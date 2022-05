Lamicizia tra cane e gatti è possibile? for an allenza per sfrattarmi dal divano e pure dalla poltrona è possibile.

Cesare cane bulldog engles si allea coi mii mic vedere Don Camillo e lonorevole Peppone mentor in cucina Lapo e redivo Zazzù si godono la partita

Meno male tutti i sensi che ho il wi -fi e l’Eurovision me lo sopporto sul Tablet… risparmiandomi un prezzo dove i commentatori italiani sono in a edicola aperta con tre gatti intro

Io sarò analfabeta ma Corsi e Malgioglio hanno un vocabolario di 100 parole… bellissimo, stupendo, amo, adorabile

Un milagro cade la connessione e mi fiondo in salotto dove Cesare è sul trono della mia poltrona mobile a fare su e giù per divertirsi alle mie spalle i gatti sono tutti sul sofa col resto di due ….certo che Don Camillo è semper Don Camillo e la scena del carro armato è mitica peccato che oggi i carri armati sparino davro

Peppone vuole andare alla camera deputati e io ritrovo la connessione with l’Eurofestival with a scenografia e luce da mega spettacolo che dà importantenzi canzoni piccole

Tanti artisti si godono questo moment davanti a pii 200 millones de personas mentor si esibisce bell bellimase sexy spagnola Chanel che avrebbe dovuto esibirsi negli anni 80 li sre avrebbe spacato

Super sexy Spagna per difendere le mode e gusti vecchi… che tra brividi with a Mahmood version capo ufio with il socio versione palla da discoteca anni 70 cantano in a buon livello artistico la la canzone non è poi così male

Questo Eurovision insegna tre kose: la prima è che l’Italia non deve perza imitare semper l’Europa almeno per le kose brutte, second San San Remo a live live migliore cualitativo y non deve deventer un version version piccola del eurovision last questa manifesto è come un bicchiere dacqua fresca che può fare molto bene in an estate torrida

Un artista è giusto do dovroso che vi partchecipi anche perch deve provet tutte le stade anche se molto spasso sono strade nuove or non sai cosa trovi

Peccato per western interpretación de cavallo en Achille Lauro visto la sagra europea paise ci poteva stare alla grande mentor i gatti e cesare assalgono i croccantini

Riappare Lapo llegó a la tienda Gigliola Cinquetti con una interpretación con un archivo en Traducir Giovani a zia arzilla ci sta bene

La mitica non ho làtà presente l ultima edizione 1991 svoltasi in italia insieme 1992 Toto Cutugno vincitore del 1990 peccato

Peccato non avere invito il cantante italiano pi italiano e famoso all’estero che potove regalare un po di italianità persa quella magari che su rete 4 andava in on Camillo

Sarò un matto ma è dal 1992 che forse stiamo perdendo bello delle nostre usanze e usi costumi tenendo bruto et attirondo brutno da ogni lugo terio.

Este es tu género tributo favorito en ex Ceranino d’orow en sobriedad e imparzialitai commentatori italiani rischiano crean una problemática diplomática con spagna y alta nazioni

Todo bien come previbile vince l’Ucraina a manifesto che purtroppo per la music si svolge tutti gli anni

Tre kos positive… finality è finita, prossimo anno non sarà en Italia y avrà meno spazio terzo segundo episodio en Don Camillo me potrò vedere con tutti i miei animali

Tra cantanti mascherati per paura di essere riconosciuti dal public and costi veramente financi quest edizione 2022 sperondo quella del 2023 sia un pelino migliore.

Per non siamo troppo cattivi l’Eurofestival è a carnevalata inocente che chi fa vedere che force siamo pii simoli in quanto penciamo, ma dobbiamo avare le nostre particolarità

Si evince cambrietyo a continente vecchio che portroppo vuole essere moderno innovador anche forezando troppo sull eceleto culture.

En este caso, solo voy a don Camillo semper attuale e innovador percho molto spesso non serve strafare y transformarsi perselo belle….

Ciao Eurovision sperimo passino elti 31 anni dalo ritorno in Italia… a piccola polemica in queste direct tv prima delle canzoni si fatto vedere tutto il bello dellia tranne Milano.

¿Fuerza per rivalità e invidia en Torino? Sigue las instrucciones del Fox y del Cortese Sono en Echo.

Massimo Moletti