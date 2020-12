Las autoridades nigerianas han confirmado la liberación de cientos de estudiantes secuestrados por Boko Haram

La policía patrulla alrededor de un internado en Kangaroo (Nigeria) el 15 de diciembre después de que cientos de estudiantes fueran secuestrados. Kola Suleiman / AFP

Atrapados en la parte trasera de los camiones de las fuerzas de seguridad nigerianas, los jóvenes desgarrados sonríen por la noche. Este jueves 17 de diciembre, a las 22:00 horas, se fotografían sus rostros quemados por los faros en el camino hacia la libertad, en algún lugar del noroeste de Nigeria, en el estado de Zambara, en los alrededores de Safa. Katsina en la dirección, unos 80 km al norte. Cientos de estudiantes universitarios y de secundaria que escaparon de un secuestro espectacular fueron acusados ​​hace seis días en su internado de Kangra.. Una acción de Abu Bakr al-Shekhaw, el líder de Jamaat-e-Ahl al-Sunnah, el líder del grupo Jihad, una de las dos facciones de Boko Haram.

Por la noche, Muhammad Buhari, asistente personal del presidente nigeriano, escribió Gorjeo Qué “Los chicos de Kangara se salvan”. El gobernador del estado de Katsina, Aminu Bello Mazari, por su parte Indicado 344 estudiantes fueron arrancados de las manos de los salteadores de caminos que despejaban el área y llevaron a cabo este gran ataque principalmente en nombre de Boko Haram. Los estudiantes fueron arrestados durante varios días en las selvas del vecino estado de Jambara. Según las primeras pruebas recogidas por las autoridades y los medios locales, en difíciles condiciones de vida.

“Hemos rescatado a la mayoría de los niños, no a todos”, dijo el gobernador de Katsina el jueves por la noche, señalando si hubo ejecuciones.

Hoy temprano, un video publicado por Boko Haram mostraba a algunos de estos jóvenes pidiendo al gobierno que se acercara para ayudarlos y priorizar las conversaciones sobre la fuerza. Uno de ellos dijo que se trataba de 520 rehenes, y una persona presentada por el grupo yihadista. Las autoridades nigerianas estimaron inicialmente el número de estudiantes secuestrados en 333 y luego en 400. “Recuperamos a la mayoría de los chicos, no a todos”., Calificó para la gobernación del partido la noche del jueves, sin precisar si se había producido la ejecución.

Una captura de pantalla de un video desactualizado proporcionado por Boko Haram, donde los niños se encuentran inéditos. Un video presuntamente publicado por rebeldes yihadistas nigerianos el jueves 17 de diciembre de 2020 muestra a un grupo de niños de Boko Haram debajo de un árbol y hablando con la persona que los filmó. La semana pasada, más de 300 estudiantes fueron secuestrados de una escuela en el país norteño de Kangaroo, y se cree que los niños del video fueron secuestrados el viernes pasado. Andhra

Los estudiantes de la escuela fueron abandonados en Savannah

Según él, las fuerzas de seguridad no utilizaron sus armas y quedaron satisfechas con la zona de bosque semiárido que tenían. La evidencia citada por la Agencia France-Press ha identificado a los secuestradores, quienes identificaron a los líderes de los militantes criminales locales, uno de los cuales se dice que está en contacto directo con Sheka, que dejó a los estudiantes de la escuela en la sabana y fue rescatado por el ejército. . Por ahora, no se ha filtrado ninguno de los detalles verificados de posibles colegas para este comunicado, lo que significa que al pagar el rescate a los secuestradores, aún pueden retener a los rehenes. El gobernador de Katzina negó cualquier transacción financiera en una entrevista con el personal editorial en lengua hausa de Deutsche Well en la radio internacional.

