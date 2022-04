Inicio » Top News Los 30 mejores Aceite Motor 5W40 de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Aceite Motor 5W40 de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

ACEITE DE MOTOR REPSOL ELITE 50501 TDI 5W40 5 Litros € 21.95 in stock 3 new from €21.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite lubricante sintético válido para cualquier motor de altas prestaciones; su formulación lo hace insustituible en la lubricación de los motores TDI del grupo Seat-Audi-VW-Skoda que utilizan bomba de inyección unitaria

Por sus características es compatible con otros carburantes como el GLP (Gas Licuado del Petróleo) y el GNC (Gas Natural Comprimido), tan comunes en los vehículos de transporte público

Su reducido contenido en cenizas, compatibilidad con sistemas de tratamiento de gases de escape y particular viscosidad, contribuyen por un lado a minimizar los desgastes en las partes críticas del motor, y por otro a reducir las emisiones nocivas de partículas al medio ambiente

Explora nuestra gama de productos

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3 Aceite de Motor 4L € 29.28 in stock 5 new from €29.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Castrol MAGNATEC con tecnología DUALOCK reduce drásticamente el desgaste del motor en un 50%*. Para una protección continua desde cada arranque; Castrol MAGNATEC con tecnología DUALOCK utiliza la combinación de dos moléculas protectoras diferentes; se agrupan en la superficie para crear un potente campo de fuerza protector que reduce drásticamente el calentamiento y el desgaste en ciclos de arranque-parada

50% menos de desgaste durante el calentamiento* Las moléculas inteligentes originales se siguen adhiriendo a los componentes críticos del motor para protegerlo del desgaste durante el calentamiento

50% menos de desgaste en ciclos de arranque-parada* La molécula se adhiere para proteger frente al desgaste en ciclos de arranque-parada

Potente campo de fuerza protector Se unen a nivel molecular para formar un potente campo de fuerza protector

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA C3 API SN Cumple Fiat 9.55535-S2 BMW Longlife-04 Homologación MB 229.31 Renault RN0700/RN0710 READ Los 30 mejores Lector Dvd Externo de 2022 - Revisión y guía

ALL LUBRICANTS SL Aceite DE Motor Elf Evolution 900 SXR 5W40 5 litros € 31.90

€ 27.55 in stock 9 new from €26.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante sintético de altas prestaciones para todos los motores gasolina y diésel. Recomendado para todos los motores de gasolina (multiválvulas, turbos, equipados o no con catalizadores) y diésel turbo alimentados, o no, de turismos y furgonetas

Recomendado para todo tipo de recorrido (ciudad, carretera o autopista) y particularmente para condiciones severas de uso. Todo tipo de uso, incluso las conducciones a alto régimen y deportivas. Excelente protección de los motores, en particular contra el desgaste

Asegura una excepcional limpieza del motor. Excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, disminuyendo la degradación del aceite incluso en los usos más severos

Lubricación inmediata de los piezas del motor desde el momento del arranque en frío, lo que aumenta la vida del motor. Ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de los fabricantes de automóviles en términos de intervalos de cambio alargados

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA : ACEA A3/B4 API : API CF,API SN DAIMLER : MB-Approval 229.5 PORSCHE : Porsche A40 RENAULT : RN0700 ,RN0710 VAG : VW 502.00, VW 505.00 CHRYSLER : CHRYSLER MS-12991 FIAT : FIAT 9.55535-M2

Total Aceite DE Motor Quartz 9000 Energy 5W40 5 litros € 30.10

€ 27.95 in stock 12 new from €24.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite sintético de motor TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY Viscosidad del aceite: 5W40 5 litros Para motores diésel y gasolina. Intervalos de cambio: la resistencia frente a la oxidación de este lubricante permite cumplir con los intervalos de cambio alargados

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 ha sido desarrollado para todos los motores de gasolina (multi-válvulas, turbos, equipados o no con catalizadores) y diesel sobrealimentados o no de vehículos de turismo y furgonetas no equipados con filtro de partículas

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 es apto para las condiciones de uso las más difíciles (autopista, circulación urbana intensa…), en cualquier época del año. Es también perfectamente adaptado a todos los tipos de conducción, particularmente deportiva y a alto régimen. Especialmente concebido para satisfacer las necesidades de los constructores en términos de intervalos de cambio alargados

Prolonga la vida del motor: la estabilidad térmica y resistencia frente a la oxidación que ofrece este lubricante, garantiza cualquier degradación incluso en utilización severa. El QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 permite una lubricación inmediata de los órganos del motor en los arranques en frio, y por lo tanto un aumento de la longevidad del motor

