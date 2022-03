Inicio » Electrónica Los 30 mejores Bateria Sony Vaio de 2022 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Bateria Sony Vaio de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Green Cell Batería Sony VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPL26 para Sony Vaio PCG-71811M PCG-71911M PCG-91211M SVE151E11M SVE151G13M SVE17 VPCEG VPCEH VPCEJ PCG-61714M PCG-61813L PCG-71614M PCG-91211L € 49.95 in stock 2 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de la renombrada marca Green Cell 100% compatible con la batería Sony VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPL26

Compatible con los ordenadores portátiles: Sony Vaio PCG-71811M, Sony Vaio PCG-71911M, Sony Vaio PCG-91211M, Sony Vaio SVE151E11M, Sony Vaio SVE151G13M, Sony Vaio SVE17, Sony Vaio VPCEG, Sony Vaio VPCEH, Sony Vaio VPCEJ, Sony Vaio PCG-61714M, Sony Vaio PCG-61813L, Sony Vaio PCG-71614M, Sony Vaio PCG-91211L

Las celdas originales Li-Ion Green Cell garantizan un tiempo de trabajo prolongado con la batería y su alta durabilidad

La última electrónica y las últimas protecciones hacen que la batería funcione perfectamente con el ordenador portátil, tal como la batería original

Capacidad: 4400 mAh | Tensión: 11.1V | Número de celdas: 6 | Color: Negro | Certificados: CE, RoHS y FCC | 12 meses de garantía

FSKE® VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPL26 Batería para Sony VAIO PCG VPCCA VPCCB VPCEG VPCEH VPCEJ VPCEL VPCEK SVE Serie Notebook Battery 10.8V 5000mAh 6-Cell (Compatible con 11.1V) € 37.87 in stock 1 new from €37.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería para portátil Sony VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPL26;

Batería de repuesto para Sony VAIO PCG VPCCA VPCCB VPCEG VPCEH VPCEJ VPCEL VPCEK SVE Series. Also fit on SONY VAIO CA CB EG EH EJ EL Series;

Tipo de batería: Li-ion; Capacidad: 5000mAh/48.8 Wh; Células: 6-cell; Voltaje: 10.8V (Compatible con 11.1V);

Las células del grado A aseguran cargas rápidas y el consumo de energía baja; La protección del circuito incorporada asegura seguridad y estabilidad. 100% New del fabricante. Hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería.

Tiempo de la operación para las baterías estándar (6-Cell, 5000 mAh): alrededor de 2-4 horas, el tiempo real de la operación dependerá de cuánta electricidad es requerida por el dispositivo y cómo usted la utiliza. Todos los productos de FSKE son certificados por CE, FCC para la seguridad. Directrices estrictas para la compatibilidad y cumplimiento de normas para la seguridad medioambiental. 24 x 7 soporte de correo electrónico, 12 meses de garantía sin problemas.

Green Cell® Standard Serie VGP-BPS22 VGP-BPS22A VGP-BPL22 Batería para Sony Vaio PCG-61211M PCG-61611M PCG-71211M PCG-71211V PCG-71212M Ordenador (6 Celdas 4400mAh 11.1V Negro) € 49.95 in stock 1 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de la renombrada marca Green Cell 100% compatible con la batería VGP-BPS22 VGP-BPS22A VGP-BPL22

Compatible con los ordenadores portátiles: Sony Vaio PCG-61211M PCG-61611M PCG-71211M PCG-71211V PCG-71212M

Las celdas originales Li-Ion Green Cell garantizan un tiempo de trabajo prolongado con la batería y su alta durabilidad

La última electrónica y las últimas protecciones hacen que la batería funcione perfectamente con el ordenador portátil, tal como la batería original

Capacidad: 4400 mAh | Tensión: 11.1V | Número de celdas: 6 | Color: Negro | Certificados: CE, RoHS y FCC | 12 meses de garantía

Green Cell® Standard Serie Batería para Sony Vaio PCG-31311M PCG-3C1M PCG-3D1M PCG-7161M PCG-7181M PCG-7186M PCG-61111M PCG-81112M PCG-81212M VGN-FW VGN-NW SVE11 Ordenador (6 Celdas 4400mAh) € 49.95 in stock 2 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de la renombrada marca Green Cell

Compatible con los ordenadores portátiles: Sony Vaio PCG-31311M PCG-3C1M PCG-3D1M PCG-7161M PCG-7181M PCG-7186M PCG-61111M PCG-81112M PCG-81212M VGN-FW VGN-NW SVE11

Las celdas originales Li-Ion Green Cell garantizan un tiempo de trabajo prolongado con la batería y su alta durabilidad

La última electrónica y las últimas protecciones hacen que la batería funcione perfectamente con el ordenador portátil, tal como la batería original

Capacidad: 4400 mAh | Tensión: 11.1V | Número de celdas: 6 | Color: Negro | Certificados: CE, RoHS y FCC | 12 meses de garantía READ Los 30 mejores Raspberry Pi 3B+ de 2022 - Revisión y guía

7XINbox VGP-BPS35A batería portatil 14.8V 40Wh 2670mAh E341239 Repuesto Batería para Sony Vaio Fit 14E 15E Series Svf142c29l Svf142c29u Svf14215sc Svf15216sc Svf15218sc Mh29581 Mh29634 BPS35A € 37.99 in stock 2 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: Li-ion; Voltaje: 14.8V; Capacidad: 2670mAh/40Wh.

