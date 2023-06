Inicio » Top News Los 30 mejores Adaptador Memory Stick Pro Duo de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Adaptador Memory Stick Pro Duo de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Adaptador Memory Stick Pro Duo veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Adaptador Memory Stick Pro Duo disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Adaptador Memory Stick Pro Duo ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Adaptador Memory Stick Pro Duo pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



OcioDual Adaptador Negro de Una Ranura Micro SD/TF 64GB a Memory Stick Pro Duo MS Convertidor Conversor para Consola PSP Cámara € 5.49

€ 3.89 in stock

Amazon.es Features Este adaptador permite utilizar tarjetas Micro SD en cualquier dispositivo que utilice una tarjeta Memory Stick PRO Duo.

Compatible con tarjetas Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC / TF (máximo 64GB). Válido para utilizar en ranuras Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo.

La velocidad de transferencia es la misma que la velocidad de la tarjeta Micro SD.

Compatible con consolas PSP Portable 1000 / 2000 / 3000 y cualquier otro dispositivo que utilice memoria MS PRO Duo, como algunas cámaras de fotos, cámaras de video, handycams.

Nota: Antes de utilizar la tarjeta es necesario formatearla. Tarjeta Micro SD NO INCLUIDA.

AKORD Adaptador Micro SD TF a Memory Stick Pro Duo € 3.95 in stock

Amazon.es Features Convierte una tarjeta de memoria Micro SD (también conocida como TF) en un lápiz de memoria Pro Duo

Adecuado para PSP y otros dispositivos que utilizan Pro Duo

Adaptador TF a Pro Duo

También para la marca SDHC

Soporta hasta 32 GB

QUMOX Adaptador de Micro SD a Memoria Stick Pro Duo para Sony PSP € 5.19 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Trabaja tanto con micro SD y microSDHC

Memoria máxima aceptada: 16 GB

actecom® Adaptador Tarjeta Micro SD/MICROSD A PSP Memory Stick Pro Duo Adaptador Negro de Una Ranura Micro SD/TF 64GB a Memory Stick Pro Duo MS Convertidor Conversor para Consola PSP Cámara € 6.19 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador de Tarjeta Micro SD A Memory Stick

Tarjetas Micro SD NO incluida

actecom® Adaptador Doble Tarjetas Micro SD/MICROSD A PSP Memory Stick Pro Duo Adaptador Dual Micro SD SDHC A Memory Stick Pro Duo PSP MicroSD € 5.99

€ 5.49 in stock

Amazon.es Features Part Number 362114042695 Model 362114042695 Color Blanco

Lector de Tarjetas SD USB3.0, SD/TF/Micro SD/CF/MS/XD Lector de Memoria de 5Gbps para Tarjeta SDXC SDHC TF CF MS MMC, Adaptador Sony Memory Stick Pro Duo Leer 5 Tarjetas simultáneamente € 19.99 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Lector de tarjetas USB 7 en 1] Este lector de tarjetas multicámara está equipado con 1 ranura CF, 2 SD, 2 TF (Micro SD), 1 MS, 1 ranura para tarjetas XD. Además, este adaptador de tarjeta de memoria puede leer y escribir 5 tarjetas diferentes al mismo tiempo, lo que puede mejorar en gran medida la eficiencia de su trabajo.

[Compatibilidad amplia con tarjetas] Este lector de tarjetas USB 3.0 admite tarjetas CF, tarjetas SD, SDXC, SDHC, micro SD, micro SDXC, micro SDHC, TF, M2, MS, XD (serie completa de tarjetas XD-Picture, incluye Olympus y Fujifilm XD Picture Card 1GB 2GB), tarjetas de memoria, etc. (Nota: M2/TF es la misma ranura para tarjetas).

[Transferencia de datos a supervelocidad de 5 Gbps] El lector de tarjetas de memoria se sincroniza a velocidades de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps) y compatible con USB 2.0/1.1. Transfiera películas HD de alta resolución, imágenes y grabaciones de video a su computadora más rápido. Cada indicador LED separado para el estado de trabajo.

