Los 30 mejores Bañadores De Mujer Natacion de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Bañadores De Mujer Natacion veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Bañadores De Mujer Natacion disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Bañadores De Mujer Natacion ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Bañadores De Mujer Natacion pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Speedo Endurance + Estampado Medalist Bañador, Adult Female, Negra, 38 € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Amazon.es Features Diseño Medalist: asiste al movimiento y a la flexibilidad del hombro, es un bañador ideal para entrenar

100 % resistencia al cloro: para un rendimiento de larga duración

Secado rápido: se seca rápidamente después de tu entrenamiento de natación

ARENA W High Bañador Deportivo Mujer Solid Swim Tech Alto, Red-White, 38 € 18.72

€ 14.61 in stock 1 new from €14.61

Amazon.es Features Bañador deportivo, duradero y de secado rápido

Tejido Max life Arena: 100% resistente al cloro, protección UV UPF 50+, larga duración

Espalda abierta y corte de pierna alto para una máxima libertad de movimientos y una resistencia reducida forro delantero

Ideal para nadadoras Fitness frecuentes y nadadoras competitivas.

Talla francesa (EU)

PUMA Women's Swimsuit Bañador de una Pieza, Marina, XS para Mujer € 29.99

€ 20.99 in stock 3 new from €20.99

Amazon.es Features Protección UV 50+

Totalmente forrado para garantizar un ajuste cómodo y suave en la piel

Fabricado con nailon reciclado

Resistente al cloro, para una larga vida útil del tejido

Ya sea en vacaciones o en la vida cotidiana, las características técnicas se combinan con un estilo atemporal y ofrecen comodidad y confianza en sí mismo. Simplemente mueve y disfruta del agua. READ Los 30 mejores Camiseta Niño Manga Larga de 2021 - Revisión y guía

Speedo Boom Splice Muscleback Bañadores de Mujer para Natación, Color Negra/Rosa eléctrico, Talla 40 € 40.00

€ 29.99 in stock 8 new from €29.99

Amazon.es Features Diseño Flyback: ofrece flexibilidad y libertad de movimiento, para que puedas nadar con comodidad

Secado rápido: se seca rápidamente después de tu entrenamiento de natación

Pierna de corte medio

Nuestro nuevo modelo Flyback incorpora tiras delgadas tipo Racerback y una abertura modesta en la espalda, aportando un toque moderno a la silueta original de Speedo

Yutdeng Mujeres Bikini Talle Bajo Traje de baño Push up Bañador Triángulo Brasileño Sexy Tanga 2 Piezas Verano Color Liso Bikinis Ajustable Clásico Playa Natacion € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Amazon.es Features El traje de baño con top de bikini triangular clásico, muestra un aspecto divertido y dulce. Los lazos ajustables en el cuello y la espalda ofrecen un soporte cómodo. Estilo caliente para mostrar tu glúteo sexy y hacer que tu cuerpo sea realmente sexy y atractivo.

Parte inferior de bikini de cintura baja con poder de ocultación moderado, Pueden estira las piernas para resaltar la curva de la cintura. Proporciona un ajuste perfecto y al mismo tiempo garantiza la mejor libertad de movimiento al nadar.

Braguita de bikini de cintura baja con cobertura moderada. Alarga la línea de la pierna y resalta la curva de tu cintura. Esto proporciona un ajuste perfecto y, al mismo tiempo, garantiza una libertad de movimiento óptima al nadar. El pecho en forma de U se puede empujar hacia arriba y es un conjunto de bikini cómodo y push up

lindo y sexy; Con estilo Top con sujetador acolchado push up con aros, top de bikini Twist bandeau, cuello halter, estilo de estampado floral.

este traje de baño es de secado rápido, suave y elástico. Mantendrá su forma después de nadar. Puedes usarlo para disfrutar de tu tiempo en la playa. Es ideal no solo para la playa y la piscina, sino también para las vacaciones. Perfecto para sus vacaciones en la playa o para correr, yoga, voleibol, béisbol y la formación deportiva en días casuales. Disponible en una variedad de colores y estilos, vea la foto y los detalles del producto para detalles de talla.

