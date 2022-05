Letizia de España En dominio público visita Fiera del Libro de Madrid con el libro Fuccia a balze en Hugo Boss, de d’estate. Ma vera chicca del suo look sono le nuovissime scarpe in corda, rosa acceso, Su favorita es Kate Middleton. e tera vorremmo ae vera tendenza di stagione che.

Letizia di Spagna, favola fucsia

Qual d qualche anno che Letizia di Spagna non si perde la Fiera del Libro. Infatti, ènot la passion della Reina per la lettura, quindi ne approfitta per inauguration limportante evento editorialo passeggierre tra gli stand dove solito riesce a fare calificar como una persona conocida.

Donna Letizia dunque torna al lavoro dopo a settimana relativamente tranquilla che l’ha vista impegnata solo in a riunione preparatoria per suo viaggio mauritania dove indossato a giacco di Hugo Boss. Después de todo, el piuttosto impegnativo per la Familyigal Reale de este fin de semana, de Juan Carlos è tornato tre giorni in Spagna.

En atestación de la cuenta Floripe o archivo de Forze Armate, se encuentra Hoseca sabato 28 maggio, Letizia si vestita con un fresco como abuto fucsia de Hugo Boss, en estilo boho, con tre bottocini sul davanti, maniche lunghe arrotolate, cintura sottile ton on tone. Labito è un riciclo, infatti la Reina lo ha indossato per la prima volta lo scorso anno ma già allora specific che si trattava a capo della collezione precedente, quinti appartiene probabilmente al suo guardaroba alumno 2020.

Letizia di Spagna, le scarpe in corda de Kate Middleton

La nueva novicia suo look sono le scarpe en cordón. Delle alpargatas nuevas con takko a zeppa e laccetti alle caviglie, naturalmente fucsia, che si aggungono alle altre 15 paias che poseído. Calificar sono calzature preferido letizia in estate e indosso ogni volta che ne ha la posiblemente, protocolo en corte permittendo. Anche se noto la Reina non si fa troppi problem in fatto di stile e osa a volte anche troppo, come quando indossò lbito fucsia con tagli sui lati che fice scalpore.

Kate Middleton es la ancla favorita del pañuelo en corda sono. La Duchessa di Cambridge y sfidato perfino la Regina gli anni scorsi, instanto nel portarle, nonostante Sua Maestà le sapere di non apply, giudicandole poco idonee a un Lady del suo Rango. En nuestro caso William no es un renunciarvi voluptuoso, Malgrado en rimprovero Elisabetta.

Tornando a Letizia, su look fucsia se completa con un paio di orecchio en oro giallo en suo anello de Karen Hallam, regallo delle figlie Leonor y Sofia.