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA A3/B4 API SN/CF VW 502.00/505.00 MB-Approval 229.5 PORSCHE A40 CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-M2

CEPSA Genuine 5W40 Synthetic (5L) Lubricante sintético para vehículos Gasolina y diésel € 24.96 in stock 2 new from €24.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante sintético de muy alto rendimiento, válido para motores de gasolina y diésel, desarrollado para proporcionar los máximos niveles de protección y limpieza del motor

Excepcional rendimiento superando las especificaciones actuales de los fabricantes de turismos más exigentes

Especialmente recomendado para turismos de alta gama, berlinas con altas prestaciones y motorizaciones equ ipad as con sistemas de inyección common-rail y multiválvulas con control eléctronico

También recomendado para vehículos comerciales diésel ligeros; no se recomienda en vehículos equ ipad os con filtros de partículas dpf

Niveles de calidad: acea a3/b4-12 api sn/cf vw 502.00/505.00 mb-approval 229.5 bmw long life-01 porsche a40 renault rn0700/0710 opel gm-ll-b-025 fiat 9.55535-h2/m2/n2 psa b71 2296

REPSOL Elite Competicion 5W-40 Aceite De Motor Para Coche, 5L € 25.17 in stock 3 new from €25.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado a partir de la experiencia aportada por los equipos de competición Repsol, este aceite completamente sintético es capaz de superar con éxito las más altas exigencias a las que es sometido un motor en circuito.

Por eso está recomendado como la mejor elección para los propulsores de los vehículos de turismo más evolucionados y exigentes del mercado, como Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW, etc. marcas que lo incluyen indiscutiblemente entre sus productos más recomendados

Un lubricante sinónimo del éxito de Repsol en competición.

Altura: 32.42 centimeters

Número de pieza:rpp0062jfb

REPSOL Elite Evolution 5W-40 Aceite De Motor Para Coche, 5L € 29.75 in stock 4 new from €29.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite lubricante sintético de máxima calidad especialmente diseñado para los vehículos equiPados con sistemas de tratamiento de gases de escape

Lo hace adecuado en los motores más desarrollados tecnológicamente, y a la vez contribuye a la conservación del medio ambiente minimizando emisiones nocivas de partículas

5l

PETRONAS PET5405 ACEITE DE MOTOR SYNTIUM 3000 AV 5 Litros, Multicolor, 5W40 5L € 32.65

€ 27.60 in stock 15 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite con contenido medio de SAPS, adecuado para todos los tipos de turismos con motores de gasolina y diésel (equipados con sistema de escape de tratamiento posterior) y los vehículos de alto rendimiento más recientes equipados con inyección de combustible, multiválvulas, turbocargadores o supercargadores que operan en las condiciones más severas. También es apto para vehículos con biocombustible

- Extraordinaria resistencia a la oxidación a alta temperatura, lo que proporciona estabilidad de la lubricación y evita averías. - Excelente rendimiento en el control del depósito a alta temperatura para facilitar la conducción y mejorar el motor

- Resistencia a la pérdida por evaporación del lubricante a alta temperatura para detener la degradación térmica permanente y así evitar fallos en el motor debidos al desgaste

- Rendimiento superior del motor. - Mayor ahorro de combustible. - Lubricación instantánea al arrancar

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] API SN, ACEA C3 MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 VW 502 00 / 505 00 / 505 01 Porsche A40 Renault RN0700 / RN0710 GM Dexos 2 Ford WSS-M2C917-A

20 Litros Aceite de Motor 5w40 Acea C2-C3 Motores Disele Y gasolina € 54.15 in stock 1 new from €54.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones: API SM/CF ACEA A3/B4 C3 MB 223.5 VW 506.01 / 505.01 BMW LL 01 PORSCHE OPEL B-028

El SAE 5W40 es un aceite lubricante sintético de grado SAE 5W40 fabricado con una atenta selección de componentes y formulado para proporcionar un rendimiento excepcional en los modernos motores de gasolina o diesel, aspirados o turboalimentados, de los coches más modernos que circulan actualmente, con el fin de garantizar el máximo nivel de protección a los motores de última generación con alta potencia específica.

Excelente limpieza del motor y protección avanzada PRODUCTO COMPATIBLE CON MOTORES DE METANO DE GLP

Gracias a la formulación sintética especial, el Viskoil Luxury SAE 5W40 garantiza el máximo rendimiento en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento y en intervalos de cambio de aceite prolongados.

