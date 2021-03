Los 30 mejores Bateria Lipo 11.1V de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Bateria Lipo 11.1V veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Bateria Lipo 11.1V disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Bateria Lipo 11.1V ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Bateria Lipo 11.1V pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



OVONIC Lipo RC batería 2 Paquetes 11.1V 2200mAh 50C 3S con XT60 para RC Evader Bx Coche RC Camión RC Truggy RC Avión UAV Drone FPV € 45.75 in stock 1 new from €45.75

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Producto】: OVONIC 2 paquetes 3S 11.1V 2200mAh 50C Lipo Battery Pack con XT60 para RC Evader BX Coche RC Camión RC Truggy RC Avión UAV Drone FPV.

【Aplicación】: para Warbirds 800MM; plano EPP 3D; heli pequeño QAV180 / 210; Walkera E22; 450 Quad QAV250; DJI Phantom; Quadcopter; DJI Phantom FC40

【Especificación】: Material: polímero de litio; Voltaje: 11.1V; Capacidad mínima: 2200mAh; Descarga: 50C; Enchufe de carga: JST-XH-4P; Enchufe de descarga: Conector XT60

【Paquete】: 105 * 33 * 21 mm; Peso neto: 168g

【Nota】: la vida útil de la batería varía según el entorno y el uso. Por favor, lea el manual de instrucciones antes de usar, y contáctenos si tiene alguna pregunta.

FancyWhoop 11.1V Batería Airsoft 2000mAh 30C Batería Recargable Hobby LiPo con Mini Conector Tamiya para Pistolas Airsoft Rifle Airsoft € 18.99 in stock 1 new from €18.99

1 used from €17.63

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 1 * La batería recargable LiPo de 11.1V 2000mAh airsoft está hecha de celdas LiPo de alta calidad para cumplir con nuestros estándares de alta calidad. Dimensiones de la batería Airsoft LiPo: 101 (longitud) * 20 (ancho) * 15 (altura) mm. SOLO use un cargador de balanza LiPo para cargar LiPos

2 * Esta batería de airsoft de 11.1V está diseñada para adaptarse a modelos populares de pistolas de airsoft. Se ajustará a muchas otras series y modelos, recomendamos encontrar el voltaje y medir el compartimento de la pistola para un mejor ajuste

3 * Maximice el rendimiento de su arma de airsoft con la batería de airsoft de 11.V LiPo con una sorprendente velocidad de descarga de 30C

4 * Con un peso de solo 64 g, su diseño liviano lo convierte en una batería ideal para pistolas de airsoft. Con una alta capacidad de 2000 mAh, esta batería de rifle de airsoft ofrece una potencia increíble con el beneficio adicional de la reutilización

5 * El paquete lipo de airsoft con conector Mini Tamiya ofrece más potencia con una reducción significativa del tamaño de la batería y el número de celdas de la batería

RC TECNIC ⚡ Batería LiPo 3S 2200mah 11.1V 25C - 50C Para Radiocontrol Con Conector T DEAN Especial Para Helicoptero Avion Drone de Carreras Profesional Coche RC Conector Balanceo 3S-2200-25-50 € 26.99 in stock 2 new from €26.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [ BATERIA DE LITIO ]: Esta Batería Recargable de Litio Es Especial Para Su Uso en Radiocontrol: Coches RC Alta Velocidad, Drones Profesionales, Drones de Carreras, Avion RC, Barcos RC o Lancha RC.

[ ESPECIFICACIONES ]: Capacidad de carga 2200mAh, Voltaje 11,1V 3S, Conector de carga en T DEAN, Conector de Balanceo Con Protector.

[ BATERIA ELECTRÓNICA RC TECNIC ]: Esta Batería Electrónica Está Fabricada en Exclusiva para RC TECNIC con la mejor tecnología y calidad para un óptimo rendimiento y durabilidad.

[ ALTA DURABILIDAD Y CARGA RÁPIDA ]: Recarga súper rápida, vida útil de ciclo largo mínimo 150 recargas. Especial para Aviones RC, Coches RC, Drones RC...

[ LA MÁS USADA EN RADIOCONTROL ]: Glider EPP, Helicóptero 450, Skylark M4-FPV250,Emax Nighthawk 250, Mini Shredder 200, Vortex, EPP 3D plane,400mm X-Sled,800MM Warbirds, DJI Phantom Quadcopter,DJI Phantom FC40 Spare,Walkera E22, RC crawlers Y Muchos Más.

Youme Power 11.1V Batería Lipo, 3S Lipo Batería 6200mah 50C Estuche rígido Deans T Plug para Traxxas RC Coche / Camión / Buggy, Barco RC, Avión, UAV, Drone (2 Paquetes) € 79.86 in stock 1 new from €79.86

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【LO QUE CONSIGUE:】 Youme 3S 6200mah Lipo Batería 50C con conector T [RECARGADO RÁPIDAMENTE, LARGA VIDA DEL CICLO (150 veces como mínimo), hasta 200Wh / kg de densidad energética] es mínimo), hasta 200Wh / kg de densidad de energía]

【ESPECIFICACIÓN:】 Material: Li-polímero; Células: 3S; Voltaje: 11.1V; CAPACIDAD: 6200mAh; Tasa de descarga: 50C; Tapón de descarga: Tapón en T, Dimensión: 138*47*36mm (± 3mm de diferencia), Peso: 427.5g

