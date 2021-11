Inicio » Electrónica Los 30 mejores Altavoz Bluetooth Sony de 2021 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Altavoz Bluetooth Sony de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Altavoz Bluetooth Sony veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Altavoz Bluetooth Sony disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Altavoz Bluetooth Sony ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Altavoz Bluetooth Sony pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Sony SRS-XB13 - Altavoz Bluetooth Compacto, Duradero y Potente con EXTRA BASS (Resistente al agua, Inalámbrico, 16h Autonomía), Negro

€ 47.93

21 used from €38.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta un potente sonido surround, graves profundos y voces claras gracias al procesador Sound Diffusion con Extra Bass, un altavoz de rango completo y un radiador pasivo

Llévalo a cualquier parte sin preocupaciones; este altavoz portátil es resistente al agua y al polvo (IP67) y tiene hasta 16 horas de autonomía

El SRS-XB13 es compacto, ligero y fácil de transportar, y cuenta con una cómoda correa desmontable para llevar o colgar tu altavoz inalámbrico donde quieras; disponible en 6 divertidos colores

Crea un sonido estéreo surround emparejando dos unidades del altavoz SRS-XB13 Extra Bass

Permanece siempre conectado y disfruta de llamadas manos libres de óptima calidad con tu SRS-XB13

Sony Extra Bass SRSXB23B.CE7 - Altavoz Bluetooth, Negro

€ 72.87

4 used from €66.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Experiencia de sonido potente, profundidad e intensidad en graves y claridad vocal

Altavoz portátil resistente al agua, al polvo, al óxido (IP67), al agua salada y a los golpes (hasta 1.2 m) con hasta 12h de batería

Haz tu fiesta aún más grande, conecta hasta 100 altavoces inalámbricos compatibles o haz stereo pair

Controla tu altavoz de fiesta con tu smartphone vía las apps Fiestable y Sony o Music Center

El SRS-XB23 es compacto, ligero y fácil de llevar, además con su correa incluida lo podrás llevar contigo a cualquier lugar

Sony Extra Bass SRSXB33B.CE7 - Altavoz Bluetooth, Negro

€ 118.99

7 used from €101.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Experiencia de sonido potente, profundidad e intensidad en graves y claridad vocal

Altavoz portátil resistente al agua, al polvo, al óxido (IP67), al agua salada y a los golpes (hasta 1.2 m) con hasta 24h de batería

Haz tu fiesta aún más grande, conecta hasta 100 altavoces inalámbricos compatibles o haz stereo pair

Ilumínalo todo y mueve tu esqueleto con el altavoz customizable y multicolor

Carga tu smartphone directamente desde tu altavoz SRS-XB33 READ Los 30 mejores Sony Srs-Xb21 de 2021 - Revisión y guía

Sony SRS-XB43 Altavoz Bluetooth Potente, con Luces, Extra Bass, Resistente al Agua, Polvo, óxido y Larga duración de batería de hasta 24h, Negro

€ 161.99

1 used from €161.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Experiencia de sonido potente, profundidad e intensidad en graves y claridad vocal

Altavoz portátil resistente al agua, al polvo, al óxido (IP67) y al agua salada con hasta 24h de batería

Haz tu fiesta aún más grande, conecta hasta 100 altavoces inalámbricos compatibles o haz stereo pair

Ilumínalo todo y mueve tu esqueleto con el altavoz customizable y multicolor

Carga tu smartphone directamente desde tu altavoz SRS-XB43

Sony SRS-XB12, Altavoz, Inalámbrico y alámbrico, MicroUSB, Tamaño Único, Negro

Amazon.es Features Extra Bass para un sonido rotundo y profundo

Diseño compacto y portátil

Resistente al agua y al polvo (calificación IP67)

Hasta 16 horas de duración de la batería

Se suministra con correa desmontable

Sony GTK-XB72, Altavoz, Sistema de Audio de Alta Potencia Extra Bass, Negro

€ 189.99

19 used from €167.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Extra Bass para un sonido grave y Profundo

Configuración vertical y horizontal

Anima tu fiesta con luces lineales, de altavoz y estroboscópicas

Transmite y controla desde tu smartphone con la aplicación Sony | Music Center

Conecta varios altavoces con Wireless Party Chain mediante Bluetooth

Sony SRS-XP500 - Altavoz Bluetooth con sonido potente, iluminación y batería de 20 h (IPX4, Mega Bass, función de Carga rápida, Party Connect) Negro

17 used from €253.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este altavoz inalámbrico está diseñado para proporcionar unos graves intensos y profundos y un sonido rico y claro sin importar lo que estés escuchando con altavoz X-Balanced y los tweeters frontales de alta eficiencia; Un extra de potencia adicional en los graves, ¡pulsa el botón MEGA BASS!

