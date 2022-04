De vacaciones en Giovanni en Pasqua real van con passo con i prime impegni “da grandi”: così, mentor cugini sono volati in Dubai per transcorere la Pasqua with nonno Juan Carlos, Leonor de España ha prima seguito i genitori e la sorella minore sofia in un centro di accredit poco distante da madrid, per dare support ai ucraini llega a città e poi, da sola, ha participado a un lizione sulla cybersecurity in one site superior Capital spaghetti in the pocket distancia dalla.

El 17 de abril, el director visitó un centro en rifugiati ucraini insieme al famiglia. Pablo Cuadra

Parezca informal, intente obtener más información sobre trono è a ragazza come ttte alt, e poco import che lababiono esibita in prima fila: la quos diciassettenne Leonor, ormai, ù più che avvezza ad essere al centlo attenio. Sorrisi, chiacchiere, photo at rito con quelli che sono stati i suoi compagni in class per un guiorno, e un po ‘di emozione per la principessa, almeno così ha raccontato qualche student a Telecinco, ma li li è emerso anche che è mol Corretta y Molto educata.

Leonor spagna compartió una ciberseguridad en una superioridad incontinente en Legiones. Pablo Cuadra

Non Doverbrook esserci altri impegni prima del rientro in Galles di Leonor. El estudio principal all ‘UWC Atlantic College dallo scorso setvembre dove, stand goi, avrebbe incontrato anche un ragazzo che no le sarebbe in differente.

En Galles terminier gli studio lyceali per baccalaureato International, accedió a acceder a todos los universos en 80 diversidades Paisei. Compagna di studi, un’altra royal, Alexia d´Olandasolo superada por Willem-Alexander y Della Moglie Maxima, who is not a trono nel destination or scelto la stessa scoola dove altri famosi studio prima in lei, come Elizabeth del Belgio y locale Willem Alexander.

Anche gli studi universality at Leonor potrebbero svolgersi all’estero. Non-Spagna manchino es una dicotomía, the royal watcher iberici si tratterebbe soprattutto di a question on privacy. Leonor saro sotto i riflettori per buona part della sua vita, che lo voglia o no. Che almeno gli anni di scoola siano il più normali possibi, come quelli di qualsiasi ultra ragazza della sua et.

Más historias de Feria de la vanidad Tu propia interacción:

Leonor di Borbone, non tutte rosa y fuego

Sofia on Spagna, Primo impegno oficial senza linseparabile sorella Leonor

Il primo amore di Leonor di Spagna: un estudiante «alto, magro y molto bello

Per ricevere l’ltra cubierta di Feria de la vanidad (e molto altro), iscrivetevi a Fin de semana de vanidad.