Arena W Team Stripe Super Fly Back One Piece Bañador Deportivo, Mujer, Negro (Black/White), 48 € 45.00 in stock 1 new from €45.00

Amazon.es Features Bañador duradero y de secado rápido con aspecto vintage

Tejido MaxLife arena: 100% resistente al cloro, protección UV UPF 50+

Tirantes finos en los hombros y espalda abierta para una máxima libertad de movimientos y una excelente sensación en el agua

Para natación intensiva

Talla francesa (EU)

Cressi Termico - Traje de baño para mujer, color negro / rosa, M € 47.67 in stock 3 new from €47.67

Amazon.es Features Patronaje estudiado para una óptima hidrodinámica

Diseño cerrado en cuello y dobladillo en neopreno liso para evitar rozamientos

Polivalente como prenda térmica interior bajo el traje de buceo o para uso en piscina o mar como bañador técnico de natación o deportes acuáticos en general en aguas frescas

Forro Ultraspan

Tallas de la 1 a la 4

SEDEX Bañadores Mujer Trajes de Baño Una Pieza Retro Volante Fruncido Push Up Escote en V Profundo Cuello Halter Elegante Monokini Bañador Natacion Reductor Tankini Ropa de Baño con Relleno, Rojo L € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Este traje de baño es liviano, cómodo de usar y, al mismo tiempo, no afecta su rendimiento y apoya al cuerpo muy bien.

Construido en almohadillas finas y suaves sin aros, todo el cuerpo que forma la tela, para un ajuste cómodo y favorecedor.

Perfectos para la natación, el entrenamiento, los deportes, el sol, la fiesta en la piscina, la playa, la piscina, las vacaciones u otras actividades acuáticas, pueden mostrar su figura a la perfección.

El magnífico traje de baño con un diseño deportivo y elegante, con atractivas tiras cruzadas en la parte posterior, te hace más atractivo, encantador y sexy al mismo tiempo.

Nota: consulte los detalles de tamaño en la imagen antes de comprar, y permita diferencias de 1 a 2 cm debido a la medición manual.

ARENA W Infinite Stripe Swim Pro Back One Piece, Mujer, Black/Freak Rose, 44 € 50.00

€ 34.22 in stock 1 new from €34.22

Amazon.es Features Bañador llamativo, duradero y de secado rápido

Tejido MaxLife arena: 100% resistente al cloro, protección UV UPF 50+, larga duración

Espalda ergonómica para una buena sujeción y un ajuste seguro

Artículo ideal para nadadoras fitness frecuentes

Arena W Biglogo One Piece Bañador Deportivo, Mujer, Negro (Negro/plateado), 44 € 30.85 in stock 1 new from €30.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Material Arena MaxLife 100% resistente al cloro, protección UV UPF 50+, duradero

Resistencia al agua reducida gracias a su construcción de una sola pieza de tela, tirantes ergonómicos para un agarre seguro, espalda abierta, totalmente forrada

Ideal para nadadores regulares

100 % poliéster

Yutdeng Mujeres Bikini Sexy Triángulo Bañador Push Up Traje de baño Tanga Cintura Baja Ajustable Swimsuit 2 Piezas Verano Clásico diseño de Flores Adecuado Viajes Playa Natacion € 11.95 in stock 1 new from €11.95

Amazon.es Features El traje de baño con top de bikini triangular clásico, muestra un aspecto divertido y dulce. Los lazos ajustables en el cuello y la espalda ofrecen un soporte cómodo. Estilo caliente para mostrar tu glúteo sexy y hacer que tu cuerpo sea realmente sexy y atractivo.