Hecho de las células de más alta calidad . Elreemplazo perfecto para que la batería original.

Salvaguardias contra voltaje incorrecto, corto circuito o el recalentamiento interno .Sistema de protección inteligente evita la sobrecarga.

CE RoHS y FCC certificó, 100% compatible con los originales y podrá superar el rendimiento de productos OEM.

¡12 meses de garantía del fabricante, a partir de la fecha de compra, y ofrecer 24 horas Servicio al cliente!

7XINbox 11,1V 4400mAh VGP-BPS24 VGP-BPL24 VGP-BPSC24 Repuesto Batería para Sony VAIO S/A, B, C, D, E, VPCS/A, B, C, D, E Series VPCSA35GG/T VPCSB1D7E SVS13115FXB SVS1513C5E VPCSE16FW/B € 43.99 in stock 2 new from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: Li-ion; Voltaje: 11.1V; Capacidad: 4400mAh

Hecho de las células de más alta calidad . Elreemplazo perfecto para que la batería original.

Salvaguardias contra voltaje incorrecto, corto circuito o el recalentamiento interno .Sistema de protección inteligente evita la sobrecarga.

CE RoHS y FCC certificó, 100% compatible con los originales y podrá superar el rendimiento de productos OEM.

¡12 meses de garantía del fabricante, a partir de la fecha de compra, y ofrecer 24 horas Servicio al cliente!

ARyee 5200mAh batería para Sony Vaio PCG-61 PCG-61713M PCG-61714M PCG-91 PCG-91211M SVE15 SVE1511C5E SVE151E11M SVE151G13M € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 11.1V, Capacidad: 5200mAh

Tipo de batería: Li-polymer, Cell: 6 Cells

Modelos compatibles: SONY VAIO VPC-CA17EC, VAIO VPC-CA17FX / G, VAIO VPC-CA190, VAIO VPC-CA1AHJ, VAIO VPC-CA1S1E, VAIO VPC-CA1S1E / G, VAIO VPC-CA1S2C CN1, VAIO VPC-CA2S0E, VAIO VPC-CA2Z0E, VAIO VPC-CA35FG / PI, VAIO VPC-CA35FW / B, VAIO VPC-CA36EC / W, VAIO VPC-CA36FH / W

Cargas rápidas y bajo consumo de energía; La protección de circuito incorporada garantiza seguridad y estabilidad. 100% nuevo del fabricante. Hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería

1 año de garantía, 30 días de garantía de devolución de dinero, ¡SOLO COMPRE CON CONFIANZA!

BLESYS BPS35A SVF152C29M Batería portátil para Sony Vaio SVF142C29M SVF152A29M SVF142C29U SVF153A1YM SVF15221R6E SVF1521G6EW SVF153B1YB SVF1531B4E SVF1521M1EW SVF1521F6EW SVF1521N1EW 14.8V/33Wh € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 14.8V 2200mAh 33Wh 4Células Li-ion batería de reemplazo del ordenador portátil. (Compatibilidad con 14.8V 2670mAh 40Wh Original Batería)

Batería para portátil Compatible con Sony Vaio SVF1521A2E SVF1521A6EW SVF1521ASN SVF1521AYC SVF1521BYA SVF1521BYAB SVF1521BYF SVF1521BYG SVF1521C2E SVF1521C2EB SVF1521C2EW SVF1521C4E SVF1521C5E SVF1521C6E SVF1521C6EW SVF1521C7E SVF1521CSG SVF1521DSG SVF1521E6EW SVF1521F2EW SVF1521FCG SVF1521G6EW SVF1521G7E SVF1521GSA SVF1521GSF SVF1521GSG SVF1521JCG SVF1521K1EW SVF1521KSN SVF1521L6EW SVF1521MSA SVF1521MSF SVF1521MSG SVF1521R2RW SVF1521R4E SVF1521R6E SVF1521S8EB

Nuestros productos vienen con una garantía de 12 meses sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable. Repararemos su batería defectuosa o la reemplazaremos con una unidad reacondicionada nueva o nueva.

Para implementar la capacidad máxima de la batería, use la batería directamente hasta el 7% de la energía restante, apague la computadora portátil y luego cárguela durante al menos 12 horas. Repitiendo este ciclo de carga completo 2-3 veces se ejercitará completamente y se optimizará la capacidad de rendimiento máxima de la batería.

Si hay un problema con la batería que recibió, comuníquese con nosotros de inmediato con el número de modelo del portátil detallado. Por favor, no deje comentarios o comentarios sin comunicarse con nosotros. Arreglaremos el problema en 48 horas y la satisfacción estará garantizada.

