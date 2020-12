La variante inglesa del SARS-Cove-2, las últimas noticias: el primer caso de aislamiento en Roma, dicen los expertos

En las últimas horas en Italia se ha registrado un paciente ‘Cero’ de la variante inglesa del SARS-Cowie-2. El objeto, que se encuentra actualmente en régimen de aislamiento, fue identificado hace unos días después de regresar del Reino Unido. Este artículo también presenta las opiniones de científicos reconocidos sobre la nueva variante del virus.

El paciente ‘cero’ de la variante inglesa del SARS-Cove-2 en Italia

El Ministerio de Salud entregó la noticia directamente a través del siguiente comunicado de prensa: “El Departamento de Ciencias del Policlínico Militar Celio, en colaboración con el Instituto de Alta Salud en esta Emergencia, ha clasificado el gen del virus SARS-Cowie-2 de un sujeto que ha sido probado positivamente con la variación observada en las últimas semanas en Gran Bretaña.”.

Continúa el informe: “El paciente y su pareja que aterrizaron en el aeropuerto de Fyamicino desde Reino Unido en los últimos días se encuentran en régimen de aislamiento, con otros familiares y contactos cercanos, todos los trámites establecidos por el Ministerio de Salud”.

Existe una gran preocupación en todo el mundo sobre lo que se está aprendiendo en estas horas a la vanguardia de la variante inglesa en Govt. Dado que esta es una verdadera alarma internacional, según los científicos, el nuevo virus debe tener una propagación de más del 70% en comparación con la cepa conocida del virus.

Durante estas horas se han producido algunas infecciones en muchos países europeos como Dinamarca, Holanda, Holanda y Bélgica. Sin embargo, están llegando más noticias sobre lo positivo de la nueva mutación del virus corona en algunas partes de Australia.

Por ello, muchos de estos países, incluida Italia, están suspendiendo lazos con Reino Unido durante estas horas, o están en proceso de hacerlo.

Opiniones de expertos sobre la variación inglesa del gobierno

Afortunadamente, desde las pantallas de Roy 3 en “Se Tempo Se Fa”, comentarios completamente reconfortantes Franco Locatelly, Presidente del Consejo Superior de Salud, declara: ” Quiero asegurar a los italianos que la respuesta para salir de esta situación es la vacuna, en la que debemos depositar una gran confianza en el perfil de seguridad y el rendimiento.“Notas locales:”A pesar de las mutaciones informadas originalmente en el Reino Unido y en otros lugares, es poco probable que se pierda la eficacia de la vacuna.“.

‘S palabras Gianni Ressa, El Director General de Prevención del Ministerio de Salud aclara: “La variante de SARS-Cowie 2, que actualmente se está propagando en Londres y el sureste del Reino Unido, contiene mutaciones en la proteína de superficie de un virus llamado spikeína. Aunque se ha planteado la hipótesis de que estas mutaciones aumentan la propagación del virus, no parecen alterar la invasión clínica o la respuesta a las vacunas.“.

Por otro lado, las palabras de Andrea Crisantemo, Director del Departamento de Medicina Molecular y Virológica de la Universidad de Padua sobre la nueva variante en Govit-19. “Es necesario verificar si esta variante ya se ha encontrado en Italia y, por lo tanto, proporcionar recursos para que los laboratorios realicen la clasificación. Cuanto más se propaga, más claro se vuelve, causando enfermedades y muerte.“Según el científico, este es un nuevo virus de mutación”.Ya apareció en verano en España y de hecho tiene un R0 más alto que los demás. No se sabe si la respuesta inmune producida por las vacunas también incluye esta variación, lo cual aún no es una duda.“Luego concluye:”No es que no debamos alarmarnos, pero qué sucede, cuánto se propaga este carion en comparación con otros, si es tan viral, si realmente causa problemas con la vacuna, no tenemos la respuesta a todas las preguntas.“.

Massimo Gully, Jefe de Enfermedades Infecciosas en Sacco, Milán, habla sobre el nuevo virus mutante, al que define como un “matón de barrio”. Un inmunólogo bien conocido anuncia aquí: “Esta cepa parece convertirlo en un matón secundario. No se está extendiendo rápido, se está extendiendo mejor y dominando una mejor zona geográfica, que logra adquirir. El hecho de que el virus sea malo y no significa que todavía vayas a morir, esta historia no ha terminado, debes tener cuidado. No creo que la nueva variante de Govt pueda hacer que las vacunas sean ineficaces, no voy a envolver mi cabeza. En todo caso, esto nos da una señal importante: debemos vacunarnos lo antes posible y tener mucho cuidado con lo que sucede. Hay muchas condiciones en el entorno de ejecución después de un virus con diferentes vacunas, pero esto es una lógica, espero que no se preocupe por el futuro.“.

Sobre el nuevo virus mutante inglés, habla Matteo Pacetti (Director de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital San Martino de Génova), quien menciona: “Esta no es la primera mutación, no será la última. Ya se han descrito mutaciones similares en España y otros países. Los virus evolucionan constantemente. Para sobrevivir. No se puede descartar que esta variación ya se esté extendiendo a otros países, incluida Italia. Es necesario seguir estudiando el genoma viral de cepas virales aisladas en nuestro país“.

Finalmente, los comentarios Fabrizio Bregliasco, Director de Salud, IRCCS: “Es prematuro pensar que esto tendrá un efecto negativo sobre la vacuna. Necesitamos ver dónde están las diferencias genéticas y cómo afectan a los anticuerpos. La singularidad del virus, que empeora aún más esta cepa, radica en el hecho de que no es adecuada para la mayoría de las infecciones. Sars Cov1 está patológicamente infectado, por lo que la infección se puede identificar y extinguir. Sin embargo, aquí hay asintomáticos y la cosa se escapa. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que nuestros laboratorios tienen una excelente capacidad para monitorear los cambios en comparación con el pasado y la sincronización de la información es muy rápida y sofisticada.“Luego continúa:”La variante inglesa de SARS-Cove-2 no debe escapar a la protección de la vacuna. En cualquier caso – concluye Brekliasko – no será cuestión de empezar de nuevo con la prueba, sino de actualizar la composición de la vacuna, como ocurre con la gripe cada año.“.