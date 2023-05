Inicio » Electrónica Los 30 mejores Bluetooth Para Tv de 2023 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Bluetooth Para Tv de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

UGREEN USB Bluetooth 5.1, Adaptador Bluetooth para TV con 3.5mm Cable de Audio, 2 en 1 Receptor y Transmisor Bluetooth para Televisión, PC, Amplificador, Coche, Móvil, Altavoces, Auriculares Bluetooth € 15.99 in stock 4 new from €15.99

Amazon.es Features Bluetooth 5.1: UGREEN receptor y transmisor bluetooth 2 en 1 puede transmitir formatos de audio de alta fidelidad a través de la conectividad Bluetooth 5.1. La conectividad inalámbrica es más rápido y estable que vesiones anteiores, ideal para disfrutar de la música en casa.

Transmisor Bluetooth para TV: UGREEN emisor bluetooth de audio utiliza una entrada de audio de 3,5 mm, le permite conectar sus antiguas tv sin bluetooth a auriculares inalámbricos para verla por la noche sin molestar a los demás. También es ideal para establecer un conexión inalámbrico entre su ordenador de mesa y auriculares altavoces bluetooth. Disfruta de la música inalámbrica en casa.

Receptor Bluetooth Audio: Usar este adaptador usb bluetooth 5.1 para disfrutar de la vida inalámbrica. Cuando tranbaja como un receptor bluetooth te permitirá transmitir audio desde un ordenador, móvil, tablet, hasta unos altavoces o auriculares que no cuenten con tecnología bluetooth. Además en este mini adaptador bluetooth jack cuenta con el microfóno integrado te permite conectar rápidamente el móvil a los altavoces del coche para realizar llamadas con una claridad notable.

Amplia Compatibilidad: El transmisor receptor bluetooth 5.1 cuenta con un jack de 3.5mm. Como transmisor Bluetooth para TV puedes conectarlo a televisores o ordenadores sin bluetooth. En el modo de receptor puede sincronizarse con un telefóno móvil, tabletas y recibir señales de audio de forma inalámbrica.En RX modo, podrías conectar dos moviles al mismo tiempo, escucha canciones con más libertad.

Práctico y Portátil: UGREEN usb bluetooth 5.1 es compacta y liviana. El tamaño es de solo L51xW22xH11mm, se puede guardarlo fácilmente en una bolsa y llevárselo. La luz indicadora puede mostrar claramente el estado actual. La tapa antipolvo puede proteger eficazmente el adaptador y sin dañar la interfaz USB.

YMOO Transmisor Receptor Bluetooth 5.3,Adaptador Audio 3.5mm Jack Aux HiFi, Aptx Baja Latencia,100ft Transmisión de Música Desde TV/Tablet/Smartphone/Portátil al Avion/Auriculares/Altavoces € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features 【Adaptador Bluetooth Audio Jack 5.3】Transmisor Bluetooth Jack de 3,5 mm es un dispositivo 2 en 1 compatible con la transmisión y recepción de Bluetooth, también conocido como modo RX y TX. El transmisor Bluetooth le permite transformar los dispositivos estéreo sin Bluetooth (incluidos televisores, PC, sistemas de cine en casa, estéreos de automóviles) en dispositivos habilitados para Bluetooth. Renueve sus viejos dispositivos y disfrute del sonido HD de los parlantes inalámbricos.

【Doble Bluetooth】Adaptador Bluetooth audio admite tecnología de enlace dual, con sus chips de alta tecnología, la música estéreo de su reproductor de música/tableta/TV/teléfono inteligente/portátil/MacBook se transferirá a través del Bluetooth dual y se transmitirá entre usuarios simultáneamente . Disfruta de la felicidad con tu familia, amigos o amantes con este dispositivo.

【Distancia de trabajo de 100 pies】Adaptador Bluetooth Jack construido con tecnología bluetooth 5.3, reduce el consumo de energía y ofrece una transmisión rápida y estable. El rango de transmisión es de hasta 100 pies y funciona de manera estable entre el usuario y el dispositivo conectado. El tiempo de reproducción del transmisor bluetooth inalámbrico de 3,5 mm es de hasta 20 horas en modo RX y 22 horas en modo TX.

【Fácil de instalar y usar】En el modo RX, simplemente conecte el adaptador Bluetooth 5.3 al puerto AUX de audio, luego presione y mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos para encender el Bluetooth de su teléfono/TV y listo para emparejar. En modo TX, conéctelo a la tableta/TV/teléfono inteligente/MacBook o toma AUX en modo RX. Encienda el bluetooth y deje que se empareje automáticamente con el auricular bluetooth/altavoz bluetooth

【AMPLIA GAMA DE APLICACIONES】Transmisor Bluetooth admite puerto de salida AUX y tipo C de 3,5 mm a USB, que es compatible con dispositivos de interfaz USB y de 3,5 mm, incluidos televisores, estéreos de automóviles, sistema estéreo doméstico, auriculares, sistema de sonido de transmisión de música de audio, PC, altavoces, proyector, MP3, MP4, etc.

Bluetooth USB Receptor Bluetooth Adaptador Bluetooth para pc Bluetooth transmisor TV, USB Bluetooth 5.0 4 en 1 con Cable Auxiliar Digital de 3.5 mm para TV, Altavoces, PC, Auriculares,Coche € 5.99 in stock 4 new from €5.99

Amazon.es Features ♪ 【 Adaptador Bluetooth 5.0】La versión Bluetooth 5.0 significa bajo consumo de energía, velocidad de transferencia más rápida y mayor distancia de transmisión, y sin demora de audio. La distancia inalámbrica máxima es de hasta 20 metros (sin obstáculos). los que no son bluetooth pueden emparejarse con altavoces o auriculares bluetooth usando este transmisor bluetooth.

♪ 【Más dispositivos para conectar Alta compatibilidad】Adaptador de corriente USB ¡no es necesario cargarlo! Plug and play, compatible con la mayoría de teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos Bluetooth, ideal para sistemas de audio domésticos o de vehículos.

♪ 【Excelente Rendimiento, Distancia 20M】El receptor Adaptador Bluetooth para PC 5.0 ha mejorado la capacidad anti-interferencias y la estabilidad, evitando eficazmente problemas como las conexiones inestables y las desconexiones frecuentes. El USB Bluetooth definitivo admite distancias de transmisión de hasta 20 metros. Con la función de memoria automática, después de la primera conexión con éxito, el ordenador puede conectarse automáticamente al dispositivo Bluetooth después de que se inicie

♪ [Receptor Transmisor Bluetooth 4 en 1]: Adaptador Bluetooth portátil para ser utilizado como transmisor o receptor. Modo de transmisor de luz roja: TV, MP3 / MP4, PC, reproductor de CD, iPod, etc. Modo de recepción de luz azul: es ideal para transmitir música en casa o en el vehículo.

♪ 【Garanzia di 24 mesi】 La chiavetta USB dell'adattatore Bluetooth 5.0 può essere un supporto di garanzia facile da usare senza alcun costo necessario, garanzia di 24 mesi senza preoccupazioni, servizio clienti rapido e facile da raggiungere per risolvere eventuali problemi entro 24 ore.

Adaptador Bluetooth 5.0, USB Bluetooth Transmisor Receptor 2-en-1 con 3.5mm Cable de Audio, para PC/TV/Auriculares/Altavoces/Radio, Plug & Play - Negro € 6.49 in stock 1 new from €6.49

Amazon.es Features ►【Flexibilidad】Tamaño de bolsillo, portátil para llevarlo a tu lado. No se necesita controlador, solo conéctelo y listo. Plug & Play.