Green Cell Batería Sony VGP-BPS24 VGP-BPL24 para Sony Vaio PCG-41213M PCG-41214M S13 SVS1312Q9ES SVS13A1U9ES SVS1312G3EW S15 SVS1512X9EB SVS1512Z1ES VPCSE1E1E VPCSE2F1E VPCSE2EFX VPCSB1V9E VPCSB3S9E € 49.95 in stock 3 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de la renombrada marca Green Cell 100% compatible con la batería Sony VGP-BPS24 VGP-BPL24

Compatible con los ordenadores portátiles: Sony Vaio PCG-41213M, Sony Vaio PCG-41214M, Sony Vaio S13, Sony Vaio SVS1312Q9ES, Sony Vaio SVS13A1U9ES, Sony Vaio SVS1312G3EW, Sony Vaio S15, Sony Vaio SVS1512X9EB, Sony Vaio SVS1512Z1ES, Sony Vaio VPCSE1E1E, Sony Vaio VPCSE2F1E, Sony Vaio VPCSE2EFX, Sony Vaio VPCSB1V9E, Sony Vaio VPCSB3S9E

Las celdas originales Li-Ion Green Cell garantizan un tiempo de trabajo prolongado con la batería y su alta durabilidad

La última electrónica y las últimas protecciones hacen que la batería funcione perfectamente con el ordenador portátil, tal como la batería original

Capacidad: 4200 mAh | Tensión: 10.8V | Farbe: Negro

ARyee VGP-BPS26 batería Compatible con Sony VGP-BPS26 VGP-BPL26 VGP-BPS26A VPC-EG16EC VPC-EG18EC VPC-EH16EC € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 11.1V, Capacidad: 5200mAh

Tipo de batería: Li-polímero, Celular: 6 Células

Modelos compatibles:SONY VPC-CA1SLE/B VPC-CA1SLE/G VPC-CA1SLE/W VPC-CA26EC VPC-CA27EC VPC-CA28EC VPC-CB15FX/B VPC-CB16 VPC-CB17EC VPC-CB17FG VPC-CB17FG/B VPC-CB18EC VPC-CB26EC VPC-CB28EC VPC-EL15EC VPC-W112XX VPC-W211ADL VPC-W211AX/W

Cargas rápidas y bajo consumo de energía; La protección de circuito incorporada garantiza seguridad y estabilidad. 100% Nuevo de Fabricante. Hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería.

1 año de garantía, 30 días de garantía de devolución de dinero, ¡SOLO COMPRE CON CONFIANZA!

Indmird VGP-BPS35A VGP-BPS35 Batería Portátil para Sony Vaio 14E 15E Series SVF14 SVF142 SVF15 SVF15218SC SVF152C29L SVF152A27T SVF152A24T SVF152A25T SVF15327SCW SVF1421BYCB SVF14215SC SVF142C29 € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤【Batería Modelo】: Capacidad: 2200 mAh | Tensión: 14.8V | Número de celdas: 4 | Color: Negro | Tipo de batería: Li-ion | Certificados: CE, RoHS y FCC

➤【Número de pieza compatible】: VGP-BPS35 VGP-BPS35A

➤【Se adapta a los siguientes portátiles】: Para Sony Vaio 14E 15E Series Para Sony SVF142 SVF15 Series SVF142C29L SVF14215CXB SVF1521A2E SVF15217SC SVF14215SC SVF15218SC SVF15216SC SVF152A27T SVF152A25T SVF152A24T SVF142A29L SVF152C29L SVF15327SCW SVF1421BYCB SVF142C29U SVF14322CXB

➤【Seguridad y 100% OEM】: 100% nuevo del fabricante. Las pilas de clase A garantizan una carga rápida y un bajo consumo de energía; la protección de circuito integrada garantiza tanto la seguridad como la estabilidad.

➤【Servicio de calidad】: Si tiene algún problema, pregunta o duda, envíenos un correo electrónico. Nos comprometemos a resolver el problema en 24 horas. Garantizamos 30 días de devolución del dinero y 18 meses de garantía.

ASUNCELL VGP-BPS26 Batería del Ordenador portátil para Sony VAIO VGP-BPS26A Series, VAIO CA Series (All), VPC-CA15FA/P VPC-CA17EC VPC-CA2S0E € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: Li-ion; Capacidad: 5200mAh ; Células: 6 celdas Voltaje: 11.1V Compatible con 10.8V

Compatible con SONY VAIO CA Series(All) VGP-BPS26A VGP-BPS26 VGP-BPL26

Tiempo de operación previsto: Alrededor de 2-3 horas. El tiempo real de operación dependerá de cuánta electricidad requiera el dispositivo y cómo la use

Células de grado A de alta calidad. Se carga rápidamente. Mayor tiempo de descarga. Salida constante y bajo consumo de energía. Más de 500 veces ciclos de carga y descarga

Sobrecarga y descarga, sobretensión, protección contra cortocircuitos, certificación CE / FCC / RoHS para seguridad

BYDT BPS26 Nueva batería de portátil para Sony VAIO VGP-BPS26 VGP-BPL26 VGP-BPS26A PCG-61A12L PCG-61A13L PCG-61A14L PCG-71713L PCG-71912L PCG-71913L; Serie EJ/EG/CB 30,5 x 11,4 x 4,6 cm VGP-BPL26 € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta batería funciona para HP 240 G4,245 G4,250 G4,255 G4,14G, 14Q, 15G, 15Q; Notebook HP 14 14g 15 Serie 15g, Pabellón 14-ac000 15-acm 14g-ad000 14g-ad000 15-af020nr 15-af021ca 15-af027cl 15-af028cl 15-af029cl 15-af030ca

Compatible P/N: 807611-421 807612-421 807956-001 807957-001 807611-831 807611-131 807611-141 807612-831 N2L85AA HS03031 HS03031-CL HS04 HS04041-CL HSTNN-LB6U HSTNN-LB6V HSTNN-PB6S TPN-C125 TPN-C126 TPN-I119 TPN-I120

Todos los productos BYDT están certificados por CE, FCC por seguridad. Directrices estrictas para compatibilidad y cumplimiento de estándares para la seguridad del medio ambiente.

