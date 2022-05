Inicio » Cámara Los 30 mejores Beauty Dish Bowens de 2022 – Revisión y guía Cámara Los 30 mejores Beauty Dish Bowens de 2022 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Beauty Dish Bowens veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Beauty Dish Bowens disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Beauty Dish Bowens ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Beauty Dish Bowens pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Neewer Foto Estudio Estroboscópico Flash Luz Reflector Plato de Belleza con Rejilla de Nido de Abeja y Telón de Gasa, 55cm para Bowens Gemini Estándar, R, RX Estroboscópico y más € 123.99 in stock 6 new from €123.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Bowens Gemini, Calumet Travelite, Interfit (Stellar, X, XD, Stellar Extreme, Venus), JTL (Versalight-D y E), Neewer (DS y GS), Savage (FT-150), Westcott (Skylux , Strobelite Plus), marca Impact (VC, VS y VSD), Photoflex y Rime Lite

EFECTO PERFECTO: Difunde la luz para proporcionar un alto rendimiento con un ligero desvanecimiento

DIÁMETRO: 21,6 pulgadas / 55 centímetros

DURABLE: plato reflectante de 80° en construcción de aluminio resistente

LIGERO: rejilla de diseño liviana con forma de huevo que produce una fuente de luz controlada

Selens 65cm 16 Varillas Softbox Plata Interior Beauty Dish con Montura Speedring de Bowens para Fotografia Estudio Fotografico Iluminacion Retrato € 108.15 in stock 1 new from €108.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Equipado con speedring montura de bowens

Marco de paraguas de liberación rápida sin ningún montaje, tan fácil como el paraguas lluvioso normal que abres.

Diseño hexadecágono hace la luz más uniforme que octágono, grandes rendimientos de softbox de forma parabólica tienen más luz agradable enfocada.

Difusores internos y externos desmontables. Puedes producir la luz difusa hermosa después de simplemente montarlos.

Bolsa de transporte incluida

Godox Beauty Dish AD-S3 con rejilla AD-S4 para WITSTRO Speedlite flash AD180 AD360 + Soporte de Flash (montaje de Bowens) de Nuevo Formulario S Hoof Sostenedor compatible con Flash Speedlite Softbox Snoot Godox V850 V860c Ad360 Canon 580EX II Nikon SB 430EX/430EX YONGNUO 800 568 EX II etc. (solo soporte) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No pre-montaje y post-desmontaje. Speedlite única manera de montaje: montado horizontalmente o verticalmente, envolviendo el cuerpo speedlite.

Montaje fiable: ningún requisito de velcro, no hay presión sobre la zapata, sin rasguños de metal en speedlite.

Orificio de entrada Umbrella está disponible y ajustando la dirección de iluminación con mango es compatible.

Con Elinchrom montaje, anillo de velocidad, entrada Paraguas, mango-Dirección ajustable, capacidad horizontalmente movible.

Un tamaño más pequeño, más ligero, menos espacio ocupado.

Fomito Foldable Beauty Dish Soft Box con Bowens Mount Interior Plata (Diámetro: 39"/100cm) € 122.42 in stock 1 new from €122.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features rápidamente en 5S con fibra de vidrio marco plegable, ligero y fácil de transportar.

Con plato de belleza que reduce el dispersión de luz y recibe una Diffusion suave.

Se suministra con estándar Bowens Speed Ring Mount (incluidas en el envío), diámetro exterior: 10 cm.

Instáleselo con Bowens tipo S soporte de flash, mientras que el anillo adaptador, se puede desmontar para utilizar con otros marca anillo a.

Con un anillo adaptador opcional de Speed puede el plato de belleza con flashes de estudio de otras marcas Bowens, Bronc Cyan, Elinchrom, Hensel, multi flash y Link Star etc. ser compatibles.

