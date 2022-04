Inicio » Varios Los 30 mejores Bata Trabajo Mujer de 2022 – Revisión y guía Varios Los 30 mejores Bata Trabajo Mujer de 2022 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

MISEMIYA - Delantal Impermeable Uniforme ESTÉTICA Laboral Limpieza CLINICA Hospital Veterinaria SANIDAD Médico Enfermera - Ref.868 - L, Delantal Limpieza 868-1 Negro € 12.95

€ 12.00 in stock 2 new from €12.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Delantal forma camiseta para mujer, coloridos, cuello redondo, y detalles de ribetes en los bordes del delantal

Bolsillo delantero grande para un uso cómodo de almacenaje

65% Poliéster, 35% Algodón

Uso en el amibito de la limpieza, residencia, clinico, veterinario

BSTT Mujer Bata de Laboratorio Blanco uniformes de trabajo nueva mejora Mangas abotonadas delgado M € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TELAS : 35% algodón, 65% poliéster, ligero y cómodo, transpirable y cómodo, antibacteriano y antiarrugas, no puede permitirse la pelota, super absorbente, inodoro

NUEVAS MEJORAS: aumentar la transpirabilidad del producto y optimizar las deficiencias de la falta de transpirabilidad del viejo producto

ESTILO DE LA MODA: aumento de bolsillo, Cuello clásico, exquisito diseño de botones

CORTE 3D TRIDIMENSIONAL la última tecnología de costura de dos carriles, despedirse del diseño tradicional, agregar elementos de moda, adecuado para todo tipo de ocasiones

GARANTÍA DE CALIDAD: buena calidad, se atreven a prometer, soporte al cliente las 24 horas, devolución de dinero de 30 días garantizada READ Los 30 mejores Extensiones De Pelo Natural de 2022 - Revisión y guía

Casaca Señora Sin Mangas con Botón Uniforme Laboral Limpieza - con Dibujo Café L € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casaca sin mangas con dibujo.

Lavado normal hasta 60 °C.

Con dos bolsillos laterales y cierre de botones.

Ideal para uniformes en clínicas de estética, veterinarias, hospital, peluquerías, Etc.

Por favor, revise la GUÍA DE TALLAS antes de realizar su pedido.

Portwest Mandil Con Bolsillo, Color: Verde Botella, Talla: L/XL, S843BGRL/XL € 13.03 in stock 2 new from €13.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente tejido duradero con excelente retención de color

1 Bolsillo para seguridad

Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad

Disponible en una variedad excelente de colores corporativos

MISEMIYA Batas Laboratorios Túnica de enfermería Uniformes Sanitarios, Rosa (Fucsia 9), ((Tamaño:L) para Mujer € 21.95

€ 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casaca manga corta unisex, cierre de botones, cuello de pico, cómodos y ágil de llevar

Bata sanitarios detalle de bolsillo en los laterales del uniforme y en la altura del pecho

Uniformes Sanitarios Ideal para laboratorio,farmacias,hospitales,clinicas...ect. BATA CABALLERO MANGA LARGA destinada a vestuario laboral y o uniforme.

Es perfecta para trabajos industrial , talleres , mecánico , técnico , fontanero Etc.. USO DIARIO.. Bata manga larga para hombre, con cierre de botones,detalle de bolsillo en los laterales

Materiales Garantizados: 65% Poliester, 35% Algodón, Peso:190g/m²

Casaca Mujer Sin Mangas con Botón Uniforme Laboral Limpieza Casaca Señora - Estampada Corazón XXXL € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 bolsillos delanteros perfectos para celular u otro artículo personal importante que siempre llevas contigo.

El material de la casaca mujer es cómodo de usar y asegura la circulación de aire debajo y sobre la tela para evitar la sudoración.

La casaca se puede lavar a máquina a 30 C y planchar si es necesario.

Ideal para uniformes en clínicas de estética, veterinarias, hospital, peluquerías, Etc.

Por favor, revise la GUÍA DE TALLAS antes de realizar su pedido.

EBRATEX Casulla de trabajo para mujer Roja | Bata Estola maestra y profesora infantil | Uniforme laboral para tiendas y comercios | Delantal de limpieza hostelería | Regalo maestra € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No tienes que preocuparte por encontrar la talla adecuada, es una prenda que se fabrica en talla única y se adapta perfectamente a los contornos de cada silueta.