Las celdas de grado A aseguran cargas rápidas y bajo consumo de energía; La protección de circuito incorporada garantiza seguridad y estabilidad. 100% nuevo del fabricante. Hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería.

Tiempo de funcionamiento para las baterías estándar (4 celdas, 2600 mah): alrededor de 1,5-2 horas, el tiempo de operación real dependerá de la cantidad de electricidad que requiera el dispositivo y cómo lo use.

GRS Batería para Sony VAIO VGP-BPL26, VGP-BPS26A, VGP-BPS26 con 4400mAh € 36.90 in stock 1 new from €36.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de Calidad Marca – GRS

Tipo de batería: iones de litio

Capacidad: 4400mAh/48Wh,10.8V / 11.1V

Todas las baterías grs están certificados CE, FCC

Seguridad Protección contra el sobrecalentamiento y sobre la protección de carga, sin efecto de memoria, de la verdadera iones de litio Accu, excelente ajuste, mercancía de calidad, no original zub- accesorios, el Cargador estándar se puede seguir utilizando producto nuevo de alta calidad

ARyee Batería para Sony Vaio PCG-71 PCG-71614M PCG-71811M PCG-71911M(5200mAh 11.1V) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 11.1V, Capacidad: 5200mAh

Tipo de batería: Li-polímero, Celular: 6 Células

Modelos compatibles : SONY VAIO VPC-CA17EC, VAIO VPC-CA17FX / G, VAIO VPC-CA190, VAIO VPC-CA1AHJ, VAIO VPC-CA1S1E, VAIO VPC-CA1S1E / G, VAIO VPC-CA1S2C CN1, VAIO VPC-CA2S0E, VA VPC-CA2Z0E, VAIO VPC-CA35FG / PI, VAIO VPC-CA35FW / B, VAIO VPC-CA36EC / W, VAIO VPC-CA36FH / W

Cargas rápidas y bajo consumo de energía; La protección de circuito incorporada garantiza seguridad y estabilidad. 100% Nuevo de Fabricante. Hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería.

1 año de garantía, 30 días de garantía de devolución de dinero, ¡SOLO COMPRE CON CONFIANZA!

PATONA Premium Batería para Laptop (5200mAh) Compatible con Sony Vaio VGP BPL13 BPS13 BPL21 BPS21 (Samsung Cells Inside) € 54.90 in stock 1 new from €54.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: Li-Ion; Capacidad: 5200mAh; Celdas: 6 células originales de Samsung: 11,1 Volt; Color: negro

Producto de calidad - 100% compatible con la batería original, el ajuste es idéntico - incl. todas las medidas de seguridad electrónicas.

Nuestras baterías son fabricados con los más altos estándares de calidad europeos y se caracterizan por la extrema longevidad. Exclusivas de Samsung construyó células.

Células de grado A garantizan la máxima estabilidad del ciclo, lo que significa elevado número de posibles ciclos de carga-descarga. Diseño y concepto técnico de Patona, Alemania.

Sustituye a la siguiente batería original de Sony: VGP-BPL21 VGP-BPS21 VGP-BPS21A VGP-BPS21B VGP-BPL13 VGP-BPS13 VGP-BPS13/B VGP-BPS13A/B VGP-BPS13A/S VGP-BPS13B/B VGP-BPS13B/Q VGP-BSP13/S READ Los 30 mejores Detector De Radares de 2022 - Revisión y guía

Exmate 5200mAh VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPL26 Bateria para Sony Vaio PCG VPCCA VPCCB VPCEG VPCEH VPCEJ VPCEK VPCEL SVE Series PCG-71811M PCG-71614M PCG-71911M [10.8V 56.16Wh] € 43.95 in stock 1 new from €43.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificaciones de la batería】Batería VGP-BPS26 100% nueva;Voltaje:10.8V;Capacidad:5200mAh 56.16Wh;Tipo de batería:Li-ion.Compatible con Sony batería VGP-BPL26 VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPS26S.

【Compatible con laptop】Para Sony Vaio CA CB EG EH EJ EL Serie,Sony Vaio PCG VPCCA VPCCB VPCEG VPCEH VPCEJ VPCEK VPCEL SVE Serie.

【Alta calidad y ecológico】Celdas de batería de iones de litio ecológicas en el interior, no contiene Pb / Hg / Cd, no contamina el medio ambiente.Sin efecto de memoria, se puede cargar o descargar según sea necesario sin pérdida de capacidad, sin necesidad para cargarlo por completo o descargarlo por completo en uso, mucho más conveniente. Hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería.