Iluminación multicolor que se adapta a cada estado de ánimo y ocasión, desde luz pulsada a luz ambiente; Ve a la app Sony, Music Center, selecciona tu patrón favorito y úsala para optimizar los ajustes del audio o controlar tu música

Altavoz de Sony SRS-XP500 resiste salpicaduras (grado de protección IPX4) para que, si llueve o se vierte algo, nada arruine tu fiesta; Tendrás fácil moverte con el altavoz por la casa, solo tienes que cogerlo por el asa incorporada

¿Te gusta el karaoke o tocar la guitarra?; Tiene dos entradas en las que puedes conectar micrófonos o una guitarra y usar el altavoz karaoke como un amplificador

Lleva tu fiesta a otro nivel con Party Connect a través de Bluetooth; Se pueden conectar hasta 100 modelos compatibles con el altavoz Bluetooth de Sony para disfrutar del sonido sincronizado con la iluminación

Sony MHC-V13 - Altavoz para Fiestas (150 W, Mega Bass, Bluetooth y NFC), Color Negro

€ 276.00

2 used from €153.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Llena tus fiestas con sonido de alta calidad y graves potentes gracias a los tweeters de alta eficiencia orientados hacia arriba y al JET BASS BOOSTER de este altavoz Sony

La luz multicolor del altavoz envía ondas de iluminación llenas de color que se sincronizan con el ritmo

Entrada de micrófono y guitarra para disfrutar del mejor karaoke

Entretenida y fácil de usar; la app Fiestable te permite controlar completamente tu MHC-V13 desde tu teléfono e incluye muchas otras funciones divertidas como Party Playlist

Con Wireless Party Chain a través de Bluetooth; podrás conectar hasta 50 altavoces Bluetooth compatibles de Sony

Sony MHC-V73D - Altavoz de Alta Potencia (High Power Bluetooth Party Speaker) con el Sonido y Luces de Fiesta omnidireccional

€ 597.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta del sonido de fiesta omnidireccional creado por los tweeters de alta eficiencia (x4) y los altavoces de frecuencia media y alta eficiencia

Con las luces de fiesta omnidireccionales y de altavoz, puedes iluminar la fiesta desde el suelo hasta el techo

2x entradas de micrófono que incluye 1x entrada de guitarra

Control por gestos te permite controlar las funciones del MHC-V73D fácil y rápidamente

Con Wireless Party Chain a través de Bluetooth, puedes conectar hasta 50 altavoces compatibles Sony con sonido e iluminación sincronizados

Sony SRS-NB10 - Altavoz inalámbrico Bluetooth para Cuello (micrófono Integrado, Ligero, función Manos Libres, conexión múltiple, batería de 20 h, función de Carga rápida), Color Negro

8 used from €112.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El altavoz está orientado con precisión hacia arriba para una experiencia auditiva óptima. Gracias a la precisa tecnología Voice Pick Up, tu voz se captura de forma clara.

El silenciador de micrófono integrado es fácil de usar en este altavoz cervical, así como las teclas de reproducción/pausa, los controles de volumen y mucho más.

El altavoz ultraligero SRS-NB10 tiene una banda de silicona flexible en la parte posterior para un ajuste perfecto cuando te relajas con música, televisión o teletrabajo. Además, tiene protección IPX4 contra salpicaduras de agua.

La batería de este altavoz Bluetooth dura hasta 20 horas. Cuando la batería se empieza a agotar, una carga rápida de 10 minutos te permite disfrutar de un lapso de reproducción adicional de hasta una hora.

El altavoz SRS-NB10 es el compañero de escritorio perfecto con función manos libres y conexión múltiple para conectar dos dispositivos al mismo tiempo.

