Oryx 5025050 Bolsa Isotermica Con 4 Recipientes Hermeticos Plastico (2x800 ml + 2x400 ml.) € 18.35 in stock 14 new from €18.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 4 Recipientes Hermeticos (2 x 800 ml + 2 x 400 ml.)

Caracteristicas bolsa:

Medida bolsa: 14x25x21 (Alt.) cm.

Bolsa con asa realizada en poliester, material resistente y duradero, se lava facilmente incluso en lavadora.

Relleno que aisla del frio y del calor.

Bolsas De Picnic, JSENGE Bolsa TÉRmica, Bolsa De Hielo Grande, Bolsas De Supermercado Aisladas Para Alimentos FrÍOs O Calientes, Bolsa De Almuerzo Plegable, Bolsa De Supermercado Reutilizable € 22.98 in stock 1 new from €22.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MANTENGA FRÍOS LOS COMESTIBLES】 : Una tapa deslizante con cremallera suave y un interior aislado mantienen sus alimentos, bebidas y otros artículos fríos a su temperatura original. Cuanto más llene la bolsa reutilizable, más tiempo permanecerán fríos sus artículos.

【FUERTE Y DURADERO】 : Hecho de tela no tejida duradera de alta calidad - Asas antidesgarros de resistencia extra cosidas a lo largo de la bolsa - Costuras reforzadas - Fortalece la bolsa aislante.

【TAMAÑO GRANDE, PUEDE ALMACENAR MUCHA COMIDA】 : Cada una mide 40.6 x 33 x 22.9 cm / 16 x 13 x 9 pulgadas, estas bolsas de compras reutilizables extra grandes están diseñadas para manejar los mayores lances de comestibles. Llénelos hasta el borde con productos, carnes, lácteos, alimentos enlatados, bebidas y más. ¡Cada uno soporta hasta 30 libras!

【SE PLEGA PLANA PARA FÁCIL ALMACENAMIENTO】 : La solapa inferior se pliega permitiendo que las bolsas reutilizables se colapsen cuando no están en uso - Guárdelas cómodamente en un lugar apartado, como debajo del asiento del automóvil, el baúl o un cajón de la cocina.

【SERVICIO POSTVENTA】 : JSENGE para ofrecerle una garantía gratuita de 2 años. Si no está satisfecho con un producto, comuníquese con nosotros. Si ocurren problemas de calidad, se puede proporcionar una devolución o una compensación.

Lifewit Bolsa Térmica para Almuerzo con Doble Compartimentos Aislamiento,Multiuso Caja De Almuerzo para Hombres,Mujeres,Niños,Bebé,Bolso Térmico para Camping,Excursión,Playa Refrescos,7L, Gris € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♣ MATERIAL DE ALTA CALIDAD - El exterior de la bolsa térmica se construye de 1680D impermeable,tela Oxford de alta calidad, durabilidad y impermeabilización,además es fácil de limpiar . Y el interior esta hecho de hoja de aluminio de calidad alimenticia y acolchada con la espuma de EPE de 8mm para tener una gran resistencia térmica.

♣ DISEÑO DE DOBLE CAPAS - Con dos capas que le permiten almacenar alimentos calientes y fríos por separado. Y con la cremallera le permite poder abrirlo con mayor facilidad y sacar las cosas fácilmente.

♣ MULTIUSOS- Forro de aluminio de primera calidad ofrece una gran resistencia térmica para mantener los alimentos frescos y calientes. La bolsa es adecuada para ser utilizada como una bolsa para almacenar la leche para bebés,debido a su diseño de doble compartimento. Los padres pueden poner los alimentos que necesiten y separar la comida del bebé.

♣ ESTUPENDO DISEÑO - De color gris con un asa acolchada y una correa para poder colgárselo en el hombro, que además la correa se puede desmontar y es ajustable, ya que se puede llevar en 3 modos.Totalmente personalizable para sus diferentes necesidades. Dos bolsillos laterales de malla para poder transportar botellas de agua.