【Seguro y confiable】Todos los productos están certificados por FCC, CE y RoHS. La tecnología avanzada y las precauciones de seguridad garantizan que esta batería funcione con la misma fiabilidad que la original.

【Promesa】Garantizamos 30 días de devolución de dinero y 12 meses de garantía. Bienvenido a enviarnos un correo electrónico si tiene algún problema, pregunta o inquietud, nos comprometemos a resolver el problema dentro de las 24 horas.

Green Cell® Standard Serie VGP-BPS13 VGP-BPS13/S VGP-BPS13/B VGP-BPS13/Q VGP-BPL13 VGP-BPS21 VGP-BPS21A VGP-BPS21B Batería para Sony Vaio Ordenador (6 Celdas 4400mAh 11.1V Negro) € 49.95 in stock 2 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de la renombrada marca Green Cell 100% compatible con la batería VGP-BPS13 VGP-BPS13/S VGP-BPS13/B VGP-BPS13/Q VGP-BPL13 VGP-BPS21 VGP-BPS21A VGP-BPS21B

Compatible con los ordenadores portátiles: Sony Vaio

Las celdas originales Li-Ion Green Cell garantizan un tiempo de trabajo prolongado con la batería y su alta durabilidad

La última electrónica y las últimas protecciones hacen que la batería funcione perfectamente con el ordenador portátil, tal como la batería original

Capacidad: 4400 mAh | Tensión: 11.1V | Número de celdas: 6 | Color: Negro | Certificados: CE, RoHS y FCC | 12 meses de garantía

VGP-BPL2 VGP-BPS2 VGP-BPS2A VGP-BPS2B VGP-BPS2C Reemplazo de la batería del portátil para Sony Vaio VGN-C11C PCG-7Y1M PCG-7R2l VGN-FS515 VGN-S240 PCG-792L PCG-7D1M PCG-6C1N VFB-S1-XP (11.1V 5200mah) € 29.88 in stock 2 new from €29.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: Li-ion Voltaje: 11,1 V Capacidad: 5200 mah

Número de pieza compatible:VGP-BPS2 VGP-BPS2A VGP- BPS2B VGP-BPS2C VGP-BPL2 VGP-BPL2C VGP-BPS2.CE7 VGP-BPL2.CE7

Compatible con el modelo: SONY VAIO PCG-6C1N VFB-S1-XP VGN-AR VGN-AR130G VGN-AR150G VGN-AR170 VGN-AR170GU1 VGN-AR170GU1 VGN-AR170PU2 VGN-AR18CP VGN-AR18GP VGN-AR18TP VGN-AR190G VGN-AR21 VGN-AR230G VGN-AR250G VGN-AR270 VGN-AR290G VGN-AR50B VGN-AR51DB VGN-AR70B VGN-AR71DB VGN-AR80PS VGN-AR80S VGN-AR81PS VGN-AR81S VGN-AR90PS VGN-AR90S VGN-AR91PS VGN-AR91S

Nuevo del fabricante. Certificación CE- / FCC- / RoHS para seguridad.

12 meses de garantía, 30 días de garantía de reembolso, soporte por correo electrónico 24 x 7.

Green Cell VGP-BPS22 VGP-BPS22A VGP-BPL22 Batería para Portátil Sony Vaio PCG-61211L PCG-61211M PCG-71211L PCG-71211M PCG-71211V PCG-71212M PCG-71311M PCG-91111M VPCEB3L9E VPCEB3M1E (6600mAh) € 59.95 in stock 5 new from €50.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Devuelve la vida a tu portátil con Green Cell - Batería de sustitución de primera calidad para portátiles compatible con las baterías Sony Vaio VGP-BPS22, VGP-BPS22A, VGP-BPL22

Batería de larga duración: hasta 500 ciclos de carga (2 ó 3 años de funcionamiento sin problemas) y larga duración de la batería durante toda su vida útil. La batería conserva más del 80% de su capacidad tras un año de uso

La seguridad es lo primero: la electrónica avanzada garantiza la seguridad durante la carga y el funcionamiento. Las funciones de seguridad incluyen: protección contra sobrecarga, descarga profunda, cortocircuito y sobrecalentamiento. Y todo ello encerrado en una robusta carcasa que protege las celdas y los componentes electrónicos del interior. Nota: Las baterías de la serie Extended son más grandes que las estándar y pueden sobresalir de la parte trasera o inferior del portátil

Ajuste perfecto para: Sony Vaio PCG-61211L | Sony Vaio PCG-61211M | Sony Vaio PCG-71211L | Sony Vaio PCG-71211M | Sony Vaio PCG-71211V | Sony Vaio PCG-71212M | Sony Vaio PCG-71311M | Sony Vaio PCG-91111M | Sony Vaio VPCEB3L9E | Sony Vaio VPCEB3M1E y más. Todos los modelos compatibles aparecen en la descripción

Capacidad: 6600mAh (73Wh) | Voltaje: 11.1V | Color: Negro | Tipo de celdas de la batería: Li-Ion | Número de celdas: 9

ARyee 5200mAh batería para Sony VAIO VGP-BPS22 VGP-BPS22A VPC-EB VPC-EF VPC-EA1 VPC-EA15FA/W VPC-EA16FA/P € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 11.1V, Capacidad: 5200mAh

Tipo de batería: Li-polymer, Cell: 6 Cells

Modelos compatibles: SONY VAIO VPC-E1Z1E, VPC-EA1, VPC-EA12EA / BI, VPC-EA12EG / WI, VPC-EA12EH / WI, VPC-EA12EN / BI, VPC-EA13EH / L, VPC-EA13EN / L, VPC -EA15FA / B, VPC-EA15FA / P, VPC-EA15FA / W

Cargas rápidas y bajo consumo de energía; La protección de circuito incorporada garantiza seguridad y estabilidad. 100% nuevo del fabricante. Hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería

1 año de garantía, 30 días de garantía de devolución de dinero, ¡SOLO COMPRE CON CONFIANZA!

