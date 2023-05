Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores B.O.T Cosmetic & Wellness de 2023 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores B.O.T Cosmetic & Wellness de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

B.O.T cosmetic & wellness Mascarilla Antiedad Vitamina C con Acerola peel-off, 100% Natural - 200g (El paquete puede variar) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ 30 VECES MÁS VITAMINA C QUE UNA NARANJA - El extracto de Acerola tiene un alto contenido en Vitamina C, unas 30 veces más que una naranja. Además es rica en flavonoides, vitamina A, vitaminas de grupo B, como B1, y B6, minerales como fósforo, hierro, potasio, magnesio y calcio.

⭐ RESTRUCTURA SÍNTESIS COLAGENO Y ELASTINA - Aumenta la producción de colágeno y elastina, y alivia signos de estrés, fatiga y agotamiento. Renueva la piel cansada actuando como iluminador facial.

⭐ ENERGIZANTE & REVITALIZANTE - Combate los agentes que afectan al tono de la piel (contaminación ambiental, radicales externos, escasez de sueño...). Mascarilla regeneradora que devuelve un aspecto joven y uniforme a la piel.

⭐ ANTIARRUGAS FACIAL - Hidratante y suavizante de arrugas y líneas de expresión. Actúa como un tratamiento reafirmante de la piel y retrasa los signos del envejecimiento.

⭐ TRATAMIENTO ANTIMANCHAS - Reduce la síntesis de melanina, lo que mejora la calidad de la piel, favoreciendo una pigmentación mucho más uniforme. Es eficaz para controlar la apariencia de las manchas y rojeces en la piel y le da un tono homogéneo.

B.O.T Cosmetic & Wellness Gel de Romero 3en1 Efecto Frío, Circulación & Anti Dolor - 500 ml € 14.88 in stock 2 new from €14.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gel para las piernas cansadas a base de aceites esenciales con efecto refrescante y calmante (menta, romero).

Masaje relajante para el alivio de las molestias de músculos y articulaciones.

Ideal para su aplicación después del deporte, entrenamiento o actividad física. El romero tiene propiedades reafirmantes y tonificantes de la piel.

Produce un efecto refrescante y calmante. Se absorbe rápidamente- Aroma refrescante.

Perfecto para su aplicación en zonas como las manos, pies, dedos, zona lumbar, espalda, hombros, brazos, piernas, gemelos, glúteos...

B.O.T cosmetic & wellness Leche Corporal Orgánica 250 Ml, Chocolate € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene ingredientes naturales y orgánicos. 100% fórmula vegetariana, sin testado en animales

Basado en aceite de Camelina Sativa (semillas prensadas en frío y filtrado). Tiene un alto contenido de antioxidantes que tiene un efecto claro sobre la piel, así como actuar como un agente antienvejecimiento mediante el aumento de la función de barrera de la epidermis, la reducción de la pérdida de agua trans-epidérmica y mejorar la elasticidad de la piel.

Hidratante para el cuerpo, proporciona una hidratación que instantáneamente equilibra y suaviza la piel.

El jugo de aloe vera, el aceite de camelina y la manteca de karité proporcionan una hidratación muy duradera.

NO: parabenos, colores sintéticos, ftalatos o sulfatos nocivos.

B.O.T cosmetic & wellness Gel Puro De Aloe Vera De Canarias Regenerador 100% Natural Hidratante Todo Tipo De Piel, Cara Cuerpo, Cabello (acondicionador), 200 Mililitro € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente hidratante diario para la piel (facial y corporal). Propiedades nutritivas y regenerantes de la dermis.

Oxigena, suaviza y da brillo a la piel. Nuestro Aloe Vera Gel se absorbe rápidamente y penetra 6 veces más que los geles y cremas convencionales.

El Aloe Vera tiene propiedades antiedad y antiarrugas para el rostro. Aplica aloe vera sobre la piel para un piel más joven, tersa y elástica.

Hidrata, calma y nutre la piel después del sol (aftersun), después de la depilación (depilación con cera o depilación laser) y después del afeitado (aftershave).

Mascarilla para el cabello seco y dañado. Repara el cabello seco, dañado por el sol y repara las puntas abiertas.

B.O.T cosmetic & wellness BIO Hidrolato de Jazmin Ecologico. Agua de Jazmin Organica para el Cuidado de la Piel (Cara y Cuerpo), Cabello & Hogar. Tonico Facial 100% Natural y Puro - 500 ml € 19.99 in stock 2 new from €18.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TONICO FACIAL - Alternativa natural a productos de cosmetica que contienen químicos. El hidrolato de jazmín es un efectivo tónico facial que humedece y tonifica la piel.

AGUA DE COLONIA & FRAGANCIA - Contiene sustancias 100% naturales y su aroma es uno de los más seductores y afrodisiacos. Ideal para usar como fragancia corporal y facial después de la ducha. También se puede usar como pulverizador del pelo.

JAZMIN PARA EL ROSTRO - El agua floral de jazmin es muy útil en el tratamiento de rojeces de la piel, así como picores. Es ideal para piel sensible y piel seca. Revitaliza la piel y aumenta su elasticidad.