DynaSun Beauty Dish S40 40cm Plato de Belleza Blanco/Plateado para Bowens con Rejilla y Panel difusor para Foto y Video de Estudio € 65.58

€ 61.40 in stock 1 new from €61.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caracterisísticas * Hermosa luz suave para fotografías de modelaje y retratos * Contraste más dramático y sensación más suave que con ventanas flexibles y sombrillas * Sin punto de acceso central

* Incluye difusor para una propagación más amplia de luz * Incluye rejillas de panal de abeja para un mejor control de la dirección * Hechos para Bowens Monolight y compatibles Type-S

Contenido * DynaSun S40 40cm 16” Blanco/Plateado * Rejilla de panal de abeja * Panel difusor READ Los 30 mejores Camara Desechable Kodak de 2022 - Revisión y guía

ayex Beauty Dish - Difusor de luz para Bowens (70 cm) € 69.00 in stock 1 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especial para luz suave indirecta en fotografía de retratos

Adecuado para flash de estudio con bayoneta tipo S Bowens

Combina las ventajas del reflector y softbox

Incluye difusor

70 cm de diámetro

LAPGOOD Softbox Beauty Dish EQ60 Bowens Mount Difusor plegable con rejilla Quick Set doble de tela suave con bolsa de transporte compatible con flash y luces de vídeo € 89.00 in stock 1 new from €89.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El diseño de gran angular hace que sea más reflectante y tiene un ángulo de haz más amplio que los softboxes tradicionales. La luz es muy uniforme, brillante y suave, con atenuación suave. Equipado con dos capas de tela suave, controla la salida de luz y crea una luz más suave que favorece la creatividad.

Se puede instalar una rejilla hexagonal para que se ajuste mejor y no se caiga. La rejilla ayuda a reducir el ángulo del haz de luz, enfocar la luz sobre el diseño y controlar la dispersión de la luz (de modo que la luz no se vea sobre el fondo)

Montaje rápido y fácil para desmontar y almacenar, sin desplegar repentino, lo que facilita el trabajo. Con un diámetro de 150 cm y una profundidad de 60 cm con bolsa de almacenamiento, pesa solo 2,5 kg y es fácil de transportar. Se utilizan soportes resistentes de alta resistencia que garantizan una larga vida útil.

Soporte resistente de alta resistencia para una larga vida útil. Los soportes Bowens son compatibles con la mayoría de luces estroboscópicas y de vídeo del mercado. Compatible con Godox SL-60W SL150WII VL150 y otras luces de soporte Bowens.

La luz es un poco más dura que una caja de luz normal, por lo que la piel se ve más suave y delicada al tomar retratos y las luces brillantes son bastante espectaculares. Muchas personas lo utilizan como luz superior para iluminar el rostro o como luz secundaria para delinear la silueta. Perfecto para retratos serios, especialmente para fotografías de moda como bodas, bailes y eventos

Neewer 24 pulgadas/60 cm Softbox octagonal plato de belleza para estudio de fotografia con Speedring Bowens para Bowens, perfecto para retratos, fotografía de producto y Video € 60.99 in stock 5 new from €60.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El diámetro de superficie de difusión de la luz es de 24 pulgadas/60 centímetros; Amplia gama de aplicaciones; Crea una iluminación uniforme que le permite capturar tomas de imagen perfecta

Speedring intercambiable para su uso en varias monolights; Marco durable del metal: ligero y sólido; Fácil de configurar

El softbox tiene un escudo de luz interno que permite iluminación sólo de rebote, que resulta en gran parte luz difusa y menos sombra

Incluye diffusers(diffusion panels) blanco dará más posibilidades de controlar los efectos de iluminación

El softbox puede utilizarse con flashes y algunos monolights de estudio; Nota: Monolight y soporte de la luz no están incluidos

Soonpho Beauty Dish con reflector estándar de 16 pulgadas / 42 cm con rejilla de nido de abeja, calcetín difusor blanco y bolsa, para luz estroboscópica de estudio con montaje Bowens € 92.99 in stock 1 new from €92.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El plato de belleza con reflector OD de 16 pulgadas es para la luz estroboscópica Bowens Mount Studio. Hecho de aluminio, resistente y duradero.

Exterior negro e interior plateado: altera la forma y la intensidad de la luz emitida por los cabezales del flash, proporciona una difusión uniforme de la luz alrededor del sujeto y crea un efecto de luz con bordes suaves. El interior plateado se traduce en un espejo más grande.

La rejilla en forma de panal altera la fuente de luz existente en su forma y intensidad única para satisfacer los requisitos de luz más exigentes. Adecuado para retratos especiales o fotografías de productos, consiguiendo un efecto de raster claro y oscuro.

