Los 30 mejores Bateria Samsung S7 Edge de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Bateria Samsung S7 Edge veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Bateria Samsung S7 Edge disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Bateria Samsung S7 Edge ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Bateria Samsung S7 Edge pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



[TY BETTERY] Bateria Compatible con EB-BG935ABE Samsung Galaxy S7 Edge € 17.20

Amazon.es Features Se recomienda instalar el producto por un técnico calificado.

Compatible con modelos: Galaxy S7 Edge (SM-G935F)

La capacidad de esta batería de iones de litio esmAh 3600

¡TY dura más! No más peligros de quedarse sin carga en su teléfono.

El paquete no contiene kit de instalación.

LCLEBM Batería para Samsung Galaxy S7 Edge, 4080 mAh, de alta capacidad para Galaxy S7 Edge de polímero de litio compatible con S7 Edge G935A G935T G935P con kit de herramientas de reparación € 31.90

Amazon.es Features Nueva capacidad – 4080 mAh batería de alto rendimiento Galaxy S7 Edge de 4080 mAh, reaviva la duración de la batería y ahorra dinero para una actualización; al reemplazar fácilmente las baterías, obtendrá de 10 % a 99 % de potencia en cuestión de segundos, sin preocuparse por tener que preocuparse por la batería está repentinamente vacía.

Batería de repuesto LCLEBM para Samsung Galaxy S7 Edge, fabricada y probada bajo estrictos estándares de control de calidad. Cada batería con un chip especial está diseñada para proteger su teléfono contra el sobrecalentamiento -circuito, sobrecarga o sobredescarga.

Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A (AT&T), SM-G935T (T-Mobile), SM-G935P (Sprint), SM-G935V (Verizon), SM-G935F Teléfono. NOTA: No apto para Samsung Galaxy S7. Mayor duración de la batería que la batería original S7.

Batería de larga duración: con tecnología de diseño inteligente, se han fabricado pilas de clase A+, alta tasa de conversión IC, carga rápida y eficiente, que garantiza que tu batería no falle bajo ninguna circunstancia, y te ofrecen hasta 1000 ciclos de carga de por vida.

Servicio de alta calidad: si hay algún problema con el producto, póngase en contacto con nosotros a tiempo. Le ofrecemos una solución profesional y un servicio satisfactorio dentro de las 24 horas.

Batería de repuesto de alta potencia para Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F, batería original de tecnología GLK, 3600 mAh, sustituye a EB-BG935ABE, incluye 2 juegos de cintas adhesivas € 19.99

Amazon.es Features Batería original GLK de alto rendimiento con 3,8 V/3600 mAh, compatible con: Samsung Galaxy S7 Edge

Datos técnicos: 3,8 V/3600 mAh, efecto antimemoria, protección contra sobrecalentamiento, larga vida útil.

Envío rápido. Por lo general, 1-3 días laborables para la entrega. Nuestras baterías son antifalsificaciones y están aseguradas con un número de serie en el holograma GLK integrado. Además, las baterías están protegidas por un indicador de humedad contra el agua o daños por humedad (por ejemplo, en caso de almacenamiento o transporte incorrecto)

Comprobamos cada batería antes de la entrega y la proporcionamos con una tarjeta de crédito, incluyendo el número de empleado, cada batería ha sido comprobada

Así podemos personalizar y optimizar la calidad de nuestros controles para ofrecerte un producto mejor. Protegemos nuestra calidad y esperamos tu satisfacción. !

Batería compatible con Samsung S7 Edge G935F Galaxy 3600mAh de alta capacidad con kit de extracción incluido € 17.24

Amazon.es Features ✅ 3600 mAh

✅ Batería química: Li-Ion

✅ Recargable con cualquier cargador de batería

✅ Alta compatibilidad

Kit de herramientas de desmontaje incluido

MLTrade - Bateria Original Samsung EB-BG935ABE para Samsung Galaxy S7 Edge G935F, 3600mAh, Bulk € 15.90

Amazon.es Features Part Number 3662427124331

Batería para Samsung Original EB-BG935ABE para Samsung Galaxy S7 Edge (G935F) con paño de limpieza de pantalla Mungoo € 39.99
€ 12.98

€ 12.98 in stock 3 new from €12.98

Amazon.es Features Reemplazo perfecto: la batería desarrollada exactamente para el Samsung Galaxy S7 Edge, modelo BG935, garantiza una compatibilidad sin problemas.

