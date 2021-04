Inicio » Electrónica Los 30 mejores Adaptador Jack A Usb C de 2021 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Adaptador Jack A Usb C de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

NIMASO Adaptador USB Tipo C a Jack 3.5 mm[2 pack],USB C Jack Auriculares Audio Adaptadores Chipset DAC Para iPad Pro 2018,Pixel 3/2 XL,Huawei P40,P30 Pro,Mate 20 Pro,Samsung S20/Note 10,Xiaomi 8 y más € 9.95 in stock 2 new from €9.95

Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】El adaptador de auriculares USB C con chip DAC integrado de alta calidad, admite teléfonos móviles con puerto USB-C, pero sin puerto de audio de 3.5 mm. Como Google Pixel 3xl/2/2xl, HTC U11/U12, Huawei P40/P40 Pro/P40 Pro+/Mate 30 Pro/P30 Pro/P20 Pro/P20, Xiaomi Mi 9/9 SE/Sumsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra/Note 10/Note 10 +/iPad Pro 2019, etc.

【Soporte de Micrófono & Multifunción】Adaptador USB C a Jack 3.5MM no hay restricciones en el uso del control de volumen,llamadas,contactos,control remoto a través de botones de función en los auriculares. (Desafortunadamente, cuando se conecta a los auriculares, el adaptador no admite el control sobre botones ruidosos y silenciosos).

【Plug & Play】Extensión simple a la conexión del conector:gracias al adaptador USB C a 3.5 mm,su teléfono inteligente USB C se puede conectar a auriculares, auriculares, altavoces y otros dispositivos de audio sin un conector de audio. Además, el adaptador de audio USB C conserva el 100% de la calidad de audio original sin compresión de señal para ofrecerle una experiencia agradable mientras escucha música.

【Estable Sonido & Alta Durabilidad】El adaptador auxiliar USB C hecho de alambre de cobre recubierto esmaltado proporciona música digital de hasta 16 bits/48 kHz . En comparación con la cubierta del ABS, el cable trenzado de Kevlar hace un buen trabajo de resistencia a la flexión, Proporciona una protección efectiva contra la rotura del cable.Conector de audio estándar de 3.5 mm y conector USB C para una conexión estable y puede soportar la conexión y desconexión repetidas

【Elegante y llamativo】Con una longitud de cable corta de 11 cm, el pequeño adaptador USB C a jack se puede transportar fácilmente en la bolsa. No requiere instalación del controlador.Ideal para conectarse a su teléfono celular para disfrutar de la música mientras trota,en la carretera o mientras viaja.

Rpanle Adaptador USB Tipo C a Jack 3.5 mm, USB C Jack Auriculares Audio Adaptadores Chipset DAC para Huawei P40, P30 Pro, Mate 20 Pro, Samsung S20/Note 10 y Más € 5.89 in stock 4 new from €5.89

Amazon.es Features Material de calidad: El núcleo de alambre de cobre al 100% le proporcionará una transmisión de señal estable y de alta velocidad y una calidad de sonido digital sin pérdidas. El niquelado de alta calidad es más resistente al desgaste y a la corrosión, lo que mejora la capacidad antiinterferente.

Calidad de sonido de alta fidelidad: Proporciona un potente chip DAC integrado que permite un sonido de alta fidelidad de hasta 32 bits / 384 kHz, mientras que otros son de 16 bits / 48 KHz.puede obtener un sonido de mayor fidelidad.

Resistente y duradero: El cable trenzado de nylon hace un buen trabajo de resistencia a la flexión en comparación con la cubierta de ABS habitual, proporcionando una protección eficaz contra la rotura del cable.

Compacto y portátil: Diseño compacto y liviano, ocupa poco espacio y es fácil de poner en su bolsillo o cartera.

Amplia compatibilidad: Adaptador usb tipo c macho a jack 3.5mm hembra admite la mayoría de los dispositivos USB C tales. Como Samsung Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra / S10 / S10 + / S10e / Note10 Plus / Note10,Huawei P40 / P30 Pro / P20 Pro / P20 / Mate20 Pro, One plus 6T/7/7Pro etc.

EasyULT Adaptador USB C a Jack 3.5mm, Apdatador de Audio para Auriculares, Cable Convertidor USB Tipo C Chipset DAC para Huawei P30 Pro/P20 Pro, OnePlus 7T/7/6T, Mi9/8 € 6.49 in stock 1 new from €6.49

Amazon.es Features El adaptador de tipo C a conector de audio está diseñado para proporcionar un conector de 3,5 mm para los últimos teléfonos inteligentes USB-C que no tienen conector auxiliar de 3,5 mm. El adaptador de auriculares tipo C admite reproducción de música y llamadas para la mayoría de los dispositivos USB C.

No hay límite en el uso del control de volumen, llamadas, micrófono. NOTA: No admite control de volumen para auriculares Apple; Cuando se usan los auriculares Apple, el control de volumen está inactivo. No funciona en el teléfono inteligente USB C que tiene un puerto de audio de 3.5 mm.

El adaptador de conector tipo C a 3.5 mm solo es compatible con teléfonos inteligentes USB C sin un conector de audio de 3.5 mm: funciona muy bien con el iPad Pro 11 "/ 12.9 "(tercera y cuarta generación), MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac , iMac Pro, Mac mini, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ Plus, Google Pixel 3 / 3a / 4 (XL), HUAWEI P30 / P30 Pro / Mate 30 Pro, Mi MIX 3 / Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 9 / Mi 9 SE. (NOTA: no funciona con iPhone / iPad Pro 2018 / LeEco / Google Pixel).

El núcleo de cobre esmaltado garantiza una transmisión de audio estable, cable trenzado reforzado, la trenza de algodón evita que el cable se anude y se rompa; carcasa de aluminio; conecta y reproduce. No se necesita unidad. El adaptador de conector USB C tiene 10 cm de largo, es compacto y liviano para usar. Diseño elegante y conciso.

El adaptador de audio USB-C convierte perfectamente las señales analógicas a digitales. Asegúrese de captar cada señal de nota. proporciona un potente chip DAC integrado que permite un sonido de alta fidelidad de hasta 32 bits / 384 kHz, mientras que otros son de 16 bits / 48 KHz.

ESR Adaptador USB Tipo C a Jack 3,5mm, USB C Jack Auriculares Audio Adaptadores Compatible con iPad Pro 11/12.9 2020/iPad Air 4, Galaxy S21 Ultra/S21/S20 Ultra/S20/S10, Huawei P40/P30 Pro, Xiaomi € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features [ADAPTADOR DE AUDIO HI-FI]: Ofrece un sonido nítido digital y analógico de hasta 384 kHz/32 bits. Funciona con la mayoría de conectores de 3,5 mm o puerto USB-C.

[MULTIFUNCIÓN]: Escucha música, habla por teléfono o ajusta el volumen utilizando el adaptador.

[CHIP DAC DE ALTA FIDELIDAD]: Su chip DAC de alta fidelidad proporciona una reducción de ruidos mejorada y garantiza una transmisión de audio estable y sin pérdidas.

[AMPLIA COMPATIBILIDAD]- Compatible con Google Pixel 2/3/4 y XL; Samsung Note 10/10 Plus / A8 / A80 / S20 / S20 Plus / S20 Ultra / Z Flip; HTC 10 / U11 / U11 Plus / U Ultra; Huawei Mate 10/20/30 / P20 / P30 & Pro; Motorola moto z3 / z3 play; y más.

