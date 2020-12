Hamilton iguala el récord de Michael Schumacher de siete campeonatos mundiales de Fórmula 1 este año

Toto Wolf, propietario de Mercedes Fórmula 1, dice que no hay prisa por finalizar el nuevo contrato de Lewis Hamilton y que puede esperar hasta el nuevo año.

El contrato de Hamilton expira a fines de 2020 y las negociaciones se encuentran en una etapa temprana.

Wolf dijo: “No nos importaba hacerlo al final, no le pusimos una fecha especial porque no queríamos estar bajo presión.

“Tenemos que hacerlo tarde o temprano, lo último antes de ir a la prueba [ahead of the 2021 season]. “

La prueba de temporada del próximo año se llevará a cabo en solo tres días del 2 al 4 de marzo en el Circuito de Barcelona-Cataluña en España.

Wolf dijo que él y Hamilton siempre han querido no comenzar las negociaciones del contrato hasta que ganen los títulos de campeonato este año.

Pero dijo que era “un poco tarde para nosotros” para firmar el virus Hamilton Corona antes de la última carrera de la temporada.

Wolf agregó: “Hemos tenido un campeonato tan exitoso durante los últimos siete años y no hay razón para no continuar. Está en la cima de su juego y estará por un tiempo, así que no es un cerebro continuar juntos”.

Mercedes anunció el viernes que se haría cargo de un tercio del equipo de Chemicals Enios, con Daimler y Wolf en las mismas cantidades.

El jefe de Aeneas, Sir Jim Radcliffe, dijo: “Lewis es uno de los mejores, o dos o tres grandes corredores. No hay duda al respecto; tiene un talento inmenso.

“Pero al final del día, todas estas decisiones están en su mayoría asentadas.

“Una cosa que puedo decir sobre Louis es que no le falta talento. A pesar de tener 35 años, está en la cima de su juego”.