Los 30 mejores Alambre De Cobre de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Alambre De Cobre veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Alambre De Cobre disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Alambre De Cobre ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Alambre De Cobre pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Naler - 10 rollos de alambre de cobre, 0,3 mm, varios colores, alambre de cobre desnudo, para manualidades, joyería, bricolaje, 10 metros/rollo € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features Hecho de cobre de alta calidad, esmalte colorido, duradero, no se decolora fácilmente. Comprueba bien el tamaño.

Tamaño: 10 metros (aprox. 10 metros por rollo; 0,3 mm de ancho. 10 colores metálicos diferentes, resistentes al deslustre.

El alambre fino es muy suave, flexible y no es fácil de romper. Puedes darle forma fácilmente con tus dedos o con cualquier herramienta.

Ideal para hacer joyas como cadena de cuentas, anillos de salto, orejas, colgantes envueltos en alambre; para cualquier proyecto de manualidades.

Perfecto para enrollar cuentas, gafas, piedras, etc. También es muy útil para hacer prototipos de pequeñas esculturas de alambre.

Benecreat - Alambre de cobre de color permanente (20 GA, 10 m), color cobre € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Amazon.es Features Alambre de cobre maleable/flexible/flexible: suave temperado es moldeable, fácil de moldear o doblar.

Color permanente: cobre, revestimiento resistente al deslustre, esmalte permanentemente.

Medición: calibre 20 (0,8 mm), longitud 10 m (aproximadamente 11 yardas).

Versátil: ideal para hacer componentes de joyería como cadena de correa, cadena de cuentas, anillos de salto.

Embalaje extra largo: 10 m, color y grosor consistentes, precio extremadamente bajo.

BENECREAT 30m Alambre de Aluminio Anodizado Fabricación de Artesanías Rebordeado Alambre de Artesanía de Aluminio de Color Floral (2mm- Color de Cobr) € 14.29 in stock 2 new from €14.29

Amazon.es Features 【MATERIAL EXCELENTE】: Alambre de aluminio de alta calidad, con buena flexibilidad, fuerte plasticidad y doblez, lo que hace que su aplicación sea más fácil.

【MEDIDA DE ALAMBRE】: El Espesor de alambre es de 2mm (Calibre 12), aproximadamente 30m de largo por cada rollo, asequible, solo necesita comprar un rollo, suficiente para sus múltiples aplicaciones.

【COLOR ATRACTIVO】: Azul, usando el proceso de galvanoplastia, color brillante, color duradero no es fácil de desprenderse. Toda la colección de productos está disponible en 7 COLORES.

【APLICACIÓN AMPLIA】: Adecuado para arte artesanal, fabricación de joyas, tejido de alambre, decoracion, joyería, arreglos florales, jardinería o envoltura.

【MUCHOS OTROS USOS】: También puede usar para colgar o amontonar algunas decoraciones como linternas, bolas de flores, hacer árboles de vida, modelos de bicicletas para ayudarlo a resolver las necesidades diarias de su hogar. READ Los 30 mejores Armario Plastico Exterior de 2021 - Revisión y guía

5 Rollos de 0.1 mm en Diámetro Cobre Alambre esmaltado Alambre de cobre esmaltado Alambre de reparación 15m en longitud, Natural € 6.59 in stock 2 new from €6.59

Amazon.es Features Gran calidad: hecho de cobre de alta conductividad eléctrica, más fácil de aplicar a sus electrodomésticos

Diámetro del alambre: alrededor de 0.1 mm de diámetro / alrededor de 0.004 pulgadas. Longitud: unos 15 metros (aproximadamente 49.2 pulgadas) en total, suficiente para el hogar o la tienda.

Amplia aplicación: el cable de cobre puede tener lugar del cable, también se puede utilizar en el mantenimiento profesional de teléfonos móviles, computadoras, computadoras portátiles y otros artículos de precisión de la placa base.

Nota: ¡puede usarse en su proyecto directamente! Soldadura directa sin raspar capa de aislamiento

Cantidad: paquete incluido de 5 rollos de alambre de cobre esmaltado en la bolsa.