[HECHO PARA DURAR]: Su carcasa de aluminio es resistente a la corrosión y protege el chip, mientras que la cubierta de nylon trenzado permite doblarlo hasta 10000 veces con una resistencia a la tracción de 20 kg.

NIMASO Adaptador USB C a Jack 3.5mm, USB Tipo c a Jack 3.5 mm Audio Adaptador Auriculares Samsung Note20 S21 Ultra,Huawei P40/P30 Pro/Mate 20/30,Google Pixel 4/3/2 XL,Xiaomi9/8 € 9.49 in stock 1 new from €9.49

Amazon.es Features 『HiFi sonido 32Bit / 384kHz』Adaptador USB c a jack 3.5 mm-potente chip DAC integrado permite hasta 384 kHz / 32 bits de sonido de mayor fidelidad, mientras que otros tal vez 16 bits / 48 kHz. El adaptador de audio USB-C convierte señales analógicas a digitales que capturan perfectamente cada señal de nota.

『Complación completa』USB C a los diseños de adaptadores de conector de auriculares para Samsung Galaxy Note20 S21 S21+ S21 UltraS20+ Ultra/S20+/S20/S20 Z Flip/Note 10/Note 10+/A80/A90 5G/ Google Pixel 2/3 / 3XL / 4 / 4XL, HTC U12 / Ultra, Esencial iPad Pro 2018, Moto Z / Z2 , Huawei Mate 10 Pro / Mate Rs / P20 / P20Pro, Xiaomi 6 / Nota 3 / MIX 2S / MIX2 / 8SE / 8/9 Xperia XZ2 etc.

『Music & Calling』Este conveniente adaptador de auriculares USB c admite la reproducción de música y las llamadas para la mayoría de los dispositivos USB C. Sólo plug and play: funciona con auriculares de 3,5 mm, altavoces y cables AUX de puerto de 3,5 mm (nota ★: Para teléfonos inteligentes USB-C con un conector de audio de 3,5 mm, el adaptador puede no admitir llamadas como Samsung Galaxy S8 / S9 / N8. No se admite el control de volumen para Mac.)

『Plug & Play』 Extensión simple de la conexión del conector. El smartphone USB C se puede conectar a auriculares, auriculares, altavoces y otros dispositivos de audio sin una toma de audio. El adaptador de audio USB C conserva el 100% de la calidad de audio original sin compresión de señal, ofreciendo una experiencia agradable. Ideal para la conexión a su teléfono móvil para disfrutar de la música mientras trota, conduce, o en el

『Durable & Reliable』 El adaptador auxiliar USB C hecho de alambre de cobre recubierto esmaltado asegura .made por carcasas de aleación de aluminio y cable trenzado de kevlar. El material trenzado Kevlar de alta resistencia ofrece una buena función de resistencia anti-tirar que es lo suficientemente fuerte como para soportar giro, tirón y enredo. 100% núcleo de alambre de cobre proporciona alta velocidad y transmisión de señal estable. READ Los 30 mejores Sennheiser Hd 25 de 2021 - Revisión y guía

UGREEN Adaptador USB C a Jack 3.5mm, DAC Chip Adaptador Auriculares Tipo C Compatible con iPad Pro, Samsung S21/S20/S10/Note 20/Tab S7, Oneplus Nord/8/7T, Xiaomi Mi 11/10/9, Huawei P40/P30 Pro, Negro € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Formidable DAC Chipset: UGREEN adaptador usb tipo c a jack 3.5mm está equibado con chip DAC de de alta resolución para lograr una capacidad de salida de audio de 24bits/96 kHz y 16bits/ 192kHz, mejorar la relación señal / ruido, disminuir la tasa de frecuencia y mantener el original calidad de sonido. ¡Obtenga una experiencia de audio de alta fidelidad sin pérdidas, sin ruidos y de alta fidelidad!

Adaptador Tipo C a Jack 3.5mm: Este pequeño adaptador es perfecto para los nuevos teléfonos que no traen Jack de auriculares. Le permite escuchar música y responder llamadas. El mini adaptador da buena calidad de sonido, aspecto sóbrio y bonito es compatible con los auriculares CTIA y OMTP, soporte la función de micrófono y control remoto como control de volumen, pausa y reproducción.

Sonido Estéreo de Alta Fidelidad: UGREEN adaptador usb c a jack 3.5mm tiene el chip DAC avanzado que proporciona un sonido de alta frecuencia y alta resolución y mejora la capacidad de los auriculares. El cobre esmaltado proporciona la máxima conductividad. Los blindajes de 2 capas (cubierta de TPE más trenza de nylon) protegen el audio contra RF, EM y la interferencia del bucle de tierra.¡No pierde calidad de sonido ni crea interferencias!

Este adaptador le permite contectar los auriculares a su móvil, que solo tiene audio puerto de USB-C tales como iPad Pro 2020/2018, MacBook Pro, MacBook Air 2020/2019/2018, Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S20 FE/ S20 / S20 + / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+/ Note 20 Ultra/ Note 10 ,Xiaomi Redmi K40 / Note 8 / Mi 11/Mi 10 + / Mi 10 5G / Mi 9 / Mi 9 SE / Mi 8 Lite / Mi 8 SE /Mi A2/ Mix 3 / Mix 2S, OnePlus Nord / 8/8 Pro / 7T Pro / 7T / 7 Pro, Huawei P40 / P30 Pro / P20 Pro / P20 / Mate20 Pro,etc

Robusto y Duradero: Este adaptador para auriculares es muy pequeño, portátil y excelente para llevar.El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libre de enredos y eterna. Supera las pruebas de curvatura de 10000+ y puede soportar más desgaste. La carcasa de oxidación de aleación de aluminio de alta calidad es más resistente al desgaste y a la corrosión.

NIMASO Adaptador USB C a Jack 3.5mm,2 in 1 USB Tipo c a Jack 3.5 mm Audio Adaptador PD 60W Carga Rápida Auriculares Sumsung S21/S21 Ultra/S20 Ultra/Note20,Huawei P40/P30,Google Pixel 3/2 XL,Xiaomi9/8 € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Check Price on Amazon

2 Chips Potentes: NIMASO ofrece un potente chip DAC incorporado que ofrece hasta 384 kHz a 32 bits de sonido de alta fidelidad, mientras que otros son de 16 bits /48 kHz. El chip DAC también puede convertir señales de audio digital en señales de audio analógicas y mantiene la calidad de sonido original de sus auriculares. El adaptador de conector USB C utiliza un chip de carga rápida EJ899M de alta calidad. El adaptador de audio USB C admite hasta el protocolo de carga PD 60W.

PD 60W Carga Rápida: La potencia de carga máxima del adaptador de auriculares es de 20V / 3A. Nota: Para lograr una carga rápida, su teléfono es necesario para soportar la carga de velocidad de carga PD y para utilizar un cargador DE PD. El puerto USB C de los auriculares adpter solo admite la carga, no la transferencia de datos.

Amplia Compatibilidad: NIMASO USB C a 3.5mm adaptador de conector de auriculares están disponibles para Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S20/S20 +/S20 Ultra/Note 20/Note20 Ultra 5G/10, Google Pixel 3XL/4XL, HTC U12/Ultra,iPad Pro 2018,Huawei Mate 10 Pro/Mate Rs/P20,Xiaomi 6/Note 3/MIX 2S etc. (Si no está seguro de si su teléfono inteligente es compatible con este adaptador, por favor, póngase en contacto con nosotros antes de hacer su pedido o hacer su pregunta directamente a través de Q&A.)