PROPIEDADES RELAJANTES - Pulveriza agua de jazmin sobre las sábanas y las almohadas para un sueño más relajante y profundo. El agua floral de jazmin tiene efectos relajantes. Es ideal para calmar a los bebés de forma natural.

LIMPIADOR FACIAL - El agua de jazmin hidrata y limpia la piel en profundidad, Es útil para desintoxicar y dar firmeza a la piel. Utiliza el hidrolato de jazmin para una sensación de limpieza. READ Los 30 mejores Aceite De Menta de 2023 - Revisión y guía

Aceite anticelulítico Reductor Maderoterapia (500 ml) Triple acción: drenante, quemagrasas y reafirmante. Con aceites esenciales. Penetra 6 veces mejor que una crema anti celulitis € 24.22

€ 19.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adelgazar rapido y efectivo mujer : este aceite aromático ayuda a eliminar las toxinas y provee una sensación general de bienestar. Concentrado en aceites esenciales. Elimina la piel de naranja en las piernas. Utilizar con masajeador anticelulitico, masajeador de piernas, ventosas celulitis.

❇️ PARA MASAJES ANTICELULÍTICOS: quemagrasas potente para adelgazar. Este aceite penetra la piel más eficazmente que cualquier crema anticelulítica y actúa directamente contra el exceso de grasa corporal.

CON INGREDIENTES 100% NATURALES: tales como aceite de almendras, aceite de sésamo, aceite de soja, canela, limón, romero y baya de enebro. Cada componente de este aceite anticelulítico desempeña un papel clave en el proceso de drenado y de quema de grasas.

❇️ Anticelulitico reductor potente : ayuda a descomponer las células de grasa en áreas problemáticas como las caderas, muslos, gluteos, brazos y abdomen. La piel lo absorbe de forma inmediata. Combate los tejidos grasos no deseados.

APTO PARA VEGANOS: nuestro aceite anticelulítico se fabrica en Francia con ingredientes de máxima calidad. Este producto es 100% natural; cruelty free, no testado en animales.

B.O.T. Cosmetic & Wellness Agua Floral Puro Hidrolato De Rosa Orgánico Piel Sensible/piel Madura, Transparente, 500 ml, Rosas € 19.39 in stock 1 new from €19.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TONICO FACIAL - El agua de rosas es un suave tónico para la piel. Se puede utilizar como bruma refrescante ya que es un hidratante natural. El agua de rosas es rejuvenecedora, por lo que reduce las arrugas y las líneas de expresión. Ideal para tratar el acne.

REMEDIO CORPORAL - Extracto natural de rosas que ayuda a eliminar las cicatrices, asó como las estrías. Se utiliza también para el tratamiento de manchas en la piel. Protege la piel contra el envejecimiento.

CALMANTE - El hidrolato de rosas es perfecta para tratar la piel sensible. Calma la piel irritada y la piel con problemas como eczema, ya que actúa como un desinflmante.

VITAMINA E - El agua floral de rosa tiene un alto contenido en vitamina E, lo que la convierte en un hidratante y suavizante natural. Se puede usar como limpiador facial ya que elimina impurezas.

CUIDADO DEL CABELLO - El agua de rosas fortalece los folículos pilosos y asegura que estos se mantengan bien nutridos, permitiendo que el pelo crezca más sano y más rápido. Es ideal para combatir la caída/pérdida de pelo.

Gel de Aloe Vera para el Cuidado de la Piel (Rostro y Cuerpo) y del Cabello. Extra Hidratante 100% Natural. Nutrición y suavidad de la Piel - 250 ml € 14.69 in stock 2 new from €14.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente hidratante diario para la piel (facial y corporal).

Aplicado sobre la piel, suaviza y revitaliza la piel.

Antiedad y antiarrugas natural para el rostro.

Hidrata, calma y nutre la piel después del sol (aftersun), después de la depilación y después del afeitado (aftershave).

Mascarilla para el cabello seco y dañado.

B.O.T cosmetic & wellness Aceite Ecológico De Salvado De Arroz Prensado En Frío Y Vitamina E Anti Edad - Aceite Bebé Y Piel Seca - Desmaquillante Waterproof 100% Natural, Oro, 500 Mililitro € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACEITE DESMAQUILLANTE CONTORNO DE OJOS - Aceite de arroz 100% Puro para el Contorno de ojos waterproof especialmente indicado para la delicada zona de los ojos.

IDEAL PARA PIELES SENSIBLES - Indicado para pieles sensibles y cuidado diario de la piel del Bebé.

PREPÁRALO TÚ MISMA - Es fantástico para su uso en la cosmética casera. Se puede realizar un desmaquillante bifásico añadiendo un agua floral con su aroma preferido.

LIMPIEZA E HIDRATACIÓN - Retira el maquillaje de los ojos más sensibles, protegiendo los párpados y las pestañas sin producir irritaciones. Además, hidrata la piel del contorno de los ojos en profundidad.

