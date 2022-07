«L’Europe necesita un líder como Draghi»

L’Europa ha bisogno di líder venir mario draghi. Lo scrive sul quotidiano britannico “Politico” il presidente del gobierno spagnolo, pedro sánchez, en un editorial de apoyo al presidente del Consejo, recordando que tuvo el «privilegio» de participar con él en muchas «largas sesiones» del Consejo Europeo. «Le sue riflessioni intelligenti, creative e constructivo contribuiscono sempre a farci otnerre buoni risultati in un atmosfera di consenso, tanto necessaria in questi tempi di crisis», ha agregado il capo dell’esecutivo di Madrid. Sanchez ha ricordato che dal 2020 l’Europe sta affrontando sfide extraordinarie: prima una pandemia e ora una guerra sul suolo europeo «che tutti immaginavamo impensabile». “E di fronte a bothembe, possiamo dicariare con orgoglio che noi Europeani siamo stati all’altezza della positiona. Il ruolo dell’Italia, uno dei più importante Paesi dell’Unione europea, è stato crucial», subraya Sánchez en un passaggio del suo editoriale. “Le idee di Mario negli ultimi mesi sono state fundamental nei nostri dibattiti. L’Italia e la Spain hanno fatto da apripista, avanzando proposte come l’acquisto congiunto di gas e un tetto al prezzo del gas», ha spiegato il leader socialista.

El presidente del Gobierno español ha recordado que hace unos meses con el entonces presidente del Consejo, Giuseppe Conte y otros siete líderes de la UE, se firmó una carta en la que se pedía por primera vez la puesta en marcha de un instrumento de deuda común para facilitar una solida reprisa dalla grave crisi socio-economica causata dalla pandemia. Y, en los últimos meses, el gobierno de Mario Draghi está poniendo en marcha el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que -como el español- debe transformar y modernizar profundamente nuestra economía”, escribe Sánchez, recordando que el éxito del Plan en Italia y España determinará el sucesor complesivo de Next Generation Eu dal momento che sono i Paesi membri che receiveranno la quota maggiore dei fundi. «Mario Draghi ed io ne siamo consapevoli, così come i nostri Paesi», concluye Sánchez.