Buena Durabilidad & servicio al cliente: El adaptador auxiliar USB C hecho de alambre de cobre recubierto esmaltado asegura. Garantiza una transmisión de señal de audio estable y sin pérdidas. En comparación con la funda ABS, el cable trenzado de nylon hace un buen trabajo de resistencia a la flexión, proporcionando una protección eficaz contra la rotura del cable. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y le proporcionaremos el mejor servicio de atención al cliente.

UGREEN Adaptador USB Tipo C a Jack 3.5mm, 2 Pack HiFi Sonido USB C Adaptador para Auriculares Compatible con Xiaomi Mi A2/Mi 8 Lite/Mi 9/MIX 3, Huawei P40/P30 Pro/P20/Mate 20 Pro, OnePlus 8/8 Pro/7T/7 € 11.99

€ 10.19 in stock 1 new from €10.19

1 used from €9.99

Amazon.es Features Adaptador usb-c a jack 3.5mm: UGREEN adaptador para auriculares es perfecto para conectar los teléfonos inteligentes o tabletas USB-C (sin conector de audio de 3,5 mm) al sistema de radio del coche, estéreo, altavoces, cascos, auriculares u otros dispositivos de 3,5mm puerto. lo que le permite disfrutar de la música en dispositivos de salida de audio de alta gama. El adaptador usb-c a jack 3.5 también admite las llamadas, control de volumen +/- y canción siguiente o anterior.

Sonido Estéreo de Alta Fidelidad: Este adaptador usb tipo c a jack 3.5 mm ofrece una señal de audio sin comprimir para garantizar una calidad de audio 100% original y brindarle la mejor experiencia auditiva, ya sea escuchando música en el automóvil o mientras viaja.

Durabilidad excepcional: El cable de esmalte como conductor interno tiene una alta supresión de interferencia, lo que sirve para una pérdida de señal mínima y una calidad de sonido sin ruido. Un mayor alivio de tensión puede aumentar considerablemente la tolerancia a la flexión y los tapones metálicos estándar y los bujes metálicos aseguran una conductividad máxima y una conexión sólida al dispositivo conectado.

Ligero Pórtatil: En el paquete viene con dos adaptador usb tipo c a jack 3.5mm, se puede dejar uno en casa o en la oficina y guarde uno de repuesto en una bolsa de transporte o en un automóvil. UGREEN adaptadores de auriculares USB C a Mini Jack está diseñado ultra mini y liviano(10 cm de longitud), puede llevarse fácilmente en su bolsillo y llevarlo con usted. Plug & Play, ideal para conectarse a su teléfono celular para disfrutar de la música mientras trota, en el camino a trabajo o mientras

Amplia Compatibilidad: UGREEN mini adaptador para auriculares es adeacuado para los dispotivos USB sin entrada de conector de 3.5mm,como Huawei P40/P40 Pro,P30 Pro,P20/P20 Pro, Mate 30 Pro, Mate 20 Pro,,Mate 10 pro,Mate RS, Nova 7/7pro, Nova 6, Nova 5/5pro,MatePad Pro, MediaPad M5/M5pro/M6(Solo para 8.4 inch);Honor V30/V30 PRO,20/20Pro/20S, Note10,Magic 2; Xiao Mi 10/10 Pro, Mi 9/9 Pro/9SE, Mi 8/8SE/8 Lite, Mi 6/6X, MIX 3,MIX 2/2S, Mi Note 3 Black Shark 2, Black Shark Helo;Oneplus 8/8 Pro, 7T

Samsung EE-UC10J - Adaptador USB tipo C a conector Jack de 3,5 mm, Blanco € 12.72

€ 7.99 in stock 16 new from €7.99

Amazon.es Features Adaptador de USB tipo C a conector jack de 3,5 mm

Permite la conexión de auriculares con cable

Audio de alta calidad (24 bits/192 kHz)

Material de calidad

JSAUX Duradero Adaptador USB Tipo C a Jack 3.5 mm Auriculares, Adaptador USB C Jack para Xiaomi Mi 10/9/8, Samsung S21/20/10,Huawei P40/P30/P20, Pixel 4/3/2 XL-Rojo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features [Amplia compatibilidad]:Compatibilidad más amplia que otros adaptadores tipo c a 3.5 mm, compatible con la mayoría de los teléfonos tipo c: Pixel 4/3/2 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra S20 Z Flip S20 + S10/S9/S8, Note 10/9/8, Huawei Mate 30/20/10 Pro, P30/P20, One plus 6T/7/7Pro,Xiaomi Mi 10/9/9 SE/ 8/8SE /6, Mi A2, Mix 3/2/2S/1 y más.

✔[Dong Dongle-Multifunción]:Este adaptador jack usb c compacto de usb-c a auxiliar le permite escuchar música y responder llamadas telefónicas con sus auriculares y también admite la función de control de cables.

[Calidad de sonido de alta fidelidad]: Este adaptador USB C a Jack Auxiliar es compatible con hasta 24 bits/96 KHz, mientras que otros son de 16 bits/48 kHz, puede obtener un sonido de mayor fidelidad.

[Diseño Duradero]: Hemos agregado una carcasa protectora a los dos puertos para que los puertos sean más resistentes y no sean fáciles de romper. El adaptador usb c Jack puede soportar más de 10,000 pruebas de flexión, haciendo que el adaptador sea más duradero.

❤[Lo que obtienes]: Proporcionamos este adaptador usb c a 3.5 mm con garantía de 18 meses y servicio al cliente en línea. Si tiene algún problema, contáctenos y resolveremos su problema en 24 horas.

UGREEN Adaptador USB Tipo C a Jack 3.5mm, 90 Grados Adaptador USB C Jack, Mini Convertidor de Auriculares Compatible con Xiaomi Mi10, Mi8 Lite, Mix 3, OnePlus 8/7/7T, Huawei P40, P30, P20, Mate 30Pro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Perfecto para Móviles sin Conector de 3,5 mm:UGREEN adaptador USB-C a Jack le permiete conectar los auriculares a su móvil que sólo tiene puerto USB-C. Es ideal para usarlo con los auriculares, cascos, estéreo del automóvil, el equipo Hi-Fi doméstico, altavoz u otros dispositivos de puerto de 3,5 mm, se escucha música con buena calidad de sonido. Además el adaptador usb c a 3.5mm también admite funciones de control de micrófono y en línea como Volumen +/-, Canción siguiente o anterior.

