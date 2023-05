Inicio » Juguete Los 30 mejores Arcade Game Console de 2023 – Revisión y guía Juguete Los 30 mejores Arcade Game Console de 2023 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Fordim Arcade Game Console 15000 Classic Games Pandora, máquina de juego retro para PC, proyector y TV, 2-4 jugadores, juegos 3D, búsqueda/oculta/guardar/cargar/pausar juegos

Amazon.es Features Más de 15000 juegos integrados: esta consola de juegos Pandora Box tiene más de 15000 juegos clásicos 2D/3D, sin necesidad de conectarse a Internet, sin necesidad de descargar, puedes jugar más de 15000 juegos clásicos de arcade, tiro, rompecabezas, carreras, aventura, lucha, descanso de nivel y otros tipos de juegos. La versión mejorada del sistema de juego puede ejecutar varios juegos perfectamente sin retrasos.

【2 joysticks divididos separados】¡Joystick grande! Restaura la alegría de la clásica arcade. Pero a diferencia de la consola de juegos de arcade tradicional, los 2 controladores de este arcade están separados y están conectados por un cable de 6 pies. No interfieren entre sí, no más golpes con tu compañero de juego asegurando que los jugadores puedan jugar al máximo.

【Caja Pandora Full HD/Plug and Play】Se puede conectar a la televisión, computadoras, consolas de juegos y proyectores para jugar juegos. Fácil de usar, conectar y usar. Con salida Full HD de 1280 x 720, el video de juegos de mayor resolución proporciona una impresionante experiencia de video y audio de alta calidad.

Caja de Pandora multifuncional: esta caja de Pandora tiene una variedad de funciones, incluyendo archivos de juegos, funciones de búsqueda, funciones de colección, adición de juegos, expansión de tarjetas TF, descarga de juegos, etc. Puedes descargar tus juegos favoritos, y el proceso de uso es más simple y conveniente. Y soporta conexión de mango cableado/inalámbrico, que puede soportar a cuatro personas para jugar juegos al mismo tiempo.

Adecuado para regalos, hogar, fiestas, etc. Esta es una consola de juegos adecuada para todas las edades. Vamos a jugar con familiares y amigos, fortaleciendo la comunicación mutua y mejorando la relación con familiares y amigos. Como regalo para niños, amigos y familiares, esta consola de juegos Pandora Box es sin duda una buena opción.

Genérico Consola Retro Arcade, Videoconsola inalámbrica, 12.000 juegos, HDMI, vídeo juego 2 mandos, 64gb, consola inalámbrica, MAME/PS1/GB/GBA/GBC/MD/SFC/FC/ATARI

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Importante: Conectar la alimentación , cable pequeño en la consola y USB en TV. Conecte dispositivo pequeño ( receptor controles ) en la consola , y añade pilas AAA a los controles . Por último el segundo cable,no inserte el dispositivo directamente en el puerto HDMI de la pantalla. Asegúrese de conectar el dispositivo al puerto HDMI del monitor a través del CABLE HDMI corto proporcionado en el paquete.

Sistema de Guardado : Select + Start, guarda tu juego favorito y continúa la partida en cualquier momento disfrutando de los más de 12.000 juegos en 9 simuladores (videoconsolas) disfruta de todos los juegos de tu infancia en un mismo dispositivo, 9 en 1.

Dispone de más de 25 idiomas , accede al cambio de idioma desde el menú principal, para salir de un juego seria pulsando Select y Start al mismo tiempo durante unos segundos.

Consola tipo pen con conector HDMI con memoria de 64gb con dos mandos inalámbricos para jugar con amigos y familiares.

Si tiene alguna duda acerca del producto una vez comprado, por favor contacta con nosotros y le ayudaremos encantados.

Silvergear® Consola Retro Portátil | Videoconsola Retro Arcade con 240 Juegos Clásicos en 6 Categorias| Mini Consola con Juegos Retro para Niños y Adultos| Color Gris

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONSOLA RETRO CON 240 JUEGOS : juega a mas de 240 juegos clasicos de arcade ya integrados en la consola. Hay juegos de deportes, de tiro, de carreras, de aventura y de combate entre otros.

✅ 6 TIPOS DE JUEGOS: LOS 240 juegos se dividen claramente en 6 categorías: Juegos de acción, Juegos de lucha, Juegos deportivos, Juegos de tiro, Juegos de carreras y juegos de rompecabezas.

PANTALLA HD Y SONIDO AJUSTABLE: La consola de juegos portátil usa una pantalla de alta derfinición y diferencia de otras consolas de juego, el sonido se puede ajustar de alto a silencioso y completo. Puede hacer esto con la ayuda del práctico botón de desplazamiento en el lateral.

CONSOLA FACIL DE TRANSPORTAR: la consola retro arcade es de 125 x 8 x 23 cm, por lo que tiene una medida perfecta para poder disfrutar de los gráficos de la pantalla sin forzar la vista. Al mismo tiempo, es muy ligera, pesa tan solo 92 gramos, por lo que puedes llevarla fácilmente en el bolsillo.

‍‍ IDEAL PARA NIÑOS Y ADULTOS: los juegos de la consola retro arcade no están diseñados para ser adictivos como muchos juegos modernos. Puedes dejar que tus hijos jueguen con él con tranquilidad.

Consola retro SF900, Nuevo modelo 2023, Incluye conexión HDMI, Más de 10.000 juegos preinstalados, Snes/Nes/Gb/Megadrive/Mame/PSX/Final Burn/Neogeo, Juegos 2D y 3D, Función guardado de partida

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVA VERSION MAQUINA RETRO DE TAMAÑO STICK: Juege en su televisor a una Snes conectable direectamente a la toma HDMI de su TV, incluye 2 mandos inalámbricos para el juego sin cables

MÁS DE 10.000 JUEGOS: Incluye una gran selección de más de 10.000 títulos originales categorizados por género: Deportes, Acción, Aventura, Puzzle, además podrá aumentar el catálogo de juegos desde la MicroSD

MENÚ MULTILENGUAJE: Incluye un completo interfaz totalmente configurable en multilenguaje, disfrute de infinidad de títulos de sus sistemas retro favorito de cualquier género y formato

GAMEPADS INALÁMBRICOS: Incluye dos gamepads estilo PS3 para jugar totalmente sin cables a sus juegos retro favoritos, no necesitará más que conectar las pilas que le darán gran autonomía (no incluidas) un producto pensado para disfrutar sólo o en familia y recordar los viejos tiempos

FÁCIL USO: Conecte el adaptador nano USB al puerto disponible en la consola, es el receptor de los gamepads inalámbricos, conecte las pilas a los mandos, Conecte el cable MicroUSB desde la consola al TV, y por último conecte el conector HDMI de la consola al TV

Whatsko Pandora Box DX Mini Arcade Video Consola con 3160 Juegos, Pandora Treasure Consola Familiar TV Game Consoles 3D Gams con Salida HDMI.