RODPLED - Alambre de aluminio para manualidades de joyería 25m Escultura flexible Artesanía Artesanía esquelética Flor Modelo Color Cobre € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features 【Alta calidad】El alambre de cobre para joyas está hecho de aluminio flexible y de alta calidad, resistente al ácido y al álcali, no corrosivo, duradero, flexible, ligero para decorar y hacer manualidades durante mucho tiempo.

【Multifunción】1 rollo de alambre de aluminio para joyas, diámetro de 3 mm, ideal para joyas finas, jardinería o múltiples artesanías.

【Alta flexibilidad y fácil de usar】Este alambre de aluminio es fácil de moldear, puedes cambiar la forma por tu mano sin la ayuda de cualquier herramienta, cómodo de usar.

【Estable y de alta calidad】Este alambre de aluminio para manualidades es lo suficientemente fuerte, no es fácil de romper y debe utilizar unas tijeras cuando se rompe.

【Otros usos】 El alambre de aluminio flexible es ideal para alambres de alambre, alas de hadas, llaveros, otros proyectos artesanales de fabricación a mano, esculturas, encuadernaciones, arreglos florales, etc.

BENECREAT 20m 0.8mm Alambre de Cobre Cable Metal Alambre de Joyería para Manualidad Dorado y Plateado Calibre 20, 10m/Rollo, 2 Rollos € 16.59 in stock 2 new from €16.59

Amazon.es Features ❤【TAMAÑO】: 2 Rollos alambre de cobre, 0.8mm de espesor de alambre, sobre 10m / rollo, 20m en total, color: dorado y plateado

❤【CALIDAD】: Hecho de cobre blando, el cable de cobre con buena ductilidad es suave, el alambre templado suave puede ser moldeado, fácil de moldear o doblar.

❤【MULTIUSO】: Alambre fino de cobre para abalorios, artesanía y producción de joyería, como cadena de abalorios, anillo de salto, alambre de oreja, colgante de cuerda y así sucesivamente. Puede usar estos cables de cobre de colores para hacer sus propias pulseras, collares, tobilleras, etc.

❤【ATRACTIVO】: Color brillante para maunualidad, la superficie está pintada y tiene buena resistencia a la corrosión.

❤【 PRÁCTICO 】: También son adecuados para arreglos florales, marcos y trabajos de peluquería. La longitud de este cable de cobre es suficiente para las necesidades de producción de su artesanía, solo deje volar su imaginación y creatividad.

Filpack FGC08 Hilo metálico de cobre - Diámetro 0,8 mm - Largo 50 m € 15.06 in stock 1 new from €15.06

Amazon.es Features Ligadura

Flexible y resistente

Fácil de trabajar

Se adapta a todo tipo de formas

Acristalado

Alambre de Cobre Desnudo Resistente al Deslustre para Manualidad de Joyería, 0,4 mm, 3 Piezas € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Tamaño de alambre de cobre para joyería: 0,4 mm en diámetro, 10 m en longitud (por rollo); La longitud de este alambre de cobre es suficientemente larga para sus necesidades de manualidades, liberar su imaginación y creatividad

Alambre de cobre de manualidad de multicolor: oro, plata y bronce, le ofrecen con más opciones del color, usted puede emparejar diversos granos con diversos colores que rebordean los alambres de cobre

Alambre de cobre revestido del esmalte: el alambre de cobre de joyería esmaltado con colores naturales y agradables, sólido, durable y brillante, también posee buena ductilidad

Multi-aplicación: el alambre de cobre delgado que rebordea es conveniente para el rebordear, el arte y la joyería que hace como cadenas moldeadas, los anillos de salto, los alambres de pendiente, los colgantes envueltos alambre, etc.

Paquete incluye: 1 x rollo de alambre de cobre oro, 1 x rollo de alambre de cobre plata, 1 x rollo de alambre de cobre bronce, el alambre de cobre es suave, flexible y no fácil de romperse

RZDEAL 4 Metro AWG (2 mm diámetro) alambre de cobre sólido conductor T2 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Material: Cobre T2. Longitud: 4 M (3,3 pies), diámetro: 2 mm (0.08 in).

Flexible y buena conductividad.

Para la fabricación de cables, cables, cepillos, y así sucesivamente.