►【Tecnología Bluetooth 5.0】Con el Bluetooth 5.0 EDR actualizado, la señal de Bluetooth es más estable y más rápida. Por lo general, no habrá interferencia de señal dentro de los 10 metros.

►【Diseño 2 en 1】Hay 2 modos (TX y RX), puede ser un transmisor y también un receptor. El modo TX (luz roja) es para el transmisor y el modo RX (luz azul) es para el receptor. Nombre Bluetooth: KN330.

►【Alta compatibilidad】Compatible con televisores, parlantes, tabletas, computadoras, teléfonos, auriculares y otros dispositivos de audio bluetooth (puerto auxiliar hembra de 3,5 mm).

►【Lista de paquetes】1 adaptador Bluetooth USB, 1 cable auxiliar de 3,5 mm, 1 manual de usuario.

JeoPoom Adaptador Bluetooth Transmisor y Receptor 2 en 1 Jack 3,5 mm Receptor Audio Música Baja Latencia en Modo RX TX para TV/Altavoces/PC/Auriculares/Coche(300mah Batería Integrada) € 9.59 in stock 2 new from €9.59

Amazon.es Features [2 en 1 Adaptador Bluetooth] - Receptor del transmisor 2 en 1, adaptador Bluetooth puede usarse como transmisor o receptor, conectar el transmisor con Bluetooth a su TV con audio jack de 3,5 mm o AUX y transmitir el sonido a los auriculares Bluetooth, simplemente disfrutar de los shows de la noche.

[Modo Transmisor De Bluetooth (TX)] - Pede transmitir audio estéreo de forma inalámbrica desde fuentes de audio no Bluetooth, como TV, MP3, reproductor de CD, PC a los auriculares o altavoces compatibles con Bluetooth. De esta manera, podrá disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica, o escuchar series nocturnas sin molestar a sus seres queridos mientras duermen.

[Modo Receptor Bluetooth (RX)] - Ahora usted no tiene que pagar una prima alta para conseguir los altavoces o auriculares inalámbricos habilitados,en cambio, sus auriculares con cable o altavoces pueden ser fácilmente convertidos en dispositivos inalámbricos de audio con baja latencia.

[Ampliamente compatibleal] - mismo tiempo transmisión de audio a auriculares con bajo retardo mientras mira TV. Conectar a dispositivos de salida de audio, como TV, PC, Laptop, reproductor de CD, MP3/MP4 y transmitir audio a tu dispositivo Bluetooth, auriculares y altavoces, disfrutar tu contenido móvil favorita todo el tiempo.

[Lista de paquetes y garantía de calidad] - 1 x Adaptador Bluetooth 2 en 1, 1 x Cable de audio de 3,5 mm, 1 x Cable de USB, 1 x Guía del usuario. READ Los 30 mejores Funda Pocophone F1 Silicona de 2023 - Revisión y guía

Rpanle Adaptador Bluetooth 5.0, Mini Receptor Bluetooth y Transmisor Bluetooth 5.0 2 en 1 Adaptador de Dongle Bluetooth con Audio Inalámbrico 3.5MM Cable para PC/TV/Altavoces/Auriculares/Radio € 6.99 in stock 2 new from €6.59

Amazon.es Features [Receptor Transmisor Bluetooth 2 en 1]: Adaptador Bluetooth portátil para ser utilizado como transmisor o receptor. Modo de transmisor de luz roja: TV, MP3 / MP4, PC, reproductor de CD, iPod, etc. Modo de recepción de luz azul: es ideal para transmitir música en casa o en el vehículo.

[Versión Bluetooth 5.0] La versión Bluetooth 5.0 significa bajo consumo de energía, velocidad de transferencia más rápida y mayor distancia de transmisión, y sin demora de audio. La distancia inalámbrica máxima es de hasta 15 metros (sin obstáculos). los que no son bluetooth pueden emparejarse con altavoces o auriculares bluetooth usando este transmisor bluetooth.

[Escuche música de forma inalámbrica] Transmita su entretenimiento de audio desde su teléfono inteligente o mesa. Escuche música a través de su sistema de sonido perfecto desde su teléfono inteligente o tableta con una calidad de sonido perfecta.

[Llamadas con manos libres] El micrófono incorporado y la facilidad de uso con un solo botón le permiten disfrutar de llamadas con manos libres mientras conduce.

[Amplia compatibilidad] Adaptador de corriente USB: ¡no es necesario cargarlo! Plug and play, compatible con la mayoría de teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos Bluetooth, ideal para sistemas de audio domésticos o de vehículos.

SOOMFON - Receptor Transmisor Bluetooth 5.0 para TV - Adaptador de Audio Bluetooth de Largo Alcance 3 En 1 HiFi con Pantalla LCD Doble Enlace Paso de Barra de Sonido para Estéreo Doméstico € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Amazon.es Features Receptor transmisor Bluetooth 3 en 1: ① Modo TX: transmite audio desde TV o PC a auriculares Bluetooth. ② Modo RX: transmite audio desde tu teléfono a altavoz con cable u otro sistema HiFi. ③ Modo de derivación: este adaptador Bluetooth para TV soporta la conexión directamente, te permite disfrutar del televisor a través de estéreo doméstico no Bluetooth.

Doble enlace y reconexión automática: el transmisor Bluetooth SOOMFON para TV soporta transmisión dual en modo TX, te permite conectar dos auriculares/altavoces Bluetooth al mismo tiempo. También se puede conectar automáticamente a tus dispositivos previamente emparejados cuando lo enciendes.

Largo alcance de 50 m y transmisión estable: este receptor de audio Bluetooth adopta tecnología Bluetooth 5.0, garantiza una transmisión más estable y rápida, el rango de cubierta es de hasta 14 m en modo TX (sin barreras en interior), 20 m a 30 m en modo RX (interior), 50 m en modo RX (línea de visión al aire libre). Te permite disfrutar de la película mientras cocinas.

Pantalla LCD de 1.8 pulgadas y perilla giratoria: nuestro transmisor Bluetooth de TV está equipado con una pantalla LCD de 1.8 pulgadas, que te permite ver claramente el nombre del dispositivo y el estado de funcionamiento actual del adaptador Bluetooth. Además, puedes ajustar fácilmente el volumen, cambiar dispositivos y reproducir/pausar a través de la perilla giratoria.

Amplia compatibilidad: los puertos de entrada y salida óptica digital, AUX de 3,5 mm, RCA vienen con el receptor Bluetooth es universalmente compatible con auriculares con cable/inalámbricos, sistemas estéreo domésticos, amplificadores, TV, PC, smartphones, reproductores de MP3, etc. Una elección perfecta para el trabajo y el uso diario.

TingDongWei Adaptador Bluetooth USB 5.0, 2-en-1 Receptor y Transmisor Bluetooth con Audio Inalámbrico 3.5MM Cable para PC/TV/Audio del Automóvil € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Amazon.es Features [Receptor Transmisor Bluetooth 2 en 1 ] - En modo transmisor, el adaptador está conectado al dispositivo que necesita enviar información,y la señal de audio se envía a un receptor bluetooth.En el modo receptor, el extremo USB del adaptador está conectado a la fuente de alimentación, y un extremo se enruta a través de una línea auxiliar de audio de 3.5 mm para obtener información de audio a los.

