Los 30 mejores Arandanos Rojos Capsulas de 2021 – Revisión y guía

Arándano Rojo Cápsulas 30.000 mg 180 Cápsulas- Suplemento Natural con Vitamina C del Ácido Ascórbico, Extracto de Arándano Rojo Concentrado 50:1 de Alta Absorción, Suministro Para 3 Meses € 16.99 in stock 1 new from €16.99



Amazon.es Features ¿Por Qué Tomar las Cápsulas De Arándano Rojo De MaxMedix? - Nuestro suplemento puro de extracto de arándano rojo concentrado contiene la dosis más alta del mercado de 30.000mg es decir 15.000mg por cápsula y un suministro para 3 meses. Además está enriquecida con una potente dosis de vitamina C del ácido ascórbico.

¿Cuáles son las Vitaminas y Minerales que se Encuentra en Nuestro Suplemento de Arandano ? Nuestro suplemento de extracto de arándano rojo con Vitamina C ofrece un concentrado de 600mg de fruta Vaccinium Macrocarpon (Arándano Rojo) equivalente a 30.000mg de Arándano Rojo Fresco. Además es una potente fuente de vitamina C flavonoides, resveratrol y ácido ursólico.

Mútiples Beneficios para el Organismo del Arándano y la Vitamina C - El extracto arándano rojo tiene múltiples beneficios para el organismo, además nuestro suplemento contiene vitamina C pura contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y al metabolismo, y a la protección de las células contra el estrés oxidativo, Propiedades confirmadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Suplemento Vegano con Ingredientes Naturales, Sin Lactosa y 3 Meses de Suministro - Nuestro suplemento de arándanos rojos sólo contiene ingredientes 100% naturales, sin conservantes artificiales ni aditivos ni químicos añadidos. Además es perfecto para intolerantes a la lactosa y proporciona una alta dosis de 30.000mg durante 3 meses.

¿Cuál es la Historia de MaxMedix? - Desde 2010 ofrecemos una gama de productos para el cuidado personal, mediante un riguroso proceso de fabricación GMP, para garantizar que nuestros clientes obtengan todo lo que necesitan. Fieles a nuestros valores, sólo ofrecemos productos de calidad hechos con ingredientes cuidadosamente seleccionados, seguros y naturales.

Solgar® Arándano Rojo con Vitamina C para el tracto genitourinario y como antioxidante - 60 cápsulas Vegetales € 19.31 in stock 11 new from €15.95



Amazon.es Features Pproducto herbario con vitamina C añadida

Mantenimiento del sistema inmunitario

Protege del daño oxidativo

Apto para veganos, vegetarianos y kosher

Uritractin – Extractos de Arándano rojo americano 12500 mg (con 125 mg de PACs) + Flor de hibisco 825 mg (con 5,5 mg de polifenoles) por cápsula. Suministro para 4 Meses. 120 cápsulas. Vegano. No OGM € 21.90

€ 15.45 in stock 1 new from €15.45



Amazon.es Features Uritractin es un complemento alimenticio natural altamente concentrado en extracto puro de arándanos rojos 50:1 (Vaccinium macrocarpon Ait.) y extracto de hibisco 15:1 (Hibiscus sabdariffa L). Cápsulas fáciles de tomar. 120 cápsulas. Suministro para 4 meses.

Cada cápsula de Uritractin tiene 250 mg de extracto de arándanos rojos 50:1, lo que equivale a un consumo de 1,25 gramos de arándanos secos. El extracto esta titulado a 50% en protoantocianidinas (PACs) lo que corresponde a un consumo de 125 mg de PACs por cápsula.

Cada cápsula de Uritractin tiene 55 mg de extracto de hibisco 15:1, lo que equivale a un consumo de 825 mg de flores de hibisco secas. El extracto esta titulado a 10% en polifenoles, lo que corresponde a un consumo de 5,5 mg de polifenoles por cápsula.