También puede ser utilizado para Weave Artesanía y hacer pequeñas experimentos de física.

Satisfacción 100% garantizada o devolución de dinero: envíenos un correo electrónico si tiene cualquier problema con el artículo, le responderemos en 24 horas hasta que esté satisfecho. Prueba sin riesgos.

Alambre manualidades flexible, 4 Rollos artesanías de alambre de cobre, para Creación de Arte y Joyería, Artesanías Rebordeado Alambre(plata brillante/oro KC/oro rosa rosa/negro pistola) € 9.99 in stock 2 new from €9.98

Amazon.es Features 【El paquete incluye】 4 rollos de hilo de cobre para joyería en 4 colores diferentes. Cada rollo mide 6,2 m de largo y 0,5 mm de ancho.

【Color】 plata brillante + oro KC + oro rosa rosa + negro pistola

【Características del producto】 Hecho de cobre, suave, flexible y no fácil de romper, se puede enrollar, enrollar, retorcer, envolver

【Bricolaje perfecto】 El alambre de cobre suave y duradero es muy adecuado para hacer manualidades o decoraciones de joyería. Los alambres de cobre de cada color se enrollan en el carrete para un uso y almacenamiento convenientes.

【Multiusos】 Es muy adecuado para hacer decoración de joyas y decoración de cabezas. También es adecuado para la confección de anillos, pendientes, colgantes, collares, cadenas de abalorios, pulseras, etc. Incluso se puede utilizar para confeccionar ropa, arreglos florales, marcos y decoración del hogar.

Chapuis VFCA2 Alambre metálico de cobre - Diámetro 0,4 mm - Largo 30 m € 12.37 in stock 1 new from €12.37

Amazon.es Features Ligadura, Decoración, Joyería francesa

Decorativo

Fácil de trabajar

Se adapta a todo tipo de formas

Rayher 2405524 Joyas de Hà ¤ keldraht, 0,30 mm à ¸, Bobina de 50 m, Cobre € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Amazon.es Features Alambre de ganchillo (50 m, 0,30 mm de diámetro)

Alambre de cobre lacado, disponible en muchos colores, dureza aprox. 400 N/mm2

Alambre muy fino, muy flexible y versátil

Para ganchillo de joyas como cadenas, pendientes, etc., como alambre decorativo para envolver, para manualidades de árboles de piedras preciosas y mucho más

En el alambre fino también se pueden enhebrar fácilmente perlas directamente sin aguja

EsportsMJJ Alambre De Cobre Del Carrete 0.5 Mmx90M Esmaltado Cable Del Imán De La Bobina € 14.99 in stock 2 new from €12.81

Amazon.es Features Proceso del tratamiento: galjanoplastia

Material: cobre

Color: de oro

Tamaño de la bobina: 8.2 x 1.5 cm (dia. x H)

Diámetro: 0.5 mm (24AWG)

BENECREAT 10m 1mm Alambre de Cobre con Textura Alambre Dorado Trenzado Grabado Alambre de Cobre Medio Duro para Joyería, Trabajo Artesanal € 8.59 in stock 1 new from €8.59 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Referencia de Tamaño】: Espesor calibre 18 (1 mm, 0.039 pulgadas); Longitud 10 m (aproximadamente 33 pies / 11 yardas)

【Material】: Hecho de latón amarillo (70% cobre, 30% zinc) con delicada artesanía y materia prima de primera calidad.

【Buena Ductilidad】: Fácil de doblar pero también rígido para sostener en formas, adecuado tanto para envolver piedras como para proyectos de bricolaje que necesitan estructuras moldeadas.

【Multifunción】: diseño grabado con torsión, aspecto brillante y textura en la superficie, especialmente adecuado para trabajos de artesanía de joyería

【Uso Amplio】: ideal para hacer aretes de mariposa, anillos, anillos de salto, brazaletes, cadenas de collar, colgantes envueltos en alambre u otro proyecto de manualidades.

Alambre De Cobre Esmaltado,0.35mm Alambre Esmaltado Bobina De Devanado De Aalambre De Cobre para Inductor De Transformador € 14.89

€ 13.99 in stock 2 new from €13.99

Amazon.es Features Nivel de resistencia a la temperatura: 130 grados.