[Plug & Play] - La luz roja es el modo transmisor, la luz azul es el modo receptor.

[Bluetooth 5.0 + EDR] - La versión 5.0 significa bajo consumo de energía, velocidad de transferencia más rápida y mayor distancia de transmisión, y sin demora de audio. La distancia inalámbrica máxima es de hasta 10 metros (sin obstáculos).

[Ampliamente compatible] - 2 en 1 adaptador bluetooth pc con cable de 3.5 mm, se puede usar en su automóvil, PC, TV, computadora portátil, etc.

[Lista de paquetes y garantía de calidad] - 1 x adaptador auxiliar USB Bluetooth, 1 x cable auxiliar de 3,5 mm, 1 x manual de usuario.

YMOO Transmisor Receptor Bluetooth 5.3 HiFi, AptX Baja latencia/Conexión Dual/AptX HD, Adaptador Jack 3.5mm, 2 en 1 Adaptador Bluetooth para TV/Avión/Tablet/PC/Smartphone/Barco/Altavoz/Soundbar € 49.99

€ 32.99 in stock 1 new from €32.99

Amazon.es Features 【 . 】El adaptador Bluetooth está equipado con un chip Bluetooth 5.3 y el último chip central de Qualcomm. El chip Bluetooth 5.3 es más estable y tiene una tasa de transmisión más alta que la generación anterior. El modo TX admite formatos de audio aptX-LL/aptX-HD/aptX/aptX-Adaptive/AAC/MP3/SBC, el modo RX admite aptX-HD/aptX/aptX-Adaptive/AAC/MP3/SBC. Restaure la calidad de sonido estéreo de alta fidelidad de nivel de CD de alta definición.

【Baja Latencia】El adaptador Bluetooth adopta la tecnología de decodificación aptX-LL, el retraso es inferior a 40 milisegundos. aptX-Adaptive puede lograr la calidad de sonido de alta definición de aptX-HD mientras satisface las características de baja latencia de aptX-LL. Si el dispositivo emparejado con el B06T2 no es compatible con el modo aptx-LL, el B06T2 no mostrará el formato decodificado Aptx-LL. No apto para instrumentos como guitarras que requieren una latencia extremadamente baja.

【 ó 】El transmisor bluetooth integra la función de reducción de ruido ANC de tercera generación de Qualcomm, y el efecto de reducción de ruido es mejor. Al escuchar audio con este producto, sus oídos se sentirán más cómodos. Al mismo tiempo, admite salida estéreo de dos canales, que se puede aplicar a auriculares TWS, airpods y auriculares deportivos.

【 ó, á】El receptor Bluetooth está diseñado con un botón RESET, presione prolongadamente durante 2 segundos para restablecer el modo de emparejamiento y borrar todo el historial relacionado. Nunca tendrás que preocuparte por el emparejamiento automático con un dispositivo histórico que no recuerdas.

【ó 】El transmisor Bluetooth YMOO admite el emparejamiento con 2 auriculares Bluetooth inalámbricos en modo TX y puede conectarse a dos teléfonos móviles o dos computadoras al mismo tiempo en modo RX. También hemos equipado especialmente con un adaptador hembra a hembra de 3,5 mm, que generalmente es compatible con auriculares con cable/inalámbricos, audio doméstico, etc. (Nota: B06T2 no admite baja latencia Aptx dual cuando se conectan dos pares de auriculares en modo TX)

Transmisor Adaptador Bluetooth 5.0, Ozvavzk Receptor Inalámbrico Bluetooth 2 en 1 con Salida Audio 3,5 mm RCA Audio, Transmisor Bluetooth para Transmisión de Audio de Baja Latencia en Modo TX/RX € 17.99

€ 15.29 in stock 2 new from €15.29

Amazon.es Features 【Adaptador Bluetooth 5.0】El transmisor Bluetooth 5.0 utiliza tecnología de baja latencia para la transmisión de audio en tiempo real, con conexiones rápidas y estables y una transmisión sin retrasos. Alcance de propagación de Bluetooth de hasta 10 m.

【Transmisor y Receptor 2 en 1】 El adaptador Bluetooth puede transmitir/recibir señales de audio sin pérdidas en modo TX/RX. Compacto y potente.

【Calidad de sonido suave y sin pérdidas】El receptor Bluetooth puede admitir la reducción de ruido y la cancelación de eco para una reproducción de música suave y sin pérdidas, lo que le permite a usted y a su familia pasar un buen rato sin que les moleste el entorno.

【Alto rendimiento&Amplia compatibilidad】El Adaptador Bluetooth llevan incorporada una batería de iones de litio de alta capacidad que dura hasta 8 horas (2 horas) con una carga completa, lo que lo convierte en la opción de audio inalámbrico ideal para una amplia gama de dispositivos.

【Lo que obtienes】1 adaptador de audio Bluetooth; 1 cable de carga micro USB; 1 cable de audio R/L; 1 cable de audio de 3,5 mm; 1 manual. Servicio en línea las 24 horas y soporte técnico profesional.

1Mii Transmisor Bluetooth 5.0 para TV a 2 Auriculares Bluetooth, Adaptador Audio Bluetooth TV con Control de Volumen, Entrada Óptica, Coaxial, Aux/RCA, aptX Baja Latencia, Largo Alcance € 43.99 in stock 1 new from €43.99

Amazon.es Features 【MUNDO INALÁMBRICO】 Actualice el televisor que sea smart TV o sin Bluetooth, le permite conectar con auriculares/ altavoces Bluetooth. No es necesario reemplazar su televisor antiguo, nuestro transmisor audio Bluetooth para TV le ayuda a actualizar el TV y a AHORRAR el presupuesto.

【FÁCIL DE USAR】 No es necesario ser un experto técnico, solamente presione el botón 1 el adaptador Bluetooth se empezará a emparejar. Compatible con el 99% de los televisores, auriculares o altavoces del mercado, admite salida de audio óptica / COAX /AUX .

【DUAL LINK】 Presiona botones Bluetooth 1 y 2 para conectar con dos auriculares o altavoces Bluetooth al mismo tiempo, compartiendo TV con tu familia / amigo / amante con este emisor de audio Bluetooth para TV. YA NO ESTÁS SOLO en este momento.

【LARGO ALCANCE, SIN RETRASO】 El diseño de dos antenas amplia la señal Bluetooth de TV para que pueda escuchar el televisor desde cualquier lugar de la casa. La tecnología Atpx LL elimina el retraso de sonido. ***Nota: Asegúrese de que sus auriculares o altavoces también soporta Atpx de baja latencia, si no, hay retraso.

【VALE LA PENA】 El precio incluye nuestra mejor garantía y servicios. Los ingenieros técnicos y el equipo de postventa de 1Mii te acompañará para resolver cualquier duda durante el uso. Elegir 1Mii, elegir un estilo de vida eficiente y de calidad.