Modelo actual: con una capacidad de 3600 mAh con un voltaje de 3,8 V, esta batería de iones de litio se caracteriza por una duración especialmente larga.

✅ Sin efecto memoria: gracias a la tecnología de iones de litio, esta batería para smartphone no tiene efecto memoria y, por lo tanto, incluso después de cargas parciales, todavía tiene una duración completa y un voltaje constante.

✅ Ajuste perfecto: esta batería para smartphone Samsung Galacy S7 Edge impresiona con sus dimensiones compactas y mucha potencia. No se necesitan otros accesorios, como una nueva tapa de batería o un cargador nuevo.

✅ La mejor calidad: gracias a las pruebas regulares del producto y a las comprobaciones, el fabricante garantiza la máxima calidad. Confíe en una batería de calidad.

Polarcell Batería para Samsung Galaxy S7 Edge Sm-G935F/Eb-Bg935Abe (3800 mAh/14,63 WH) € 31.90

Amazon.es Features Máximo rendimiento: con su celda de polímero de litio de 3800 mAh, la batería PolarCell es la batería de repuesto más potente para tu Samsung Galaxy S7 Edge de este tipo de construcción, la máxima capacidad para un máximo tiempo de funcionamiento. Sustituye a las baterías originales EB-BG935ABE y EB-BG935ABA y se puede cargar como de costumbre con su cargador existente.

Ajuste optimizado: 100% se adapta perfectamente a tu Samsung Galaxy S7 Edge, por lo que no se necesitan otros accesorios. Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F / SM-G935FD / SM-G935A / SM-G935P / SM-G935V / SM-G935T / SM-G935R / SM-G935W8 / SM-G9350 / S7 Edge DuoS. Cada modelo de batería PolarCell se optimiza individualmente para cada dispositivo, por lo que se garantiza un ajuste preciso.

Producto de la marca alemana con máxima seguridad: las baterías PolarCell están disponibles aquí optimizadas directamente desde el fabricante, estrictamente controladas según todas las normas de la UE. La protección contra sobrecarga, calor y cortocircuito es natural en PolarCell, se utilizan exclusivamente células de calidad A+.

Fácil instalación gracias a la herramienta Premium: el juego de herramientas profesional incluido hace posible la conversión sin esfuerzo. Se incluye un adhesivo de sellado para la cubierta posterior. Le recomendamos que vea algunas instrucciones de vídeo antes de cambiar la batería.

SIN COMPROMISS, GARANTIZADO: obtendrá 24 meses de intercambio gratuito en caso de defecto. En caso de problema, póngase en contacto directamente con PolarCell como fabricante. PolarCell es sinónimo de productos optimizados y servicio de primera clase: no aceptamos menos del 100% de satisfacción del cliente.

Powery Batería para Samsung Galaxy S7 Edge € 17.30

Amazon.es Features La batería en detalle: ▶ Tensión: 3,85V | ▶ Capacidad: 3600mAh/13,7Wh | ▶ Modelo: Li-Polymer | ▶ Medidas: 96,60mm x 42,05mm x 4,85mm | ▶ 100% compatible |

Batería de repuesto o de recambio de alta calidad para tu PDA o Smartphone, ideal para el hogar, oficina o a cualquier sitio a donde vaya contigo. Control de calidad: cada batería ha superado las más rigurosas pruebas de control de calidad antes de salir de fábrica.

Argumentos por los que elegir esta batería de reemplazo: No tienes que comprar un nuevo aparato más costoso. De esta manera ahorras dinero mientras que ayudas a proteger el medio ambiente. Además, por lo general la sustitución de la batería es un proceso fácil y rápido.

Producto de alta calidad y seguro. Electrónica de protección contra sobrecargas, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. La nueva batería sirve para el cargador anterior. Sin efecto memoria gracias al empleo de la última tecnología.

Más de 25 años de experiencia en el sector de la electrónica. Nuestro avanzado sistema de logística nos permite ofrecer la mayor disponibilidad de baterías con la fecha de fabricación más reciente, junto con una excelente relación precio / rendimiento. Además, como uno de los mayores importadores directos españoles de baterías, pilas y cargadores, Bateria_es te ofrece servicio y garantía española. Todo ello nos permite mantener la más alta satisfacción entre los usuarios de nuestros productos.