El paño suave puede hacer que la luz sea más uniforme, delicada, exquisita, adecuada para muchos tipos de grabación en estudio flash.

Nota: Necesita un adaptador de montaje Bowen si tu flash no tiene una toma Bowen

Neewer Plato Belleza Plegable Plata Hexagonal 105cm con Montura Bowens Difusor Rejilla Extraíbles Internos y Externos Softbox Plegable Rápido para Estudio Fotografía Cabezal Flash € 117.99 in stock 8 new from €117.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAJA SUAVE CON MONTAJE BOWENS: Viene con un adaptador de velocidad de montaje Bowens para la mayoría de las marcas de luz estroboscópica; Admite difusor de una a tres capas (deflector interno, difusor frontal y rejilla) para proporcionar varios efectos de iluminación; El deflector interno extraíble y el difusor frontal le permiten suavizar la luz mientras reduce la exposición en 2.1 paradas; Rejilla de tela incluida para ajustar el ángulo del haz y ayudar a controlar la luz no deseada

ESTRUCTURA DURADERA Y EFECTO PRO: El soporte de acero inoxidable soporta el softbox con una gran dureza y alta resistencia, asegurando un trabajo prolongado sin deformación; Contraste más dramático y sensación táctil que las softboxes y los paraguas; El elemento deflector reversible asegura que no haya un punto caliente central

RÁPIDO PARA MONTAR: 16 secciones acanaladas se abren y cierran como un paraguas; Fácil de usar sin problemas en la apertura o cierre; Sistema de bloqueo rápido y fácil para una configuración segura y segura; Se puede plegar en un tamaño pequeño en la bolsa de transporte incluida para llevarlo portátil durante un evento al aire libre

GRAN COMPATIBILIDAD: Compatible con flash con montura bowens; Ideal para viajes, ubicación y luz de belleza suave de estudio para fotografía de moda y retratos; Puede ser particularmente útil en entornos de disparo estrechos

Neewer Calcetines para Bowens Soporte para Estudio Luz Estroboscópica € 57.99 in stock 4 new from €57.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 16 pulgadas/41 cm de diámetro exterior reflector beauty dish es para bowens monte strobe flash luz de estudio, por ejemplo neewer visión 4 visión 5 vc-400hs vc-600 300hh vc vc-400hh vc-500hh vc-300hhlr vc-400hhlr ve-200 ve-300 vl-300 plus flash de estudio, etera

Hecho de aluminio: robusto y durable

Negro en el exterior e interior de plata: altera la forma y la intensidad de la salida de luz desde sus cabezas de flash; dirige toda la salida de luz estroboscópica en el conjunto; esculpe los rasgos faciales y crea hermosas sombras y luces de capturas

Un calcetín difusor blanco anillado con elástico fuerte ajuste viene con el plato de belleza, agregando más suavidad a la luz

Nota: usted necesitará un adaptador de montaje de bowen si tu flash no tiene un montaje de bowen

ayex Beauty Dish - Portavelas, Color Plateado € 116.00 in stock 1 new from €116.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especial para luz suave indirecta en fotografía de retratos

Combina las ventajas del reflector y softbox

Incluye accesorio de panal y difusor, 55 cm de diámetro

Adecuado para todos los flashes de estudio con bayoneta Bowens tipo S

Vendedor de Alemania. Factura con IVA incluido

Godox 41cm Belleza Plato Reflector Luz Estroboscópica Iluminación Nido de Abeja para Montaje de Bowens Speedlite Photogrophy Luz Accesorios de Estudio € 90.06 in stock 1 new from €90.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❥REVESTIMIENTO REFLECTANTE PROFESIONAL: revestimiento reflectante interno profesional, la expresión de la luz es más sobresaliente e ideal, la luz es suave y la sensación tridimensional es más fuerte

❥TEXTURA DE LUZ ALTA: el diámetro del radomo es de 41 cm. El reflector controla la salida de todos los destellos, difunde la luz para proporcionar una salida alta y un difuminado moderado. El efecto de iluminación se centra en el centro, el contorno es más suave y el sentido de jerarquía es bueno

❥ VIENE CON RED DE NIDO DE ABEJA: equipado con nido de abeja para tomar retratos puede mejorar la textura facial de los personajes, hacer que la dirección de la luz sea más fuerte, la luz del borde se atenuará rápidamente y el difuminado ligero puede lograr el mejor efecto. El ajuste y la posición pueden proporcionar una hermosa luz extendida