Transmisor Receptor Bluetooth 5.0 aptX-LL/aptX - SOOMFON 2 en 1 Adaptador Audio Bluetooth HD Baja Latencia Dual Link Emisor Bluetooth Audio con Aux 3,5mm/RCA/Óptica para TV Estéreo Altavoz Auriculares € 49.99

€ 42.49 in stock 1 new from €42.49

Amazon.es Features 【APTX & APTX-LL Latencia Baja】SOOMFON Adaptador audio bluetooth adopta la tecnología de decodificación aptX-LL, la latencia es inferior a 40 milisegundos y la distancia de transmisión puede alcanzar los 20 metros (65,6 pies), lo que le permite escuchar música en casa sin barreras. Sus auriculares deben ser compatibles con aptX LL para disfrutar de audio HD sin demoras

【2-EN-1 Receptor Transmisor Bluetooth】El modo RX admite el protocolo Bluetooth A2DP/AVRCP y el formato de audio aptX/aptX-LL/AAC/SBC/Fast Stream. El modo TX es compatible con el protocolo Bluetooth A2DP y los formatos de audio aptX/aptX-LL/SBC/Fast Stream, restaurando perfectamente la calidad de sonido estéreo de alta fidelidad para usted

【Doble Enlace】La función de "doble conexión" permite el emparejamiento con dos auriculares/altavoces bluetooth a la vez, puede compartir sus programas de TV favoritos con su amante/amigo/niños para disfrutar de un buen momento juntos!

【Fácil de Usar】El receptor bluetooth HiFi está diseñado con una pantalla legible para que pueda comprobar el estado o verificar el funcionamiento, Es conveniente que se familiarice rápidamente con él y lo use. Después del primer emparejamiento exitoso, se volverá a conectar automáticamente cuando se vuelva a usar

【Tiempo de Funcionamiento Largo】SOOMFON emisor receptor bluetooth tiene una batería de iones de litio de 600mA de larga duración incorporada, que solo tarda 2 horas en cargarse por completo y luego funciona durante mucho tiempo durante 20 horas

Avantree Audikast Plus Bluetooth 5.0 Adaptador Emisor para TV PC con Control de Volumen, Transmisor de Audio Inalámbrico aptX Baja Latencia para 2 Auriculares, 100 Pies Largo Alcance € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Amazon.es Features [Amplia compatibilidad] Gracias a los cables de entrada ópticos, AUX y RCA de Audikast Plus, es universalmente compatible y funciona con todos los televisores del mercado. Con él, podrá escuchar sus programas de televisión / películas favoritas a su propio volumen; ya no tendrá que subir el volumen del altavoz del televisor y molestar a su familia o vecinos.

[Compatible con AptX de baja latencia] El Avantree Audikast Plus cuenta con la certificación aptX Baja Latencia. Cuando (y SOLO CUANDO) se use con un auricular / altavoz Bluetooth que también admita aptX Baja Latencia o FastStream, ofrecerá la mejor experiencia "sin retardo de sincronización de labios", asegurando una visualización y audio perfectamente sincronizados sin importar lo que vea.

[Dos auriculares, juntos] El Audikast Plus cuenta con una función de "doble enlace" que permite conectar dos auriculares / altavoces Bluetooth al mismo tiempo; el audio se reproducirá a través de ambos dispositivos simultáneamente. Disfrute de una sesión de cine nocturna con un compañero, a su propio volumen, sin despertar a otros en su hogar.

[Alcance extendido] Equipado con el más alto alcance de Bluetooth, Clase 1, el Audikast Plus garantiza una conectividad estable y fiable de hasta 100 pies (~ 30 m, salvo cualquier interferencia física o inalámbrica excesiva). ¿Necesita empezar a hacer la cena? No hay problema, muévase por la casa y haga lo que tenga que hacer, el audio no se cortará.

[Interfaz fácil de usar] Los indicadores de estado visibles claros le permiten ver y comprender lo que está pasando. Los botones específicos para cada dispositivo durante el modo de doble enlace proporcionan un control fácil e intuitivo. Los botones de ajuste de volumen integrados se pueden usar para dispositivos que no vienen con controles de volumen incorporados, por ejemplo, airpods.

IZyufan Adaptador Bluetooth USB V5.0, 2 in 1 Receptor y Transmisor Bluetooth,con Audio Inalámbrico 3.5MM Cable para TV/Auriculares/PC/Coche/Altavoces € 6.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features 【Adaptador Bluetooth USB V5.0】Con la tecnología mejorada de chip V5.0 + EDR, La versión Bluetooth 5.0 significa bajo consumo de energía, velocidad de transferencia más rápida y mayor distancia de transmisión, y sin demora de audio. La distancia inalámbrica máxima es de hasta 10 metros (sin obstáculos), satisfacer las necesidades de la vida.

【Adaptador Bluetooth Multifuncional】Diseño 2 en 1, hay 2 modos (TX y RX), puede ser un transmisor y también un receptor. El modo TX (luz roja) es para el transmisor y el modo RX (luz azul) es para el receptor.

【Fácil de Cargar】El adaptador Bluetooth audio es pequeño, ligero, ahorra espacio, fácil de transportar y se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar.

【Plug and Play】Es muy conveniente cambiar el modo de envío/recepción a través de los botones de función de adaptador bluetooth pc, No se requiere conductor.

【Ampliamente Compatible】2 en 1 adaptador bluetooth pc con cable de 3.5 mm, se puede usar en su TV, PC, Laptop, iPod, reproductor de CD, MP3/MP4, etc.Puede disfrutar de un programa de televisión con sus auriculares Bluetooth y evitar molestar a los demás.

1mii Transmisor Receptor Bluetooth para TV Estéreo Hogar 2 Auriculares Inalámbricos, Adaptador Audio Bluetooth 5.2 con aptx HD/Baja Latencia, Largo Alcance, Salida/Entrada Óptica/AUX 3,5 mm-B310Pro € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features 【TX+RX+Bypass 3-IN-1】1. Funciona como transmisor de audio (TX) para transmitir audio desde tu TV/PC/escritorio a auriculares/altavoces BT. 2. Funciona como receptor Bluetooth (RX) para transmitir tu música favorita desde el teléfono al estéreo doméstico. 3. O en modo Bypass, utilícelo directamente como DAC.

【Bluetooth 5.2+aptX-HD/LL/AD】Adopta el último chip Bluetooth 5.2 compatible con Bluetooth 5.0/4.2/4.0 para garantizar una conexión más estable y rápida. Admite Adaptive/aptX-HD/aptX-LL/SBC, disfruta de la mejor experiencia de calidad de sonido mejor que "CD".

【Sin latencia + 164 pies de largo alcance】 El transmisor Bluetooth de baja latencia B310Pro casi elimina el retraso audiovisual, lo que te permite ver películas y juegos sin retraso de sincronización de labios. Con señales Bluetooth de hasta 50-164FT, permite escuchar música sin parar en cualquier lugar de su hogar con entradas/salidas de audio digital óptico y de 3,5 mm para una fácil conexión. *Para disfrutar de audio sin demoras, sus auriculares también deben ser compatibles con Aptx LL*

【Dual Links, ShareTogether】 La función de "doble conexión" permite el emparejamiento con dos auriculares/altavoces BT a la vez. ¡Puede compartir sus programas de TV favoritos con su amante/pareja/amigo para disfrutar de un buen momento juntos! O puede controlar el volumen bajo o alto en las necesidades en caso de molestar a su familia que necesita irse a la cama temprano en la noche.

