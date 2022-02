Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Anker Usb C de 2022 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Anker Usb C de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Anker Usb C veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Anker Usb C disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Anker Usb C ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Anker Usb C pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Anker Adaptador USB-C 8 en 1, PowerExpand, 100 W de entrega de potencia, 4 K 60 Hz, HDMI, 10 Gbps USB-C y 2 puertos de datos USB-A, puerto Ethernet, lector de tarjetas de memoria microSD € 59.99

Amazon.es Features El ancla Plus: cierra a los más de 50 millones de clientes felices. Carga Anker

Conectividad ampliada: convierte la entrada USB-C de tu MacBook Pro en cuestión de segundos en 8 potentes puertos. Con USB-C Power Delivery, HDMI, Ethernet, USB-A y SD/microSD tendrás todo en uno

Calidad de imagen de primera clase: disfruta de una transmisión de vídeo viva 4K a 60Hz con el puerto HDMI, así como de una transferencia de datos rápida a través de USB-C y USB-A de hasta 10 Gbps

Power Delivery: compatible con USB-C Power Delivery para cargas aún más rápidas de hasta 85 W

Lo que obtienes: un concentrador de datos PowerExpand 8 en 1 USB-C PD de 10 Gbps, una bolsa de viaje, un manual de instrucciones (idioma español no garantizado)

Anker Powerline+ Cable USB-C a USB 3.0 (1,8 m), Alta Durabilidad, para Dispositivos USB Tipo C, incluidos Galaxy S8, S8 +, MacBook, conmutador Nintendo, Sony XZ, LG V20 G5 G6, HTC 10, Xiaomi 5 y más € 13.99

Amazon.es Features La ventaja de Anker: únete a los más de 20 millones que cuentan con nuestra tecnología líder.

Fast Sync & Charge: carga teléfonos y tabletas a alta velocidad. Ofrece transferencia SuperSpeed de transferencia de 5 Gbps y una película HD en menos de 5 segundos.

Dura 5 veces más: el exterior de nylon de doble trenzado, el núcleo de fibra de aramida endurecida y los conectores soldados por láser equipan PowerLine + con una dureza superior de extremo a extremo.

Lo que obtienes: Anker PowerLine + C a USB 3.0, nuestra GARANTÍA DE POR VIDA y un cordial servicio al cliente. (Bolsa de viaje no incluida)

Anker Powerline III USB-C a USB-C Cable de Carga Rápida (1,8 m), carga PD con suministro de energía de 60 W para Apple MacBook, iPad Pro 2020, Samsung Galaxy S10 Plus S9 S8 Plus, Pixel y más € 13.99

Amazon.es Features La ventaja de Anker: únete a los más de 50 millones impulsados por nuestra tecnología líder.

Más delgado pero más fuerte: construido con núcleos de fibra cuádruple a prueba de balas para soportar hasta 25.000 curvas. Una estructura interna mejorada significa que la última generación de PowerLine es aún más delgada que sus predecesores, sin reducción de fuerza.

Compatible con suministro de energía: carga Samsung S10 hasta un 50% en solo 30 minutos cuando usas PowerLine III junto con un cargador de entrega de energía de 18 W. (Cargador no incluido)

Mayor agarre: las ranuras texturizadas en la cabeza del cable proporcionan un mejor agarre para facilitar el enchufe y jalar.

Lo que obtienes: cable PowerLine III USB-C a USB-C (6 pies), guía de bienvenida (idioma español no garantizado), vida sin preocupaciones y servicio al cliente amigable. READ Los 30 mejores Samsung Tab A 10.5 de 2022 - Revisión y guía

Anker Cable USB C a USB A, 180 cm de largo, nailon con trenzado doble, para Samsung Galaxy S9/S9+/S8/S8+/Note 8, LG V20/G5/G6 y muchos más, color negro € 12.99

Amazon.es Features Anker Plus: Súmate a los más de 30 millones de clientes felices. Cargador Anker.

Extremadamente resistente: Material de alta calidad y diseño resistente que garantiza una durabilidad 5 veces más larga.

Compatibilidad universal: Perfectamente compatible con todos los dispositivos que tienen un puerto USB-C.