❥FÁCIL DE INSTALAR: bayoneta Baorong, marco de bloqueo en forma de U, se puede usar para la mayoría de los flashes, fácil de instalar

❥COMPATIBILIDAD: Compatible con Ens Bowens Gemini, Calumet Travelite, Interfit, etc. La suave iluminación de estudio es muy adecuada para viajes, adecuada para fotografía de moda y retratos, especialmente adecuada para entornos de fotografía compacta

Neewer 120 Centímetros Softbox Hexadecagon Profundo - Rápida Plegable con Bowens Speedring y Difusor para Flash Speedlite Estudio Monolight, Retrato y Fotografía de Producto € 102.49 in stock 3 new from €102.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN: Con el deflector interno de partícula de plata y 2 cubiertas difusivas, ayudan a su fotografía suavizando la luz de flash y echando incluso la iluminación

CARACTERÍSTICAS: Softbox plegable del paraguas, rápido y fácil abrirse o puesto lejos; Tejido a prueba de calor y ventilación sellable para fuentes de luz de alta potencia y continua

BOWENS SPEEDRING: Apto para flash speedlites compatibles con el montaje de Bowens; Anillo de velocidad giratoria con bloqueo de tornillo de pulgar

CONSTRUCCIÓN: Hecho de la cubierta de nylon plegable y del eje de aluminio plegable ligero, durable y ligero

BOLSA DE TRANSPORTE: Viene con una bolsa de transporte negro, hace su almacenamiento y transporte mucho más fácil

Godox 35 x 160 cm, 35,6 x 160 cm, diseño de panal de abeja con rejilla para Bowens para flash de estudio (2 unidades) € 128.00 in stock 1 new from €128.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No se pliega como paraguas, el montaje desmontable, el anillo de velocidad está separado de la caja de tiras, paquete plegado de dos bolsas. Fácil de almacenar

Godox Softbox está dentro y fuera de dos capas de difusores, una rejilla de panal negra también extraíble. Por lo tanto, puedes obtener múltiples opciones de contraste de iluminación, lo que te da una iluminación mejor uniforme.

Cualquier lámpara de estudio con soporte Bowens puede soportar el trabajo, no la lanza Bowens, utiliza el adaptador Bowens, utiliza el flash de zapata caliente, necesita un soporte de montaje Bowens tipo S para Speedlite, debe tener dos flashes o superior, de lo contrario la potencia no es suficiente para causar iluminación irregular.

Son muy resistentes y son fáciles de instalar, bien construidos sin problemas de color. Gran valor.

El gran tamaño de la caja suave hace que sea ideal para fotografía de moda, esta caja de luz puede ser tu asistente más eficaz para fotografía de retratos. READ Los 30 mejores Focos Iluminacion Fotografia de 2022 - Revisión y guía

2 Pack 560 LED Luz Video y Fotografía Soporte Kit, CRI 96+/2600-10000K, Iluminación Panel LED Intensidad Regulable para YouTube Estudio Fotografía Video Grabaciones € 329.99 in stock 1 new from €329.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Luces de video LED RGB】Kit de luces de video LED 50W 552pcs Cuentas de lámpara premium (312pcs Blanco/Amarillo, 240pcs RGB). Alto índice de reproducción cromática CRI>97, TLCI>97, alto lumen 7000Lux, 0,5 m. La temperatura del color (2600K-10000K) y el brillo (0%-100%) se pueden ajustar rápidamente a través de la perilla/botón en la parte posterior de la luz del panel, hacen que su fotografía sea más colorida.

【Control inalámbrico/multicanal, ajuste de grupo】Nuestra luz de video LED profesional tiene un sistema de control de radio FSK2.4GHz incorporado, que puede ajustar fácilmente la temperatura del color, el brillo y el modo de escena dentro de los 50 metros con una perilla o un botón. El diseño tiene 6 grupos, 48 ​​canales. Cualquier luz puede actuar como maestra para controlar otras luces en el mismo canal y grupo.