Resistencia a la abrasión: buen disolvente químico.

Tipo de conductor: sólido.

Amplia aplicación: ampliamente utilizado en transformadores de alta frecuencia con temperatura de trabajo a largo plazo inferior a 130 °C, bobina de inductor, transformador, relé, motor, bobina de instrumento eléctrico.

【Compra con confianza】: para proporcionarte un servicio de la más alta calidad, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Alambre De Cobre Esmaltado Magnética,10m 0,5mm Alambre De Cobre Esmaltado Magnética Bobina Para Hacer Un Modelo De Motor De Electroimán € 10.97 in stock 2 new from €10.97

Amazon.es Features Alta calidad: hecho de cobre de alta conductividad eléctrica.

Amplia aplicación: ampliamente utilizado en la construcción de transformadores, bobinas de herida, motores, solenoides, instrumentos, inductores, altavoces, electroimanes y otras aplicaciones que requieren bobinas apretadas de alambre aislado.

【Seguridad】: recubierto con una fina capa de esmalte aislado. El aislamiento está hecho de poliéster modificado con una capa de poliamidimida y protege el alambre en espiral de cortocircuitos.

Fácil de usar: soldadura directa sin raspar la capa de aislamiento.

Compra con confianza: para proporcionarte un servicio de la más alta calidad, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Proporcionaremos servicio postventa hasta que estés satisfecho. READ Los 30 mejores Maquina Liar Tabaco de 2021 - Revisión y guía

Chstarina 1 Rollos 2.0mm*10m Alambre de Aluminio,Alambre de Manualidad de Bisutería Alambre Fino Material para Hacer Bisuteria Formar Joyas Moldear Pendientes Pulseras Artesanía y Bonsai (Cobre) € 8.18 in stock 1 new from €8.18

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye 2.0mm * 10m 1 Rolls Silver Alambre flexible (embalaje independiente en bolsas de pp)

Alambre fino para proceso artesanal: galvanizado.

Material: alambre de aluminio.

Ámbito de aplicación: el alambre de joyería se puede utilizar para tejer a mano varias formas como decoración del hogar, decoraciones de escritorio, etc.

Respuesta relámpago dentro de las 24 horas: si tiene algún problema durante el uso, comuníquese con nosotros por correo electrónico.

AIEX 6 Rollos Calibre 26 Empañado Resistente Al cobre desnudo Alambre de la joyería para manualidades Abalorios Fabricación de joyas Suministros € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features 【El paquete incluye】 6 rollos de 5 colores diferentes de alambres de joyería de cobre. Cada rollo mide 9 metros o 10 yardas de largo y 0.4 mm de ancho (calibre 26).

【Colores】 Oro, plata, oro rosa, bronce, negro, adecuados para hacer todo tipo de artículos de artesanía o decoraciones, pueden satisfacer todos sus requisitos.

【Características】 El alambre de cobre para joyería está hecho de cobre desnudo y tiene un revestimiento resistente a la corrosión. El color es hermoso y brillante. Alta calidad, suficientemente dúctil para mantener su forma.

【Perfecto para el bricolaje】 El alambre de cobre suave y duradero es ideal para hacer artesanías o decoraciones de joyería. El cable de cobre de cada color se enrolla en el carrete para facilitar su uso y almacenamiento.

【Usos múltiples】 Perfecto para hacer adornos de joyería y decoración de cabezales. También es adecuado para hacer anillos, aretes, colgantes sinuosos, collares, cadenas de cuentas, pulseras, etc. Incluso se puede usar para hacer prendas, arreglos florales, marcos y decoraciones para el hogar.

Alambre de bobinado de Alambre magnético, Alambre de Cobre, Alambre esmaltado, Alambre de bobinado de 1 mm para Uso Industrial doméstico € 6.99 in stock 2 new from €2.29

Amazon.es Features Se utiliza en el mantenimiento profesional de teléfonos móviles, ordenadores, portátiles y otras placas base de precisión.

Hecho de cobre de alta conductividad eléctrica.

Soldar directamente sin raspar la capa de aislamiento

Un alambre de cobre para reemplazar el cable de alambre.

