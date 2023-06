Los 30 mejores Bandeja Para Horno de 2023 – Revisión y guía

ICQN Bandeja de horno 45,5 x 37,5 x 6 cm | Bandeja de goteo esmaltada extra profunda | Adecuado para Bosch, Siemens, Neff, Constructa, Flavel | Resistente a rayones e inoxidable | 455 x 375 milímetro

€ 41.52

€ 39.44 in stock