Los 30 mejores Audi A4 B5 de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Audi A4 B5 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Audi A4 B5 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Audi A4 B5 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Audi A4 B5 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Kuifan Fundas Asientos Coche Universales para Audi a4 b5/a4 Quattro/a4 Avant/a4 es/a5 s/a5 b8/a6,Gris Oscuro € 199.99 in stock 1 new from €199.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. MATERIAL PREMIUM:Kuifan Fundas Asientos Coche Universales para Audi a4 b5/a4 Quattro/a4 Avant/a4 es/a5 s/a5 b8/a6,gris oscuro.funda asientos coche universal está hecha de cuero PU de alta calidad. Respetuoso con el medio ambiente, inodoro, cómodo y duradero. Funda de asiento Four Seasons General Motors. Suave y transpirable. Anti desgaste. Antisuciedad, impermeable, antideslizante.

2. Diseño y estabilidad universales: esta funda para funda asientos coche universal es universal.La funda del asiento es elástica y se puede escalar para ajustarse perfectamente al asiento. Apto para más del 98% de los coches de 5 plazas. Hay bolsillos en la parte posterior de las fundas de los asientos delanteros para guardar artículos. funda asientos coche universal utiliza una tela base antideslizante y tiene una cremallera. No es fácil de deslizar, con anillo y gancho para fijar el asiento.

3. Seguridad: funda asientos coche universal tiene una apariencia moderna. El uso de los enchufes de los cinturones de seguridad y la calefacción y ventilación de los asientos no se ven afectados. Si tiene alguna pregunta sobre las fundas para asientos de automóviles, no dude en contactarnos.

4: Fácil de instalar, limpiar: puede usar una toalla húmeda para limpiar la superficie de cuero. No se requiere experiencia profesional, funda asientos coche universal viene con dibujos de instalación y enlaces a videos de instalación. Los principiantes también pueden instalarlo fácilmente en 10 minutos.

5: Experiencia visual: la cubierta elegante y atmosférica del asiento del automóvil puede agregar una sensación de lujo a su automóvil y obtendrá más cumplidos. Nos especializamos en el diseño de elegantes fundas para asientos de automóviles en cientos de estilos. Es una excelente relación calidad-precio y se adapta perfectamente a su coche. Puedes visitar la tienda para ver más estilos.

Blanco Puro Canbus Bombilla LED Luz Interior Mapa de Techo Kit de Luces de cúpula, para Audi A3 8l 8v 8p A4 B5 B6 B7 B8 A5 A6 C5 C6 C7 A8 D2 D3 A3 S3 RS3 8V-9pcs Azul Hielo € 34.00 in stock 1 new from €34.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features *Nuevo material: placa de circuito, bajo consumo de energía, buena disipación de calor y resistencia al calor, y vida útil de hasta 50.000 horas.

* Alto brillo: ahorro de energía, velocidad de conmutación rápida, tiempo de respuesta rápido, fuerte capacidad antivibración.

* Instalación simple: Plug and play, si el LED no está encendido, simplemente gírelo 180 grados e invierta la polaridad de la bombilla LED. Fácil de instalar, jugar, enchufar y usar.

* Apto para la mayoría de los coches, sin códigos de error ni parpadeo, apto para iluminación interior como luces de mapa interior, luces de techo, luces de puerta, luces de carga/equipaje, luces de guantera, luces de matrícula, luces de esquina, luces de puerta lateral, etc. .

* Confirme si coincide con su automóvil antes de comprarlo, o puede contactarnos por correo electrónico, ¡le deseo una vida feliz!

Alpha-Tex Alfombrillas de Coche | Juego de Alfombrillas para Audi A4 Tipo 8D, B5 (Construido Desde 1994-2001), Dura Grafito | 4 uds. | Borde Burdeos € 27.95 in stock 1 new from €27.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ AJUSTE EXACTO | Alfombrillas de coche 100% adecuadas para el modelo de coche Audi A4 Tipo 8D, B5, año de fabricación 1994 - 2001

✅ FÁCIL DE CUIDAR | Nuestras alfombrillas son especialmente fáciles de cuidar y de limpiar. El felpudo recoge la suciedad y protege el suelo de su vehículo

✅ COLOR DESEADO | Elija entre una gran variedad de colores para el borde de las alfombrillas de su coche. Con la alfombrilla de color a juego, ¡pon un acento de color único!