Composición de la tela: 65% poliéster - 35% algodón de color liso rojo 220 grs. Vivo borde casulla del mismo color de la tela.

Medidas Casulla: Ancho 57 cm X Alto 80 cm. Escote redondo, sin mangas. Diseñada con protección frontal y trasera, se ajusta perfectamente con lazos laterales delante y detrás, o en los laterales, según gusto de cada persona.

Bolsillo frontal: Ancho 36 cm X 22 cm alto aprox. Estampado con coloridos divertidos y agradables. Dispone de un cómodo espacio de almacenamiento para todas las necesidades, confeccionado con tela PET reciclado 260 grs.

La solución perfecta para proteger sus prendas, destinada a vestuario laboral, para trabajos con niños, personal de limpieza, empleada de hogar, Ideal como uniformes para dependientas en tiendas y comercios. Y por supuesto para labores en casa.

3M Prenda de Protección € 8.15 in stock 2 new from €8.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6)

Material microporoso laminado

Cremallera de doble sentido con solapa que proporciona una mayor comodidad al quitar y poner y protección adicional

Puños, cintura y tobillos elásticos para un mejor ajuste y mayor libertad de movimiento

Muy bajo desprendimiento de fibras

MISEMIYA - Casaca SEÑORA Mangas Cortas Uniforme Laboral CLINICA Estética Limpieza Veterinaria SANIDAD Médico Enfermería - Ref.702 - L, Blanco € 19.97 in stock 1 new from €19.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Manga corta, longitud de espalda central de 72 cm en talla M, cuello en V, aberturas laterales, 65% poliéster, 35% algodón, popelina

LAVADO SIN PROBLEMAS: Simplemente arroje la prenda en la lavadora y deje que ésta haga el resto. ¡Sin decoloración, ni encogimiento!

LA CAMISETA ADECUADA PARA TODOS: Encuentre el tamaño correcto en nuestra tabla y disfrute de un ajuste perfecto. ¡Ideal para enfermeras y todos los profesionales de la salud y la belleza!

CÓMODO Y LIGERO DURANTE TODO EL DÍA: ¡Facilite su trabajo y siéntase cómodo con Misemiya Uniforms! ¡Sensación ligera y transpirable!

DESCUBRA NUESTRA COLECCIÓN DE COLORES: Eche un vistazo a nuestra elegante colección de felpa y explore nuestra gran variedad de colores.

Velilla 700 1 48 - Bata unisex Azul marino Talla 48 € 20.67

€ 18.81 in stock 2 new from €16.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bata unisex

Material: sarga

3 bolsillos de parche

65% poliéster - 35% algodón

175 gr/m2

MISEMIYA - Casaca Sanitarios Mujer Raya Uniforme ESTÉTICA Médico Enfermera Dentista Limpieza Veterinaria SANIDAD HOSTERERÍA Ref:T820 - S, Fucsia € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camisa Mujer CUELLO SOLAPA MANGA CORTA RAYA destinada a vestuario laboral y de hostelería o veterinaria o limpieza.

Ideal para uniformes en clínicas de estética, veterinarias, hospital, peluquerías, Etc. . USO DIARIO..

Casaca maga corta ,cuello de solapa, color en contraste con el uniforme en los bordes de las mangas,bolsillo y cuello .

LAVADO SIN PROBLEMAS: Simplemente arroje la prenda en la lavadora y deje que ésta haga el resto. ¡Sin decoloración, ni encogimiento!

CÓMODO Y LIGERO DURANTE TODO EL DÍA: ¡Facilite su trabajo y siéntase cómodo con Misemiya Uniforms! ¡Sensación ligera y transpirable!

Casaca Señora Sin Mangas Negro Uniforme Laboral - S € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨Casaca sin mangas

✨Lavado normal a 60 °C.

✨Con dos bolsillos y cierre de cremallera

✨Ideal para uniformes en clínicas de estética, veterinarias, hospital, peluquerías, Etc.

✨Revise la GUÍA DE TALLAS antes de realizar su pedido.

MISEMIYA - Casaca Mujer Mangas Cortas Uniforme Laboral CLINICA Estética Limpieza Veterinaria SANIDAD Dentista HOSTELERÍA Ref.707 - L, Negro € 12.37

€ 9.40 in stock 1 new from €9.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casaca Sanitarios uso unisex,de manga orta y cuello pico, detalle de hebilla en la parte derecha del unifprme

Uniformes Sanitarios detalle de bolsillo en los lateleras del uniforme

Uniformes medicos Ideal para limpieza,hospital,sanitario,residencia,clinica dental,veterinario,enfermero,medico...ect.