Alto rendimiento: Cada cable recubierto de nailon de alta calidad es ideal para usar con cargadores de carga rápida. Carga a máxima velocidad.

Contenido del envío: Dos cables USB-C revestidos de nailon prémium, un manual de instrucciones (idioma español no garantizado).

Anker 511 Cargador(Anker Nano Pro) 20W PIQ 3.0 Cargador Rápido, Cargador USB C Compatible con iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12, iPad/iPad Mini, Pixel, Negro Hielo (Cable no Incluido) € 19.99

Amazon.es Features PARA EL IPHONE: Presentación: El mejor amigo de tu iPhone Anker Nano Pro, con su potencia de 20W, es el mejor compañero para todos los nuevos iPhones.

Carga de Alta Velocidad: La carga USB-C de 20 W le ofrece la energía que necesita para cargar su iPhone al 50% en solo 25 minutos, hasta 3 veces más rápido que su antiguo cargador de 5 W.

Funciones de Seguridad Avanzadas: Equipado con nuestro nuevo sistema de seguridad ActiveShield ️ para ofrecer una mejor protección. Cuenta con un sensor de temperatura dinámico que controla activamente la temperatura y un chip sintonizador de potencia que ajusta la salida de energía para proteger su dispositivo conectado.

Nuestra Velocidad, Su Estilo: Elija entre 4 colores únicos para encontrar uno que se adapte a su estilo.

Lo que obtiene: Cargador Anker 511 (Nano Pro), guía de bienvenida, nuestra garantía de 18 meses sin preocupaciones y un servicio de atención al cliente amable (cable no incluido).

Anker Hub USB-C actualizado, Adaptador USB-C 5 en 1 con USB-C a HDMI de 4K, Puerto Ethernet, 3 Puertos USB 3.0, para MacBook Pro, iPad Pro, XPS, Pixelbook y Muchos más € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La ventaja de Anker: únete a los más de 50 millones de personas que utilizan nuestra tecnología para cargar sus dispositivos.

Expansión increíble: transforma el puerto USB-C de tu portátil y conviértelo en 3 puertos USB 3.0, 1 puerto HDMI y 1 puerto Ethernet, todo esto con un único hub USB-C compacto.

Visualización nítida: refleja o extiende tu pantalla con un amplio rango de resoluciones de hasta 4K a 30 Hz a través del puerto HDMI.

Datos e Internet de alta velocidad: utiliza el puerto Ethernet para obtener una conexión a Internet estable de hasta 1 Gb/s y transfiere toda tu biblioteca de música o galería de fotos en cuestión de segundos gracias a la velocidad de hasta 5 Gb/s.

Contenido: Hub Ethernet USB-C 5 en 1 PowerExpand+, funda de viaje, guía de bienvenida, garantía sin preocupaciones de 18 meses y servicio de asistencia al cliente atento.

Anker PowerLine II USB-C to USB 3.1 - Cable USB (0,9 m, USB C, USB A, 3.1 (3.1 Gen 2), 10000 Mbit/s, Negro) € 9.99

Amazon.es Features 10 GBPS TRANSFERENCIA DE DATOS: Admite transmisión de datos, video y audio de velocidad súper. Envía o recibe una película HD en 2.5 segundos.

ENTREGA DE ENERGÍA USB: cargue cualquier dispositivo USB-C actual o futuro a la velocidad máxima. Suministra de forma fiable y segura hasta 60 vatios.

USB-IF CERTIFICACIÓN: Cumple todos los requisitos de la Federación Internacional de USB. Descargue sin preocupaciones y transfiera datos sin pérdida

UN CABLE DE POR VIDA: Estamos tan seguros de que los cables PowerLine II son tan duraderos que los emitimos con una simple garantía de por vida.

LO QUE CONSIGUE: Anker PowerLine II USB-C en USB-A 3.1 Gen2, garantía de por vida, factura digital y servicio de atención al cliente amigable.

Anker Cargador Nano para iPhone, 20 W, PIQ 3.0, cargador compacto, PowerPort III, fuente de alimentación USB-C para iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro, y más € 19.99

3 used from €14.87

Amazon.es Features PARA EL IPHONE: Presentación: ¡El mejor amigo de tu iPhone 13! Anker Nano es el mejor compañero para todos los iPhones con su potencia de salida de 20W.

