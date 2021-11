El nuevo álbum de Rocco Hunt, “Revolution”, ha sido lanzado. El último trabajo inédito muy esperado de Napoleón fue lanzado hoy.

Lanzamiento del nuevo álbum de Rocco Hunt. Con 15 temas y con diferentes artistas.

Fabri Fibra, Gué Pequeno, Luchè, Carl Brave, Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, LeleBlade, Boomdabash, Geolier, Ana Mena.

Regreso en vivo con “Freedom + Revolution Tour” de marzo

Dos años después del último álbum, ROCCO HUNT está de regreso con su nuevo álbum “Revolution” (Epic / Sony Music) de temas inéditos largamente esperados disponibles hoy, viernes 5 de noviembre, en todas partes.

“Revolution” es el quinto álbum de estudio del rapero, superando los 1.900 millones de reproducciones en menos de 10 años de vida y ganando el título de autor de los mayores éxitos veraniegos de los últimos años en Italia.

Producida por Valerio Naso con Double Soul de Rocco Hunt: La capacidad de montar la melodía en la ola, sumergirse de lleno en las letras, desde las bandas sonoras en la cabeza hasta las canciones que son los comunicadores. Injusticias, una constante búsqueda estilística y novedad en la escritura de piezas desde la atención hasta sus orígenes en Campania.

De hecho, a la feroz caza del rap y el rococó que se ocupa de los problemas sociales en “Revolution” se une el soul pop experimental.

La portada de este álbum fue creada por Jorid, un revolucionario artista callejero que trabaja principalmente en Nápoles, y es conocido en todo el mundo por sus tribus humanas.

“Para mí este trabajo refleja la recuperación de los más pequeños, la recuperación de los suburbios, la recuperación de los niños de la calle, ellos encuentran su propio camino y llegan siempre a los desamparados – dice Jorid – esta es la historia de Rocco. Y la mía también”.

La obra que Jorid creó frente a Rocco Hunt fue inmortalizada por Fabricio Cestari.

“Revolution” consta de 15 pistas y presenta a Fabri Fibra, Q Pacquino, Luche, Carl Brave, Emis Killa, Jung Snap, MV Killa, Leleblate, Boomtabash, Jeolier, Ana Mena.

Aquí está la lista de canciones completa:

Introducción a “Path”, “Revolution”, “Solido” de Lele Adani ft. Gué Pequeno, “Fantastica” ft. Boomtabash, “L’urdemo vase”, “Caffelatte” ft. Carl Brave, “Ve cuando vayas” ft. Fabri Fibra,

“Blue Ribbon”, “Reglas para romper” ft. Luchè, “Fa o brav” ft. Jung Snap, MV Killa, Leleblate, Emiskilla, “I Still Think of You”, “A Sudden Kiss” ft. Ana Mena,

“Say Me Siam A Fa” ft. Geolier, “a un paso de la luna” ft. Ana Mena, “Sultan a Miz”.

A partir de esta noche, Rocco Hunt recorrerá una tienda en Italia para conocer a sus fans.

Estas son las fechas:

5 de noviembre en Euronix Dufano (CC Auchan) en Giuliano – Nápoles (vía S. Francesco a Patria – 18.00 h), 6 de noviembre en Lazio Discotheque (Mamiani 62 / A – 16.00 h), 7 de noviembre en el Mongolfra Shopping Centre Barry (St .Santa Catarina, 19 – 15.00),

El 8 de noviembre, en el Centro Comercial Maximal en Pontecagnano Fiano en Euronix Dufano – Salerno (vía Antonio Pacinotti – 18.00 h), el 9 de noviembre en el Centro Comercial Campania en Campania Sofanica en Caserto 87 (Euronix en Loconit Sofan)

10 de noviembre en el Wallmont Outlet de Roma (vía Della Base – 17.00 h) y 11 de noviembre en Florence Galleria del Disco (paso subterráneo de la estación Santa Maria Novella – 17.00 h).

14 de noviembre en el Centro Comercial I PETALI (Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 17.00 – 14.00 horas) en UCI Cinema en Reggio Emilia, y 15 de noviembre en Mondadori, Milán (Piazza Duomo, 13.00 – 17.00 horas),

16 de noviembre en Montadori en Turín (vía Monte de Beta, 14 – 17.00 horas), 17 de noviembre en Feltrinelli (vía Cavor, 133 – 17.00 horas) y 18 de noviembre en Feltrinelli en Catania (vía Ednia, 17.00 horas).

El álbum fue anticipado por “FANTASTICA”, una canción de Rocco Beats. Poomtabash.

El álbum también incluye la canción “Suddenly Kiss”. Ana Mena (3 platino en Italia, 1 platino en España y n. 1 de las canciones más difundidas por Los 40),

Más de 49 millones de reproducciones en Spotify y 59 millones de visitas en YouTube (publicado en la versión en español de “UN BESO DE IMPROVISO” por Ana Mena X Rocco Hunt)

Y pies “a un paso de la luna”. La canción de 2020 Ana Mena, que estalló en España y Francia este verano, ya ha alcanzado 6 discos de platino en Italia, 6 discos de platino en España y un disco de platino en Francia para un total de 13 discos de platino.

Rocco Hunt regresará en vivo en 2022 con “Freedom + Revolution Tour”.

Aquí está el calendario actualizado con nuevas fechas:

04 de marzo, Fabric, Milán

05 de marzo, Atlántico, Roma

09 de marzo, Estragon, Bolonia

11 de marzo, Bala Partenope, Nápoles

12 de marzo, Bala Partenope, Nápoles

16 de marzo, Demode, Modugno (PA)

4 de abril, Detro Concordia, Venaria (TO) – Nueva fecha

7 de abril, Gran Detro Geox, Padua – Nueva fecha

11 de abril, Tuscany Hall, Florencia – Nueva fecha

12 de abril, Atlantico Live, Roma – Nueva fecha

14 de abril, Dis_Play Theatre, Brescia – Nueva fecha

Las entradas para las nuevas fechas estarán disponibles con antelación en Ticketone.it y Ticketmaster.it a partir de las 15:00 horas del lunes 8 de noviembre.

Toda la informacion: www.friendsandpartners.it.