[Lector de tarjetas USB Plug and Play] El lector de tarjetas de memoria admite intercambio en caliente, sin instalación de controladores y transferencia de datos a una computadora diferente en cualquier lugar y en cualquier momento. La luz verde permanece encendida El lector funciona normalmente, cada ranura de tarjeta está equipada con una luz LED verde independiente.

[Alta calidad] El lector de tarjetas múltiples tiene un cable USB 3.0 reforzado, un conector externo robusto y resistente al calor para garantizar una alta eficiencia de transferencia de datos y la máxima durabilidad. Copia y copia de seguridad estable y rápida del contenido de cámaras digitales, DSLR (fotos y videos) a una computadora. Brindamos servicio y garantía sin preocupaciones por 18 meses. READ Los 30 mejores Almohada 135 Cm de 2023 - Revisión y guía

LEAGY PSP 1000, PSP 2000, PSP3000 Adaptador de Memory Stick, Micro SD a Memory Stick Pro Duo MagicGate Card para, Handycam, Cámara, Sony Playstation Portable € 11.99 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Última versión 2019 - Adaptador LEAGY Micro SD a MS Pro Duo

Reemplaza tu Memory Stick PRO Duo con cualquier tarjeta microSD

Compatible con tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC de hasta 64 GB

Compatibilidad probada: totalmente compatible con MagicGate Memory Stick DUO y Memory Stick PRO Duo, todos los problemas conocidos solucionados

Funciona perfectamente en PSP 1000/2000/3000, cámara Sony y handycam, formatea tu tarjeta en tu dispositivo para el primer uso

CABLEPELADO Adaptador de Tarjeta Micro SD a Memory Stick | Compatible con Tarjetas Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC/TF (máximo 64GB) | Compatible con PSP € 6.20 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅[USO] Este adaptador permite utilizar tarjetas Micro SD en cualquier dispositivo que utilice una tarjeta Memory Stick PRO Duo.

✅[COMPATIBLE CON] tarjetas Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC / TF (máximo 64GB). Válido para utilizar en ranuras Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo.

✅[COMPATIBLE CON] PSP Portable 1000 / 2000 / 3000 y cualquier otro dispositivo que utilice memoria MS PRO Duo, como algunas cámaras de fotos, cámaras de video, handycams.

✅[IMPORTANTE] Es necesario formatear la tarde SD antes de utilizarla con el adaptador

CABLEPELADO Adaptador Micro SD a Memory Stick Pro Duo Dual, Conversor Micro SD a Memory Stick Pro Duo, Convertidor de tarjeta Micro SD a Memory Stick Pro Duo, Compatible hasta: 64 GB € 6.20 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETALLES: El adaptador Micro SD a Memory Stick Pro Duo Dual es un dispositivo que permite convertir una tarjeta de memoria Micro SD en una tarjeta Memory Stick Pro Duo. Este adaptador es especialmente útil para quienes desean utilizar dispositivos como cámaras digitales, grabadoras de vídeo, consolas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos que requieran una tarjeta Memory Stick Pro Duo pero solo tienen una tarjeta Micro SD a su disposición.

Compatibilidad: El adaptador es compatible con tarjetas Micro SD, Micro SDHC y Micro SDXC de diversas capacidades. Esto permite a los usuarios aprovechar una amplia gama de tarjetas Micro SD y utilizarlas en dispositivos que requieran Memory Stick Pro Duo.

Doble ranura: Tiene dos ranuras para tarjetas Micro SD, lo que permite combinar la capacidad de almacenamiento de dos tarjetas Micro SD en una sola tarjeta Memory Stick Pro Duo. Esto es útil para aumentar la capacidad de almacenamiento y también para transferir datos entre tarjetas.

Fácil de usar: El adaptador es muy fácil de usar, ya que simplemente se inserta una tarjeta Micro SD en la ranura correspondiente y luego se inserta el adaptador en el dispositivo que requiere una tarjeta Memory Stick Pro Duo. No se necesita ningún software adicional o controlador para que funcione.

Velocidad de transferencia: La velocidad de transferencia de datos dependerá de la tarjeta Micro SD utilizada, pero en general, el adaptador ofrece velocidades de lectura y escritura decentes, lo que permite una buena experiencia de uso.