Calidad Nutribiolite: Fabricado en España bajo estrictas normas de buenas prácticas de fabricación (certificación GMP) y los más estrictos protocolos de calidad, desde el origen hasta el producto final. APTO PARA VEGANOS Y VEGETARIANOS. READ Los 30 mejores Aceite De Eucalipto de 2021 - Revisión y guía

Arándano Rojo Capsulas 12,500 mg - 180 Cápsulas Apto Para Veganos - Suministro para 6 Meses - Extracto de Arándanos de Alta Potencia por Porción - Producto Elaborado en el Reino Unido por Nutravita € 16.95 in stock 1 new from €16.95



Amazon.es Features ✔︎ ¿POR QUÉ COMPRAR EL EXTRACTO DE ARÁNDANOS DE NUTRAVITA? - Nuestro extracto de arándanos de alta potencia incluye 180 cápsulas veganas, que proporcionan el suministro necesario para 6 meses. Nuestro suplemento está compuesto por arándanos secos y en polvo, lo que permite disfrutar de los beneficios de los arándanos sin tener que comer esta fruta agria.

✔︎ ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE NUESTRO EXTRACTO DE ARÁNDANOS? - Los arándanos son un alimento extraordinariamente nutritivo y repleto de beneficios naturales. Este suplemento rico en nutrientes ayuda a llevar un estilo de vida más saludable y favorece el bienestar general.

✔︎ ¿QUÉ VITAMINAS Y MINERALES INCLUYE NUESTRO SUPLEMENTO? Nuestro exclusivo suplemento de alta potencia proporciona 250 mg de extracto de arándanos (50:1) por porción (1 cápsula al día), lo que equivale a 12 500 mg Estas cápsulas fáciles de ingerir contienen el extracto de arándanos de la mejor calidad (Vaccinium Macrocarpon L.).

✔︎ ¿QUÉ INGREDIENTES UTILIZA NUTRAVITA? Contamos con un equipo especializado de farmacólogos, químicos y científicos expertos en investigación que se encargan de obtener los ingredientes de mejor calidad y más beneficiosos. Esto nos permite ofrecer vitaminas y suplementos superiores de alta potencia sin colorantes ni aromatizantes artificiales, ni organismos modificados genéticamente (OMG) o alérgenos, como gluten, trigo, lactosa o frutos secos.

✔︎ ¿CUÁL ES LA HISTORIA DE NUTRAVITA? Nutravita es un negocio familiar que se estableció en el Reino Unido en 2014. Desde entonces, se ha convertido en una marca de vitaminas y suplementos reconocida en la que confían clientes de todo el mundo. Elaboramos productos de gran calidad, fabricados y certificados en el Reino Unido con la garantía de las normas de fabricación más exigentes del mundo (las Prácticas Adecuadas de Fabricación, y la norma BRC).

SOTYA - SOTYA Arándano Rojo Concentrado 90 cápsulas 650mg € 8.89 in stock 6 new from €5.14



Amazon.es Features De la marca Sotya

Potencia el sistema inmunológico.

Posee propiedades laxantes y depurativas

Ayuda a sanar infecciones en la orina.

Recupera la vista cansada

Arándano rojo 5000 mg. (ext. seco 200 mg.) 60 capsulas € 8.88 in stock 7 new from €7.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El arándano rojo se ha utilizado desde la antigüedad para ayudar contra infecciones en las vías urinarias y también favorece a aliviar los síntomas. La vitamina C ayuda a reforzar el sistema inmune, favoreciendo la formación de nuestras defensas contra agentes infecciosos.

Arándano Rojo extracto seco de fruto (Vaccinium macrocarpon) y Vitamina C (Ácido L-Ascórbico).

Extractos secos valorados en principio activo.

Producto libre de alérgenos conforme al Reglamento (UE) Nº 1169/2011.

Envase para 60 días de uso.

Naturmil Arándano rojo 60 capsulas 11.700 mg + Vitamina C por capsula ALTA CONCENTRACIÓN, previene y alivia las infecciones urinarias, fuente de vitamina C, mejora la salud de tus riñones € 12.29 in stock 5 new from €11.45



Amazon.es Features Previene y alivia infecciones de las vías urinarias. Su alto contenido en proantocianidinas (PAC) previene la adhesión de las bacterias a los tejidos, por lo que protege y alivias episodios de cistitis, inflamación de la vejiga, así como infecciones de riñón, próstata y uretra.

