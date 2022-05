Inicio » Top News Los 30 mejores Accesorios Ford Focus de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Accesorios Ford Focus de 2022 – Revisión y guía 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Accesorios Ford Focus veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Accesorios Ford Focus disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Accesorios Ford Focus ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Accesorios Ford Focus pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Volante Aramox, volante de fibra de carbono de ante con costuras para Focus ST RS Mk3 2015-2018 (azul) € 493.93 in stock 2 new from €493.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Montaje: para el estiramiento facial Ford Focus Mk3 2014-2018. Para el estiramiento facial Ford Focus ST Mk3 2015-2018. Para el estiramiento facial Ford Focus RS Mk3 2015-2018.

Alta calidad: el material de fibra de carbono brillante 3K, recubierto con un recubrimiento epoxi de 1 mm de espesor, puede proporcionar protección adicional contra la oxidación. Tiene un acabado superficial de alta calidad y alta resistencia al calor. La fibra de carbono está construida de manera simétrica y uniforme, sin estructura retorcida.

Alto rendimiento: fabrica de acuerdo con las especificaciones estándar y sigue estrictamente el control de calidad de fábrica. El volante está tapizado con fibra de carbono / gamuza para proporcionar un excelente agarre.

Diseño ergonómico: esta actualización del volante brinda un diseño ergonómico adecuado y una sensación de lujo que los volantes OEM no tienen, ¡y hace que la conducción se sienta mejor!

Aspecto elegante: volante personalizado mejorado, todas las puntadas están cosidas a mano. Tiene un diseño de carreras en forma de D de fondo plano, fibra de carbono, agarre de gamuza, anillo de las 12 en punto, puntadas, bordes para los dedos y botones. Haz que tu coche luzca más único y genial.

WXHBD Alerón Trasero para Coche, alerón para Maletero, alerón Trasero para Techo, decoración para Ford para Focus MK4 ST-Line 2019-2021, Accesorios para Coche € 206.38 in stock 1 new from €206.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil instalación y uso duradero.

Material: ABS Gran calidad y excelente ajuste.

Mejora la aerodinámica, muestra un perfil elegante, más hermoso y más suave

Te dará un look deportivo sin que sea demasiado agresivo.

La línea óptica diferente y duradera proviene de diferentes puntos de vista.

ABS Car Front Bar Front Shovel Front Lip Difusor Front Spoiler Body Kit Decoración Trim Auto Accesorios para Ford Focus Mk2 RS500, 3 Piezas € 180.99 in stock 1 new from €180.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ Para: Ford Focus Mk2 RS500

✿ Color: negro mate/aspecto de fibra de carbono.

✿ Material: Hecho de ABS de alta calidad

✿ Instalación: no incluye instrucciones, se recomienda encarecidamente la instalación profesional.

✿ Lista de paquetes: 3 piezas / juego

Bincun Fundas Asientos Coche Universales para Ford Focus 2 Mk2 Focus Focus 3 Mondeo Mk4 Kuga Fusion Ranger Focus Mk3 Fiesta Mk7 Accesorios Coche,Edición estándar Negra € 199.88 in stock READ Los 30 mejores Enchufe Inteligente Wifi de 2022 - Revisión y guía 1 new from €199.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bincun Fundas Asientos Coche Universales para Ford Focus 2 Mk2 Focus Focus 3 Mondeo Mk4 Kuga Fusion Ranger Focus Mk3 Fiesta Mk7 Accesorios Coche,Edición estándar negra. la fundas asientos coche está hecha de cuero PU de alta calidad, resistente al desgaste y respetuoso con el medio ambiente. Antiestático, antiincrustante Esponja elástica de alta densidad. Suave y cómodo, más transpirable.

[Protección completa] La fundas asientos coche tiene las características de resistencia a la abrasión, resistencia al agua, resistencia a los arañazos y resistencia a la contaminación. Fácil de limpiar, protege eficazmente el asiento del automóvil de la abrasión, el respaldo de la fundas asientos coche tiene un bolsillo de almacenamiento.

[Universal y seguro]: las fundas asientos coche universales son adecuadas para el 98% de los coches de 5 plazas. La fundas asientos coche adopta la última tecnología de sastrería oculta para ser compatible con los airbags. La tela de base antideslizante está diseñada para bloquear eficazmente el deslizamiento de la funda del asiento.