CARGA DE ALTA VELOCIDAD: Confíe en la enorme potencia de PowerIQ 3.0 y en los 20W de potencia de carga. Carga al 53% de la batería de tu iPhone 13 en sólo 30 minutos!

DISEÑO COMPACTO: El diseño definitivo de Anker: mayor eficiencia (en comparación con el cargador de pared estándar del iPhone 13) con menos generación de calor en un diseño un 50% más pequeño, de peso pluma y 2,5 cm de grosor.

COMPATIBILIDAD DE ALTA VELOCIDAD: Proporciona una carga de hasta 20 W a la mayoría de teléfonos insignia, lo que incluye iPhone y Samsung Galaxy S20, así como relojes inteligentes y auriculares.

CONTENIDO: PowerPort III Nano, Guía de bienvenida, Garantía sin preocupaciones de 18 meses y Servicio de atención al cliente atento (Cable no incluido).

Anker PowerExpand+ Hub USB-C, hub adaptador USB-C 7 en 1, HDMI 4K, Power Delivery de 100 W, 1 puerto de datos USB-C y 2 USB-A de 5 Gb/s, lector de tarjetas SD y microSD, para MacBook Air, XPS y más € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La ventaja de Anker: únete a los más de 55 millones de personas que utilizan nuestra tecnología para cargar sus dispositivos.

Expansión increíble: aprovecha al máximo el puerto USB-C de tu portátil con HDMI 4K a 30 Hz, conectividad para tarjetas SD, puertos de datos USB-A y USB-C, y carga simultánea de alta velocidad con Power Delivery.

Carga simultánea potente: ofrece compatibilidad con USB-C Power Delivery para proporcionar a tu portátil carga simultánea de alta velocidad de hasta 85 W.

Alta velocidad y alta definición: los puertos de datos USB-C y USB-A permiten transferir archivos a velocidades de hasta 5 Gb/s, mientras que el puerto HDMI es compatible con la reproducción de contenido multimedia a resoluciones de hasta 4K a 30 Hz.

Contenido: Hub multimedia USB-C 7 en 1 con PD PowerExpand+, funda de viaje, guía de bienvenida, garantía sin preocupaciones de 18 meses y servicio de asistencia al cliente atento.

[2 pack] Anker PowerLine + USB C a USB A cable de carga rápida, para Samsung Galaxy Note 8 / S8 / S8 + / S9, MacBook, Sony XZ, LG V20 / G5 / G6, HTC 10, Xiaomi 5 y más (3 pies/ 91cm) € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La ventaja de Anker: únete a los más de 20 millones que cuentan con nuestra tecnología líder.

Dura 6 veces más: el exterior de nylon de doble trenzado, el núcleo de fibra de aramida endurecida y los conectores soldados por láser equipan PowerLine + con una resistencia superior de extremo a extremo.

Carga de alta velocidad: Compatible con los protocolos de carga rápida para cargar sus dispositivos USB C lo más rápido posible. (No es compatible con la carga a alta velocidad para Google Pixel o Motorola Nexus.)

Compatibilidad suprema: Probado en la empresa con innumerables dispositivos USB C; probado para proporcionar un ajuste totalmente compatible, seguro y confiable.

Lo que obtienes: 2 x Anker PowerLine + C a USB 2.0 (3 pies incluyendo ambos extremos), nuestra GARANTÍA DE POR VIDA sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable.

Anker Cargador USB-C, Nano II 65W GAN II PPS Adaptador Rápido, Cargador Compacto y Plegable para MacBook Pro/Air, Galaxy S20/S10, DELL XPS 13, Note 20/10+, iPhone 12/Pro/Mini, iPad Pro, Pixel y más € 44.99
€ 35.99

Amazon.es Features El único cargador que necesitas: olvídate de los cargadores ladrillo. Anker Nano II ofrece la potencia que necesitas para cargar tu teléfono, tableta y portátil USB-C con un único cargador pequeño.

Carga de alta velocidad: carga un MacBook Air 2020 en menos de 2 horas, un MacBook Pro 13” a máxima velocidad, un iPhone 12 hasta 3 veces más rápido que con el cargador original de 5 W y los teléfonos Samsung más recientes a máxima velocidad con Samsung Super Fast Charging.