Compatibilidad Limitada:El conversor usb-c a jack audio 3.5mm no tiene el chpset DAC, solo funciona para los nuevos teléfonos que no traen jack de auriculares, como Xiaomi Mi 10 Pro/10/9/9 Pro/9 SE/8/8 Lite/ 8 SE/ 6/ 6X/ A2/MIX 3/ MIX2/2S, Note 3/ Black Shark 2/ Black Shark Helo, Huawei P40/P40 Pro/P30 Pro/P20 /P20 Pro/Mate 30 Pro/ 20 Pro/20 RS/Mate 10 Pro/Mate RS/ Nova 7 Pro/Nova 7/Nova 6/Nova 5 Pro/5/ 5T/ MediaPad M6/M5, M5 Pro/ MatePad Pro, OnePlus Nord / 8T/ 8/8 Pro / 7T/7T Pro/7 Pro/ 7/ 6T

Sonido Estéreo de Alta Fidelidad: Está bien fabricado, UGREEN adaptador USB tipo C en ángulo a conector para auriculares le brinda un sonido estéreo de alta fidelidad sin igual, no se pierde calidad de sonido y se escucha muy nitido. El convertidor de USB-C a jack de 3,5 mm adopta un filtro de condensador para reducir la interferencia causada por la corriente y mejora la relación señal / ruido. Sumérjase en el mundo de la música de alta calidad con este adaptador de audio estéreo USB C.

Diseño Amigable y Elegante: El adaptador de USB-C a jack de 3,5 mm con el creativo diseño en ángulo de 90 grados reduce en gran medida el daño a este adaptador de conector de audio tipo C, que es ideal para jugadores que necesitan comunicarse continuamente con socios y conductores de automóviles que responden llamadas telefónicas con auriculares o usan el teléfono como Navegacion GPS.

Portátil y Práctico: UGREEN conector de audio usb c a 3.5mm es un adaptador ligero y da buena calidad de sonido.Se adapta súper bién tanto en el lado tipo c como en el jack 3.5. El conector tiene la funda aluminio, apariencia de bién constrido y resistente. Fácil de guardar este adaptador de micrófono de audio USB-C en su bolsillo o bolsa de viaje.

Apple Adaptador de USB-C a Toma para Auriculares de 3,5 mm € 9.99 in stock 1 new from €9.99

8 used from €5.85

Amazon.es Features El adaptador de USB-C a toma para auriculares de 3,5 mm te sirve para conectar accesorios con clavija de 3,5 mm, como auriculares o altavoces, a tus dispositivos con USB-C.

Compatibilidad modelos de iPad: iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.a y 4.a generación), iPad Pro de 11 pulgadas (1.a y 2.a generación)

Compatibilidad modelos de MacBook Air: MacBook Air (M1, 2020), MacBook Air (Retina de 13 pulgadas, 2020), MacBook Air (Retina de 13 pulgadas, 2018‐2019)

Compatibilidad modelos de MacBook Pro: MacBook Pro (13 pulgadas, M1, 2020), MacBook Pro (13 pulgadas, 2020, cuatro puertos Thunderbolt 3), MacBook Pro (13 pulgadas, 2020), MacBook Pro (16 pulgadas, 2019), MacBook Pro (13 pulgadas, 2016‐2019), MacBook Pro (15 pulgadas, 2016‐2019)

Compatibilidad modelos de MacBook: MacBook (Retina de 12 pulgadas, principios de 2015‐2017)

OcioDual Adaptador de Conector USB Tipo C Macho a Jack 3.5mm TRRS OMTP Hembra Blanco Mini Cable Conversor Audio Sonido Estéreo € 1.75 in stock 2 new from €1.75 Check Price on Amazon

Compatible: Huawei (P40, P30, P20, Mate (30, 20, 10)), Xiaomi Mi (11, 10, 9, 8, 6, A2), OnePlus (8, 7, 6), Google Pixel (5, 4, 3, 2). Nota: NO COMPATIBLE con smartphones con conector jack 3.5mm. NO COMPATIBLE con celulares que necesiten un conector USB-C más largo del conector USB-C estándar (6mm.). NO COMPATIBLE con los botones de control integrados en los auriculares. Teléfono y otros accesorios NO INCLUÍDOS.

ESR Adaptador Jack USB-C a 3,5mm PD para Auriculares, 2 en 1 Tipo C Audio Adaptador para Aux, Estéreo, Carga rápida para iPad Pro 11/12.9 2020/iPad Air 4, Samsung S21 Ultra/S21/S20/S10/S9, Xiaomi,Gris € 16.99 in stock 4 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

SOPORTA CARGA RÁPIDA: Este adaptador admite carga rápida PD 2.0 y QC 2.0, con una salida máxima de 30W. NOTA: Si el adaptador no funciona, enchufa los auriculares y el cable de carga en el adaptador ANTES de conectar el adaptador en el teléfono.

CHIP DAC PREMIUM HI-RES INTEGRADO: Su chip DAC Premium integrado garantiza una transmisión de audio estable y de alta fidelidad (24 bit/96 khz).

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los dispositivos USB-C y de 3,5 mm, como teléfonos, tablets, portátiles y auriculares. Entre los dispositivos compatibles se incluyen Google Pixel 4/4 XL / 3/3 XL, Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra/S10+/S10 /S10e/S9/S8/Note10, iPad Pro 2020/2018 y otros.

Adaptador de Conector para Auriculares USB C de 4 Piezas, Tipo C a Cable de Audio Auxiliar Hembra de 3,5 mm, Blanco y Negro € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Material de calidad: mantiene la calidad de sonido original de sus auriculares, el diseño duradero de la carcasa de TPE es más resistente al desgaste y a la corrosión, mejorando la capacidad anti-interferencia

USB C de 3,5 mm: compatible con reproducción de música y llamadas le permite continuar usando sus productos favoritos de 3,5 mm, disfrute de sus canciones favoritas en cualquier auricular

Calidad de sonido: construido con los mismos materiales de grado que las marcas de auriculares; Los contactos de chip inteligente incorporados aseguran la experiencia de sonido limpio posible

Compatibilidad: Adaptador de conector de audio para auriculares de USB-C a 3,5 mm para teléfonos usb tipo c READ Los 30 mejores Mi Box Tv de 2021 - Revisión y guía

Adaptador USB C a conector jack de 3,5 mm tipo C para auriculares, compatible con Huawei P40/P30 Pro P20 P20 Pro Mate 30 Pro / Mate 20 Pro / Mate 10 Pro / M5 OnePlus 8/7T/7 Xiaomi Mi 9/8 Pro, etc € 6.99 in stock 1 new from €6.99

1 used from €6.85

Amazon.es Features 【Amplia compatibilidad entre USB C y adaptador de auriculares:】 Adaptador de auriculares USB C con chip DAC incorporado de alta calidad, compatible con teléfonos móviles con conexión USB-C, pero sin puerto de audio de 3,5 mm. U11 / U12, Huawei P40, Huawei Mate 30 Pro / P30 Pro / P20 Pro / P20, Xiaomi Mi 9. / 9 SE / Samsung Galaxy S20 / S20 UltraNote 10 / Note 10 + / Pro 2018, etc.

【Chip DAC para una calidad de sonido superior:】 Dongle de audio USB C a Aux con chip DAC integrado de alto rendimiento para una calidad de sonido de alta fidelidad de hasta 96 KHZ a 24 bits. El conector de 3,5 mm tiene una superficie chapada en oro gruesa que garantiza una transmisión de sonido estable y sin errores con una pérdida mínima de calidad.

【Diseño de estiramiento en relieve】: Con el diseño de estiramiento en relieve, este adaptador puede pasar más de 40,000 pruebas de flexión, lo que hace que este usuario sea mucho más duradero.

【Dongle USB-C 3.5 multifunción】: con este adaptador auxiliar USB-C compacto, puede escuchar música y contestar llamadas con sus auriculares. También admite funciones de control de cable como control de volumen del micrófono, funciones de pausa y reproducción y juego, plug and play, muy fácil de usar.