HIGHAKKU Batería de repuesto EB-BG935ABE compatible con Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935 con herramientas € 26.39

Amazon.es Features Esta batería solo es compatible con Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935

Le ofrecemos un kit de herramientas de reemplazo gratuito para reemplazar la batería del teléfono. Lo que obtienes: 1 x reemplazo de batería y kit de herramientas de repuesto.

Batería 100% nueva de alta calidad actualizada, utiliza celdas de batería de clase A + con certificación UL, Ce y Rohs. Cada batería tiene una batería probada bajo estrictos estándares de control de calidad y le ofrece una carga de hasta 526+ ciclos con una carga rápida y eficiente.

Esta batería de repuesto actualizada, de fácil instalación, del mismo tamaño que su batería original. No hay instrucciones, hay muchos videos instructivos en YouTube, puedes verlos.

Nos encargamos de cualquier problema relacionado con la calidad con un reemplazo o un reembolso completo. Si no está 100% satisfecho con su reemplazo de batería cuando se utiliza esta batería durante el período, le responderemos en un plazo de 24 horas.

Batería de Repuesto para Samsung Galaxy S7 Edge (G935F) (sustituye a la batería Original EB-BG935ABE) Polarcell con paño de Limpieza de Pantalla Mungoo € 25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplazo perfecto: la batería desarrollada exactamente para el Samsung Galaxy S7 Edge (G935F), sustituye a la batería original EB-BG935ABE, garantiza una compatibilidad sin problemas.

Batería: la batería tiene un año de fabricación actual. Con una capacidad de 3800 mAh con un voltaje de 3,7 V o 3,8 V, esta batería de iones de litio se caracteriza por una duración especialmente larga.

Sin efecto memoria: gracias a la tecnología de iones de litio, esta batería para smartphone no tiene efecto de memoria y, por lo tanto, incluso después de cargas parciales, sigue funcionando plena duración y voltaje constante.

Ajuste perfecto: esta batería de smartphone para el Samsung Galaxy S7 Edge (G935F) impresiona por sus dimensiones compactas y mucha potencia. No se necesitan otros accesorios, como una nueva tapa de batería o un cargador nuevo.

Calidad: nuestros productos son muy importantes para nosotros. Confíe en una batería de calidad.

BATERÍA EB-BG935ABE para Samsung 3600mah Galaxy S7 Edge G935F € 14.95

Amazon.es Features Part Number ORI-90

Swark EB-BG935ABE Batería para Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F con herramientas € 22.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 3,85 V. Tipo de celdas: polímero de litio. Capacidad: 3600 mAh/13,86 Wh

Sustituye a los siguientes tipos de batería: EB-BG935ABE

Modelos compatibles: Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F

30-day Money Back Guarantee and 12-month Warranty.Please envíe US a picture si encuentra cualquier paquete dañado. Sin instrucciones, There're re lots of instruction video on YouTube, puede comprobar el out.

Soporte: si alguna pregunta, puedes contactar con nosotros, te responderemos dentro de 24 horas via correo electrónico, te ayudaremos a resolverlo antes de que tengas un feedback negativo o baja revisión. Gracias por su apoyo a tu hijo. READ Los 30 mejores Mee Audio M6 Pro de 2023 - Revisión y guía

Samsung Genuina Galaxy S7 G930 batería EB-BG930ABE (3000mAh) € 15.90
€ 14.60

Amazon.es Features Samsung G930F Galaxy S7, Samsung Galaxy S7, Samsung S7 Galaxy

Batería de repuesto para Samsung S7 Edge G935 EB-BG935ABE € 14.95

Amazon.es Features Part Number mxp-1007-1-g3 Model mxp-1007-1-g3

Batería Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge, 3.85 V, 3600 mAh, 13.86 WH, batería de polímero de Litio € 31.50

Amazon.es Features Batería Li-Pol de calidad premium. 100% compatible con Samsung Galaxy S7 Edge. Se puede cargar con el cargador original.

La mayor resistencia a los ciclos garantiza un gran número de ciclos de carga y descarga. La baja autodescarga garantiza una pérdida de energía cuando no se está utilizando.

Datos técnicos: Tipo de batería: batería de polímero de litio. Voltaje: 3,85 V. Alta capacidad: 3600 mAh. Vatios: 13.86 Wh. Dimensiones (largo x ancho x alto): 97 x 42 x 5 mm.

Con protección integrada contra cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobretensión que garantiza una larga vida útil de la batería.

La batería es ideal como batería de repuesto o como batería adicional para viajes.