♣ MEDIDAS Y CAPACIDAD - La capacidad máxima es de 7L. Las dimensiones totales de la bolsa de almuerzo son 25 * 17 * 26 cm (L * W * H). En el compartimiento superior podría meter al menos 6 latas y la altura inferior es de aproximadamente 11 cm. Es espacioso incluso para poder meter en el interior la comida del día entero o lo que usted necesite.

Lifewit 26can Nevera Portatil Bolsa Térmica Comida Doble Capa Grande Porta Alimentos de Refrigeración Aislamiento Bolsa con Correa Ajustable para Picnics, Playa, Soporte, Camping, Gris € 27.99 in stock 2 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales De Calidad: El exterior de la bolsa enfriadora está fabricado con tela oxford de alta densidad, resistente al agua y resistente a la suciedad, lo que la hace duradera, impermeable y fácil de limpiar.

Aislamiento: El revestimiento interior está hecho de lámina de PEVA aislada y acolchada con espuma EPE extra gruesa para una gran resistencia térmica.

Dimensiones Y Capacidad: La capacidad máxima es de aproximadamente 23 litros y su interior espacioso puede albergar hasta 36 latas o una combinación de bebidas y alimentos. Las dimensiones totales son aproximadamente 38 x 22 x 28 cm (L x W x H).

Revestimiento A Prueba De Fugas: Bolsa Térmica, mejorada con respecto a la construcción tradicional de costura, adopta la tecnología de prensado en caliente para conectar el forro a la perfección y ofrece una excelente resistencia a las fugas.

Multiple Bolsillo: Equipado con 1 bolsillo superior ancho, 2 bolsillos laterales y 2 bolsillos delanteros. Múltiples bolsillos pueden satisfacer las necesidades de almacenamiento de diferentes elementos.

SLOSH 2 Bolsa Termica Comida Trabajo Almuerzo Porta Alimentos Infantil Niños Oficina Bolsa Calor Hombres Mujer (Negro 2pcs) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función: mantener la temperatura y frescura del alimento. La mejora de aislamiento térmico interno de aluminio proporciona una capacidad de aislamiento que mantendrá las comidas caseras frías o calientes durante más tiempo.

La bolsa se puede plegar para un fácil almacenamiento después del uso. Hecho de materiales ecológicos, no daña y es seguro para la comida y la salud.

Material: capa exterior, Oxford impermeable; Interior, aluminio y EPE. Muy duradero y fácil de limpiar.

Capacidad: capacidad suficiente para acomodar su lonchera, es la mejor opción para escuelas, oficinas. Perfecto para llevar sus comidas o refrigerios saludables a la oficina, la escuela, el picnic, los viajes y otras actividades al aire libre.

Dimensión: 2pc: 21 × 17 × 15 cm / 23 * 19 * 17cm. READ España impone emergencia y toque de queda - Noticias del Mundo - Unión

SLOSH 2 Bolsa Termica Comida Trabajo Almuerzo Porta Alimentos Infantil Niños Oficina Bolsa Calor Hombres Mujer € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función: mantener la temperatura y frescura del alimento. La mejora de aislamiento térmico interno de aluminio proporciona una capacidad de aislamiento que mantendrá las comidas caseras frías o calientes durante más tiempo.

Capacidad: capacidad suficiente para acomodar su lonchera, es la mejor opción para escuelas, oficinas. Perfecto para llevar sus comidas o refrigerios saludables a la oficina, la escuela, el picnic, los viajes y otras actividades al aire libre.

La bolsa se puede plegar para un fácil almacenamiento después del uso. Hecho de materiales ecológicos, no daña y es seguro para la comida y la salud.

Material: capa exterior, Oxford impermeable; Interior, aluminio y EPE. Muy duradero y fácil de limpiar.