XITAIAN 11.25V 36wh 3140mAh VGP-BPS41 BPS41 Repuesto Batería para Sony Vaio Flip 13 SVF13N SVF13N13CXB SVF13N18SCB SVF13N17SCB SVF13NA1PT € 86.08 in stock 2 new from €80.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Spécification】Type de batterie: Li-ion; Tension: 11.25V; Capacité: 3140mAh/ 36Wh.

【Números de Pieza Compatibles 】VGP-BPS41; BPS41【Modelos Compatibles】Para Sony Flip 13 SVF13N SVF13N13CXB.

【100% Compatible】Protège les fonctions contre les tensions incorrectes, les courts-circuits et la surchauffe interne. Les cellules de catégorie A assurent des charges rapides et une faible consommation d'énergie.

【Agréé】Tous les produits sont certifiés CE / RoHS par des laboratoires d'essais réputés, qualifiés et accrédités. Directives strictes pour la compatibilité.

【Nos Services】12 mois de garantie, Garantie de remboursement de 30 jours, Assistance par courriel 24 x 7.

DTK BPS26 VGP-BPS26 Batería para Sony VAIO VGP-BPL26 VGP-BPS26A PCG-71614M PCG-71811M PCG-71911M PCG-71911L PCG-71914L SVE151D11M VPCEH VPCCA VPC-CA15FG Baterías portátiles y netbooks 10.8V 5200mAh € 43.59

€ 41.59 in stock 1 new from €41.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: Li-ion; Voltaje: 10.8V; Capacidad: 5200mAh;

Modelos compatibles: Serie SONY VAIO CB, Serie SONY VAIO EG, Serie SONY VAIO EH, Serie SONY VAIO EJ, Serie SONY VAIO EL, Serie SONY VAIO VPCCA (Todos los modelos 2011), Serie SONY VAIO VPCCB (Todos los modelos 2011), SONY VAIO Serie VPCEG (Todos los modelos 2011), Serie SONY VAIO VPCEH (Todos los modelos 2011), Serie SONY VAIO VPCEJ (Todos los modelos 2011), Serie SONY VAIO VPCEL (Todos los modelos 2011)

Números de pieza compatibles: BPS26 VGP-BPL26 VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPS26S

Todas las baterías DTK están certificadas por UL / CE- / FCC- / RoHS para seguridad y están empaquetadas con una variedad de características de seguridad, que incluyen protecciones contra cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga. Pautas estrictas de compatibilidad y cumplimiento de estándares para la seguridad ambiental. Celdas de grado A garantizar cargas rápidas y bajo consumo de energía; La protección de circuito incorporada garantiza seguridad y estabilidad. 100% nuevo del fabricante.

Tiempo de funcionamiento para baterías estándar (6 celdas, 5200 mah): alrededor de 2 horas, el tiempo de funcionamiento real dependerá de la cantidad de electricidad que requiera el dispositivo y de cómo lo utilice.

Exmate 6600mAh VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPL26 Bateria para Sony Vaio PCG VPCCA VPCCB VPCEG VPCEH VPCEJ VPCEK VPCEL SVE Series PCG-71811M PCG-71614M PCG-71911M [9 celda 10.8V 71.28Wh] € 48.95 in stock 1 new from €48.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificaciones de la batería】 Batería VGP-BPS26 100% nueva;Voltaje:10.8V;Capacidad:6600mAh 71.28Wh;Tipo de batería:Li-ion.Número de celdas:9.(Realmente capacidad:6600mAh.9 celda:El uso de más celdas significa baterías extendidas que pueden ofrecer mayor capacidad y mayor vida útil)

【Compatible con】Para Sony batería VGP-BPL26 VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPS26S;Para Sony Vaio CA CB EG EH EJ EL Serie,Sony Vaio PCG VPCCA VPCCB VPCEG VPCEH VPCEJ VPCEK VPCEL SVE Serie.

【Alta calidad y ecológico】 Celdas de batería de iones de litio ecológicas en el interior, no contiene Pb / Hg / Cd, no contamina el medio ambiente.Sin efecto de memoria, se puede cargar o descargar según sea necesario sin pérdida de capacidad, sin necesidad para cargarlo por completo o descargarlo por completo en uso, mucho más conveniente. Hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería.

【Seguro y confiable】 Todos los productos están certificados por FCC, CE y RoHS. Cada batería pasó la prueba de voltaje incorrecto, cortocircuito, sobrecalentamiento interno, sobrecarga y sobredescarga, ¡seguro de seguridad!