Sexy y elegante integración de la moda, profundo escote en V diseño destaca orgulloso del cuerpo.Forme el traje de baño atractivo de la manera, usando una figura misteriosa. El tamaño de este traje de baño es asiático. Recomendamos que elija un tamaño más grande

Dos piezas con bikini liso sin mangas y bañador con estampado floral, braga triangular, busto ajustable

Este traje de baño es elástico y de secado rápido, con una impresión clara, sin decoloración y un baño más cómodo.Las curvas elegantes y la hermosa espalda de las correas delgadas, combinadas con las características de moda de los nuevos elementos, natural, cómodo, suave, liderando la nueva forma de la tendencia de la moda, dejar que el mundo se centre en usted.

este traje de baño es de secado rápido, suave y elástico. Mantendrá su forma después de nadar. Puedes usarlo para disfrutar de tu tiempo en la playa. Es ideal no solo para la playa y la piscina, sino también para las vacaciones. Perfecto para sus vacaciones en la playa o para correr, yoga, voleibol, béisbol y la formación deportiva en días casuales. Disponible en una variedad de colores y estilos, vea la foto y los detalles del producto para detalles de talla.

heekpek Trajes de Baño una Pieza Bañadores Mujer Chaleco Estilo Gradiente de Color Cintura Alta Slim Fit Bañador Deportivo Mujer € 16.89 in stock 1 new from €16.89

Amazon.es Features Material: el traje de baño de una pieza para mujer está hecho de poliéster y spandex. Secado rápido, elástico y cómodo de llevar.

Diseño: El acabado suave y sutil se adapta muy bien al cuerpo. Sujetador sin aros y con relleno para un ligero soporte y modelado. Corte de pierna alta, te hace lucir vibrante y sexy.

Estilo: tela de color de contraste degradado, diseño de chaleco y correa de hombro ancha, cómodo de llevar.

Característica: este traje de baño de una pieza cuenta con correas anchas cruzadas y elásticas en la espalda para un buen soporte y comodidad, ofrece una gran amplitud de movimiento.

Ocasión: perfecto para clases de natación, ejercicio, entrenamiento, surf, vacaciones de verano, parque acuático, SPA.

ARENA W Tania Clip Back - Bañador Deportivo para Mujer, Mujer, 000911, Negro/Turquesa, 40 € 19.75 in stock 1 new from €19.75

Amazon.es Features Bañador elegante y duradero de secado rápido

Material Arena Maxlife: 100% resistente al cloro, protección UV UPF 50+

Tirantes ajustables, pecho integrado y cierre de presión en la espalda para un ajuste perfecto

Para natación intensiva

Tejido: Oeko-Tex Standard 100

Yuson Girl Bikini Mujer Brasileño Sexy Halter, Bañadores Natacion Parte de Arriba Hombro Simple, 2 Piezas Tankini Mujer Talla Grande Cierre Trasero Ajustable € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Diseño novedoso: Este bañadores parte de arriba hombro simple, con un diseño asimétrico de la parte superior, más el arco curvo en la parte superior de la parte superior, puede resaltar tu figura y líneas perfectas.

Diseño de hebilla redonda de metal: la parte superior de este bikini usa una hebilla redonda de metal para conectar la correa del hombro trasera y la parte del sujetador, agregando un sentido de moda a todo el bikini, que está muy de moda.

Cierre trasero ajustable: La parte posterior de este bikini utiliza un método tradicional de cierre de hebilla de metal, que se puede ajustar y fijar.

Copas acolchadas extraíbles: Este bikini está equipado con una copa acolchada extraíble, que es muy cómoda de limpiar, y permite limpiar el bañador acolchado y exterior en todas las direcciones.

Cómodo y de secado rápido: este traje de baño para dama está hecho de telas de poliéster y spandex. El spandex brinda buena elasticidad y rendimiento de secado rápido para todo el traje de baño, y el poliéster brinda una buena sensación de comodidad para su experiencia de uso. READ Los 30 mejores Pantalones Harem Mujer de 2021 - Revisión y guía

Arena W Swim Pro Back One Piece Bañador Deportivo Mujer Essentials, Navy-Freak Rose, 42 € 23.22 in stock 2 new from €23.22

Amazon.es Features Bañador duradero y de secado rápido

Tejido Max life Arena: 100% resistente al cloro, protección UV UPF 50+, larga duración

Espalda ergonómica para una buena sujeción y un ajuste seguro

Ideal para nadadoras Fitness frecuentes.