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.【4260 juegos incorporados】Esta es la versión DX de Pandora Box actualizado desde el original 3160 a 4260 juegos 2D/3D, incluyendo el catálogo de juegos más completo para todos los sistemas. mame, fba, ps, n64, fc, sfc, gba, md, pce, dc, psp.... (Póngase en contacto con nosotros para obtener una lista completa de juegos).

2.【Mini Size】Lightweight para llevar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pesa sólo 180g y mide 17,5*13*4cm. Soporta juegos multijugador de 2 a 4 jugadores y múltiples tipos de controladores.

3.【Plug and Play 】Esta consola arcade es fácil de usar, plug and play y se puede conectar a través de cables HDMI y VGA (soporta resolución 1280 x 720). 4. Funciones versátiles] Soporta pausar el juego en cualquier momento, con "lista de juegos recientes", función de archivo de juegos, búsqueda de juegos, función de clasificación de juegos.

4.【Various Functions】Soporta pausar el juego en cualquier momento, con "lista de juegos recientes", función de archivo de juegos, búsqueda de juegos, función de clasificación de juegos.

5.【Four-core CPU】La placa base de la serie H3 y la CPU de cuatro núcleos de alta velocidad y el sistema basado en 1,5GHz con procesador acelerado 3D de 600MHz para proporcionar una experiencia de juego de alta calidad. READ Los 30 mejores Land Rover Defender de 2023 - Revisión y guía

Super Console X Cube 256 GB Wireless Retro Videospielkonsole,Integrado 50+ emuladores & 50.000 juegos, 4K TV HD/AV, caja de juegos doble controlador con 2 gamepads para PSP/PS1/NES/DC/N64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Coloridos videojuegos clásicos: en Super Console X Cube, más de 50.000 clásicos retro y más de 50 emuladores están preinstalados para experimentar tus recuerdos de infancia. Sistema Linux de código abierto, chip S905X actualizado, mucho más potente, resolvió el problema de caída del marco, puede ejecutar juegos de 64 bits perfectamente. Y es compatible con guardar el progreso del juego en cualquier momento. Muy práctico.

♫【Sistemas de juegos y TV 2 en 1】 Super Console X Cube está equipado con un sistema de actualización doble, el sistema de TV y el sistema de juego son 2 en 1, admiten juegos, descargue la aplicación usted mismo, busque información y vea la televisión en línea.

♫【Disfruta de la experiencia de juego 4K】 La consola de videojuegos Super Console X Cube es adecuada para TV 4K, admite 26 idiomas, conexión HD, calidad de imagen de alta definición de 1080P. Fácil de configurar, simplemente enchufar y usar. Podemos disfrutar fácilmente de videojuegos vibrantes y emocionantes en una pantalla grande.

Conexión Wi-Fi y LAN hembra: la consola clásica de videojuegos de Superconsola X Cube admite la conexión a la red a través de LAN y Wifi. Es muy conveniente descargar juegos a través de la red. También puedes agregar juegos tú mismo.

♫【Diversión de juego multijugador】Admite hasta 4 jugadores a la vez, equipado con 2 controladores inalámbricos, la distancia de conexión del controlador es de 8 a 10 metros, puede jugar los juegos retro clásicos desde la comodidad de su sofá y compartir su felicidad infantil con sus hijos y amigos.

taianle Consola de Juegos Retro USB Consola inalámbrica Game Stick Consola de Videojuegos HD Salida de TV HDMI 4K Regalo de Doble Jugador para Adultos y niños (Controlador y Game Stick)

€ 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consola de juegos inalámbrica USB --- Nuestra consola de juegos es adecuada para que usted y su familia pasen el tiempo libre, que admite uno o dos jugadores. Y lo que es más importante, esta consola de videojuegos HD portátil está equipada con juegos clásicos 3500 integrados en el stick de juego, a tus hijos les encantará.

Fácil de usar --- Teniendo en cuenta que los usuarios de la consola de juegos cubren a adultos y niños, por eso diseñamos esta consola de funcionamiento simple. Solo necesita conectar la consola de juegos a la interfaz HD del televisor, y luego conectar el cable de datos alimentado por USB a la unidad del cuerpo, por último ajustar la fuente del televisor al canal HD para mostrar la pantalla de la lista de juegos en el televisor.

Control remoto --- En comparación con otras consolas de juegos de cable tradicionales, la consola de juegos puede ser controlada por bluetooth 2.4G con una distancia de 10 metros. Pero recuerde instalar la batería en el controlador por adelantado. Con la función de control remoto, nunca se preocupa de que sus hijos sufran un problema de miopía porque están demasiado cerca de la pantalla mientras juegan.

Adecuado para la mayoría de los equipos HD---Nuestra consola de videojuegos HD es compatible con la mayoría de los televisores con interfaz HD, no dude en solicitarla. Sería un regalo maravilloso para sus familiares o amigos. Solo necesita conectar el puerto de salida HDMI a la TV o computadora para disfrutar del tiempo de juego. Puede descargar juegos con formato relacionado en DDM/SJE/BVE/MAME/GB/GBC/MD/SFC/PS1/N64/ATARI7800.

Paquete incluido --- 2 X Controlador, 1 X Game Stick, 1 X Cable de carga.

Arcade recreativa, Incluye 9.800 Juegos, Joysticks Arcade de Tipo Americano con 6 Botones de Juego, Incluye Placa Pandora DX 2 Plus, Posibilidad de Jugar hasta 4 Jugadores, Modelo Ghost and Goblins

Amazon.es Features [MÁQUINA RECREATIVA DE 19" 4:3]: Disfrute de una maquina recreativa tamaño bartop , una reproducción perfecta del tamaño original de las máquinas recreativas con posibilidad de añadir un pie o bien apoyar directamente sobre la mesa.