【AJUSTES Y APLICACIÓN:】 use Uso de batería RC para Losi LST, Goblin 730, Goblin 570, DJI Phantom 3 estándar, avión RC, helicóptero, automóvil, camión, bote, drone, ARRMA, asociado, Axial, Duratrax, Exceed, HPI, Helion, Kyosho , Losi, Ofna, Traxxas, Vaterra, etc. (Solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, entonces se ajustará)

【NOTE NOTA DE VOLTAJE: 】mechanism El mecanismo de protección incorporado RC Lipo 3S garantiza una carga y un uso seguros. No sobrecargue más de 4.2V y no sobrecargue por debajo de 3.7V. Nunca deje la batería desatendida durante la carga

【PROFESIONAL Y CONFIABLE】 Con la tecnología de producción más avanzada y equipos de control de calidad estrictos, nuestras baterías Lipo proporcionan una curva de descarga constante, alta velocidad de descarga para alcanzar la velocidad máxima con la mayor estabilidad y potencia de sus pasatiempos RC. Háganos saber si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, y le responderemos dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Sony Dsc Hx350 de 2021 - Revisión y guía

GLODBAT 11.1V RC Lipo Batería 5000mAh 3S 50C Batería RC Paquete Suave con Conector Deans para RC Coche Camión Avión Helicóptero Barco RC Quadcopter € 35.00 in stock 1 new from €35.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】 -Voltaje de la batería: 11,1 V; Configuración: 3S1P; Capacidad: 5000 mAh; Descarga: 50C; Conector de descarga: conector Deans

【Parámetro】 - Dimensión: 6.06 * 1.81 * 0.86 pulgadas; Peso: 13,68 oz

【Voltaje Nota】 - No sobrecargue más de 4.2V y no descargue por debajo de 3.7V.

【Aplicación】 Estas baterías Lipo GOLDBAT 5000mAh son compatibles con automóviles RC, aviones RC, helicópteros y barcos RC, etc. (tenga en cuenta si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden con su modelo).

【Garantía Garantía】 Prometemos 1 año de garantía para cada cliente. Contáctenos en la dirección de correo electrónico de servicio al cliente: [email protected] para un mejor servicio

GOLDBAT 3S RC Battery 5200mAh 11.1V 80C Lipo RC Battery Softcase with Deans T Plug for RC Car Evader Bx Truck Boat Helicopter Helicopter RC Truggy Buggy Car Racing Hobby (2 Packs) € 68.29 in stock 1 new from €68.29

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Dimensiones y peso】 - La batería lipo GOLDBAT 3s 5200mAh es (± 2 mm): 5.34 * 1.69 * 1.22 in (L * W * H); Peso aproximado (± 15g): 365g (incluido cable, enchufe y carcasa).

【Especificación】 - Material: Polímero de litio; Voltaje de la batería: 11,1 V; Capacidad: 5200 mAh; Voltaje de 1 celda: 3,2 - 4,2 V; configuración: 3S1P; descarga: 80C; Enchufe: enchufe Deans T.

【Aplicación】 - Batería Lipo GOLDBAT 11.1V 5200mAh 3S 80C adecuada para helicópteros RC, aviones, multirrotores, barcos, automóviles, camiones, modelos Traxxas en escala 1/10 o más grandes, Slash 4x4 VXL, E-Maxx Brushless, Traxxas RC Cars, Modelos Slash VXL, E-Revo Brushless y Spartan (solo si el voltaje, las dimensiones y el enchufe coinciden, encajarán).

【Funciones potentes】: la batería lipo GOLDBAT 11.1V con 5200 mAh tiene una enorme capacidad para duraciones más largas y una clasificación C gigantesca, para que tenga toda la potencia que necesitará.

【Lo que obtienes】 - 2 paquete de batería Lipo GOLDBAT 3S 80C 5200mAh con conector Deans T. Garantía: cada producto GOLDBAT tiene una garantía de devolución de dinero de 30 días y una garantía de 12 meses. Comuníquese con nosotros de inmediato si tiene algún problema, nos comunicaremos con usted lo antes posible.

GARTPOT 5200mAh 3S 11.1V 60C LiPo RC Batería Estuche rígido con Conector TRS para RC Truck RC Truggy RC Helicóptero Avión Drone FPV Racing (2 Pack) € 60.99 in stock 1 new from €60.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Batería GARTPOT 5200mAh】 Voltaje: 11.1V, celdas: 3S, capacidad: 5200mAh, tasa de descarga: 60C, conector de descarga: XT60

【Aplicación】 Las baterías son compatibles con modelos de hobby de coches RC a escala 1/10 y escala 1/8 como: Traxxas Slash, Emaxx, Bandit, versión Rustler, Losi, Team Associated. (Tenga en cuenta si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden con su modelo).

【Alto rendimiento】 Larga vida útil (≥200 veces). Carga rápida de 1C-5C (se recomienda 1C-3C). Dimensión de la batería: 137 * 45 * 36 mm / 5.39 * 1.77 * 1.42 pulgadas, peso: 396 g / 13.97 oz.

【Alta calidad y seguridad】 Las baterías GOLDBAT RC han pasado la certificación CE FCC ROSH. Todos los materiales de nuestros productos provienen de Japón, Corea del Sur u otras empresas públicas.