Adaptador Micro SDHC a MS PRO DUO Convierte dos tarjetas MicroSD MicroSDHC a MS PRO DUO. Perfecto para Playstation. € 4.99 in stock

Amazon.es Features Ranura dual microSD microSDHC, compatible con PSP.

Adaptador MicroSDHC a MS Pro Duo

MS Pro Duo adaptador

Adaptador microSDHC

Funciona tanto con tarjetas microSD y microSDHC

Lector de Tarjetas Multi USB-C, SD/TF/CF/XD/MS Tipo C 5Gps de Alta Velocidad XD Lector de Tarjetas para SD TF CF MS MMC, Adaptador Sony Memory Stick Pro Duo Lectura 5 Tarjetas simultáneamente € 19.99 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de tarjetas múltiple tipo C 7 en 1: este lector de tarjetas de cámara múltiple tipo C está equipado con 1 ranura CF, 2 SD, 2 TF (Micro SD), 1 MS, 1 ranura para tarjeta XD. Además, este adaptador Sony Memory Stick Pro Duo puede leer y escribir 5 tarjetas diferentes al mismo tiempo, lo que puede mejorar en gran medida tu eficiencia de trabajo.

Amplia compatibilidad de tarjetas: este lector de tarjetas xd tipo C soporta tarjeta CF, tarjeta SD, SDXC, SDHC, micro SD, micro SDXC, micro SDHC, TF, MS, XD (serie completa de tarjetas XD-Image, incluye tarjetas de memoria Olympus y Fujifilm XD Picture Card de 1 GB 2 GB), etc. Nota: distingue entre la parte delantera y trasera de la tarjeta de memoria antes de insertarla para garantizar un contacto perfecto con el chip.

Transferencia de datos de alta velocidad tipo C 3.1 de 5 Gbps: el lector de tarjetas de memoria se sincroniza a velocidades de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps). Transfiere películas HD de alta resolución, imágenes y grabaciones de video a tu computadora más rápido. La luz verde permanece en el lector funciona normalmente, cada ranura para tarjetas está equipada con una luz LED verde independiente.

Amplia compatibilidad del sistema: compatible con MacBook Pro 2016-2023, MacBook Air 2018-2023, MacBook 12, New iMac/Pro/iPad Pro, New Surface Pro 9/Book/Go con USB-C, Chromebook y más dispositivos tipo C. Plug n Play. El lector de tarjetas de memoria soporta intercambio en caliente, sin instalación de controlador y transferencia de datos a una computadora diferente en cualquier lugar, en cualquier momento.

Alta calidad: el lector de tarjetas múltiples tiene un cable reforzado tipo C 3.1, un conector externo robusto y resistente al calor para garantizar una alta eficiencia de transferencia de datos y la máxima durabilidad. Copia y copia de seguridad estable y rápida del contenido de cámaras digitales, réflex digitales (fotos y videos) en un ordenador. Ofrecemos un servicio sin preocupaciones de 18 meses y garantía para la garantía.

OcioDual Adaptador Dual Micro SD SDHC A Memory Stick Pro Duo PSP MicroSD hasta 32 GB € 4.39 in stock

Amazon.es Features Adaptador dual slot de tarjetas MicroSD /MicroSDHC a Memory Stick Pro Duo

Permite utilizar tarjetas MicroSD/MicroSDHC en PSP o cualquier dispositivo con slot Memory Stick Pro Duo

Puede utilizarse con 2 tarjetas de tamaño y tipo (MicroSD o MicroSDHC) diferentes al mismo tiempo o con una una sola tarjeta MicroSD/MicroSDHC

Admite tarjetas de hasta 32GB por Micro SD. Si utilizamos 2 Micro SD de 32GB, podremos tener hasta 64GB en total (32+32GB)

Nota importante: Para el correcto funcionamiento de este adaptador y para que funcionen las dos tarjetas, primero debe formatear por separado cada tarjeta en el PC y después, formatearlas juntas desde una PSP. Si no sigue estos pasos puede que el slot 2 no le funcione. Consola PSP y tarjetas MicroSD NO incluidas

ADAPTADOR MICRO-SD A MEMORY STICK PRO DUO - DUAL € 5.90 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

NEÓN Memory Stick Pro Duo Adaptador € 3.99 in stock

Amazon.es Features Memory Stick Duo adapter

Convierte las tarjetas Memory Stick Duo format

de Memory Stick estándarTarjeta de readers

tarjeta estándar de fácil lecturaAgrega compatibilidad con más cámaras y camcorders

Adaptador de tarjeta de memoria Micro SD Memory Stick Pro Duo TF a MS Tools € 4.60 in stock

Amazon.es Features 100% nuevo y alta calidad

Conversión de Micro SD a ms Pro Duo con este adaptador.