Tienen un gran poder antioxidante. Su gran contenido en polifenoles protege a las células del estrés oxidativo al que están expuestas, ayudando a frenar el proceso de los radicales libres, responsables del envejecimiento. Esta comprobado que las dietas con altos contenidos en antioxidantes previenen contra enfermedades propias del envejecimiento, como la falta de coordinación o de memoria.

Protege el sistema cardiovascular. Los flavonoides del arándano rojo y su alto contenido en fibra soluble controlan los niveles de colesterol malo (LDL) y mejoran la circulación sanguínea, por lo que previenen contra la aterosclerosis. Esta enfermedad se produce por el estrechamiento de las arterias debido a la adhesión de placas de grasa y puede provocar accidentes cardiovasculares, como infartos o angina de pecho. Al mejorar la circulación sanguínea también previenen patologías como la hipe

Previene trastornos digestivos y úlceras gástricas. Su contenido en taninos y las ya mencionadas PAC protegen también el sistema digestivo: placa dental, úlceras gástricas provocadas por el Helicobacter Pylori o problemas de intestino. Fuente natural de vitaminas. El arándano rojo tiene un alto contenido en vitamina C, vitamina A y del grupo B, así como minerales que juegan un papel importante en la salud, reforzando el sistema inmunitario.

5)Forma de uso: 1 cápsula al día preferentemente antes del desayuno, tomar abundante agua en el transcurso del día.

Arándanos Rojos Cápsulas con Hibisco y D-Manosa | 100% Natural Prevenir Infecciones Urinarias Cistitis Recurrentes | Vegano, Sin Gluten Sin Lactosa Sin OGM | Hombres y Mujeres Fabricado Francia € 16.90 in stock 1 new from €16.90



Amazon.es Features INFECCION URINARIA :Alternativa Natural para prevenir las infecciones urinarias, como la Cistitis o Prostatitis. El único Suplemento Alimenticio Natural con 3 Ingredientes Activos para preservar la flora íntima y luchar contra la recurrencia de la cistitis. El Hibisco previene la reaparición de la cistitis, las molestias urinarias y el desarrollo de bacterias. El Arándano Rojo o Cranberry impide que las bacterias se adhieran en el tracto urinario. La D-Manosa reduce la duración de la infección.

DIURETICO NATURAL: Contiene propiedades Diuréticas y Depurativas, debido a los ingredientes activos Arándano Rojo, D Manosa e Hibisco. Sus propiedades Antidiarreicas, Antisépticas y Diuréticas ayudan al cuerpo a eliminar las toxinas que se acumulan y ayudan a aliviar la retención de agua y la hinchazón. El extracto de Arándano Rojo optimiza el equilibrio de las Bbcterias en todo nuestro Tracto Digestivo, actuando de manera similar a los Probióticos para crear una Flora Intestinal saludable.

ANTIOXIDANTE: Los arándanos Rojos tienen un alto contenido de Vitamina C, por lo cual es un Potente Antioxidante. Los Antioxidantes son esenciales para optimizar la salud mediante la lucha contra los radicales libres y limitación del estrés oxidativo. Cysticure te ofrece una cura de 1 mes, a razón de 2 cápsulas por día. Te aconsejamos tomar nuestro suplemento en prevención 2 semanas antes de los períodos "de riesgo", pero también en tratamiento tan pronto sientas los primeros síntomas.

SUPLEMENTO NATURAL : Cuida tu salud interna y externa con este nuestro producto Cysticure 100% Natural - Fabricado en Francia bajo los estrictos estándares de la Unión Europea garantizando la máxima calidad y pureza de sus ingredientes. Es Vegano, sin OGM, sin Estearato, sin Gluten y sin Lactosa y sin excipientes de origen sintético.

Arándano rojo 400mg - Extracto de Cranberry - Vegano - Alta pureza - 120 Cápsulas € 16.95 in stock 1 new from €16.95



Amazon.es Features Para su salud: Cápsulas de arándano, 1200mg de consumo diario, 6000mg de arándano, vegano, 120 cápsulas. El producto no contiene gluten, lactosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio, colorantes, aromatizantes ni conservantes

Calidad de primera clase: todas las materias primas y productos finales son testados regularmente por laboratorios independientes con el fin de comprobar el cumplimiento de las normas de higiene y calidad, así como su funcionalidad