【Lo que obtienes】 2 paquetes de la batería lipo GOLDBAT 5200mAh. Garantía de calidad de un año y servicio al cliente amigable. Resuelve tu duda en 48 horas.

GOLDBAT Lipo Batería 5000mAh 11.1V 3S 50C RC Batería con enchufe Dean para Coche RC RC Crawler Avión RC Camión RC € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Capacidad: 5000 mAh; Voltaje: 11,1 V; tasa de descarga: 50 C; enchufe de descarga: enchufe de Dean

Dimensiones de la batería: 138 x 45 x 38 mm. Peso: 457 g.

Las baterías son compatibles con coches RC, avión RC, helicóptero y barco RC, etc. (Ten en cuenta si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden con tu modelo)

Alta calidad y segura: las baterías GOLDBAT RC han pasado la certificación CE FCC ROSH. Todos los materiales de nuestros productos provienen de Japón, Corea del Sur u otras empresas que cotizan en la lista.

La batería Lipo tiene un año de garantía. Si tienes cualquier problema, por favor ponte en contacto con nosotros, te daremos una solución segura.

8000mAh 11.1V 100C 3S Batería de lipo con Enchufe Dean T para 1/10 1/8 Escala RCCar Modelo Traxxas Slash Buggy Rustler Bandit Stampede E-Maxx E-Revo Summit Team Associated € 65.99 in stock 1 new from €65.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ESPECIFICACIÓN - Material: polímero de litio; Voltaje de la batería: 11.1V; Configuración: 3S2P; Capacidad: 8000mAh; Descarga: 100C; Enchufe: Deans T Connector.

DEMENSIONES Y PESO - La dimensión de Crazepony lipo 8000mAh es: 138.5 * 46.7 * 36.5 mm/5.45*1.83*1.4 pulgadas; Peso aproximado (Â ± 15g): 487.53g/17.1oz

APLICACIÓN: la batería lipo Crazepony 3S de 8000 mAh funciona para todos los vehículos a escala 1/8, 1/10 como Traxxas Slash, Slash 4x4, Bandit, Rustler, Stampede, Stampede 4x4, E-Maxx, E-Revo, Summit, Monster Jam Replicas, etc. (solo coinciden el voltaje, la dimensión y el enchufe, entonces se ajustará a su vehículo).

ALTO RENDIMIENTO: Crazepony 3S Lipo power con alta capacidad de 8000 mAh, que podría ofrecerle una alta potencia y un tiempo de funcionamiento prolongado. Mejora su experiencia de conducción, sin importar en qué tipo de conducción se encuentre.

LO QUE TENÍAS - 1 unidad de batería lipo Crazepony 8000mAh 3S con conector Deans T. Prometimos 30 días de garantía de devolución de dinero y 7 * 24 horas de servicio al cliente.

HRB 2 Paquetes 3S Batería Lipo 11.1V 6000mah 50C con XT60 / EC3 / Deans / Traxxas / Tamiya Plug para Traxxas RC Cars Slash vxl Slash 4x4 vxl E-maxx Brushless Axial e-revo Brushless y Spartan Modelos € 95.99 in stock 1 new from €95.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Batería LiPo profesional HRB; Materia prima superior de polímero de litio de Japón y Corea.

Alta capacidad hasta 200Wh/Kg de densidad de energía, ciclo de vida prolongado (150 veces mínimo); Materias primas superiores de polímero de litio de Japón; Tecnología de batería avanzada que duplica el tiempo de rendimiento de sus dispositivos.

Especificación: Celdas: 3S; Voltaje: 11.1V; Capacidad: 6000mAh; Tasa de descarga: 50C-100C; Enchufe de descarga: conector XT60 / EC3 / Deans / Traxxas / Tamiya.

Dimensión: 155x48x27mm (L*W*H) /6.10x1.88x1.06in, Peso: 419g / 0.92Ib / 14.77oz.

Aplicación: Axial Yeti XL 1/8, Traxxas E-Revo 6s sin escobillas, DJI F450 Trex-500, avión RC, helicóptero, automóvil, camión, bote, dron, ARRMA, Associated, Axial, Duratrax, Exceed, HPI, Helion, Kyosho , Losi, Ofna, Traxxas, Vaterra, etc. (Solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, entonces encajará)

GOLDBAT Batería RC 3000 mAh 11,1 V 3S 30C Paquete de baterías LiPo con Conector Dean T Extra XT60 para Coche RC, Barco, camión, quadcopte, Modelo de avión, Edificio FPV, Drone Apex, etc (2 Pack) € 47.99 in stock 1 new from €47.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

Zeee Batería de grafeno de 11,1 V 120 C 1500 mAh 3S RC Lipo Batería con enchufe XT60 para FPV Racing Drone Quadcopter Helicóptero Avión RC Barco RC Car Modelos (2 unidades) € 39.57 in stock 1 new from €39.57

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Ventaja de la batería Zeee 3S Lipo 】La batería Zeee Graphene RC está diseñada con alta capacidad y potente rendimiento con una tasa de descarga de 120 C y 1500 mAh, lo que proporcionará a tus modelos RC una larga vida útil y un mayor tiempo de funcionamiento para disfrutar.

【Especificación】- Material: polímero de litio; Voltaje de la batería: 11,1 V; Capacidad: 1500 mAh; Descarga: 120 C; Celda: 3S; Conector: XT60 Plug.