【Pantalla Legible, Uso Simple】Simplemente enchufar y usar. Y la pantalla legible permite ver el estado o verificar las operaciones fácilmente. Una vez conectado, se volverá a conectar automáticamente con el último dispositivo emparejado la próxima vez. **CONSEJOS**: ¿Alguna pregunta? No dude en contactarnos para resolverlo por usted. READ Los 30 mejores Fundas Iphone Xr Apple de 2023 - Revisión y guía

Adaptador Bluetooth 5.0 Transmisor Transceptor USB con Pantalla de Audio Inalámbrico BT Receptor 3en1 con Cable Auxiliar Digital de 3.5 mm para TV, Altavoces, PC, Auriculares,Coche € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador Bluetooth 5.0 Transmisor Transceptor USB con Pantalla de Audio Inalámbrico BT Receptor 3en1 con Cable Auxiliar Digital de 3.5 mm para TV, Altavoces, PC, Auriculares,Coche

Adaptador Bluetooth 5.0 Transmisor Transceptor USB con Pantalla de Audio Inalámbrico BT Receptor 3en1 con Cable Auxiliar Digital de 3.5 mm para TV, Altavoces, PC, Auriculares,Coche

Transmisor Bluetooth USB para TV, 2 en 1 Mini Transmisor Receptor Bluetooth 5.0 Audio Adaptador con Cable de 3,5 mm,Baja Latencia, Música HiFi,Emisor Bluetooth para PC/TV/Auriculares/Altavoces/Coche € 14.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features [Transmisor Bluetooth TV]Enriquece la función de tu televisor, dale la nueva vida a tu televisor sin bluetooth, te permite transmitir el audio / video de tu televisor / PC a través de Bluetooth auriculares/ altavoces. Compatible con el 99% de los televisores, auriculares o altavoces del mercado, admite salida de audio AUX .

[Receptor Bluetooth Audio] ¡Simplemente conéctelo con su teléfono y luego comience a experimentar música de alta calidad! El micrófono incorporado y la facilidad de uso con un solo botón le permiten disfrutar de llamadas con manos libres mientras conduce. Este receptor bluetooth agrega bluetooth a de dispositivos que no son Bluetooth a través de un cable AUX de 3.5mm.

[Baja latencia +Bluetooth 5.0 ]Conectar el transmisor con Bluetooth a su TV con audio jack de 3.5 mm y transmitir el sonido a los auriculares Bluetooth, simplemente disfrute de los programas a última hora de la noche sin molestar a sus seres queridos. Bluetooth 5.0, la última tecnología Bluetooth, para una excelente estabilidad y conexión.

[Pequeño y liviano] Es un emisor receptor de tamaño contenido. Pequeño, funcional, exquisito diseño, más pequeño y ligero, alimentado por USB.Disfrute de la transmisión de audio todo el tiempo. Disfrute de un maravilloso sonido sin conexiones de cable.

[Muy fácil de usar] Cambie fácilmente entre el modo de transmisión (TX) o el modo de recepción (RX) con solo un interruptor. La luz roja indica transmisor; la luz azul indica el receptor. Se conecta automáticamente a los últimos dispositivos emparejados cuando se enciende.

1Mii Transmisor Receptor Bluetooth 5.0 para TV, Adaptador Emisor Audio Bluetooth aptX Baja Latencia &Hi-Fi, con Salida/Entrada Óptica/RCA/AUX, Doble Enlace a 2 Auriculares BT, Estéreo, Largo Alcance € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features 【3 en 1 & Doble Enlace】Es un transmisor Bluetooth(Modo TX) que transmite música/audio de su TV, PC a altavoz o auriculares Bluetooth, puede conectar con DOS auriculares BT o 2 altavoces BT simultáneamente.; Es un receptor audio(Modo RX) que recibe audio de su móvil o tableta para reproducir en su stereo o altavoz a'c'tivo.

【Bypass y Transmisor】Característica única! Si algún miembro de su familia, tiene problema de audición,1Mii B03 transmisor Bluetooth para tv es su mejor opción. En modo TX se puede conectar con cascos Bluuetooth al mismo tiempo con un barra de sonido o un altavoz cableado.

【Hi-Fi & Sin Delay】 El adaptador audio Bluetooth admite aptX de Baja Latencia y aptX HD, le brinda mejor calidad de música con alta fidelidad(Hi-Fi) sin retraso ni pérdida. Nota: para NO tener delay, sus auriculares Bluetooth o altavoces Bluetooth se deben soportar AptX LL.

【Bluetooth 5.0 Largo Alcance】1Mii B03 emisor receptor Bluetooth con 2 antenas amplia el alcance de Bluetooth de audio hasta 50m (sin obstáculos) y aún 25 a 35 m en interiores. Realiza una conexión y transmisión estable sin pérdida ni corte.

【Conexión Multipunto】 B03 tiene 3 modos: RX, TX y Bypass. Tiene la salida y entrada óptica/ aux. Viene incluido el cable audio AUX 3,5mm, cable óptico y cable 3,5mm a RCA para realizar diferentes conexiones con altavoces, torre de sonido, TV, teatros en casa, consola de videojuego. NOTA: 1Mii B03 no es compatible con Dolby / DTS en modo óptico.

UGREEN USB Bluetooth 5.0, Adaptador Bluetooth para PC Portátil Windows 11/10/8.1/7, A2DP Dongle Bluetooth Compatible con Mando de PS5/PS4/Xbox Series X,Bluetooth Auricular Teclado Ratón Altavoz, Móvil € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Amazon.es Features Bluetooth 5.0 : UGREEN usb bluetooth pc incorpora la nueva versión Bluetooth 5.0 Low Energy. Está diseñada para reducir el consumo de energía de cualquier dispositivo inalámbrico que se conecta mediante este método. V5.0 + EDR para garantizar una transmisión más rápida y estable. Admite transmisión sin barreras a una distancia de hasta 20M, ideal para disfrutar de la música en casa.

Conexión Múltiples: UGREEN adaptador bluetooth para pc le permite conectar hasta 5 dispositivos al mismo tiempo sin afectarse entre si. Es una buena opción para utilizar un control de Xbox One S /PS5 en la PC y unos audífonos bluetooth al mismo tiempo. Nota: solo soporta conectar el mando de PS5 al ordenador, no soporta que el ps5 conecta a otros dispositivos.

Sistema Compatible: El dongle bluetooth es adecuado para Windows 11,10, 8.1, 7 de 32/64 bits. Solo necesita insertar este adaptador USB bluetooth en su ordenador, luego instalar el controlador para disfrutar de una conexión bluetooth rápida y conveniente. Puede bajar drivers más actualizados de la pagina de UGREEN. Nota Importante: No funciona con Mac OS, Linux, sistemas de coches, televisores.

Amplia Aplicaciones: Con UGREEN adaptador usb bluetooth, le perimite dotar de bluetooth a cualquier ordenador que no lleve incoporado. Le permite conectar fácilmente su ordenador a dispositivos Bluetooth para transmisión de datos y audio. Compatible con mando PS5, PS4, Xbox One S, auriculares bluetooth, altavoces bluetooth, impresoras Bluetooth, teclados, ratones, teléfonos móviles, tablet y etc.

Práctico y Portátil: UGREEN pendrive usb bluetooth 5.0 es compacta y liviana. El tamaño es de solo 53 mm*24 mm*13 mm, se puede guardarlo fácilmente en una bolsa y llevárselo. La luz indicadora puede mostrar claramente el estado actual. La tapa antipolvo puede proteger eficazmente el adaptador y sin dañar la interfaz USB.