Dimensión: 2pc: 23*20*14 cm / 22*20*15 cm

Lifewit 40L Nevera Portatil Grande Bolsa Térmica Porta Alimentos Bolsa Isotermica con Correa Ajustable Bolso para Picnics, Fiestas, Camping, Gris € 41.99

€ 33.99 in stock 2 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material De Alta Calidad - El exterior de la bolsa térmica está terminada en tela Oxford 1680D de alta calidad, durabilidad e impermeabilidad muy fácil de limpiar. Y el interior esta hecho de PEVA de calidad alimenticia y acolchada con la espuma de EPE de 8mm para tener una gran resistencia térmica.

Multiusos - Su recubrimiento interior de aluminio de primera calidad ofrece una gran resistencia térmica que mantiene la comida fresca y caliente / fría. Es ideal para almacenar los alimentos, que tienes que llevar a la playa, de pic-nic, a una barbacoa, etc. También es estupenda para mantener las bebidas frías o para llevar unas bolsas de hielo.

Bolsillos Exteriores - Cuenta con 2 bolsillos laterales de malla y 1 bolsillo frontal para un cómodo almacenamiento y recuperación rápida, son perfectos para guardar objetos pequeños como llaves, servilletas y utensilios.

Fácil De Transportar - Está diseñado con una asa acolchada y una correa de hombro desmontable y ajustable, para llevarlo comodamente.También se puede plegar plana para ahorrar espacio de almacenamiento.

Gran Capacidad - Las dimensiones son 40x38x27cm. La capacidad máxima es de 40 Litros.

Bolsa térmica para el almuerzo, para mujeres, para el trabajo, bolsa de almuerzo, reutilizable, para niños, niñas, adultos, mujeres, hombres, bolsa refrigeradora impermeable € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * ✔【Bolsa de almuerzo aislada】Con tela Oxford duradera en el exterior y papel de aluminio grueso de grado alimenticio en el interior, proporcionando un buen aislamiento para mantener los alimentos frescos y calientes/fríos durante aproximadamente 4 horas. El material es todos materiales libres de BPA y garantiza la salud de tu familia. También esta bolsa de almuerzo para niñas / damas / mujeres viene con una bolsa de almacenamiento de cubiertos gratis (solo bolsa, cubiertos no incluidos, color aleatorio).

* ✔【Resistente y duradero】Esta bolsa de almuerzo para mujeres para trabajo viene con un mango fuerte, que está altamente cosido con bolsa y relleno de algodón de primera calidad, duradera para usar en la vida diaria y garantiza su cómodo transporte. Gracias a la cremallera suave y la apertura profunda de la cremallera, podemos poner y sacar las latas y la fiambrera fácilmente.

* ✔【Fácil de llevar】Ideal para la oficina, escuela, picnic, camping y pesca utilizado como su bolsa de almuerzo, bolsa de picnic o bolsa variada, adecuado para todos los grupos de edad. Portátil y ligero con mango fuerte, cómodo de llevar. También es bueno para plegar esta bolsa fresca para adaptarse a su bolsa normal después del almuerzo o picnic.

* ✔【Capacidad de la bolsa de almuerzo reutilizable】 ofrece una gran capacidad: 9 x 5.5 x 7.8 pulgadas. Esta bolsa de almuerzo proporciona suficiente espacio, puede adaptarse perfectamente a tu fiambrera, aperitivos, sándwiches e incluso fruta. Se adapta a adultos y niños.

* ✔【Fácil de limpiar: se recomienda lavar a mano esta bolsa enfriadora de panda en agua fría. Lave el paño Oxford exterior con cepillo de lavado y limpie el papel de aluminio interno con un paño suave y cuélgalo para secar. Nota: No lavar con agua caliente ni lavar a máquina.

esonmus Bolsa Térmica Comida 10L, Termica Porta Alimentos con Correa Portatil Bolsa de Almuerzo para Adulto Niños Bolsa Nevera Oficina Escuela Viaje (Rojo) € 16.19 in stock 2 new from €16.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Práctico】- La dimensión es 29 * 16 * 25 cm(LxHxW). Lo suficientemente grande para su necesidad y tiene espacio para utensilios, aperitivos, etc. La bolsa se puede plegar para un fácil almacenamiento después del uso.