Diseño reducido: con un tamaño un 58 % más pequeño que el cargador USB-C de 61 W original y equipado con enchufe plegable, Anker Nano II ocupa mucho menos espacio, pero proporciona la misma potencia.

Basado en la tecnología GaN II: con un incremento del 100 % en la frecuencia de funcionamiento, un innovador diseño de pila y una estructura de placa de circuito mejorada, la tecnología GaN II hace posible que nuestro cargador más reciente sea más pequeño sin sacrificar ni una gota de potencia.

Contenido: Anker Nano II 65W, guía de bienvenida, garantía sin preocupaciones de 18 meses y servicio de asistencia al cliente atento (cable no incluido).

[3 Pack] Cable USB Tipo C, Anker Powerline + USB C a USB A 2.0, 6 pies, para Galaxy S8, S8 +, S9, MacBook, Sony XZ, LG V20 G5 G6, HTC 10, Xiaomi 5 y más € 19.99

Amazon.es Features La ventaja de Anker: únete a los más de 20 millones con la tecnología líder.

Dura 6 veces más: el exterior de nylon de doble trenzado, el núcleo de fibra de aramida endurecida y los conectores soldados por láser equipan PowerLine + con una dureza superior de punta a punta.

Carga de alta velocidad: Admite la carga rápida de Qualcomm y velocidades de carga de 3 A, protegidas con una resistencia pull-up de 56k ohms.

Compatibilidad suprema: Probado en la empresa con innumerables dispositivos USB-C; probado para proporcionar un ajuste totalmente compatible, seguro y confiable.

Lo que obtienes: 3 x Anker PowerLine + C a USB 2.0 (6 pies), nuestra GARANTÍA DE POR VIDA sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable.

USB C to USB C Cable, Anker PowerLine III USB-C to USB-C Fast Charging Cord (3 ft), 60W Power Delivery PD Charging for Apple MacBook, iPad Pro, Samsung Galaxy S10 Plus S9 S8 Plus, Pixel, and More € 10.99

Amazon.es Features The Anker Advantage: Join the 50 million+ powered by our leading technology.

Slimmer Yet Stronger: Constructed with quadruple bulletproof fiber cores to withstand up to 25,000 bends. An upgraded internal structure means the latest generation of PowerLine is even slimmer than its predecessors—with no reduction in strength.

Power Delivery Compatible: Charge Samsung S10 up to 50% in just 30 minutes when you use PowerLine III together with a xxW Power Delivery charger. (Charger not included)

Greater Grip: Textured grooves on the head of the cable provide improved grip for easier plug and pull.

What You Get: PowerLine III USB-C to USB-C Cable (3 ft), welcome guide, worry-free lifetime warranty, and friendly customer service. READ Los 30 mejores Dvi-D A Vga de 2022 - Revisión y guía

Anker USB C Cable 100W, PL III Flow C-C Cable(3ft) € 18.99

Amazon.es Features Anker USB C Cable 100W, PL III FLOW C-C Cable(3ft)

Anker Cargador USB-C, Cargador rápido Nano II 30W, Cargador GAN II Compacto para MacBook Air, iPhone 12/12 Mini/12 Pro/MAX, Galaxy S21/S21+, Note 20/Note 10, iPad Pro, Pixel y más € 34.99

Amazon.es Features El único cargador que necesitas: olvídate de los cargadores ladrillo. Anker Nano II ofrece la potencia que necesitas para cargar tu teléfono, tableta y portátil USB-C con un único cargador pequeño.

Carga de alta velocidad: carga un MacBook Air 2020 en toda velocidad, un MacBook Pro 13” a máxima velocidad, un iPhone 12 hasta 3 veces más rápido que con el cargador original de 5 W y los teléfonos Samsung más recientes a máxima velocidad con Samsung Super Fast Charging.

Diseño reducido: con un tamaño un 59 % más pequeño que el cargador USB-C de 30 W original y equipado con enchufe plegable, Anker Nano II ocupa mucho menos espacio, pero proporciona la misma potencia. (Nota: los cargadores no son plegables)

Basado en la Tecnología GaN II: con un incremento del 20 % en la frecuencia de funcionamiento, un innovador diseño de pila y una estructura de placa de circuito mejorada, la tecnología GaN II hace posible que nuestro cargador más reciente sea más pequeño sin sacrificar ni una gota de potencia.

