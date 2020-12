La temporada de la UEFA Champions League 2020-21 finalizó con partidos de la fase de grupos 6

La temporada de la UEFA Champions League 2020-21 terminó con partidos de la fase de grupos 6.

Los últimos partidos también se jugaron en los grupos A, B y C, la organización a nivel de clubes más importante del fútbol europeo.

Los equipos que disputaron las rondas del Grupo B quedaron claros tras el último partido.

El Real Madrid venció 2-0 al Borussia Dortmund con goles de Benzema para cerrar el grupo con 10 puntos.

Después de que el partido Inter-Shakhtar Donetsk terminara 0-0, el Borussia Manchengladbach, con 8 puntos, terminó segundo en el grupo.

El Atlético saltó a la gira de Madrid

El Atlético de Madrid terminó segundo en el Grupo A, donde el Bayern de Múnich aseguró el liderato.

El Atlético de Madrid es uno de los últimos 16 equipos en ganar 2-0 al Salzburgo. Hermoso y Carrasco marcaron para la selección española.

El Manchester City, que había anunciado previamente su ventaja en el Grupo C, venció al Olympique de Marsella por 3-0 en un partido dirigido por Halil Umud Meller.

Porto, que terminó segundo en el grupo, derrotó al Olympiacos 2-0.

Así, Bayern Múnich en el Grupo A, Manchester City en el Grupo C y Atlético de Madrid en el Grupo A, Real Madrid y Borussia Manchengladbach en el Grupo B han escrito sus nombres en las últimas 16 jornadas.

Salzburgo, Shakhtar Donetsk y Olympiacos, que terminaron tercero en su grupo, competirán en las últimas 32 rondas de la UEFA Europa League.

Los resultados de la última semana de los grupos A, B y C son los siguientes:

Grupo A:

Bayern Munich (Alemania) – Locomotora Moscú (Rusia): 2-0

Salzburgo (Austria) – Atlético de Madrid (España): 0-2

Grupo B:

Inter (Italia) – Shakhtar Donetsk (Ucrania): 0-0

Real Madrid (España) – Borussia Manchengladbach (Alemania): 2-0

Grupo C:

Olympiacos (Grecia) – Oporto (Portugal): 0-2

Manchester City (Inglaterra) – Olympic Marsella (Francia): 3-0