[PLACA PANDORA BOX DX 2 PLUS]: Incluye la genuina placa Pandora box DX 2 plus, una potente y estable placa pandora que está especialmente optimizada para los sistemas de juegos retro e incluso algunos sistemas más actuales como PSX. Obtendrá una emulación perfecta libre de lag y caidas de frames.

[CONSTRUIDA ARTESANALMENTE]: Cada máquina ha sido confeccionada a mano y no desde grandes fábricas, esto posibilita un aspecto único dotado con una gran calidad de materiales, tal como se construian las antiguas máquinas recreativas.

[UNA EXTENSA COLECCIÓN DE 9800 JUEGOS]: El listado de juegos incluido se ha basado en un estudio de los juegos más recordados de todos los tiempos, incluye los famosos juegos arcade que jugábamos en los recreativos. Puede consultar la lista de juegos desde el siguiente link copiandolo simplemente en su navegador: mega.nz/file/wFI3RZhY#Ab_ySan-btpIP0I4-oqz2hOAPgbBiQGlHRjCUA1KjVs

[JOYSTICKS DE TIPO AMERICANO]: No podía ser menos y hemos construido esta máquina recreativa empleando los joysticks genuinos americanos, estos son ideales para el juego retro y especialmente para el manejo de los combos con unas diagonales perfectas. Además la placa pandora DX 2 plus está dotada de sistema anti latencia, la reacción del joystick y botones es inmediata.

Maquina recreativa Pandora Box, Incluye un Total de 5000 Juegos de Mame/Neogeo/NES/PSone/SNES/Megadrive, 3D y 2D, Dos Opciones de Juego: Monedero y Modo Libre con opción de Guardar Partida, hasta 4p

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [BARTOP ARCADE]: Disfrutará por primera vez de su consola retro Pandora box especialmente dedicado para retro emulación 2D y 3D, con la funcionalidad monedero o bien en modo libre, gracias a su monitor de 15" formato 4:3 disfrutará de la sensación de jugar a los juegos arcade de su infancia. Los juegos se visualizarán de forma óptima

[FILTROS GRÁFICOS Y MONITOR 15"]: Por primera vez tendrá la sensación de jugar a un verdadera arcade recreativo en el más mínimo espacio. El monitor de 15" es grande y suficiente para disfrutar de los juegos retro sin deformaciones, el pixel perfect dará una visión agradable a sus juegos, tal como lo recordará de su infancia.

[ 5.000 JUEGOS ARCADE / CONSOLAS ]: Incluye una selección inteligente de los juegos más recordados, tanto juegos arcade Mame / Neogeo como juegos de consolas más conocidas SNES / NES / Megadrive, así como juegos 3D arcade de PSX, no tendrá tiempo de jugar a tantos juegos tan deseados en su infancia.

[MONTAJE EN MENOS DE 10 MINUTOS]: Para facilitar el transporte la bartop ha sido embalada en una caja muy reducida y extremadamente bien protegida. Una vez la abra verá el arcade en dos piezas, sólo tendrá que seguir las fáciles instrucciones para montar su sueño de la infancia. No requiere conocimientos previos de electrónica ni ningún tipo de soldadura, conexión plug & play sencilla.

[MODOS DE VÍDEO AVANZADO]: Para revivir más fielmente su juego retro favorito tiene la opción de añadir scanlines, suavizado de pixels, filtros gráficos HQ ó scanlines para ello sólo tiene que presionar el pequeño botón delantero (SETTING) que le llevará al menú avanzado para configurar la máquina arcade.

ARCADORA Super Console PC Lite Mini PC Game Box precargado 63,560 Juegos Retro (3000 Juegos 3D), Batocera y WIN10 Pro OS, 2T HDD, Soporta hasta 12 Jugadores, Agregar Juegos, 4K FHD Dual Output

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 70.000 juegos clásicos: más de 60 emuladores, precargados en mini caja de juegos de PC. Puedes disfrutar de una experiencia de juego súper excelente con la Super Console PC Lite. 2 sistemas operativos integrados (Win 10 y Batocera), soporte de disco duro 2T para añadir juegos, puerto USB 3.0 dual HDMI 4K HD.

Sistema operativo dual: Windows 10 y Batocera: utilizando el sistema Windows 10 y Batocera con CPU Intel, Super Console PC Lite funciona más suavemente y no interfiere entre sí, lo que es más conveniente para cambiar entre trabajo y entretenimiento.

Pantalla dual UHD 4K 60Hz: puertos HDMI duales, súper consola PC Lite soporta pantalla dual de ultra alta definición 4K 60Hz. WiFi 5 2.4G +5.8G, antena dual de doble frecuencia. Además, la consola soporta hasta 12 jugadores. Puedes disfrutar de un tiempo feliz de juego con tu familia o amigos.

SSD preinstalado de 128 GB + disco duro 2T de 2.5 pulgadas: dos sistemas se instalan en dos discos duros por separado, y no se afectan entre sí. Además del disco duro 2T, lo que te permite descargar suficientes juegos, no habrá congelaciones al ejecutar Windows, y la velocidad de respuesta es realmente rápida.

Lista completa de juegos: Super Console PC Lite soporta idioma: inglés, coreano, español, muchos idiomas. Los clientes pueden elegir su propia versión de idioma. No dudes en ponerte en contacto con el vendedor para ver la lista completa de juegos.

Taito EGRET Ⅱ mini - Limited Blue Edition

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 40 juegos preinstalados

Monitor giratorio de 5 pulgadas 4:3 (resolución de 1024x768)

Disposición de 6 botones arcade y joystick

Ranura para tarjetas SD para más juegos

Puerto HDMI (para uso en la televisión)

Consola Retro Portatil con 400 Juegos Arcade y Mando para jugar 2 jugadores en la Televisión, Mini Consola Retro Arcade 400 juegos…

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ La consola retro portátil es un dispositivo de entretenimiento clásico que ofrece una experiencia de juego arcade en la palma de tu mano. Con 400 juegos arcade preinstalados, proporciona una amplia variedad de opciones para revivir la nostalgia de los juegos retro.

La consola retro portátil incluye un mando adicional que permite jugar con un amigo en la televisión. Esto significa que podrás disfrutar de los juegos clásicos en una pantalla más grande y compartir la diversión con tus amigos o familiares.