Contenido: Anker Nano II 30W, guía de bienvenida, garantía sin preocupaciones de 18 meses y servicio de asistencia al cliente atento (cable no incluido).

Anker PowerPort III USB-C 2-Port Ladegerät, 60W GAN & PIQ 3.0 Typ-C mit Smarter Leistungsverteilung, mit austauschbaren US/UK/EU Steckern für Reisen, für MacBook, iPad Pro, iPhone, Galaxy und Mehr € 42.99

Amazon.es Features DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Fans an. Lade Anker.

DER PERFEKTE REISEBEGLEITER: Das federleichte und kompakte Design ist außerdem mit 3 austauschbaren Steckern ausgestattet, damit du mühelos in Europa, Großbritannien und den USA reisen und unterwegs laden kannst!

INTELLIGENT POWER ALLOCATION: Dein Ladegerät ist mit smarter Energieverteilung ausgestattet, die erkennt, welches verbundene Gerät welche Art Leistung benötigt und jederzeit die schnellstmögliche Ladegeschwindigkeit garantiert.

DOPPELTE KRAFT: Lade 2 Laptops gleichzeitig - dank der Gesamtleistung von 60W über zwei leistungsstarke USB-C Ports.

WAS DU BEKOMMST: Ein PowerPort III 2-Port 60W USB-C Ladegerät, eine Bedienungsanleitung, 18 Monate Garantie sowie freundlichen Kundenservice. (Ladekabel separat erhältlich.)

Anker PowerExpand - Adaptador Ethernet 6 en 1 USB-C (hub de Ethernet PD, 65 PD, 4 K, HDMI, 1 Gbps Ethernet, USB C, 2 Puertos de Datos USB 3.0, Compatible con MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, XPS) € 45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anker Plus: conéctate a más de 50 millones de clientes felices. Ancla de carga.

Mayor conectividad: equipado con una entrada de alimentación eléctrica, una entrada HDMI, un puerto Ethernet, un puerto de datos USB-C y dos puertos de datos USB.

Power Delivery: compatible con Power Delivery para cargas de hasta 65 W.

Pantalla multimedia: disfruta de una resolución HDMI de 4 K a 30 Hz.

Contenido del envío: un concentrador Ethernet PowerExpand 6 en 1 USB-C PD de Ethernet, una bolsa de viaje, un manual de instrucciones (idioma español no garantizado).

Anker Hub USB C para iPad Pro,USB C 6 en 1 PowerExpand Direct, con Entrega de energía de 60W, Puerto HDMI [email protected], Conector para Auriculares de 3,5mm, Puerto USB 3.0, Lector de Tarjetas SD y microSD € 59.99
€ 49.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

1 used from €33.74

Amazon.es Features La ventaja de Anker: únete a los más de 50 millones de personas que utilizan nuestra tecnología para cargar sus dispositivos.

Todos los puertos que necesite: Convierte el único puerto USB-C de tu iPad Pro en un enorme 6 puertos. Con un puerto USB-C, un puerto HDMI, una toma para auriculares de 3,5 mm, un puerto USB-A y un lector de tarjetas SD/microSD, tienes todo lo que necesitas.

Pantalla vívida: Refleja o amplía tu pantalla en asombrosos [email protected] a través del puerto HDMI.

Diseño para el iPad Pro: Diseñado con el mismo estilo minimalista y exterior de aluminio que el iPad Pro.

Lo que obtienes: PowerExpand Direct 6-in-1 USB-C PD Media Hub, bolsa de viaje, guía de bienvenida, nuestra garantía de 18 meses sin preocupaciones y un amable servicio de atención al cliente.

Hub USB-C de Anker para MacBook, adaptador directo USB-C 7 en 2 PowerExpand, con un puerto USB-C Thunderbolt 3 (100 W PD), puerto HDMI 4K, USB-C y 2 puertos de USB-A, lector de tarjetas SD y microSD € 49.99
€ 42.49

€ 42.49 in stock 1 new from €42.49

Amazon.es Features La ventaja de Anker: únete a los más de 50 millones de personas que utilizan nuestra tecnología para cargar sus dispositivos.