✅ CALIDAD | Dura: Oferta limitada. La calidad Dura es una calidad clásica de moqueta de coche con reverso de vellón aislante, que vendemos por tiempo limitado a un precio reducido de oferta especial. Sólo hasta fin de existencias. - Grosor: 4,5mm - Peso: 1300g/m² - Material: 100% Polyamid

✅ MADE IN EUROPE | Nuestras alfombrillas de coche se fabrican al milímetro exacto para que se ajusten con la mayor precisión posible al Audi A4 Tipo 8D, B5 READ Los 30 mejores Paneles Solares Para Casa de 2023 - Revisión y guía

MTM Alfombrillas Goma para Audi A4 (B5) 1995-10.2001, Tipo Cubeta a Medida Antideslizante con Borde 5 cm, cód. 3D 5229 € 49.00 in stock 1 new from €49.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas de goma a medida para Audi A4 (B5) 1995-10.2001; .

Kit: 2 alfombrillas anteriores y 2 alfombrillas posteriores. Sistemas de de fijación: 4 remaches universales con tornillos

100% goma de alta calidad, no despide malos olores, ribetes en relieve con una altura de 3-5 centímetros con el fin de retener líquidos y succeda

color negro, suaves y flexibles, diseño innovador técnico en relieve, inserciones reforzadas para las zonas de abrasión

alfombrillas resistentes y perfiladas según la plataforma de tu Audi A4 (B5) 1995-10.2001 con una base especial antideslizante

Alfombrillas para A4 € 28.90 in stock 1 new from €28.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas a medida para Audi A4 B6/B7 del 2001 al 2008.

Composición del juego: 2 Alfombrillas delanteras y 2 alfombrillas traseras.

Moqueta negra, ribete de algodón negro con tira antideslizante para todo el perímetro de las alfombrillas. Un producto 100% Made in Italy, calidad certificada 9001.

Talonera de goma electro soldada en la alfombrilla del conductor para reforzar las zonas más susceptibles al desgaste.

Un producto 100% Made in Italy. Empresa certificada ISO:9001, que asegura la calidad y control en procesos de producción.

myshopx (47) Kit de reparación de regulador de Ventana 2 Piezas Delantero Izquierdo para Audi A4/B5, Skoda Superb/2 Piece Front-Left € 6.00 in stock 1 new from €6.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: 2 x kit de reparación de regulador de ventana/2 frontal derecha/izquierda.

Disponible para entrega.

Adecuado para Audi A5/B5, Skoda Superb

Pieza de repuesto.

Ajuste perfecto.

Elevalunas eléctrico para Audi A4 B5 para puerta delantera derecha € 39.25 in stock 1 new from €39.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Funda Coche Exterior para Audi A4 B5/A4 B6/A4 B7/A4 B8/A4 B9 Avant, Funda para Coche, Cubre Coches Impermeable Transpirable, ProteccióN contra La Lluvia Y El Sol, Tela Oxford (Color : 1, Size : Sing € 70.54 in stock 1 new from €70.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda Coche Exterior para Audi A4 B5/A4 B6/A4 B7/A4 B8/A4 B9 Avant, Funda para Coche, Cubre Coches Impermeable Transpirable, ProteccióN Contra La Lluvia y El Sol, Tela Oxford

【Personalización de la cubierta del coche】: Funda coche exterior per Audi A4 B5/A4 B6/A4 B7/A4 B8/A4 B9 Avant, cada una de nuestras cubiertas del coche se personalizan de acuerdo con el modelo y el tamaño del coche y el año de producción, cubierta del coche especial, ajuste perfecto para su coche, nuestra fábrica tiene más de 10 años de experiencia en la producción de cubiertas del coche, por favor, confíe en nuestra profesionalidad y capacidad.

【Tejido impermeable y transpirable】: Funda coche exterior per Audi A4 B5/A4 B6/A4 B7/A4 B8/A4 B9 Avant, fabricada con tela Oxford 210, es un excelente material impermeable y transpirable y duradero. Este tejido tiene buena dureza, alta resistencia al desgarro, alta retardancia a la llama, protección solar en verano para bajar la temperatura dentro del coche; calor en invierno para subir la temperatura dentro del coche.