La elección de las bases sintéticas confiere al producto una extraordinaria estabilidad térmica y oxidativa, así como un excepcional poder de lubricación y reducción de la fricción, con la consiguiente reducción del consumo de combustible.

Castrol POWER1 Racing 4T 5W-40 Aceite de Motor 4L € 42.87 in stock 11 new from €42.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante sintético para motores de 4 tiempos diseñado para motocicletas

Asegura el rendimiento del motor sin sacrificar su durabilidad

Utiliza la tecnología Trizone

Reduce la fricción interna del motor, minimizando las pérdidas de potencia

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3 Aceite de Motor 4L € 33.50

€ 29.28 in stock 7 new from €29.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Castrol MAGNATEC con tecnología DUALOCK reduce drásticamente el desgaste del motor en un 50%*. Para una protección continua desde cada arranque. Castrol MAGNATEC con tecnología DUALOCK utiliza la combinación de dos moléculas protectoras diferentes. Se agrupan en la superficie para crear un potente campo de fuerza protector que reduce drásticamente el calentamiento y el desgaste en ciclos de arranque-parada.

50% menos de desgaste durante el calentamiento* Las moléculas inteligentes originales se siguen adhiriendo a los componentes críticos del motor para protegerlo del desgaste durante el calentamiento.

50% menos de desgaste en ciclos de arranque-parada* La nueva molécula se adhiere para proteger frente al desgaste en ciclos de arranque-parada.

Potente campo de fuerza protector Se unen a nivel molecular para formar un potente campo de fuerza protector.

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA C3 API SN Cumple Fiat 9.55535-S2 BMW Longlife-04 Homologación MB 229.31 Renault RN0700/RN0710 READ Advertencia en Android: 21 Solicite eliminar aplicaciones maliciosas de inmediato

Mobil Super 3000 X1 5W-40 -Lubricante Motor Automóvil, 5 litros € 37.90

€ 29.50 in stock 10 new from €29.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mobil Super 3000 X1 5W-40 es un aceite de motor totalmente sintético que proporciona una larga vida útil del motor para muchos tipos y edades de vehículos y que brinda una mejor protección en un amplio intervalo de temperatura

Los productos Mobil Súper 3000 han sido plenamente comprobados en la industria de manera que usted puede tener la plena confianza de que obtendrá el desempeño que desea de su vehículo. Mobil Super 3000 X1 5W-40 proporciona: - Mejor protección a altas temperaturas - Mejor desempeño en los arranques en frío - Mejor limpieza del motor y mejor prevención de formación lodos - Mejor protección contra el desgaste

Los productos Mobil Super 3000 están formulados para brindarle la confianza de que su motor está recibiendo una protección que va mucho más allá de la que los aceites convencionales o semi-sintéticos pueden proporcionar. ExxonMobil recomienda Mobil Super 3000 X1 5W-40 si con regularidad se enfrenta a condiciones exigentes donde el mismo puede ayudar a combatir los daños causados por el frecuente alto estrés en el motor: - Muchas tecnologías de motores - Motores de gasolina y diésel sin filtros de partículas diésel (DPF) - Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas - Conducción de crucero en carretera y conducción con paradas y arranques en la ciudad - Motores de alto desempeño - Condiciones operacionales normales a frecuentemente severas - Motores turboalimentados y de inyección directa

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo en particular

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] AVTOVAZ (automóviles LADA) Porsche A40 Automóviles Peugeot/Citroën B71 2296 RENAULT RN0700 RENAULT RN0710 VW 502 00 VW 505 00 MB-Approval 229.3 GM-LL-B-025 API CF ACEA A3/B3 ACEA A3 /B4 API SJ API SL API SM API SN JASO MA JASO MA2 AAE (STO 003) Grupo B6 FIAT 9.55535-M2

Castrol EDGE Turbo Diesel Aceite de Motores 5W-40 5L (Sello holandés y francés) € 42.99 in stock 9 new from €42.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5W40

Liqui Moly 9511 - Aceite de motor, Top Tec, 4100, 5W-40, Booklet, 5 L € 58.49

€ 42.24 in stock 7 new from €42.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Limpieza Del Motor

Funcionamiento suave del motor

Probado en turbocompresores y catalizadores

Alta estabilidad de cizallamiento

Alta seguridad de lubricación

Castrol MAGNATEC Diesel Aceite de Motores 5W-40 DPF 5L (Sello alemán) € 52.73 in stock 4 new from €38.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peso del paquete: 4.539 kg