Talla francesa (EU)

FeelinGirl Mujer Traje de Baño Falda Elegante Estampado Conjuntos de 2 Piezas Tankinis Sexy Talla Grande Bañador con Braga Azul 5XL:Talla-52 € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features NOTA: Por favor, lea NUESTRA TABLA DE TALLAS con atención antes de elegir el bañador. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros. Enviado por Amazon, entrega rápida y devolución gratiosa.

Este tankinis es secado rápido, tejido suave y cómodo con una buena elasticidad.

Traje de baño diseñado especialmente para la mujer menos delgada. Diseño con talla grande. No se preocupe por el tamaño.

Tankinis con sujetador suave acolchado que le brinda soporte, correas ajustables, simplemente ajuste y apriete las correas para un ajuste apropiado, sin huellas, sin presión.

Ropa de baño de estilo línea-A, le hace más delgada y guapa. La pintura estampada en la parte arriba crea un aspecto elegante.

ARENA Bañador para Mujer Icons, Mujer, Traje de baño de una Sola Pieza, 003113, Verde Menta, 40 € 27.88 in stock 1 new from €27.88

Amazon.es Features Bañador elegante y extremadamente cómodo con protección solar

Material Max Dry: secado rápido, protección UV UPF 50+

Copas extraíbles, totalmente forradas

Ideal para nadar y otras actividades en la piscina y la playa

72% poliamida, 28% elastano

Bikini Natacion Traje de Baño Una Pieza Bañador Mujer Alta Cintura Push Up con Aro € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features COMFORTABLE Y RESPIRABLE - Confeccionado a partir de un 82% de chinlon + 18% de spandex, este conjunto de bikini de moda es cómodo y transpirable lo suficiente para proporcionar una agradable experiencia de uso

TAZAS PADDED SIN RIMS - Diseñado con las tazas acolchadas sin los bordes, este traje de baño atractivo garantiza la comodidad máxima. Su seno estaría bien apoyado mientras no sienta ninguna compresión incómoda

ESTILO SIMPLE Y DE MODA - El diseño sencillo de este top halterneck y G-string conjunto de bikini de 2 piezas ayuda a crear una silueta femenina y perfectamente presente su encanto femenino

CORREAS AJUSTABLES Simplemente ajuste y apriete las correas para un ajuste apropiado, y luego se mantendría bien en el agua. Ya que este traje de baño es de espesor medio, no hay necesidad de preocuparse que sería visto a través de cuando salir del agua

GARANTÍA SIN PREOCUPACIÓN-Ofrecemos 45 días de devolución de dinero y 24 meses de garantía sin preocupaciones. Observe por favor amablemente que el tamaño está del estándar asiático, vaya por favor un tamaño para arriba de eso que usted compra típicamente para el ajuste perfecto

ARENA Double Side Panels Swim Pro - Bañador Deportivo para Mujer, Mujer, 003160, Navy/Neon Blue/White, 36 € 21.41 in stock 1 new from €21.41

Amazon.es Features Bañador resistente de secado rápido.

Tejido Arena maxlife: 100% resistente al cloro, protección UV UPF 50+, de larga duración.

Tirantes anchos y corte trasero ergonómico para un buen apoyo y un ajuste óptimo con taco.

Para nadadores de fitness intensivos.

Talla francesa (EU).

CheChury Mujer Sexy 2 Piezas Conjuntos de Bikini Push Up Trajes de Baño con Cuello Halter Rayas Colorido Conjuntos de Bikini Lazos Delantero Playero Bañador € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features ❤Fijación: corbata.

❤La tela de natación suave de alta calidad mantiene este bikini de colores vivos duradero.

❤Agradable para la piel, suave y transpirable.Deje que tenga unas vacaciones frescas y agradables.

❤Perfecto para un salón de bronceado, junto a la piscina, la playa o la piscina. Te divertirás el tiempo libre vistiéndote con este bikini sexy y de moda.