[Fácil de instalar y limpiar] Fundas Asientos Coche es simple y rápida de instalar, sin herramientas y sin experiencia profesional. Apto para principiantes. Puede eliminar fácilmente la suciedad con un paño húmedo. Ahorre su valioso tiempo.

[Disfrute visual] un juego completo de fundas para asientos de automóvil brinda una apariencia lujosa al interior de su automóvil. Recibirás muchos cumplidos. Nos especializamos principalmente en la producción de fundas para asientos de automóvil, y nuestros productos se posicionan en deportes y moda de alta gama. Hay cientos de estilos, visite nuestra tienda para encontrar más.

ABS Coche Trasero Medio Spoiler Cola Maletero Puerta ala Labio decoración Trim Auto Accesorios para Ford Focus Mk3.5 Hatchback ST/RS 2015-2018, 1 Uds € 168.99 in stock 1 new from €168.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ Para: Ford Focus Mk3.5 Hatchback ST / RS 2015 2016 2017 2018

✿ Color: negro brillante/aspecto de fibra de carbono.

✿ Material: Hecho de ABS de alta calidad

✿ Instalación: Pegar con cinta adhesiva de doble cara preinstalada. Caliente las cintas con un encendedor antes de instalarlas.

✿ Lista del paquete: 1 pieza/juego.

WWDDFA Estilo RS, Parrilla Superior Delantera para Coche, radiador Delantero, Parrillas de Carreras, Accesorios de Estilo para Ford Focus MK4 ST-Line 2019 2020 2021, ABS € 150.99 in stock 1 new from €150.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apto para: Ford Focus MK4 ST-line 2019-2021 (solo para los modelos ST-line actualizados RS Style Grille. ¡Asegúrese de que su automóvil sea un modelo ST-line!)

Material: Plástico ABS

Instalación: se recomienda pedir ayuda a profesionales para la instalación.

Color: negro mate / negro brillante

Lista de paquetes: 1 pieza/juego

kwmobile Carcasa Compatible con Ford Llave de Coche Keyless Go de 3 Botones - Funda Protectora de Silicona - Cover Flexible en Rojo/Negro € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Ford: Fiesta IV / Focus III / Galaxy / Fusion / Mondeo IV / B-Max / C-Max II / S-Max / Kuga II / Ecosport (Por favor ten en cuenta la forma de tu llave).

ELÁSTICA: La cubierta protectora de TPU se adaptará perfectamente a la llave de tu automóvil debido a que está hecha de silicona. El cover de color rojo / negro es resistente a roturas y es antideslizante.

MANEJABLE: Este cover protector para llaves de coche es flexible, ofrece una gran protección y es agradable al tacto. ¡La llave de tu carro será resistente al desgaste!

COMO EN LA FÓRMULA 1: Con la funda de rayas te sentirás todo un auténtico piloto de rally. Le dará el toque deportivo y clásico que estabas buscando.

LIGERO: El forro protector es muy práctico y liviano. Todos los botones del mando a distancia quedarán protegidos y la vez operativos.

JTACCORY ABS Coche Parachoques Delantero Labio Cuerpo Kit alerón difusor Divisor Labio Protector Cubierta Deflector Labio para Ford Focus MK4 ST/ST-Line 2019 2020 2021, Accesorios, 3 Piezas/Juego € 170.99 in stock 1 new from €170.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste: compatible con Ford Focus MK4 ST/ST-line 2019 2020 2021.

Color: negro mate/negro brillante/aspecto de fibra de carbono

Material: ABS de alta calidad

Acabado duradero y duradero, adecuado para todos los climas

Paquete: 3 piezas/juego

NOBQUA Fundas Asientos Coche Universales para Ford Focus 2 3 S-MAX Fiesta Kuga 2017 Ranger Mondeo Mk3 Accesorios Coche € 199.50 in stock 1 new from €199.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NOBQUA Fundas Asientos Coche Universales para Ford Focus 2 3 S-MAX Fiesta Kuga 2017 Ranger Mondeo Mk3 Accesorios Coche. Esta funda para asiento de coche se adapta al 99 % de los coches de 5 plazas, por lo que puedes comprar con confianza. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le responderemos lo antes posible.

