licencia original de Windows 10 a 13€, Office a 22€

Smartphone, elettrodomestici y PC, mail viernes negro offre anche altre grandi occasioni sul fronte software. la vetrina VIPKeyVenta, ad esempio, si è riempita di chance su un vasto fronte di soluzioni, mettendo disposizione instrument per studio e lavoro a prezzi mai visti. la mejor licencia Windows y Office Sono disponibili infatti con un cupón especial dedicado y prezzi imbattibili, mettendo inoltre a disposizione tutte le garanzie e l’assistenza possibili per consentire un’esperienza di acquisto positive ed a activazione immediata del software.

Ecco tutte le offerte disponibile in questo percorso verso il Black Friday e tutte le instructs per procedere con l’acquisto:

Le licenze sono da intendersi “a vita”, senza scadenza alcuna, piena genuinità e massima assistenza nel post-vendita. Todo lo que tiene que hacer para adquirir su licencia preferida es conectarse al sitio VIPKeySale, registrarse con su cuenta de Facebook o Google e ingresar el código durante el proceso de compra. VIPFF che ti garantirà uno descuento inmediato del 30% sull’acquisto dei prodotti enumenati poco sopra.

Come attivare il codice sconto: per prima cosa, dopo aver effete l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta messo nel carrello il prodotto, è enoughe completare il check-out senza dimenticare di inserte il codice sconto nell’apposito spazio: è questo elemento ad autorizare il cutlio ultimate del prezzo con un 30% ulteriore rispetto al valore indicato sul catalogo VIPkeysale. Quel che si receiverà al terminar dell’operazione è un codice licenza da poter applicare al proprio software, obtenendo così l’authenticazione perenne and the possibilità di access to yourtte le funcionalita and gli upgrades deploymenti.

En este punto verás el descuento aplicado directamente al artículo en el carrito y podrás proceder al pago:

Para activar la licencia de Windows 10, bastará con «Impostazioni» de Windows y, después, seleccione «Activación», haga clic en su pulsante «Combia codice product key». Ti si aprirà una finestra in cui inserte il codice di ativazione di Windows che avrai apena purchasita.

Attivare la tua nuova licenza Windows 10 è oltremodo semplice (cosi come per tutti gli altri software a catalogo) ed a questo point avrai le porte slancate verso l’upgrade alla nuova dimensione Windows 11.