Materiales Garantizados:65% Poliester, 35% Algodón, Peso:170g/m²

Casaca Mujer Mangas Cortas Uniforme Laboral CLINICA Estética Limpieza Veterinaria SANIDAD Dentista HOSTELERÍA Ref.707

fratelliditalia.org Bata de esteticista para mujer, peluquería sanitaria, enfermería, Oss, trabajo € 26.49 in stock 1 new from €26.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chaqueta de mujer con cremallera central media mangas bolsillos integrados material 65% poliéster 35% algodón lavable a máquina antiirrir

antiencogimiento y antimanchas. Ofrece gran resistencia a la abrasión y al desgarro

No se arruga ni se arruga mantiene el pliegue y tiende a recuperarlo incluso después de los lavados. Secado rápido y transpirable. Tabla de tallas: XS=40-42 S=42-44 M=44-46 L=48-50 XL=52-54 xxl=54-56

Adar Delantal universal - Delantal unisex - 702 - Black - Regular € 16.10 in stock 1 new from €16.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MULTI PROPÓSITO: Este delantal es perfecto para todos los entornos, desde hospitales hasta centros artísticos y mucho más.

BOLSILLOS: Nuestro delantal viene con 2 bolsillos frontales profundos que brindan espacio de almacenamiento para todas sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS: Diseño con bordes auto recortados y lazos laterales ajustables para mayor comodidad.

COBERTURA: Diseñado para una cobertura óptima, esta prenda brinda cobertura frontal y posterior completas para mantenerlo limpio y seguro.

MATERIAL: Hecho de popelina para mayor durabilidad y protección mejorada contra todos los elementos presentes en su lugar de trabajo. READ Los 30 mejores Bravecto Pastillas Para Perros de 2022 - Revisión y guía

Pinji - Batas de Trabajo para Peluquero Salón de Belleza, Delantales de Trabajo Sin Mangas para Mujer, Uniforme de Trabajo para Esteticista Peluquero € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [POLIÉSTER DE ALTA CALIDAD]= Esta bata de trabajo está hecho de material de alta calidad, de buena hechura, no se desvanece, antiestática, es transpirable y cómodo para usar.

[DISEÑO CREATIVO]= Diseño de solapa, delantal sin mangas, con bolsillos para guardar cosa pequeña. Versión especialmente personalizada, diseño de cintura, realza la feminidad.

[VENTAJA DE VESTIR]= Peso adecuado: por debajo de 176.37 libras / 80kg. Doble diseño de correa para el hombro, no apretado, resaltando la fascinante curva del cuerpo.

[USO MULTIFUNCIONAL]= Ampliamente utilizado en salones de belleza, spas de belleza, hoteles, tiendas de uñas, etc. Se utiliza en la industria de servicios para hacerle lucir más profesional.

[PAQUETE INCLUYE]= El paquete incluye: Bata de trabajo * 1pc (no incluye otro accesorio). Producción de fábrica profesional, rendimiento de alto costo, colores brillantes, amado por los clientes.

Fratelli ditalia Bata de mujer esteticista masajes OSS peluquera maestra escuela guardería trabajo € 24.91 in stock 1 new from €24.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bata de mujer de media manga con botones automáticos ocultos

La talla XS VESTE 38/40 - S/42 - M/44 - L/46-48 - XL/48-50 - XXL/52-54 - 3XL/54/56

Modelo Slim – Apertura lateral – 2 bolsillos – Cómodo – Modelo no planchado

Longitud = XS = 68 S = 69 M = 70 L = 72 XL = 72 XXL = 74 XXL = 75

Antimanchas y antiencogimiento – Mezcla de algodón 100 % fabricado en Italia

Bata de mujer de algodón para el trabajo, esteticista, alimentos, limpieza escolar, fabricada en Italia azul claro 38 € 19.17 in stock 1 new from €19.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bata para mujer. Bata de trabajo. Bata maestra. Bolsillos integrados.

Cierre de botones. Bolsillos laterales. Diseño cómodo.

Fabricado en Italia. Algodón y poliéster.