Cada cable mide unos 15 metros de largo, suficiente para uso doméstico o comercial.

YEYIT 3 rollos de alambre de cobre de colores con 1 alicate redondo y 1 alicate diagonal para hacer perlas y joyas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Características: alambre de cobre para joyas, buena resistencia a la corrosión, no es fácil de oxidar, suave y duplicado, fácil de doblar, pero no es fácil de romper, fácil de fijar y moldear

[Alicates de joyería] Con alicates redondos y alicates diagonales de acero y goma, durabilidad, dobla, formas, lijado y corte de alambre para hacer cuentas y joyas

El paquete incluye: 1 alambre de cobre para joyas doradas, 1 alambre de cobre de plata, 1 alambre de cobre, 1 alicate redondo y 1 alicate diagonal, según las necesidades se pueden utilizar diferentes colores de alambre

Tamaño: el alambre de joyería es de aproximadamente 10 m de largo y 0,4 mm de grosor. El alicate mide aproximadamente 115 mm de largo, ligero y compacto para un fácil transporte

[Versátil] El alambre de joyería se puede utilizar para joyas, collares, pendientes, anillos, cadenas de cuentas, llaves, remolques, modelos, arreglos florales, jardinería o embalaje

Alambres de cobre para hacer joyería, 10 rollos de alambre de joyería de color de 0.3 mm y 0.5 mm para artesanía artística de bricolaje (10 metros por rollo) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 10 rollos de alambre de cobre en dos grosores con diferentes colores para satisfacer sus diferentes necesidades.

Diámetro de alambre de cobre de 0,3 mm en oro, oro rosa, plata, marrón y negro, 10 metros para cada color.

Diámetro de alambre de cobre de 0,5 mm en oro, oro rosa, plata, marrón y negro, 10 metros para cada color.

Los alambres de cobre se pueden usar para proyectos de joyería como brazaletes, collares, alambres para oídos y cadenas con cuentas. También son adecuados para proyectos de arte y manualidades, como arreglos florales, marcos y colgantes envueltos en alambre.

Es fácil de moldear y doblar con las manos y cortar con alicates. Los alambres rebordeantes en forma bien, muy flexibles pero duraderos.

Amazon.es Features Hilo de alambre tamaño 1,5 mm x 5 m en color cobre

Fácil de moldear y cortar con unos alicates pequeños

Perfecto para creaciones de bisutería, atar ramos, decoración de velas, artesanía y otras manualidades; así como para dar forma en el crecimiento de bonsáis y otras plantas de pequeño tamaño

2x0.5 mm² Cable Alambres eléctrico de silicona de 2x30Metros 20awg Cable de cobre estañado trenzado sin oxígeno Resistencia a altas temperaturas 2 Conductor € 16.64 in stock 1 new from €16.64

Amazon.es Features longitud de cada carrete: 2 colores, rojo y negro, cada color 30 metros, 60 metros en total. Cable eléctrico de silicona de Resistencia a altas temperaturas, Rango de temperatura: -60 grados centígrados a 200 grados centígrados.

Color: 2 núcleos empalmando rojo y negro, dos colores de piel permiten distinguir rápida y fácilmente la polaridad, la estructura del alambre trenzado lo hace flexible y fácil de instalar, y puede ser cortado en cualquier longitud según sea necesario.

Núcleo de cobre de alto número de hilos, el cable trenzado de silicona de 0.5mm² (20awg) tiene 100 hilos de alambre de cobre estañado de 0.08 mm, los hilos de cobre son estañados, protegiéndolos de la corrosión y facilitando la soldadura, ultra flexible,¡Impedancia súper baja, eficiencia súper alta.

Voltaje nominal: 600V; Corriente de tolerancia: 5.0A;Conductor: El estañado de cobre de alta pureza y multifilamentos, con alta conductividad, baja resistencia, características suaves, puede ser doblado arbitrariamente, fácil de soldar, conectar, cortar y separar.

Este cable de silicona es ampliamente utilizado para automóviles, baterías, lámparas, electrodomésticos, aparatos de calefacción eléctrica, medidores, instrumentos, cables conductores de motores, modelos de aviones, modelos de automóviles, modelos de barcos y campos digitales, tira de led, Luces led.