【Adecuado para todas las estaciones】: Funda coche exterior per Audi A4 B5/A4 B6/A4 B7/A4 B8/A4 B9 Avant, puede proteger bien el coche de la lluvia, la nieve, el granizo, el polvo, las ramas de los árboles, la caída de las hojas y los excrementos de los pájaros, muy adecuado para el interior y el exterior. Con una funda de coche, no tendrás que lavar tu coche tan a menudo.

Funda coche exterior per Audi A4 B5/A4 B6/A4 B7/A4 B8/A4 B9 Avant, 1. cremallera en el lado del conductor para facilitar el acceso al coche en cualquier momento. 2. cordón antiviento para evitar que el viento se lleve la funda del coche. 3. banda reflectante en la funda del coche para mejorar la seguridad al aparcar de noche en el arcén.

Juego de molduras de puerta inferior inferior de 4 piezas de repuesto para AUDI A4 B5 1995-2001 € 64.55 in stock 1 new from €64.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de molduras de puerta inferior inferior de 4 piezas de repuesto para AUDI A4 B5 1995-2001.

Producto 100% nuevo, material de goma, de alta calidad y duradero.

Fácil instalación, reemplazo directo.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a tiempo.

Kit brazo de suspensión delante compatible con AUDI A4 B5 8D A6 C5 VW PASSAT compuesto por 14 autopartes € 159.90 in stock 1 new from €159.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 x Brazo de suspensión eje anterior inferior 2 x Brazo de suspensión eje anterior superior 2 x Brazo de suspensión eje anterior superior 1 x Brazo de suspensión eje anterior inferior 1 x Brazo de suspensión eje anterior superior 2 x rótula de dirección eje anterior izquierda / derechae 1 x Kit de montage, visserie et accessoires

Compatible Audi A4 8D2, B5 jusqu'à année 2000 : 1,6 1,8 1,8T 1,8T 1,9TDI 2,4 2,4 2,5TDI 2,6 2,8 2,8 S4 - Audi A4 Avant 8D5, B5 : 1,6 1,8 1,8T 1,9TDI 2,4 2,4 2,5TDI 2,6 2,8 - Audi A6 jusqu'2005 4B2, C5 : 1,8 1,8T 1,9TDI 2,0 2,4 2,4 2,5TDI 2,7 2,8 3,0 3,7 4,2 - Audi A6 Avant jusqu'à 2005 4B5,C5 : 1,8 1,9TDI 2,0 2,4 2,4 2,5TDI 2,7 2,8 3,0 3,7 4,2 - VW Passat 3B2 : 1.6 1.8 1.8 1.8T 1.8T 1.9TDI 2.0 2.3VR5 2.3VR5 2.0 2.5TDI 2.5TDI - VW Passat Variant 3B5 : 1.6 1.8 1.8Syncro 1.8T 1.9TDI

Número de referencia OE/OEM: 4B3498998, 8D0498998, 8D0498998B

Empresa francesa, producto de calidad y eficiente servicio al cliente. Nuestros envíos se realizan todos los días antes de las 15:00 horas y se entregan en 3/5 dias en promedio.

Nota: por favor verifique la compatibilidad con su vehículo, si tiene la más mínima duda, háganos la pregunta por mensaje o llámenos con sus números de matrícula y el número de chasis del vehículo en cuestión. Tenga en cuenta que un profesional recomienda encarecidamente el montaje de estos productos. Observe las medidas de instalación y apriete.

Viviance Juego De Tornillos De Abrazaderas De Motor De Montaje De Cubierta De Motor De Protección De Bajos Compatible con A3 A4 A6 A8 100 Coupe Passat B5 Superb I € 7.56 in stock 1 new from €7.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features esto está para un sistema de sujetadores para la guarnición de la subbandeja.

2.To cabido muchos compatible con A3 A4 A6 A8 100 Coupe Passat B5 Superb I modelos pero no todos-tan Compruebe sus CLIPS existentes primero para comparar antes de que usted compre.

This es un sistema completo y usted puede no requerir todos de ellos pero sería una buena idea guardar cualesquiera que usted no necesita como de repuesto.

los clips en el cuadro son exactamente lo que usted recibirá 20 porciones en total.

These no son una versión barata que son de una calidad muy alta y estándar de fabricación.