ELIMINA LA SUCIEDAD DE UNA PASADA - Este aceite limpiador refrescante todo en uno no sólo elimina el maquillaje rápidamente, sino que también limpia la piel del rostro y cuello en un solo paso. Resulta también muy eficaz para disminuir tanto las ojeras como las líneas de expresión.

Oro Ecológico de Andalucía, Original de España. Bio Aceite Puro de Almendras PREMIUM Prensado en Frío. Bebé Embarazo Anti Estrías Aceite Corporal, Cabello, Rostro 500ml € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✴️¿POR QUÉ ELEGIR ACEITE DE ALMENDRAS DE B.O.T? Nuestro aceite de almendras proviene de la agricultura ecológica controlada y se obtiene a partir del prensado en frio, por lo que conserva todas las propiedades de la almendra (Vitaminas y minerales) y es respetuoso con la piel.

✴️ ¿ARRUGAS DE MÁS? ¿PIEL SENSIBLE? El aceite de almendras es ideal para combatir las arrugas y las lineas de expresión. Aplica aceite de almendras en la zona del contorno de ojos por la noche antes de ir a dormir para retardar los signos de envejecimiento. El aceite de almendras es también un desmaquillante natural. Hidratante para piel sensible y para la piel de bebé.

✴️¿PROBLEMAS DE FLACIDEZ Y ESTRIAS? El aceite de almendras es una potente herramienta contra las estrías. Mejora la apariencia de cicatrices, celulitis, marcas y estrias debido al embarazo o cambios bruscos de peso.

✴️ ¿SUFRES DE CABELLO SECO? El aceite de almendras aporta 6 veces más hidratación al cabello, barba, pestañas y cejas, por su alto contenido en vitamina E. Pestañas más largas y cejas más bonitas con la ayuda del cepillo de la máscara de pestañas o cepillo de cejas..

✴️ ACEITE DE MASAJE CORPORAL & AROMATERAPIA: Aceite que no falta en salones de belleza profesional para las sesiones de aromaterapia. El aceite de almendras es utilizado como base de aceites esenciales para masajes corporales o mezclado con otros aceites de carácter vegetal para incrementar sus propiedades.

B.O.T cosmetic & wellness BIO Hidrolato Organico de Manzanilla Romana. Agua de Camomila Cuidado Piel Sensible (Cara y Cuerpo), Bebé, Cabello & Hogar. Tonico Facial 100% Natural y Puro - 1000 ml € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TÓNICO FACIAL NATURAL- Antiseptico, calmante y antiinflamatorio, perfecto para todo tipo de piel, especialmente piel sensible y piel de bebe. Mejora piel seca, irritada o con afecciones (eczemas, rojeces). Aplica hidrolato de camomila diariamente antes de aplicar tu crema o locion de cuidado facial o corporal.

CREA TUS PRODUCTOS DE BELLEZA - Ideal como base para la creación de crema, suero, tonico facial, calmante, spray corporal, locion, colonia, fragancia, perfume, ambientador, agua de plancha, champú, mascarilla facial, aceite de masaje, mascarilla capilar, baño relajante...

REMEDIO NATURAL PARA EL ROSTRO - La manzanilla tiene propiedades limpiadoras. Se trata del ingrediente ideal para eliminar las impurezas del rostro debido a su capacidad de desinflamar, reducir las bacterias y disminuir el dolor causado por cualquier molestia.

HIDROLATO DE CAMOMILA PARA UN CABELLO SANO - La manzanilla se ha utilizado tradicionalmente como un aclarante, matizador y abrillantador del cabello. Ideal para niños. Además, el uso de agua de manzanilla como tónico capilar, ayudará a mejorar la salud del cabello, al mismo tiempo que lo fortalece y lo protege.

CAMOMILA NATURAL PARA LOS OJOS - Debido a sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, el agua floral de manzanilla pura es ideal para reducir las ojeras, los párpados hinchados, así como para aliviar la fatiga y la tensión ocular.

B.O.T cosmetic & wellness Aceite Orgánico De Linaza, 500 Mililitro € 19.59 in stock 2 new from €19.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RICO EN OMEGA-3 - El aceite de linaza es rico en ácidos grasos omega 3 que, además de ser beneficiosos para nuestro organismo, hidrata tanto la piel y las uñas como el cabello.

ANTI EDAD - El lino es rico en nutrientes para cuidar la piel. Para ello puedes usarlo en masaje o cataplasmas sobre las zonas donde aparece rojez, inflamación o tiene tendencia al picor. También funciona bien para eccema, rosácea y otras afecciones de la piel, incluyendo la cicatrización y regeneración.

ANTI ACNE - Es una buena opción para combatir el acné porque promueve la eliminación del sebo que obstruye los poros.

ANTI MANCHAS - Combate las manchas de la piel y las quemaduras solares. La semilla de lino es conocida por tener un alto índice antiinflamatorio gracias a estos ácidos grasos. Esto significa que la irritación de la piel, el enrojecimiento y la inflamación del tejido pueden ser minimizados haciendo uso del aceite de lino. Es tan sencillo como aplicarlo directamente sobre nuestra piel, dejando que sea absorbido de forma natural.

