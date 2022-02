Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Acondicionador Sin Aclarado de 2022 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Acondicionador Sin Aclarado de 2022 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Revlon Professional UniqOne Classic, Protector térmico cabello y tratamiento en spray, 150 ml

€ 6.95 in stock 18 new from €6.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

CABELLO SUAVE AL TACTO: Este tratamiento sin aclarado de uso diario repara e hidrata el cabello seco y dañado, y lo deja suave y sedoso al tacto

PEINADOS INTACTOS: No importa si usas el tratamiento UniqOne sobre cabello seco o mojado: este espray acondicionador sin aclarado te proporciona un mayor control sobre tu cabello para que sea más fácil de peinar, sin apelmazarlo

DESENREDADO FÁCIL: Peina tu cabello sin esfuerzo después de usar el espray desenredante de UniqOne; Este tratamiento sin aclarado desenreda el cabello y evita que se formen nudos

FÁCIL DE USAR: Protege tu cabello de forma fácil y rápida aplicando el espray de azahar directamente sobre el cabello mojado y peinándolo para desenredarlo; Si se aplica sobre el cabello seco, basta pulverizar el espray acondicionador para puntas abiertas en la palma de la mano y distribuir el producto por el cabello

REVLON PROFESSIONAL: Descubre los tratamientos para el cabello de nuestra gama multibeneficios UniqOne y devuelve la vida a tu cabello dañado

GLISS - Acondicionador Bifásico Sin Aclarado Express para pelo muy dañado con Keratina Líquida - Ultimate Repair - 6uds de 200ml (1.800ml) - Gama ultra reparación

€ 12.91 in stock 1 new from €12.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

El acondicionador Ultimate Repair de Gliss es adecuado para cabello muy dañado

Gama Ultra Reparación con keratina líquida + sérum de perla, devuelve la Keratina perdida y repara intensamente la estructura del cabello

Reconstrucción de la estructura del cabello con Keratina. Hasta un 90% más de resistencia y brillo

Contiene un 90% de ingredientes de origen natural incluyendo agua

Aplicación: agitar antes de usar. Aplicar después de cada lavado sobre el cabello seco o húmedo secado con una toalla. No aclarar

Revlon Professional Equave Acondicionador Desenredante Cabello Fino 200 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Producto de la colección Revlon Professional Equave

Acondicionador bifásico con resultados inmediatos

Fórmula ligera, enriquecida con queratina

Fase inferior: ayuda a hidratar y nutre la fibra capillar

Resultado: cabello brillante y con más volumen

Nelly Acondicionador Bifásico para Rizos - 400 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Con extracto de té verde

Nutritivo

Desenreda, acondiciona, marca rizo

Para el cabello: Normal

Pantene Pro-V - Acondicionador sin aclarado, 270 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Crema acondicionadora sin aclarado

Combate el encrespamiento durante 24 horas

Devuelve la elasticidad al cabello

Nutre tus rizos en profundidad

Sin efecto acartonado

Moroccanoil Acondicionador Completo Sin Aclarado de Moroccanoil

Free shipping Consultar precio en Amazon

Hidrata y desenreda al momento, a la vez que evita roturas y daños por calor.

Ofrece hasta 72 horas de suavidad.

Contiene aceite de Argán rico en antioxidantes, una hidratante mezcla de superalimentos y aminoácidos para el refortalecimiento.

Schwarzkopf, Acondicionador de pelo - 1 unidad

Free shipping Consultar precio en Amazon

Acondicionador Schwarzkopf

Acondicionador Peluquería Mujer

BC HYALURONIC MOISTURE SPRAY CONDITIONER 200ML

L'Oréal Paris Elvive Balsamo Reparador, sin Aclarado, 150ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Cremoso bálsamo reconstituyente

Sin aclarado

Para pelo dañado

Alfaparf Acondicionador "Leave-In" Nutritivo de Pelo - 200 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Alfaparf Semi Di Lino Moisture Nutritive Acondicionador (Sin amoníaco) 200 ml

Urtekram Acondicionador para Niños en spray sin aclarado BIO, Calendula, 250 ml

El acondicionador en aerosol para niños urtekram con extracto de caléndula facilita el peinado del cabello largo

El acondicionador en aerosol ayuda a desenredar los mechones y mantiene el cabello suave; apto para todo tipo de cabello

Es posible que reciba este producto con un embalaje antiguo, ya que estamos en transición hacia un nuevo diseño; excepto por el diseño, el producto es completamente el mismo

Brand: Urtekram

Para el cabello: Normal

REVLON PROFESSIONAL Equave Kids Green Apple Acondicionador hipoalergénico desenredante para niños 200 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Fórmula hipoalergénicas sin parabenos, colorante, ni sulfatos

Nutre y protege la fibra capilar

Contiene también filtro solar UVA/B

Para el cabello de los niños de entre 3 y 12 años

Enriquecido con queratina para reducir los enredos y evitar la electricidad estática

Moroccanoil Acondicionador Completo Sin Aclarado

Free shipping Consultar precio en Amazon

Hidrata y desenreda al momento, a la vez que evita roturas y daños por calor.

