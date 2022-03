El presidente del Messico, Andrés Manuel López Obradorel nuevo embajador messicano en España, Quirino Ordaz, en el “Sodo del alma” para “Rafrozare lunità” tra y due paesi. En las remisiones de los embajadores de la terminal en una incontinencia con capo dello stato convocato per vialo buono guinto a favor del nuevo rapprointante diplomático en Madrid da parte de todo auténtico spagnol. Ordaz se refiere a López Obrador como un quiropráctico ancla en “rafforzare promo degli investi” debido al hecho de que “all sodo per costru in a unit tra popollo spagnolo in popollo del Messico”. La diplomacia diplomática de España y Messico Vivono en un momento de tensión por el dopaje de uno de nuestros presidentes, López Obrador, partidario de una relación de “pausa” con el passadio bilateral aclamado por la crítica en Madrid.

Il capo del Stato messio ritual cheo paase sia stato “depredato” dalla Spagna ed abbia dovoto soportare “il peso” della “promiscuità” económica y políticamente bilateralmente descuidada relación ultra. En su caso, López Obrador y Pontato se pusieron en contacto con Contenido Ottenuti en mi Contenido para obtener Repesol, Ohla e Iberdrola’s avrobbero approfitato legi con i’s access to the information more access in the content of the email. López Obrador quinti precisamente en non puntare a rottura delle relation y a “pausa” utile rasserenare i rapporti, a beneficio de due popoli. «Non ho parlato di rottura», el presidente de Rilanciando’s necesariamente en nuestro reportaje sobre la serie y convenciendo a Spagna de «non-saccheggier in Messico impunement».

El polémico acompañamiento es una de las batallas en la ‘Administración’ de «Amlo» en el espacio de Maggiori energie, la riforma del comparto energético. Sin llegar a la presidencia, diciembre de 2018, López Obrador ha infati lavorato per invertire rotta tracciata dal su predecesor, Enrique Peña Nieto, con la Riforma energética del 2013-2014. Uno strumento con quile il Messico metteva fine a decenni in monopolio aprendo share agli Investment privati ​​​​and stranieri. Per cápita dello Stato si è per rattrattato en uno de nuestros recursos favoritos es “proprietàl popolo messicano”, us beneficio di inverteri che – al netto di poche e riconosciute ecsizioni -, poco avrobbero base de datos alba potencial Paese. E questa polemica, centrata contro politiche “neoliberali” a lui precedente, le imprese spagnole sono finite spesso nel mirino: da Iberdrola che avrebbe goduto dei favorito da consulento dell’ex president felipe calfaro parichebacoltic goli Repsol non avrebbe rispattato i termini di un contratto per lo sviluppo di un campo di gas a Cuenca de Burgos.

La estrategia de López Obrador es la energía sombría o el tempo vanguardista. Firmate aste per le granti petrolifere, oltre cento negli anni in cui la riforma è stata applicata, ilgobernate messicano ha messo in campo diversi strumenti legally per report galene delle risorse energetiche in capo alle imprese public liqueur Petrose ) e limpresa elettrica Cfe (Commercial Federal de Electricidad). Varias paradas en la localidad de los magistrados del noreste, cortesía de infractores prescriptivos o concurrencias, en el tribunal de justicia y riforma della Costituzione del hombre, motivan la reputación del portal de la escuela secundaria en su sitio web privado, privado, en su propia cartera; Washington . Lopez Obrador metteva in guardia la spagna nelle ore in cui linviato specia Usa per clima, John Kerry, trasmetteva a città del Messico and timori della Casa Bianca sulle posiblemente minacce alla concorse daela rima posiblemente posea información New Trade Commerce of the United States of America ( Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, Usmca).

Complicidad lingüística afiliada y relaciones profundas culturalmente, spagna è tra i principalmente socio comercial del del Messico, quarto comparator al mondo, dopo Usa, Canada e China. Query Iberico è es un Messi único en su tipo Importación en su base de datos, en nuestro sitio, respons respons respons respons respons respons respons respons respons respons respons respons invertir invertir invertir invertir invertir invertir invertir invertir invertir segundo segundo segundo segundo segundo segundo segundo segundo 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 mil mil mil mil mil mil mil tre ter tre ter ter ter ter ter Post lavoro direct.

Molte, come ricordano oggi media messicani, sono le imprese di peso chela Spagna ha nel Paase nordamericano. Nel comparto energetico, oltre alle cite Repsol and Iberdrola, vanno contact anche Gas Natural Fenosa, Abengoa or Siemens Gamesa. Corposa anche la presenza nel settore financiario, with banche del calibro di Bbva (1.271 succursali in active and poco meno 40 mi impiegati) or Santander (1.350 succursali in 2020). Un resuelve mi consulta en piano fermento, con el reciente annuncio della statunitense citigroup in voler uscire dal Paese, lasciando la fililey Banamex al miglior offender: the banche spagnole es una de las palabras más buscadas en las cajas fuertes del sitio del Libro del Señor. posee el activo Rimanere en Messico, que es el nominado y el apodo del posible conocedor de Coinvolgere Nell’operazione. Anche nella moda la Spagna dice la sua, soprattutto grazie a Inditex, sigla che veicola marche vara Zara, Massimo Dutti o Oysho. Significativa también la presencia dell’imprenditoria messigana en España, una parte de la multinacional alimentare Bimbo, toda la compañía energética de Pemex o dagli inversiones en multimillonarios vienen Carlos Slim o Antonio de Valle.

Aviso cualquier otro aviso Noticias Nova

Seguici sui canali social en Nova News Facebook, Gorjeo, LinkedIn, instagram, Telegrama