LUTER 82 Pies 0.8mm Alambre Artesanal De Cobre Resistente Al Deslustre Alambre Para Joyería Para Fabricación Artesanal De Joyería Diy Calibre 20 (Oro) € 14.58 in stock 1 new from €14.58

Amazon.es Features El paquete incluye: Recibirá 1pcs carrete de alambre artesanal. Calibre 20, 0.8 mm de espesor, 25 m / 82 pies de largo en total.

Material: el alambre de joyería de oro está hecho de cobre de alta calidad, resistente, flexible y no es fácil de romper. La capa de cobre dorado es antioxidante y brillante.

Fácil de usar: el alambre artesanal puede doblarse sin esfuerzo. Puede darle forma fácilmente con sus manos o herramientas.

Bien embalado: el cable se enrolla en un carrete de plástico, organizado y conveniente para su almacenamiento y transporte.

Aplicación: el alambre artesanal de oro es adecuado para hacer joyas, como cuentas, pulseras, colgantes, anillos de salto, pendientes y otros proyectos de bricolaje.

Viesap Alambre para Cuentas, 11 Rollos de Alambre de Aluminio Multicolor para Manualidades, Metal Flexible para Creación de Arte y Joyería, Artesanías Rebordeado Alambre de Artesanía de Color Floral. € 9.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features ❈ 【11 colores】 - Puede obtener 11 rollos de diferentes colores de alambres de cobre para joyería. Los colores son azul oscuro, azul claro, azul real, plata, oro rosa, rojo, negro, verde, dorado, rosa, morado. imagen para más detalles.

❈ 【Parámetros de tamaño】 - Excepto que el cable de fabricación de joyas de color azul oscuro es de 0,4 mm / 50 m / rollo. El otro cable de fabricación de joyas es de 0,5 mm / 40 m / rollo. Los alambres de cobre suficientes y coloridos pueden satisfacer la mayoría de sus requisitos en la creación.

❈ 【Usos múltiples】- el kit de alambre para manualidades Viesap es perfecto para hacer a mano, como joyas / anillos / pendientes / colgantes de cuerda / collares / cadenas de cuentas / fabricación de pulseras. Incluso se puede utilizar para hacer arreglos florales, marcos y decoraciones para el hogar. Adecuado para realizar diferentes tipos de manualidades o decoraciones.

❈ 【Características】 - Los alambres de cobre para joyería de Viesap están hechos de cobre desnudo y un revestimiento resistente al óxido. El color es hermoso y brillante. Suave y duradero, se puede doblar en cualquier forma de acuerdo con sus ideas.

❈ 【Garantía de satisfacción del 100%】- nuestro concepto principal es proporcionar a los clientes productos y servicios satisfactorios.Si por alguna razón no está satisfecho con el juego de cables de cobre Viesap o nuestro servicio, comuníquese con nosotros y nos aseguraremos de que todos sus problemas ser resuelto. READ Los 30 mejores Vinagre Blanco Para Limpieza de 2021 - Revisión y guía

DeepDream Guirnalda de luces con enchufe,20M 200LED Alambre Cobre impermeable Navidad Luces Interior Intemperie para Decoración de Navidad,Jardín,Party,Bodas ,Blanco Cálido € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features 【200LED Guirnalda de luces】 20 metros de luces de hadas de alambre de cobre + 1,5 metros de cable de alimentación, estas 200 luces de hadas LED de color blanco cálido son ideales para decorar tu terraza, jardín, Navidad, fiestas, bodas, decoraciones de Halloween, etc.

【8 modos de luz】 Luz fija, ondas, secuencial, brillo lento, persecución / destello, desvanecimiento lento, destello / destello y combinación. Al presionar la tecla de función en el transformador, puede seleccionar 8 efectos de luz diferentes.

【Fácil de diseñar】 Con el alambre de cobre flexible y de alta calidad, puede hacer que las luces de hadas tengan la forma que desee.