ProTuning RS Line - Alerón trasero para maletero de Audi A4, B5, S4 Saloon € 157.50 in stock 1 new from €157.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con marca: Audi

Modelo: A4 / S4 B5 (8D) Facelift 1999-2001, A4 / S4 B5 (8D) Prefacelift 1995-1999

Tipo de cuerpo: sedán, sedán, sedán, limusina

Recorte: S-Line, S4, edición estándar

RONGESAEFS Funda para Coche Exterior para Audi A4 B5/A4 B6/A4 B7/A4 B8/A4 B9 Funda De Coche de Garaje Completa Resistente a los arañazos y Duradera(Color:E,Size:A4 B5(1994-2001)) € 96.77 in stock 1 new from €96.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Funda para Coche Exterior para AUDI A4 B5/A4 B6/A4 B7/A4 B8/A4 B9 Funda De Coche.

2. 【Selección de material】: la cubierta del automóvil está hecha de tela Oxford duradera, el forro de algodón está hecho de pelusa de alta densidad y el material suave no rayará la capa de pintura. Proteja su automóvil de la lluvia, la nieve o el polvo. Protege mejor el cuerpo.

3. 【Diseño cómodo】: 1) La puerta del conductor tiene una cremallera para facilitar el acceso. 2) El dobladillo elástico se adapta a tu coche. 3) Línea de advertencia de seguridad reflectante para proteger su automóvil por la noche. 4) Equipado con una bolsa de almacenamiento fácilmente plegable.

4. 【Protección antirrobo】: Equipamos cada funda de coche con un código de bloqueo para evitar robos y aumentar la seguridad. El cinturón a prueba de viento puede proteger completamente la lona del automóvil del viento fuerte y las olas grandes.

5. 【Servicio postventa】: Somos un fabricante de automóviles profesional. Si nuestros productos tienen algún problema de calidad, no dude en contactarnos.

Alerón frontal Audi A4/S4 B5 Extensión Parachoques 3 Piezas Tuning Cup R 95-01 € 54.90 in stock 1 new from €54.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El alerón delantero es apto para Audi A4/S4/RS4 8D/B5 (modelos 01/95 – 09/01)

Instrucciones de montaje véase la oferta, para más información, consulte la descripción del artículo

Nota: solo para fines de reparación, ver las condiciones de trabajo

Accesorionline Alfombrillas para Audi A4 (1995-2001) a Medida con talonera Alfombras esterillas B5 € 34.99 in stock 1 new from €34.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego completo de cuatro alfombrillas para Audi A4 1995-2001 carrocería B5

Medidas específicas para este modelo

Refuerzo en la talonera del conductor

Anclajes originales

Ajuste 100% garantizado

Taros Trade 131251 Juego de reparación de elevalunas derecho, delantero € 8.69 in stock 1 new from €8.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con: Volkswagen Polo 1999-2001, Skoda Superb 2001-2008, Volkswagen Passat B5 1997-2000, Audi A4 1994-2001

lado de montaje: derecho, delantero; kit de piezas: 2 piezas

Juego de reparación de elevalunas de alta calidad

Piezas no originales intercambiabili con piezas originales READ А вже в осії й відвідує пр етериопагандистських каналів - діадіо Свобода

Mossa Fundas universales para Asientos de Coche adecuadas para Audi A4 (B5, B6, B7, B8, B9) (1995-.) - XL-B € 61.00 in stock 1 new from €61.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto adecuado para Audi A4 (B5, B6, B7, B8, B9)

El juego contiene: 2 fundas para asientos delanteros, 1 funda para asiento trasero, 1 funda para banqueta trasera, 5 fundas para reposacabezas, Ganchos y otros elementos de montaje.

Los revestimientos para coches están hechos de cuero sintético de gran calidad. La parte delantera de los revestimientos está hecha de un material resistente que consta de una capa superficial de cuero sintético y un forro para proporcionar rigidez y estabilidad al conjunto. El material superficial se caracteriza por una gran resistencia al roce, lo que garantiza la gran durabilidad del producto.

