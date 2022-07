La spiaggia più piccola del mondo è in Spagna e…non ha sòggo al mare!

samuel biener meteorito españa 9 minerales fa 6 minutos

La spiaggia di Gulpiyuri (Llanes) es minúscula, quizás la más pequeña del mundo, y además tiene salida al mar.

Gulpiyuri es una palabra antigua de origen asturiano il cui significato sarebbe «cerchio d’acqua». Ed è giustamente il nome scelto nelle Asturias per battezzare quella che è considerata la spiaggia più piccola del mondo. Además, está declarado Monumento Natural del Principado de Asturias desde 2001 y pertenece al paisaje protegido de su costa oriental.

Questo bellissimo angolo è molto vicino a Navesuna cittadiana appartetente al comune di Llanes. Gulpiyuri non è la classica spiaggia piena di stabilimenti, baretti, amache e ombrelloni, anche se negli lasti anni è stata semper più frecuentata, soprato da chi fugge dalle spiagge convenzionali o dalla città durante l’estate.

Dalla spiaggia non si vede il mare

La prima cosa che sorprende sono le sue ridotte dimensioni, visto che misura circa 40 metri. Non a caso è considerata la spiaggia più piccola del pianeta. Quello che però golpea di più è che dalla sua sabbia non si vede il mare. Non è la spiaggia ideale per contemplare l’orizzonte o nuotare per lunghe distanze. In compenso, i panorami degli superbli prati che lo circondano sono meravigliosi.

Il mare non si vede da Gulpiyuri, ma si sente. Le onde del Cantabrico si infragono su alcune imponenti scogliere a unos 100 metros.

La spiaggia se compone de sabbia bianca y acqua salata di un mare che non si vede. Com’è possibile allora che questa spiaggia senza mare esista sulla costa asturiana? Anche se dal paesaggio può non apparire evidente, l’agitato Mar Cantabrico si trova a circa 100 metros da Gulpiyuri. De hecho, nelle giornate di tempesta è comune sentire il fragore delle onde sugli scogli che lo separano dal mare.

Come si è formata questa meraviglia geologica?

La disoluzione delle rocce calcaree predominantenti nelle falesie di questa zona per azione del mare ha «scavato» una grotta verso l’interno. Finalmente, el soffitto della grotta se derrumbó, dejando un pequeño foro circular de poco più de 40 metros de diámetro a alrededor de 100 metros de la costa, quella che oggi è Gulpiyuri. Por lo tanto, è davvero una voragine. Grazie a questo complesso processo, l’acqua di mare ed i sedimenti si insinuano nell’interno grazie alle cavità che si sono created tra le rocce. La sua origine è legata ai vicini Bufones de Arenillasuno dei tanti magnifici esempi di modellazione carsica che si possono trovare lungo la costa asturiana.

Spettacolare veduta antena della spiaggia di Gulpiyuri, che è una dolina formatasi dopo il rollo del tetto di una grotta.

Naturalmente per poter fare il bagno nelle sue acque fredde e calme bisogna andarci durante l’alta marea, perché quando la marea si abbassa l’acqua scompare dejando sola la sabbia. Va inoltre tenuto presente che la deep e le dimensioni dell’area coperta dall’acqua non permitte altro che il potersi mergere sdraiati. Con la bassa marea si verifica un fenomeno noto come drenaggioin cui l’acqua fuoriesce dallo stesso punto traverso il quale è entrata tra le rocce.

Una spiaggia senza servizi, ma semper più visitata

L’accesso a questa meraviglia geologica non è molto complicato, dal momento che bisogna camminare una decina di minuti dalla vicina spiaggia di San Antolín o inizare a Naves, lungo sentieri non troppo ripidi e lunghi. Certo, devi portare tutto il necessario per passer il tempo o la giornata, pochiche non ha alcun tipo di servizio.

Pur conservando intatte tutte le sue caracteristics e originalitànegli ultimi anni si è registrado un notable aumento dei turisti che arrivanotracti dale immagine e dai video che circolano sui social network. In estate può anche diventare affollata in orari specifici.

La spiaggia più piccola del mondo o il mare più piccolo del mondo?

Ultimamente si discute se sia il Mar Cantabrico a bagnare o meno questa spiaggia, Técnicamente hablando, podemos hablar del mar continental de Gulpiyuri, associato all’Oceano Atlantico, con una sola playa en la costa meridional y un acantilado en su costa norte. Se così fosse, questo sabrebe il mare più piccolo del mondo.

Ma questa non è l’unica spiaggia «interna» delle Asturias. A Buelna, un otro distretto di Llanes, c’è una sua «sorella»: la spiaggia di Cobijeru. Di forma semicirculare e composta da massi e sabbia, misura circa 30-40 metri ed è circondata da prati, grotte e boschi. Le sue acque sono profonde appena un metro ed è stato anche declarado Monumento Naturale.