Diseñada en un formato mini, esta consola retro arcade es portátil y fácil de llevar contigo a donde quieras. Puedes disfrutar de tus juegos retro favoritos en cualquier momento y lugar, ya sea en casa, en viajes o en reuniones con amigos.

La consola retro portátil se alimenta con baterías recargables o mediante conexión a la corriente, lo que la hace conveniente y versátil para su uso en diferentes situaciones. Puedes jugar sin preocuparte por quedarte sin batería en medio de la diversión.

Además de su funcionalidad de juego, esta consola retro portátil con emojis diferentes al principio de cada bullet point también puede ser un regalo perfecto para los amantes de los juegos retro. Es una opción ideal para aquellos que buscan revivir la nostalgia de los clásicos arcade y compartir momentos de diversión con amigos y familiares.

Pandora Box, Incluye 9.800 Juegos, Joysticks Arcade de Tipo Americano con 6 Botones de Juego, Incluye Placa Pandora DX 2 Plus, Posibilidad de Jugar hasta 4 Jugadores, Modelo out Run

Amazon.es Features [MÁQUINA RECREATIVA DE 19" 4:3]: Disfrute de una maquina recreativa tamaño bartop , una reproducción perfecta del tamaño original de las máquinas recreativas con posibilidad de añadir un pie o bien apoyar directamente sobre la mesa.

[PLACA PANDORA BOX DX 2 PLUS]: Incluye la genuina placa Pandora box DX 2 plus, una potente y estable placa pandora que está especialmente optimizada para los sistemas de juegos retro e incluso algunos sistemas más actuales como PSX. Obtendrá una emulación perfecta libre de lag y caidas de frames.

[CONSTRUIDA ARTESANALMENTE]: Cada máquina ha sido confeccionada a mano y no desde grandes fábricas, esto posibilita un aspecto único dotado con una gran calidad de materiales, tal como se construian las antiguas máquinas recreativas.

[UNA EXTENSA COLECCIÓN DE 9800 JUEGOS]: El listado de juegos incluido se ha basado en un estudio de los juegos más recordados de todos los tiempos, incluye los famosos juegos arcade que jugábamos en los recreativos. Puede consultar la lista de juegos desde el siguiente link copiandolo simplemente en su navegador: mega.nz/file/wFI3RZhY#Ab_ySan-btpIP0I4-oqz2hOAPgbBiQGlHRjCUA1KjVs

[JOYSTICKS DE TIPO AMERICANO]: No podía ser menos y hemos construido esta máquina recreativa empleando los joysticks genuinos americanos, estos son ideales para el juego retro y especialmente para el manejo de los combos con unas diagonales perfectas. Además la placa pandora DX 2 plus está dotada de sistema anti latencia, la reacción del joystick y botones es inmediata.

Unicview Pandora Box 3D, Nuevo Modelo 2023, Retro Consola, Maquina recreativa Arcade, Joystick Arcade, Versiones Originales 6525 Juegos Retro, Incluye Juegos 2D y 3D. Función de Guardar Partida

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6525 JUEGOS ARCADE ORIGINALES: Podrá revivir aquellos momentos de su infancia con los juegos de Neogeo, Capcom CPS1, CPS2, CPS3, Sega, Taito, Konami, Sega, revivirá todos los juegos de su infancia

INMEJORABLE MENU: Intuitivo menú para la selección de juegos por título o por fotografía al detalle del videojuego, encontrará fácilmente su videojuego favorito sin complicadas instalaciones

FUNCIÓN DE GUARDADO Y FAVORITOS: Ha sido desarrollada pensando en los jugadores Arcade, para ello se le ha dotado de opciones de búsqueda por palabras, función de guardado de partida y opción de favoritos

COMPATIBLE CON TELEVISORES 4K: Su nueva controladora gráfica es compatible tanto con televisores SVGA, HD, FULLHD como los nuevos televisores 4K

INCLUYE ALTAVOCES: Podrá regular el control de volúmen sin necesidad de disponer de altavoces su monitor o TV, le dará mayor sensación de juego de verdaderamente estar con un arcade original

JoyMate Pandora Box 18S Pro 3D - Consola de metal arcade (8000 juegos en 1 consola de juegos retro WiFi 3D, compatible con 2 jugadores, 1280 x 720, Full HD y HDMI/VGA)

Amazon.es Features Built-in 8000 juegos: memoria de 128GB, contiene 8000 juegos, enlace a Internet puede mercado de juegos diferentes formatos de juego. Altavoz incorporado, soporte de agarre externo, soporte de juegos de dos jugadores, 3P, 4P juegos multijugador (manejar debe ser su propio).

Sensible al tacto: procesador de chip S812 de 12 núcleos (CPU de 4 núcleos + GPU de 8 núcleos). Refrigeración turbo con alto rendimiento y bajo consumo de energía, carga rápida del programa, procesamiento de tareas sin problemas y aumento de juegos extremadamente rápido. Interfaz todo en uno, plug and play, no requiere modificaciones.

Pantalla HD: 1280 x 720 HD, reproducción de color completa. Amplio campo de visión y cómoda relación de pantalla.

Multifunción: con función de lectura de archivos, pausa, pausa, pausa y juega. Botones personalizables y función de ráfaga.

Otras funciones: buscar juegos, obtener los últimos juegos, recopilar los juegos favoritos en la página de inicio, ocultar juegos. Se puede conectar a ordenador, TV, monitor, proyector. Puede cambiar el idioma (inglés, chino, coreano). READ Los 30 mejores Disfraz Enfermera Niña de 2023 - Revisión y guía

Maquina Arcade, 128GB Mame, Neogeo, Pcengine, Megadrive, MegaCD, 32X, Master System, Amiga 500, AtariSt, Amstrad, Spectrum, MSX, Commodore 64 y Muchos más, EmulationStation y retroarch

Amazon.es Features [PANDORA BOX EMULATIONSTATION]: EmulationStation: Es la interfaz gráfica más avanzada para emulación y está basado en RetroPie, destaca por su facilidad de uso y la posibilidad de añadir temas personalizados, añadir bezzels a sus juegos, descripciones detalladas y muchos más detalles que una pandora box estandard no ofrece.