Buena tolerabilidad: nuestro mayor principio es ofrecer sustancias puras, esto nos prohíbe utilizar edulcorantes, colorantes o aditivos en nuestros productos. La única excepción es la celulosa microcristalina

Pureza microbiana - Fabricación Alemana: según los estándares HACCP - Materias primas provenientes de distintos países de dentro o fuera de la UE

Arándano Rojo 90 cápsulas de Sotya € 9.98 in stock 3 new from €6.90



Amazon.es Features Part Number BECAPARA

60 Cápsulas vegetales Cranberry Uri Cyst con concentrado de arándanos rojos, hoja de gayuba, Vitamina C y hoja de ortosifón para la infección del tracto urinario € 18.50 in stock 1 new from €18.50



Amazon.es Features UNA TOMA AL DÍA -- Tomar dos cápsulas al día para conseguir un bienestar del tracto urinario y un normal funcionamiento del sistema inmunitario

36 mg de PAC-A DIARIO -- Es la cantidad diaria recomendada de arándano rojo que evita una infección de orina

VEGETAL -- Cápsulas 100% vegetales aptas para vegetarianos y veganos

OTROS BENEFICIOS -- La Vitamina C es un potente antioxidante

Arándano rojo 5000 mg. (ext. seco 200 mg.) 60 capsulas (Pack 2 unid.) € 15.70 in stock 7 new from €15.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El arándano rojo se ha utilizado desde la antigüedad para ayudar contra infecciones en las vías urinarias y también favorece a aliviar los síntomas. La vitamina C ayuda a reforzar el sistema inmune, favoreciendo la formación de nuestras defensas contra agentes infecciosos.

Arándano Rojo extracto seco de fruto (Vaccinium macrocarpon) y Vitamina C (Ácido L-Ascórbico).

Extractos secos valorados en principio activo.

Producto libre de alérgenos conforme al Reglamento (UE) Nº 1169/2011.

Envase para 60 días de uso.

Lactoflora Probiótico Ciscare - Vías Urinarias con Arándano Rojo Americano - 30 Cápsulas € 16.50 in stock 9 new from €16.50



Amazon.es Features Complemento alimenticio con probióticos, arándano rojo americano y vitamina C

Restablece y mantiene el bienestar urinario

Incluye 30 cápsulas vía oral

Se recomienda tomar una cápsula al día

Sin gluten y apto para intolerantes a la lactosa

Lamberts Arandano Rojo 18750mg - 60 Tabletas € 18.57 in stock 8 new from €18.57



Amazon.es Features el zumo de arándano rojo es un complemento conocido especialmente entre las mujeres por su capacidad de ayudar a mantener el buen estado del sistema urinario

el efecto de los arándanos era estimular la creación de una potente sustancia llamada ácido hipúrico

acido que demostró tener un efecto antibiótico fuerte en el tracto urinario e incluso a veces elimina las bacterias causantes de la infección

Instrucciones para su uso adecuado: Tome 1 Tableta al día con una comida.

Ingredientes: Extracto de arándano rojo, Agentes de carga (carbonato cálcico, celulosa), Vitamina C (Ácido ascórbico), agentes de recubrimiento (hidroxipropil metilcelulosa, hidroxipropil celulosa, Colorantes: dióxido de titanio y óxidos de hierro, glicerina), agente de carga (goma de celulosa reticulada), antiaglomerantes (dióxido de silicio, ácido esteárico, estearato de magnesio). READ Los 30 mejores Cuchillas Gillette Fusion Proglide de 2021 - Revisión y guía

Arándano rojo extracto seco 240 mg (120 mg PAC) 30 cápsulas vegetales con Gayuba, D-manosa, vitamina C y cobre € 14.70 in stock 4 new from €14.70



Amazon.es Features "LA VITAMINA C Y EL COBRE CONTRIBUYEN AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNITARIO"

Arándano Rojo extracto seco de fruto (Vaccinium macrocarpon), Vitamina C (Ácido L-Ascórbico), Gayuba extracto seco de hojas (Arctostaphylos uva-ursi), D-Manosa y Gluconato de Cobre.

Complemento alimenticios a base de plantas naturales, D-manosa, vitaminas y minerales

Producto libre de alérgenos conforme al Reglamento (UE) Nº 1169/2011.