La parte trasera del revestimiento cuenta con un material de tapicería elástico laminado con espuma de 2 mm de grosor. Los revestimientos de los asientos delanteros se encuentran adornados con un suave bordado que combina con el color del conjunto. Las fundas cubren los asientos completamente no perturbando la labor de las bolsas de aire (aplicada la certificada costura de AIRBAG), convienen con los asientos estándares (sin AIRBAG) y con los asientos con las bolsas de aire laterales.

Las fundas no serán adecuadas para coches con los asientos deportivos, ni para asientos con reposacabezas integrados. Las fundas universales para asientos tienen soluciones que permiten ajustarse perfectamente en los asientos delanteros estándar, el banquete trasero y los reposacabezas. Las fundas tienen cremalleras en la banqueta trasera, lo que los hace adecuados para la mayoría de los tipos de banquetas partidas (banquetas integradas, partidas en la parte derecha e izquierda).

2G+32G CAMECHO Android Radio con DSP para Audi A4 B6 S4 RS4,Pantalla de 7'' con GPS Carplay Android Auto Am FM RDS WiFi Bluetooth+Cámara Trasera € 339.99 in stock 1 new from €338.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Android Radio de Coche DSP para Audi】Radio de coche con pantalla táctil de 7", Android 10, configuración de memoria RAM incorporada de 2GB, memoria ROM de 32GB. Android Car Radio Compatible Para Audi A4/B6(8E/8H)(2002-2006),Para Audi A4/B7(8E/8H)(2004-2008),Para Audi S4/B7(8E/8H)(2005-2008),Para Audi S4/B5(8E/8H)(2003-2008),Para Audi RS4(2002-2008),Para Audi RS4/B7/(8E)(2006-2008),Para Seat Exeo(2008-2012).

【Radio de Coche con Carplay y Android Auto】Con CarPlay inalámbrico integrado y Android Auto con cable, puede conectar su smartphone mediante WiFi o cable para utilizar las aplicaciones compatibles que se muestran en la radio del coche, y también acceder a Siri o pedir al Asistente de Google que realice tareas utilizando su voz. (Los teléfonos Samsung y Huawei no son compatibles).

【DSP & AM FM RDS Radio】 Soporta sintonización DSP para ajustar la frecuencia, AE, ecualizador de 36 bandas, tipo de sonido, compensar la falta de altavoces originales del coche y obtener una mejor calidad de sonido sin pérdidas. Disfrutar de la música en el automóvil es la primera opción para los fanáticos que persiguen un sonido de alta calidad. Incorpora 30 emisoras de radio analógica AM-FM RDS.

【Radio Coche con GPS & WiFi】Ahora puede disfrutar de una experiencia de conducción premium conectando WiFi o hotspot de teléfono, compartiendo conexión a Internet, utilizando aplicaciones de navegación. Puede descargar las aplicaciones de uso frecuente como Facebook, Spotify, iHeartRadio, Pandora y más.

【Radio de Coche con Cámara de Marcha Atrás】Equipado con una cámara de marcha atrás de visión nocturna resistente al agua que muestra automáticamente la imagen de marcha atrás en la pantalla táctil de la radio del coche al dar marcha atrás.

AWESAFE [Android 12.0 2GB+32GB] Radio de Coche para Audi A4/S4/RS4 con Carplay/Android Auto, 7 Pulgadas Pantalla Táctil con WiFi/GPS/Bluetooth/DSP/RDS/USB/FM AM/24 Temas, Apoyo Mandos Volante € 229.99

€ 209.99 in stock 1 new from €209.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【NOTA】Si no hay sonido de los altavoces traseros después de la instalación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener una solución. Podría ver la imagen de los coches adecuados. El tamaño es: 235mm*127mm, consulte este tamaño antes de comprar por favor.

【Radio para Audi A4/S4/RS4 de Android 12.0】Radio táctil capacitiva HD 1080P de 7 pulgadas, con sistema Android 12.0, puede iniciar rápidamente aplicaciones, reproducción de video suave y excelente rendimiento general, tiene memoria de RAM 2GB y ROM 32GB. Marcas aplicables: para A4 B6 (8E / 8H) (2002-2006), para A4 B7 (8E / 8H) (2004-2008), S4 B7 (8E / 8H) (2005-2008), S4 B6 (8E / 8H) (2003-2005), RS4 (2002-2008), RS4 B7 (8E) (2006-2008).