Batería Hagnaven® Li-polímero para Samsung Galaxy S7 SM-G930F | Batería de sustitución con Herramientas | 3100 mAh | Celdas Sustituye EB-BG930ABE € 25.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% COMPATIBLE Y MEJOR QUE LA ORIGINAL: batería de recambio protegida contra sobrecargas y exceso de calor, con mayor capacidad que la batería original. Nuestra batería de sustitución Hagnaven encaja en tu Samsung Galaxy S7 con total precisión.

SUSTITUCIÓN SENCILLA Y RÁPIDA: la extrema precisión en el diseño de nuestras baterías garantiza una operación de sustitución fácil. Sin complicaciones y en pocos minutos, estarás disfrutando de una batería nueva.

BATERÍA DE CALIDAD: con celdas de aluminio de alta calidad, tecnología de ion de litio, sin efecto memoria y con protección contra sobrecargas, exceso de calor y cortocircuitos. Producción eficiente y certificada: ofrecemos mercancías controladas bajo estándares de la UE a un precio muy atractivo.

ALTA AUTONOMÍA CON DISEÑO NÓRDICO: las baterías Hagnaven no son solo eficientes, potentes, de alta calidad y compatibles con los modelos indicados, sino que también convencen por su exquisito diseño escandinavo.

MAYOR GARANTÍA DE RENDIMIENTO: ofrecemos una garantía de funcionamiento sobre defectos en el producto de 24 meses.

Hvoolee - Batería de alta capacidad para Samsung Galaxy S7 (4600 mAh) € 25.99
€ 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos compatibles: batería Hvoolee apta para Samsung Galaxy S7 Variantes: G930A (AT&T), G930P (Sprint), G930T (T-Mobile), G930V (Verizon). No compatible con Galaxy S7 Edge y S7 Edge Plus.

Batería de grado A+. Todas nuestras baterías de repuesto para Galaxy S7 están hechas de celdas de batería de iones de litio de clase mundial, tecnología de grado A para una mayor duración de la batería, más de 800 ciclos de carga eficientes de alta velocidad.

Control de calidad: fabricado bajo estrictos estándares de control de calidad, certificado CE, FCC, UL y RoHS. El chip IC inteligente integrado te ofrece protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga. 0 ciclos, construido para hasta 800 ciclos de carga.

Fácil instalación: el kit de batería tiene todas las herramientas necesarias. Se adapta perfectamente a tu teléfono y se entrega rápidamente. El proceso de instalación es bastante fácil.

Servicio de alta calidad: si hay algún problema con el reemplazo de la batería S7, por favor ponte en contacto con nosotros a tiempo. Te proporcionaremos soluciones profesionales y un servicio satisfactorio en 24 horas.

Batería de repuesto de alta potencia para Samsung Galaxy S7 SM-G930F, batería original de tecnología GLK, batería de 3000 mAh, incluye juego de herramientas € 24.99

Amazon.es Features Batería con kit de herramientas de alta calidad. Sustituye a los siguientes tipos de batería y es compatible con: Samsung Galaxy S7, EB-BG935ABE, SM-G935, efecto antimemoria, protección contra sobrecalentamiento, larga vida útil

Datos técnicos: 3,8 V/3600 mAh, efecto antimemoria, protección contra sobrecalentamiento, larga vida útil.

Envío rápido. Por lo general, 1-3 días laborables para la entrega. Nuestras baterías son antifalsificaciones y están aseguradas con un número de serie en el holograma GLK integrado. Además, las baterías están protegidas por un indicador de humedad contra el agua o daños por humedad (por ejemplo, en caso de almacenamiento o transporte incorrecto)

Comprobamos cada batería antes de la entrega y la proporcionamos con una tarjeta de cheque que incluye número de empleado, cada batería ha sido comprobada. Así podemos personalizar y optimizar la calidad de nuestros controles para ofrecerte un producto mejor. Protegemos nuestra calidad y esperamos tu satisfacción. !

Garantía de 2 años. Cambio gratuito en caso de defecto.