Cápsulas vegetales

Arándanos Plus 6000mg - ¡Bote para 3 meses! - Apto para veganos - 180 Comprimidos - SimplySupplements € 30.85 in stock 1 new from €30.85



Amazon.es Features CON VITAMINA B2 Y CROMO: Estos añadidos trabajan en conjunto con los extractos de arándanos para ofrecer un mejor resultado.

BOTE PARA 3 MESES: Este bote contiene 180 comprimidos que durarán hasta 3 meses si se sigue la recomendación de tomar dos comprimidos al día.

APTO PARA VEGANOS: Este producto puede ser consumido por aquellos que siguen una dieta vegetariana o vegana.

CON INGREDIENTES DE GRAN CALIDAD: Fabricamos todos nuestros productos en algunas de las mejores instalaciones de Europa, utilizando únicamente ingredientes naturales de primera calidad, por lo que ofrecemos calidad garantizada.

Obire Arándano 1000 mg - 60 Capsulas € 8.60 in stock 4 new from €7.99



Amazon.es Features Arándano jugo concentrado de fruto (Vaccinium myrtillus L.)

El Arándano o mirtilo es una planta que crece en los países del Norte de Europa, los frutos de esta planta tienen forma de baya, son rico en taninos y sustancias con un alto poder antioxidante.

Cada cápsula contiene el equivalente a 1.000 mg de fruto de arándano.

Producto libre de alérgenos conforme al Reglamento (UE) Nº 1169/2011.

Envase para 60 días de uso.

D MANOSA MEJORADO con ARANDANO ROJO CAPSULAS - Tratamiento Cistitis, Infección Urinaria - Suplemento de Salud Para la Limpieza del Tracto Urinario, la Vejiga y la Cistitis - 60 Pastillas Cistitis € 23.50 in stock 1 new from €23.50



Amazon.es Features APOYO NATURAL DEL TRACTO URINARIO - Esta es la combinación ganadora en su búsqueda para evitar o reducir naturalmente las infecciones desagradables y no deseadas del tracto urinario o la vejiga. Nuestro suplemento de soporte nutricional está aquí para usted. Es hora de reducir y eliminar las bacterias en el tracto urinario, y comenzar a vivir su mejor vida, con una simple toma diaria de solo dos cápsulas fáciles de tragar.

DOBLE PODER - Nuestra d manosa pura, también conocida como azúcar simple, está mejorada con extracto de arándano (Vaccinium macrocarpon), ambos se han convertido en suplementos alimenticios cada vez más populares, especialmente para el tratamiento de la cistitis en mujeres.

ALIVIO RÁPIDO - El polvo de D manosa es el ingrediente activo en el jugo de arándano, usado tradicionalmente para las infecciones del tracto urinario. La D manosa viaja directamente al tracto urinario para evitar la adhesión de bacterias patógenas.

LIBRE DE ALÉRGENOS - Nuestras cápsulas de d manosa de alta resistencia proporcionan una fuente confiable de D manosa que es adecuada tanto para vegetarianos como para veganos y no contiene alérgenos, como leche, lactosa, gluten, OMG, trigo, huevos, crustáceos, pescado, nueces, semillas y mostaza.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO - Ofrecemos suplementos de alta calidad empaquetados o fabricados en instalaciones estándar GMP. Si por alguna razón no está completamente satisfecho con el producto, ofrecemos una garantía completa de devolución de dinero. Sin hacer preguntas

SOTYA - SOTYA Arándano 100 comprimidos 500mg € 4.25 in stock 1 new from €4.25



Amazon.es Features De la marca Sotya

Potencia el sistema inmunológico.

Posee propiedades laxantes y depurativas

Ayuda a sanar infecciones en la orina.

Recupera la vista cansada

BIO Arándano Rojo Vegavero® | Apto Para Veganos | Testado en Laboratorio | Libre de Aditivos & OMG | 1.5% de Principio Activo | Infecciones Urinarias & Cistitis | 180 Cápsulas € 19.90 in stock 1 new from €19.90



Amazon.es Features 100% ORGÁNICO: Suplemento de cranberry orgánico en cápsulas, 100% libre de aditivos. También conocido como cranberry, es popular debido a su potente efecto antioxidante gracias a la presencia de proantocianidinas. Nosotros aseguramos un mínimo de 1.5% de este componente para estar seguros de su eficacia. Tradicionalmente se usa para tratar de forma natural la cistitis y otras infecciones del tracto urinario causadas por la bacteria E-Coli.