MASCARILLA CABELLO - Aporta nutrición y ácidos grasos esenciales, muy beneficiosos para el nacimiento y el crecimiento del pelo. El aceite puede ser tomado o aplicarse directamente. Para ello basta con aplicar unas gotas en las palmas de las manos y frotar el pelo. Las personas con desnutrición capilar y pelo seco pueden beneficiarse de su rico contenido en vitaminas, antioxidantes y ácidos antienvejecimiento.

Gel de Aloe Vera 99%. Cuidado Natural Piel (Corporal & Facial) y Cabello. Antiedad Natural, Anti Arrugas, Reafirmante Cara y Cuerpo, Hidratante, Reparador. Recarga Económica 5000 ml 5 kg € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❇️ 99% Gel Hidratante de Aloe Vera Concentrado con un 1% de Algas Marinas, espesante 100% Natural que facilita la penetración del producto intensificando las propiedades del aloe vera para la piel. Rico en oligoelementos y Vitamina E.

Antiarrugas y antiedad 100% natural gracias a su alto contenido en Vitamina E. Actúa como rellenador de arrugas y regera la piel. Ideal como mascarilla facial antienvejecimiento.

Gel calmante, emoliente e hidratante para después del afeitado (after shave) y la depilación (cera, láser, IPL). Así como después de la exposición solar (after sun). Cuidado perfecto de la piel.

☀️ Beneficios en la piel: Reafirmante corporal, cicatrizante, ayuda a reducir el acné y los puntos negros, cuidado de piel con afecciones, control de sebo, equilibrio del pH, reparador del cabello, detox, anti estrías.

Aloe Vera Puro de Cultivo Bio y Sostenible. Ideal para creación de cosmética casera: Jabón, crema, suero, mascarilla facial, mascarilla capilar, gel de ducha, loción, champú...

B.O.T cosmetic & wellness 3en1 Gel de Aloe Vera y Algas Marinas Adelgazante - 500 ml € 15.99 in stock 2 new from €12.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gel Hidratante 3 en 1: Acción Adelgazante, Acción Reductora y Acción Reafirmante.

Tratamiento 100% natural enriquecido a base de zumo de aloe vera con algas marinas para una desintoxicación total.

Cuidado de la piel. Contiene un cóctel de algas rico en proteínas, vitaminas y minerales a base de tres algas diferentes.

Efecto reafirmante y recarga para minerales que nutren la piel de aminoácidos, vitaminas y minerales, yodo y minerales.

1001 ventajas: Estimula el metabolismo en el crecimiento celular. Regula y promueve el equilibrio de las funciones en el metabolismo.

B.O.T cosmetic & wellness Leche Corporal Orgánica, Vainilla, 250 Mililitro € 15.97 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅100% NATURAL - Contiene ingredientes naturales y orgánicos. 100% fórmula vegetariana; No testado en animales.NO: parabenos, colores sintéticos, ftalatos o sulfatos nocivos.

✅RICO DEN ANTIOXIDANTES - Basado en aceite de Camelina Sativa (semillas prensadas en frío y filtrado). Tiene un alto contenido de antioxidantes que tiene un efecto claro sobre la piel, así como actuar como un agente antienvejecimiento mediante el aumento de la función de barrera de la epidermis, la reducción de la pérdida de agua trans-epidérmica y mejorar la elasticidad de la piel.

✅POTENTE HIDRATANTE - Hidratante para el cuerpo, proporciona una hidratación que instantáneamente equilibra y suaviza la piel. El jugo de aloe vera, el aceite de camelina y la manteca de karité proporcionan una hidratación muy duradera.

✅AROMA A VAINILLA - Disfruta de una hidratación perfecta y de un aroma agradable en tu piel.

✅LECHE ANTIENVEJECIMIENTO - Mejora la elasticidad de la piel y aporta una hidratación de larga duración. READ Los 30 mejores Oral B Cabezal de 2023 - Revisión y guía

B.O.T cosmetic & wellness BIO Hidrolato de Geranio Ecologico. Agua de Geranio para el Cuidado de la Piel (Cara y Cuerpo), Cabello & Hogar. Tonico Facial 100% Natural y Puro - 100 ml € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HIDROLATO CALMANTE BIO - Tiene propiedades antisépticas que ayudan a equilibrar la piel grasa. Agua floral de geranio 100% natural procedente de agricultura ecologica sin conservantes.

CREA TUS PRODUCTOS DE BELLEZA - Ideal como base para la creación de crema, suero, tonico facial, tonico corporal, locion, colonia, fragancia, perfume, ambientador, agua de plancha, champú, mascarilla facial, aceite de masaje, mascarilla capilar, baño relajante...

TONICO CARA & CUERPO - Tonico facial y corporal hidratante. Actúa como un spray refrescante y calmante después de la depilación, después del sol o el afeitado.

DESMAQUILLADOR NATURAL - Limpia la piel en profundidad. Puede utilizarse para retirar los restos de maquillaje y suciedad en el rostro (Desmaquillante natural). Respetuoso con la piel sensible. Equilibra el pH de la piel. Sirve como prebase del maquillaje y para fijar maquillaje.