【Opciones de alimentación dual】 La luz fotográfica RGB es compatible con el adaptador de CC (incluido) o la serie de baterías Sony NP-F (no incluidas), más conveniente para la iluminación de la cámara de estudio en interiores o la iluminación de fotografía / video al aire libre. Este kit de iluminación de video es perfecto para fotografía de retratos/productos, entrevistas, iluminación de películas, transmisión en vivo, grabación de video, juegos en vivo, Twitch, videos de YouTube/TikTok y más.

【Simule múltiples modos de escena】Esta luz de video RGB simula 9 luces de escena que incluyen (SOS, Luz 1, Luz 2, Pantalla de TV, Policía, Ambulancia, Bomberos, Círculo RGB 1, Círculo RGB 2). Enriquece su entorno de disparo, ahorra mucho tiempo de edición y hace que el trabajo sea más conveniente.

【Construcción duradera】 La luz de estudio está hecha de aleación de aluminio de alta calidad. Equipado con un soporte en forma de U y 2 tipos de diseños de interfaz (horizontal y vertical), admite la rotación completa y proporciona la mejor iluminación según el entorno de grabación de video. Las cajas de luz suavizan el resplandor y crean una luz más suave y uniforme. Viene con una bolsa grande para guardar todo su equipo ligero para facilitar su transporte.

GODOX 120cm Deep Softbox P120L Montaje Bowens para Bowens Mount Studio Monolight Flash Light (P120L) € 113.00 in stock 1 new from €113.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistencia al viento, a los aplastamientos y a las caídas.La larga vida funciona como un reflector de gran tamaño, que es bueno para la concentración de luz y obtiene efectos de luz con una saturación suave y alta.

El softbox adopta 16 fibras de vidrio de alta calidad, para las varillas de fibra de vidrio es ligero y portátil.

Fácil de instalar, ahorro de tiempo y sin esfuerzo.

Gran área de aplicación, estudio y rodaje al aire libre son adecuados.

La caja de luz suave utiliza un tejido negro puro sólido y liso para brindar una experiencia de mayor calidad a su proceso de disparo.

Neewer Softbox con Soporte Bowens, Speedring para Speedlite Studio, Monolight, Retrato y fotografía de Producto, 20x90cm € 69.99 in stock 7 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Al difundir el flash, la caja de luz crea una iluminación uniforme que te permite capturar fotos perfectas

Softbox empotrable con bordes de cinta de fijación. 4 varillas de acero para apoyar la caja de luz

El diseño de montaje Bowens facilita la mayoría de accesorios de flash de estudio, por ejemplo, Softbox, reflectores, platos de belleza, etc

Softbox equipado con rejillas. Un difusor interno y externo (ambos extraíbles) para versatilidad en el refinamiento de la proporción dura/suave de la luz de flash

Fácil de limpiar y configurar. Nota: el flash y el soporte de luz no están incluidos

Soonpho Anillo adaptador convertidor de aleación de aluminio, adaptador de aleación para montaje Elinchrom para Bowens Mount, luz fija, luz de flash, luz fotográfica, Monolight € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Anillo adaptador de accesorios para Elinchrom】El soporte intercambiable ha sido especialmente diseñado para Elinchrom-Blitz/Monolight/d-lite rx 4 para su uso con accesorios de montaje Bowens (softbox/reflector/barndoor/Beauty Dish/Snoot). Este adaptador Bowens a Elinchrom te permite utilizar accesorios de montaje Bowens para flash Elinchrom.

Construcción de metal sólido: el anillo adaptador se compone de una aleación de aluminio de alta calidad, es estable, firme y duradero. Asegúrate de instalar el flash Elinchrom y los accesorios de forma segura.

【Accesorios profesionales para fotos 】El adaptador Elinchrom de metal fundido a presión, viene en un acabado negro mate, puede reducir eficazmente los reflejos no deseados en la fotografía.

Ligero y portátil: el anillo adaptador Elinchrom de montaje a Bowens pesa solo 300 g. Pequeño y ligero, fácil de transportar y almacenar, cómodo de usar.

【Buen servicio】Ofrecemos servicio postventa profesional. Puedes hablar con nosotros. Intentaremos proporcionar tanto soporte técnico como sea posible.