【Parámetro】- Dimensiones (± 2 mm): 68 x 34,5 x 27,5 mm (largo x ancho x alto). Peso aproximado (± 15 g): 134 g.

Compatibilidad: Zeee 3S 1500 mAh RC Lipo batería compatible con Drone, FPV, Skylark m4-fpv250, Mini Shredder 200, Indy250 Plus Mojo 280, Qav250, Vortex y Emax Nighthawk 250, RC avión, RC helicóptero, RC voltaje (solo si la edad, dimensión. y el enchufe de los partipartipartiy entonces se ajustará).

Lo que obtienes: 2 baterías Lipo de 11,1 V, 120 C, 1500 mAh con enchufe XT60. Servicio posventa: cada producto Zeee tiene 30 días de garantía de devolución de dinero y 12 meses de garantía. Por favor, póngase en contacto con nosotros inmediatamente si tiene cualquier problema, le responderemos en 24 horas.

Tattu Batería LiPo 11.1V 1050mAh 75C 3S Plug XT60 para el Aeroplano de RC Heli Barco UAV Drone FPV € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: materias primas superiores de polímero de litio de Japón y Corea.

Ventaja: tecnología de batería avanzada, ciclo de vida útil prolongado, batería de alta capacidad y alta potencia, recarga conveniente y rápida.

Dimensión: 73 (L) * 36 (W) * 17 (H) mm. Peso: 97 g. Tipo de conector: XT60.

Aplicaciones: Compatible con FPV Racing Quadcopters como TBS Gemini, IRC Vortex 250 Pro y 285, Lumenier QAV250 / 210 Charpu Edition, QAV180 y Raceblade, ZMR250, Align MR25 y 25P, etc.

Diseño: diseño único para un rendimiento superior de carreras RC, estrictas pruebas de control de calidad de fábrica.

HRB 2 Paquetes 11.1V 5000mAh 3S 50C Lipo RC Batería con Deans T Conector para Traxxas RC Cars Slash vxl Slash 4x4 vxl E-maxx Brushless Axial e-revo Brushless y Spartan Models € 84.99 in stock 1 new from €84.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Batería LiPo profesional HRB: Materias primas superiores de polímero de litio de Japón y Corea. Recarga rápida, ciclo de vida largo (150 veces como mínimo), hasta 200Wh / kg de densidad de energía.

Funciones potentes: la batería HRB 3S RC de 5000 mAh tiene una gran capacidad para tiempos de ejecución prolongados y una clasificación C gigantesca, por lo que tendrá toda la potencia que necesitará.

Química: polímero de litio; Número de celdas: 3S; Voltaje: 11,1 V; Capacidad: 5000 mAh, Tipo de conector: Enchufe Deasn T; Tipo de conector del equilibrador: JST-XHR.

Dimensión de la batería: 6.10x1.88x0.94 pulgadas / 155x48x24 mm (L*W*H), Peso: 376g / 0.82Ib / 13.26oz.

Aplicaciones: Especialmente diseñado para MIKADO LOGO500, ALIGN T-REX550 / 600, GAUI X5, Outrage 550, Hirobo SDX, 450 Quad, RR10 Bomber, Redcat blackout, traxxas 1/10, Terremoto 10 v2, camión rc escala 1/10, Traxxas Slash 4x4, Traxxas rustler, etc. (Solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, entonces encajará) READ Los 30 mejores Telefono Fijo Inalambrico Duo de 2021 - Revisión y guía

Youme Power Lipo 3S, 11.1V 3 Celdas Lipo Batería 3300mah Estuche rígido 50C Deans T Conector para RC Traxxas Cars Barco camión Buggy Truggy (5.43x1.81x0.98inch) € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Qué obtienes】Youme 11.1 batería lipo 3300mah 50C con decanos T Conector de enchufe,Recarga rápida, vida de ciclo largo (mínimo 150 veces), hasta densidad de energía 200Wh / kg.

【specificaciones:】Capacidad: 3300mAh, Voltaje: 11.1v, tasa descarga continua: 50C,descarga Conector: deans T,Dimensiones:138*47*25mm (± 0-3mm) , Peso:308g

【Aplicaciones】ARRMA Raider XL BLX Associated RC8.2E Axial SCX10 Wrangler G6 Axial SCX10 Wrangler G6 Falken Axial SCX10 Wrangler Unlimited C/R Axial SCX10 Ram Power Wagon Axial Wraith Spawn ECX Revenge 4WD HPI 1/10 Vorza HPI Baja 5B FLUX HPI Blitz FLUX HPI E-Firestorm 10T FLUX HPI Savage FLUX HP HPI Savage XS HPI Super 5SC FLUX Helion Dominus 10SC V2 Helion Dominus 10TR 4X4 Helion Invictus 10MT 4X4 (solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, entonces se ajustará) .

【Nota de Voltaje:】3s batería de lipo 11.1v el mecanismo de protección integrado garantiza una carga y uso seguros. No sobrecargar más de 4,2 V y no sobrecargar por debajo de 3,7 V. Nunca dejes la batería desatendida cuando se carga.

【Profesional y confiable】 Con la tecnología de producción más avanzada y equipos estrictos de control de calidad, nuestras baterías Lipo proporcionan una curva de descarga constante, alta velocidad de descarga para alcanzar la velocidad máxima con la mayor estabilidad y potencia de sus pasatiempos RC. Háganos saber si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, y le responderemos dentro de las 24 horas.