【Carplay y Android Auto Incorporado】Carplay inalámbrico, no es necesario conectar el cable USB. Además, puede usar las funciones que tengan Android Auto en la radio de coche : Maps / Music /Llamadas. ¡También puede sincronizar los datos de las aplicaciones de su móvil: Maps(por ejemplo Google Maps), Spotify, iTunes, etc. y usarlos en línea! NOTA: ANDROID AUTO NO ES COMPATIBLE CON TODOS LOS MODELOS DE TELÉFONOS ANDROID, VERIFIQUE SI SU MODELO LO ADMITE ANTES DE COMPRAR UNA RADIO.

【Manos libres Bluetooth y mandos del volante】La función manos libres Bluetooth es adecuada para todos los teléfonos Android y iOS. Con la función de mandos del volante, puede realizar llamadas, ajustar el volumen o cambiar canciones de forma más segura. Además, si cree que la voz llamada es baja, puede conectar el micrófono externo en el paquete. Proporcionará una experiencia más segura para su conducción.

【Mapas en línea y fuera de línea】La radio multimedia de coche está equipada de antemano todos los mapas de Europa, puede usar aplicaciones de navegación fuera de línea y en línea. Después de conectar la antena GPS en nuestro paquete, puede utilizar coordenadas / código postal / dirección / POI y otros métodos para planificar su ruta. Si desea ver el flujo de tráfico en tiempo real, también puede descargar la aplicación de mapas en línea en Google Store.

Grafler Alfombrillas Delanteras para Audi A4 Avant B5 B6 B7 B8 B9 A1 A2 A3 Sportback A5 Sportback A6 A6l A7 A8 Alfombrillas De Coche (Color : Rojo) € 172.59 in stock 1 new from €172.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para Audi A4 Avant B5 B6 B7 B8 B9 A1 A2 A3 Sportback A5 Sportback A6 A6l A7 A8 Alfombrillas de coche Accesorios para automóviles Detalles interiores

Instalación de cobertura completa: encaja perfectamente en la carrocería del automóvil, cubre todos los rincones del piso del automóvil y no tiene ningún efecto sobre los pedales del acelerador y del freno. La textura y el diseño moderno dan al interior del vehículo un aspecto lujoso.

Materiales: Hecho de cuero resistente al desgaste respetuoso con el medio ambiente, la textura del cuero es clara, cómoda al tacto, impermeable, a prueba de polvo y antideslizante, sin olor peculiar y protege el automóvil en todas las condiciones climáticas.

Consideramos seguridad con comodidad y lujo. Los botones de la alfombra no se mueven durante la conducción y no afectan a los aceleradores o frenos en el corte 3D.

La alfombra del automóvil, muy lujosa, corte por láser en 3D, artesanía de precisión, ajuste fino real 1: 1, ajuste avanzado, elegante y muy fácil de instalar después de la instalación, puede proteger cada rincón de su automóvil.

Mossa Fundas universales para Asientos de Coche adecuadas para Audi A4 (B5, B6, B7, B8, B9) (1995-.) - UNE-3 € 58.30 in stock 1 new from €58.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto adecuado para Audi A4 (B5, B6, B7, B8, B9)

El juego contiene: 2 fundas para asientos delanteros, 1 funda para asiento trasero, 1 funda para banqueta trasera, 5 fundas para reposacabezas, Ganchos y otros elementos de montaje.

Fundas elaboradas de un tejido duradero de poliéster. El material está laminado con la espuma de poliuretano para evitar el movimiento de las fundas en los asientos. Las fundas cubren los asientos completamente sin perturbar la labor de las bolsas de aire (aplicada la certificada costura de AIRBAG), convienen con los asientos estándares (sin AIRBAG) y con los asientos con las bolsas de aire laterales.

Las fundas universales para asientos tienen soluciones que permiten ajustarse perfectamente en los asientos delanteros estándar, el banquete trasero y los reposacabezas. Las fundas tienen cremalleras en la banqueta trasera, lo que los hace adecuados para la mayoría de los tipos de banquetas partidas (banquetas integradas, partidas en la parte derecha e izquierda).

Las fundas no serán adecuadas para coches con los asientos deportivos, ni para asientos con reposacabezas integrados. Las tres fundas para reposacabezas traseros son del mismo tamaño.