【Material de alta calidad】 Fundas asientos coche utiliza cuero antiarrugas de alta calidad, tela no tejida incorporada y espuma viscoelástica elástica. El grosor adecuado te hará sentir muy cómodo y no te sentirás cansado al conducir.

【Impermeable y fácil de limpiar】 Fundas asientos coche se puede limpiar con una toalla húmeda, muy conveniente y extremadamente adaptable.

【Compatible con airbags】 El airbag tiene suficiente espacio para estirarse y nunca se bloqueará.

【Características del producto】 Fundas asientos coche está diseñado con 5D envoltura completa, suave y duradera, impermeable y resistente a los arañazos. La superficie cuenta con un proceso de bordado único, con delicadas perforaciones, transpirable y confortable, dando un nuevo aspecto a su asiento de coche y haciendo que el interior de su coche sea elegante y caro.

Alerones Traseros para Coche Alerón Trasero Decoración ala Trasera Coche para Ford para Focus ST MK3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Auto Accesorios Decorativos (Color : Fake Carbon Fiber) € 144.30 in stock 1 new from €144.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para Ford para Focus ST MK3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018, alerón trasero de plástico ABS para decoración de coche, alerón de techo trasero,

Hecho de precisión abdominales Plástico, fabricado por un fabricante aprobado y certificado, el material cumple con los requisitos de mercado y las regulaciones de uso de la carretera.

El spoiler puede maximizar la tracción y el agarre reduciendo la resistencia al aire o ayudando a ejercer una mayor representación en el automóvil, maximizando el contacto con el suelo, y Ayudando a mejorar el rendimiento aerodinámico del coche.

Este alerón con un diseño elegante, hace que su automóvil se vea más genial. Mejor diseño aerodinámico, mejorando así la estabilidad del automóvil, también puede reducir efectivamente la resistencia del aire del automóvil a altas velocidades y ahorrar una cierta cantidad de combustible para el propietario.

Servicio perfecto: consulte nuestras imágenes para asegurarse de que este producto sea adecuado para su automóvil. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Piezas Decorativas Enchufables De La Parrilla Delantera Del Coche, Accesorios Decorativos Personalizados De La Parrilla Delantera, Para Ford For Focus MK4 ST-Line 2019 2020 2021 € 125.99 in stock 1 new from €125.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Hecho de material ABS de alta calidad, duradero, resistente al retroceso, resistente a la abrasión y no se daña fácilmente.

❤ Esta tira decorativa de rejilla puede brindar protección para su automóvil, evitar arañazos y polvo en la superficie de la rejilla, una apariencia suave, lujosa y elegante y hacer que su automóvil se vea más elegante e individual.

❤ Las piezas decorativas adoptan una excelente tecnología de fabricación, con una moderna estructura de cejas y colores clásicos, que agregarán una apariencia deslumbrante a su automóvil.

❤Fácil de instalar, con cinta en la parte posterior o se puede insertar directamente, brindándole una experiencia de uso conveniente y eficiente.

❤Nos especializamos en la modificación de automóviles de aficionados, ¡y nos comprometemos a brindarle productos y servicios de calidad!

CARAV 11-048-9-6 1-DIN Marco de plástico para Radio para Fiesta; Focus; Galaxy; Mondeo; Cougar, Puma; Escape, Maverick; Explorer; Transit S-Type € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features para FORD Fiesta 1995-2001; Focus 1998-2004; Galaxy 2000-06; Mondeo 1996-2003; Cougar, Puma 1998-2002; Escape, Maverick 2000-07; Explorer 1994-2001; Transit 2000-05 / JAGUAR S-Type 1999-2006 / GEELY Otaka 2007-2011 with pocket

1-DIN, 182 x 53mm

MTM SP-1054 Alfombrillas a Medida en Velour, Focus II 2004>02.2011 € 26.50 in stock 1 new from €26.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas a medida para Ford Focus II 2004>02.2011

Kit: 2 alfombrillas delanteras y 2 alfombrillas traseras; sistemas de fijación: 2 anillos originales instalados