GOLDBAT 3S Lipo Batería 11.1v 80c 2200 RC Paquete de batería Lipo con Conector T para RC Quadcopter Drone FPV Helicóptero UAV Baterías de avión Barco Camión Versión Mejorada (2200mah 3s) € 28.33

€ 26.19 in stock 1 new from €26.19

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Parámetro】 - Voltaje de la batería: 11,1 V; Configuración: 3S1P; Capacidad: 2200 mAh; Descarga: 80 ° C; Conector de descarga: enchufe decano; Peso: 191 g; Dimensión: 104 * 34 * 24 mm / 4.09 x 1.34 x 0.98 pulgadas

【Aplicación】: especialmente desarrollado para pájaros de guerra de 800 mm, aviones EPP-3D, helicópteros pequeños QAV180 / 210, Skylark m4-fpv250, Mini Shredder 200, Indy250 plus Mojo 280, Qav250, Vortex y Emax Nighthawk 250, DJI Phantom Quadcopter , DJI Phantom FC40 Spare, Walkera E22, RC Crawler, Blade 450 3D Helicopter y otras piezas de RC DIY. (Solo encaja si el voltaje, las dimensiones y el enchufe coinciden).

【Más potente】: alta capacidad de hasta 200 Wh / kg de densidad de energía, larga vida útil (al menos 150 veces)

【Materia prima】: con una fórmula segura y estable de la materia prima de polímero de litio de Japón y Corea, una excelente tecnología de emparejamiento, una curva de descarga suave y constante y un riguroso sistema de control de calidad científico.

【Garantía y servicio】 Ofrezca un año de garantía de calidad gratuita y servicio de por vida. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en: [email protected] Resolveremos tu pregunta.

GOLDBAT 11.1V Lipo Battery 4500mah 3S 50C Softcase RC Battery with Dean Plug for RC Car Drone Truck Boat Truggy Airplane Helicopter Racing Models Lipo Battery (2Packs) € 56.99 in stock 1 new from €56.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Especificación de la batería Lipo GOLDBAT 3S】 -Material: polímero de litio; Capacidad: 4500 mAh; Configuración: 3S1P; Voltaje: 11,1 V; Tasa de descarga: 50C; Conector: conector Deans T / XT60.

【Dimensiones】 - Las dimensiones de la batería GOLDBAT Lipo 3S 4500mAh RC son (± 2 mm): 134 * 42 * 25 mm / 5.27 * 1.65 * 0.98 pulgadas (L * W * H); Peso aproximado (± 10 g): 310 g.

【Aplicación】 - Batería GOLDBAT lipo 11.1 V 4500 mAh para Trxxas Car RC Truggy RC Airplane UAV Drone FPV, RC Evader BX Car, RC Truck, etc. (Solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, encajará).

【Alto rendimiento】: la batería lipo GOLDBAT 3S 4500mAh con una velocidad de descarga de 50 ° C le ofrece un rendimiento muy alto y una duración muy larga para sus modelos RC.

【Garantía】 Prometemos 1 año de garantía para cada cliente. Comuníquese con nosotros a través de nuestro correo electrónico de servicio al cliente: [email protected] para obtener un mejor servicio para un mejor servicio.

RC TECNIC ⚡ Batería LiPo 3S 1200mah 11.1V 25C - 50C AeroEnergy para Radiocontrol con Conector T Especial Helicoptero Avion Drone de Carreras Profesional Coche RC Conector Balanceo 3S-1200-25-50-T € 21.90 in stock 2 new from €21.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [ BATERIA DE LITIO ]: Esta Batería Recargable de Litio Es Especial Para Su Uso en Radiocontrol: Coches RC Alta Velocidad, Drones Profesionales, Drones de Carreras, Avion RC, Barcos RC o Lancha RC.

[ ESPECIFICACIONES ]: Capacidad de carga 1200mAh, Voltaje 11,1V 2S, Conector T-DEAN, Conector de Balanceo Con Protector. MEDIDAS: 58 x 31 x 25 mm PESO: 89 g

[ BATERIA ELECTRÓNICA RC TECNIC ]: Esta Batería Electrónica Está Fabricada en Exclusiva para RC TECNIC con la mejor tecnología y calidad para un óptimo rendimiento y durabilidad.

[ ALTA DURABILIDAD Y CARGA RÁPIDA ]: Recarga rápida, Ciclo de Vida Útil Largo (aprox 160 recargas). Especial para Aviones RC, Coches RC, Drones RC...

[ LA MÁS USADA EN RADIOCONTROL ]: Helicoptero Bateria, Muy Versatil en Radiocontrol, adecuada para Lanchas, Drones, Barcos RC RC y Coches RC

GOLDBAT 3S Lipo Batería 11.1V 80C 5200mah Lipo Recargable con Deans Plug Hardcase Batería para RC Coche Camión Barco Avión RC Helicóptero Carreras AKKU Modelos € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Alto rendimiento】 - Batería GOLDBAT Lipo 5200mAh 3S con velocidad de descarga de 80C Hardcase le ofrece un rendimiento muy alto y una autonomía muy larga para sus coches RC. Descargue inmediatamente el alto voltaje. Más tiempo de ejecución, más tiempo de diversión. Se ajustan en gran medida al modelo de coche RC 1/8 y 1/10.