Cierre con botón central. Modelo Longuette

Fabricado en Italia.

MISEMIYA Delantal Limpieza Batas de Laboratorio, Verde 68, M Unisex Adulto € 11.00 in stock 1 new from €11.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Delantal forma camiseta para mujer, coloridos, cuello redondo, y detalles de ribetes en los bordes del delantal

Bolsillo delantero grande para un uso cómodo de almacenaje

Uso en el amibito de la limpieza, residencia, clinico, veterinario

Material 65% poliéster, 35% algodón, peso 190g/m130

Department mujer

Ardeco's Bata maestra profesora casulla estola estampada Caperucita € 23.30 in stock 1 new from €23.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Verde Size Talla única

AIESI® Bata de Laboratorio Medico para Mujer blanco de algodón 100% sanforizado talla 54 € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRENDA protectora para uso médico de manga larga en algodón sanforizado con 2 bolsillos laterales a la altura de las caderas y 1 a la altura del corazón. Botones delanteros femeninos, martingala trasera y puños abotonados

Producto comúnmente utilizado en el campo médico para salvaguardar la salud y seguridad del operador, proporcionando una barrera física entre la persona y los riesgos asociados con el entorno de trabajo

ESPECIFICACIONES ALGODÓN: Esta prenda ha sido confeccionada con un proceso de acabado textil también llamado tratamiento Sanfor, practicado casi exclusivamente sobre tejidos finos de algodón para fijarlos en tamaño y evitar que se encojan durante el uso (encogimiento no superior al 1%)

LAVADO: La bata AIESI se puede lavar en agua o lavadora a MAX 70 ° C, con lejía a base de cloro o secar con percloroetileno. El planchado debe realizarse a una temperatura inferior a 150 ° C. No secar en secadora

DISPOSITIVO de protección individual Clase I con marca CE - Tallas disponibles de 40 a 60

Fratelli ditalia Bata de trabajo negro verano mujer peluquería esteticista Centro estetista € 25.90 in stock 1 new from €25.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camisetas mujer medias mangas con botón automático oculto

LA TALLA XS VESTE 38/40 - S/40-42 - M/44 - L/46-48 - XL/48-50 - XXL/52-54 - 3XL/54/56

Modelo Slim - Espaciador lateral - 2 bolsillos - Cómodo - Modelo sin plancha

Longitud = XS= 68 S=69 M=70 L=72 XL=72 XXL=74 XXL= 75

Antimanchas y antiestragamiento - Mezcla de algodón 100 % Made in Italy -

fratelliditalia.org Bata delantal de mujer camarera doméstica limpieza trabajo media manga corta € 32.90 in stock 1 new from €32.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Bata de mujer de media manga con cierre de botón central

✅ Con dos bolsillos en la cadera y uno en el pecho y bolsillos de mangas y cuello de encaje

✅ Material: 100% algodón. Fabricado en Italia

Se puede lavar en lavadora a 30 °C y planchar si es necesario

✅ Modelo Regular Fit: el tejido antiarrugas y transpirable es cómodo de llevar y da libertad al cuerpo proporciona la circulación del aire debajo y por encima del tejido para evitar la sudoración y eliminar el exceso de calor

Portwest Basta Estandar, Color: Negro, Talla: XXL, 2852BKRXXL € 22.39

€ 21.34 in stock 2 new from €21.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado

Excelente retención del color, haciendo que la prenda mantenga el aspecto de nueva durante más tiempo

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV

3 Bolsillos para mayor capacidad - Dos bolsillos de parche inferiores

Bolsillo en el pecho - Frontal con corchetes oculto

B-well Carina Casacas Sanitarias Mujer Manga Corta con Botones a presión y Cuello en Y para Mujeres (Coala, M) € 18.49 in stock 1 new from €18.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅3 BOLSILLOS CON COSTURAS REFORZADAS: 2 bolsillos delanteros perfectos para celular u otro artículo personal importante que siempre llevas contigo + 1 bolsillo en el pecho.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD - 50% algodón, 50% poliéster con un peso de 165g / m².

✂️MODELO REGULAR FIT: el material de la casaca sanitaria mujer es cómodo de usar y asegura la circulación de aire debajo y sobre la tela para evitar la sudoración.

CUIDADO Y LAVADO: La casaca sanitaria mujer se puede lavar a máquina a 30 C y planchar si es necesario.