[MÁS DE 50 SISTEMAS EMULADOS]: Podrá tener acceso a más de 50 sistemas incluidos Arcade Mame, Neogeo, Naomi así como las consolas Atari, PCengine, Master system, Game gear, Megadrive, MegaCD, 32X, por primera vez tendrá acceso a micro ordenadores como Amiga 500, Commodore 64, MSX, Amstrad, Spectrum, AtariST y podrá añadir nuevos sistemas...

[PROCESADOR S905 IDEAL PARA EMULACIÓN]: Procesador Amlogic S905L: Un procesador idóneo para simular a la perfección los sistemas 2D más recordados y juegos 3D como Dreamcast, PSone tambien son soportados. Gracias a la interfaz de Retroarch podrá personalizar al detalle cada juego añadiendo filtros gráficos avanzados o incluso cambiar el emulador deseado por cada juego.

[ROMSET DE MAME SIN REPETICIONES]: Por primera vez tendrá acceso al completo romset de Mame (Arcade) sin repeticiones, clones ni juegos chinos o japoneses, disfrutará de verdaderos juegos arcade y no tendrá mezclado juegos de consolas en los listados de juegos arcade. Podrá seleccionar de forma independiente el sistema que desea reproducir de forma ordenada por orden alfabético.

[POSIBILIDAD DE AÑADIR MÁS JUEGOS]: Para los usuarios más avanzados y familiarizados con EmulationStation y Emuelec podrá conectar la consola al ordenador mediante cable de red Ethernet (no incluido) y mediante FTP copiar en el directorio correspondiente al sistema que quiere añadir nuevos juegos los archivos correspondientes, luego al conectar la consola al router mediante cable de red podremos scrapear y descargar las carátulas y descripciones de los juegos.

[9000 Juegos en 1] para Pandora Box 2022 Arcade Game Console, 2-4 Jugadores, 1280X720, 3D Double Rocker Retro Game Machine, Buscar/Guardar/Cargar/Pausar Juegos, Lista de Favoritos

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Procesador de 10 núcleos] La consola de juegos 3D cuenta con el último procesador de 10 núcleos de 64 GB, que mejora la velocidad de ejecución y la calidad de la imagen mientras mantiene la estabilidad. Incluso algunos juegos antiguos se pueden mantener en alta definición.

[Elegante y duradero] Panel acrílico de primera calidad, altavoces integrados, joystick 3D y botones. El diseño elegante y duradero hace de esta máquina de juegos un regalo atractivo para sus amantes, niños o amigos. Disfruta de juegos multijugador en días familiares y fiestas de amigos.

[Soporte para varios jugadores] La consola de juegos Arcade admite interfaz multimedia HD y salida de video VGA full HD 1280 x 720. Compatible con pantallas HDTV, PC y proyectores. Puede aceptar 2 o 4 jugadores conectando un gamepad USB adicional a través de USB.

[Diseño interesante] La consola de videojuegos Arcade puede satisfacer las necesidades y preferencias de juego de jugadores de diferentes edades. Doble palo 3D, diseño redondo y ergonómico, agarre cómodo, para que puedas disfrutar de juegos completos en casa.

[Multifuncional] Esta máquina de juegos arcade incluye una variedad de funciones, que incluyen buscar juegos, lista de colecciones, pausar juegos, guardar o leer juegos 2D, cambio de idioma con una sola tecla (inglés, chino, coreano disponible), botones personalizables, mejora de imágenes, etc. .

Pandora box 10, (6100 Juegos más recordados) Ultima version 2023, Retro Consola Maquina recreativa Arcade Video, Joystick arcade, Versiones Originales Juegos retro, juegos 2D y 3D, Mame, Neogeo

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6100 JUEGOS ARCADE ORIGINALES: Podrá revivir aquellos momentos de su infancia con los juegos de Neogeo, Capcom CPS1, CPS2, CPS3, Sega, Taito, Konami, Sega, revivirá todos los juegos de su infancia

FUNCIÓN DE GUARDAR PARTIDA: La nueva pandora box X plus incluye la opción de guardado de partida muy útil cuando tengamos que dejar la partida para continuar otro día y pasarnos nuestro juego favorito

INMEJORABLE MENU: Intuitivo menú para la selección de juegos por título o por fotografía al detalle del videojuego, encontrará fácilmente su videojuego favorito sin complicadas instalaciones, además la Nueva versión incluye la opción de favoritos y salvado de partida para continuar el juego en cualquier momento donde lo dejó.

INCLUYE ALTAVOCES Y LED: Podrá regular el control de volúmen sin necesidad de disponer de altavoces su monitor o TV, le dará mayor sensación de juego de verdaderamente estar con un arcade original

Pandora Box 10000 Juegos en 1 Consola 3D WiFi Arcade Machine Mercado integrado 10000+ descargas de juegos, consola de juegos retro consola soporta 4 jugadores, adecuado para PC/TV / PS3 (HDMI VGA USB)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️【10,000 juegos incorporados】 Esta es la última versión de Pandora's Box en 2023, con 9750 juegos clásicos de arcade retro 2D incorporados y 250 juegos 3D, incluido el catálogo de juegos más completo de todo el sistema: MAME, FBA, PS, N64 , FC, SFC , GBA, GBC, MD, PCE, CC, PSP, etc. Revive esos días de infancia, revivirás todos los juegos de tu infancia (contáctanos para obtener una lista completa de juegos).

️【Función de descarga WIFI】 Después de conectarse a WiFi, puede ingresar al mercado de juegos para descargar más de 10,000 juegos 2D / 3D adicionales de forma gratuita. Incluyendo juegos de lucha, juegos de acción, juegos de disparos, juegos de carreras, juegos de deportes, juegos de rompecabezas y otros juegos.

️【Plug and Play】Esta consola de juegos arcade es fácil de usar, plug and play, se puede conectar a monitores y proyectores HDTV/Monitor (admite una resolución de 1280x720) a través de cables HDMI y VGA. El paquete incluye un cable HDMI de 3 m y un cable VGA de 3 m. (Recordatorio: la conexión de la computadora portátil no es compatible)

️【Configuración multifuncional】: la apariencia de la consola de metal es una placa acrílica, con luces LED de colores y parlantes incorporados. Configuraciones multifunción: Buscar juegos; Lista de favoritos; Ocultar juegos; Eliminar juegos; Pausar juegos; Guardar juegos; Cambio de idioma con un solo clic: español, inglés, chino, coreano, japonés opcional; botones personalizables; mejora de imagen, etc.