⭐ EXTRACTO, NO POLVO: Utilizamos un extracto de arándano orgánico de alta calidad (4:1), que corresponde a 1.800 mg de fruta de arándano por cápsula. Debido a la alta proporción de extracto, nuestras cápsulas de arándanos contienen una cantidad más concentrada de ingredientes bioactivos, incluyendo procianidinas, una subclase de proantocianidinas.

EXTRACCIÓN EN FRANCIA: Los arándanos (Vaccinium macrocarpon) de nuestro producto provienen de un cultivo orgánico controlado en el área de Quebec en Canadá. Los frutos rojos se cosechan manualmente y se secan con cuidado. La extracción se lleva a cabo bajo estrictos controles en Francia. Testado en laboratorio.

VEGAVERO ORGANIC: Nuestra línea orgánica comprende productos que contienen 100% materias primas orgánicas. No usamos productos químicos ni pesticidas en la agricultura orgánica. Por supuesto, el uso de OMG está totalmente prohibido. Creemos que los materiales cultivados orgánicamente no sólo son mejores para nuestra salud sino también para el medio ambiente. Vegavero Organic - lo hacemos por amor a nosotros mismos y a la naturaleza.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Arandano rojo 5000 mg. (ext. seco 200 mg.) 60 capsulas € 10.50 in stock 4 new from €10.50



Amazon.es Features La propiedades del arándano rojo nos aportan un gran efecto antioxidante.

Arándano Rojo extracto seco de fruto (Vaccinium macrocarpon) y Vitamina C (Ácido L-Ascórbico).

Extractos secos valorados en principio activo.

Producto libre de alérgenos conforme al Reglamento (UE) Nº 1169/2011.

Envase para 60 días de uso.

Arandano Rojo Cranberry Suplemento Concentrado Para El Tracto Urinario Y En Caso De Cistitis Cápsula De Arándano Americano (dosis de 500 mg) Antioxidante € 12.85 in stock 1 new from €12.85



Amazon.es Features ✅PREVIENE RECIDIVAS en problemas urinarios, a menudo frecuentes en mujeres.

✅Remedio natural concentrado de arándano para combatir infecciones del tracto urinario

✅SIN GLUTEN - Sin OGM - sin alérgenos y sustancias sensibilizantes - sin conservantes artificiales - sin sabores artificiales

MÁXIMA SEGURIDAD CON NUESTROS PRODUCTOS HECHOS EN ITALIA. Muchos productos provienen de otros países. Los nuestros nacen COMPLETAMENTE en Italia y, por lo tanto, podemos garantizar el respeto de los más altos estándares de calidad del mundo.

✅GARANTÍA DE REEMBOLSO TOTAL: estamos seguros de la calidad de nuestros productos y, si no está satisfecho con su compra, puede devolverla dentro de los 30 días posteriores a la recepción

Arándano Rojo 400mg - Cranberry - VEGANO - Dosis elevada - 90 Cápsulas - Calidad Alemana € 13.95 in stock 1 new from €13.95



Amazon.es Features ✔ CALIDAD ALEMANA Fairvital: 3 cápsulas al día contienen 1200mg de arándano concentrado ¡Alta dosificación! Excelente relación calidad-precio!

✔ Biodisponible y SIN: Gluten, fructosa, estearato de magnesio, conservantes, levadura, soja, pesticidas, fungicidas, fertilizantes, colorantes, estabilizadores, lactosa ni ingredientes modificados genéticamente (Non-GMO)

✔ LARGA VIDA ÚTIL: Debido a nuestros botes herm¡eticamente sellados - ¡mayor eficacia que otros polvos o líquidos!- Con una práctica tapa dosificadora

✔ ALTA PUREZA Fabricado en Alemania: Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad e higiene HACCP - Utilizamos materias primas procedentes de la UE y otros países

Nature Essential Arándano con Gayuba, D-manosa, vitamina C y cobre. rojo extracto seco 240 mg (120 mg PAC) - 30 cápsulas vegetales, Pack 3 unidades € 38.12 in stock 2 new from €38.12



Amazon.es Features “LA VITAMINA C Y EL COBRE CONTRIBUYE AL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL SISTEMA INMUNITARIO”

Arándano Rojo extracto seco de fruto (Vaccinium macrocarpon), Vitamina C (Ácido L-Ascórbico), Gayuba extracto seco de hojas (Arctostaphylos uva-ursi), D-Manosa y Gluconato de Cobre.