Bluetooth USB 5.1, Adaptador Bluetooth para PC, Bluetooth USB Dongle Transmisor y Receptor para Ordenador, Portatil, Ratón, Teclado, Altavoz, Compatible con Windows 7/10/11 € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features 【Adaptador Bluetooth 5.1】El Bluetooth USB aplica el último 5.1+EDR, muy bajo consumo y baja latencia. Soporte mejorado de velocidad de datos (EDR), ha mejorado en gran medida la velocidad de transmisión de datos de la tecnología Bluetooth, alcanzando los 3 Mbps. Y también es compatible con Bluetooth 2.0/2.1/3.0/4.0/5.0 transferencia Bluetooth de modo dual

【Excelente Rendimiento, Distancia 20M】El receptor Adaptador Bluetooth para PC 5.1 ha mejorado la capacidad anti-interferencias y la estabilidad, evitando eficazmente problemas como las conexiones inestables y las desconexiones frecuentes. El USB Bluetooth definitivo admite distancias de transmisión de hasta 20 metros. Con la función de memoria automática, después de la primera conexión con éxito, el ordenador puede conectarse automáticamente al dispositivo Bluetooth después de que se inicie

【Más dispositivos para conectar】La ventaja del USB Bluetooth PC 5.1 es que admite 7 dispositivos Bluetooth conectados al mismo ordenador de sobremesa o portátil al mismo tiempo, lo que ahorra espacio en el puerto USB y satisface todas las necesidades del usuario. Puede conectarse a teclados, ratones, auriculares, altavoces, smartphones, tabletas, impresoras, proyectores, joysticks, etc.

【Alta compatibilidad】Este Bluetooth USB 5.1 funciona con computadoras portátiles y de escritorio que ejecutan Microsoft Windows 11/10/7.(Nota: no es compatible con Mac OS, Linux, TV, radio de coche)

【Mini USB Adaptador Bluetooth 5.1】Este transmisor y receptor Bluetooth es muy pequeño que una vez lo inserta en una computadora portátil o PC no necesita quitarlo. Fácil de transportar y ahorrar espacio. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros. Responderemos a sus preguntas en un plazo de 24 horas. Descargue el controlador desde el mini CD o desde el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/s/c4l0w4h3kyxub3b/1.rar?dl=0

1Mii Transmisor Receptor Bluetooth 5.2 Jack 3,5mm Aux para TV, Adaptador Audio Bluetooth HiFi con aptX Baja Latencia & HD, Dual Link para Auriculares/Altavoz/Barco/Coche/Avión, Batería Interna 12h € 29.99

€ 25.48 in stock 1 new from €25.48

Amazon.es Features [Emisor y Receptor Bluetooth] ML301 adaptador Bluetooth jack 3,5mm aux se puede utilizar como transmisor y receptor. Modo TX: transmite audio desde un TV, PC o avión a auriculares/altavoces Bluetooth. Modo RX: transmite audio inalámbrico de móvil, tableta o PC a un estéreo doméstico, altavoz activo o stereo de coche.

[Bluetooth 5.2 y Plug & Play] La última tecnología Bluetooth 5.2 compatible con Bluetooth 5.1/ 5.0/4.2/4.0/3.0/2.0 le ofrece una conexión más rápida y estable. Simplemente conectar el cable de audio y emparejar, muy fácil de instalar.

[aptX Baja Latencia/aptX HD] Con tecnología aptX Low Latency y aptX HD, 1Mii transmisor audio Bluetooth es ideal para ver la TV sin delay. ***Nota: Para no tener retardos, sus auriculares también deben ser compatibles con aptX LL.

[Dual Link] 1Mii ML301 transmisor Bluetooth para TV se puede emparejar con dos auriculares o altavoces Bluetooth simultáneamente. Puede ver la tele con su familia sin molestar a nadie. Con aptX de baja latencia y aptX HD, le garantiza la calidad de audio sin pérdida ni corte.

[Batería Sobresaliente] La batería incorporada ofrece 10 horas de uso en modo transmisor y hasta 12 horas en modo receptor. El adaptador Bluetooth de 3,5 mm es pequeño y portátil, puede disfrutar de su música favorita todo el tiempo.

EasyULT Adaptador Bluetooth USB 5.0, Transmisor Receptor Bluetooth 3-en-1 con Audio Inalámbrico 3.5MM Cable, para PC/TV/Auriculares/Altavoces/Radio(Negro) € 8.19

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features Transmisor y receptor: diseño 3 en 1, Bluetooth 5.0, hay 2 modos (TX y RX), puede ser un transmisor y también un receptor. El modo TX (luz roja) es para el transmisor y RX (luz azul) es para el receptor. Puede conectar 2 dispositivos simultáneamente. Nombre de emparejamiento (modo receptor): ZF-169 PLUS 【Stereo solo está disponible en modo de recepción, no en modo de transmisión】

Adaptador de versión Bluetooth 5.0: con el Bluetooth 5.0 EDR actualizado, la señal Bluetooth es más estable y más rápida. Por lo general, no habrá interferencia de señal dentro de los 10 metros. Música estéreo de alta calidad y practicidad. Sea más libre y disfrute del entorno inalámbrico con este adaptador Bluetooth 3 en 1.

Plug and Play: está equipado con un cable de audio AUX de 3.5 mm, compatible con TV, parlantes, tabletas, computadoras PC, teléfono, auriculares y otro audio bluetooth (Aux 3.5 mm). De bolsillo, portátil para llevarlo a su lado. No requiere batería ni carga. No se necesita controlador, Plug and Play. Puede alimentar el transceptor Bluetooth a través de USB.

Fuente de alimentación USB: encienda el transceptor bluetooth en el puerto USB y conéctelo al dispositivo a través del cable de audio (incluido) durante el uso, no se preocupe de que se agote al escuchar música. Nota: mientras la luz esté encendida, se puede usar normalmente e ignorar las indicaciones, por ejemplo "" No se puede reconocer el USB "".

El paquete incluye: 1x adaptador USB Bluetooth; 2 x cable de audio de 3,5 mm de 50 cm; 1x manual en inglés.

Adaptador Audio Bluetooth 5.2, Transmisor y Receptor Bluetooth, aptX-Adaptive HD Baja Latencia, Conexión Dual, AUX de 3,5mm + RCA + Salida óptica Digital, para TV/PC/Altavoz/Estéreo Hogar/Portátil € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features ►【AptX Adaptive + HD + aptx LL】Equipado con un conjunto de chips Bluetooth 5.2 actualizado, el transceptor Bluetooth BM-BT06 es compatible con la codificación Bluetooth adaptativa aptX, lo que ofrece una calidad estable de audio y CD. Le permite experimentar alta definición real y baja latencia al escuchar música, ver videos o jugar juegos. Recordatorio cálido: la baja latencia requiere auriculares Bluetooth o compatibilidad con altavoces.

►【Conexión Dual Rápida】El adaptador Bluetooth 2 en 1 admite emparejamiento dual, puede conectar dos dispositivos de audio Bluetooth o receptores al mismo tiempo, cambiar el modo TX/RX con un botón. Además, cuando el adaptador está encendido, se conecta automáticamente a su dispositivo previamente emparejado. Nota: Dado que el iPhone no es compatible con LL, solo se puede usar SBC o AAC en el modo RX. Se recomienda utilizar 2 marcas diferentes de auriculares para conectar el dispositivo.