Expansión increíble: amplía los dos puertos USB-C de tu MacBook y conviértelos en un puerto USB-C Thunderbolt, un puerto de datos USB-C, dos puertos de datos USB-A, un puerto HDMI, una ranura para tarjetas SD y una ranura para tarjetas microSD, todo ello en un hub ultracompacto.

Alta velocidad y alta definición: el puerto USB-C habilitado con Thunderbolt 3 permite ofrecer una increíble potencia de carga de hasta 100 W, una sorprendente velocidad de transferencia de datos de 40 Gb/s y visualización de contenido multimedia de hasta 5K.

Visualización de varios monitores: el puerto HDMI es compatible con resolución 4K a 30 Hz, mientras que el puerto Thunderbolt 3 admite 5K a 60 Hz. Conecta ambos simultáneamente para disfrutar de una transmisión o reflejo en 2 pantallas con la máxima definición.

Contenido: Hub multimedia directo USB-C 7 en 2 PowerExpand con PD, funda de viaje, guía de bienvenida, garantía sin preocupaciones de 18 meses y servicio de asistencia al cliente atento.

Anker Nuevo Cable de carga USB-C a USB-C de nylon, 1,8 m, paquete doble, con Power Delivery para MacBook Pro 2020, iPad Pro 2020, Galaxy S20, Switch, Pixel, LG y cargadores USB-C (negro) € 17.99

Amazon.es Features La ventaja de Anker: únete a los más de 55 millones impulsados por nuestra tecnología líder

Soporta suministro de energía: obtén hasta 60 W de alta velocidad de carga para todos tus dispositivos USB-C cuando se empareja con un cargador USB-C

Compatibilidad universal: compatible con prácticamente todos los dispositivos USB-C, incluyendo teléfonos, tabletas y portátiles

Construido para durar: un exterior de nailon resistente y un núcleo de fibra a prueba de balas se combinan para crear un cable que puede soportar hasta 12.000 curvas

Lo que obtienes: 2 cables de nailon USB-C a USB-C (6 pies), cable de gancho y bucle, guía de bienvenida (idioma español no garantizado).

Anker New Nylon USB-C to USB-C 2.0 100W 10ft Cable B2C - UN Black Iteration 1 € 14.99

Amazon.es Features Part Number A8758011 Model A8758011

Anker Cargador USB C PowerPort III Mini 30 W Power IQ 3.0 Compacto Power Delivery Tipo C Cargador para iPhone 11/11 Pro/11 Pro MAX/XR/XS/X/8, iPad Pro, MacBook, Galaxy S10/9, Pixel, Mate 20 Pro, etc. € 25.99

Amazon.es Features Universal de alta velocidad: desde iPhone hasta Samsung hasta portátiles USB-C y mucho más. La tecnología PowerIQ 3.0 de Anker garantiza cargas rápidas para prácticamente cualquier dispositivo

Uno para todos: compatible con todos tus dispositivos USB. Confía en 30 W de potencia con PowerIQ 3.0

Extremadamente compacto: 30% más pequeño que los cargadores de MacBook convencionales, ideal para viajes

Diseño prémium: el material de la superficie mate, los adornos brillantes en el enchufe y la luz LED son tu accesorio perfecto.

Lo que obtienes: un PowerPort III Mini, un manual de instrucciones (idioma español no garantizado).

Anker PowerPort III Duo, Cargador de Pared Compacto de Doble Puerto Tipo-C con PowerIQ 3.0, Power Delivery, Compatible con iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/11/XR, Galaxy, Pixel, iPad Pro y más € 31.99

Amazon.es Features NECESIDAD DE VELOCIDAD: ¡Carga tu iPhone 12 y iPhone 12 Pro al 50% de batería en solo 25 minutos

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Desde el iPhone hasta el Samsung, pasando por los portátiles con USB-C y mucho más. La tecnología de carga Power IQ 3.0, exclusiva de Anker, proporciona a todos tus dispositivos velocidades de carga masivas.

EXTREMADAMENTE COMPACTO: Más pequeño que los cargadores normales y, por tanto, ideal para viajar.