【GOLDBAT 3S Lipo 5200mAh RC Lipos Especificación】 - Material: polímero de litio; Capacidad: 5200 mAh; Configuración: 3S1P; Voltaje de la batería: 11,1 V; Voltaje de la celda: 3,2 ~ 4,2 V; Descarga: 80 ° C; Tipo de enchufe: Deans Plug. Conector de descarga: conector en T.

【Parámetros】 139 * 47 * 38 mm / 5.47 * 1.85 * 1.47in (L * W * H); Peso aproximado: 425 g.

Aplicación】 - Batería GOLDBAT Lipo 5200mAh 3S RC, adecuada para baterías Lipo, especialmente desarrollada para modelos profesionales de RC hobby en una escala de 1:10 y 1/8, como: Emaxx, Bandit, Losi, Team Associated, Traxxas Slash, Versión Rustler, coche RC, barco RC, camión, dron, FPV, Axial, Tamiya, Duratrax, etc. (Solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, encajará).

Garantía】 Prometemos 1 año de garantía para cada cliente. Comuníquese con nosotros a través de nuestro correo electrónico de servicio al cliente: [email protected] para obtener un mejor servicio para un mejor servicio.

Youme Power 2 Paquetes 11.1v Lipo Batería 5200mAh, 3S Lipo Batería 50C con Deans T Plug para RC Coche / Camión, Barco, Drone, Buggy, Truggy, RC Helicopter, RC Avión, UAV, FPV (Corto) € 70.49 in stock 1 new from €70.49

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【¿QUÉ CONSIGUE?】 Batería de lipo shorty 3s 11.1v 5200mah 50c T batería de polímero de litio, gran capacidad, ráfaga alta, recarga rápidamente, larga vida útil (150 veces como mínimo), hasta 200Wh / kg de densidad de energía

【ESPECIFICACIÓN】 material: li-polímero; voltaje de la batería: 11.1v; celda: 3s; voltaje de la celda: 3. 7 ~ 4. 2v; capacidad: 5200mah; descarga: 50c; enchufe de descarga: conector en T. Dimensión:137*45*30mm; peso neto: 362g

【APLICACIÓN】 Batería lipo 3s 5200mah adecuada para helicóptero RC, avión, multirrotor, barco, automóvil, camión, modelos Traxxas en escala 1/10 o más grande, Traxxas RC Cars, Slash VXL, Slash 4x4 VXL, E-Maxx Brushless, E- Modelos Revo Brushless y Spartan (solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, entonces se ajustará)

【PROFESIONAL Y CONFIABLE】 Con la tecnología de producción más avanzada y equipos de control de calidad estrictos, nuestras baterías Lipo proporcionan una curva de descarga constante, alta velocidad de descarga para alcanzar la velocidad máxima con la mayor estabilidad y potencia de sus pasatiempos RC. Háganos saber si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, y le responderemos dentro de las 24 horas.

【NOTE NOTA DE VOLTAJE】 3S RC Lipo Battery El mecanismo de protección incorporado garantiza una carga y un uso seguros. No sobrecargue más de 4.2V ni descargue por debajo de 3.7V, nunca deje la batería desatendida durante la carga

YOWOO Batería de grafeno 3S 5000mAh 100C 11.1V Lipo Batería recargable con Deans T Plug para vehículos a escala 1/8 Arrma Slash VXL Slash 4x4 VXL E-maxx Brushless Axial e-revo Brushless Spartan Models € 60.58 in stock 1 new from €60.58

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Lo que obtienes】 1 x YOWOO 3s batería lipo 5000mAh 100C Deans T; 1 x manual de usuario; 1 x correa de batería; 1 x caja envuelta.

【Especificación de YOWOO 3s Lipo】 Capacidad: 5000mAh; voltaje: 11.1V; Celda: 3S; Voltaje de la celda: 3.7 ~ 4.2V; Descarga: 100C; Tapón de descarga: Deans T; Dimensión: 155x50x25mm(L*W*H) /6.10x1.96x0.98 pulgadas; Peso: 413g / 0.91 lb / 14.56 oz.

【Características de la batería YOWOO Lipo 3s】 Batería lipo de grafeno de nueva tecnología, material nuevo, mayor vida útil. Baja resistencia interna, bajo calor, alta tasa de explosión, alta tasa de descarga, mejor rendimiento que la batería lipo normal.

【Mantenimiento】 Tenga en cuenta que todas las baterías de grafeno no se almacenan más de 2 días con alta presión (carga completa), la alta presión de almacenamiento conduce fácilmente a que la batería se hinche y dañe el rendimiento de la batería. Se recomienda almacenar la batería durante mucho tiempo: Descargue la batería a 3.8V de cada celda.

【Aplicación】 YOWOO 3s lipo 5000mah adecuado para helicóptero RC, avión, multirotor, barco, coche, camión, vehículos Traxxas a escala 1/10 o más grandes, Axial Yeti XL 1/8 Monster Buggy, Traxxas X-Maxx, Traxxas slash 4x4 sin escobillas , Slash 4x4 RTR TQI, E-Maxx RTR a prueba de agua con radio, ARRMA Talion 6S BLX, ARRMA Typhon 6S BLX, Associated 1/10 RC10R5 Oval, Kyosho 1/8 Inferno MP9e, Traxxas Spartan VXL 6S RC Boat, Pro Boat Blackjack 29.