Dimensiones de paquete: 11.4 L x 31.0 H x 25.8 W cm

Idea de regalo

Fácil de limpiar

Shell Helix Ultra 5w-40 Aceite de motor totalmente sintético, 5 litros € 36.70

€ 31.00 in stock 6 new from €31.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; BMW LL-01; MB Approval 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40;Renault RN0700, RN0710; Cumple los requerimientos Fiat 9.55535-Z2; PSA B71 2296; Chrysler MS-10725; Ferrari

MANNOL 42550400500 Extreme 5W40 SL/CF, 5 l € 26.49 in stock 1 new from €26.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SAE 5 W-40.

API SL/CF.

ACEA A3/B3.

Mercedes-Benz MB 229.3.

VW 502.00/505.00.

Mercedes-Benz Aceite Motor Original 229.5 5W40 7 litros € 58.95 in stock 1 new from €58.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MERCEDES BENZ 229.5 5W-40

Más rendimiento debido a una menor fricción. Mercedes-Benz el aceite auténtico motor se asegura de que su motor de su potencial de rendimiento en cualquier momento para poner en práctica plenamente. Sus componentes y aditivos corresponden exactamente a los requisitos especiales de calidad de su motor. Se reduce en gran medida la fricción mecánica - y la máxima eficiencia.

Caja de seguridad en todas las situaciones. A cada temperatura. Su motor está siempre bien protegida con Mercedes-Benz el aceite auténtico motor. Incluso en el frío y el calor extremos, y en situaciones extremas la película lubricante mantiene fiable. Las reservas adicionales aseguran que la película lubricante desarrolla sus propiedades de flujo y lubricantes, incluso en las zonas fronterizas

La resistencia máxima. Esperanza de vida máxima. Menor consumo. Menor consumo. Más potencia.

Recomendacion: Cambio de Aceite cada 15.000 km

Liqui Moly 9510 - Aceite de motor, Top Tec, 4100, 5W-40, Booklet, 1 L € 13.69

€ 11.24 in stock 4 new from €11.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Limpieza Del Motor

Funcionamiento suave del motor

Probado en turbocompresores y catalizadores

Alta estabilidad de cizallamiento

Alta seguridad de lubricación

Motul 102051-4PK Motor Oil - 5 Liter € 33.31 in stock 15 new from €33.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante de altas prestaciones 100% sintético, aprobada por numerosos fabricantes de automóviles.

5L

Especialmente diseñado para los vehículos de última generación, equipados con motores gasolina y diésel inyección directa que respondan a las normas anti-contaminantes EURO 4, 5 o 6, y que exijan un aceite ACEA C3, con elevada viscosidad HTHS (>3.5 mPa.s) y "Mid SAPS", contenido en cenizas sulfatadas (≤0.8%), fosforo (≥0.07 x ≤ 0.09 %) y azufre (≤ 0.3%).

Compatible con catalizadores y filtros de partículas (FAP). Antes de su utilización, siempre consultar manual de mantenimiento del vehículo.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 Aceite de Motor 5L € 53.50

€ 47.50 in stock 9 new from €47.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La gama Castrol EDGE está concebida para liberar el verdadero rendimiento del motor cuando más lo necesite

Los motores actuales están a la vanguardia de la tecnología y la ingeniería: son más pequeños y ultraeficientes. Estos motores avanzados desafían al lubricante con presiones mayores que pueden generar fricción

Castrol EDGE con Fluid TITANIUM transforma físicamente su estructura y se vuelve más sólido en momentos de mayor presión para mantener separado el metal y reducir la fricción. Cuando la presión se reduce, el lubricante vuelve a su estado fluido. Más resistente bajo presión, Castrol EDGE con Fluid TITANIUM transforma su estructura y disminuye en un 20%* la fricción que reduce el rendimiento

[VENTAJAS] - Se transforma hasta convertirse en el más resistente a máxima presión para proteger el motor - Disminuye la fricción que reduce la potencia, a cualquier velocidad y bajo cualquier condición del motor - Sometido a las pruebas independientes más exigentes para verificar su rendimiento - Recomendado por fabricantes de vehículos líderes del mercado - Protege el motor durante todo el intervalo entre cambios de aceite, incluso bajo presiones extremas

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] API SN/CF ACEA C3 MB 229.31/229.51/226.5 VW 502 00/505 00/505 01 dexos2* Ford WSS-M2C917-A RN0700/RN0710 FIAT 9.55535-S2 * GM dexos2 sustituye a GM-LL-A-025/GM-LL-B-025: GB2D0114082