Juego de Car Shades compatible con Audi A4 B5 Avant 1996-2001 (6-partes) € 109.75 in stock 2 new from €109.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Audi A4 B5 Avant

6 piezas

Material duradero, resistente a la suciedad y a la humedad

Faros VP36 Faros delanteros del lado del conductor y del pasajero Conjunto de faros delanteros de coche LHD RHD compatible con Audi A4 B5 1995 1996 1997 1998 1999 € 255.44 in stock 2 new from €255.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Faro delantero compatible con Audi A4 B5 11/1994-1/1999

Especificaciones técnicas: Producto: Faro delantero, instalación de enchufar y usar. Contenido del paquete: juego de 2 piezas, lado del conductor y del pasajero. Preparado para la regulación eléctrica de los faros. Homologación: homologación E (estándar E). Bombillas adecuadas: H7/H7 (no incluidas). Color: cristal transparente

Expresa el envío en todo el mundo: utilizamos varias empresas de mensajería y siempre comprobamos y elegimos la opción de entrega más rápida a nuestros clientes.

Satisfacción garantizada: nos preocupamos por nuestros clientes. Si no estás 100% satisfecho con nuestros productos cuidadosamente seleccionados, puedes empaquetar un producto sin usar y devolverlo hasta 30 días después de recibirlo

Tienda profesional: hemos estado en la industria del tuning desde 2008. Actualmente, ofrecemos nuestros productos en todo el mundo en varias tiendas en línea y sabemos lo importante que es satisfacer a cada cliente. Puedes confiar en nosotros

Parrilla Sport estilo para RS4 Audi A4/S4/RS4 B5/8D 94-01 Tuning panal de Abeja € 63.11 in stock 1 new from €63.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta parrilla es compatible para Audi A4/S4/RS4 B5/8D (1994-2001).

Plástico ABS resistente

Parrilla de calidad sin emblema

El producto no es una pieza original del fabricante del vehículo.

Docas Juego de brazos de control,Suspensión de Ruedas 8D0498998 para A4 8D B5 A6 4B C5 VW P-assat 3B S-koda S-uperb (13 piezas) € 159.50 in stock 1 new from €168.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Referencia OE: 8D0498998

Apto para: A4 (8D2, B5)/ A4 Avant (8D5, B5)/ A6 (4B2, C5)/ A6 Avant (4B5, C5)/VW PASSAT Saloon (3B2)/VW PASSAT Saloon (3B3)/VW PASSAT Variant (3B5)/VW PASSAT Variant (3B6)/SKODA SUPERB (3U4)

Posición: delantero izquierdo y derecho

tamaño del hilo: 20 mm

Garantía de un año READ La Spagna abbatte il lavoro precario

Mossa Fundas universales para Asientos de Coche adecuadas para Audi A4 (B5, B6, B7, B8, B9) (1995-.) - S-G1 € 52.60 in stock 1 new from €52.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto adecuado para Audi A4 (B5, B6, B7, B8, B9)

El juego contiene: 2 fundas para asientos delanteros, 1 funda para asiento trasero, 1 funda para banqueta trasera, 5 fundas para reposacabezas, Ganchos y otros elementos de montaje.

Fundas elaboradas de tela de poliéster de alta calidad, con una estructura especial de malla (llamada AIRMESH) y tela de tapicería de poliéster en las partes laterales de la funda. Las fundas cubren los asientos completamente no perturbando la labor de las bolsas de aire (aplicada la certificada costura de AIRBAG), convienen con los asientos estándares (sin AIRBAG) y con los asientos con las bolsas de aire laterales.

Las fundas universales para asientos tienen soluciones que permiten ajustarse perfectamente en los asientos delanteros estándar, el banquete trasero y los reposacabezas. Las fundas tienen cremalleras en la banqueta trasera, lo que los hace adecuados para la mayoría de los tipos de banquetas partidas (banquetas integradas, partidas en la parte derecha e izquierda).

Las fundas no serán adecuadas para coches con los asientos deportivos, ni para asientos con reposacabezas integrados. Las tres fundas para reposacabezas traseros son del mismo tamaño.