HRB 3S 11.1V 6000mAh 50C RC LiPo batería con XT60 Plug para RC helicóptero RC Avión RC Hobby (XT60 Plug) € 48.16 in stock 1 new from €48.16

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features HRB profesional de la batería Li-Po; Japón y Corea del polímero de litio Superior materias primas.

Recarga rápida, vida de ciclo largo (mínimo 150 veces), hasta densidad de energía 200Wh / kg.

Dimensión: 155 mm x 48 mm x 27 mm (diferencia 0-3mm) , Peso: 421g ± 2 g

Aplicación: avión RC, RC, RC coche, carro de RC, barco de RC, aviones no tripulados, FPV, Skylark m4-fpv250, Mini trituradora 200, Indy250 más mojo 280, Qav250, Vortex y Emax nighthawk 250 (Sólo si el voltaje, la dimensión y el partido enchufe, entonces cabrá).

Alta calidad: Proporcionar energía estable y continua, mantener vuelo seguro y de alta velocidad. Nuestras baterías están autorizadas por el ISO9001, ISO14001

Cargador Lipo B3 für 2S 3S Akku (7.4V, 11.1V), Kompaktes Airsoft-Schnellladegerät (100-240V) für RC Quadcopter RC Drone Car Boat € 17.88 in stock 1 new from €17.88

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Carga rápida】 Voltaje de entrada de CA: 100-240 V; Max. Corriente de carga: 3 * 800mA, cargar una batería Li-Po de 11.1V 1200mAh solo toma 1.5 horas.

【Cargador RC Lipo】 Este cargador fue desarrollado especialmente para baterías Lipo de 2 ~ 3 celdas.

【Pantalla LED】 Este cargador se enciende y muestra el estado de carga. Los LED de encendido se iluminan en rojo cuando comienza el proceso de carga. Se vuelven verdes cuando están llenos.

【Alta calidad, seguro y duradero】 Utiliza una carcasa a prueba de fuego, que es segura y confiable. La protección contra sobrecorriente, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos y protección contra sobretensión lo mantendrán a usted y a su cargador seguros.

【Cargador Lipo Balance】 Equilibrador de batería de litio independiente incorporado que garantiza que cada celda esté completamente cargada y protegida para maximizar la vida útil y el rendimiento de la batería. READ Los 30 mejores Puas Guitarra Acústica de 2021 - Revisión y guía

HRB Batería RC LiPo 5000mAh 11.1V 3S 50C XT60 Conector para RC Hobby RC Coche helicóptero avión (Conector XT60 con Adaptador de 4 Piezas) € 47.38 in stock 1 new from €47.38

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Materias primas superiores de polímero de litio de Japón y Corea (celda de grado A)

Capacidad: 5000mAh, voltaje: 11.1V, versión: 3S,

Corriente de descarga continua máx .: 50C, descarga máxima de ráfaga: 100C. Compatible con XT60 Traxxas Plug, Tamiya Plug, Deans Plug y EC3 Plug

Dimensiones: 155 mm × 48 mm × 23 mm (diferencia de 0-3 mm), peso: 376 ± 2 g

Aplicaciones: Diseñado especialmente para automóviles Traxxas RC, adecuado para los modelos Slash VXL, Slash 4x4 VXL, E-Maxx Brushless, E-Revo Brushless y Spartan.

HRB 2pcs 3S Lipo Batería 11.1V 2200mAh Lipo para Walkera Devo 7 10 F12E/JR Transmisor Futaba RC € 42.75 in stock 1 new from €42.75

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Corriente de salida estable, protege tu modelo RC

Mantenimiento y alta tasa de descarga, duradero

Material: Li-polímero; Voltaje de la batería: 11.1V; Celular: 3S, Capacidad 2200mAh

Dimensiones: 99 x 30 x 20 mm, Peso: 122 g

Adecuado para el transmisor JR Futaba Walkera RadioLink

YOWOO 2 Piezas 11.1v 3S 2200mAh 50C Batería de lipo con Enchufe XT60 Batería RC para E-flite Valiant Parkzone E4F Wildcat Great Planes E-Cub RC Coche Barco Camión Heli Avión Helicóptero Quadcopter € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Lo que obtienes】 2 x Paquete de YOWOO 3S 11.1V 2200mAh 50C RC Lipo con enchufe XT60 1x manual de usuario; 1x caja envuelta.

【2200mah Lipo Batería Especificación】 Material: Polímero de litio, Celdas: 3S, Voltaje: 11.1v, Capacidad: 2200mAh, Velocidad de descarga: 50C, Dimensión: 105x34x24mm / 4.13x1.34x0.94 pulgadas; peso neto: 168g/0.37lb/5.93oz. Enchufe de carga: JST-XH; Enchufe de descarga: conector de enchufe XT60.

【Ventaja】 Solo utilizamos celdas de calidad A, no B o C, nuestra batería rc tiene una larga vida útil (150 veces como mínimo), hasta 200Wh / kg de densidad de energía. ¡Entregue el poder cuando lo necesite! El paquete de batería ofrece una velocidad de descarga para llevar su unidad RC al máximo de sus capacidades.