【Fácil de transportar:】 Con una longitud de cable corta de 11 cm, el pequeño adaptador USB para toma C se puede llevar fácilmente en su bolsillo. No es necesario instalar ningún controlador. Plug and play, ideal para conectarse a su teléfono para escuchar música mientras corre, viaja o viaja.

JSAUX Cable USB C a Auxiliares 1M Cable USB C a Jack 3.5mm,Adaptador de Auriculares Auxiliares para Coche para Samsung 20,Samsung Galaxy Note10,Huawei P30 P20 Mate 20 30-Rojo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【Conecte el USB C a 3,5 mm】 Conecte el dispositivo USB C directamente a la radio del automóvil, el sistema estéreo, los altavoces externos o los auriculares y escuche música. No se admite la conexión de auriculares para responder o realizar llamadas. Cuando el auricular está conectado, el volumen solo se puede controlar en el teléfono. Nota: Desactive la función "Desactivar el enrutamiento de audio USB" en el teléfono; de lo contrario, no se podrá establecer la conexión.

【Calidad de sonido y señal】 Chip decodificador DAC incorporado, bajo consumo de energía, rendimiento de decodificación excelente y estable, soporte máximo para la frecuencia de muestreo de audio de 24 bits / 96 kHz. El uso de cobre esmaltado de alta calidad como cable de transmisión de señal puede garantizar que la transmisión de la señal sea estable y no se interrumpa en el uso diario. Nota: La salida de audio máxima real depende del dispositivo de auriculares.

【Dispositivos compatibles】 compatibles con Huawei Mate 30/30 Pro / 20/20 Pro / 10/10 Pro, P30 / P30 Pro / P20 / P20 Pro, Mate RS, Nova 5/5 Pro, Honor 20/20 Pro / V30 / V30 Pro, Samsung Galaxy Note 10 / S20 / A8 / A80, OnePlus 6T / 7/7 Pro / 7T / 7T Pro, Xiaomi 6 / 6X / 8/8 SE / 9/9 SE / 10, MiX 2 / 2S / 3 , Google Pixel 2 / 2XL / 3 / 3XL / 4, HTC 10/11/12 / Ultra, Sony Xperia XZ2, ipad pro 2018/2020.

【Nylon trenzado y duradero】 Los conectores estándar USB C y de metal de 3,5 mm con resistencia a la corrosión ofrecen una conductividad máxima y una conexión fuerte para conexiones confiables. El cable de nailon robusto y flexible tiene una función de protección contra torceduras que ofrece una doble protección contra la rotura del cable. Una funda protectora de nailon trenzado protege el cable y evita enredos y enredos innecesarios de cables USB C a Aux 3,5 mm.

【Diseño de tensión de alivio】: Con el diseño de tensión de alivio, este cable macho de USB-C a 3,5 mm puede soportar más de 40000 pruebas de flexión, lo que hace que este adaptador sea mucho más duradero.

Iriisy Adaptador USB C a Jack 3.5mm Adaptador de Auriculares, Audio 2 in 1 Accesorios Soporta Adaptador Conector de Auriculares 3.5 mm Jack Dongle Adaptador AUX (Rojo) € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Amazon.es Features ⚠️Nota:Compare los modelos compatibles en detalle antes de comprar.

Ampliamente compatible con los principales dispositivos digitales del mercado. El puerto macho equipado con una función de carga adicional puede coincidir perfectamente con el nuevo teléfono tipo C, también funciona para la tableta USB-C.

La potente protección externa del núcleo de la línea de audio usb tipo c es de material TPE, no es fácil de romper y es más duradero, lo que evita la fractura de las articulaciones.

Puede permitirle conectar el teléfono móvil, el estéreo del automóvil, el altavoz, etc.

Plug and play, adecuado para teléfonos inteligentes tipo C sin conector para auriculares de 3,5 mm. El nuevo diseño para el nuevo teléfono tipo C también funciona para la tableta USB C.

JSAUX Adaptador USB C a Jack 3.5mm, Chipset DAC Adaptador Auriculares Tipo C Compatible para Samsung S20, Note 10, Mi 9, Mi A2, Pixel 4/3/2, OnePlus 8/7, Huawei P30 Pro -Gris € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features 【Chip de reducción de ruido DAC inteligente de 24 bits / 96 kHz H】 : JSAUX adaptador usb tipo c a jack 3.5mm está equibado con chip DAC de de alta resolución para lograr una capacidad de salida de audio de 24bits/96 kHz y 16bits/ 192kHz, mejorar la relación señal / ruido, disminuir la tasa de frecuencia y mantener el original calidad de sonido. ¡Obtenga una experiencia de audio de alta fidelidad sin pérdidas, sin ruidos y de alta fidelidad!

【Amplia compatibilidad】Debido al chip DAC, JSAUX adaptador usb tipo c macho a jack 3.5mm hembra admite la mayoría de los dispositivos USB C. Es compatible con Huawei P40/P30/P30 Pro/P20/P20 Pro, Mate 30/20/10 Pro,Samsung Galaxy S20/S20 +/Note 20/Note 10/Note 10 +/A8/A80, OnePlus 6T/7/7 Pro/7T/7T Pro, Xiaomi 6/6X/8/8 SE/9/9 SE/10, Google Pixel 2/2XL/3/3XL/4, HTC 10/11/12. Además,el adaptador admite la conexión con el dispositivo USB C para reemplazar la conexión del jack original defectuosa.

【Sonido Estéreo de Alta Fidelidad】 JSAUX adaptador usb c a jack 3.5mm tiene el chip DAC avanzado que proporciona un sonido de alta frecuencia y alta resolución y mejora la capacidad de los auriculares. El cobre esmaltado proporciona la máxima conductividad. Los blindajes de 2 capas (cubierta de TPE más trenza de nylon) protegen el audio contra RF, EM y la interferencia del bucle de tierra.¡No pierde calidad de sonido ni crea interferencias!

✔【Adaptador Tipo C a Jack 3.5mm】 Este pequeño adaptador es perfecto para los nuevos teléfonos que no traen Jack de auriculares. Le permite escuchar música y responder llamadas. El mini adaptador da buena calidad de sonido, aspecto sóbrio y bonito es compatible con los auriculares CTIA y OMTP, soporte la función de micrófono y control remoto como control de volumen, pausa y reproducción.

❤ 【Lo que obtienes】: Este adaptador para auriculares es muy pequeño, portátil y excelente para llevar.El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libre de enredos y eterna. y Ofrecemos este adaptador USB C a conector de auriculares de 3,5 mm con 18 meses de garantía y un servicio al cliente en línea amigable, ¡disfrutemos de la música juntos!

UGREEN Adaptador de Auriculares USB C a Jack 3,5 mm, 2 en 1 Auxiliar & Carga Rapida con Chipset DAC para iPad Pro, Samsung Galaxy S20 FE S21 S20, Huawei P40 P30 Pro, OnePlus 8 7, Xiaomi Mi 10 9, Mi A2 € 17.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Formidable DAC Chipset: Adaptador de Auriculares USB C a Jack 3,5 mm está equibado con chip DAC de de alta resolución para lograr una capacidad de salida de audio de 24 bit/96KHz y 16bit/48KHz, mejorar la relación señal / ruido, disminuir la tasa de frecuencia y mantener el original calidad de sonido. ¡Obtenga una experiencia de audio de alta fidelidad sin pérdidas, sin ruidos y de alta fidelidad!