Reflector Beauty Dish Ultralyt de 40cm con difusor € 56.50 in stock 1 new from €56.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El reflector Beauty Dish Ultralyt de 40cm se entrega con un difusor, que ayuda a suavizar la luz emitida. Además el reflector circular pequeño (interior) se puede ubicar a dos distancias (60mm y 80mm), para jugar con la dureza que se desee obtener.

Producto: Reflector Beauty Dish Ultralyt

Peso: 2.800 gr

Dimensiones: Ø 400 mm x 150 mm

Accesorios (incluidos): Difusor

Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox QA105 mit Softboxadapter Aurora/Bowens € 168.32 in stock 1 new from €168.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La forma de luz para todos: la caja de luz Beauty Dish de Walimex Pro Studio Line es un formador de luz profesional que da a tus trabajos en fotografía de belleza una nota de luz especial. Esta innovadora caja de luz es plegable y perfecta para el uso móvil. Su luz suave y al mismo tiempo acentuada se conoce a menudo como luz de belleza. Cuando se trata de resaltar la belleza de un modelo, la caja de luz Beauty Dish es indispensable.

Difusores y rejillas incluidas: la caja de luz Beauty Dish tiene un diámetro de 105 cm y una profundidad de 46 cm, la superficie reflectante es de plata. El envío incluye rejilla o panal, difusor interior y difusor exterior. Esto le da al fotógrafo más libertad y posibilidades de experimentar con diferentes accesorios y accesorios.

Construcción genial: los softbox Quick Assemble "QA" de Walimex Pro Studio Line se pueden montar muy rápida y fácilmente y también se pueden desmontar y guardar rápidamente. El sistema Quick Assemble lleva su nombre con razón y ahorra un tiempo valioso a cualquier fotógrafo.

Conexión a todos los sistemas de flash y cabezales de flash: aquí se coloca el adaptador Softbox incluido para Aurora & Bowens simplemente en el anillo de velocidad y se fija con los cuatro tornillos. Los adaptadores Softbox están disponibles para los más diversos fabricantes, incluidos Bowens. Su uso se puede usar en todos los ámbitos de la fotografía de productos y de la fotografía.

4. Contenido del envío: 1 x Walimex Pro Studio Line Beauty Dish Softbox, 1 x rejilla, 1 x difusor exterior, 1 x difusor interior, 1 x bolsa de transporte, 1 x adaptador Softbox para Aurora & Bowens

Neewer 90cm Octágono Softbox Plegable Rápido con Montaje Bowens, Difusores y Rejilla Extraíbles, Softbox Plegable Rápido con Bolsa de Transporte para Fotografía, Flash Speedlite Estudio € 98.99 in stock 2 new from €98.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL PAQUETE INCLUYE: (1) Caja de luz octogonal de 90cm, (1) Difusor interno, (1) Difusor externo, (1) Rejilla de caja de huevos, (1) Disco de tapa de deflexión reversible, (1) Estuche de transporte; Nota: cámara y flash no incluidos

CAJA SUAVE CON MONTAJE BOWENS: Viene con un adaptador de velocidad de montaje Bowens para la mayoría de las marcas de luces estroboscópicas; Admite difusor de 1 a 3 capas (deflector interno, difusor frontal y rejilla) para proporcionar varios efectos de iluminación; El deflector interno extraíble y el difusor frontal le permiten suavizar la luz mientras reduce la exposición en 2,1 paradas; Rejilla de tela incluida para ajustar el ángulo del haz y ayudar a controlar la luz no deseada

ESTRUCTURA DURADERA Y EFECTO PROFESIONAL: El soporte de acero inoxidable soporta el softbox con una gran dureza y alta resistencia, asegurando un trabajo prolongado sin deformación; Contraste más dramático y sensación táctil; El elemento deflector reversible asegura que no haya un punto caliente central

RÁPIDO PARA MONTAR: Las secciones de 8 nervaduras se abren y cierran como un paraguas; Fácil de usar sin problemas en la apertura o cierre; Sistema de bloqueo rápido y fácil para una configuración segura y segura; Se puede doblar en un tamaño pequeño en la bolsa de transporte incluida para llevarlo portátil durante un evento al aire libre

GRAN COMPATIBILIDAD: Esta softbox de Octagon es compatible con speedlite con montaje bowens; Adecuado para fotografía de flashes, flash, luz de luna y más.