Sony SRS-XB402M, Altavoz Portátil Extra Bass (con Alexa integrada, Bluetooth, Modo Live Sound, Resistente Al Agua y Polvo IP67, Hasta 12H de Batería o Conexión a Corriente, Luces de Fiesta), Negro

1 used from €160.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido extra bass con modo de sonido live

Amazon alexa integrado

Anima tu fiesta con luces lineales y estroboscópicas

Resistente al agua y al polvo (calificación ip67)

Hasta 12 horas de batería/extra bass: hasta 11 horas

Sony SRS-RA3000 - Altavoz Doméstico Inalámbrico con Sonido Envolvente, Compatible con Alexa, Negro

€ 258.00

12 used from €136.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este altavoz Sony está diseñado para ofrecer una experiencia de audio de 2 canales de calidad que puede ajustar gracias a las tecnologías 360 Reality Audio o Immersive Audio Enhancement

El sonido omnidireccional con graves profundos se consigue mediante un altavoz de rango completo, un omnidifusor y un radiador pasivo dual

Conectividad Bluetooth, Wi-Fi y soporte la app Sony, Music Center

Reproduce música en toda la casa gracias a la reproducción multisala utilizando la app Google Home. Controla tu altavoz a través de dispositivos compatibles con Google Assistant

El altavoz doméstico RA3000 es de tamaño compacto y resistente a la humedad. La calibración automática de sonido garantiza un rendimiento de audio óptimo dondequiera que se coloque. El volumen automático analiza cada pista y ajusta el volumen para que disfrutes de tu música

Sony SRSXB01L - Altavoz inalámbrico portátil (Compacto, Bluetooth, Extra Bass, 6h de batería, Resistente al Agua IPX5, Viene con Correa) Color Azul

€ 32.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto y portátil

Extra Bass para un sonido rotundo y profundo

Resistente al agua IPX5 para un uso sin preocupaciones

Hasta 6 horas de duración de la batería

Altavoz Bluetooth Portátil, Altavoz Bluetooth Inalámbrico Estéreo Sonido de Bajo Bluetooth 5.0 Manos Libres/Modo AUX/Tarjeta TF/USB para Samsung Huawei XiaoMi Sony etc € 19.99

€ 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido EstéreoAltavoz bluetooth 5.0 ofrecerá un excelente sonido estéreo y graves robustos a través de dos controladores de rango completo de 5W, y está equipado con diafragma de bajos excelente y cavidad de altavoz independiente. El diseño único de transductores proporciona un audio nítido por debajo del 1% de distorsión incluso al mayor volumen.

Altavoz Ligero Peso del altavoz bluetooth: 340 g; Dimensión: 16x4x6cm.Incluso puedes poner este altavoz bluetooth en tu palma. Es fácil conectarse a su teléfono inteligente o tableta a través de Bluetooth. El diseño liviano le permite llevarlo afuera y disfrutar de la música en cualquier momento y en cualquier lugar.

Modos MúltiplesEste altavoz bluetooth portátil no solo admite la conexión Bluetooth, sino que también admite la reproducción de tarjetas USB y TF. Al mismo tiempo, también tiene una función de manos libres. Puede conectar el dispositivo a un dispositivo que no sea bluetooth a través del cable AUX para reproducir música o ver la televisión.

Conciso ExteriorLa apariencia del altavoz bluetooth está hecha de material de resina de polímero de ABS, que es de excelente excelente resistencia al impacto, al calor ya la baja temperatura. El fondo está diseñado con una almohadilla de silicona antideslizante. El cuerno está rodeado con una red de metal que le trae una textura metálica única.

Usted RecibiráAltavoz bluetooth, cable de carga, cable AUX, manual de usuario. READ Los 30 mejores Telefono Con Cable de 2021 - Revisión y guía

JBL Flip Essential - altavoz portátil con Bluetooth resistente al agua (IPX7) € 99.99

€ 66.80 in stock 2 new from €66.80

1 used from €64.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transmisión inalámbrica a través de Bluetooth

20 horas de reproducción

Resistente al agua según la clase de protección IPX7

Tiene un acabado elegante con un material de tela duradero

Potencia de salida total 30W

YOUXIU Altavoz Bluetooth Potente Portatil, luz LED, 20W Impermeable IPX7 Sonido Estéreo, Sonido Envolvente De 360°, Graves Profundos, Micrófono Incorporado, Micro SD, para Fiestas, Al Aire Libre € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【GRAVES MEJORADOS CON SONIDO ESTÉREO DE ALTA FIDELIDAD】Los altavoces bluetooth YOUXIU X10 brindan un sonido estéreo cristalino y muy potente; claridad excepcional, sin distorsión. Se han perfeccionado los bajos, aportándole una excelente experiencia y disfrute de sus graves, tanto en casa, como en el uso exterior. Altavoz nítidos, naturales, realistas y sin rayones.