【Material Premium】- El resistente al agua, rip-stop 600D poliéster oxford material exterior proteger su comida deliciosa en días de lluvia y se puede limpiar fácilmente con un paño.

【Uso Conveniente】- Perfeccione para llevar sus comidas sanas o los bocados para la oficina, escuela, picnic, recorrido y otras actividades al aire libre. Hecho de materiales ecológicos, no daña y es seguro para su alimentación y salud.

【Función de aislamiento】- La mejora de aislamiento térmico película de aluminio en el interior proporcionan gran capacidad de aislamiento que mantendrá sus comidas caseras calientes o frías por más tiempo.

【Servicio al Cliente Cálido】- Full 12 meses ¡Garantía sin preocupaciones con un servicio de atención al cliente cálido las 24 horas del día, sólo compra y disfruta de este producto superior con confianza y sin riesgo!

unycos - Bolsa Térmica Porta Alimentos - Bolsa Térmica para Comida - Almuerzo - Multiusos - Aislamiento - Isotérmica | Impermeable - Ligera - 20 x 24 x 16 cm (Gris) € 9.97 in stock 1 new from €9.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features {Bolsa térmica porta alimentos de calidad} Interior aislante frío/calor para asegurar una mejor conservación. Alta durabilidad e impermeabilización, asa resistente y cremallera fuerte.

{Diseño de aluminio grueso} Capa interior de aluminio grueso con gran aislamiento térmico.

✅ {Multiusos} Bolsa térmica porta alimentos con prácticas asas sólidas y resistentes para su transporte. Es cómoda y dispone de un bolsillo exterior para guardar las servilletas, llaves, móvil… Ideal para usarla en viajes, picnic, colegio, oficina, etc

{Ligera y fácil de limpiar} Apenas pesa 170 gr. Tamaño estándar 20 x 24 x 16 cm.

{Modelos} Bolsa térmica porta alimentos disponible en varios modelos.

Tatay Urban Food Casual Mini Bolsa Térmica Porta Alimentos, 1.5L de Capacidad, con 1 Tupper Hermético de 0,5L de Plástico Libre de BPA, Color Negro. Medidas 21.5 x 9 x 12 cm € 10.99 in stock 6 new from €9.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas 21.5 x 9 x 12 cm

Impermeable Hecho con triple capa de material una primera capa de textil resistente 100% polyester, una segunda capa esponjosa térmica y una tercera capa de Aluminium foil

Tupper incluido Incluye 1 fiambrera ovalada de 0.5L de plastico libre de BPA. De -40 grados en congelador a 100 grados en microondas y apto para lavavajillas

Práctico Cuenta con una práctica rejilla interior para guardar los cubiertos

FABRICADO EN ESPAÑA Por la prestigiosa marca TATAY

Térmica Bolsa Portatil Almuerzo - ZNEU 10L Bolsa Isotermica de Almuerzo Nevera para Alimentos Frutas Porta de Comida, Genial para Bolso Térmico para Camping,Excursión,Playa Refrescos (Negro) € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MANTENGA LOS ALIMENTOS CALIENTES Y FRÍOS】 La envoltura de aislamiento completo de esta bolsa de alimentos de alta resistencia mantendrá sus artículos fríos y congelados frescos y sus suministros calientes al calor durante horas. Adecuado como cazuela de vapor, almacén de contenedores de rociado de buffet, servidores de comida de restaurante y calentadores.