️【Modo individual/multijugador】Esta unidad admite batallas de un jugador o de dos jugadores, mientras conecta un gamepad USB adicional a través de un concentrador USB, lo que permite que 3 o 4 jugadores jueguen al mismo tiempo, un buen artículo para reuniones familiares. Esta consola de juegos de arcade retro Pandora's Box no solo es una experiencia de juego maravillosa, sino también un regalo muy lindo para amigos y niños.

Consola de Juegos Arcade, 9000 Juegos en uno Pandoras Magic Box Dual Joystick Retro Game Machine para Computadora Proyector TV, Juegos 3D, 1280X720, Controles de Juego para 2

€ 221.72 in stock 1 new from €221.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS] La consola de juegos 3D cuenta con el último procesador de 10 núcleos de 64 GB, que mejora la velocidad de ejecución y la calidad de imagen mientras mantiene la estabilidad. Incluso algunos juegos antiguos se pueden mantener en alta definición.

[SOPORTE PARA MULTIJUGADOR] La consola de juegos Arcade admite interfaz multimedia HD y salida de video VGA full HD 1280 x 720. Compatible con pantallas HDTV, PC y proyectores. Puede aceptar 2 o 4 jugadores conectando un gamepad USB adicional a través de USB.

[DISEÑO INTERESANTE] La consola de videojuegos Arcade puede satisfacer las necesidades y preferencias de juego de jugadores de diferentes edades. Doble palo 3D, diseño redondo y ergonómico, agarre cómodo, para que puedas disfrutar de juegos completos en casa.

[MÚLTIPLES FUNCIONES] Esta máquina de juegos arcade incluye una variedad de funciones, que incluyen buscar juegos, lista de colecciones, pausar juegos, guardar o leer juegos 2D, cambio de idioma con una sola tecla (inglés, chino, coreano disponible), botones personalizables, mejora de imágenes, etc. .

[ELEGANTE Y DURADERO] Panel acrílico de primera calidad, parlantes integrados, joystick 3D y botones. El diseño elegante y duradero hace de esta máquina de juegos un regalo atractivo para sus amantes, niños o amigos. Disfruta de juegos multijugador en días familiares y fiestas de amigos.

[9700 HD Arcade Games] Consola de Juegos de Arcade Consola de Juegos de Arcade de Video Retro 3D con Dos joysticks Separados y Juegos Retro 9700 para PC/Laptop/TV

Amazon.es Features Modo de juego multijugador: es lo suficientemente bueno para jugar juntos, en grupos de tres a cinco, unirse en un equipo para superar los niveles, buenos hermanos, ¡comprensión tácita!

Compatible con todos los decodificadores convencionales: conexión USB y consola Nintendo, consola PS3 / PS4 para jugar a los juegos convencionales actuales.

Función de búsqueda de juegos humanizada: búsqueda de pinyin chino; Versión inglesa. Las versiones en japonés y español se buscan por primera letra.

Cobertura completa del modelo: utilizando una variedad de simuladores de juegos comúnmente utilizados en el mercado, el juego se ejecuta sin problemas.

Guardar función de lectura de archivos: si el usuario desea guardar el juego actual antes de salir del juego, puede presionar el botón de pausa para mostrar la función de opción de guardar. Cuando se abra el juego la próxima vez, si quiere continuar jugando en la ubicación donde se guardó el juego antes.

Pandora box 3D Wifi 8010 juegos, Capacidad de instalar hasta 10000 juegos, Version 2023, Retro Consola Maquina recreativa Arcade, Joysticks arcade, Mame,Neogeo, MD, Dreamcast, PSone, PSP y mucho más

€ 186.99 in stock 2 new from €186.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 8000 JUEGOS ARCADE ORIGINALES: la pandora box de Unicview incluye el más extenso catálogo de juegos disponible de todos los sistemas: Mame, FBA, Neogeo,Dreamcast, MD, PSone, PSP y mucho más

FUNCIÓN DE GUARDAR PARTIDA y MODOS DE VIDEO: La nueva pandora box Wifi 8000 incluye la opción de guardado de partida muy útil cuando tengamos que dejar la partida para continuar otro día y pasarnos nuestro juego favorito. Tiene la opción de modos de vídeo avanzados para mejorar la fidelidad de su juego: Pixel perfect, Scanline, filtros HQ

WIFI PARA DESCARGAR MÁS JUEGOS: Por primera vez Unicview incluye la opción WIFI en su pandora que posibilita enriquecer más aún el listado de juegos disponibles, desde un sencillo y visual menú podrá seleccionar su juego disponible por sistemas

INCLUYE ALTAVOCES Y LED: Podrá regular el control de volúmen sin necesidad de disponer de altavoces su monitor o TV, le dará mayor sensación de juego de verdaderamente estar con un arcade original

COMPATIBLE CON TELEVISORES 4K: Su nueva controladora gráfica es compatible tanto con televisores SVGA, HD, FULLHD como los nuevos televisores 4K, con los filtros gráficos disponibles podrá mejorar la calidad de visualización de su juego

AKAYI 8000 en 1 Pandora 3D 18S WiFi Consola de juegos Arcade con doble palo, 128G Retro Home Fight Game Machine para niños y adultos

Amazon.es Features Juegos de arcade retro: hay 8000 juegos. La sala de juegos es adecuada para juegos de dos jugadores, juegos multijugador 3P y 4P que te permiten jugar diferentes juegos y disfrutar de tu tiempo de juego.

Introducción: la sala de juegos cuenta con una resolución HD de 1280 x 720 para una visualización completa y natural del color, una interfaz integrada para enchufar y jugar sin conversión y funciones para detener, guardar y recargar el progreso del juego sin interferencias.

Multifunción: la consola de juegos tiene las características de buscar juegos, ver juegos recientes, colocar el juego deseado en la página de inicio y ocultar un juego; Puede conectar computadoras, televisores, monitor, proyector.

Rich Games: El mercado de juegos contiene una variedad de simuladores de juegos, alrededor de 20000 juegos. Puedes acceder al mercado de juegos en Internet para descargarlo, donde puedes encontrar casi cualquier juego que te guste.

Grandes regalos: la consola de juegos puede llevar a adultos a la infancia y también promover las habilidades de coordinación ojo-mano de sus hijos, por lo que este es el regalo perfecto para niños y adultos.