Soporte Micro SD/Micro SDHC.

Puede usar en cualquier Memory Stick PRO Duo dispositivos compatibles (como, PSP, cámara, teléfono móvil). READ Mali: convocato l'ambasciatore spagnolo a Bamako per le parole su un possibile intervento Nato

Vivanco IT-Usbcr - Lector de Tarjetas (MMC, MS Duo, MS Pro Duo, Memoria Stick (MS), microSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC, USB 2.0, Negro, Envase de Venta) € 11.16

€ 10.15 in stock

Amazon.es Features Vivanco 36656 - Lector de tarjetas universal USB 2.0 para PC y Mac. Lector universal para leer y escribir las tarjetas de memoria más comunes.

Biuzi Lector de Tarjetas 1Pc Carcasa de Metal Lector de Tarjetas de Memoria Lector de Tarjetas Inteligentes Portátil Multifuncional USB2.0 Lector de Tarjetas Inteligentes para Memory Stick Pro Duo M € 5.59 in stock

Amazon.es Features Material -> Lector de tarjetas USB2.0 con molde de carcasa de metal de alta calidad, Slinky y moderno, portátil.

Soportes del sistema -> Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/7;Mac OS 9.0 o posterior (no se necesita controlador).

Compatible con -> T-Flash, Micro SD, Micro SDHC, Memory Stick Micro (M2), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS Pro), Memory Stick Duo (MS Duo), Memory Stick Pro Duo (MSPro Duo), SD, MMC, RS-MMC, SDHC, * Mini SD, * Mini SDHC

Alta velocidad de transmisión -> Alta velocidad de transmisión, puede llegar a 480 Mb/s.

Ventajas -> Soporte de conexión en caliente fácil de usar, no requiere alimentación externa, especificación de versión USB 2.0, especificación de versión de soporte USB 1.1

USB C USB 3.0 Multi Card Reader with USB Hub,8 in 2 XD/SD/TF/CF/MS Card Sony Memory Stick Pro Duo Adapter,XD Card Reader 5Gps High Speed Read 8 Ports Simultaneously € 27.99 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【8 en 2 Multi Card Reader con USB Hub】Este lector de tarjetas de memoria múltiple incluye 1 x ranura para tarjetas XD,1 x ranura para tarjetas CF,1 x ranura para tarjetas SD,1 x ranura para tarjetas TF,1 x inserción de tarjetas MS y 3 x puertos USB ranura para su elección.Lo que es más,este lector de tarjetas flash compacto puede leer y escribir 5 tarjetas diferentes al mismo tiempo,y 3 dispositivos USB,que puede mejorar en gran medida su eficiencia en el trabajo.

【Este lector de tarjetas 】USB 3.0 soporta tarjetas CF, SD, SDXC, SDHC, micro SD, micro SDXC, micro SDHC, TF, MS, tarjetas de memoria XD (serie completa de tarjetas XD-Picture, incluyendo Olympus y Fujifilm XD Picture Card 1GB 2GB), etc.

【Tipo C + USB A Multiport Card Reader】The sony memory stick pro duo adapter takes into account USB A and Type C interfaces,and can be used not only on computers,but also directly on Android phones and tablets.Supported card types include SDXC,SDHC,SD,CF,MS,Micro SDXC,Micro SDHC, Micro SD cards,UHS-I cards,etc.Supported models include Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Chrome OS, Linux, Mac OS, Android, etc.

【5Gbps Super Speed Transfer】USB 3.0 puerto soporta 5Gbps transferencia de datos,puede transferir rápidamente sus archivos,imágenes,audio y vídeo de la tarjeta a su teléfono,ordenador,tablet,ahorrando mucho tiempo y mejorar su eficiencia de trabajo.También USB 3.0 lector de tarjetas es compatible con USB 2.0/1.1 puerto.