PIEL GRASA Y ACNE FACIAL - Tratamiento natural contra la piel grasa y con tendencia al ancé por sus propiedades calmante, purificante e hidratante. Regula la producción de grasa en la piel.

B.O.T cosmetic & wellness BIO Hidrolato Organico de Manzanilla Romana. Agua de Camomila Cuidado Piel Sensible (Cara y Cuerpo), Bebé, Cabello & Hogar. Tonico Facial 100% Natural y Puro - 500 ml € 19.99 in stock 3 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TÓNICO FACIAL NATURAL- Antiseptico, calmante y antiinflamatorio, perfecto para todo tipo de piel, especialmente piel sensible y piel de bebe. Mejora piel seca, irritada o con afecciones (eczemas, rojeces). Aplica hidrolato de camomila diariamente antes de aplicar tu crema o locion de cuidado facial o corporal.

CREA TUS PRODUCTOS DE BELLEZA - Ideal como base para la creación de crema, suero, tonico facial, calmante, spray corporal, locion, colonia, fragancia, perfume, ambientador, agua de plancha, champú, mascarilla facial, aceite de masaje, mascarilla capilar, baño relajante...

REMEDIO NATURAL PARA EL ROSTRO - La manzanilla tiene propiedades limpiadoras. Se trata del ingrediente ideal para eliminar las impurezas del rostro debido a su capacidad de desinflamar, reducir las bacterias y disminuir el dolor causado por cualquier molestia.

HIDROLATO DE CAMOMILA PARA UN CABELLO SANO - La manzanilla se ha utilizado tradicionalmente como un aclarante, matizador y abrillantador del cabello. Ideal para niños. Además, el uso de agua de manzanilla como tónico capilar, ayudará a mejorar la salud del cabello, al mismo tiempo que lo fortalece y lo protege.

CAMOMILA NATURAL PARA LOS OJOS - Debido a sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, el agua floral de manzanilla pura es ideal para reducir las ojeras, los párpados hinchados, así como para aliviar la fatiga y la tensión ocular.

B.O.T cosmetic & wellness BIO Hidrolato de Geranio Ecologico. Agua de Geranio para el Cuidado de la Piel (Cara y Cuerpo), Cabello & Hogar. Tonico Facial 100% Natural y Puro - 1000 ml € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HIDROLATO CALMANTE BIO - Tiene propiedades antisépticas que ayudan a equilibrar la piel grasa. Agua floral de geranio 100% natural procedente de agricultura ecologica sin conservantes.

CREA TUS PRODUCTOS DE BELLEZA - Ideal como base para la creación de crema, suero, tonico facial, tonico corporal, locion, colonia, fragancia, perfume, ambientador, agua de plancha, champú, mascarilla facial, aceite de masaje, mascarilla capilar, baño relajante...

TONICO CARA & CUERPO - Tonico facial y corporal hidratante. Actúa como un spray refrescante y calmante después de la depilación, después del sol o el afeitado.

DESMAQUILLADOR NATURAL - Limpia la piel en profundidad. Puede utilizarse para retirar los restos de maquillaje y suciedad en el rostro (Desmaquillante natural). Respetuoso con la piel sensible. Equilibra el pH de la piel. Sirve como prebase del maquillaje y para fijar maquillaje.

PIEL GRASA Y ACNE FACIAL - Tratamiento natural contra la piel grasa y con tendencia al ancé por sus propiedades calmante, purificante e hidratante. Regula la producción de grasa en la piel.

B.O.T cosmetic & wellness Exfoliante Refrescante Con Menta Bio, Sal Epsom Y Aceites De Jojoba, Aguacate Y Cártamo - Cuerpo Y Piernas Cansadas, color Blanco, 200 g € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ No sólo es un exfoliante corporal, sino también una terapia para la piel. Mezclamos sólo Sales puras de Epsom, Aceite esencial de Menta Orgánico y aceites de Jojoba, Aguacate y Cártamo que desintoxican e hidratan su piel dejándola ultra suave, lisa y hermosa!

✔ Pensamos mucho en lo que entra en nuestros productos y lo que queda fuera. Aceite esencial de lavanda para relajar la mente y limpiar la piel. Sal de epsom para exfoliar suavemente la piel. Manteca de karité y vitamina e para suavizar y humectar la piel. Aceites de aguacate y jojoba para nutrir e hidratar la piel.

✔ Es una gran alternativa natural a los productos de microdermoabrasión en el hogar y a los exfoliantes químicos.

✔ Alivia los dolores en los pies, elimina los olores y suaviza la piel áspera con una mezcla de sal epsom exfoliante y aceites hidratantes.

✔ Estamos tan seguros de que le encantará el exfoliante corporal "Refrescante Menta" que proporcionamos una política de reembolso COMPLETO sin preguntas. No te lo pienses más y dale una oportunidad a este exfoliante de sal epsom formulado exclusivamente para exfoliar, nutrir, y suavizar su preciosa piel. Tiene un aroma delicioso y agradable.

B.O.T cosmetic & wellness Aceite De Rosa Mosqueta Orgánico Prensado En Frío Extra Virgen Origen Chile Cambiar Marca, 30 Mililitro € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sirve como terapia absoluta para la piel. Su uso diario continuado mejora la calidad, la elasticidad y la firmeza de la piel.