JoyMate RG405M Consola de juegos portátil Android 12 Retro Arcade Game Console 4 pulgadas Portátil HD Multifunción - Gris A - Sin juegos

Amazon.es Features Velocidad de funcionamiento rápida y funcionamiento sensible: CPU: T618 64 bits 8-core 2 A752.0 GHz+6 A552.0 GHz. GPU: Mali G52850Mhz. Con procesador T618 de 64 bits de 8 núcleos y tecnología de laminación táctil integrada para un control táctil más sensible.

Compatible con una amplia gama de juegos: juegos Android (God, Kings Glory, etc.), PS2, W i i, NGC y más de 20 juegos principales en formato clásico. Ayudar a los usuarios a descargar sus propios juegos en los formatos correspondientes.

Pantalla HD: resolución de 640 x 480, 4 pantallas táctiles IPS. Calidad de imagen clara y navegación fluida. Doble protección de vidrio templado con propiedades antiarañazos y anticaídas.

Multifunción: 1. admite WiFi y Bluetooth, puede jugar WiFi en línea, modo de transmisión, reproducción de pantalla de casting inalámbrico, etc. 2. joystick incorporado para control de precisión, girosensor de seis ejes, soporte para actualizaciones inalámbricas OTA, motor de vibración, soporte de auriculares estéreo de 3,5 mm, ajustes de ahorro de energía, brillo de pantalla y otras características funcionales; 3. Función de lectura de archivo, puede guardar el progreso del juego.

Dura hasta 7 horas: batería de litio incorporada de 4000 mAh de alta capacidad. Tiempo de espera prolongado y batería de larga duración. Soporta hasta 7 horas de tiempo de reproducción. RG405M Gaming Console *1, Typ-C-Ladekabel*1, Bedienungsanleitung*1, gehärtetem Folie *1. READ Los 30 mejores Parchis Y Oca de 2023 - Revisión y guía

SERBVN Pandora Box 18S Pro 3D - Consola de metal arcade para el hogar retro, máquina arcade 4500 en 1, con doble joystick, WiFi, mercado de juegos, 1280 x 720 Full HD y HDMI/VGA

Amazon.es Features Corazón potente: el Pandora Box 18S Pro está equipado con una unidad de procesador de 12 núcleos S812 - CPU ARM Cortex A9 2.0G Quad Core y 8 núcleos GPU Mali450MP8. Equipado con carcasa totalmente metálica y disipación de calor turbo. Asegura alto rendimiento, bajo consumo de energía, carga rápida de programas y procesamiento de tareas sin problemas.

Resolución HD: resolución HD 1280 * 720, puede conectar la consola a monitores de computadora, televisores o proyectores. Soporta salida HDMI/VGA y está equipado con cables HDMI y VGA.

Mercado de juegos: Pandora Box 18S Pro contiene 4500 juegos integrados, incluidos 4340 juegos 2D y 160 juegos 3D. Conecte Wifi, puede navegar por el mercado de juegos que incluye una variedad de simuladores de juegos: FC, SFC, GBA, GBC, MD, PCE, WSC, N64, PS, FBA, MAME, PPSPP y DC, que ofrecen alrededor de 20000 juegos. Capacidad de almacenamiento de 64 G incorporada, suficiente espacio para un total de aprox. 4600 juegos.

Comodidad: ayuda en la búsqueda de juegos, verificación del historial y pausa del juego. Admite inglés, chino y coreano (solo para el menú de operaciones, el idioma se establece en los juegos). Para varios jugadores, puede conectar un controlador externo. Compatible con juegos de dos jugadores, 3P y 4P multijugador (el gamepad no está incluido).

Contenido del paquete: 1 x consola de juegos, 1 x adaptador, 1 x línea de alimentación, 1 x cable HDMI, 1 x cable VGA, 1 x cable USB, 1 x manual de usuario, 2 x botón de repuesto.

KINMRIS 2021 Nueva versión 3D WiFi 8000 en 1 128GB Pandora's Box Saga Ex Arcade Game Console Multiplayer

Amazon.es Features ▶ Nuestra máquina de consola de arcade Pandora 3D se basa en el último sistema 3D. El 8000 en 1 es la última versión mejorada, somos la fabricación del artículo, por lo que tenemos los últimos modelos. PRELOCIO 3188 3333 3399 4188 4500 6800 8000 Retro Arcade Games (muchos juegos en 3D incluidos). Traiga la memoria de su infancia con la diversión de estas máquinas clásicas de arcade y los últimos juegos modernos en 3D.

▶ Resolución Full HD 1280 * 720, totalmente compatible con todas las pantallas y proyectores de TV / monitor HD. Full HD 1280P a través de HDMI o VGA: la resolución de video es un 50% mayor verticalmente y casi un 80% más grande horizontalmente que las versiones de la caja de Pandora anteriores de 720p Pandora.

▶ Puertos USB incorporados y un lector de tarjetas TF / MicroSD le permite agregar nuevos juegos en un flash! Descargue la ROM (S), copie a la tarjeta de almacenamiento o la unidad e inserte en el puerto. Los nuevos juegos se presentan en las listas de juegos 3D o 2D y se agregan a la lista de juegos recientes una vez lanzado.

▶ Full iron panel plus acrylic box,Asignaciones de palo y botón totalmente ajustables Le permiten jugar la forma en que desea. ¿Te gusta usar su controlador PS3? ¡Puede usar el puerto USB para conectar su controlador como el joystick externo para reproducir juegos de 3p o 4p!

▶Ampliamente adecuado para TV / PC / XBOX 360 / PS3 / PANTALLA / MONITOR / PROYECTOR, etc. ¡Solo enchúfalo y juegue! 2 jugadores pueden jugar los juegos al mismo tiempo, el apoyo para jugar a los 4 juegos de jugadores en su mayoría. Muy buena experiencia con su familia, amigos juntos en casa o en cualquier lugar.

Generic Xshion Pandora Box 12S Arcade Consola con HDMI, LED Light Up Game Console with 3333 Retro Games, Pandora Box Arcade Machine with Double Deck for 2 Player

Amazon.es Features Pandora 12S Arcade Game consola, 333 juegos integrados, altavoz incorporado, compatible con el mando externo (no incluido). Apto para juegos de dos jugadores, 3P, 4P. Plug and Play, cómodo de usar

Procesador de chips H3, funcionamiento de cuatro núcleos, refrigeración turbo. Tiene un alto rendimiento, bajo consumo de energía, carga rápida de programas, proceso de aplicación suave, lo que mejora tu experiencia de juego. Resolución 1280 x 720 HD.