GodoxSK400II Profesional 400 Wsflash estroboscópico de Estudio 2.4 G Wireless X SystemGN65 5600 K con 150 W Modelado lámpara de € 149.00 in stock 1 new from €149.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema de Godox 2.4 G Wireless x incorporado. gn65; 5600 K; Potencia máxima: 400 Ws. pompa muestra en pantalla LCD de, 40 pasos de 1/16 A 1/1 (o 6.0 hasta 10.0).

Utilice opcional x1, de xt16 o de ft de de 16 Trigger, para controlar el flash relación calidad-precio, la lámpara de modelado y el flash Summer así como la desencadenar.

150 W lámpara de modelado se puede configurar de 5% hasta 100% niveles de potencia Rendimiento turnos de la estabilidad de salida excepcional, no más de 2% a la misma.

Memoria automática y recuperación Ajustes de la Panel adaptada. anti preflash función permite la sincronización con cámaras que tienen un sistema de encendido de preflash un.

Compacto y ligero cuerpo con Bowens de Mount, para añadir formas de casi todos los Studio Luz.

Andoer 7" Reflector Difusor Lámpara Plato con 60° Rejilla de Nido de Abeja Blanco Paño Suave para Montaje de Bowens Estudio Flash Speedlite Luz (con Tela Blanca) € 23.99

€ 22.99 in stock 3 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluyendo un paño blanco para suavizar la salida de luz.

Perfecto para fotografía de producto, publicidad, figura, retrato, arte, boda, etcetera.

Hecho de material de aluminio de alta calidad, sólido y durable.

Diámetro de montaje de esta lámpara es de 9cm, compatible para luz de estudio Bowens mount estándar.

Única y exquisita textura reflexiva dentro, para la salida de luz excelente, hace salida de luz más suave y más centrado.

Docooler 41CM Plato de Belleza Flash Estudio Luz Estroboscópica para Bowens Flash, Accesorios de Estudio € 71.99

€ 68.99 in stock 1 new from €68.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Revestimiento Reflectante Blanco Natural Profesional】-Reflectante blanco natural, efecto de luz suave, temperatura de color estándar, luz dura con luz suave, mejor expresión de la luz.

【Fuerte Sensación Tridimensional】- A través del segundo reflejo del disco de belleza, la luz se difunde uniformemente y la luz se difunde para proporcionar un alto rendimiento y un difuminado moderado, textura muy luminosa, detalles ricos y una fuerte sensación tridimensional.

【Amplio Ángulo de Reflexión】- El diámetro del plato de belleza es de 41 cm y el rango de irradiación de la luz es amplio. En comparación con la cubierta estándar, el radomo tiene una reflexión más fuerte y un ángulo de irradiación más amplio.

【Bayoneta Bowens】- Bayoneta Bowens estándar, compatible con la mayoría de las luces de fotografía de estudio Bowens, fácil de instalar.

【Opciones De Iluminación De Estudio Perfectas】- La iluminación de estudio suave es muy adecuada para retratos de moda, fotografías artísticas, estudios de publicidad profesional, etc., efectos de iluminación ideales para que tomes retratos únicos. READ Los 30 mejores Bateria Nikon D5600 de 2022 - Revisión y guía

Aputure Light Dome SE Softbox 90 cm Difusor con rejilla de panal y bolsa de transporte compatible con Amaran 100D/X 200D/X Aputure 120D II 300D II 300X Godox sl60w Bowens Mount LED Video Lights € 135.00 in stock 2 new from €135.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 8,8 cm. Diámetro: Gran apertura con profundidad compacta de 85 x 45 cm. Ligero y portátil: Con un peso de poco más de 1 kg, la Light Dome SE combina sin esfuerzo con todas las luces LED Bowens Mount.

Barras de fibra de vidrio flexibles: 16 varillas de fibra de vidrio ligeras y flexibles garantizan que la Light Dome SE mantenga una forma circular para una perfecta atenuación de luz y luz de ojos.

Tejido reflectante de alta calidad: La Light Dome SE utiliza el mismo material reflectante de alta calidad que la Light Dome II, para una máxima salida.

Dos telas de difusión de calidad: La Light Dome SE ofrece a todos los usuarios la flexibilidad para tener una luz más suave, pero incluye dos telas de difusión frontal, 1.5 y 2.5 paradas. Deflector interno de 1.5 paradas: El deflector interno suaviza la fuente inicial de luz, lo que le permite llenar toda la caja de luz de manera más uniforme.