Ofrece hasta 72 horas de suavidad.

Contiene aceite de Argán rico en antioxidantes, una hidratante mezcla de superalimentos y aminoácidos para el refortalecimiento.

Válquer Acondicionador capilar bifásico Reparación Total (sin sulfatos, sin colorantes, sin sal, sin parabenos, sin MIT) para cabellos dañados - 300 ML

€ 12.45 in stock 14 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Acondicionador bifásico con extracto de caviar y proteínas de seda

Innovadora fórmula con efecto desenredado inmediato

Fabricado con agua tratada: purificada

Cosmético con certificación halal; formulado sin sulfatos, sin sal, sin parabenos, sin colorantes y sin alcohol

Laboratorio y fabricante certificado según las normas: iso 9001, iso 14001, iso 22716, aenor i + d + i y certificación halal

Valquer Profesional Acondicionador Bifásico Infantil. Zero%: sin sal, sin sulfatos. Acondicionador niños. For kids - 300 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

No testado en animales

Laboratorio y fabricante certificado según las normas: iso 9001, iso 14001, iso 22716, aenor i + d + i y certificación halal

Fabricado con agua tratada

Postquam - Hair Care | Acondicionador Sin Aclarado Bifasico Hidratante Nutritivo y Suavizante - 500 Ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Acondicionador para cabello que hidrata, nutre y suaviza el mismo para que luzca sano y radiante

Acondicionador con keratina, principios acondicionadores y filtro solar

Acondicionador bifasico que aporta brillo y volumen al cabello

Agitar para mezclar ambas fases y aplicar sobre el cabello limpio y húmedo

No aclarar

Urterkam, Acondicionador de pelo - 250 ml.

Free shipping Consultar precio en Amazon

ACOND. SPRAY ROMERO 250ml ECO URTERKAM

Productos para tu cuidado personal, para tu dieta, para tu salud y para la higiene personal.

Perfecto para tu salud y cuidado personal

Urtekram Acondicionador de Coco en spray BIO, sin aclarado, 250 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

El aceite virgen de coco ecológico y el néctar de coco ecológico que utilizamos provienen de palmeras de los Mares del Sur

El aceite y el néctar de coco ayudan de forma natural a hidratar y nutrir la piel y el cabello. Y, además, tienen un aroma maravilloso, de una dulzura natural

Es posible que reciba este producto con un embalaje antiguo, ya que estamos en transición hacia un nuevo diseño. Excepto por el diseño, el producto es completamente el mismo

Certificado por Ecocert Cosmos Organic, Vegan y Cruelty Free. Bio. 100% libre de silicona, libre de parafina, libre de aceite bruto. Fabricado y diseñado en Dinamarca

Urtekram está certificado para 100% cosmética natural de puramente vegetal ingredientes. la valiosa extracto bio se en casa Urtekram fabricado y el producto terminado más calidad

Revlon Professional Equave Acodicionador Desenredante Cabello Normal/Seco 200 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Desenreda suavemente y protege el cabello

Nutre y protege la fibra capilar

Fórmula bifase, enriquecida con queratina

Protege de daños externos

El embalaje puede variar

Salerm 21 Acondicionador Proteina de Seda Sin Aclarado 100ml (2 UNIDADES)

Salerm 21 es más que un acondicionador y una mascarilla hidratante sin aclarado.

Su fórmula basada en proteínas de seda llega hasta la médula del cabello, cuidando y reavivando el cabello desde el primer uso.

Salerm 21 proporciona brillo y vida a los cabellos y los protege frente agentes externos como el sol, cloro, salitre o calor. Presume de un cabello hidratado y con brillo gracias a la acción de Salerm 21.

Uso mascarilla: en cabellos muy castigados, aplica entre 5 y 10 ml de Salerm 21 y deja actuar 5 minutos. Enjuaga y peina. Uso protector: para evitar roturas del cabello por enredos, aplica una avellana de Salerm 21 en cabello seco y peina como de costumbre.