【PLEGABLE Y DE PIE Estas bolsas de compras aisladas se pliegan y se guardan fácilmente. La bolsa aislada se mantiene en posición vertical con una construcción rígida cuando está vacía. Perfecto para ir de compras y mantener fríos los artículos congelados después de la compra. ¡No más preocupaciones sobre si su helado se derretirá si queda atrapado en el tráfico! Déjelo en su automóvil para uso de emergencia.

【DISEÑO ACTUALIZADO】 Interior equipado con forro de PEVA de grado alimenticio (SIN BPA) que es suave y fácil de limpiar, las costuras soldadas con calor previenen las fugas del forro suave. Bolsa de almuerzo ZINE acolchado de espuma EPE de 7 mm incorporado, el aislamiento más grueso brinda un mejor rendimiento para mantenerse frío o caliente que otros.

【BOLSA DE ALMUERZO VERSÁTIL MIER】 El diseño elegante y duradero (solo pesa 0.5 libras) es conveniente para usar como su bolsa de almuerzo para la escuela, la oficina, el trabajo; Bolsa más fresca para picnic, camping, senderismo, barbacoas, playa, parque; O bolso diverso para uso diario, compras. Fácil de plegar para un almacenamiento compacto cuando no está en uso

【Reutilizable y ecológico】 Estas bolsas de carrito de compras reutilizables son convenientes para la compra de comestibles y son una alternativa maravillosa a las bolsas de plástico de un solo uso que no se reciclan y que contaminan con frecuencia las vías fluviales y otras áreas públicas. Elija una forma ecológica de proteger nuestra Tierra. Mantenga bolsas de compras dobladas en su automóvil para emergencias.

Anpro Bolsa Porta Alimentos,Bolsas Térmicas Comida,Bolsa Nevera para Almuerzo, Trabajo,Playa,Vajilla de Exterior y Picnic, Oficina,Viaje,Bolso Playa Alimiento para Hombre,Mujer,Ninos € 18.29 in stock 2 new from €18.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: la bolsa porta alimentos hecho de tela catiónica,es impermeable,suave al tacto y antiarrugas y resistente al desgaste, no es fácil de desvanecer.Tiene la correa al hombro desmontable ,es fácil de transportar.El material interno es EVA, que resistencia a bajas o altas temperaturas.

Lugar adecuado:la Bolsas térmicas fácil de llevar a la escuela,playa, trabajo,acampar,viaje etc. También se puede utilizar como bolso playa alimiento en verano.

Diseño: el espacio es suficiente,puede llevar fiambreras,tuppers, frutas y otros alimentos. Los bolsillos laterales de ambos lados es de malla, que adecuado para llaves,móviles y objetos pequeños. Segun las diferentes temperaturas,se puede mantener de 4 a 8 horas de aislamiento.

Fácil de transportar: la correa del hombro es firme y desmontable (mínimo: 29 cm, máximo: 55 cm), no se rompe fácilmente y la carga es de aproximadamente 30 kg.

Nota: No lavar con agua caliente o lavar a máquina. Tamaño :25×16×30cm.

SLOSH Bolsa Termica Comida Trabajo Almuerzo Porta Alimentos Infantil Niños Oficina Bolsa Calor Hombres Mujer € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función: mantener la temperatura y frescura del alimento. La mejora de aislamiento térmico interno de aluminio proporciona una capacidad de aislamiento que mantendrá las comidas caseras frías o calientes durante más tiempo.

Capacidad: capacidad suficiente para acomodar su lonchera, es la mejor opción para escuelas, oficinas. Perfecto para llevar sus comidas o refrigerios saludables a la oficina, la escuela, el picnic, los viajes y otras actividades al aire libre.

La bolsa se puede plegar para un fácil almacenamiento después del uso. Hecho de materiales ecológicos, no daña y es seguro para la comida y la salud.

Material: capa exterior, Oxford impermeable; Interior, aluminio y EPE. Muy duradero y fácil de limpiar.