Aceite de rostro y cuerpo multiusos. Acondiciona la piel, la reafirma y mejora las pequeñas arrugas y líneas de expresión, devolviendo la vitalidad a la piel.

Cuenta con el mayor concentrado de rosa mosqueta del mercado.

Respectuoso con todo tipo de pieles: Maduras, secas, dañadas, quemadas por el sol, grasas, normales y, por supuesto, sensibles. Lo pueden usar embarazadas.

Un buen uso es aplicarlo por la noche.

B.O.T cosmetic & wellness Hidrolato Agua Floral Puro De Menta Ecológico Hidrosol Orgánico, 100 Mililitro € 14.99 in stock 2 new from €9.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIMPIADOR FACIAL ANTI ACNE- El hidrolato de menta actúa como un astringente para la piel grasa y acneica. Tiene propiedades antibacterianas por lo que es el producto ideal para combatir el acne. Ayuda a cerrar los poros y revitaliza las pieles apagadas.

AFTERSUN & AFTER SHAVE - Tónico refrescante con propiedades calmantes y purificantes. Perfecto para su uso después del afeitado o la depilación. Así como para refrescar la piel después del sol. Efecto refrescante al instante.

MENTA & REPOSTERIA - Añade unas gotas de agua floral de menta piperita a tus bebidas favoritas para darles un toque refrescante. Se puede tomar con agua y se puede añadir a postres, bizcochos, pasteles y dulces.

BRUMA PIERNAS CANSADAS - Pulveriza agua de menta sobre las piernas cansadas para activar la circulación sanguínea y recuperar la flexibilidad. Piernas más ligeras.

HAZLO TÚ [email protected] (DIY) - Añade agua de menta a tus productos cosméticos habituales enriqueciéndolos con un toque aromático y crea tu propia crema y serum facial, tonico facial, crema solar, loción calmante, limpiador...

B.O.T cosmetic & wellness Hidrolato de Menta Ecológico Agua Floral BIO - 250 ml € 16.99 in stock 2 new from €13.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIMPIADOR FACIAL ANTI ACNE- El hidrolato de menta actúa como un astringente para la piel grasa y acneica. Tiene propiedades antibacterianas por lo que es el producto ideal para combatir el acne. Ayuda a cerrar los poros y revitaliza las pieles apagadas.

AFTERSUN & AFTER SHAVE - Tónico refrescante con propiedades calmantes y purificantes. Perfecto para su uso después del afeitado o la depilación. Así como para refrescar la piel después del sol. Efecto refrescante al instante.

TÓNICO MULTIUSOS - Cuidado de la piel (rostro y cuerpo), cuidado del cabello. Anti acné y regulador de sebo. Refrescante y Limpiador Facial.

BRUMA PIERNAS CANSADAS - Pulveriza agua de menta sobre las piernas cansadas para activar la circulación sanguínea y recuperar la flexibilidad. Piernas más ligeras. brumas

HAZLO TÚ [email protected] (DIY) - Añade agua de menta a tus productos cosméticos habituales enriqueciéndolos con un toque aromático y crea tu propia crema y serum facial, tonico facial, crema solar, loción calmante, limpiador...

Aceite de Sésamo BIO 100% Puro y Natural extraído de la presión en frío de las semillas de sésamo. Certificado Ecológico. Cuidado de la piel y del Cabello. Aceite Masaje Ayurveda - 1000 ml 1 L € 19.59 in stock 2 new from €19.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BOT Aceite Biológico - Aceite de sesamo organico a partir de semillas de sésamo de cultivo ecologico 100% natural prensado en frio. Envasado en recipiente tintado con protección frente a los rayos UV para una mejor conservación del aceite.

Health & Beauty (Cuidado Rostro) - Aplicado a la piel sirve como aceite antiedad. Revitaliza las pieles sin vida, hidrata la piel seca y reduce las arrugas. Ideal desmaquillante y limpiador facial natural.

Reafirmante Corporal - Aplicado al cuerpo, el aceite de sésamo ayuda a combatir la flacidez de la piel gracias a sus propiedades reafirmantes.

Cuidado del Cabello - Controla la sequedad del cabello. Ideal como mascarilla o champú capilar para un tratamiento hidratante del pelo seco y dañado. Repara de forma natural.

Aceite de Masaje - Aceite ligero que penetra rápidamente. Textura agradable. Neutro e inoloro. No deja residuos ni grasa. Aplicación en caliente o frio. Aporta suavidad. Uso: Ayurveda, masaje holístico, masaje profesional, masajes caseros. Mezcla con otros aceites vegetales (coco, oliva, aguacate, almendras) o aceites esenciales (rosa, lavanda, romero) como aceite portador.

B.O.T cosmetic & wellness Black Shampoo Champú Anticaída Natural con Café Ricino, Keratina y Extracto de Cebolla Detox Champu Acelerador - 250 ml € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CHAMPU REPARADOR CABELLO y ANTICAIDA Posee un alto contenido en cafe, conocida por su capacidad para ayudar al crecimiento capilar. Producto de última generación potenciado con extracto de cebolla roja que está revolucionando el mercado capilar.