2 en 1 Auxiliar & Carga Rapida: Este adaptador USB C a Jack 3,5 mm puede conectar su teléfono movil a auriculares, altavoces o automóvil de 3.5 mm para escuchar música y cargar su teléfono movil al mismo tiempo. El adaptador USB C a jack 3.5 da buena calidad de sonido, aspecto sóbrio y bonito es compatible con los auriculares CTIA y OMTP, soporte la función de micrófono y control remoto como control de volumen, pausa y reproducción.

Sonido Estéreo de Alta Fidelidad y Carga Rapido QC 3.0 / PD 3.0: UGREEN adaptador usb c a jack 3.5mm tiene el chip DAC avanzado que proporciona un sonido de alta frecuencia y alta resolución y mejora la capacidad de los auriculares. es compatible con la carga rápida PD 3.0 (power delivery) y QC 3.0 (Quick charge 3.0). Ofrece Carga estándar de 5V 2A , carga rapido QC 3.0 de 9V 2A y carga rapido PD 3.0 de 15V 2A.

Amplia Compatibilidad: El adaptador Auriculares USB C a Jack 3,5 mm cuenta con un chip VL103+ALC4030, es compatible con iPad Pro 2020, iPad Pro 2018. Samsung Galaxy S21, S20 FE, S20, S20+, S20 Ultra, Note 10, 10+, A60, A80, A90, Oneplus 8 pro, 8, 7T Pro, 7T, 7Pro, 6T. Huawei P40, P 40 Pro, P30 Pro, Mate40, Mate 30 Pro, Mate 20 Pro, Honor 20 Pro. Xiaomi M10 Pro, Mi9, Mi9 Pro, Mi 9 SE, Note8, Note 7.

Robusto y duradero: la cubierta de aleación de aluminio con una disipación de calor óptima puede prolongar la vida útil del adaptador auxiliar y las excelentes propiedades de enfriamiento le brindan hápticos cómodos durante un funcionamiento prolongado. El enchufe de metal USB tipo C y la toma de corriente están firmemente asentados en su dispositivo y tienen una buena resistencia a la desconexión y el enchufe repetidos.

Iriisy Adaptador USB C a Jack 3.5mm Adaptador de Auriculares, Audio 2 in 1 Accesorios Soporta Adaptador Conector de Auriculares 3.5 mm Jack Dongle Adaptador AUX (Plata) € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Amazon.es Features ⚠️Nota: Este producto no es adecuado para Samsung, tenga cuidado al elegir.

AMPLIA COMPATIBLES Xiaomi:Mi 10/Mi 10 Pro, Mi 9/Mi9 SE, Mi 8/Mi 8 SE, Mi 6, Mi A2, Mix 3, Mix 2/Mix 2S, Mix 1;Huawei:P40/P40 Pro/P40 Pro+, P30/P30 Pro,P20/P20 Pro,Mate 30/20/10 pro, Nova 5/5 Pro; Honor: V30 / V30 Pro, Honor 20 / 20 Pro,Honor Note 10, Magic2, MediaPad M5 /M6

Plug and play, adecuado para teléfonos inteligentes tipo C sin conector para auriculares de 3,5 mm. El nuevo diseño para el nuevo teléfono tipo C también funciona para la tableta USB C.

Puede permitirle conectar el teléfono móvil, el estéreo del automóvil, el altavoz, etc.

La potente protección externa del núcleo de la línea de audio usb tipo c es de material TPE, no es fácil de romper y es más duradero, lo que evita la fractura de las articulaciones.

UGREEN Adaptador USB C a Jack 3.5mm, Adaptador Auriculares Tipo C Aux HiFi Esteréo Compatible con Xiaomi Mi10/9/8/6, Mi A2/Mix2, Huawei P40/P30Pro/P20,Mate30Pro, OnePlus 8 7T 7 Pro 6T, Moto Z2, Plata € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features ADAPTADOR USB C A JACK: El adaptador de Audio USB C a 3.5 mm convierte el puerto USB Tipo C al puerto de audio de 3.5 mm, perfecto para conectar auriculares de 3.5 mm a los nuevos teléfonos inteligentes USB Tipo-C. Le permite escuchar música y responder llamadas. Funcionan los botones y micrófono de los auriculares.

AMPLIA COMPATIBLES: Admite reproducción de música y llamadas para la mayoría de los teléfonos inteligentes USB C,tales como Huawei P40/P40 Pro/P30 Pro/ P20/P20/ P20 Pro/Mate30 Pro/Mate 20 Pro/Mate 10 Pro, Honor Note 10, Magic Honor 2, Xiaomi Mi10 Pro,Mi 9/9 SE/Mi 8/Mi 8 lite/ Mi8 SE /Mi 6/ Mi 6X / Mix 2S/Mix 2/ Note 3 /Nova 5/ 5 Pro/Black Shark, Nubia Z17. Oneplus 8/ 8 Pro/ 7T/7Tpro/ 7/7Pro,6T,Sony Xperia 1/XZ2 Compact.ZTE Nubia Z17 y más

CALIDAD DE SONIDO IMPRESIONANTE: El adaptador Tipo C de 3,5 mm está hecho de cobre libre de oxígeno, proporciona máxima conductividad y durabilidad. Además, el adaptador de audio USB C sin compresión de señal mantiene el sonido más claro y puro, no hay ruido.

RESISTENTE Y DURADERO: El cable trenzado de nylon hace un buen trabajo de resistencia a la flexión en comparación con la cubierta de ABS habitual, proporcionando una protección eficaz contra la rotura del cable. Conector de audio estándar de 3,5 mm y conector USB C admiten hasta 10,000 veces las inserciones.

PEQUEÑO Y PORTÁTIL: Diseño compacto y liviano, ocupa poco espacio y es fácil de poner en su bolsillo o cartera.

POSUGEAR Adaptador USB C a Jack 3.5mm, Adaptador Auriculares Tipo C Mic Chipset DAC para Samsung S20/S20 Plus/Note20, Huawei P40, Mate30/20, Pixel 4/3, Xiaomi Mi 10/9/8,[2 Pack] € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features ♬ 【Adaptador Jack a USB C】 Con este Adaptador USB Tipo C a Jack 3.5 mm, su teléfono inteligente USB C se puede conectar a auriculares, audífonos, parlantes y otros dispositivos de audio. Es posible realizar llamadas, controlar el volumen y hacer una pausa a través de las teclas de función del auricular. Para que pueda seguir escuchando música o tener una videollamada con su amigo. Las señales de audio digital de 96 KHz le brindan un sonido y una calidad de voz excepcionalmente claros.

♬ 【COMPATIBILIDAD FUERTE】 Con el último chip actualizado, este USB C a Jack 3.5 es compatible con todos los dispositivos con puerto USB C, como Samsung S20 / S20 + / S20 Ultra / S20 FE / Note 20 / Note 10 / Nota 10 + / S9 / S9 + / S8 / A70, iPad Pro 2020/2018, MacBook Pro, OnePlus 8/8 Pro / 7T Pro / 7T / 7/7 Pro / 6T, Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 9 Pro / Mi 9 / Mi 9 SE / Mi 8, Google Pixel 4XL / 4 / 3XL / 3 / 2XL, Huawei P40 / P40 Pro / P30 Pro / P20 / P20 Pro / Mate 30 Pro / Mate 20 Pro, etc.