Dimensión: 24 × 14 × 17 cm.

esafio Bolsa Térmica Comida 12L,Bolsas Isotermicas,Con bolsa de Correa Ajustable, Adecuada para Picnic, Fiesta. € 20.99

€ 15.49 in stock 3 new from €15.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【100% a prueba de fugas】 Materiales de calidad mejorada 】: La bolsa de almuerzo con aislamiento de esafio (capa exterior) hecha de tela oxford impermeable de alta calidad, duradera, la calidad de la cremallera es mejor, más suave y más duradera, el asa es más estable, mejora el forro de papel de aluminio aislante, asegura mejor efecto impermeable y efecto aislante. 100% a prueba de fugas. Este es un buen regalo para sus amigos y familiares.

★【Gran capacidad】:Esta bolsa de picnic para almorzar a prueba de fugas mide 30 x 26 x 16 cm y tiene una gran capacidad de aproximadamente 12 L. Puede empacar más alimentos y bebidas de frutas, cerveza, etc. La lonchera de la bolsa de picnic es lo suficientemente grande como para que 2-3 personas salgan a hacer un picnic. Los materiales libres de BPA aseguran su salud.

★【Diseño reflexivo】: Esa bolsa del almuerzo de esafio tiene un asa resistente, que está muy cosida con la bolsa de almuerzo, no se rasga fácilmente y también garantiza un transporte cómodo. La cremallera lisa y la abertura profunda de la cremallera facilitan poner y sacar sus recipientes de comida y almuerzo. El bolsillo frontal con cremallera es ideal para guardar servilletas o teléfonos, billetera, llaves, tarjetas, cargador, el bolsillo trasero grande también espacio adicional para cuchillos.

★【Use ampliamente】:Las loncheras de moda esafio con revestimiento de papel de aluminio de alta calidad ofrecen una resistencia térmica duradera que mantiene los alimentos o bebidas calientes y frías a temperaturas ideales, lo que puede mantener los alimentos y bebidas frescos y frescos durante aproximadamente 4 a 6 horas. la bolsa de almuerzo para niños pequeños es ideal para el trabajo, la escuela, la oficina, los viajes, el campamento, la barbacoa, las vacaciones, las vacaciones y el parque.

★【Garantía de satisfacción】: Simplemente agregue a la cesta. Si no está completamente satisfecho con nuestra bolsa de almuerzo, proporcionamos un artículo defectuoso de cambio del 100% en 30 días o reembolso. Nos dedicamos a proporcionar productos de alta calidad y un servicio satisfactorio para nuestros clientes. Si hay algún problema con este producto, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para ayudarlo. READ Alberto Fernández sobre las elecciones en Bolivia: ...

Nevera playa pequeña,7L Bolsa isotérmica pequeña,Bolsa Nevera Playa Portatil,Almuerzo Hermética Bolsa,Comida Nevera Almuerzo,Térmica Plegable Bolso,Bolsa Isotermica Camping,Nevera playa (rojo) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material de la bolsa más fría plegable] La bolsa de hielo para picnic está hecha de tela Oxford impermeable y resistente a las manchas, que es más duradera y fácil de limpiar que los materiales no tejidos comunes. El interior es sin costuras e impermeable, con aislamiento térmico de alta densidad.

[Nevera de gran capacidad] El tamaño de la bolsa de picnic es de 27,5 x 13,5 x 17,5 cm y su capacidad es de 7 litros. (También hay una pequeña ranura al lado) Es suficiente para guardar ensaladas, frutas, dulces, bocadillos, bebidas e incluso recipientes para niños.

[Mini bolsa para almacenamiento en frío] Buena conservación del calor y efecto de enfriamiento. La capa interior está hecha con papel de aluminio de grado alimenticio ecológico y rellena con espuma EPE. Tiene una alta resistencia al calor y retención de calor, lo que ayuda a mantener fríos los alimentos y las bebidas.

[La bolsa de almuerzo es conveniente y portátil] Una bolsa de picnic plegable. Mango ligero con doble acolchado, cremallera suave mejorada, fácil de limpiar, impermeable y resistente al calor.