Complemento alimenticios a base de plantas naturales, D-manosa, vitaminas y minerales

Producto libre de alérgenos conforme al Reglamento (UE) Nº 1169/2011.

Cápsulas vegetales

BIOMENTA arándano 1000 + vitamina C - con 1000 mg de extracto de arándano + 500 mg de vitamina C por día - dosis alta de arándano y vegano - 60 cápsulas de arándano € 12.99 in stock 1 new from €12.99



Amazon.es Features Calidad alemana: BIOMENTA produce complementos alimenticios en Alemania desde hace más de 30 años.

BIOMENTA Cranberry 1000 con 1.000 mg de extracto de arándano + 500 mg de vitamina C por consumo diario (2 cápsulas). Arándano: baya energética de América, ya valorada y utilizada por los nativos americanos.

La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico, incluso durante y después de una actividad física intensa. Además, la vitamina C ayuda a proteger las células del estrés oxidativo y al metabolismo energético normal. La vitamina C de alta calidad también ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

Extracto de arándano en alta dosis de la baya de arándano en lugar de jugo en polvo: extracto de arándano 10: 1, en el que se utilizan 10 partes de polvo para producir 1 parte del extracto.

Fabricado sin el agente desmoldeante estearato de magnesio y con una cubierta de cápsula vegetal; por tanto apto para una dieta vegana. READ Los 30 mejores Autobronceador St Tropez de 2021 - Revisión y guía

MARNYS Cistomar Concentrado de Arándano Rojo Americano con Vitamina C 30 Cápsulas vegetales € 9.20 in stock 7 new from €9.20



Amazon.es Features ✔️ BIENESTAR URINARIO. MARNYS Cistomar es un complemento alimenticio para el bienestar urinario, presentado en dos formatos: cápsulas y líquido (36 mg PACs/dosis). La acción combinada del arándano rojo, fructooligosacáridos y la vitamina C, favorece el bienestar del tracto urinario.

✔️ CONCENTRADO ARÁNDANO ROJO AMERICANO. Las propiedades de sus ingredientes ayudan al tracto urinario cuando se presentan molestias. Las proantocianidinas (PAC) son flavonoides que se encuentran en elevadas concentraciones en los arándanos rojos cuya propiedad como antiadherente bacteriano es de especial utilidad en el tracto urinario.

✔️ EPISODIOS URINARIOS FRECUENTES Y DE INTENSIDAD. Es de utilidad para el bienestar del tracto urinario tanto en mujeres como en hombres adultos, debido a las propiedades de la vitamina C, el arándano rojo americano y los fructooligosacáridos.

✔️ FORMULACIÓN CON VITAMINA C. Su formulación incluye vitamina C que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmune como a la protección celular del daño oxidativo.

✔️ PARA EPISODIOS FRECUENTES. MARNYS Cistomar es apto para veganos. Para personas que presenten otros episodios del tracto urinario, es perfecto el formato cápsulas.

Arándano Rojo 500mg de HSN | Suministro para 4 Meses | Cranberry | Extracto 20:1 con 10% Proantocianidinas | Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, 120 cápsulas vegetales € 21.70 in stock 2 new from €19.90



Amazon.es Features [ EXTRACTO DE ARÁNDANO ROJO ] Suplemento a base de Extracto 20:1 de Arándanos (de las bayas de Vaccinium Macrocarpon L.) fortalecido con el 75% de VRN de Vitamina C (ácido ascórbico).

[ APTO PARA VEGANOS/VEGETARIANOS ] Recubrimiento de la cápsula vegetal. La materia prima y el ingrediente principal también son vegetales. Es un complemento alimenticio apto para personas que siguen una dieta vegana o vegetariana. Sin gluten y sin lactosa.