♬ 【Excelente calidad de sonido】 Tipo C a Jack 3.5 Elija el chipset inteligente DAC de alta resolución para garantizar una calidad de sonido auténtica y natural sin distorsión. Admite salida de audio de hasta 96 kHz y 24 bits. Proporciona una señal estable y admite menos pérdida de música estéreo.

♬ 【Más duradero y con una vida útil más larga】 El adaptador auxiliar USB C (macho) a jack de 3,5 mm (hembra) combina carcasas de aleación de aluminio pulido con una avanzada funda de nailon trenzado. Cada vez que haga una llamada y escuche música, escuchará un sonido cristalino. Resistente al desgaste y a la corrosión y sin problemas.

【Lo que obtienes】 2x Adaptador Tipo C a Jack 3.5, nuestra garantía de 18 meses y un servicio al cliente amigable.

POSUGEAR Cable USB C a Jack 3.5 mm,Tejido de Malla de Algodón Adaptador Tipo C a Jack 3.5mm Compatible con Huawei P20/P30/P40/Mate 30, Samsung S20/20+/S10/Note 10/S9/S8 (1M) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features 【Cable USB C a Jack 3.5 mm】: El Cable USB C a Jack 3.5 mm se puede utilizar para teléfonos inteligentes o tabletas de tipo USB C para conectarse al audio doméstico, altavoces, sistemas de audio coche, auriculares y otros dispositivos. Con este cable USB c a jack de 3,5 mm, puede conectar perfectamente su teléfono móvil a su conector de audio estándar de 3,5 mm o puerto de entrada auxiliar sin equipo de audio bluetooth y disfrutar de la música con sus amigos en cualquier momento

【Plug and play y calidad de sonido de alta calidad】: este Adaptador USB Tipo C a Jack 3.5 mm no requiere software, controladores ni una instalación complicada. Y utilizamos chips de audio de alta calidad para garantizar la transmisión estable y sin pérdidas de señales de audio, brindarle transmisión de música de alta calidad y calidad de sonido HIFI, para que pueda disfrutar del mundo de la música externa de alta calidad.

【Suave y duradero】 Este cable jack de 3,5 mm a usb c está hecho de malla de algodón y carcasa de aleación de aluminio. A diferencia del hilo trenzado de nailon, la trenza de malla de algodón proporciona durabilidad al tiempo que conserva la suavidad del hilo en sí. Los enchufes en ambos extremos están chapados en oro, lo que mejora la resistencia a la corrosión y extiende en gran medida la vida útil del conector.

【Amplia compatibilidad】 El cable auxiliar de audio USB C a jack 3,5 mm POSUGEAR es adecuado para la mayoría de los teléfonos inteligentes y tabletas USB C para transferir audio a equipos de audio como audio de automóvil / audio doméstico. Compatible con Samsung S20 S20 + Note 10, Huawei P40 / P40 Pro / P30 Pro / P20 / P20 Pro / Mate20 Pro / Mate10 Pro, Google Pixel 2/3/4 XL, Xiaomi y otros dispositivos Tipo C.

【Lo que obtienes】 POSUGEAR 1 x 1 m de cable de 3,5 mm Jack a USB C. Nuestra garantía de 18 meses y un servicio al cliente amigable. READ Los 30 mejores Tamron 150-600 G2 de 2021 - Revisión y guía

EasyULT 2 en 1 Adaptador USB Tipo C a Jack 3.5mm AUX, USB C Adaptador, USB C Adaptador para Auriculares, Compatible con Huawei P30 Pro, Mate 30 Pro, Mate20 Pro, Xiao mi9/8(Negro) € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Amazon.es Features 2 en 1 Adaptador USB Tipo C a Jack 3.5mm, perfecto para el nuevo teléfono usb c sin conector de audio de 3,5 mm. Para teléfonos móviles con un solo puerto Type-C, su vida sería más conveniente con este adaptador 2 en 1.

El material duradero, la larga vida útil, el conector de metal tipo C resistente a la corrosión y la robusta carcasa de aleación de aluminio hacen que el adaptador Aux a USB C sea mucho más duradero.

Este adaptador usb tipo c a jack 3.5 mm ofrece una señal de audio sin comprimir para garantizar una calidad de audio 100% original y brindarle la mejor experiencia auditiva. lo que sirve para una pérdida de señal mínima y una calidad de sonido sin ruido.

Plug & Play, ideal para conectarse a su teléfono celular para disfrutar de la música mientras trota, en el camino a trabajo o mientras. el cable trenzado de nylon hace un buen trabajo de resistencia a la flexión, proporcionando una protección eficaz contra la rotura del cable.

Amplia compatibilidad, el adaptador de audio es adecuado para dispositivos con puerto tipo C, especialmente diseñado para Huawei P30 Pro, P20 Pro, Mate 30 Pro, Mate 20 Pro, Mate 10 Pro, Nova 5 Pro, Xiao mi Mi9, Mi8, 6A, MIX2, MIX2S, Mi A2, Mi 6, OnePlus 7 Pro. (No es compatible con iPad Pro, HTC, Google Pixel, Samsung y otros dispositivos con una toma de 3,5 mm).

Jack USB C, Adaptadores de Audio de USB Tipo C a Auricular de 3,5 mm, Cable Adaptador Convertidor de USB C Audio para Huawei P20/P20 Pro/P30/P30 Pro, Xiaomi 6/8, Mix 2/3, OnePlus6T € 9.99 in stock 3 new from €9.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Compatible con]:El adaptador de audio de USB C a 3,5 mm, Compatible con los dispositivos con USB C como Huawei P20/P20 Pro/P30/P30 Pro, Xiaomi 6/8, Mix 2/3, OnePlus6T, OnePlus 7 Pro, Lenovo (modelos sin conector de 3,5 mm).

[Muy portátil]: hecho con material de alta calidad y duradero. largo 9CM,Pequeño y exquisito.

[Durable y flexible]:chips con la tecnología más avanzada, el adaptador se adapta perfectamente. y espacios son una degradada Picturemate música de alta calidad segura.

Qué te llevas: Pack de 2 adaptadores de USB tipo C a toma de auricular de 3,5 mm de calidad superior.

Pequeño y exquisito, largo 9CM. auriculares tipo C es muy pequeño, liviano y muy portátil. Puede guardarlo en su bolso o bolsillo y disfrutar su música favorita con su teléfono en cualquier momento y en cualquier lugar

Premium Cord USB-C a 3.5mm Auriculares Adaptador USB 3.1 Tipo C Macho a Jack AUX Audio para Huawei P20/P20 Pro/P30/P30 Pro, Xiaomi 6/8, Mix 2/3, OnePlus6T etc. € 1.62 in stock 1 new from €1.62

Amazon.es Features El adaptador le permite convertir señales de audio desde los auriculares y emitir a la toma de 3,5 mm.

Conector de entrada: USB tipo C – Conector de salida: 3,5 mm hembra

Instalación sin configuración.