【POTENTE ALTAVOZ IPX7 IMPERMEABLE】Con el altavoz Bluetooth inalámbrico de nivel impermeable IPX7, esto significa que puede protegerse contra la lluvia, el polvo, la nieve y estar parcial o totalmente sumergido. Por lo tanto, puede llevar el altavoz Bluetooth portátil a todas partes, como la playa, etc. No se preocupe por el clima y las condiciones al aire libre.

【LUZ SINCRONIZADA CON EL RITMO】La luz de este altavoz bluetooth bailará con el ritmo de la música. El bailarín de luz parpadea, cambia de fase y brilla al ritmo de la música, le da a cada bajo, rango medio y agudo de la música un excelente ritmo de luz. Es capaz de producir un sonido increíble cuando juegas, escuchas música o miras películas, y puedes apagar las luces en cualquier momento que satisfagas tus necesidades.

【BANCO DE ENERGÍA Y BATERÍA DURADERA】Este parlantes bluetooth batería de lítio recargable de 3600 mAh real integrada, le proporciona hasta 20 horas de autonomía en tiempo de reproducción (tiempo estimado, variable en función del volumen y de la fuente empleada); no tendrá que preocuparse en apagarlo para ahorrar energía. Tecnología de carga rápida, requiere unas 3 horas para una carga completa.

【AMPLIA COMPATIBILIDAD】El altavoz Bluetooth con batería de gran capacidad para hasta 20 horas de tiempo de reproducción al volumen adecuado con una carga completa. Es fácil de emparejar con la mayoría de los dispositivos habilitados para Bluetooth, como teléfonos inteligentes, televisores y computadoras portátiles ... Admite tarjeta Micro SD / TF y entrada auxiliar. El cable de carga tipo C incluido es más rápido y seguro que cargar a través de USB. Para fiesta, al aire libre.

Sony HT-S40R - Barra de Sonido 5.1 (Sistema de Cine en Casa, Altavoces Traseros Inalámbricos, 600 W, Dolby Digital, Bluetooth, Sonido Envolvente), Negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POTENTE SONIDO SURROUND: Llena la habitación con un potente sonido Dolby Digital Surround de 600 W en formato de canal 5.1

DISEÑO INALÁMBRICO: Gracias al amplificador inalámbrico que alimenta los altavoces traseros, no habrá cables que te molesten

FÁCIL CONFIGURACIÓN: a través de HDMI ARC, entradas ópticas y analógicas. Conexión inalámbrica a televisores Bravia

CONECTIVIDAD BLUETOOTH: Aprovecha la conectividad Bluetooth para transmitir música desde tu smartphone de forma inalámbrica

COMPACTO Y ELEGANTE: La rejilla de metal perforado y la posibilidad de instalarla en la pared hacen de esta barra de sonido una opción para cualquier TV

Sony HT-S20R 5.1 Barra de sonido para TV Dolby Surround con subwoofer con cable y parlantes traseros, negro

€ 205.99

3 used from €191.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Ht-s20r es una elegante barra de sonido Dolby Digital de 51 canales con altavoces traseros duales de 400 W y subwoofer, que proporciona un potente sistema de sonido envolvente para su sala de estar

Disfrute de su música favorita con total libertad a través de Bluetooth o subwoofer de entrada USB: el sistema de sonido doméstico perfecto para disfrutar de la música

Con su diseño de TV, el subwoofer se puede configurar fácilmente con cable óptico HDMI

Sony GTK-XB60 - Sistema de Audio, Altavoz para Fiesta de Alta Potencia, Color Negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta de unos graves profundos y potentes con Extra Bass

14 horas de autonomía de batería para aguantar toda la noche

Crea la atmósfera perfecta con sonido y efectos de luz que cambian de color al ritmo de la música

Disfruta de un gran sonido en vertical u horizontal gracias a la configuración flexible

Bluetooth con NFC y Wireless Party Chain para conectar hasta 10 altavoces compatibles: SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60 y GTK-XB90

Sony SRSXB21B - Altavoz portátil Bluetooth (Extra bass, modo sonido live, party booster y luces de fiesta llamativas), color negro

Amazon.es Features Sonido estra bass con modo de sonido live

Efectos de sonido con Party Booster

Tiene luces llamativas

Resistente al agua y al polvo (calificación IP67)