Moqueta negra, bordes de algodón negro provistos de velcro antideslizante en todo el perímetro de las alfombrillas - 100% Made in Italy, Certificado Automotive

Refuerzo de goma en la alfombra del conductor para reforzar las zonas más sujetas a desgaste

100% Polipropileno de gran calidad, 650 g/m² de fibra - 2100 gr/m² de peso total; alfombras resistentes y a medida para tu Ford Focus II 2004>02.2011

QHWJ ABS Parachoques Trasero de Coche difusor de Labios Accesorios de alerón decoración para Ford Focus ST-Line Hatchback/Sedan 4 Puertas 2019, 3 Piezas/Juego € 368.99 in stock 1 new from €368.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ Para: Ford Focus ST-line Hatchback / Sedan 4 puertas 2019

✿ Color: apariencia de fibra de carbono / negro piano

✿ Material: ABS

✿ Características especiales: decoración y protección.

✿ Lista de paquetes: 3 piezas / juego

ClimAir 3708 Dark Deflectores de aire Negro compatible con Ford Focus Berlina/5 puertas/Station 2011-2018 € 59.95 in stock 1 new from €59.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho a medida para Ford Focus

Color: Negro

Fabricado en vidrio acrílico de gran resistencia

Juego para las puertas delanteras

para Focus MK4 2019-2022 Ventana Elevador Botones de Interruptor Decorativo Cubierta de Plástico ABS Interior del Automóvil 4 Piezas (Color de fibra de carbono) € 32.00 in stock 2 new from €32.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【COMPATIBILIDAD】Accesorios Coche Interior para Ford Focus MK4 2019-2022 Hatchback 5 puertas.

【MATERIAL PREMIUM】Fabricado en plástico ABS de alta calidad, que tienen una excelente resistencia a la oxidación, resistencia al óxido, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y resistencia a los ácidos, y son duraderas.

【DISENO UNICO】Superficie elegante y mano de obra exquisita, mejoran su vehículo con un aspecto mejorado y personalizado. Haz que tu coche luzca más deslumbrante, destaca su personalización y estilo distintivo.

【ALTA PRACTICIDAD】Resistente al agua y duradero, cubre los rasguños existentes, no daña la pintura del automóvil.Evita que la superficie se raye y se acumule polvo, antiarañazos, duradera.

【FÁCIL INSTALACIÓN】No requiere corte ni perforación. Se instala fácilmente en minutos usando cinta Red 3M preaplicada.Para lograr un mejor efecto, le recomendamos que caliente el adhesivo de doble cara con un secador de cabello o iluminación. La posición de alineación y luego la pasta, la pasta depende de las condiciones de la pasta y de la forma correcta de instalación. READ Los 30 mejores Tarta De Chuches de 2022 - Revisión y guía

JTAccord ABS alerón Trasero para Coche, alerón para Puerta Trasera, Techo, Trasero, Parabrisas, para Ford Focus ST MK3 Hatchback 2012 2015 2016 2017 2018, Accesorios de modificación de Coche € 114.99 in stock 1 new from €114.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▲ [Modelos aplicables] Se adapta a Ford Focus ST MK3 Hatchback 2012-2018. Ya probado en automóviles, no se preocupe por comprar.

▲ [Material de alta calidad] Hecho de ABS duradero para una excelente protección. Mejora la aerodinámica y ajusta la apariencia del automóvil. Puede soportar altas temperaturas y no se endurecerá ni se agrietará.

▲ [Fácil de instalar y limpiar] Se puede instalar con cinta de doble cara, que es fácil de quitar sin dejar ningún adhesivo. Sin necesidad de perforar, sin dañar la instalación.

▲ [Función] El borde del alerón trasero no solo puede mejorar el atractivo estético de su amado automóvil, lo que lo hace destacar entre la multitud en la carretera; también está diseñado para aumentar la fuerza descendente sobre las ruedas motrices, lo que le da a su automóvil un mejor agarre al suelo y mejora la estabilidad de conducción.

▲ [Excelente servicio] Nos hemos comprometido a brindar a los compradores la mejor experiencia de compra y a establecer buenas relaciones con los clientes. Podemos ofrecer los mejores productos y el mejor servicio, ¡elíjanos!

