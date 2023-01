l’Assembla nazionale autoriza la nomina dell’ambasciatrice en España

La Asamblea Nacional de Venezuela autorizó hoy el nombramiento de Coromoto Godoy Calderón como embajador Caracas en España. A fine dicembre il gobernador spagnolo ha nominado Ramón Santos Martínez come suo embajador nel Paese latino, tornando dopo oltre dos anni ad avere un embajador titolare nel Paese. Una scelta che dimostra il progresiva reinserción del gobierno di Nicolás Maduro en el tejido de las relaciones internacionales. Madrid aveva ritirato l’ambasciatore, Jesus Silva, nel 2020, dopo una delle tante tensioni con Caracas. Ad abril del 2019 il diplomatico aveva accolto nella residencia l’ex candidato presidenziale Leopoldo Lopez, l’oppositore che poco prima era fuggito ai domiciliari. A partir de ahí, López sarebe partió clandestinamente por Madrid, coordinando dall’estero la sua lotta contro il gobernador Maduro. Alle pesanti acusar a lanciate dal gobernador venezolano, la España – il cui gobernador ha reconocido il líder di opposizione Juan Guaidò come legitimo presidente ad interim – decideva di degradare le relazioni bilaterali.

Questa settimana il gobernador de Venezuela ha recibido l’incaricato d’affari del Brasile, Flavio Macieira, nominato dopo l’insediamento del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, il 1 gennaio. Il diplomatico è stato reciveto dal viceministero per l’America Latina del ministero degli Esteri di Caracas, Rander Peña. En un comunicado, el gobierno de Nicolás Maduro habla de un “primo paso hacia la normalización de las relaciones bilaterales”. «I nostri Paesi stanno avanzando constantemente nella normalizzazione delle relazioni bilaterali», ha declarado Pena en un tuit. La nomina segue quella di Manuel Vicente Vadell come Ambassador of Venezuela in Brazil, annunciato da Maduro il 22 dicembre.

Semper questa settimana il ministro degli Esteri del Venezuela, Yvan Gil, ha recibido l’ambasciatore della missione dell’Unione europea en Caracas ei capi missione dei Paesi membri dell’Ue. «Abbiamo tenuto en Caracas un cordial encuentro con los jefes de misión de los países miembros de la Unione Europea, ocasión de un diálogo franco para reconstruir y corresponder rapporti en el marco del respeto al derecho internacional, la autodeterminación y la cooperación», dijo Gil en un tuit Il capo della delegazione Ue en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, ha descrito l’incontro come “eccellente”. En diciembre pasado, el presidente Nicolás Maduro habló de una mejora y una recomposición de las relaciones diplomáticas con Europa.