FABRICADO EN EUROPA - La casacas sanitarias mujer mujeres fueron creadas para hospitales, laboratorios, farmacias, hoteles, clínicas dentales y clínicas veterinarias. Palltex es una empresa europea de ropa de trabajo que destaca por la comodidad y elegancia en el trabajo diario de médicos, enfermeras, dentistas, farmacéuticos, veterinarios, personal médico, trabajadores y estudiantes.

EBRATEX Casulla de trabajo para mujer Burdeos | Bata Estola maestra y profesora infantil | Uniforme laboral para tiendas y comercios | Delantal de limpieza hostelería | Regalo maestra € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No tienes que preocuparte por encontrar la talla adecuada, es una prenda que se fabrica en talla única y se adapta perfectamente a los contornos de cada silueta.

Composición de la tela: 65% poliéster - 35% algodón de color liso Burdeos 220 grs. Vivo borde casulla del mismo color de la tela.

Medidas Casulla: Ancho 57 cm X Alto 80 cm. Escote redondo, sin mangas. Diseñada con protección frontal y trasera, se ajusta perfectamente con lazos laterales delante y detrás, o en los laterales, según gusto de cada persona.

Bolsillo frontal: Ancho 36 cm X 22 cm alto aprox. Estampado con coloridos divertidos y agradables. Dispone de un cómodo espacio de almacenamiento para todas las necesidades, confeccionado con tela PET reciclado 260 grs.

La solución perfecta para proteger sus prendas, destinada a vestuario laboral, para trabajos con niños, personal de limpieza, empleada de hogar, Ideal como uniformes para dependientas en tiendas y comercios. Y por supuesto para labores en casa. READ Los 30 mejores Alcohol De Quemar de 2022 - Revisión y guía

Petersabitidalavoro Bata de trabajo de mujer verde de manga larga con inserciones maestras para limpieza profesional Verde XS € 23.90 in stock 1 new from €23.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Corto con manga larga, doble bolsillo profundo y bolsillo pectoral, bata de mezcla de algodón, muy fácil de planchar y de larga duración. Ideal para centros de guardería, supermercados, mujeres de limpieza, frutas, dormitorios de pisos y otras infinitas posibilidades de trabajo. !

Material: mezcla de algodón lavable a máquina

Ofrece una alta resistencia a la abrasión y al desgarro, no se deshilacha ni se arruga

Mantiene el pliegue y tiende a enjuagarse incluso después de los lavados. Se seca rápidamente y es transpirable.

Medida del hombro a hombro: XS/41 S/42 M/44 L/48 XL/52 XXL/57 Talla pecho XS/49 S/52 M/55 L/57 XL/62 XXL/68

Portwest C852NARL Abrigo de Protection, Standard , L, Azul (Navy) € 25.35 in stock 3 new from €21.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bata estándar ideal para laboratorio

100% Kingsmill 65% poliéster 35% Algodón, 245 g

Disponible en varios colores

MISEMIYA - Casaca SEÑORA Mangas Cortas Uniforme Laboral CLINICA Hospital Limpieza Veterinaria SANIDAD HOSTELERÍA - Ref.702 - S, Lila € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casaca Sanitarios manga corta para mujer, cuello polo pico,cierre de cremallera.

Uniformes Sanitarios Bolsillo en los laterales,adornado de ribetes y un bolsillo lateral en la altura del pecho

Camisas Sanitarios Comodos,agiles para el uso

Uniformes Sanitarios Ideal para el ambito de hospital, clinicas, limpiezas....ect.

Materiales Garantizados:65% Poliester 35%Algodon Peso:190g/m²

Bata de trabajo para mujer, ideal para camarera / asistente de limpieza / empleada de hogar, de algodón azul celeste 40 € 25.57 in stock 1 new from €25.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bata para camarera o asistente de limpieza, de algodón, con manga larga y botones.

Bata para mujer, adornada con blondas, botonadura central, dos bolsillos en los lados y un bolsillo en el pecho.

Botones para cierre de la manga larga, bolsillos en los lados, bolsillo en el pecho.

Una de sus características es la posibilidad de aplicar en los extremos de la bata (a la altura de los dobladillos) bordados de todo tipo que hacen más bonita la bata.

Bajo estas blondas se pueden aplicar forros de colores, dependiendo de quien vista la bata.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.