ABSOLUTAMENTE SEGURO: El famoso sistema de seguridad MultiProtect de Anker ofrece una protección avanzada para ti y tus dispositivos.

Anker Hub USB-C, Adaptador USB-C 5 en 1, USB-C a HDMI de 4K, Lector de Tarjetas SD y microSD, 2 Puertos USB 3.0, para MacBook Pro 2019/2018/2017, iPad Pro 2019/2018, Pixelbook, XPS y Muchos más € 49.99

Amazon.es Features Expansión inmediata: añade a tu MacBook 2 puertos USB-A, 1 puerto HDMI, una ranura para tarjetas microSD y una ranura para tarjetas SD a través de un solo puerto USB-C.

Transferencia de datos en segundos: transfiere archivos y realiza copias de seguridad a una velocidad de hasta 5 Gb/s a través de los 2 puertos USB 3.0.

Vídeo definido: refleja o extiende tu pantalla con un amplio rango de resoluciones, incluyendo 4K a 30 Hz y 2K a 60 Hz, a través del puerto HDMI.

Compatible con SD: las ranuras para tarjetas microSD ofrecen compatibilidad con prácticamente todos los formatos de tarjeta SD para que puedas acceder a tus fotos y otros archivos multimedia con facilidad, perfecto para fotógrafos y diseñadores.

Contenido: Hub USB-C 5 en 1 de gama alta de Anker, funda de viaje, guía de bienvenida, garantía sin preocupaciones de 18 meses y servicio de asistencia al cliente atento.

Anker Cargador USB C 20 W, PowerPort III Cube, Cargador Rápido 20W para iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12, Galaxy, Pixel 4/3, iPad/iPad Mini, Blanco(Cable no Incluido) € 14.99
€ 12.74

€ 12.74 in stock 1 new from €12.74

Amazon.es Features La ventaja de Anker: únete a los más de 55 millones de personas que utilizan nuestra tecnología para cargar sus dispositivos.

TRIPLE VELOCIDAD DE CARGA: ¡Carga tu iPhone 13 al 50% de batería en sólo 30 minutos! 3 veces más rápido que un cargador original de 5W.

EXTREMADAMENTE COMPACTO: Mucho más pequeño que los cargadores ordinarios y ahora con un diseño de cubo inteligente - ¡ideal para los desplazamientos!

SEGURIDAD SUPERIOR: Está equipado con una gran variedad de funciones de seguridad, como control de temperatura y regulación de corriente, para proteger los dispositivos conectados.

Contenido: Cargador PowerPort III 20W Cube, guía de bienvenida, garantía sin preocupaciones de 18 meses y servicio de asistencia al cliente atento (cable de carga no incluido). READ Los 30 mejores Impresora De Etiquetas de 2022 - Revisión y guía

USB C Adapter, Anker [2 in 1 Pack] USB C (male) to Micro USB Adapter (female), Converts USB Type C input to Micro USB, Uses 56K Resistor, Works with Samsung S8, MacBook, ChromeBook Pixel, Nexus 5X, Nexus 6P, Nokia N1, OnePlus 2 and More € 7.99

Amazon.es Features The Anker Advantage: Join the 10 million+ powered by our leading technology.

Increase Compatibility: A minimalist solution for using Micro USB cables with USB-C phones, tablets and laptops.

Charge & Sync: Uses USB 2.0 protocol for max-speed Micro USB charging and fast data transfer (480 Mbps). Has a 56KΩ pull-up resistor for unbeatable safety and reliability.

Quick and Simple: Fool-proof design with no installation required—simply plug and play. The USB-C connector does not support USB On-The-Go

What You Get: 2 x Anker USB-C to Micro USB Adapter, our worry-free 18-month warranty and friendly customer service.

Anker Power Bank, cargador portátil USB-C de 10000 mAh con suministro de energía de 20 W, banco de energía 523 (PowerCore Slim 10K PD) para iPhone 13 Series/iPhone 12 Series, S10, Pixel 4 y más € 39.99

Amazon.es Features Carga rápida en cualquier lugar: el puerto USB-C de 20 W tiene suficiente energía para cargar un iPhone 12 al 50% en solo 30 minutos. Este banco de energía también está equipado con un puerto USB de 12 W si necesitas cargar un segundo dispositivo.