►【Indicador de Estado LED】La luz indicadora está diseñada para mostrar varios estados del dispositivo, el modo TX o RX o el estado funcional en el que se encuentra. Incluso si lo usa por primera vez, puede comprender fácilmente varias operaciones. Además, tiene un micrófono incorporado, por lo que cuando entra una llamada, simplemente puede presionar el botón del adaptador para responder la llamada. (PD: esta función solo está disponible en el modo RX)

►【Compatibilidad Más Amplia】Equipado con interfaz digital óptica y AUX, viene con cable de audio SPDIF, cable de audio AUX de 3,5 mm y cable de audio RCA, puede satisfacer todas sus necesidades de conexión y con varios dispositivos de audio con Bluetooth y sin Bluetooth para combinar. PD: el audio del dispositivo adopta el modo de cambio automático y el dispositivo usa SPDIF de forma predeterminada. Inserte AUX, cambie AUX automáticamente, puede usar el modo AUX o SPDIF según sus preferencias.

►【Tamaño Pequeño & Larga Vida útil】El adaptador bluetooth BlitzMax BM-BT06 es pequeño, solo mide 76 x 68 x 19,5 mm. Batería recargable incorporada, el estado RX se puede usar continuamente durante más de 20 horas y el estado TX se puede usar continuamente durante más de 12 horas.

Transmisor Receptor Bluetooth Jack 3,5mm - SOOMFON Emisor Receptor Bluetooth Audio 2 EN 1 HiFi Estéreo, Aux Adaptador Bluetooth Coche 5.0 con Micrófono para Car, TV, Auriculares, Altavoz y más € 25.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features 【Modo TX - Transmisor Bluetooth】Use este transmisor bluetooth jack 3.5 para equipar su televisor, auriculares, MP3/MP4, PC, computadora o otros dispositivos que no sean bluetooth con función bluetooth y evite el desorden de la conexión del cable. En el modo TX, el transceptor Bluetooth admite el emparejamiento con dos auriculares o altavoces Bluetooth, puede ver la televisión con su familia o amigos sin molestar a nadie

【Modo RX - Receptor Bluetooth】En el modo receptor, este receptor bluetooth jack 3.5 puede ayudar a transmitir música desde su teléfono, tableta o computadora portátil a los parlantes del automóvil o estéreos domésticos que no tienen capacidades bluetooth. Con el receptor bluetooth audio aux, puedes disfrutar de verdadera música inalámbrica

【Música HiFi y Transmisión de Baja Latencia】SOOMFON transmisor bluetooth tv utiliza un chip decodificador de audio de alta definición profesional para transmitir música de alta calidad para usted. La tecnología Bluetooth 5.0 optimizada en el emisor bluetooth audio garantiza una transmisión de audio rápida y estable con baja latencia en los modos TX y RX

【Llamadas Manos Libres Ultra Claras con Micrófono】SOOMFON bluetooth transmisor tv está equipado con un micrófono HD con tecnología de reducción de ruido CVC 8.0 para minimizar la interferencia de ecos y ruido de fondo, obtenga llamadas claras mientras conduce con este receptor bluetooth coche

【Batería de Larga Duración】Bluetooth coche aux está incorporado con batería recargable de 250mAh, el tiempo de carga es de solo 1,5 horas, puede funcionar durante 16 horas en modo TX (transmisor Bluetooth) y 18 horas en modo RX (receptor Bluetooth) READ Los 30 mejores Radio Cassette Con Cd de 2023 - Revisión y guía

Avantree Oasis Plus aptX HD Bluetooth 5.0 Receptor Transmisor para TV, Modo Bypass, Clase 1 Largo Alcance, Guía Voz, Pantalla Táctil, Emisor, Adaptador Audio Baja Latencia aptX para 2 Auriculares € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Amazon.es Features [Perfectamente sincronizado lo visual y el audio] El Avantree Oasis Plus cuenta con la certificación aptX Baja latencia. Cuando (y SOLO CUANDO) se usa con un auricular / altavoz Bluetooth que también admite aptX baja latencia o FastStream, ofrecerá la mejor experiencia "sin retardo de sincronización de labios", lo que garantiza una sincronización perfecta entre lo visual y el audio sin importar lo que vea.

[Funciona junto a su altavoz] La función "Pass-Through" o "Bypass" de Oasis Plus garantiza la salida de audio simultánea a través de los auriculares (que están conectados a Oasis Plus) Y el altavoz de su televisor externo, como la barra de sonido o el AVR estéreo, para que otros miembros del hogar puedan seguir escuchando el televisor mientras usa los auriculares.

[Dos auriculares, juntos] El Oasis Plus cuenta con una función de "doble enlace" que permite conectar dos auriculares /altavoces Bluetooth al mismo tiempo; el audio se reproducirá a través de ambos dispositivos simultáneamente. Disfrute de una sesión nocturna de Netflix con un compañero, a su propio volumen, sin despertar a los demás en su hogar.

[Amplia compatibilidad] El Oasis Plus en modo transmisor (TX) funciona con cualquier televisor que tenga un puerto de salida de audio, y se puede emparejar con cualquier auricular / altavoz que esté habilitado para Bluetooth. En el modo Receptor (RX), puede recibir señales de audio inalámbricas de su iPhone, iPad o Android a través de Bluetooth y transmitir audio a cualquier sistema de altavoces con cable.

[Clase 1 Bluetooth de largo alcance] Equipado con el alcance bluetooth más alto, la clase 1 y la versión 5.0 de Bluetooth en funcionamiento garantiza que oasis Plus proporcione una conectividad estable y fiable de hasta 164 pies (50 m). ¿Necesita empezar a hacer la cena? No hay problema, haga lo que tenga que hacer sin preocuparse por los cortes de audio.

EasyULT Transmisor Receptor Bluetooth 5.0, Inalámbrico Adaptador Portátil Bluetooth 3-en-1 con 3.5mm Audio Cable, para PC/TV/Auriculares/Altavoces/Estéreo/Radio -Negro € 12.29 in stock 2 new from €12.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Nota: Antes de usar, debe mantener presionado el interruptor central para encender la alimentación. En el modo de recepción, puede ajustar el volumen y subir y bajar. Mantenga presionadas las teclas de función izquierda / derecha para ajustar el volumen y presione brevemente para ajustar las pistas hacia arriba y hacia abajo. El botón central es el botón de pausa.

Adaptador Bluetooth 5.0: la señal Bluetooth es más estable y más rápida. Por lo general, no habrá interferencia de señal dentro de los 10 metros. Música estéreo de alta calidad y practicidad. Sea más libre y disfrute del entorno inalámbrico con este adaptador Bluetooth 3 en 1.

No se necesita controlador: está equipado con un cable de audio AUX de 3.5 mm, compatible con TV, altavoces, tabletas, computadora, teléfono, auriculares y otro audio bluetooth (Aux 3.5 mm). Puede permitir que los automóviles sin función Bluetooth reproduzcan música a través de la interfaz USB y AUX del automóvil

Con cable de carga USB: batería integrada, capacidad de batería de litio de 300 mAh, reproducción sostenible durante 10 horas; [El paquete incluye: 1x adaptador USB Bluetooth 5.0; 1 x cable de audio de 3,5 mm de 50 cm; 1x cable de carga USB, 1x manual en inglés.]