【Fácil de usar y de alta calidad】Plug and play, no requiere driver, soporta hot swapping.El LED azul se ilumina cuando el dispositivo está conectado.Dos años de garantía y servicio de atención al cliente de por vida, si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactar con nosotros.

YILONG Forma más Ligero Adaptador USB 2.0 Todo en 1 Lector de Tarjetas Multi-Memoria para Micro SD SDHC MMC TF M2 MS Pro Duo Lector de Tarjetas € 4.99 in stock

Amazon.es Features cáscara de metal de alta calidad, furtivo y manera, Portátil

USB 2.0 versión de la especificación, el apoyo USB 1.1 Especificación de la versión

Plug & play, no requiere alimentación externa

Soporte: MS lector de tarjetas Micro (M2), MS Pro Duo, MS Duo, SD, MMC, SDHC, DC, Micro SD / TF. (Tarjeta no incluida)

Ver y editar los datos directamente en el lector

ADAPTADOR TARJETAS MICRO SD/SDHC a MEMORY STICK PRO DUO € 6.50 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Convertir 1 o 2 tarjetas

Diferentes tamaños de tarjeta se pueden utilizar juntos.

Uso en PSP, Cybershot y otros dispositivos Sony

Morningmo Micro SDHC TF a Memory Stick MS Pro Duo Adaptador tarjeta convertidora nueva computadora y oficina tarjeta de memoria incorporada accesorios tarjeta de memoria tarjeta de memoria tarjeta de € 4.94 in stock

Amazon.es Features Producto de alta calidad.

Convierte Micro SD a MS Pro Duo con este adaptador.

Compatible con Micro SD / Micro SDHC.

Se puede utilizar en cualquier dispositivo compatible con Memory Stick Pro Duo (como PSP, cámara, móvil).

Cantidad: 1 unidad.

Adaptador Micro SD TF a MS Pro Duo Memory Stick 2 ranuras € 10.91 in stock

Amazon.es Features Este es adaptador de tarjeta Micro SD TF a Memory Stick MS Pro Duo PSP Dual 2 Ranuras Adaptador.

Capacidad para 2 tarjetas para una gran capacidad.

Obtén la máxima capacidad de almacenamiento con 2 tarjetas microSDHC o 2 microSD.

Convierte 2 tarjetas microSD (HC) en un palo MS Pro Duo.

Soporte: MicroSD 256 MB – 2 GB / MicroSDHC 4 GB -16 GB.

Micro Sd Tf A Ms Pro Duo De Adaptador De Memoria Stick € 4.99

€ 3.99 in stock

Amazon.es Features Este adaptador polarizado convierte Micro SD TF a MS Pro Duo

Detalles:

Color: negro

Dimensiones (largo x ancho): 3 x 2 cm

Inserta la tarjeta Micro SD/TF en el adaptador

Sony Memory Stick Adaptor for Duo+Pro Duo MS - Lector € 19.80 in stock

1 used from €19.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con los soportes de Memory Stick Duo, magicgat Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo y Memory Stick PRO Duo High Speed

N/A - Adaptador/convertidor negro Micro SD a Memory Stick Pro Duo € 12.22 in stock

Amazon.es Features Converter Micro SD ofrece una forma de convertir tu Micro-SD más barata en Memory Stick Pro Duo más caro con solo una fracción del costo.

Este conversor Micro SD convierte Micro SD (Secure Digital) a MS Pro Duo y debe utilizarse con el creciente número de dispositivos compatibles con MS Pro Duo como PDA y cámara digital.

El adaptador Micro SD es un dispositivo simple y fácil de usar que funcionaba perfectamente con la mayoría de los productos electrónicos.

El adaptador T-Flash se puede utilizar como adaptador de repuesto para su tarjeta de memoria. Se puede instalar en la oficina, en casa y en cualquier lugar que necesite acceder a su tarjeta de memoria. Por lo tanto, puede acceder a su tarjeta de memoria en cualquier lugar con comodidad.