Súper delgado: con solo 0.6 pulgadas de grosor, este cargador portátil de 20 W cabe en cualquier mochila, bolso o bolsa de trabajo.

Potencia de respaldo: la capacidad de 10.000 mAh te da suficiente energía para cargar un iPhone 12 dos veces, un Samsung S20 más de una y media vez, y un iPad mini 5 una vez.

Viajes seguros: PowerCore cuenta con nuestro exclusivo sistema de seguridad MultiProtect que combina una carcasa resistente al fuego, control de temperatura y muchas más características de seguridad para que puedas cargar en cualquier lugar sin preocupaciones.

Lo que obtienes: batería externa PowerCore Slim 10000 PD, cable USB-A a USB-C, cable USB-C a USB-C, bolsa de viaje, guía de bienvenida (idioma español no garantizado).

Anker PowerPort Atom III Slim USB-C - Cargador (65 W, 4 puertos, PIQ 3.0 y GaN, con entrada USB-C de 45 W, para MacBook, USB C portátiles, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel y más) € 39.99

1 used from €27.43

Amazon.es Features High-Speed USB-C Charging: Charge USB-C notebooks including Dell XPS 13 and MacBook Air 2018 at full speed via a 45W USB-C port.

Charge 4 Devices Simultaneously: A PowerIQ 3.0 enabled USB-C port pumps out a max 45W output to charge virtually any USB-C device at top speed, while 3 USB ports share a total of 20W to provide optimized charging for mobile devices.

Ultra-Slim: By swapping out silicon for gallium nitride (GaN), we’ve been able to create one of our slimmest USB-C chargers—without compromising power.

Universal Compatibility: Anker's signature PowerIQ 3.0 technology provides high-speed charging to virtually any mobile device.

What You Get: PowerPort Atom III Slim (Four Ports) USB-C Charger (cable not included), 5 ft detachable power cord, adhesive strip, welcome guide, our worry-free 18-month warranty, and friendly customer service.

Anker Cable USB C a Lightning [certificado Apple MFi de 0,9 m] Powerline II para iPhone X/XS/XR/XS Max/8/8 Plus, admite suministro de energía (para usar con cargadores tipo C) € 13.99

1 used from €9.69

Amazon.es Features Suministro de alimentación: utiliza este cable con tu cargador USB-C (incluyendo adaptador de corriente Apple 18 W, 29 W, 30 W, 61 W o 87 W USB-C) para cargar tu dispositivo iOS, y acceder a la carga rápida para iPhone 8, 8 Plus, x, XS, XR, XS Max y modelos posteriores.

Cable de carga y sincronización: Conecta tu iPhone, iPad o iPod con un conector Lightning a tu Mac y iPad Pro habilitados para USB-C o Thunderbolt 3 (USB-C) para sincronizar y cargar sin problemas.

Durabilidad máxima: Dura 12 veces más que otros cables y ha demostrado soportar más de 12000 curvas en estrictas pruebas de laboratorio.

MI: La certificación MFi y las estrictas pruebas de calidad garantizan que tus dispositivos Apple se carguen de forma segura, a la velocidad más rápida posible.

Anker Batería Externa USB C 525 con 20000 mAh 20 W Power Delivery, Compatible con iPhone 12/12 Pro / 12 Pro MAX / 8 / X/XR, Samsung Galaxy, iPad Pro 2018 y más, A1287, Color Negro € 49.99

Amazon.es Features El ancla Plus: cierra a los más de 50 millones de clientes felices. Carga Anker.

Gran potencia: la entrada USB-C de 20 W tiene más que suficiente zumo para cargar tu iPhone 12 en solo 30 minutos en un 50%. Y tienes que cargar dos dispositivos al mismo tiempo, además tienes un puerto USB de 18 W.

POWER PUR: con una capacidad de 20.000 mAh tienes más que suficiente energía para cargar un iPhone 12 cinco veces, un S10 cuatro veces y un iPad mini 5 dos veces y media veces.

Amplia compatibilidad: carga casi todos los smartphones, tabletas y más

Lo que obtienes: un banco de energía Anker 525, un cable de carga USB-A a USB-C, un cable de carga USB-C a USB-C, en estuche de viaje, un manual de instrucciones (idioma español no garantizado).

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.