❤Top de bikini de cuello halter ajustable con pantalones de natación fruncidos de cintura baja que tiene un efecto de control de la barriga para mejores curvas.

ARENA W Drawing Swim Pro Back One Piece L, Mujer, Navy/Turquoise, 44 € 15.75

€ 10.76 in stock 3 new from €10.76

Amazon.es Features Bañador deportivo y llamativo de comodidad máxima

Tejido arena MaxFit: resistente al cloro y al agua salada, protección UV UPF 50+, secado rápido, ajuste perfecto

Tirantes anchos y espalda ergonómica para una buena sujeción y un ajuste seguro

Artículo ideal para nadadoras fitness ocasionales

ARENA W Julie Cross Back One Piece, Mujer, Ash Grey/Black/Mint, 40 € 10.86 in stock 1 new from €10.86

Amazon.es Features Moldeador: la tecnología body li FT proporciona el máximo confort esculpiendo y aportando una sujeción natural al cuerpo

Power Mesh moldeador integrado, sostén interior, Copa B

Tejido sensitive Arena: resistente al cloro, de secado rápido, extremadamente cómodo

Artículo ideal para la natación y las actividades de fitness en el agua

CheChury Traje De Baño Mujer Sexy Conjunto de Bikini de Gradiente de Color Push up Bañador de Baño Ropa de Playa para Mujeres € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features ⛱️【Diseño】Vendaje cruzado frontal y top acolchado push up, parte inferior de bikini triangular con lazo lateral, conjuntos de bikini de color degradado de estilo brasileño sexy

⛱️【Estilo】Traje de baño sexy de estilo brasileño retro, te hace ver más encantador y elegante, la parte inferior del bikini triangular a los lados resalta perfectamente tu curva sexy

⛱️【Ocasión】Conjunto de bikini de dos piezas adecuado para buceo, natación, surf, snorkeling u otros deportes acuáticos

⛱️【El paquete incluye】1 x Conjunto de bikini de dos piezas

⛱️【Sugerencia de lavado】 Lavar en agua fría y colgar en seco, lavable a máquina. (Se recomienda lavar a mano)

Sykooria Bañadores Mujer, One Piece Bañador Deportivo Mujer Traje de Baño Mujer Natacion Bañador Adult Female Swim Bañador de Una Pieza para Mujer Splice € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features ♡【Cómodo】 Este bañador de una pieza para mujer es cómodo y suave, no se deforma fácilmente. Corte ceñido, pernera alta, espalda abierta. Para un ajuste ceñido y la máxima comodidad al nadar. El cuello alto es un protector de pecho. Dale forma fácilmente a la curva perfecta de cintura y caderas, dale una curva sexy más suave.

♡【Estilo de diseño】 El diseño cruzado sin espalda en la espalda hace que el traje de baño de una pieza se vea favorecedor y divertido. la impresión es clara y elegante y el ensanchamiento de la correa para el hombro alivia la presión del hombro. El acolchado suave extraíble es conveniente para sacar y limpiar, más higiénico.

♡【Tejido cómodo】 82% nailon 18% spandex, lo que permite un ajuste perfecto y la máxima comodidad al nadar. Se seca fácilmente.

♡【Ocasiones】 Perfecto para playa, piscina, tomar el sol, lugar de vacaciones, relajación junto a la piscina, vacaciones tropicales y otros deportes acuáticos. Estilo de línea clásico para cada tono de piel y tipo de cuerpo.

♡【Talla】 Tallas S-XXL a elegir. El tamaño asiático es más pequeño que el tamaño EU / US / UK. Consulte nuestra tabla de tallas en lugar de la tabla de tallas de Amazon, y puede encontrarla en nuestras imágenes o descripción.