Lector de tarjetas USB 3.0, lector de tarjetas de memoria 7 en 1 SD/TF/CF/MS/XD/Micro SD con USB 3.0 (5 Gbps) súper velocidad, compatible con Windows/Linux/Mac OS/Vista € 19.99 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de tarjetas 7 en 1. Este lector de tarjetas USB 3.0 satisface tus necesidades de casi todas las tarjetas. Hay 1 ranura CF, 1 SD, 2 TF, 1 XD, 1 MS, 1 Micro SD a tu elección y comodidad. Además, este lector de tarjetas puede leer y escribir 5 tarjetas al mismo tiempo, lo que puede mejorar en gran medida tu eficiencia de trabajo.

Transferencia de datos de 5 Gbps, transferencia de datos de 5 Gbps, acabado en un parpadeo. Puedes transferir tus imágenes y videos de tu tarjeta a la computadora pronto, ahorrar mucho tiempo y mejorar tu eficiencia de trabajo. También el lector de tarjetas USB 3.0 es compatible con el puerto USB 2.0/1.1.

Amplia compatibilidad de tarjetas: este lector de tarjetas USB 3.0 soporta tarjeta CF, CF de alta velocidad (UDMA), tarjeta SD, SDXC (hasta 2 TB), SDHC, micro SD, micro SDXC, micro SDHC, TF, MS, M2, tarjetas de memoria XD, etc. (Nota: M2/TF es la misma ranura para tarjetas).

Amplia compatibilidad del sistema: Plug to Play, fácil de operar y no necesita controlador adicional. Compatible con la mayoría de sistemas: Mac OS, Linux, Chrome OS, Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, etc.

Los productos internacionales tienen términos separados, se venden desde el extranjero y pueden diferir de los productos locales, incluyendo ajuste, calificaciones de edad e idioma del producto, etiquetado o instrucciones.

Lector de tarjetas USB C, Tipo C 5Gps Micro SD Adaptador Lector de tarjetas-TF /SD/MS/M2/XD/CF, Lector de tarjetas de memoria USB C todo en uno con 5 tarjetas simultáneamente € 19.99 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Lectura y escritura simultánea en cinco tarjetas]: El lector de tarjetas Tipo C está diseñado para tarjetasTF /SD /MS /M2 /XD /CF. El lector de tarjetas Tipo C lee y escribe cinco tarjetas al mismo tiempo, la función de intercambio en caliente elimina la molestia de enchufar y desenchufar y mejora la eficiencia de trabajo.

[Compatible con varias tarjetas]: Este lector de tarjetas multifuncional está equipado con una ranura para tarjetas TF /SD /MS /M2 /XD /CF. Soporta tarjetas SDXC, SDHC, SD, M2, CF, MS, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD, tarjetas UHS-I, etc. (Nota: M2 y TF es la misma ranura para tarjetas).

[Lector de tarjetas USB C XD]: Tipo C (5Gps) de alta velocidad XD lector de tarjetas de memoria Soporta todas las series de XD Picture Cards. Incluyendo Olympus y Fujifilm XD Picture Card 1GB 2GB.

[Transferencia de datos a supervelocidad]: Sincroniza a velocidades de hasta 5Gbps (10 veces más rápido que el 2.0). Cada indicador LED separado para el estado de trabajo, se enciende cuando está conectado, parpadea durante la transferencia de datos.

[Fácil de usar y de alta calidad]: No requiere fuente de alimentación adicional o aplicación; sólo tiene que enchufar y listo. Intercambio en caliente. Hecho de material de aluminio, anti-oxidación, resistencia a altas temperaturas, extender la vida de este lector de tarjetas. READ Los 30 mejores Jarabe De Glucosa de 2023 - Revisión y guía

YANHAO [Piezas de Videojuegos] 1 Uds SD TF a Memory Stick MS Pro Duo for PSP 1000 2000 3000 Tarjeta Dual 2 Ranura Adaptador convertidor [Reemplazar] (Color : Each 5Pcs) € 45.18 in stock

Amazon.es Features Coincidencia perfecta con el original.

De acuerdo con las especificaciones originales de fábrica.

Nuevo y de alta calidad.

Como accesorio para sustituir las piezas rotas.

Fácil de instalar y usar.