REXGEL Spoiler Difusor Parachoques Trasero para Audi A4 Sedan Avant B5 B6 B7 B8 B9 Cabrio B6 B7, Accesorios de modificación de Estilo de Coche,All Black € 123.99 in stock 1 new from €123.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♡【Difusor de parachoques trasero para automóvil】Modelos aplicables para Audi A4 Sedan Avant B5 B6 B7 B8 B9 Cabrio B6 B7.

♡【Material de primera calidad】Hecho de plástico ABS, que no es fácil de desvanecer, no es fácil de envejecer y usar, y puede maximizar la resistencia y la durabilidad.

♡【Ventajas de rendimiento】Decora perfectamente los paneles exteriores de la carrocería de tu vehículo. Puede darle a su automóvil un aspecto más deportivo y mostrar su personalidad mientras conduce.

♡【Fácil instalación】El alerón del parachoques trasero puede reemplazar directamente el viejo o roto, conveniente para usar, ahorra tiempo y energía. La instalación profesional es muy recomendada.

♡【Mejor servicio】Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le responderemos lo antes posible.

Mossa Fundas universales para Asientos de Coche adecuadas para Audi A4 (B5, B6, B7, B8, B9) (1995-.) - CM-B € 62.10 in stock 1 new from €62.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto adecuado para Audi A4 (B5, B6, B7, B8, B9)

El juego contiene: 2 fundas para asientos delanteros, 1 funda para asiento trasero, 1 funda para banqueta trasera, 5 fundas para reposacabezas, Ganchos y otros elementos de montaje.

Fundas elaboradas de polipiel de buena calidad. La polipiel está laminada en su totalidad con la espuma de poliuretano, para evitar el movimiento de las fundas en los asientos. Las fundas cubren los asientos completamente no perturbando la labor de las bolsas de aire (aplicada la certificada costura de AIRBAG), convienen con los asientos estándares (sin AIRBAG) y con los asientos con las bolsas de aire laterales.

Las fundas universales para asientos tienen soluciones que permiten ajustarse perfectamente en los asientos delanteros estándar, el banquete trasero y los reposacabezas. Las fundas tienen cremalleras en la banqueta trasera, lo que los hace adecuados para la mayoría de los tipos de banquetas partidas (banquetas integradas, partidas en la parte derecha e izquierda).

Las fundas no serán adecuadas para coches con los asientos deportivos, ni para asientos con reposacabezas integrados. Las tres fundas para reposacabezas traseros son del mismo tamaño.

Rejilla para Audi A4 (B5) RS-TYPE 11.94–09.00, color negro € 134.69 in stock 1 new from €134.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rejilla de estilo RS. El paquete incluye: marco para empotrado del logotipo.

Parrilla deportiva delantera compatible con Audi A4 B5 Rs-Style Negro 1995 1996 1997 1998 1999 2000 GV-4398 Parrilla delantera delantera Central Grill Sport Honeycomb Mesh Grille Sport € 82.14 in stock 1 new from €82.14 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rejilla compatible con Audi A4 B5 Rs-Style negro 1995-2000 --/-- parrilla delantera para Audi A4 B5 Rs-Style negro 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Tiene soportes de montaje y dimensiones idénticas a las instaladas originalmente, simplemente descarga el antiguo, y en su lugar de montaje sin ningún problema uno nuevo que definitivamente cambiará el aspecto de tu coche. La parrilla está fabricada con gran cuidado y precisión, se adapta perfectamente a la marca y modelo del coche indicados en el nombre del artículo. La fijación del emblema está incluida en el juego.

Importante: La foto es una imagen de muestra. Los discos de freno ofrecidos en este listado se ajustan solo a los coches mencionados anteriormente con discos de freno originales de fábrica en tamaños como se muestra a continuación. / Ayuda con tu elección: para garantizar tu satisfacción al 100 % con tu compra, especifica los detalles de tu vehículo en el que deseas instalar los discos de freno: modelo, año de producción, tipo (berlina, bienes y más. ), el diámetro y el grosor de los discos de freno de fábrica y el número de agujeros de montaje.

Expresa el envío mundial: utilizamos varias empresas de mensajería y siempre revisamos y elegimos la opción de entrega más rápida para nuestros clientes.

Satisfacción garantizada: nos preocupamos por nuestros clientes. Si no estás 100% satisfecho con nuestros productos cuidadosamente seleccionados, puedes empacar un producto no utilizado y devolverlo hasta 30 días después de recibirlo