Características: es capaz de pausar el juego, por lo que no tienes que preocuparte por las pequeñas cosas que interfieren con el juego. Con las características de los juegos de búsqueda, viwing Game que ha jugado recently been played, muévete el juego como en la página web para hide un juego.

Ofrece la capacidad de conectar el ordenador, la TV, el monitor y el proyector para una mejor experiencia de juego.

Material: metal + acrílico + componentes electrónicos. Tamaño: 64 x 22,5 x 6 cm.

DIYIV Pandora Box 3D 18S WiFi Arcade - Consola de juegos (8000 en 1, retro, con 2 joysticks y LED, consola de videojuegos, 1280 x 720 Full HD, salida HDMI y VGA)

Amazon.es Features Home Arcade Game Console: Hay 8000 juegos que te permiten jugar diferentes juegos y disfrutar de tu tiempo de juego. Soporta controlador externo, admite juegos de dos jugadores, 3P, juegos multijugador 4P (gamepad no incluido). Memoria de 128 GB. Altavoces incorporados.

Potente hardware: procesador de chip S812, funcionamiento de 12 núcleos (CPU de 4 núcleos + GPU de 8 núcleos), disipación de calor turbo, alto rendimiento, bajo consumo de energía, carga rápida, procesamiento de tareas fluida y velocidad de juego. Resolución HD de 1280 x 720.

Plug and Play: esta consola de juegos arcade es fácil de usar, plug and play y se puede conectar a través de cables HDMI y VGA (admite resolución 1280 x 720).

Ajuste multifuncional: búsqueda de juegos, lista de favoritos, ocultar juegos, eliminar juegos, pausa juegos y guardar el idioma con un botón: español, inglés, chino, coreano, japonés opcional, botones personalizables; mejora de la imagen.

Descarga WIFI de varios juegos: el mercado de juegos incluye una variedad de simuladores de juegos: FC, SFC, GBA, GBC, MD, PCE, WSC, N64, PS, FBA, MAME, PPSPP y DC, alrededor de 20000 juegos. Usted puede acceder a Internet para descargar el mercado de juegos donde se puede encontrar casi cualquier juego que te gusta

Xshion Pandora 3D Box 18S Arcade Wifi Consola de Juegos con 4500 Retro Games, Caja Metálica Pandora Box Arcade Machine con Doble Bastón para 2 Jugadores, 64GB Arcade Consola Arcade con HDMI

Amazon.es Features Consola de juegos Arcade WiFi Pandora 3D 18S, integrada en 4500 juegos, incluyendo 4340 juegos 2D y 160 juegos 3D, 64 GB de memoria, altavoz integrado, soporte de gamepad externo (no incluido). Adecuado para juegos de dos jugadores, 3P y 4P. Plug and Play, cómodo de jugar

Procesador de chip S812, funcionamiento de 12 núcleos (CPU de 4 núcleos + GPU de 8 núcleos), disipación de calor turbo, alto rendimiento, bajo consumo de energía, carga rápida de programas, procesamiento de tareas suave y velocidad de juego. Resolución HD de 1280 x 720, pantalla a color completa y natural.

Funciones: tiene la función de buscar juegos, comprobar los últimos juegos jugados, recoger tus juegos favoritos en la página de inicio, esconder un juego

Ofrece la posibilidad de conectar el ordenador, el televisor, el monitor y el proyector para una mejor experiencia de juego.

El mercado de juegos contiene una variedad de simuladores de juegos: FC, SFC, GBA, GBC, MD, PCE, WSC, N64, PS, FBA, MAME, PPSPP y DC, alrededor de 20.000 juegos. Puedes acceder al mercado de juegos a través de Internet para descargar juegos donde puedes encontrar casi cualquier juego que te guste.

CNMJI 3D Pandora's Box Consola De Videojuegos Multijugador Home Arcade Game Console con 3160 Juegos Soporte De Tarjeta para PC Ordenador Portátil PS3 TV HDMI Y VGA Y Salida USB

Amazon.es Features FULL HD 1280x720: Totalmente compatible con todas las pantallas y proyectores / monitor de TV de alta definición. Full HD 720P a través de HDMI o VGA: resolución de vídeo es un 50% mayor en vertical y casi el 80% mayor que las versiones horizontal de la caja de Pandora anterior 480P. Integrado en nuestra nueva consola retro Arcade, esta tecnología de última generación ofrece una toma de aliento, vídeo de alta calidad y la experiencia de audio ..

Último y lo mejor SYSTEM 3D: Nuestra Pandora Arcade Machine construido sobre la última versión del sistema 3D system.Our 3D Pandora tiene 3160 juegos de arcade retro (60 en una sola 3D juegos incluidos) Al tiempo que permite que para volver a la diversión de las máquinas arcade clásicos favoritos de la infancia, la experiencia lo último en juegos 3D moderna ..

EXCELENTE BEATUIFUL DISEÑO: Multi-idioma de conmutación con un solo botón (Inglés, chino, coreano), 9s caja de Pandora + tiene una interfaz USB que será plenamente el apoyo gamepad panel de acrílico y ultra delgado todo de metal del chasis estos diseño de moda hacen de este cuadro se convierten en un regalo atractivo. .

BOTONES CUSTOMERIED: Con el fin de dar a los usuarios una mejor experiencia de juego, hemos introducido esta función personalizada. Los jugadores pueden ajustar el orden de definición del botón para lo que además want.In, 3D Pandora también es compatible con los juegos multijugador en línea, hasta cuatro personas en una caja de Pandora time.Meanwhile 3D también es compatible con la conexión de PS4 / PS3 ..

Más función y operaciones AJUSTES: Es mejor para nosotros jugar juegos, conmutación Nuestro archivo de apoyo consola de juegos / lectura / estallido / idioma / juego de clasificación / consulta / pausa función reproducido recientemente juego / colección / juego buscar. Soporte VGA y HDMI y la salida del USB, conveniente para la TV / PC / PS3 / pantalla / monitor / proyector y así sucesivamente.