【Promesa】 Garantizamos 30 días de devolución de dinero y 12 meses de garantía. Bienvenido a enviarnos un correo electrónico si tiene algún problema, pregunta o inquietud, nos comprometemos a resolver el problema dentro de las 24 horas.

RDY Batería VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPL26 para Sony Vaio PCG-71811M PCG-71911M PCG-91211M SVE151E11M SVE151G13M SVE17 VPCEG VPCEH VPCEJ PCG-61714M PCG-61813L PCG-71614M PCG-91211L Portátil € 36.95 in stock 2 new from €36.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de la renombrada marca RDY - 100% compatible con la batería VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPL26

Modelos compatibles: Sony Vaio PCG-71811M PCG-71911M PCG-91211M SVE151E11M SVE151G13M SVE17 VPCEG VPCEH VPCEJ PCG-61714M PCG-61813L PCG-71614M PCG-91211L

Las celdas originales Li-Ion RDY garantizan un funcionamiento fiable y una mayor duración de la batería. Alta durabilidad - hasta 500 ciclos de carga completa

La tecnología de punta y las características de seguridad aseguran que esta batería es tan confiable como la original. La mano de obra precisa y los materiales de alta calidad utilizados para fabricar las baterías aseguran un ajuste perfecto al estuche del portátil

Capacidad: 4400 mAh | Tensión: 11.1V | Número de celdas: 6 | Color: Negro | Certificados: CE, RoHS y FCC | 12 meses de garantía

BLESYS BPS26 Batería para Sony Vaio PCG-71811M PCG-61712M PCG-71911M PCG-71614M PCG-61713M PCG-91211M PCG-91311M PCG-61714M PCG-61813M PCG-61814M PCG-71811L PCG-71811W PCG-71911L PCG-71911W 4400mAh € 41.99 in stock 2 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 11.1V 4400mAh 48Wh 6Células Li-ion batería de reemplazo del ordenador portátil. Nuevo, viene con 12 meses de garantía, 30 días garantía de satisfacción!

Batería para portátil Compatible con Sony Vaio PCG-71611W PCG-71613l PCG-71613M PCG-71614L PCG-71614M PCG-71713l PCG-71811L PCG-71811M PCG-71811W PCG-71911L PCG-71911M PCG-71911W PCG-71912L PCG-71912V PCG-71913L PCG-71914L PCG-71A11T PCG-71C11l PCG-71C11M PCG-71C11N PCG-71C12L PCG-91211L PCG-91211M PCG-91311L PCG-91311M PCG-91311LM

Construimos nuestros productos con baterías de grado A, capacidad real y durabilidad. El tiempo de trabajo de esta batería extendida es 1,5 veces mayor que la batería estándar original de 6 celdas. Nuestro producto es CE FCC RoHS certificado por seguridad. Probado con las normas EN 55032: 2015 55035: 2017 62133-2: 2017 IEC 62321: 2008, directiva EMC aplicable 2014/30 / UE, directiva RoHS 2011/65 / UE compatibilidad.

Para implementar la capacidad máxima de la batería, use la batería directamente hasta el 7% de la energía restante, apague la computadora portátil y luego cárguela durante al menos 12 horas. Repitiendo este ciclo de carga completo 2-3 veces se ejercitará completamente y se optimizará la capacidad de rendimiento máxima de la batería

Si hay un problema con la batería que recibió, comuníquese con nosotros de inmediato con el número de modelo del portátil detallado. Por favor, no deje comentarios o comentarios sin comunicarse con nosotros. Arreglaremos el problema en 48 horas y la satisfacción estará garantizada. READ Los 30 mejores Gran Angular Nikon de 2022 - Revisión y guía

Green Cell® Standard Serie VGP-BPS22 VGP-BPS22A VGP-BPL22 Batería para Sony Vaio VPCEA VPCEB VPCEB1M1E VPCEB1S1E VPCEB2S1E VPCEB3M1E VPCEC Ordenador (6 Celdas 4400mAh 11.1V Negro) € 49.95 in stock 1 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de la renombrada marca Green Cell 100% compatible con la batería VGP-BPS22 VGP-BPS22A VGP-BPL22

Compatible con los ordenadores portátiles: Sony Vaio VPCEA VPCEB VPCEB1M1E VPCEB1S1E VPCEB2S1E VPCEB3M1E VPCEC

Las celdas originales Li-Ion Green Cell garantizan un tiempo de trabajo prolongado con la batería y su alta durabilidad

La última electrónica y las últimas protecciones hacen que la batería funcione perfectamente con el ordenador portátil, tal como la batería original

Capacidad: 4400 mAh | Tensión: 11.1V | Número de celdas: 6 | Color: Negro | Certificados: CE, RoHS y FCC | 12 meses de garantía

CRLYLC VGP-BPS22 VGP-BPS22A VGP-BPL22 Batería de para Portátil Sony Vaio VPCEA VPC-EB VPC-EF VPC-EA1 VPC-EA15FA/W VPC-EA16FA/P PCG-61211M PCG-61611M PCG-71211M PCG-71211V PCG-71212M VPCEB1M1E € 32.59 in stock 1 new from €32.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: ion de litio. Celdas: 6 celdas. Capacidad: 4400 mAh. Voltaje: 11,1 V