AleróN Del Difusor Del Labio Del Parachoques Delantero, Accesorios Del Cuerpo De Los Divisores, Para Ford Focus St Line Mk4 2019 2020 2021 € 118.99 in stock 1 new from €118.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Puede adherirse muy bien a su automóvil, incluso si la velocidad supera las 100 mph, no se caerá ni perderá

2. Es de plástico, por lo que se puede doblar un poco, pero no afectará a nada. Si su pintura se desprende, no la ponga en la pintura en mal estado, de lo contrario se desprenderán

3. Se recomienda usar, aumentar al menos 30 caballos de fuerza 0-60 veces una mejora loca, le resultará muy útil hacer que su automóvil sea único

4. Dale personalidad a tu vehículo, su precio es medio, pero a todo el mundo le gustará

5. Buena calidad, entrega rápida, fácil de pegar al automóvil, solo es necesario marcar con precisión la posición antes de colocar, porque el adhesivo es muy fuerte

MEWANT Funda de volante para Ford Focus (ST | RS) 2015-2018 / Accesorios para Ford Focus ST RS € 32.50 in stock 2 new from €32.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Ford Focus (ST | RS) 2015-2018. Comprueba la foto original del volante, asegúrate de que es el mismo que tu volante. Si no estás seguro, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Hecho de piel de microfibra. Este material tiene ventajas en resistencia al desgaste y durabilidad sobre el cuero ordinario, manteniendo un tacto cómodo.

Protege tu volante, evita la abrasión, prolonga la vida útil. Después de instalar la funda Mewant tendrás un volante antideslizante, una conducción mejor y más segura, definitivamente mejora tu experiencia de conducción

Las fundas para volante necesitan que los clientes lo instalen tú mismo, puede tardar alrededor de 2 horas en terminarlo, pero creo que estarás satisfecho con el resultado. Tenemos videos de instalación en YouTube, busca "Ouyue MEWANT" para verlo

Las fundas de volante personalizadas se personalizan a mano, por lo general organizaremos la entrega dentro de 4 a 5 días

MTC - Alfombrillas para Ford Focus II de 2004 a 2011 con fijación oval - Alfombrillas a medida - Antideslizantes - Talonera en PVC (cloruro de polivinilo) - Clips de fijación € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas a medida para Ford Focus 2.ª serie de 2004 a 2011

Composición del juego: 2 alfombrillas delanteras y 2 alfombrillas traseras.

Moqueta negra, ribete de algodón negro con tira antideslizante para todo el perímetro de las alfombrillas. Un producto 100% Made in Italy, calidad certificada 9001.

Talonera de goma electrosoldada en la alfombrilla del conductor para reforzar las zonas más susceptibles al desgaste.

Un producto 100% Made in Italy. Empresa certificada ISO:9001, que asegura la calidad y control en procesos de producción.

Delaman 6 Velocidad de palillo de engranaje de la perilla + polaina Cubierta de arranque, compatible con el Ford Focus MK2 2004-2008 € 16.29

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sustituto perfecto】100% de la marca de reemplazo nuevo mercado de accesorios de palillo de engranaje perilla del cambio de engranaje + polaina Cubierta de arranque con calidad premium.

【Diseño unico】Pomo de la palanca ergonómica con cuero artificial polaina de arranque de la cubierta, sensación cómoda de funcionamiento y de uso duradero.

【Fácil de instalar】Encajar directamente en, la instalación fácil y rápida.Da a su Pomo un aspecto totalmente nuevo.

【Herramientas prácticas】Estándar original, un reemplazo perfecto para un viejo o dañado.

【Aplicar para】Especialmente diseñada Compatible con Ford Focus MK2 2004-2008.

JTACCORY Alerón de Techo de Maletero Trasero de Coche ABS alerón de Puerta Trasera alerón de Parabrisas para Ford Focus MK4 ST-Line 2019 2020 2021, Accesorios de Coche € 117.72 in stock 1 new from €117.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Modelos aplicables] Para Ford Focus MK4 ST-LINE 2019 2020 2021

[Color] Negro brillante/Aspecto de fibra de carbono

[Material de alta calidad] Hecho de ABS duradero para una excelente protección. Mejora la aerodinámica y ajusta la apariencia del automóvil. Puede soportar altas temperaturas y no se endurece ni se agrieta.