[La bolsa de almuerzo tiene una amplia gama de usos] Este producto es adecuado como bolsa de almuerzo, bolsa de picnic y bolsa de almacenamiento de alimentos. Es muy adecuado para viajes de negocios, oficina, automóvil, viajes al aire libre, caminatas, campamentos, fiestas, picnic, playa, pesca o uso diario familiar. Puede satisfacer sus diferentes necesidades.

Case Wonder Bolsa Porta Alimentos - Neopreno Bolsa Almuerzo / Bolsa Comida/ Bolsa Térmica Porta Alimentos / Fiambreras Comida Trabajo con Correa de Hombro para Infantil Escolares Trabajo Picnic € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HECHO A PARTIR DE NEOPRENO: El neopreno no es solo para trajes de neopreno. Protege contra derrames, salpicaduras, golpes y caídas. Es perfecto para proteger las cosas que amas. Resistente a las manchas y lavable a máquina, por lo que no hay necesidad de preocuparse por los derrames.

Aísla hasta cuatro horas: Mantiene la comida fresca por más tiempo que las loncheras normales hechas de plástico. Es ideal para la escuela, el trabajo, el viaje por carretera o picnic, etc.

CORREA FUERTE DE CREMALLERA Y HOMBRO: Cremallera fuerte y correa de hombro ajustable desmontable y ligera. Variedad de diseños de patrones para elegir y coser perfecto.

STANDS UPRIGHT Y PLEGABLES: Nuestra lonchera se mantiene mejor vertical, aísla más tiempo, el cierre suave de cremallera en la parte superior para evitar que se caiga. También se puede doblar para almacenar mientras no esté en uso.

GRAN CAPACIDAD: La bolsa de almuerzo se ha actualizado su capacidad para adaptarse a una variedad de contenedores de alimentos y bebidas. Dimensión: 13 "L x 6.5" W x 11 "H; se adapta a contenedores de hasta 7" L x 6 "W;

Bolsa Termica Comida Trabajo Almuerzo Porta Alimentos Isotermica Playa Oficina Yogurt Niños Infantil Bolsa Frio Calor Almuerzo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función: mantener la temperatura y frescura del alimento. La mejora de aislamiento térmico interno de aluminio proporciona una capacidad de aislamiento que mantendrá las comidas caseras frías o calientes durante más tiempo.

Capacidad: capacidad suficiente para acomodar su lonchera, es la mejor opción para escuelas, oficinas. Perfecto para llevar sus comidas o refrigerios saludables a la oficina, la escuela, el picnic, los viajes y otras actividades al aire libre.

La bolsa se puede plegar para un fácil almacenamiento después del uso. Hecho de materiales ecológicos, no daña y es seguro para la comida y la salud.

Material: capa exterior, Oxford impermeable; Interior, aluminio y EPE. Muy duradero y fácil de limpiar.

Dimensión: 23 × 20× 14 cm.

Kono - Bolsa de almuerzo térmica de doble piso, reutilizable, a prueba de fugas, para oficina, acampadas, pícnics, barbacoa, 10 l € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente al agua y duradera: La mochila está hecha con material impermeable que mantendrá el contenido de tu mochila seco.

Peso y dimensiones: La mochila térmica solo pesa 0,34 kg y sus dimensiones totales son aproximadamente 22 x 17 x 27 cm. Lo suficientemente espaciosa como para guardar comidas, bebidas, biberones, frutas, aperitivos y todas tus otras necesidades. Mochila térmica perfecta para almuerzo, trabajo, senderismo, acampadas, playa, viaje por carretera, salidas al aire libre, etc.

A prueba de fugas y térmica frío/caliente: El aislamiento interior de espuma gruesa y el forro de EVA y polietileno a prueba de fugas de la mochila térmica trabajan juntos para mantener las cosas frías o calientes durante horas y asegurarse de que no goteen.

