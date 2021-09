LaMorges: “El acuerdo de la UE sobre migración y asilo todavía apunta a puntos inaceptables”

El acuerdo de migración y asilo emitido por la Comisión Europea todavía presenta elementos “inaceptables” para Italia. Durante su declaración final en Málaga, España, la ministra del Interior, Louisiana Lamorgis, asistió a la conferencia “Med5” en España, Grecia, Malta y Chipre. El encuentro estuvo dedicado al tema de la inmigración. “Se necesitará más tiempo y esfuerzo para desarrollar mecanismos que no solo impongan la carga de gestionar los flujos migratorios a los estados miembros que protegen las fronteras exteriores de la UE”, declaró. En la propuesta elaborada hasta ahora en este acuerdo (migración y asilo concedido por la Comisión Europea el año pasado) Italia no ha ocultado que todavía hay puntos inaceptables para nosotros pero para los 5 países del Mediterráneo. Ministro. Y llegar a un equilibrio entre unidad, sin el cual la política europea de gestión de flujos no puede tener futuro “, el Ministro

El diálogo con terceros países es una de las herramientas clave para abordar su fenómeno migratorio de raíz. Durante su declaración final en Málaga, España, la ministra del Interior, Louisiana Lamorgis, asistió a la conferencia “Med5” en España, Grecia, Malta y Chipre. El encuentro estuvo dedicado al tema de la inmigración. “Estamos cada vez más inspirados por las políticas de integración e implementación de las asociaciones estratégicas europeas con terceros países y hemos enfatizado la necesidad de conducir a recursos adecuados”, agregó. “En el marco de esta asociación con terceros países – subrayó – el aspecto de devolver a los europeos en el contexto de los acuerdos es estratégico”. Explicó que, como lo demostró Lamorges, “el avance externo y político de la UE es cada vez más necesario, como lo demuestra la crisis en Afganistán”.

Lea también otras noticias Noticias Nova

Síganos en los canales sociales de Nova News Facebook, Gorjeo, LinkedIn, Instagram Telégrafo