CS-SMG935SL Baterías 3600mAh Compatible con [Samsung] Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Edge XLTE, Hero 2, SC-02H, SCV33, SGH-N611, SM-G935A, SM-G935F, SM-G935J, SM-G935P, SM-G935R4, SM-G935T, SM-G935V susti € 15.36

Amazon.es Features Part Number part_B01GKPC7CC Model CS-SMG935SL

Batería de repuesto de alta potencia para Samsung Galaxy S7 SM-G930F, 3000 mAh, batería original de la tecnología GLK, incluye 2 juegos de cinta adhesiva € 19.99

Amazon.es Features Batería GLK de alto rendimiento. Sustituye a los siguientes tipos de batería y es compatible con: Galaxy S7 SM-G920F EB-BG930ABE, efecto antimemoria, protección contra sobrecalentamiento, larga vida útil, batería de alto rendimiento de 3000 mAh

Datos técnicos: 3,8 V/3000 mAh, efecto antimemoria, protección contra sobrecalentamiento, larga vida útil.

Envío rápido. Por lo general, 1-3 días laborables para la entrega. Nuestras baterías son antifalsificaciones y están aseguradas con un número de serie en el holograma GLK integrado. Además, las baterías están protegidas por un indicador de humedad contra el agua o daños por humedad (por ejemplo, en caso de almacenamiento o transporte incorrecto)

Comprobamos cada batería antes de la entrega y la proporcionamos con una tarjeta de cheque que incluye número de empleado, cada batería ha sido comprobada. Así podemos personalizar y optimizar la calidad de nuestros controles para ofrecerte un producto mejor. Protegemos nuestra calidad y esperamos tu satisfacción. !

Garantía de 2 años. Cambio gratuito en caso de defecto.

MeGgyc 1 Uds 3,85 V 3900 mAh batería de teléfono móvil para Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935FD G935P G935T G935W8 G9350 batería Recargable Lipo € 26.99

Amazon.es Features Tamaño (L * W * H): Aproximadamente 95.3x41.8x5.4mm / 3.8x1.6x0.2 "

Batería de litio recargable premium de 3,85 V, 3900 mAh.

Estricto control de calidad y material duradero para mejorar la vida útil de la batería, con una gran capacidad de 3900 mAh, menos preocupación por que su teléfono celular se apague en poco tiempo.

Proporciona excelentes fuentes de energía continua a su dispositivo, presenta una alta densidad de energía y círculos de carga extremadamente largos.

Al aplicar microchip y PCB integrados de alto rendimiento en el interior, nuestras baterías cuentan con múltiples protecciones para sobretensión, sobrecorriente, sobredescarga, sobrecarga, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito y entrada inversa.

Smartex® Black Label Bateria Compatible con Samsung Galaxy S7 (EB-BG930ABA) € 17.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible con: GALAXY S7 (SM-G930F)

Se recomienda instalar el producto por un técnico calificado.

Sin kit de instalación

Capacidad 3000 mAh

Tapa de batería Negro para Samsung Original para Samsung Galaxy S7 Edge (G935F) con mungoo Pantalla paño de Limpieza € 35.69

Amazon.es Features Reemplazo perfecto: la tapa de la batería desarrollada exactamente para el Samsung Galaxy S7 Edge G935F, número de pieza GH82-11346A, garantiza una compatibilidad sin problemas.

Tapa de batería: la tapa de la batería es de producción actual. Acabado de alta calidad y ajuste perfecto que garantiza un buen resultado al reparar una tapa rota o caída.

Instalación directa: la tapa trasera se suministra completa con junta, pegamento, cristal de cámara, flash y marco decorativo y, por lo tanto, se puede instalar sin necesidad de cambios.

Ajuste: la tapa de la batería negra se suministra con adhesivo premontado. Antes de la instalación, solo hay que quitar el adhesivo antiguo sin dejar residuos.

Calidad: nuestros productos son muy importantes para nosotros. Confíe en una pieza de repuesto de calidad.

Juego de batería 2 en 1 para Samsung Galaxy S7 Edge, batería de repuesto de ion de litio con 3600 mAh, incluye juego de herramientas € 52.40

Amazon.es Features Juego 2 en 1 de batería de ion de litio Samsung EB-BG935ABE, compatible con Samsung G935F Galaxy S7 Edge + juego de herramientas

Batería de iones de litio con 3600 mAh | protección contra sobrecarga | protección contra sobrecalentamiento | protección contra cortocircuitos

La batería de iones de litio de Samsung es la fuente de energía perfecta para el Galaxy S7 Edge, ya que está especialmente adaptada a este dispositivo.

Juego de herramientas para teléfono móvil, 8 piezas.