Versátil: Además de usarla como excelente bolsa de refrigeración suave, también es un equipo ligero perfecto para mochila de almuerzo, mochila de senderismo, mochila de acampada, mochila de pesca, mochila de viaje, caza, caminatas, ciclismo, para pasar la noche y otras actividades al aire libre. Adecuada tanto para hombres como para mujeres.

Fácil de limpiar: Limpia la bolsa de almuerzo con agua tibia y jabón o detergente líquido. No uses materiales abrasivos para limpiarla ni la laves a máquina.

Bolsa Térmica, ANGGO Bolsa Isotérmica de Almuerzo Nevera Portátil, 13L Bolsa de Enfriamiento Porta Alimentos Aislamiento Impermeable con Correa Ajustable para Playa, Picnic, Barbacoa, Mujer - Negro € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Material 100% Fiexible e Isotérmico 】-- El exterior de la bolsa isotérmica de almuerzo está hecho de 600D Oxford impermeable para mayor durabilidad y fácil limpieza, la capa interna es de lámina de PEVA con forro aislamiento térmico y está acolchada con espuma EPE para una gran resistencia térmica.

【Gran Capacidad 】-- Las dimensiones generales de la bolsa de almuerzo son de aproximadamente 27 x 28 x 17.5 cm, la capacidad máxima de la bolsa de almuerzo es de 13L, se puede contener aproximadamente 16 bebidas enlatadas; La bolsa de refrigeración es lo suficientemente grande como para contener lo esencial que una familia necesita para un picnic sin ser engorroso, es ideal para acampar, senderismo, barbacoas, etc.

【 Diseño Multibolsillo & Portátil 】-- Esta bolsa térmica tiene una abertura amplia para facilitar la carga y descarga, bolsillo frontal ideal para sostener condimentos, servilletas o teléfonos, bolsillo de malla posterior para cuchillos, tenedores y cucharas; También con asa acolchada y correa para el hombro desmontable / ajustable para un transporte cómodo y sin esfuerzo.

【 Multipropósito 】-- El revestimiento de aluminio de primera calidad ofrece una gran resistencia térmica que mantiene los alimentos frescos y cálidos / fríos. Ideal para el almacenamiento de alimentos, bebidas o helados para compras, oficina, paseos y recorridos cortos en automóvil. Es ideal para camping, senderismo, barbacoas, playa etc.

【 Qué Ofrecemos 】 -- Obtendrá:1 x Bolsa térmica; Nuestra tienda ofrece garantía de calidad, si tiene alguna pregunta sobre el producto o servicio, no dude en contactarnos para que te lo cambie o devuelva. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes los mejores productos y servicios.

Philorn Bolsa Térmica Porta Alimentos del Almuerzo Comidas Llevar Porta Alimentos Fiambreras Caja Herméticos para Trabajo y Colegio, Vino Rojo € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Práctico: La dimensión es 23x18x17 cm(LxHxW). Lo suficientemente grande para su necesidad y tiene espacio para utensilios, aperitivos, etc. La bolsa se puede plegar para un fácil almacenamiento después del uso.

Material Premium: El resistente al agua, rip-stop 600D poliéster oxford material exterior proteger su comida deliciosa en días de lluvia y se puede limpiar fácilmente con un paño.

Uso Conveniente: Perfeccione para llevar sus comidas sanas o los bocados para la oficina, escuela, picnic, recorrido y otras actividades al aire libre. Hecho de materiales ecológicos, no daña y es seguro para su alimentación y salud.

Función de Aislamiento: La mejora de aislamiento térmico película de aluminio en el interior proporcionan gran capacidad de aislamiento que mantendrá sus comidas caseras calientes o frías por más tiempo.

Servicio al Cliente Cálido: Full 12 meses ¡Garantía sin preocupaciones con un servicio de atención al cliente cálido las 24 horas del día, sólo compra y disfruta de este producto superior con confianza y sin riesgo!