【Aplicación】 YOWOO11.1V 2200mAh rc lipo batería para planeador 3D y planeador EPP, Skylark m4-fpv250, Mini Shredder 200, Indy250 plus mojo 280, Qav250, Vortex y Emax nighthawk 250, 800MM Warbirds, heli pequeño, QAV180 / 210, DJI Phantom Quadcopter, DJI Phantom FC40 Spare, Walkera E22, rastreadores RC, helicóptero Blade 450 3D y otras piezas RC DIY. (Solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, entonces encajará)

【Nota】 No golpee, desarme, cortocircuite ni ponga la batería en fuego o agua. No sobrecargue ni descargue demasiado las baterías. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos por: [email protected]

GOLDBAT RC Battery 5200 3S 50C 11.1V Lipo Battery Pack con Deans Plug y Conector XT60 para helicóptero RC Avión RC Helicóptero Avión Drone FPV Racing … € 36.92 in stock 1 new from €36.92

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Specification GOLDBAT 11.1V 5200mAh Batería RC especificación】 -Tensión de la batería: 11.1 V; Configuración: 3S1P; Capacidad: 5200 mAh; Descarga: 50C; Conector de descarga: decanos y conector XT60

【Parámetro】 - dimensión: 138 * 42 * 30 mm; Peso: 368 g / 12,98 oz

【Nota de voltaje】 - No cargue más de 4.2 V ni descargue por debajo de 3.7 V.

【Aplicación】 Estas baterías RC GOLDBAT 5200mAh son compatibles con automóviles RC, aviones RC, helicópteros y barcos RC, etc. (Tenga en cuenta si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden con su modelo).

【Garantía de garantía】 Prometemos 1 año de garantía para cada cliente. Póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico de servicio al cliente: [email protected] para un mejor servicio

tattu 1300 mAh 11.1 V 75 C 3S1P Lipo Batería Pack con XT60 Conector para UAV Drones FPV Racing Quadcopters Avión como TBS Gemini, IRC Vortex, lumenier QAV250/210 charpu Edition/qav180, zmr250, Align € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ventaja: avanzada tecnología de batería, larga duración, gran capacidad, batería de alto rendimiento, cómodo, carga rápida y

Material: polímero de litio superior Japón y Corea materias primas

Dimensión: 71 * 34 * 21 mm. Peso: 122 g Tipo de conector: XT60. Balancer tipo de conector: JST de xhr

Applications: TBS Gemini, IRC Vortex 250 Pro & 285 (lightweight BEGINNER setup), lumenier QAV250/210 charpu Edition/qav180 & raceblade, ZMR250, Align mr25 & 25p, etc

Diseño: atrevido bosquejo para proteger RC Potencia en curso, fábrica estrictos QC examen

KoelrMsd Airtonk Power 11,1 V 1000 mAh 15C 3S batería Lipo Mini Enchufe Recargable Doble celda para Piezas de Modelo Juguete niño Regalo € 16.62 in stock 1 new from €16.62 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 1.Proporciona un tiempo de trabajo duradero, le brinda más tiempo divertido.

2.Adecuado para la mayoría de los modelos RC, como drones de carreras RC, helicópteros, automóviles, botes, etc.

Cargador de equilibrio 3.Support.

4.Batería recargable de doble celda.

5.Con mini enchufe.

GOLDBAT Champ 11.1V 1500mAh Lipo FPV Battery 120C 3S Lipo RC Battery with XT60 Connection Battery for FPV Quadcopter 250S Mini Drone Airplane Drones Vortex Flip FPV € 21.59 in stock 1 new from €21.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【ESPECIFICACIÓN】: Material: polímero de litio; Voltaje: 11,1 V; Celda: 3S; Capacidad: 1500 mAh; Descarga: 120 C; Puerto de descarga: XT60 Male; Voltaje de la celda: 3,2 ~ 4,2 V;

【Parámetro】 - Dimensión de la batería lipo GOLDBAT 3S 1500mah (± 2 mm): 71.88 * 35.05 * 25.4 mm / 2.83 * 1.38 * 1.0 pulgadas (L * W * H); Peso aproximado (± 15 g): 130 g.

【AMPLIO COMPATIBLE】 Batería lipo GOLDBAT 11.1 V 1500 mAh fpv adecuada para drone, FPV, Skylark m4-fpv250, Mini Shredder 200, Indy250 plus Mojo 280, Qav250, Emaxx, Bandit, versión Rustler, Losi, Axial, Tamiya, Duratrax y más (solo si el voltaje, las dimensiones y el enchufe coinciden, encaja).

【Profesional y confiable】 - Batería LIPO GOLDBAT 3S Con la tecnología de producción más avanzada y equipos de control de calidad estrictos, nuestras baterías lipo proporcionan una curva de descarga constante y una alta tasa de descarga para alcanzar la velocidad máxima con la mayor estabilidad y rendimiento de sus pasatiempos RC.

【Lo que obtienes】 - 1 baterías Lipo GOLDBAT 11.1V 120C 1500mAh con conector XT60. Comuníquese con nosotros de inmediato si tiene algún problema. Le responderemos en 24 horas.

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Bateria Lipo 11.1V solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Bateria Lipo 11.1V antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Bateria Lipo 11.1V del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Bateria Lipo 11.1V Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Bateria Lipo 11.1V original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Bateria Lipo 11.1V, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Bateria Lipo 11.1V.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.