Hasta 12 horas de duración de batería

August MS515 Altavoz Estéreo Bluetooth Inalámbrico Portátil - Alcance de Bluetooth hasta 10m - Entrada de Audio - para Computadoras Portátiles/Teléfonos Móviles/Tablets € 49.95 in stock 1 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de Altavoces Bluetooth Estéreo – Disfruta de un Poderoso y Balanceado Sonido Estéreo

Bluetooth v4.0 – Conecta Inalámbricamente con Smart TVs, Tabletas, Smartphones y Ordenadores

16 Horas de Autonomía – Batería interna de Larga Duración para una Perfecta portabilidad

Entrada de Audio 3,5mm – Conecta fácilmente con dispositivos sin Bluetooth con su entrada de Audio

Cable de Conexión de Altavoz a Altavoz – Crea un Verdadero Sonido Estéreo desde Altavoces Portátiles

Sony LSPX-S3 Altavoz Bluetooth inalámbrico de Cristal con luz (Sonido de 360 Grados, 8 Horas de autonomía, Manos Libres, diseño Elegante), Plata

€ 333.99

3 used from €264.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altavoz de agudos inalámbrico con tubo de vidrio orgánico para agudos claros y un espectro de sonido de 360°.

El diseño del altavoz de cristal Bluetooth con acabado satinado y el tubo de vidrio orgánico transparente se adapta a tu estilo de decoración.

Crea un ambiente acogedor con brillo adecuado y diferentes modos de luz en tu altavoz Sony.

Un altavoz portátil inalámbrico con 8 horas de autonomía para disfrutar del sonido envolvente durante más tiempo.

Este altavoz de cristal dispone de manos libres como un compañero perfecto.

Sony HTSF200, Barra de Sonido Compacta con Subwoofer Integrado y Bluetooth, Inalámbrico, Negro

€ 129.99

20 used from €120.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Configuración fácil con el televisor

Graves profundos con el subwoofer integrado

S-Force PRO Front Surround crea un sonido cinematográfico

Conexiones USB y Bluetooth para reproducción de música

Barra de sonido compacta de 2.1 canales que ahorra espacio

UPCARE Altavoz Bluetooth Bicicleta Multifunción 10 en 1 - Soporte Movil Bicicleta – Luz LED – Cargador Portátil – Timbre – Micrófono – Modos TF/SD/AUX – para Bicis de Carretera y Montaña € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTAVOZ BICICLETA – SEGURO, ESTABLE Y DESMONTABLE: El mecanismo de sujeción patentado asegura la mayor estabilidad para el móvil. El móvil se mantiene en su lugar, aun cuando hace ciclismo extremo o intenso. Puede colocar móviles desde 8,89 a 17,78 cm de ancho. El soporte movil para bici se puede usar con la mayoría de las marcas incluyendo Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony o TCL. Coloque y retire fácilmente sus equipos para mantenerlos seguros.

MÚSICA DE NITIDEZ EXCEPCIONAL CUANDO PASEA: El sistema de sonido UPPEL para bicicletas tiene un altavoz para bicicleta de 5 W, este altavoz bluetooth pequeño tiene un diafragma suave que brinda un sonido de alta calidad. Así puede disfrutar la música como la concibió el artista. El altavoz en el porta movil bicicleta soporta una variedad de entradas de música, incluyendo tarjeta de memoria TF, U-DISK, entrada Aux y más. Controle fácilmente el dispositivo, usando las teclas multifunción.

HORAS DE USO CON LA BATERÍA INTEGRADA: El soporte de móvil para bicicleta con Altavoz UPPEL tiene una batería integrada de 5000 mAh. Conecte el cable de carga con el altavoz encendido y use el puerto USB para cargar su móvil. Disfrute todas las funciones del sistema mientras carga su móvil. Con este sistema, siempre está conectado. La batería puede tener la luz encendida por 6-7 horas continuas y puede escuchar música por 12-15 horas. Si usa la luz y la música, dura alrededor de 4-5 horas.

ILUMINE EL CAMINO CON LAS LUCES LED DOBLES: El soporte bici para móvil tiene una luz LED con función de linterna, así puede iluminar el camino hasta 50 m por delante y los demás pueden notar su presencia. Presione la tecla de luz para ENCENDERLA, o para hacer que parpadee y presiónela nuevamente para APAGARLA. Para cambiar el rango de la luz, gire la base en el manillar.