Castrol Magnatec 5W-40 C3 Full Sintético 5 litros € 35.60 in stock 2 new from €35.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Castrol Magnatec 5W-40 C3 es adecuado para su uso en motores de gasolina y diésel de automoción donde el fabricante recomienda un ACEA A3/B4, A3/B3, C3, API SN/CF

Motul 102870 - Aceite de motor 8100 X-cess (5W40, 5L) € 30.99

€ 29.95 in stock 12 new from €28.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motul 102870-4PK Motor Oil - 5 Liter, (Pack of 4)

5 Liter, Pack of 4

Total Quartz Energy 9000 5W-40 Aceite para Motor, 2 x 5 litros (10 litros) € 51.20 in stock READ Vanessa Incondrata: Acuerdo con Phoenix Entertainment 5 new from €51.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 0633643650693 Model 0633643650693 Color ADF-598 Size 5 L

REPSOL Elite Competicion 5W-40 Aceite De Motor Para Coche, 1L € 10.39

€ 8.91 in stock 3 new from €8.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de ajuste: Específico en función del vehículo

Repsol Aceite Motor Elite TDI 50501 5W-40 5 litros (15 litros) € 83.60 in stock 3 new from €83.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este pack económico incluye 3 garrafas de 5 litros.

TRIAX Fleet Supreme 5W-40 Aceite Totalmente sintético para Motores diésel, API CK-4, optimizado para fricción, desempeño Superior en Motores Powerstroke (Cubo de 5 galones) € 139.85 in stock 1 new from €139.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología de aditivos única para una PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE SIN PRECEDENTES, la oxidación y la estabilidad a altas temperaturas. Desgaste un 60% inferior al de los lubricantes líderes y estándares. COMPATIBLE EN TODO LOS RANGOS - Compatible con todos los motores diesel de gran potencia.

ÍNDICE DE VISCOSIDAD MÁS ALTO que cualquier aceite de motor 5W-40, de cualquier marca, con una estabilidad y propiedades de flujo excepcionales. Modificado para la fricción y pre-reforzado con estabilizador VI. Protección inigualable del turbocompresor, no crea depósitos ni cenizas en los cojinetes del turbo (no se quema en el turbo). Hasta un 4% de ahorro de combustible frente a cualquier 15W-40. FLUJO EN FRÍO - Excepcional flujo en frío hasta - 43 °C.

RENDIMIENTO DE POTENCIA EXTRAORDINARIO Incluido el turbodiésel de 6.0 L: ELIMINA LOS PROBLEMAS DE ADHERENCIA ESTÁTICA Y DE INYECTORES que afectan a los motores Power-stroke - No necesita aditivos adicionales - Contiene sistemas de dispersión y control de cenizas de última generación para mantener su motor extremadamente limpio.

CAPACIDADES DE CAMBIO EXTREMAS: Intervalo de cambio de 40.000 kilómetros para camionetas y de 128.000 kilómetros para semicamiones de clase 8*.

¿QUÉ NOTARÁ LA PRIMERA VEZ QUE CAMBIE? - Reducción drástica del ruido del motor. Mejora del ahorro de combustible en al menos un 2%. Intervalos de cambio sustancialmente más largos en comparación con todas las demás marcas. Prácticamente no hay depósitos en los turbos. Mejora significativa de los resultados de los análisis de aceite y de la durabilidad del motor.

Repsol Aceite Motor Elite TDI 50501 5W-40 5 litros (2 litros) € 16.90 in stock 2 new from €16.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VW 502.00/505.00/505.01

ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, C3

Especialmente concebido para proteger el tren de válvulas y el sistema mecánico de inyectores unitarios especialmente los del grupo V.A.G

Desarrollado con aditivos de altas prestaciones

100% SINTETICO

Total 148650 Quartz 9000 5W-40 Aceites de Motor para Coches, 5 litros € 33.50 in stock 5 new from €27.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceites de motor para coches

De alta calidad

Compatible con varios modeles

Castrol EDGE Aceite de Motores 5W-40 1L (Sello alemán) - descontinuado por el fabricante € 31.99 in stock 3 new from €22.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features lubricante Castrol genuina por su motor

Protege su coche

Hace un máximo posible de engineperformance, también bajo condiciones extremas

por un máximo de capacidad de rendimiento

protección sin igual en la mayoría de condiciones diferentes drivingand temparature