1Mii Transmisor Receptor Bluetooth 5.2, Aptx Baja Latencia & HD, Adaptador Bluetooth Audio Jack 3.5mm Aux, Transmisión de Música Desde TV/Tablet/Smartphone/Portátil al Coche/Auriculares/Altavoces (S2) € 29.99

€ 25.49 in stock 1 new from €25.49

Amazon.es Features [Dual Link aptx Low Latincy] 1Mii transmisor receptor de audio Bluetooth con la tecnología avanzada aptx low latincy, el retraso se puede reducir en un 80%. Ya sea que juegue videojuegos o vea películas, experimentará sonidos de alta calidad sin problemas de descoordinación de audio y video. El 1Mii transmisor receptor de audio Bluetooth también admite una baja latencia aptx en modo de doble enlace.

[TX &RX 2 en 1] 1Mii transmisor receptor de audio Bluetooth admite el modo transmisor y receptor. En modo transmisor, es fácil convertir televisores no bluetooth, pc o gimnasios / dispositivos de vuelo en transmisores bluetooth. En modo receptor, el chip Bluetooth 5.2 garantiza una señal de audio Bluetooth de alta fidelidad para transmitir el flujo de música a altavoces o sistemas estereofónicos automotrices / domésticos sin esta función.

[Súper Compatible, Plug and Play] Configuración instantánea, Plug and Play disponible. 1mii transmisor bluetooth admite salidas aux y USB a de 3,5 mm. Para la salida USB a, es compatible con los conmutadores windows7 / 8 / 10, Mac ios, linux, ubuntu, PS4 y nintendo.

[Larga Duración de Batería] Este Bluetooth receptor transmisor de audio tiene batería incorporado, con una sola carga completa, puede utilizarlo conectando con su TV 10 horas(Modo TX) y 12 horas conectando con un altavoz cableado(Modo RX). No hay que estar conectado con la toma de corriente siempre.

[Propio Mundo Inalámbrico] Solo necesita emparejar sus auriculares Bluetooth con ML300, puede ver la televisión con volúmen alto sin preocupación de molestar a los demás. Tambíen es buena opción para persona que tiene problema de audición.

esinkin [2023 Actualizado] Receptor de Audio Inalámbrico, Adaptador Bluetooth para PC/Mac/Smartphone/Tablet/Receptores AV/Coche, Salidas 3.5 mm y RCA para Altavoces, Boton de Encendido/Apagado € 27.99 in stock 3 new from €27.99

Amazon.es Features Escuchar música por la manera inalámbrica: Transmitir el audio de entretenimiento desde su teléfono inteligente o tableta. Escuchar la música a través de su sistema de sonido perfecto desde su teléfono inteligente o tableta con una calidad de sonido perfecto.

Fácil de instalar: Simplemente pulsa un botón para emparejar su teléfono inteligente o tableta con el adaptador de audio.

Funciona con la mayoría de los altavoces: Enchufa el adaptador en cualquier receptor de Audio/ Vídeo y cualquier altavoz amplificado que usa el estándar de RCA o el enchufe de 3,5 mm. Acústica superior: No transija con el sonido que viene de la acústica de alta calidad.

Alcance amplio del inalámbrico: No tiene que acoplar su dispositivo móvil con el audio fiable y puede recibir la música desde incluso la distancia de 10-12 metros (30-40 pies).

NOTA: Los altavoces son las manifestaciones de la imagen que no están incluidos en el paquete. Esta mercancía es un receptor de Bluetooth para los altavoces. El adaptador de cargador es uno de Unión Europea.

YUPA Adaptador Bluetooth 5.0, Transmisor Bluetooth 5.0 Receptor Transmisor Bluetooth con Reducción de Ruido para Altavoz MP3/MP4 DVD Sistema Estéreo, negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【2 en 1 Adaptador Bluetooth】Receptor del transmisor 2 en 1, adaptador Bluetooth puede usarse como transmisor o receptor, conectar el transmisor con Bluetooth a su TV con audio jack de 3,5 mm o AUX y transmitir el sonido a los auriculares Bluetooth, simplemente disfrutar de los shows de la noche.

【Amplia Compatibilidad】 Como transmisor de audio Bluetooth (modo TX), convierta un televisor, PC, reproductor de CD,computadora portátil, tableta, MP3 / MP4 (incluido, pero no limitado a), en un transmisor Bluetooth con 3,5 mm puerto de entrada jack. Como receptor de audio Bluetooth (modo RX), es ideal para el sistema de sonido de transmisión de música del hogar o del vehículo. Disfrute de audio HIFI similar a un CD libremente.

【Bajo Retraso】 Nuestro adaptador Bluetooth 2 en 1 soporta baja latencia, baja latencia para sonido estéreo de alta fidelidad, transmisión de contenido sin retrasos en modo transmisor. Disfruta de la calidad de audio como CD de forma inalámbrica en tu estéreo de casa o altavoz con cable. Puede funcionar hasta 8 horas cuando se utiliza como un receptor y hasta 6 horas como un transmisor.

【Fácil de Usar】Con el último chip Bluetooth 5.0 incorporado, la conexión Bluetooth es más estable y el alcance inalámbrico es de más de 33 pies. Fácil de emparejar y compatible con dispositivos Bluetooth al 99,9%. Mantenga presionado el botón para comenzar y luego seleccione el modo con el botón. fácil de transportar y ahorra espacio. Batería incorporada para un uso de hasta 8 horas: disfrute de su contenido inalámbrico favorito todo el tiempo.

【Lista de Paquetes y Garantía de Calidad】 1 x Adaptador Auxiliar Bluetooth, 1 x Cable USB, 1 x Cable Auxiliar de 3,5 mm, 1 x Manual de Usuario(idioma español no garantizado). Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros a tiempo, te responderemos en 24 horas.

TRYT Transmisor Bluetooth, Bluetooth 5.0, Adaptador inalámbrico portátil, Sistema de Audio Estéreo, 3,5 mm de Baja latencia, Adecuado para Coche, TV/Pc/Ordenador portátil, Casco/Tablet/Mp3/Mp4 € 8.93 in stock 3 new from €8.93

Amazon.es Features ♬ 【Adaptador Bluetooth 5.0】 bluetooth para tv, La señal Bluetooth es más estable y rápida. Baja latencia para estéreo de alta fidelidad. El rango de trabajo máximo es de 10 m. Se puede utilizar en un espacio reducido. Tamaño pequeño, peso ligero y alta resistencia. Con el transmisor con usted, puede disfrutar de maravillosos programas de televisión, películas y música sin demoras en el audio.

♬【Amplia compatibilidad】 transmisor bluetooth tv, El transmisor Bluetooth admite la conversión por cable a inalámbrica de fuentes de audio analógicas como sistemas de audio domésticos, auriculares, altavoces y televisores. Compatible con la mayoría de los dispositivos Bluetooth (como televisores, reproductores de CD, PC, MP3 / MP4, detectores de metales) y transmite audio a sus auriculares, altavoces u otros sistemas estéreo Bluetooth.

♬【Paquete incluido】 1 * transmisor Bluetooth, 1 * cable de audio de 3,5 mm, 1 * cable AV de 3,5 mm, 1 * manual de usuario.

♬【Fácil de usar】 adaptador bluetooth para tv, El transmisor se opera a través de USB, completamente plug and play. Y no se requieren controladores ni software especiales. El adaptador inalámbrico Bluetooth viene con un cable de audio AUX de 3,5 mm, que puede cumplir con todos los requisitos de conexión y combinar varios dispositivos de audio con funciones Bluetooth y no Bluetooth.

♬【Servicio】 Si tiene alguna pregunta, también brindamos un servicio al cliente amigable las 24 horas del día, no dude en contactarnos, lo ayudaremos a resolver el problema. ^ _ ^

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.