Contenido: 1 destornillador pentalobular (TS1) de 0,8 mm | 1 destornillador de estrella de 1,5 mm | 1 destornillador plano de 2,0 mm | 2 raspadores | 2 púas | 1 ventosa READ Los 30 mejores Cargador Samsung S8 Original de 2023 - Revisión y guía

Batería de Repuesto de Alta Potencia para Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F, batería Original de tecnología GLK, 3600 mAh, sustituye a EB-BG935ABE, Incluye Juego de Herramienta € 22.99

Amazon.es Features Batería original GLK de alto rendimiento con 3,8 V/3600 mAh, compatible con: Samsung Galaxy S7 Edge

Datos técnicos: 3,8 V/3600 mAh, efecto antimemoria, protección contra sobrecalentamiento, larga vida útil.

Envío rápido. Por lo general, 1-3 días laborables para la entrega. Nuestras baterías son antifalsificaciones y están aseguradas con un número de serie en el holograma GLK integrado. Además, las baterías están protegidas por un indicador de humedad contra el agua o daños por humedad (por ejemplo, en caso de almacenamiento o transporte incorrecto)

Comprobamos cada batería antes de la entrega y la proporcionamos con una tarjeta de crédito, incluyendo el número de empleado, cada batería ha sido comprobada

Así podemos personalizar y optimizar la calidad de nuestros controles para ofrecerte un producto mejor. Protegemos nuestra calidad y esperamos tu satisfacción. !

Batería Samsung EB-BG935ABE 3600 mAh para Samsung Galaxy S7 Edge € 42.40

Amazon.es Features Vuelva a recuperar su rendimiento como nueva.

Batería Samsung EB-BG935ABE tiene una capacidad de 3600 mAh

Compatibilidad garantizada con el teléfono y su cargador.

Batería para Samsung Original EB-BG928ABE para Samsung G928F Galaxy S6 Edge Plus con paño de Limpieza mungoo € 48.40

Amazon.es Features Repuesto perfecto: la batería diseñada exactamente para el Samsung G928F Galaxy S6 Edge Plus, modelo EB-BG928ABE, garantiza una compatibilidad sin problemas.

La batería: - Con una capacidad de 3000 mAh con una tensión de 3,8 V, esta batería de iones de litio se caracteriza por una vida especialmente larga.

Sin efecto memoria: gracias a la tecnología de iones de litio, esta batería para teléfono móvil inteligente no tiene efecto memoria y, por lo tanto, incluso después de cargas parciales, aún ofrece la duración completa y el voltaje constante.

Ajuste perfecto: esta batería para el Samsung G928F Galaxy S6 Edge Plus impresiona por sus dimensiones compactas y su gran potencia. No se necesitan otros accesorios, como una nueva tapa de la batería o un cargador nuevo.

La mejor calidad: gracias a las pruebas regulares y a las comprobaciones del producto, el fabricante garantiza la máxima calidad. Por lo tanto, confíe solo en una batería de calidad.

Batería interna compatible para Samsung Galaxy S7 Edge repuesto original G935 G935F SM EB-BG935ABE BG935ABA € 50.40

Amazon.es Features Batería original Samsung Galaxy S7 Edge

En blíster oficial Samsung Service Pack

Embalaje seguro

Código de la batería: EB-BG935ABE

Capacidad real de 3000 mAh

LL TRADER Batería para Samsung Galaxy S7, S7 Duos de Alta Capacidad de polímero Recargable, Batería Interna para Samsung S7 G930F, G930FD, G930W8 € 23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: esta batería de repuesto es compatible con Samsung Galaxy S7. Número de modelo: G930F, G930FD, G930W8. Confirma tu modelo de teléfono antes de comprar. *No es compatible con Samsung GlS7 Edge. *

Alta capacidad: 3300 mAh de alta capacidad, 10% más que lo que tiene la batería original Samsung Galaxy S7, lo que significa que no tienes que cargar tu teléfono con la frecuencia que solías ser.

Larga duración: batería de 0 ciclos, diseñada y probada para durar más de 1000 ciclos. La velocidad de carga y la tasa de conversión de energía aumentan en un 90% con la nueva tecnología.

Protección para seguridad: chip IC de tecnología inteligente integrado para evitar sobrecarga, sobrecalentamiento, cortocircuitos, etc. para mayor seguridad. Certificado UL, CE y FCC.

El paquete incluye: batería de repuesto para Samsung Galaxy S7. Reemplaza una batería muerta o mal funcionamiento, dale nueva vida a tu Galaxy S7.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.