CHAMPÚ PROFESIONAL VOLUMEN con extracto de café natural y aceite de ricino para pelo graso con un efecto doble de limpieza y hidratacion. Cabellos más largos con más volumen natural. Champu barba, Anti Caida, crece pelo rapido.

CHAMPU DE RICINO SIN SULFATOS. Produce una espuma ligera y suave y limpia muy eficazmente y en profundidad sin agredir la fibra capilar. Champoo de cebolla pelo graso, pelo seco, cabello rizado, niños.

CHAMPU DIARIO Para cabellos con caída capilar o poco crecimiento. Proporciona nutrición e hidratación, por lo que mejora la apariencia del cabello en pocas semanas. Elimina la resequedad producida por el hongo de la caspa. Da brillo y volumen al cabello. Fortalece y estimula el crecimiento del cabello. Reduce progresivamente el daño provocado por el uso de productos comerciales de poca calidad, ya que elimina las puntas abiertas y el cabello quebradizo. Aplaca la caída de cabello. Es humectan

CHAMPU NUTRITIVO DE CEBOLLA. Rico en Vitaminas, promueve una suavidad única del cabello. Los Ácidos grasos omega 9 del aceite de ricino cubren la fibra capilar, lo que provee hidratación y protección a cada cabello.

Gel de Aloe Vera 99%. Cuidado Natural Piel (Corporal & Facial) y Cabello. Antiedad Natural, Anti Arrugas, Reafirmante Cara y Cuerpo, Hidratante, Reparador. Recarga Económica 2000 ml 2 kg € 33.49 in stock 2 new from €33.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❇️ 99% Gel de Aloe Vera Concentrado con un 1% de Algas Marinas, espesante 100% Natural que facilita la penetración del producto intensificando las propiedades del aloe vera para la piel. Rico en oligoelementos y Vitamina E.

Antiarrugas y antiedad 100% natural gracias a su alto contenido en Vitamina E. Actúa como rellenador de arrugas y regera la piel. Ideal como mascarilla facial antienvejecimiento.

Gel calmante, emoliente e hidratante para después del afeitado (after shave) y la depilación (cera, láser, IPL). Así como después de la exposición solar (after sun). Cuidado perfecto de la piel.

☀️ Beneficios en la piel: Reafirmante corporal, cicatrizante, ayuda a reducir el acné y los puntos negros, cuidado de piel con afecciones, control de sebo, equilibrio del pH, reparador del cabello, detox, anti estrías, limpiador facial.

Aloe Vera Puro de Cultivo Bio y Sostenible. Ideal para creación de cosmética casera: Jabón, crema, suero, mascarilla facial, mascarilla capilar, gel de ducha, loción, champú... READ Los 30 mejores Autobronceador St Tropez de 2023 - Revisión y guía

B.O.T cosmetic & wellness Hidrolato De Menta Ecológico Agua Floral Bio, Fresco, 500 Mililitro € 16.41 in stock 2 new from €16.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIMPIADOR FACIAL ANTI ACNE- El hidrolato de menta actúa como un astringente para la piel grasa y acneica. Tiene propiedades antibacterianas por lo que es el producto ideal para combatir el acne. Ayuda a cerrar los poros y revitaliza las pieles apagadas.

AFTERSUN & AFTER SHAVE - Tónico refrescante con propiedades calmantes y purificantes. Perfecto para su uso después del afeitado o la depilación. Así como para refrescar la piel después del sol. Efecto refrescante al instante.

MENTA & REPOSTERIA - Añade unas gotas de agua floral de menta piperita a tus bebidas favoritas para darles un toque refrescante. Se puede tomar con agua y se puede añadir a postres, bizcochos, pasteles y dulces.

BRUMA PIERNAS CANSADAS - Pulveriza agua de menta sobre las piernas cansadas para activar la circulación sanguínea y recuperar la flexibilidad. Piernas más ligeras. brumas

HAZLO TÚ [email protected] (DIY) - Añade agua de menta a tus productos cosméticos habituales enriqueciéndolos con un toque aromático y crea tu propia crema y serum facial, tonico facial, crema solar, loción calmante, limpiador...

B.O.T cosmetic & wellness Leche Corporal Orgánica, Rosa, 250 Mililitro € 12.99 in stock 2 new from €12.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene ingredientes naturales y orgánicos. 100% fórmula vegetariana, sin testado en animales

Basado en aceite de Camelina Sativa (semillas prensadas en frío y filtrado). Tiene un alto contenido de antioxidantes que tiene un efecto claro sobre la piel, así como actuar como un agente antienvejecimiento mediante el aumento de la función de barrera de la epidermis, la reducción de la pérdida de agua trans-epidérmica y mejorar la elasticidad de la piel.

Hidratante para el cuerpo, proporciona una hidratación que instantáneamente equilibra y suaviza la piel.

El jugo de aloe vera, el aceite de camelina y la manteca de karité proporcionan una hidratación muy duradera.