Color: Blanco – Longitud: 10 cm – Funciona con nuevos dispositivos USB 3.1 Gen 2 tipo C que admiten los modos DisplayPort de la vida útil como MacBook, Chromebook y Asus Zen AIO

Mac, Windows, tablets, dispositivos móviles (Samsung S8 / S8 Plus, Note 8, LG G5, Mate10, LG V300, HTC U Ultra), etc.

yootech Adaptador USB C a Jack 3,5mm Auriculares, Conector Tipo C a Cable Auxiliar de Audio para Aux,Stereo,Auriculares,MacBook,Samsung S20/S20+/Note 10/A80,iPad Pro,Huawei P30 Pro/P20/P20 Pro etc € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features [COMPATIBILIDAD AMPLIA] Este conector USB C a auriculares de 3,5 mm tiene una compatibilidad más amplia que otros adaptadores de tipo c a 3,5 mm, es compatible con la mayoría de los teléfonos tipo C como Samsung Galaxy S20 Ultra / S20 / S10 / S9 / S8 Plus, Note 10 / 10+ / 9/8, Google pixel 4/3/2 / XL, iPad pro, Huawei, One plus 6T / 7 / 7Pro y más.

[SONIDO DE CALIDAD HI-FI] Chip DAC integrado que permite un sonido de alta fidelidad de hasta 96 khz-24 bits, le brinda un sonido de mayor fidelidad y garantiza un sonido nítido, sin artefactos ni distorsiones. El excepcional convertidor de audio digital (DAC) USB-C convierte perfectamente las señales analógicas en digitales. Asegúrese de capturar cada señal de nota.

[DISEÑO ROBUSTO Y DURADERO] Conector de aluminio y cable TPE de calidad, que hace que este adaptador de USB C a auriculares de 3,5 mm sea mucho más duradero y ayuda a prevenir daños causados por enredos y rayones. Con el cable de 11,5 cm de largo, lo hace fácil y cómodo de llevar, incluso para guardarlo en su bolsillo, bolso u otros lugares.

[MÚSICA Y LLAMADAS] Este adaptador USB C a audio admite reproducción de música y llamadas. Tome lo mejor de los auriculares CTIA/OMTP Android y Apple. Ya sea que esté llamando o escuchando la canción, la calidad del sonido es muy buena y no hay sonido actual, o cualquier degradación en los agudos, medios o graves. Todos los diferentes géneros musicales surgen con una fidelidad muy clara.

[PEQUEÑO Y PORTÁTIL] Posee un diseño pequeño y compacto y no molesta sobresalir de sus teléfonos por sus auriculares. Este práctico adaptador que se puede transportar sin problemas para conectar los dispositivos Aux Audio a una MacBook Pro u otros dispositivos con puertos USB-C

POSUGEAR Adaptador USB C a Jack 3.5mm, Adaptador Auriculares Tipo C Mic Chipset DAC para Samsung S20/S20 Plus/Note20, Huawei P40, Mate30/20, Pixel 4/3, Xiaomi Mi 10/9/8 [3 Pack] € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features ♬ 【Adaptador Jack a USB C】 Con este Adaptador USB Tipo C a Jack 3.5 mm, su teléfono inteligente USB C se puede conectar a auriculares, audífonos, parlantes y otros dispositivos de audio. Es posible realizar llamadas, controlar el volumen y hacer una pausa a través de las teclas de función del auricular. Para que pueda seguir escuchando música o tener una videollamada con su amigo. Las señales de audio digital de 96 KHz le brindan un sonido y una calidad de voz excepcionalmente claros.

♬ 【COMPATIBILIDAD FUERTE】 Con el último chip actualizado, este USB C a Jack 3.5 es compatible con todos los dispositivos con puerto USB C, como Samsung S20 / S20 + / S20 Ultra / S20 FE / Note 20 / Note 10 / Nota 10 + / S9 / S9 + / S8 / A70, iPad Pro 2020/2018, MacBook Pro, OnePlus 8/8 Pro / 7T Pro / 7T / 7/7 Pro / 6T, Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 9 Pro / Mi 9 / Mi 9 SE / Mi 8, Google Pixel 4XL / 4 / 3XL / 3 / 2XL, Huawei P40 / P40 Pro / P30 Pro / P20 / P20 Pro / Mate 30 Pro / Mate 20 Pro, etc.

♬ 【Excelente calidad de sonido】 Tipo C a Jack 3.5 Elija el chipset inteligente DAC de alta resolución para garantizar una calidad de sonido auténtica y natural sin distorsión. Admite salida de audio de hasta 96 kHz y 24 bits. Proporciona una señal estable y admite menos pérdida de música estéreo.

♬ 【Más duradero y con una vida útil más larga】 El adaptador auxiliar USB C (macho) a jack de 3,5 mm (hembra) combina carcasas de aleación de aluminio pulido con una avanzada funda de nailon trenzado. Cada vez que haga una llamada y escuche música, escuchará un sonido cristalino. Resistente al desgaste y a la corrosión y sin problemas.

【Lo que obtienes】 1x Adaptador Tipo C a Jack 3.5, nuestra garantía de 18 meses y un servicio al cliente amigable.

UGREEN Jack USB C, Adaptador USB Tipo C a Jack 3.5mm Auriculares, Cable de Audio 2 en 1 Aux & Carga Rapida para Huawei P40/ P40 Pro/ P30 Pro/ P20/ P20 Pro, Xiaomi Mi 9/8, Mi Mix 2s, Oneplus 8/7 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Dispositivo compatible: Nota - este adaptador USB C a 3.5 mm solo será compatible con los siguientes teléfonos Huawei P40 Pro/ P40/ P30 Pro/ P20 /P20 Pro / Mate 20 Pro / Mate 10 Pro / Nova 5 Pro; Xiaomi Mi 9 / Mi 8 / Mi 6 / Note 3 / Mix 2 / Mix 2S; Oneplus 8/ 7/ 7 Pro; Smartisan Nut 3 / Pro 2; Nubia Z17 / Z17S. (SOLO compatible con los dispositivos sin conector para auriculares de 3.5 mm)

Carga y audio 2-EN-1: No solo le proporciona un conector adicional de 3.5 mm que combina perfectamente con todos los dispositivos, sino también un puerto de carga efectivo que admite una corriente de carga rápida de hasta 1.5A. Específicamente, también es compatible con la función de control remoto como micrófono, control de volumen, reproducción y pausa, funciones de cambio de canciones. (Este adaptador de audio USB C no admite control de volumen para auriculares Apple)

Adaptador USB C a 3.5 mm: El adaptador UGREEN USB-C a jack de 3.5 mm está específicamente diseñado para sus últimos dispositivos USB-C que han eliminado el conector de audio de 3.5 mm. ¡Podrá cargar su teléfono mientras escucha música al mismo tiempo! Excelente opción para aprovechar al máximo sus auriculares con conector de 3,5 mm en lugar de comprar uno nuevo. Note: Haga el favor de utilizar los auriculares con clavija TRRS que tengan control remoto

Robusto y duradero: Condensador de filtro incorporado y blindaje multicapa para filtrar el ruido. El cobre esmaltado en el interior garantiza un sonido estable y claro, para brindarle una experiencia de audio impecable. Adaptador de auriculares de audio UGREEN USB C a 3.5 mm hecho de conector de carcasa de aleación de aluminio Hi-Q y cubierta duradera de TPE. Es un ensayo para personas que quieren cargar y escuchar música simultáneamente.

Compacto y ligero: Diseño portátil bien hecho y portátil 2-en-1 USB C a 3.5 mm con solo 10 gy 10 cm, lo suficientemente pequeño como para guardarlo en un bolsillo y bolsa para el trabajo, los viajes y los viajes de negocios.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.