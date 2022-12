l’inflazione al 10,1 por ciento en zona euro y all’11,1 en Ue a novembre

Il tasso di inflación anual en área euro si è attestato al 10,1 por ciento a noviembre, en calo rispetto al 10,6 por ciento di ottobre. Un anno fa il tasso registradora era del 4,9 por ciento. L’inflazione anuale dell’Unione europea è stata invece dell’11,1 per cento a novembre, in calo rispetto all’11,5 per cento di ottobre. A noviembre de 2021 il tasso era del 5,2 por ciento. Lo si apprende dati Eurostat.

Il tasso di inflazione anuale in Italia si è attestato al 12,6 por ciento a noviembre, stabile rispetto al dato registrado il mese passato. A noviembre de 2021, il tasso era del 3,9 por ciento.

I tassi anuali più bassi sono stati registrada en España (6,7 por ciento), Francia (7,1 por ciento) y Malta (7,2 por ciento). I tassi anuali più alti sono stati registrado en Ungheria (23,1 por ciento), Letonia (21,7 por ciento), Estonia y Lituania (entrembe 21,4 por ciento). Rispetto a ottobre, l’inflazione anuale è diminuita in sedici Stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in otto. A noviembre, il contributo maggiore al tasso d’inflazione annuale dell’area dell’euro è venuto dall’energia (+3.82 punti percentuali), seguita da alimentari, alcol e tabacco (+2.84 punti percentuali), servizi (+1,76 punti percenti) y beni industriali non energetici (+1,63 punti percenti).

Leggi anche altre notizie su Noticias Nova

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Gorjeo, LinkedIn, instagram, Telegrama