ARENA W Swim Pro Back One Piece L Bañador Deportivo Mujer Mirrors, Navy-Freak Rose, 44 € 25.15

€ 19.38 in stock 3 new from €19.38

Amazon.es Features Bañador deportivo de comodidad máxima

Tejido Arena Max fit: resistente al cloro y al agua salada, protección UV UPF 50+, secado rápido, ajuste perfecto

Tirantes anchos y espalda ergonómica para una buena sujeción y un ajuste seguro forro delantero

Ideal para nadadoras Fitness ocasionales

Talla francesa (EU) READ Los 30 mejores Camisetas Blancas Hombre de 2021 - Revisión y guía

Bañador Deportivo de una Pieza para Mujer (Negro - RG, 44) € 19.98 in stock 1 new from €19.98

Amazon.es Features 【82% poliéster y 18% Spandex】El bañador de una pieza para mujer está hecho de material elástico. Se seca rápidamente y conserva su forma. También ofrece una excelente protección UV.

【Correas anchas para los hombros】bañador de una pieza Colorblock con correas anchas para el hombro que reducen la presión sobre el hombro. No es fácil de deslizar y garantiza la máxima comodidad en actividades acuáticas.

【Tazas móviles】Sujetador totalmente forrado y integrado con copas suaves y extraíbles. Proporciona un agarre fuerte y mantiene la forma. Cuanto más grande sea el bañador, mayor será la taza.

【Delgada】Los empalmes de contraste crean un efecto adelgazante. Color base combinado con llamativos empalmes de color, elegante y atemporal.

【 Lugar 】 Traje de baño para mujer, perfecto para clases de natación, deportes o entrenamiento, surf, playa, piscina, luna de miel, Hawaii, vacaciones de verano, spa, natación y otras actividades acuáticas. También es el mejor regalo para los miembros de la familia, amigos y seres queridos en días especiales o todos los días.

Arena W High Bañador Deportivo Mujer Solid Light Tech Alto, Red-White, 40 € 32.99 in stock 3 new from €32.99

Amazon.es Features Bañador duradero y de secado rápido

Tejido Max life Arena: 100% resistente al cloro, protección UV UPF 50+, larga duración

Tirantes finos y espalda abierta para una máxima libertad de movimientos y una resistencia reducida, corte de pierna alto forro delantero

Ideal para nadadoras Fitness frecuentes y nadadoras competitivas.

Talla francesa (EU)

ARENA Bañador Deportivo para Mujer Spraypaint, Mujer, Traje de baño de una Sola Pieza, 002244, Verde/Negro, 42 € 41.41 in stock 1 new from €41.41

Amazon.es Features Bañador duradero, de secado rápido y llamativo

Material Arena MaxLife 100% resistente al cloro, protección UV UPF 50+, duradero

Tirantes finos y espalda abierta para máxima libertad de movimiento y resistencia al agua, parte delantera forrada

Ideal para nadadores regulares de fitness y competiciones

100 % poliéster

UMIPUBO - Bañador de dos piezas para mujer, estampado de cintura alta, espalda desnuda, push up, bikini verde M € 18.59 in stock 1 new from €18.59

Amazon.es Features Talla: S, M, L, XL, XXL, comprueba cuidadosamente nuestra tabla de tallas antes de realizar el pedido.

Sin soporte de acero ni cojín de pecho, mientras que muestra tu silueta elegante mientras libera tu cuerpo al máximo, lo que te proporciona una experiencia de vacaciones perfecta.

Material: nailon y poliéster de alta calidad, el tejido de este bañador de 2 piezas para mujer es de buena calidad, transpirable y muy cómodo de llevar. Ideal para nadar, disfrutar del sol en la playa, buceo durante las vacaciones.

Características: bañador de cintura alta impreso, una variedad de diseños a elegir

Se recomienda lavar a mano por separado a una temperatura no superior a 30 ºC. Lavar por separado con otras prendas de diferentes colores.

Bañador de Mujer con Falda Traje de Baño de Una Pieza de Talla Grande Impresión Elegante Sexy Push Up Monokini Negro XL(EU 46-48) € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Amazon.es Features Material: 82% Nylon + 12% Spandex, de materiales proporcionan estiramiento.

Patrón: marinero del vintage Pin encima de una pieza del vestido de la cubierta skirtini Swim Up

Lavado a mano fría / piso seco

cuello halter ajustable; tirantes halter

El paquete incluye: 1 x conjunto de traje de baño