【Protección del medio ambiente que ahorra energía】 Solo 5W de consumo de energía. Las luces de hadas LED tienen certificación CE y GS y adoptan enchufes de bajo voltaje. Bajo consumo, sin sobrecalentamiento, incluso después de mucho tiempo.

【Diseño resistente al agua】 Con clase de protección IP65, está protegido contra salpicaduras de agua, por lo que puede instalar estas Guirnalda de luces en el exterior sin miedo a la lluvia. El enchufe es IP44 y debe protegerse para uso en exteriores.

10 rollos de alambre de joyería de 0,3 mm de alambre de cobre para collares de pulsera (mezcla de colores) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Tamaño del alambre para joyas: 0,3 mm, 10 rollos/mezcla de colores.

Alambre de cobre: alambre de joyería hecho de cobre. El alambre de nuestro juego es suave, lo que es ideal para usar en artes y manualidades. Peso ligero y brillante color vibrante, no es fácil de romper.

Color: los 10 rollos de alambre de cobre para joyería vienen con 10 colores y una variedad de colores puede hacer que tus joyas se vean mejor. La gente puede utilizar el alambre de joyería para hacer pulseras, colgantes, collares y otras manualidades.

Nota: riesgo de enrollar, mantener alejado de los niños; por favor, comprueba el tamaño para comprar para ver.

Aplicación: el alambre de joyería es adecuado para colgar bolas, grúas de papel, bolas de calabaza y linternas de papel durante Halloween, Navidad o incluso en la vida cotidiana.

ZSHX Alambre de soldadura sin plomo (Sn99-Ag0.3-Cu0.7) Soldadura Estaño Alambre 99% - Plata 0.3% -Cobre 0.7% Alambre de soldadura de núcleo de resina para soldadura eléctrica (0.6mm 100g) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features ZSHX Cable de soldadura sin plomo de alta calidad con núcleo de resina

Parámetros: Soldadura Estaño Alambre 99% - Plata 0.3% -Cobre 0.7% (Sn99-Ag0.3-Cu0.7)

Punto de fusión : 217 ℃ / 422.6 ℉

Diámetro : Colofonia 2%, el diámetro del cable de soldadura eléctrica es de 0,6 mm (0.0236 pulgadas)

Peso bruto: 100 gramos / 0.22 libras / 3.53 onzas

LANDUM 100Grams / Lot 12m Alambre de Cobre esmaltado de Poliuretano de 1.0mm QA-1/155 Alambres de Soldadura € 9.29 in stock 1 new from €9.29 Check Price on Amazon

Alta calidad: el producto tiene buena resistencia a los golpes térmicos, alta temperatura de descomposición de suavizante, excelente resistencia mecánica, buena resistencia al disolvente y resistencia al refrigerante.

Diseño especial: el grado de calor es de grado H 180 grados. Alta resistencia a la temperatura, buena dureza.

Ventaja: resistencia a la tensión y alta resistencia a la corrosión, no es fácil de romper.

El paquete incluye: 1 cable de cobre esmaltado de poliuretano.

BENECREAT 60m 0.5mm Alambre de Cobre Cable Metálico Alambre de Bisutería para Diseño de Joya Manualidad de Artesanía Dorado € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Amazon.es Features 【TAMAÑO】: 1 Rollo Alambre de cobre, 60m de longitud, 0.5mm de espesor. Es suficiente para sus necesidades manuales diarias.

【CALIDAD】: Hecho de cobre blando, el cable de cobre con buena ductilidad es suave, el alambre templado suave puede ser moldeado, fácil de moldear o doblar.

【EMBALAJE】: Un carrete de hilo, una caja de plástico transparente, la caja se puede usar como una cuenta, y hay una caja de cartón afuera, el embalaje general es muy estricto y avanzado.

【 COLOR 】:Dorado. Recubrimiento antimanchas, diseñado para resistir el deslustre, astillado y descascarillado, y puede soportar enrollamiento, espiral, torsión, envoltura, etc.

【APLICACIÓN】: Alambre fino de cobre para abalorios, artesanía y producción de joyería, como cadena de abalorios, anillo de salto, alambre de oreja, colgante de cuerda y así sucesivamente. Puede usar estos cables de cobre de colores para hacer sus propias pulseras, collares, tobilleras, etc.

