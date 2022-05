Letzia sobre Spagna, completa con María Barragán en detalle

Letizia en Spagna riplende gli impegni para promover la cultura y las letras per consegna dei riconoscimenti, Premios Barco de Vapor y Gran Angular, indossa una palabra completaeffetto tuta, de María Barragán, che la fa sembrare ancora più magra e slanciata.

Subito dopo Pasqua, Letizia di Spagna aveva presenziato a paio di eventi, tra cui un pranzo di Stato a Palazzo Reale, sfoggiando dei classici abiti bon ton, uno a fiori col fiocco intro al collo e Carloa Hero tubino blu eletrico, ma per la cerimonia di premiazione ha preferido changere decision style and mostrarsi a look più all’vanguardia che sta d’incanto.

En Spagna, chi è la stylist del suo se ve elegante

La Reina ama osare con gli outfit e solito più sono furi dagli schemi rigidi del protocollo Corte, più sono riusciti. No estoy citando ninguna pregunta.

Donna Letizia sceglie un complete in crepe verde, casacca e pantaloni, firmato María Barragán, che costa 276 euros. La blusa morbida ha lo scollo asimétricamente, arricciato sulla spalla per crere delle onde come foce un peplo, mentor i pantaloni sono palazzo with passanti decorativi e bottoni giiello. Non prima volta chela Reina sceglie un modello questo brand spagnola che infatti lha vestita anche lo scorso ottobre per il Columbus Day. Allora aveva indossato un abito bianco che stilista le ha dedicado chiamandolo col suo nome, Letizia, ed ancora disponible en su sitio.

María Barragán è infatti es una marca de la familia spagnolo realizza abiti su misura ma con prezzi abbastanza accessibili ed è especialidad en comicie sartoriali vestiti da sposa.

Letizia di Spagna scommette sul verde

No busques más para tus estafas de Felipe verdes. Lavevamo vista en tinta bosco o cerimonia per il Principe Filippo. Uncolore non facile da portare, tanto che ciè perfino un proverbio che recita: “Chi di verde si veste della sua beltà troppo si fida”. Ma evidentemente Letizia fa bene a fidarsi, perchil completo le sta divinamente, come osserva anche il magazine Vanitatis.

El Barragán completo veste a pennello Regina e crendo un effetto dinsieme che fol sembrare un pizo unico, come fosse una tuta da sera, especialmente en silueta en letizia y slancia. esta pregunta es complicada Los zapatos destalonados del Magritte, con embrague metalizado coordinado. Altro trucco per apparire più alta affusolata è la scelta di lisciarsi i capelli con la piastra.

Infine, per protector of freddo della sera, Donna Letizia ha indossato, ma solo sulle spalle come è sua abitudine, un cappotto bianco di Felipe Varela.