Uso hidratante: tras el lavado, aplica una avellana de Salerm 21 repartida por todo el cabello, insistiendo en puntas y zonas castigadas. No es necesario enjuagar. Peina como de costumbre.

Salerm Cosmetics 973-06606 Salerm 21 Silk Protein Leave in Acondicionador, 200 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Tipo de Cabello: Todo Tipo de Cabello /, Cabello Seco /, Cabello Dañado

Sin Aclarado: Sin Aclarado

Marca: Salerm Cosmetics

Nombre de la fragancia: Aromatic

Revlon Flex 2 Fases Nutritivo Acondicionador - 400 ml

En conveniente botella de spray para

Adecuado para todos tipos de pelo

Botella de 400 ml

Para un resultado óptimo se pueden leer las instrucciones en la botella

Cantidad por paquete: 1 pieza

Válquer Profesional Acondicionador Especial Rizos, Método Curly Girl, para Cabellos Rizados, Sin Sulfatos, Sin Sal, Rizos Perfectos, Hasta 96% Origen Natural, 300 Mililitros € 14.95

€ 12.45 in stock 11 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rizos bien definidos. Hidratación del cabello. Pérdida del frizz

Método Curly:es un método basado en proporcionar y mantener la máxima hidratación posible para que el cabello rizado pierda el frizz y tenga unos rizos saludablemente definidos.

Formulado sin: siliconas, sulfatos, parabenos, ceras, aceites minerales.

La línea curly girl define la curva natural del cabello ondulado, rizado y afro.

Están formulados con un activo 100% natural derivado del maíz que mejora la retención del rizo, controla el encrespamiento, mejora la resistencia a la humedad.

Urterkam, Acondicionador de pelo - 250 ml. € 6.95

€ 6.66 in stock 3 new from €6.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACOND. SPRAY ALOE VERA 250ml ECO URTERKAM

Productos para tu cuidado personal, para tu dieta, para tu salud y para la higiene personal.

Perfecto para tu salud y cuidado personal

Maurens Acondicionador Hidro Reparador Keratin Concept, con Keratina, Aloe Vera y Aceite de Argán, 1000 ml € 11.55 in stock 3 new from €11.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acondicionador con Keratina, Aloe Vera y Aceite de Argán que protege, reestructura y repara las fibras del cabello de la raíz a las puntas

Forma una barrera protectora sobre el cabello a la vez que proporciona hidratación y suavidad

Mejora la textura del cabello y disminuye su volumen, facilitando el peinado

Aplicar después del champú habitual, dejar actuar unos minutos y aclarar con abundante agua

Johnson's Baby - Acondicionador spray No Más Tirones para niños, 3 x 200 ml € 10.47 in stock 1 new from €10.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acondicionador en spray para niños que elimina los nudos y enredos del cabello fácilmente

Acondicionador sin colorantes, ftalatos, sulfatos y jabón

Facilita el peinado incluso en cabellos largos o rizados

Nuestra fórmula No Llores Más evita las lágrimas y es tan suave en los ojos como el agua más pura.

Probado por pediatras y dermatólogos READ Los 30 mejores Alvarez Gomez Colonia de 2022 - Revisión y guía

Revlon Flex Acondicionador con 2 Fases sin Aclarado - 400 gr € 6.98 in stock 6 new from €4.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En conveniente botella de spray para una aplicación ligera

Adecuado para todos tipos de pelo

Botella de 400 ml

Para un resultado óptimo se pueden leer las instrucciones en la botella

Cantidad por paquete: 1 pieza

Apivita - Acondicionador protector color sin aclarado girasol & miel € 11.10 in stock 9 new from €11.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 218827 Is Adult Product Size 150 ml (Paquete de 1) Language Castellano

Revlon Flex Princess Look Acondicionador 2 Fases sin Aclarado - 400 ml € 6.98 in stock 7 new from €4.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este acondicionador sin aclarado viene en una conveniente botella de spray para una aplicación ligera

Para un resultado óptimo se pueden leer las instrucciones en la botella

Producto para el cuidado personal

Ayuda a desenredar el pelo y proporciona suavidad

Adecuado para todos los tipos de pelo

Nelly Acondicionador Bifásico Nutritivo - 400 ml € 3.30

€ 3.06 in stock 2 new from €2.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con extractos de seda marina

Nutritivo

Desenreda y acondiciona