[Fácil de instalar y limpiar] Se puede instalar con cinta adhesiva de doble cara, que es fácil de quitar sin dejar adhesivo. No es necesario perforar, no daña la instalación.

[Función] El borde del alerón trasero no solo puede mejorar el atractivo estético de su amado automóvil, haciéndolo destacar entre la multitud en la carretera; también está diseñado para aumentar la fuerza aerodinámica sobre las ruedas motrices, lo que brinda a su automóvil un mejor agarre en el suelo y mejora la estabilidad de conducción.

Origen Alfombra Específica 3D Para Ford Focus 3P 2013-2018, Fabricadas en Pvc, Bordes Altos, Ajuste Perfecto, Negro, Pack de 5 Piezas € 38.75 in stock 2 new from €38.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para Coche Ford Focus 3P 2013-2018

Se acoplan perfectamente al diseño del coche; antideslizantes; con botones de fijación al suelo del coche

Con talonera en la alfombra del conductor; gracias a la tecnología 3D la suciedad siempre se queda en la alfombra; 100% lavables

Fabricadas en PVC

Qirc Protección de alféizar de puerta de coche de fibra de carbono para foco, etiqueta de protección de alféizar de puerta de bienvenida de coche, accesorios decorativos de estilo (rojo) € 18.79 in stock 3 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos aplicables: calcomanías para umbral de puerta de coche Focus

Material de alta calidad: hecho de fibra de carbono para umbral de la puerta. Fuerte adherencia, excelente rendimiento impermeable e ignífugo, es muy estable de usar en tu coche y se puede utilizar durante mucho tiempo.

Efecto de protección: la barra de umbral no solo puede proteger el umbral de la puerta de tu coche de daños, sino que también muestra el encanto de tu coche a través de un aspecto hermoso y hermoso.

Fácil de instalar: hay cinta adhesiva 3M en la parte posterior del protector de umbral de la puerta, el protector de umbral de la puerta del coche está diseñado con cinta fuerte, simplemente retira la película protectora y pégala en su lugar, el protector de umbral de la puerta se puede instalar fácilmente en el umbral de la puerta del coche.

Consejos: antes de comprar, confirma si tu modelo cumple con los requisitos del producto. Si tienes alguna pregunta sobre el producto, ponte en contacto con nosotros.

Taros Trade 247-0147-L-11273 Elevalunas elevalunas € 46.97 in stock 2 new from €29.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elevalunas para Ford Focus 5 puertas

Sin motor.

Para los años: 1998 – 2004, solo para 5 puertas o familiar, no apto para 3 puertas.

Lado izquierdo, conductor

Número de pieza (para referencia): XS41-a23201cv

xiuxiu FIT FOR Ford Focus MK4 2019 2020 2021 Accesorios para automóviles Decoración de Interiores ABS Color de Carbono Volante Botón Botón Trim 1 UNIDS (Color Name : ABS Matte Silver) € 57.54 in stock READ Los 30 mejores Funda Almohada 150 de 2022 - Revisión y guía 1 new from €57.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste para Ford Focus MK4 2019-2021 Hatchback / Sedan / Estate

Hecho de plástico ABS de alta calidad, peso ligero, resistente al desgaste y fuerte anti-corrosión.

No se requiere corte ni perforación.

Fácilmente instalado en minutos usando cinta 3M □ pre-aplicada.

Diseño simple y superficie lisa.Mantendrá la ayuda para proteger las partes vulnerables del automóvil durante mucho tiempo y no dañará la superficie de su automóvil.

Estuche para Gafas de Coche Caja de Almacenamiento para Gafas de Coche de 3 Colores Estuche para Gafas de Coche , para Ford Focus 3 4 Kuga Escape Ecosport Fiesta Mondeo Accesorios para automóviles € 26.88 in stock 1 new from €26.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Proteja el marco y la lente de las gafas: nuestro estuche rígido para gafas y gafas de sol está hecho solo con los materiales más resistentes, que pueden evitar que las gafas se doblen y rompan, y están forradas para garantizar que las lentes estén libres de polvo y arañazos.