TIMBRE PARA MAYOR SEGURIDAD: La ranura Micro B de UPPEL se puede conectar al cable del timbre para activar la función de timbre del altavoz. La potente bocina en el soporte móvil bicicleta con altavoz envía advertencias que pueden salvar la vida a otros en el camino. La campana tiene tres tonos y volumen ajustable. Se puede usar con la mayoría de las bicicletas de montaña, de ruta y de paseo. Esta es una función vital para la seguridad. READ Los 30 mejores Iphone Xr 64 de 2021 - Revisión y guía

Sony SRS-NS7 Altavoz Estilo Neckband con Bluetooth y Sonido Dolby Atmos Envolvente, Transmisor Incluido, Negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología 360 Spatial Sound Personalizer: optimiza el campo sonoro según la forma de la oreja para que disfrutes de una experiencia personalizada de sonido Dolby Atmos (sincronizado con un televisor BRAVIA XR)

Las X-Balanced Speaker Units de Sony potencian la presión acústica y reducen la distorsión; con estos altavoces el sonido te llega de forma clara y nítida, con unos graves potentes, sin que los demás apenas oigan nada

Batería con 12 horas de autonomía, carga rápida (10 minutos por 60 minutos de actividad), llamadas en manos libres y conexión múltiple

Son prácticos para el uso diario y aptos para cualquier tarea; además, presentan las características siguientes: diseño cómodo y tacto agradable

Con un diseño a prueba de salpicaduras IPX4, aguantan toda una jornada de llamadas, música, programas de TV y mucho más

Sony MHC-V02 - Sistema de Audio de Alta Potencia (Bluetooth, Sonido de Graves de Largo Alcance Jet Bass Booster, luz Azul, Entrada de Guitarra y Karaoke) Negro

€ 169.99

2 used from €148.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido de graves de largo alcance con JET BASS BOOSTER

Luz del altavoz

Control de voz y luces de fiesta a través de Fiestable

Asa para una elevación segura y una portabilidad sencilla

Compatible con trípode

Aenllosi Caja Bolsa Fundas para Sony SRS-XB43 - Altavoz Bluetooth Potente (Negro,Sólo la Bolsa) € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aenllosi Caja Bolsa Fundas para Sony SRS-XB43 - Altavoz Bluetooth Potente (Negro,Sólo la Bolsa)

Antipolvere shockproof e resistenza all'acqua

Con el bolsillo interno de la malla puede almacenar otros accesorios en su conveniencia.

External size: 43.18x13.97x13.97 cm. weight:200g

in vendita è unico caso (accessori non sono inclusi)

co2CREA Duro Viajar Caso Cubrir para Sony SRS-XB12 / Sony SRS-XB13 Altavoz inalámbrico portátil(Funda Solo) (Negro/Rosa Coral) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado para Sony SRS-XB12 / Sony SRS-XB13 Altavoz inalámbrico portátil

Fácil y este estuche rígido es liviano y compacto para caber en su bolso, mochila o equipaje y práctico para llevar a todas partes.

súper elástico y exterior en EVA de alta calidad, que protege sus productos de golpes, impermeables, polvo y desgaste.

El color es: (color de la imagen). El paquete incluye: caja solo

Para la venta es solo el caso (el dispositivo no está incluido); y ofrecemos una garantía de devolución del 100% del dinero si hay algún problema de calidad.

August MS515 - 2x 5W Altavoces estéreos inalámbricos con Bluetooth Cable de altavoz a altavoz y Batería interna recargable € 39.95 in stock 1 new from €39.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de Altavoces Bluetooth Estéreo – Disfruta de un Poderoso y Balanceado Sonido Estéreo

Bluetooth v4.0 – Conecta Inalámbricamente con Smart TVs, Tabletas, Smartphones y Ordenadores

16 Horas de Autonomía – Batería interna de Larga Duración para una Perfecta portabilidad

Entrada de Audio 3,5mm – Conecta fácilmente con dispositivos sin Bluetooth con su entrada de Audio

Cable de Conexión de Altavoz a Altavoz – Crea un Verdadero Sonido Estéreo desde Altavoces Portátiles

Sony MHC-V02, Altavoz Compacto de Alta Potencia, Sistema de música de una Caja, Azul

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impulsor de graves JET que garantiza que los graves lleguen a cada esquina

Bluetooth, reproductor de CD y puerto USB

Luces de altavoz

Entrada de micrófono y guitarra. Sincroniza hasta 50 sistemas de audio domésticos compatibles

Portátil