[ CON PROPIEDADES ANTIOXIDANTES ] Gracias a la Vitamina C, una importante vitamina hidrosoluble que potencia a la fórmula. Ayuda a reducir el daño oxidativo de los radicales libres.

[ SUMINISTRO PARA 4 MESES ] Sigue las recomendaciones de 1 cápsula vegetal al día con la comida.

☀️ [ FABRICACIÓN PROPIA ] Laboratorios con Certificación de la U.E. Sin OGM (Organismos Modificados Genéticamente. Buenas prácticas de fabricación (GMP). Materia Prima de Calidad.

Extracto de arándano 10,000 mg con 10% PAC (proanthocyanidides) - 90 cápsulas veganas € 14.99 in stock 1 new from €14.99



Amazon.es Features RECURSOS NATURAL REINER - 1000 mg de dosis alta Cranberry 20: 1 extracto por dosis recomendada.

Las dosis altas de extracto de arándano - 2 cápsulas VEGANO proporcionan un total de 1000 mg de 20: 1 extracto por dosis. Este entsprich 20.000 mg de arándano puro (= 20 g de fruta puro). El extracto está libre de contaminantes microbiológicos, metales pesados ??y moldes

10% PROANTOCIANIDINA - Nuestro extracto 20: 1 contiene un 10% de proantocianidinas (tipo A PAC). Esto corresponde a 2000 mg por consumo.

PARA HOMBRES Y MUJERES: este producto de arándano puede ser tomado tanto por mujeres como por hombres.

GARANTÍA DE CALIDAD: nuestra empresa está sujeta a los procedimientos de control más estrictos de acuerdo con la norma ISO 13485, lo que nos permite garantizar a nuestros clientes una calidad segura y controlada. Utilice únicamente materias primas certificadas según los estándares de calidad reconocidos internacionalmente HACCP, ISO 9001 y GMP - Buenas prácticas de fabricación.

Natural Pharma Labs. Probiótico Ecológico ProIntimate. Cuidado Íntimo Femenino. Arándano Rojo + Vitamina C. Cápsulas Smart BioCaps®. Sin Gluten, Sin Lactosa, Vegano). € 10.45 in stock 1 new from €10.45



Amazon.es Features LA CLAVE DE TU BIENESTAR ÍNTIMO. ProIntimate es un probiótico con CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA formulado con una variedad de cepas específicas, arándano rojo ecológico en polvo y vitamina C. Está especialmente recomendado para mujeres de todas las edades que desean mantener el bienestar de la zona íntima, evitar desequilibrios de la flora vaginal y prevenir infecciones. Libre de gluten, lactosa, proteínas de la leche y OGM. Apto para veganas y diabéticas.

UTILIZAMOS LAS 3 TECNOLOGÍAS MÁS INNOVADORAS DEL MUNDO, lo que nos permite atender a los más exigentes estándares en producción biotecnológica y ofrecer probióticos de calidad superior:

SMART SELECTION BIOTECH. Todos nuestros probióticos han sido desarrollados utilizando la innovadora técnica registrada Smart Selection BioTech, que permite la selección de cepas específicas para satisfacer necesidades concretas, favoreciendo el efecto sinérgico y complementario entre las especies y evitando así la competencia microbiana.

SMART BIOCAPS. La efectividad de nuestro probiótico queda garantizada por las cápsulas gastrorresistentes Smart BioCaps, que protegen a los probióticos contra los ácidos del estómago, aseguran la supervivencia del total de UFC y garantizan su liberación en el correcto lugar de absorción.

SMART ECOTECH. Garantizamos la total ausencia de químicos añadidos en el desarrollo y encapsulado de nuestro probiótico, fabricado bajo los más altos estándares de calidad, empleando cepas con sello QPS (Qualified Presumption of Safety), quedando certificado como seguro y saludable por la EFSA (European Food Safety Authority). Envasado en blíster para asegurar el aislamiento y hermeticidad total de cada cápsula hasta el momento de ser ingerida.

Tongil Cranberry 120 PSCs Estado Puro - 40 Cápsulas € 17.20 in stock 13 new from €17.20



Amazon.es Features Producto de calidad

Productos alimenticios para cuidar tu salud y bienestar

Complemento alimenticio de 60 gr

facil de usar