Lector de tarjetas USB 3.0,Lector de tarjetas de memoria Rocketek 7 en 1,USB 3.0 (5Gbps) CF/SD/TF/XD/MS/Micro SD de alta velocidad Lector de tarjetas todo en uno para Windows XP/Vista/Mac OS/Linux,etc € 20.88 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de tarjetas de memoria 7 en 1: el lector de tarjetas USB 3.0 Rocketek lee y escribe simultáneamente en cinco tarjetas, eliminando el esfuerzo de enchufar y quitar. Mejorará en gran medida la eficiencia de tu trabajo.

Compatible con más tarjetas de memoria: este lector de tarjetas multifunción está equipado con tarjetas CF/SD/TF/XD/MS/Micro SD. Tarjeta CF, CF de alta velocidad (UDMA), tarjeta SD, SDXC (hasta 2 TB), SDHC, micro SD, micro SDXC, micro SDHC, MS, tarjetas de memoria XD, etc.

Transferencia de datos de alta velocidad: el lector de tarjetas de memoria USB 3.0 soporta tarjetas SD/Micro SD de hasta 512 G, 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps), transfiere películas HD de alta resolución, imágenes y grabaciones de vídeo a tu computadora de forma más eficiente. Cada indicador LED separado para el estado de funcionamiento, se mantiene encendido cuando está conectado, sigue parpadeando durante la transmisión de datos.

Amplia compatibilidad: lector de tarjetas de memoria Rocketek 7 en 1 con conexión USB 3.0 integrada, soporta intercambio en caliente y no requiere instalación de controladores, transferencia de datos en diferentes ordenadores en cualquier momento y en cualquier lugar. El indicador LED se encenderá cuando el lector de tarjetas esté conectado al ordenador. Compatible con Mac OS, Linux, Chrome OS, Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, etc.

Fácil de transportar: solo 0.5 pies ligero y simple cable USB extraíble reduce el estrés en el puerto USB de tu computadora y no afectará el uso de puertos adyacentes, fácil de llevar, antioxidación, resistencia a altas temperaturas, expande la vida útil de este lector de tarjetas. Rocketek garantiza si tienes alguna pregunta, puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento, te responderemos dentro de 24 horas. También obtienes 24 Meses de garantía.

Lector de Tarjetas múltiples USB C, SD/TF/CF/Micro SD/XD/MS Lector/Adaptador/Hub de Tarjetas de Memoria 7 en 1 para Tarjetas SDXC SDHC CF TF Micro SDXC Micro SDHC MS,para Windows/Mac/Linux/Android € 21.47 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【7-in-1 Card Reader】Este lector de tarjetas de memoria múltiple satisface su necesidad de casi todas las tarjetas. Hay 1*ranura CF, 2*SD, 1*TF, 1*Micro SD, 1*XD, 1*MS a su elección y conveniencia. Lo que es más, este lector de tarjetas puede leer y escribir 5 tarjetas diferentes al mismo tiempo, lo que puede mejorar en gran medida su eficiencia de trabajo.

【2 en 1 Diseño】El diseño del conector USB C y USB3.0 proporciona un acceso más eficiente a los ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos por la ranura USB-A o USB-C. Plug to play, fácil de operar y sin necesidad de un controlador adicional. Compatible con la mayoría de los sistemas -Mac OS, Android, Linux, Chrome OS, Windows XP/Vista/7/8/8.1/10,11,etc.

【5Gbps Super Speed Transfer】5Gbps de transferencia de datos, terminado en un parpadeo. Puede transferir sus imágenes y vídeos de la tarjeta al ordenador pronto, ahorrar mucho tiempo y mejorar la eficiencia de su trabajo. También el lector de tarjetas USB3.0 es compatible con el puerto USB2.0/1.1.

【Broad Card Compatibility】Este lector de tarjetas USB C y USB3.0 soporta tarjetas CF, CF de alta velocidad (UDMA), tarjetas SD, SDXC (hasta 2 TB), SDHC, micro SD, micro SDXC, micro SDHC, TF, MS, tarjetas de memoria XD,etc.

【Buena Calidad&Garantía sin preocupaciones 】Fabricado con buenos materiales y probado por miles, puede usar este lector de tarjetas durante mucho tiempo sin problemas. Y proporcionamos 12 meses de servicio y garantía sin preocupaciones para la garantía.

