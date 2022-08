Leonor y Sofia di Spagna, cartoline estive da Maiorca

Sono inicia oficialmente le vacanze della famiglia reale spagnola. Dopo gli ultimi impegni institucionali, Felipe VI la reina Letizia e le due figlie, Leonor, 16 años, mi Sofía15, sono llegar, come da tradizione, a Mallorca, e qui trascorreranno le próximas semanas. La prima cartolina ufficiale dell’estate arriva da la Cartuja de Valldemosa, un monastero che si trova nella parte occidentale dell’isola, a trenta minuti dal palacio real de marivent, residencia estiva dei Borbone.

La famiglia reale spagnola en la visita alla certosa di Valldemossa ©Getty Images. Carlos Álvarez/Getty Images

Ed è proprio qui, excezionalmente, che sono state scattate le photo del servizio fotografico estivo che por lo general ha venido sfondo i giardini del palazzo. Una bella scelta, ha subrayado la stampa spagnola, che pubblizza luoghi meno noti delle Baleari, ma di certo molto Suggestivi. Valldemossa, del resto, è estrictamente legata alla storia di Spagna, perché fu residenza reale fino al 1399, anno in cui fu ceduta ai monaci certosini.

La familia siguió la ruta turística habitual para la visita, nessun trattamento speciale, se non quello di avere come scorta le autorità locali. Dai giardini, i reali si sono spostati all’interno, passando traverso un punto panoramico molto sugestivo, dove sono state scattate le foto. Per le principesse è stata la prima visita, mientras que Letizia y Felipe avevano già avuto modo di visitare il complexo monumentale.