Rejilla de control de luz de tela de 45°: compatible con las luces LED Bowens Mount, como Amaran100d, 100x, 200d, y 200x, y AputureLS 600d Pro, 300d II, 300x, 120d II, etc.

Neewer 65 Centímetros Softbox Octogonal Plegable con Bowens Montura Speedring, Maleta de Transporte para Speedlite Estudio Flash Monoluz, Retrato y Fotografía de Producto € 75.99 in stock 10 new from €75.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APLICACIÓN: Proporciona luz clásica suave pero nítida; Sonido para retratos y necesario en cualquier estudio de retratos profesional; Perfecto para fotografiar retratos o eventos como bodas, graduaciones o eventos corporativos en el lugar, etc.

ALTO REFLEJANTE: Hecho de una cubierta de nylon plegable y demostrado que es altamente reflectante; Con deflector interior de partículas de plata y 2 difusores blancos, ayude a su fotografía suavizando la luz del flash

DISEÑO DE MONTAJE BOWENS: adaptador de anillo de metal; Permita un uso flexible con todos los Bowens moturas de estudio flash, como Canon Nikon 300w 400W 600w 800W 1000w Studio Flash, etc.

CONVENIENCIA: el diseño especial hace que sea bastante fácil de abrir o plegar, se puede montar o desmontar en un minuto

BOLSO DE TRANSPORTE: viene con una bolsa de transporte negra, hace que su almacenamiento y transporte sea mucho más fácil

Soonpho 42 cm Beauty Dish Reflector Estándar ,con Rejilla de Nido de Abeja, Tela de Difusión Blanca, Bolsa de Belleza ,para Foto y Video de Estudio € 92.99 in stock 1 new from €92.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚽42cm Beauty Dish Hecho de aluminio, resistente y duradero.con reflector de 16 pulgadas de diámetro exterior es para la luz flash estroboscópica Bowens Mount Studio.

⚽42cm Beauty Dish tener Exterior negro e interior plateado: altera la forma y la intensidad de la luz emitida por los cabezales del flash, proporciona una difusión uniforme de la luz alrededor del sujeto y crea un efecto de iluminación con bordes suaves.

⚽42cm La rejilla de nido de abeja altera la fuente luminosa existente en su forma e intensidad única para adaptarse a los requisitos de luz exigentes. Apta para retratos especiales o tomas de productos, resultando en un diferente efecto raster claro y oscuro.

⚽42cm El paño suave puede hacer que la luz sea más uniforme, delicada, exquisita, adecuada para muchos tipos de grabación de estudio con flash.

⚽ Nota: necesitarás un adaptador para montaje Bowen si tu luz estroboscópica no tiene un casquillo Bowen,La bolsa Beauty Dish se presenta como un regalo, lo cual es conveniente para guardar y transportar. Cuando no esté en uso, puede colocar la Beauty Dish en la bolsa para reducir los rasguños.

GODOX Softbox Grid 120cm Softbox Studio Flash Softbox Bowens Mount con Bolsa de Transporte para Producto Retrato Fotografía Estudio Flash Speedlite (SB-FW120CM) € 60.89 in stock 1 new from €60.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Por la difusión de la iluminación de flash, el softbox crea una iluminación perfecta e incluso que le permite capturar tomas se junten.

Sin peso pre-assembly & post-disassembly. Tamaño más pequeño, más ligero, y menos espacio ocupado.

Speedlite única manera de montaje: montado horizontalmente o verticalmente al envolver cuerpo speedlite.

Tejido con caja de luz reflejar profesionales, suave y lleno de luz, una rejilla de panal se utiliza en una caja de luz para controlar el derrame de luz y apriete el área de cobertura total.

Este conjunto, con bolsa de transporte, menor tamaño menos espacio ocupado, conveniente utilizar.

Phottix Pro Beauty Dish MK II - Modificador de luz de 42 cm con adaptador Bowens, color blanco € 114.00 in stock 2 new from €114.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interior en color blanco

Incluye grid panal de abeja

Tela difusora en blanco

Bolsa de transporte

42 cm de diámetro (16")

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.