NO: parabenos, colores sintéticos, ftalatos o sulfatos nocivos.

Atashi Antiedad - Aceite Mágico | Hidrata Y Reafirma Tu Cuerpo | Relaja, Nutre Y Calma La Piel | Rápida Absorción | 7 Exclusivos Aceites Puros Y Biológicos | Aceite De Argán, 250 Mililitro € 36.45

€ 24.49 in stock 1 new from €24.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un lujoso aceite seco de exquisita textura, 100% biológico que se funde de forma instantánea sobre la piel.

Está formulado con 7 exclusivos aceites puros y biológicos de Uva, Argán, Jojoba, Sésamo, Abyssinian, Meadowfoam y aceite esencial de Naranja amarga. Ricos en polifenoles, omega 6 y 9 que protegen la piel frente al estrés diario, causante directo del envejecimiento cutáneo.

Enriquecido con el complejo Silk Skin, rico en ácido linoleico y vitamina E que definen tu figura gracias al potente efecto reafirmante que ejerce sobre tu cuerpo.

Ritual de belleza que te impregna de una profunda sensación de relax a la vez que nutre y calma la piel. Tu cuerpo se relaja y tu figura se define gracias al efecto de pérdida de volumen, calma y descongestiona.

Aplicar con un ligero masaje de forma constante y con movimientos circulares por todo el cuerpo. Su naturaleza multifuncional permite su uso en rostro, cuello y escote también.

Gel de Aloe Vera 100% Puro & Ecológico. TRIPLE ACCIÓN: Nutritivo, Reparador & Protector de la Piel (Cara & Cuerpo). Hidratante del Cabello & Barba. 100% Natural, Puro & Ecológico - 500 ml € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❇️ MÁXIMA CALIDAD - Gel puro de aloe vera 99% con 1% de espesante de algas marinas ricas en oligoelementos y Vitamina E. Gracias a nuestro proceso único de filtración natural, conseguimos que la biodisponibilidad de los activos (polisacáridos) del aloe vera se multiplique por 10.

❇️ MÚLTIPLES APLICACIONES - Fórmula hidratante para la cara y el cuerpo, apto incluso para el uso en animales domésticos. Elaborado directamente con la pulpa contenida en las hojas de aloe vera. Procedente de cultivos sostenibles de las Islas Canarias. El jugo de aloe vera es uno de los ingredientes más completos de la cosmética natural. Ayuda a eliminar los signos de piel cansada, bolsas y ojeras.

❇️ ALIVIA Y NUTRE LA PIEL - Hidrata, calma y protege la piel después del afeitado y la depilación. Alivia las molestias y el enrojecimiento causado por quemaduras y abrasiones. Además, tiene propiedad cicatrizante. Es el producto ideal para acabar con el acne.

❇️ PROTEGE DE LOS AGENTES EXTERNOS - Gel refrescante para aplicar después de la exposición de la piel al sol. El mejor after-sun de origen natural. El aloe vera es un remedio muy versátil para hidratar la piel en profundidad, mejorar su elasticidad y protegerla de los agentes externos. Es también una excelente solución antiestrías post-embarazo o tras una gran pérdida de peso.

❇️ UNA SOLUCIÓN 100% NATURAL - Cómodo de llevar y aplicar cuando sea necesario. Vegano y cruelty free (no testado en animales). Con aloe vera originario de cultivos sostenibles de España. Es refrescante, calmante, hidratante y apto para todo tipo de pieles.

B.O.T cosmetic & wellness BIO Hidrolato de Jazmin Ecologico. Agua de Jazmin Organica para el Cuidado de la Piel (Cara y Cuerpo), Cabello & Hogar. Tonico Facial 100% Natural y Puro - 1000 ml 1 L € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TONICO FACIAL - Alternativa natural a productos de cosmetica que contienen químicos. El hidrolato de jazmín es un efectivo tónico facial que humedece y tonifica la piel. Tratamiento de rojeces y picores en la piel. . Revitaliza la piel, combate la flacidez y aumenta la elasticidad. Antimanchas natural.

AGUA DE COLONIA & FRAGANCIA - Contiene sustancias 100% naturales y su aroma es uno de los más seductores y afrodisiacos. Ideal para usar como fragancia corporal y facial después de la ducha. También se puede usar como pulverizador del pelo. Hidratante natural.

CREA TUS PRODUCTOS DE BELLEZA - Ideal como base para la creación de crema, suero, tonico facial, tonico corporal, locion, gel, jabon. colonia, fragancia, perfume, ambientador, agua de plancha, champú, mascarilla facial, aceite de masaje, mascarilla capilar, baño relajante...

PROPIEDADES RELAJANTES - Pulveriza agua de jazmin sobre las sábanas y las almohadas para un sueño más relajante y profundo. El agua floral de jazmin tiene efectos relajantes. Es ideal para calmar a los bebés de forma natural.

LIMPIADOR FACIAL - El agua de jazmin hidrata y limpia la piel en profundidad, Es útil para desintoxicar y dar firmeza a la piel. Utiliza el hidrolato de jazmin para una sensación de limpieza. Es ideal para piel sensible, madura y seca.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.