2. Cremallera resistente e interbloqueable: la cremallera más duradera para la caja de las gafas. Los dientes resistentes e interbloqueables mantienen sus pertenencias seguras, protegidas y no se caen de la caja.

3. Función principal: Es conveniente quitarse y quitarse las gafas de la visera durante la conducción, y colocar la tarjeta adicional en la posición "sin cambios". Ya no es necesario buscar gafas y tarjetas en el automóvil.

4. Fácil de instalar: este diseño se puede quitar del soporte y volver a colocarlo con una mano, sin necesidad de mirar hacia arriba para garantizar la seguridad al conducir.

5. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos por correo electrónico y nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas.

Caja de Almacenamiento para Gafas de Coche de 3 Colores, Funda para Gafas de Coche , para Ford Focus 3 4 Kuga Escape Ecosport Fiesta Mondeo, Accesorios para automóviles € 36.96 in stock 1 new from €36.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Práctico y hermoso, perfecto para el organizador de almacenamiento de automóviles para gafas de sol, gafas, tarjetas de crédito, boletos, monedas, etc.

2.Material a prueba de rayones: hecho de material ABS de alta calidad, interior libre de olores con cojín de gamuza suave para proteger las gafas de arañazos y mellas. Construcción sólida y bien construida junto con

3.Diseño de seguridad: el ángulo abierto del soporte de vidrio es conveniente para tomar y colocar, evita de manera efectiva abrir demasiado el ángulo para que las gafas se caigan y protege la seguridad de las gafas

4.Fácil de quitar e instalar: la instalación es simple, no se requieren herramientas para instalar, la hebilla no se suelta fácilmente, es adecuada para cada modelo de automóvil, simplemente sujétela en la visera del automóvil.

5.Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros de inmediato, ¡le daremos una respuesta satisfactoria dentro de las 24 horas!

Caja de Almacenamiento para Gafas de Coche de 3 Colores, Funda para Gafas de Coche , para Ford Focus 3 4 Kuga Escape Ecosport Fiesta Mondeo, Accesorios para automóviles € 30.99 in stock 1 new from €30.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctico y hermoso, perfecto para el organizador de almacenamiento de automóviles para gafas de sol, anteojos, tarjetas de crédito, boletos, monedas, etc.

Fuerte y duradero: hecho de material ABS de alta calidad, interior libre de olores con cojín de gamuza suave para proteger las gafas de arañazos y mellas.

Fácil de instalar: simplemente coloque la carcasa en la visera solar, el clip de plástico del soporte de las gafas del automóvil es difícil de deformar y se puede aplicar durante mucho tiempo

Hecho de plástico ABS de alta calidad, duradero, sin decoloración ni deformación, duradero con una vida útil muy larga, sin olor en el interior.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a tiempo, le responderemos dentro de las 24 horas.

Coche , para Guardabarros de Coche, para Ford Focus st 2019 Hatchback Accesorios de Guardabarros de Coche Paneles de protección contra Salpicaduras € 46.00 in stock 1 new from €46.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. El guardabarros puede combinar perfectamente con los neumáticos de su automóvil. Todos se ajustan de acuerdo con la forma del automóvil para lograr un ajuste personalizado. Se integran perfectamente con el diseño del automóvil, minimizando el riesgo de que la suciedad y los escombros de la carretera salgan volando de los neumáticos delanteros y traseros, al tiempo que proporcionan protección adicional y mejoran los materiales deportivos del exterior del automóvil.

2. El deflector de agua está hecho de materiales de alta calidad. Este plástico es ecológico y duradero, tiene suficiente elasticidad, alta resistencia y durabilidad, y puede adaptarse fácilmente a las condiciones climáticas extremas.

3. Proteja su vehículo del suelo, la nieve, la grava y la sal del camino. Nuestros guardabarros tienen buena ductilidad, resistencia al desgaste y resistencia al choque, y no se deforman fácilmente.

4. Proporcione protección adicional mientras mejora la apariencia deportiva del vehículo.

5. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, puede contactarnos por correo electrónico, le responderemos su mensaje dentro de las 24 horas para resolver el problema,

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.