Números de pieza compatibles: batería Sony VGP-BPS22 VGP-BPS22A VGP-BPL22

Modelos compatibles: SONY VAIO VPCEA VPCEB VPCEC VPC-E1Z1E, VPC-EA1, VPC-EA12EA / BI, VPC-EA12EG / WI, VPC-EA12EH / WI, VPC-EA12EN / BI, VPC-EA13EH / L, VPC-EA13EN / L, VPC -EA15FA. / B, VPC-EC. A15FA / P, VPC-EA15FA / W, Sony Vaio PCG-61211L, Sony Vaio PCG-61211M, Sony Vaio PCG-71211L, Sony Vaio PCG-71211M, Sony Vaio PCG-71211V, Sony Vaio PCG-71212M, Sony Vaio PCG-71311M, Sony Vaio PCG-911 Sony Vaio VPCEB3L9E - Batería para Sony Vaio VPCEB3M1E

Todas las baterías tienen certificación UL/CE/FCC/RoHS y cuentan con varias funciones de seguridad como protección contra cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga. Estrictas normas de compatibilidad y cumplimiento de las normas de seguridad medioambiental.

Con baterías de clase A de alta calidad, productos no originales que son 100% compatibles con las baterías originales, las baterías de clase A garantizan una carga rápida y un bajo consumo de energía. La protección de circuito integrado garantiza seguridad y estabilidad. 100% nuevo del fabricante. Hasta 500 ciclos de carga.

Exmate 6600mAh 9 celda Bateria VGP-BPS22 VGP-BPS22A VGP-BPL22 para Sony Vaio PCG-61211M PCG-61611M PCG-71211M PCG-71211V PCG-71212M VPCEA VPCEA24FM VPCEE22FX VPCEE23FX VPCEB VPCEB1S1E € 49.95 in stock 1 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificaciones de la batería】 Batería VGP-BPS22 100% nueva;Voltaje:11.1V;Capacidad:6600mAh 73.26Wh;Tipo de batería:Li-ion.Número de celdas:9.(Realmente capacidad:6600mAh.9 celda:El uso de más celdas significa baterías extendidas que pueden ofrecer mayor capacidad y mayor vida útil).

【Compatible con】Para batería Sony VGP-BPS22 VGP-BPS22A VGP-BPL22;Para Sony Vaio PCG-61211M PCG-61611M PCG-71211M PCG-71211V PCG-71212M VPCEA VPCEA24FM VPCEE22FX VPCEE23FX VPCEB VPCEB1S1E VPCEB11FM VPCEB11FX VPCEB15FM VPCEB16FG VPCEB23FM

【Alta calidad y ecológico】 Celdas de batería de iones de litio ecológicas en el interior, no contiene Pb / Hg / Cd, no contamina el medio ambiente.Sin efecto de memoria, se puede cargar o descargar según sea necesario sin pérdida de capacidad, sin necesidad para cargarlo por completo o descargarlo por completo en uso, mucho más conveniente. Hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería.

【Seguro y confiable】 Todos los productos están certificados por FCC, CE y RoHS. Cada batería pasó la prueba de voltaje incorrecto, cortocircuito, sobrecalentamiento interno, sobrecarga y sobredescarga, ¡seguro de seguridad!

【Promesa】 Garantizamos 30 días de devolución de dinero y 12 meses de garantía. Bienvenido a enviarnos un correo electrónico si tiene algún problema, pregunta o inquietud, nos comprometemos a resolver el problema dentro de las 24 horas.

LIXIEKE VGP-BPS35 VGP-BPS35A 14.8V 40Wh Laptop Batería Repuesto para Sony Vaio 14E 15E Series Svf142c29l Svf142c29u Svf14215sc Svf15216sc Svf15218sc Mh29581 Mh29634 € 35.56 in stock 2 new from €35.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ESPECIFICACIÓN] Tipo de Batería: Li-ion; Voltaje: 14.8V; Capacidad: 2670mAh/40Wh; Paquete Incluido: 1X Batería.

[NÚMERO DE PIEZA COMPATIBLE] VGP-BPS35, VGP-BPS35A.

[MODELO COMPATIBLE] Para Sony Vaio 14E 15E Series, For Sony SVF142C29L, SVF14215CXB, SVF1521A2E, SVF15217SC, SVF14215SC, SVF15218SC, SVF15216SC, SVF152A27T, SVF152A25T, SVF152A24T, SVF142A29L, SVF142C29U, SVF14322CXB.

[CERTIFICADO Y SEGURIDAD] La protección de circuito incorporada garantiza seguridad y estabilidad. Todos los productos están certificados por CE y ROHS para su seguridad. Pautas estrictas de compatibilidad y cumplimiento de estándares para la seguridad ambiental. Las celdas de grado A garantizan cargas rápidas y un bajo consumo de energía. 100% nuevo del fabricante.

[SERVICIO AL CLIENTE] 30 días de devolución de dinero. 12 meses de garantía. Si tiene alguna pregunta o insatisfacción con el producto, puede contactarnos en cualquier momento y le responderemos dentro de las 24 horas.

